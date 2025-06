Come gestire le tasse sull'IA nelle operazioni aziendali

Ripensa a qualche anno fa, quando le aziende hanno adottato per la prima volta l'intelligenza artificiale (IA). Pensavamo che avrebbe migliorato tutto: processi più veloci, meno errori e automazione senza soluzione di continuità. E all'inizio è stato così.

Gli strumenti basati sull'IA promettono automazioni senza sforzo, informazioni in tempo reale e molto altro ancora. Ma poi arriva la realtà.

Invece di un sistema perfettamente sincronizzato, le aziende si ritrovano con strumenti sovrapposti, costi alle stelle e team che faticano a stare al passo con output contrastanti generati dall'IA. Quello che dovrebbe essere un punto di svolta inizia a sembrare un peso.

Si tratta delle tasse IA, ovvero i costi nascosti di una cattiva gestione dell'IA. Questo articolo spiegherà come le aziende dovrebbero evitare queste inefficienze e fare in modo che gli strumenti di IA lavorino a loro vantaggio, non contro di loro.

Che cos'è l'imposta sull'IA?

L'imposta sull'IA è il costo nascosto che le aziende pagano quando l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa è pianificata in modo inadeguato. Si manifesta sotto forma di proliferazione di strumenti di IA, sottoscrizioni software ridondanti, flussi di lavoro inefficienti, automazioni disallineate e tempo sprecato nella risoluzione di errori causati dall'IA.

Ecco un esempio: supponiamo che un'agenzia di marketing di medie dimensioni decida di seguire la tendenza dell'IA. La dirigenza acquista molti strumenti: uno per il copywriting IA, un altro per la generazione di immagini, un chatbot e una suite di automazioni, tutti con funzionalità/funzioni che si sovrappongono.

All'inizio tutti sono entusiasti. Ma nel giro di poche settimane, ecco cosa inizia a succedere:

Il team dei contenuti utilizza tre strumenti di scrittura IA perché nessuno ha deciso di sceglierne uno solo. Gli scrittori passano più tempo a confrontare i risultati che a scrivere

L'integrazione del chatbot IA si interrompe ogni due giorni perché non è stata testata correttamente con il CRM dell'azienda e i ticket di assistenza si accumulano

I project manager devono ora gestire nuovi livelli di "attività generate dall'IA" che non corrispondono alle scadenze reali o alle aspettative dei client

Il reparto finanziario si rende conto che sta pagando cinque sottoscrizioni relative a strumenti di IA che fanno la stessa cosa, per un totale di migliaia di euro al mese

Nessuno ha mai deciso intenzionalmente di sprecare tempo o denaro. Ma poiché non c'era un piano chiaro (nessuna verifica degli strumenti, nessun allineamento dei processi, nessuna formazione), la tecnologia ha finito per appesantire tutto invece di aiutare. Quel peso, quell'attrito e quella confusione sono l'imposta IA.

🧠 Curiosità: il 71% dei dipendenti si fida più dei propri datori di lavoro che delle aziende tecnologiche per implementare l'IA in modo etico e sicuro. Le aziende hanno l'opportunità unica di sviluppare strategie di IA che funzionano per i propri team, invece di affidarsi a strumenti esterni che potrebbero non essere in linea con le loro esigenze.

➡️ Per saperne di più: IA sul posto di lavoro: modi per migliorare la produttività e l'efficienza

Come evitare le tasse sull'IA fa risparmiare tempo e denaro alla tua azienda

L'IA dovrebbe essere un vantaggio, non un salasso finanziario. Quando le aziende adottano un approccio strategico all'IA, eliminano i costi ridondanti, semplificano i flussi di lavoro e massimizzano il loro investimento.

