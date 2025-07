Modelli di contratti commerciali gratuiti per accordi chiari e professionali

Stai redigendo un contratto commerciale? Potrebbe sembrare una mossa intelligente... finché non ti costa l'affare (o peggio, una causa legale).

Che tu stia siglando il tuo primo contratto di vendita o gestendo più clienti, un contratto approssimativo manda tutti i segnali sbagliati. Hai bisogno di qualcosa che abbia un aspetto professionale, protegga i tuoi interessi e non ti faccia perdere tutto il pomeriggio.

In questo post del blog condividiamo modelli di contratti commerciali gratuiti che ti aiutano a creare accordi professionali senza le seccature delle clausole scritte in piccolo o costosi avvocati. Solo contratti che significano affari. Cominciamo subito!

Disclaimer: Questo articolo fornisce informazioni su contratti commerciali, strumenti e modelli. Non intende sostituire la consulenza legale professionale. Si prega di rivolgersi a un avvocato qualificato di fiducia prima di prendere una decisione.

Cosa sono i modelli di contratto commerciale?

I modelli di contratto di vendita sono documenti pronti all'uso che descrivono i termini, le condizioni e le aspettative di una vendita. Essi coprono dettagli chiave come il prezzo di acquisto, i termini di pagamento, la legge applicabile, le descrizioni dei prodotti o dei servizi e le responsabilità di ciascuna parte.

L'utilizzo di un modello di contratto accelera l'intero processo di accordo entro i giorni lavorativi, garantisce che vengano affrontati punti legali importanti e aiuta a mantenere la coerenza tra i contratti.

🧠 Curiosità: I primi "accordi commerciali" non venivano chiusi con una stretta di mano, ma tramite baratto. Nel 6000 a.C., le persone scambiavano beni e servizi invece di usare il denaro. Immagina di scambiare una capra con del grano: è così che è nato il commercio.

Cosa rende un modello di contratto commerciale efficace?

Un buon modello di contratto commerciale chiarisce l'accordo tra un venditore e un acquirente, tutelando gli interessi di entrambe le parti. Entrambe le parti dovrebbero concludere la trattativa sapendo esattamente cosa hanno concordato.

I migliori modelli includono:

Responsabilità chiaramente definite: Delinea ciò che ciascuna parte deve fornire o completare nell'ambito del contratto di fornitura di beni

Condizioni di pagamento semplici: suddivisione dei programmi di pagamento, suddivisione dei programmi di pagamento, gestione dei preventivi , costi di spedizione, condizioni e eventuali penali

Gestione definita delle cancellazioni: spiega le politiche relative a rimborsi, resi, risoluzione del contratto, violazioni da parte del venditore o mancato completamento della transazione da parte dell'acquirente

Garanzie: descrivono in dettaglio tutte le promesse relative al prodotto o al servizio che influiscono descrivono in dettaglio tutte le promesse relative al prodotto o al servizio che influiscono sulla fidelizzazione dei clienti

Clausole di riservatezza: proteggono le informazioni aziendali sensibili (se necessario), in conformità con il Codice commerciale uniforme (UCC) e la legge federale

Processo di risoluzione delle controversie chiaro: definisce le aspettative del cliente in caso di conflitti quali carenze nei trasporti durante o dopo la vendita

🔍 Lo sapevi? Secondo un rapporto WorldCC, una cattiva gestione dei contratti comporta un calo medio del valore dell'8,6%, danneggiando le relazioni aziendali e i profitti.

12 modelli di contratto commerciale

Gestire diversi tipi di contratti richiede più che buone intenzioni. Un contratto chiaro e strutturato definisce le aspettative e tutela tutte le parti coinvolte.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre modelli di contratti commerciali con un approccio più intelligente.

Ogni modello offerto dal software commerciale ClickUp è una solida struttura per formalizzare le vendite, definire le responsabilità e allineare le parti prima dell'inizio del lavoro.

