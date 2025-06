Glean vs Notion: quale strumento di IA è migliore per la gestione della conoscenza?

Due ore di ricerca e le schede del browser sono fuori controllo. Setacciare report infiniti ti permette di stare al passo, ma monitorare manualmente le informazioni è come cercare di raccogliere l'acqua con un setaccio.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di gestione delle conoscenze: soluzioni che acquisiscono, organizzano e ti aiutano a utilizzare effettivamente le tue informazioni.

La tua ricerca potrebbe portarti a valutare questi due principali contendenti: Glean e Notion. A prima vista, entrambi offrono indicizzazione della ricerca, approfondimenti IA e persino utenti fedeli. Qual è quindi l'opzione giusta?

Questo articolo spiega tutto. Scopri chi vince la battaglia Glean vs Notion, analizza le loro differenze, dal loro scopo e dalle loro funzionalità/funzioni chiave a ciò che offrono ai diversi team. Infine, ti presenteremo ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, e una volta che avrai visto cosa ha da offrire ClickUp, siamo sicuri che la tua scelta finale sarà piuttosto semplice.

Andiamo! 🚀

Glean vs Notion: panoramica

Funzionalità/funzione Glean Notion Bonus: ClickUp ⭐️ Ricerca e recupero Ricerca multipiattaforma basata sull'IA tra diversi strumenti Funzionalità di ricerca interna con un formato wiki strutturato Ricerca unificata tra attività, documenti, chat e app connesse Scoperta della conoscenza Raccomandazioni contestualizzate e visualizzazione automatica Tagging, collegamento e categorizzazione manuali Approfondimenti generati dall'IA, riepiloghi/riassunti e contenuti che emergono automaticamente da tutte le aree di lavoro Organizzazione dei contenuti Indice i documenti esistenti provenienti da più fonti Crea database, pagine nidificate e wiki Organizza con documenti, sottopagine, formattazione avanzata e attività, obiettivi e contenuti multimediali incorporati Assistenza IA Informazioni proattive basate sull'attività degli utenti Scrittura, riepiloghi/riassunti e formattazione assistiti dall'IA ClickUp Brain offre StandUp™ con l'IA, riepiloghi/riassunti, assistenza nella scrittura e suggerimenti di automazione contestualizzati Strumenti di collaborazione Condivisione delle conoscenze, integrazione con Slack Modifica in tempo reale, aree di lavoro condivise Modifica in tempo reale, commenti integrati nelle attività, IA Notetaker e una finestra In arrivo unificata per i feedback Automazione del flusso di lavoro Recupero delle conoscenze e notifiche basati sull'IA Flussi di lavoro personalizzati, formule e visualizzazioni del database Logica condizionale, aggiornamenti automatici delle attività e automazioni del flusso di lavoro generate dall'IA Ideale per Accesso rapido a conoscenze sparse Strutturazione approfondita dei contenuti e collaborazione in team Gestione completa di conoscenze, attività e progetti con automazione basata sull'IA e recupero immediato delle informazioni Prezzi* Prezzi personalizzati Piano Free; piani a pagamento a partire da $12/utente al mese Versione di prova gratuita e piani, piani personalizzabili per le aziende

Cos'è Glean?

tramite Glean

Cerchi una soluzione per ottenere sempre ciò che ti serve dal tuo hub di risorse? Glean è una scelta popolare. Il suo strumento di gestione delle conoscenze basato sull'IA dispone di algoritmi specializzati per la ricerca aziendale.

Glean collega dati interni, informazioni esterne e conoscenze web in tempo reale in un'unica esperienza di IA per il lavoro. Tiene anche conto dell'accesso ai file e delle competenze degli utenti per porre fine a risultati di ricerca confusi o informazioni obsolete.

In breve, offre le risposte giuste, esattamente quando servono.

👀 Lo sapevi? Il 61% del tempo di un team è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni tra uno strumento e l'altro.

Funzionalità/funzioni di Glean

Ora, prima che sembri più una barra di ricerca che uno strumento di IA, chiariamo cosa lo rende efficiente.

Ecco le tre principali funzionalità/funzioni di Glean che ti aiutano a lavorare senza intoppi:

Funzionalità/funzione n. 1: Conoscenza universale

tramite Glean

Vuoi chiedere a uno strumento informazioni sui dati della tua azienda e sul mondo in generale per ottenere una risposta chiara e ricca di contesto? Questo è ciò che Glean's Universal Knowledge è progettato per fare. Unifica documenti interni, email, chat e app aziendali con approfondimenti web in tempo reale.