Ecco cosa succede quando aggira la tassa sull'IA:

Riduzione delle spese per il software: il consolidamento degli strumenti di IA e l'eliminazione delle ridondanze evitano costi di licenza inutili e sottoscrizioni sovrapposte che intaccano silenziosamente il tuo budget ✅

Flussi di lavoro più veloci, meno ritardi: un sistema IA ben integrato consente ai team di dedicare meno tempo alla risoluzione di output conflittuali e più tempo a lavori produttivi e di grande impatto ✅

Massimizzazione del ritorno sull'investimento: invece di essere un centro di costo, l'implementazione strategica dell'IA garantisce che ogni strumento contribuisca direttamente alla crescita e all'efficienza ✅

Maggiore integrità dei dati: quando gli strumenti di IA comunicano senza soluzione di continuità, la tua azienda evita silos di dati, report non allineati e costosi errori decisionali ✅

Riduzione dei costi di formazione e manutenzione: la standardizzazione degli strumenti di IA in tutti i reparti semplifica l'onboarding e riduce i costi a lungo termine della gestione del sistema ✅

📮Approfondimento ClickUp: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Ma destreggiarsi tra più strumenti spesso porta a tasse IA: app ridondanti, flussi di lavoro frammentati e perdite di tempo. ClickUp aiuta a ridurre i costi combinando pianificazione, prioritizzazione delle attività e automazione in un unico posto. 👉

📚 Leggi anche: Come utilizzare l'IA in contabilità (casi d'uso e strumenti)

Preoccupazioni e sfide relative alle imposte sull'IA

Sebbene l'imposta sull'IA miri ad affrontare le inefficienze e a promuovere un uso responsabile dell'IA, essa comporta diverse sfide. Le aziende potrebbero trovarsi a dover affrontare costi aggiuntivi, problemi di conformità e incertezza sul ruolo a lungo termine dell'IA. Ecco alcune preoccupazioni chiave:

1. L'IA può migliorare l'efficienza, ma a quale costo?

Una delle scoperte più sorprendenti emerse da un recente rapporto del MIT suggerisce che l'IA avvantaggia in modo sproporzionato i lavoratori meno qualificati, mentre rischia di rendere compiacenti quelli altamente qualificati. Quando l'IA sostituisce le attività ripetitive, dovrebbe liberare i dipendenti per attività di problem solving di livello superiore.

Esiste il rischio che i professionisti diventino troppo dipendenti dalle informazioni generate dall'IA, con conseguente compiacimento. Un ottimo esempio di automazione è quello in cui un team finanziario accetta ciecamente le previsioni generate dall'IA senza verificare le ipotesi, rischiando di trascurare rischi chiave che solo il giudizio e l'esperienza umani possono cogliere.

💡 Suggerimento: L'IA nel settore legale non riguarda solo la redazione di documenti! Utilizza strumenti basati sull'IA per la ricerca legale, la gestione dei casi e la creazione di contratti per semplificare i flussi di lavoro, aumentare l'efficienza e rimanere all'avanguardia in un panorama legale in rapida evoluzione.

2. L'adozione dell'IA guidata dalla FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) porta a investimenti sprecati

🧐 Verifica dei fatti: una ricerca di McKinsey mostra che il 92% delle aziende ha in piano di aumentare gli investimenti nell'IA nei prossimi tre anni, ma solo l'1% si considera maturo in questo campo.

Molte aziende si affrettano a implementare l'IA per paura di rimanere indietro rispetto alla concorrenza senza una roadmap chiara su come l'IA genererà valore reale.

Ad esempio, i team di marketing potrebbero utilizzare uno strumento di IA per la generazione di contenuti, un altro per l'analisi dei dati e un altro ancora per l'automazione delle campagne, solo per poi passare ore a riconciliare le incongruenze tra le piattaforme.

💡 Suggerimento professionale: prima di implementare l'IA, conduci un'analisi costi-benefici utilizzando framework come il Costo totale di titolarità (TCO) per stimare le spese a lungo termine oltre alla semplice licenza del software.