Esploriamo in dettaglio 12 opzioni di modelli. 👇

1. Modello di contratto di acquisto e vendita ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di contratto di acquisto e vendita ClickUp per organizzare in modo chiaro i termini dell'accordo e i dettagli delle parti

Il modello di contratto di acquisto e vendita ClickUp consente di creare documenti legalmente vincolanti, archiviarli in modo sicuro e conservare i dati dei clienti per future trattative, il tutto senza cambiare scheda.

Questo modello ti richiede di documentare tutto correttamente, compresi i nomi delle parti, le date dell'accordo, le garanzie applicabili e ciò che viene acquistato o venduto. I termini di pagamento, le date di scadenza, i metodi/modalità di pagamento e gli sconti sono tutti indicati chiaramente.

Hai anche spazio per descrivere i prodotti o i servizi in modo completo, così non ci sarà spazio per confusione. Dettagli di consegna, sequenze, attività cardine e aspettative? Tutto definito fin dall'inizio.

📌 Ideale per: Freelance, consulenti, provider di servizi, titolari di piccole imprese e team di approvvigionamento che hanno bisogno di creare contratti di acquisto professionali che tutelino entrambe le parti.

ClickUp ha permesso alla nostra azienda di essere più efficiente, organizzata e discreta nel modo in cui operiamo. ClickUp ci ha permesso di diventare una nuova versione di noi stessi, migliore per noi e per i nostri clienti.

ClickUp ha permesso alla nostra azienda di essere più efficiente, organizzata e discreta nel modo in cui operiamo. ClickUp ci ha permesso di diventare una nuova versione di noi stessi, migliore per noi e per i nostri clienti.

💡 Suggerimento professionale: Hai bisogno di aiuto per iniziare con il tuo contratto commerciale? Prova l'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain. Indica il tipo di contratto di cui hai bisogno e ti fornirà un punto di partenza rapido. Affidati a ClickUp Brain per iniziare a redigere i tuoi contratti commerciali

2. Modello di contratto aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Scrivi un contratto legalmente vincolante per proteggere i tuoi interessi aziendali con il modello di contratto aziendale ClickUp

Il modello di contratto aziendale ClickUp è una soluzione semplice e pronta all'uso per creare accordi professionali senza confusione legale. Fin dall'inizio, ti offre una struttura chiara e organizzata con segnaposto modificabili per tutti gli elementi indispensabili: nome dell'azienda, informazioni di contatto, data dell'accordo e dettagli di entrambe le parti.

Non è necessario parlare come un avvocato per ottenere un contratto solido. È strutturato in modo facile da seguire, con sezioni chiaramente etichettate come Servizi offerti, Tariffe, Termini di cancellazione, Copertura legale e altro ancora. Hai tutto ciò che ti serve per definire accordi di servizio, aspettative e responsabilità, senza partire da zero.

📌 Ideale per: Titolari di piccole imprese, fornitori, provider di servizi e team di approvvigionamento che necessitano di un contratto professionale e pronto per la modifica per formalizzare le transazioni in modo rapido e chiaro.

🤝 Promemoria: L'automazione del processo di ordine di acquisto può portare a significativi aumenti di efficienza, riducendo gli errori manuali e accelerando i cicli di approvvigionamento.

3. Modello di appendice al contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Applica l'Addendum ClickUp a un modello di contratto per apportare facilmente modifiche ai documenti

Devi apportare una modifica a un contratto esistente? Il modello di addendum a un contratto di ClickUp semplifica l'aggiornamento dei termini di un accordo senza doverlo riscrivere interamente. Se stai modificando una sequenza, aggiungendo servizi o adeguando le responsabilità, questo modello ti consente di mantenere tutto pulito, chiaro e legalmente valido.

Tutti i campi essenziali sono già impostati: basta inserire il nome del contratto, la data, i nomi delle parti e le modifiche specifiche che desideri apportare. Inoltre, c'è anche uno spazio per allegare le firme digitali per una maggiore comodità.