Che tu stia eseguendo il debug di un codice o creando messaggi basati sui dati, questa funzionalità consente all'assistente IA di fornire risultati immediati e facilitare decisioni più rapide.

Funzionalità/funzione n. 2: ricerca Glean

via Glean

Trovare le informazioni giuste non dovrebbe sembrare una caccia al tesoro. Glean Search offre un'esperienza di ricerca efficiente basata sull'IA che comprende il contesto e recupera i risultati più pertinenti.

Organizza i dati aziendali utilizzando un grafico delle conoscenze, che collega e struttura le informazioni in modo intuitivo.

Questa opzione di ricerca ibrida include anche un'indicizzazione intelligente che ordina i dati in base alla popolarità, alle informazioni dell'utente e a una categorizzazione approfondita. Riduce i tempi di ricerca e migliora la scoperta delle informazioni per consentirti di concentrarti sull'esecuzione.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Funzionalità/funzione n. 3: libreria di prompt IA

tramite Glean

Navigare tra attività complesse diventa semplice con la libreria di prompt basata sull'IA di Glean. I prompt predefiniti guidano gli utenti nella ricerca rapida di informazioni, che si tratti di email relative alle assunzioni, di riepilogare/riassumere feedback o di analizzare contratti.

Grazie a categorie strutturate che coprono i settori dell'ingegneria, legale, sicurezza e commerciale, i team possono trovare le informazioni critiche senza dover setacciare file sparsi ovunque. Se desideri ottenere le migliori risposte da Glean IA, questa funzionalità è ciò che fa per te.

Prezzi di Glean

Prezzi personalizzati

Cos'è Notion?

A differenza delle informazioni incentrate sull'IA e delle funzionalità di ricerca avanzata, Notion mira a essere la tua area di lavoro all-in-one. Pensalo come un taccuino digitale, un project manager e un hub di conoscenze aziendali tutto in uno.

tramite Notion

Che tu stia organizzando le tue attività personali o gestendo un team, Notion offre documenti, database e modelli personalizzabili che si adattano al tuo flusso di lavoro.

👀 Lo sapevi? I knowledge worker dedicano il 19% delle loro ore lavorative alla ricerca e alla raccolta di informazioni.

Funzionalità/funzioni di Notion

Notion si posiziona come strumento di organizzazione e produttività per un'ampia gamma di casi d'uso. Ecco le funzionalità/funzioni uniche che lo distinguono nella gestione delle conoscenze organizzative basata sull'IA:

Funzionalità/funzione n. 1: Wiki

tramite Notion

I wiki di Notion riuniscono tutte le conoscenze del tuo team in uno spazio organizzato e facile da consultare. Utilizza potenti filtri per trovare immediatamente ciò che ti serve. La barra laterale cresce insieme al tuo team, mantenendo tutto a portata di mano.

Dispone di pagine trascinabili per riorganizzare al volo e utilizza le "@menzioni" per collegare i contenuti in modo semplice. I wiki offrono anche la funzionalità Blocchi sincronizzati, che riflette gli aggiornamenti istantanei su più pagine. Inoltre, l'intera interfaccia è facile da personalizzare con emoji e immagini di copertina.

Funzionalità/funzione n. 2: IA integrata

tramite Notion

Hai mai desiderato che le tue note potessero pensare al posto tuo? L'IA di Notion fa proprio questo. Connette la tua area di lavoro alle tue app preferite, estrae informazioni, tiene traccia dei progetti e genera elementi di azione.

Notion IA redige anche programmi e piani per le riunioni sulla base delle tue note. Che tu stia cercando decisioni chiave o creando nuovi contenuti, questa soluzione di produttività IA mantiene tutte le informazioni immediatamente accessibili.

Funzionalità/funzione n. 3: Progetti

Vuoi che la gestione delle attività smetta di sembrare un gioco di destrezza? Notion Projects è una funzionalità incentrata sulla fornitura di documenti condivisi, visualizzazioni nitide e calendari dei contenuti integrati.

Inoltre, rende il flusso di lavoro facile da seguire grazie alla vista Sequenza, alle bacheche Kanban e al raggruppamento delle attività in base allo stato. In questo modo, tutte le informazioni relative al progetto sono conservate in un'unica area di lavoro e il tuo team può automatizzare le attività di routine.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Glean vs Notion: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si tratta di produttività, Glean eccelle nella ricerca integrata, mentre Notion migliora l'organizzazione dell'area di lavoro e la documentazione.