3. L'IA sta cambiando il mondo del lavoro, ma non sempre nel modo in cui ci aspettiamo

Il timore che l'IA sostituisca i posti di lavoro è ben noto, ma l'IA sta semplicemente trasformando i lavori piuttosto che eliminarli del tutto.

Prendiamo ad esempio il servizio clienti. I chatbot IA gestiscono query semplici, riducendo la necessità di agenti umani per le attività di routine. Tuttavia, poiché l'IA migliora l'efficienza, i clienti si aspettano risposte più rapide e accurate, il che porta a una maggiore richiesta di supporto umano specializzato. Invece di eliminare i ruoli, l'IA sta spingendo i lavoratori verso posizioni più strategiche.

🧐 Verifica dei fatti: Secondo alcuni rapporti, i dipendenti sono tre volte più propensi dei leader a credere che l'IA sostituirà il 30% del loro lavoro entro un anno.

4. Le informazioni generate dall'IA non sono sempre accurate, il che comporta rischi di conformità

Se hai mai utilizzato l'IA come assistente personale o per piccole attività quotidiane, sai bene quanto possa essere imprecisa a volte. L'intelligenza artificiale prende decisioni basate su dati storici, il che significa che errori, pregiudizi o normative obsolete possono facilmente insinuarsi nei report generati dall'IA.

Quando le aziende si affidano ciecamente all'IA, impiegano più tempo a correggere gli errori dell'IA che se avessero svolto il lavoro manualmente. Inoltre, le aziende che si concentrano esclusivamente sulle metriche di rendimento rischiano problemi di conformità e inefficienze a lungo termine, rendendo l'adozione etica dell'IA un vantaggio competitivo.

Ad esempio, un'azienda di e-commerce che utilizza l'IA per le previsioni di inventario potrebbe ricevere previsioni di domanda errate, causando un eccesso di stock di prodotti a bassa rotazione. Quando l'errore viene rilevato, è troppo tardi, con conseguente spreco di inventario e perdita di entrate.

🎁 Bonus: Le aziende dovrebbero adottare la regola "Fidati, ma verifica": controlla sempre i report generati dall'IA con l'esperienza umana prima dell'invio. L'IA è un potente assistente, ma non dovrebbe sostituire la supervisione umana.

5. I leader, non i dipendenti, sono i maggiori ostacoli alla maturità dell'IA

Sebbene i leader aziendali spesso ritengano che i dipendenti non dispongano delle competenze necessarie in materia di IA, molti di essi utilizzano già l'IA da soli, spesso senza una formazione aziendale formale.

I dirigenti sono troppo lenti nel creare politiche chiare in materia di IA, il che porta a un'adozione frammentata tra i team. Senza una direzione da parte della leadership, i reparti scelgono i propri strumenti di IA, creando silos di dati, duplicando il lavoro e generando processi di automazione contrastanti. Ciò rende l'adozione dell'IA caotica invece che produttiva.

Ad esempio, un reparto potrebbe utilizzare un CRM basato sull'IA, mentre un altro potrebbe affidarsi a fogli di calcolo, con il risultato di dati dei clienti incoerenti e informazioni mancanti.

🧐 Verifica dei fatti: I dati suggeriscono che i leader sottovalutano del 300% l'adozione dell'IA nella loro forza lavoro .

Come evitare la tassa sull'IA

L'imposta IA, che si presenti sotto forma di costi software gonfiati, flussi di lavoro inefficienti o automazioni sparse, può silenziosamente prosciugare il tempo e il denaro della tua azienda.

Investire in soluzioni IA centralizzate e intuitive che si integrano perfettamente nel flusso di lavoro è diventata una necessità imprescindibile.

ClickUp , l'app tutto in uno per il lavoro, elimina la tassa sull'IA combinando una potente automazione basata sull'IA con una piattaforma di project management completamente integrata.

L'IA della piattaforma, ClickUp Brain, garantisce che l'IA migliori la produttività anziché creare maggiore complessità. È l'IA per il lavoro più completa al mondo.