📌 Ideale per: Titolari di piccole imprese, team legali e gestori di progetti che necessitano di un modo rapido e modificabile per formalizzare le modifiche contrattuali.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di accordi di collaborazione in Word e ClickUp

4. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Analizza e rivedi rapidamente i contratti con il modello di revisione dei contratti ClickUp

Se hai mai dovuto destreggiarti tra più contratti di team diversi, sai bene quanto sia facile perdere dettagli importanti. Questo modello di revisione dei contratti ClickUp organizza ogni contratto in base alla fase di revisione della documentazione, che si tratti di una nuova richiesta, una bozza, una revisione interna o da parte del cliente, in fase di esecuzione o in scadenza.

Cosa rende speciale questo modello? Ti offre una panoramica immediata di ciò che è stato approvato, ciò che è in sospeso e ciò che deve ancora essere rivisto. Ogni scheda del contratto include attività secondarie per termini chiave come ambito dei servizi, penali per ritardi nei pagamenti, clausole di risoluzione e altro ancora. I tag con codice colore facilitano l'individuazione dei colli di bottiglia.

📌 Ideale per: team legali, gestori di contratti, responsabili degli acquisti e responsabili di progetto che necessitano di un modo strutturato per monitorare lo stato dei contratti.

🔍 Lo sapevi? La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG), istituita nel 1980, fornisce un quadro normativo uniforme per il commercio internazionale. A dicembre 2023, è stata ratificata da 97 paesi, che rappresentano i due terzi del commercio mondiale.

5. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assicurati che entrambe le parti abbiano un contratto esecutivo con il modello di contratto di servizi ClickUp

Il modello di contratto di servizi ClickUp è perfetto per stabilire le aspettative, delineare le responsabilità e mettere entrambe le parti sulla stessa pagina senza entrare in controversie di lavoro.

È semplificato, completamente modificabile e copre tutti gli elementi essenziali, come disposizioni generali, responsabilità di servizio, termini di pagamento e clausole di risoluzione. Include anche l'indennizzo per proteggere entrambe le parti.

Inoltre, i pratici segnaposto e le parentesi modificabili facilitano la personalizzazione. Se sei un libero professionista, un consulente o offri servizi ricorrenti, questo modello ti fa risparmiare tempo e ti garantisce una copertura assicurativa prima ancora di iniziare il lavoro.

📌 Ideale per: Freelance, liberi professionisti, consulenti e piccole imprese che desiderano un contratto professionale e pronto all'uso per avviare i propri progetti.

⚙️ Bonus: Ottieni informazioni su come migliorare le relazioni tra agenzia e cliente per definire aspettative chiare, semplificare la comunicazione e allineare i risultati finali agli obiettivi del cliente.

Ha aiutato e semplificato l'organizzazione del lavoro tra i reparti operativi: Assistenza / Project Management / Consegna e Successo clienti. Ha anche migliorato la nostra capacità di comunicare e di essere trasparenti con altri stakeholder interni, come il reparto commerciale, ed esterni, come i clienti retail e le aziende.

Ha aiutato e semplificato l'organizzazione del lavoro tra i reparti operativi: assistenza, project management, consegna e successo dei clienti. Ha anche migliorato la nostra capacità di comunicare e di essere trasparenti con gli altri stakeholder interni, come il reparto commerciale, ed esterni, come i clienti retail e aziendali.

6. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza tutte le parti interessate con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Hai bisogno di un modo più veloce per avviare la creazione di un contratto? Il modello di gestione dei contratti ClickUp è uno strumento indispensabile per inviare nuove richieste di contratto al tuo team legale senza dover scambiare email avanti e indietro.

Con campi chiari e da compilare per scopo, reparto, tipo di contratto e dettagli chiave, fornisce ai legali esattamente ciò di cui hanno bisogno sin dal primo momento. Semplifica la comunicazione, riduce i ritardi e aiuta il tuo team a rimanere organizzato e conforme.

Vuoi acquisire un nuovo client, assumere un appaltatore o aggiornare i termini? Basta compilare il modulo e inviarlo.