Riepilogare/riassumere l'attività dell'area di lavoro con ClickUp Brain

Dalle informazioni in tempo reale alla gestione delle conoscenze basata sull'IA e all'automazione delle attività, ClickUp consolida le funzionalità dell'IA in un'unica piattaforma, supportando le aziende nell'evitare i costi nascosti di un'adozione inadeguata dell'IA.

Scopriamo insieme come ClickUp aiuta le aziende a evitare la tassa sull'IA e a massimizzare i propri investimenti in IA.

🧐 Verifica dei fatti: Il 46% dei leader cita le lacune nelle competenze come il principale ostacolo all'adozione dell'IA. L'IA non è solo un problema tecnologico; le aziende hanno bisogno di una formazione strutturata sull'IA e di una gestione delle conoscenze per evitare investimenti inutili.

1. Prendi decisioni più intelligenti con ClickUp Brain

Lavora con più LLM direttamente dall'area di lavoro di ClickUp

Gli strumenti di IA spesso funzionano in silos, creando lacune informative e incongruenze tra i team. ClickUp Brain cambia tutto questo collegando attività, documenti, persone e conoscenze aziendali in un unico sistema basato sull'IA.

Integra tutti i tuoi strumenti importanti con ClickUp Brain

ClickUp Brain riunisce tutti i tuoi contesti di lavoro connettendosi perfettamente alle app di cui ti fidi, che si tratti di Figma, GitHub, Google Drive, Salesforce o innumerevoli altre.

Grazie alla potente IA e alle integrazioni approfondite, puoi accedere istantaneamente alle conoscenze contenute in file, origini dati specializzate e strumenti esterni, mantenendo tutto sincronizzato senza dover passare da una scheda all'altra.

Ecco cosa dice Jayson Ermac, Process Manager di AI Bees, sulle funzionalità efficienti di ClickUp:

ClickUp ci ha aiutato a semplificare i nostri processi e a implementarli in modo tale da consentirci di scalare le nostre operazioni con facilità.

ClickUp ci ha aiutato a semplificare i nostri processi e a implementarli in modo tale da consentirci di scalare le nostre operazioni con facilità.

Usa ClickUp Brain per rimanere connesso e assegnare attività

ClickUp Brain fornisce risposte immediate e accurate a tutte le tue domande di lavoro: non dovrai più cercare i tuoi colleghi per avere aggiornamenti.

Che tu abbia bisogno di approfondimenti sulle attività di ClickUp, sui documenti di ClickUp o sulla chat di ClickUp, ClickUp Brain estrae le informazioni giuste in pochi secondi. Utilizza il contesto in tempo reale dalla tua area di lavoro e dalle app connesse per farti andare avanti senza sforzo.

Ecco una breve panoramica su come utilizzare ClickUp Brain per rispondere alle domande relative ai progetti:

Rimani concentrato sul lavoro reale mentre ClickUp Brain gestisce automaticamente gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, gli standup e i riepiloghi delle attività. Brain elimina i controlli manuali ripetitivi e mantiene il tuo team allineato con informazioni dettagliate e aggiornate.

Automatizza i riepiloghi/riassunti e gli aggiornamenti dei progetti con ClickUp Brain

Con l'automazione basata sull'IA, automatizzi le attività e generi riepiloghi/riassunti dei progetti in tempo reale, report dettagliati sullo stato e aggiornamenti utilizzabili senza muovere un dito.

Ottieni la migliore assistenza nella scrittura con ClickUp Brain

Sul fronte della scrittura, ClickUp Brain è l'assistente di scrittura IA che si adatta al tuo stile, migliorando la tua scrittura. Può controllare facilmente l'ortografia senza plugin, generare risposte immediate con il tono perfetto e creare tabelle di dati ricche per qualsiasi cosa, dall'analisi della concorrenza alla pianificazione dei progetti.

ClickUp Brain redige istantaneamente modelli personalizzati e strutturati per qualsiasi caso d'uso. Inoltre, trasforma la voce in testo ed estrai informazioni chiave dalle riunioni e dai Clip, il tutto grazie all'IA, in modo da scrivere in modo più intelligente, veloce ed efficace.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per la consulenza: recensioni e opzioni di prezzo dettagliate

2. Elimina i silos di dati con la gestione delle conoscenze basata sull'IA

Elimina i silos di dati e accedi immediatamente alle conoscenze aziendali con la ricerca basata sull'IA e i wiki

Uno dei maggiori fattori che contribuiscono all'IA è una cattiva gestione delle conoscenze: i team perdono ore alla ricerca di informazioni, duplicando il lavoro richiesto e perdendo informazioni chiave. Il sistema di gestione delle conoscenze AI di ClickUp garantisce che tutte le conoscenze aziendali siano organizzate, ricercabili e immediatamente accessibili.

Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, puoi:

Poni qualsiasi domanda all'IA e ricevi risposte immediate e precise da wiki, attività e discussioni sui progetti

Utilizza modelli wiki predefiniti per creare basi di conoscenza strutturate in pochi minuti

Collabora in tempo reale con commenti in linea, modifiche in tempo reale e monitoraggio delle versioni

Controlla gli accessi e le autorizzazioni per mantenere le conoscenze aziendali sicure e aggiornate

🧐 Verifica dei fatti: Molte aziende registrano un aumento significativo della produttività dopo aver consolidato gli strumenti di IA e di flusso di lavoro. Pharmacy Mentor, un'agenzia di marketing, ha registrato un miglioramento della produttività pari al doppio dopo aver utilizzato ClickUp per sostituire le riunioni quotidiane relative agli account e semplificare il project management.

3. Lascia che l'IA gestisca il lavoro più impegnativo con le funzionalità di automazione delle attività

Automatizza il lavoro ripetitivo, semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività del team senza sforzo

Le attività ripetitive sono un enorme spreco di produttività e contribuiscono a generare costi nascosti nell'implementazione dell'IA. Le automazioni di ClickUp garantiscono che i team dedichino meno tempo agli aggiornamenti manuali e alle attività amministrative grazie a flussi di attività automatizzati che consentono di risparmiare risorse e aumentare la produttività.

Con Automazioni di ClickUp, puoi:

Genera automaticamente elementi di azione da riunioni, email e discussioni sui progetti

Utilizza oltre 100 modelli di automazione predefiniti per semplificare i flussi di lavoro tra i team

Assegna le attività in modo dinamico in base al carico di lavoro, alle dipendenze del progetto o ai trigger basati sui ruoli

Automatizza gli aggiornamenti di stato, i report e il monitoraggio dei progressi senza intervento manuale

Scopri come le automazioni di ClickUp possono aiutare il tuo team:

🧠 Curiosità: Pressed Juice, un'azienda di medie dimensioni in rapida crescita, ha triplicato la produttività senza aumentare il proprio team, grazie alle funzionalità unificate di project management e automazione di ClickUp.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per la contabilità e la finanza

4. Crea flussi di lavoro perfetti con agenti IA predefiniti e agenti IA personalizzati

Agenti Autopilot predefiniti

Gli agenti Autopilot di ClickUp sono preconfigurati per rispondere a determinati trigger e quindi pubblicare aggiornamenti, report o risposte in una posizione specifica.

Configura gli agenti Autopilot per rispondere istantaneamente alle domande e tenere aggiornato il tuo team

Ad esempio, il team Project Management ha un canale dedicato a un'iniziativa per implementare nuovi processi. Un membro del team imposta un agente di risposta automatica. Un stakeholder di un altro team chiede: "Chi è il responsabile del progetto qui?" Pochi secondi dopo, l'agente di risposta automatica del canale risponde con il nome del responsabile del progetto e due fonti da cui ha trovato le informazioni.