📌 Ideale per: team HR, reparti acquisti, uffici legali, commerciali e chiunque abbia spesso bisogno di stipulare nuovi contratti o accordi all'interno di un'organizzazione.

📖 Leggi anche: Le migliori app per la gestione dei contratti

7. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratuito Delinea l'ambito del lavoro, le scadenze e i dettagli di pagamento con il modello di contratto per appaltatori ClickUp

Redigere contratti con appaltatori da zero spesso comporta ritardi, incongruenze o omissioni di dettagli legali. Il modello di contratto per appaltatori ClickUp ti aiuta a stabilire le regole di base, definire i risultati attesi e proteggere sia la tua azienda che l'appaltatore da zone grigie dal punto di vista legale, inclusi i problemi relativi a prodotti difettosi.

Ciò che rende questo modello particolarmente efficace è la barra laterale di navigazione integrata. Ogni sezione essenziale, come Servizi, Pagamento, Termini e Riservatezza, è suddivisa in modo chiaro. Include anche allegati collegati (come l'Allegato A per i dettagli del servizio), che aiutano a mantenere ordinato il documento principale, lasciando spazio per i dettagli dei risultati finali.

📌 Ideale per: team delle risorse umane, reparti acquisti, uffici legali e titolari di piccole imprese che assumono regolarmente collaboratori indipendenti.

8. Modello di contratto di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea e archivia i contratti di acquisto con il modello di contratto di acquisto ClickUp

Se acquisti o vendi beni o proprietà, il modello di contratto di acquisto ClickUp è uno strumento utile per garantire che tutto sia riportato in modo chiaro e professionale. Ti consente di documentare tutti gli elementi importanti come la garanzia implicita, i termini di pagamento e le condizioni di consegna.

Ciò che distingue questo modello è la sezione delle specifiche integrata, che richiede di aggiungere descrizioni dettagliate e immagini degli acquisti dell'acquirente, garantendo trasparenza e riducendo al minimo potenziali controversie.

Il layout intuitivo ti guida attraverso ogni elemento richiesto e include utili prompt come "Inserisci qui una foto dell'elemento" per renderlo il più visivo possibile.

📌 Ideale per: team di approvvigionamento, transazioni immobiliari, venditori freelance, responsabili delle operazioni e chiunque si occupi della vendita di prodotti o proprietà.

🔍 Lo sapevi? Le aziende con processi commerciali ben definiti registrano una crescita del fatturato superiore del 28% rispetto a quelle con pipeline gestite in modo inadeguato.

9. Modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea una lettera di risoluzione completa con il modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp

Lasciar andare un provider di servizi o un fornitore non deve essere imbarazzante o complicato. Il modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp è perfetto in questi casi. Questo formato di lettera semplice e professionale ti aiuta a comunicare la fine di una relazione aziendale con chiarezza, empatia e precisione legale.

È vantaggioso perché la sua struttura guidata ti richiede di inserire tutti gli elementi essenziali (dettagli del destinatario, data di entrata in vigore, motivi di risoluzione e durata del servizio) senza dover cercare le parole giuste. Include anche un tono cortese, fermo ma rispettoso, fondamentale per mantenere la buona volontà futura.

📌 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team di assistenza clienti, project manager, uffici legali e titolari di piccole imprese che hanno bisogno di porre fine in modo formale a relazioni con fornitori, appaltatori o prestatori di servizi.

📖 Leggi anche: I migliori modelli di richiesta di preventivo per un approvvigionamento efficace

📮 Approfondimento ClickUp: Il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto con agenti IA facili da configurare, automatizzando le attività ricorrenti in base a trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente IA di ClickUp può assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato del progetto, liberandoti dai follow-up manuali. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

10. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza l'intero funnel di vendita con il modello di pipeline di vendita ClickUp

Il modello ClickUp Sales Pipeline è un centro di comando per le tue trattative, che monitora ogni potenziale cliente dal primo contatto alla stretta finale (o all'occasionale "magari la prossima volta"). Supporta anche il funnel di vendita, le relazioni, le sequenze e le opportunità di guadagno.