Agenti Autopilot personalizzati

Gli agenti automatici personalizzati di ClickUp si adattano ai cambiamenti nell'area di lavoro per agire in modo autonomo in base alle istruzioni fornite.

Puoi utilizzare il nostro generatore senza codice per configurare agenti Autopilot personalizzati in più spazi, cartelle, elenchi e chat nella tua area di lavoro.

Crea agenti automatici personalizzati che seguono le tue regole, rispondono solo quando necessario e fanno risparmiare ore di lavoro al tuo team

Ad esempio, il canale del team delle risorse umane riceve molte domande. Il responsabile delle risorse umane desidera utilizzare l'IA per rispondere ad alcune di queste domande e liberare tempo per il proprio team. Crea un agente Autopilot personalizzato nel canale, con l'istruzione di rispondere alle domande solo se la risposta è presente nelle conoscenze a cui può accedere. Questo specifica che l'agente Autopilot deve rispondere solo quando il messaggio dell'utente contiene un esempio chiaro e diretto. Inoltre, possono anche fornire all'agente Autopilot esempi di domande.

Vantaggi dell'utilizzo dell'IA centralizzata per evitare le tasse sull'IA

Una strategia IA frammentata porta a inefficienze, aumento dei costi e flussi di lavoro disconnessi. Utilizzando un'IA centralizzata, le aziende eliminano gli strumenti ridondanti, migliorano la collaborazione e massimizzano la produttività basata sull'IA senza costi generali superflui.

Ecco come un approccio IA unificato aiuta le aziende a evitare la tassa sull'IA: Riduzione dei costi operativi: il consolidamento degli strumenti di IA in un'unica piattaforma elimina le spese duplicate per il software e i costi di licenza non necessari

Integrazione perfetta del flusso di lavoro: l'automazione basata sull'IA garantisce che le attività, gli aggiornamenti e le informazioni sui progetti fluiscano senza intoppi tra i team senza intervento manuale

Processo decisionale più rapido: l'IA centralizzata fornisce informazioni immediate da documenti, attività e discussioni del team, riducendo i ritardi nell'esecuzione

Maggiore sicurezza dei dati e conformità: un'unica area di lavoro basata sull'IA mantiene i dati sensibili in un ambiente sicuro e controllato, riducendo i rischi associati a strumenti di IA frammentati

Maggiore produttività del team: la gestione delle conoscenze basata sull'IA, l'automazione e la generazione di contenuti eliminano il lavoro ripetitivo, consentendo ai team di concentrarsi su attività di alto valore

Collaborazione migliorata: l'IA centralizzata garantisce che tutti i team, dal reparto finanziario a quello marketing, lavorino con gli stessi dati in tempo reale e le stesse informazioni basate sull'IA

Scalabilità senza complessità: una piattaforma IA unificata cresce con la tua azienda, evitando la proliferazione di strumenti e garantendo efficienza a lungo termine

➡️ Per saperne di più: Podcast sull'IA per ulteriori informazioni sull'intelligenza artificiale

Evita le tasse sull'IA con ClickUp

L'IA dovrebbe ottimizzare le operazioni, non creare costi inutili e inefficienze. Tuttavia, molte aziende pagano inconsapevolmente la tassa sull'IA, sprecando risorse in strumenti di IA scollegati, automazioni ridondanti e flussi di lavoro frammentati.

La soluzione è un'IA centralizzata che migliora la produttività, elimina le spese ridondanti e garantisce una collaborazione fluida tra i team.

ClickUp offre un'area di lavoro completamente integrata e basata sull'intelligenza artificiale attraverso ClickUp Brain, che elimina l'IA combinando automazione basata sull'intelligenza artificiale, approfondimenti in tempo reale e gestione delle conoscenze in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità.

Invece di lottare con strumenti di IA sovrapposti, le aziende riducono i costi, aumentano l'efficienza e massimizzano il ROI con ClickUp.

Prova ClickUp gratis e inizia oggi stesso a semplificare il tuo flusso di lavoro con l'IA! ✨