Ogni elemento nella pipeline passa attraverso fasi contrassegnate da colori come Chiuso [Perso], Proposta, Demo e Potenziale cliente qualificato, che corrispondono al modo in cui i team sul campo pensano e lavorano. Il campo Ultimo contatto assicura che nessun lead o fornitore venga trascurato. Saprai esattamente chi contattare e quando.

Quando hai bisogno di coerenza, la procedura operativa standard commerciale ti aiuta a standardizzare i passaggi, sia che tu stia inserendo un appaltatore o completando un controllo in loco.

📌 Ideale per: Freelance, rappresentanti commerciali, fondatori di startup, professionisti del project management e titolari di piccole imprese che desiderano gestire lead, proposte, demo e relazioni con i clienti e fatturare i clienti in diversi settori.

🧠 Curiosità: Durante il Medioevo, la Scuola di Salamanca enfatizzava la libertà contrattuale e l'equità, gettando le basi per i principi contrattuali moderni.

11. Modello di processo commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci il tuo processo commerciale dall'inizio alla fine con il modello di processo commerciale ClickUp

Supponiamo che tu stia gestendo una pipeline di vendita complessa con più parti in movimento o che lavori in una startup frenetica dove NFT, DAO e community drop sono il tuo gergo quotidiano. In tal caso, il modello di processo di vendita ClickUp è la scelta ideale.

Le attività sono organizzate in quattro fasi principali: Avvio della raccolta, Creazione della community, Servizio pubblico e NFT Town. Ogni fase contiene elementi di azione specifici come "Lanciare il sito web e Discord", "Premiare gli attuali HODLer" o "Rilasciare il negozio di merchandising", ideali per allineare i team interfunzionali e mantenere l'attenzione principale sui risultati chiave.

📌 Ideale per: team web, responsabili di progetti NFT, project manager esperti, esperti di marketing digitale, team di sviluppo software e liberi professionisti che gestiscono progetti a lungo termine orientati alla comunità.

12. Modello di modulo d'ordine prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi gli ordini dei tuoi prodotti più semplici che mai con il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Il modello di modulo d'ordine del prodotto ClickUp è uno strumento visivamente intuitivo e altamente funzionale per gestire l'intero ciclo di vita dell'ordine, dalla ricezione all'evasione. La vista Bacheca suddivide gli ordini in fasi come Nuovo ordine, Imballaggio, In transito, Consegnato e Evaso, offrendo al tuo team visibilità su ogni passaggio.

Ogni scheda attività include dettagli essenziali come il nome del cliente, la categoria del prodotto, la descrizione del prodotto e il tipo di ordine (al dettaglio o all'ingrosso), tutti contraddistinti visivamente da tag con codice colore per una facile scansione. Inoltre, la sua interfaccia condivisibile lo rende perfetto per la collaborazione con i client.

📌 Ideale per: aziende di e-commerce, team di magazzino, coordinatori di evasione ordini, product manager e piccole imprese che desiderano monitorare e gestire in modo efficiente gli ordini dei clienti.

Concludi l'affare con i modelli ClickUp

Un contratto commerciale ben strutturato definisce le aspettative, protegge tutte le parti coinvolte e rafforza le relazioni con i clienti. I modelli gratuiti di ClickUp vanno oltre i documenti statici: sono dinamici, modificabili e integrati direttamente nel tuo flusso di lavoro.

A differenza dei modelli tradizionali, ClickUp offre campi personalizzati, collaborazione all'interno del modello, monitoraggio delle attività e automazioni intelligenti per portare avanti le trattative.

Dalla prima bozza alla firma finale, ClickUp ti offre un quadro affidabile per ogni fase del processo commerciale, aiutandoti a rimanere efficiente e concentrato senza configurazioni inutili.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