Confrontiamoli testa a testa per vedere come si classificano e dove possono essere utilizzati al meglio.

Funzionalità/funzione n. 1: Organizzazione e precisione della ricerca

Glean è specializzato nella ricerca a livello aziendale, estraendo dati da numerosi altri strumenti, come Google Drive, Slack e Confluence. La sua ricerca basata sull'IA fornisce informazioni altamente pertinenti su più piattaforme.

Oltre a offrire una solida ricerca interna, Notion eccelle nella gestione strutturata dei contenuti con database collegati, pagine nidificate e modelli personalizzabili. Questo lo rende perfetto per organizzare le conoscenze.

🏆 Vincitore: Glean è il chiaro vincitore grazie alla sua ricerca multipiattaforma basata sull'IA che semplifica il recupero delle conoscenze. Detto questo, Notion è migliore per i team che desiderano strutturare i propri contenuti e gestire la documentazione dettagliata.

Funzionalità/funzione n. 2: Collaborazione live e gestione del flusso di lavoro

Dopo aver recuperato le informazioni giuste, Glean offre funzionalità di collaborazione IA incentrate sulla condivisione delle conoscenze. Si integra con strumenti come Slack per la comunicazione, ma non dispone di funzionalità native di modifica in tempo reale.

Quando gli occhi si rivolgono a Notion, gli utenti scoprono la collaborazione in tempo reale sui documenti, le aree di lavoro condivise e una struttura delle pagine flessibile, ideale per i progetti che richiedono numerosi team sulla stessa pagina, nel vero senso della parola.

🏆 Vincitore: Notion è leader in diversi elementi di collaborazione, tra cui la modifica in tempo reale, i link di accesso personalizzabili e i calendari condivisi dedicati. Glean è una soluzione completa se non desideri abbandonare i tuoi attuali strumenti di produttività.

Funzionalità/funzione n. 3: Approfondimenti e automazioni

Gli algoritmi IA di Glean sono specificamente addestrati per fornire raccomandazioni contestuali. Possono essere automatizzati per recuperare conoscenze e far emergere approfondimenti rilevanti in base all'attività dell'utente e all'app integrata. Inoltre, imparano dai modelli di utilizzo per fornire informazioni proattive.

Notion offre automazioni attraverso database collegati, formule e generazione di contenuti basati sull'IA. La sua soluzione IA è anche in grado di fornire riepiloghi/riassunti chiari e approfondimenti basati sulla qualità delle origini dati connesse.

🏆 Vincitore: Glean si classifica al primo posto per gli approfondimenti proattivi, mentre Notion offre opzioni di automazione più complete. In termini di approfondimenti e automazioni, questa dura battaglia si conclude con un pareggio.

Glean vs Notion su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per vedere quale strumento preferiscono gli utenti in scenari reali. Molti utenti apprezzano Notion per la sua versatilità e il ricco set di funzionalità.

Ad esempio, un utente di Reddit lo mette in evidenza per i suoi wiki e il monitoraggio delle attività:

Negli ultimi 1,5 anni di studi universitari ho creato un wiki piuttosto completo. Grande vantaggio: posso utilizzarlo anche come strumento per monitorare obiettivi e attività.

Negli ultimi 1,5 anni di studi universitari ho creato un wiki piuttosto completo. Grande vantaggio: posso utilizzarlo anche come strumento per monitorare obiettivi e attività.

Sul subreddit r/LlamaIndex, un altro utente elogia Glean per la sua semplicità e affidabilità:

Lavoro molto con Glean, è semplicissimo da configurare e offre un ricco set di API che consentono di creare strumenti interni, se lo si desidera.

Lavoro molto con Glean, è semplicissimo da configurare e offre un ricco set di API che consentono di creare strumenti interni, se lo si desidera.

Esplorando la conversazione su Glean vs Notion su Reddit emergono diversi punti di vista. I team che danno priorità alla presa di appunti e agli strumenti di produttività rapida spesso propendono per Notion.

D'altra parte, se gestisci grandi volumi di documenti prima di ottenere rapidamente informazioni approfondite, la ricerca ibrida di Glean è una scelta popolare.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Glean e Notion

Hai ricevuto il rapporto trimestrale dalla tua soluzione di gestione delle conoscenze? Ora ti aspettano decine di attività e elementi da svolgere.

Prima che lo stress prenda il sopravvento, immagina di poter creare, delegare e monitorare tutto in un unico posto, con pochi clic. O meglio ancora, gli obiettivi si aggiornano automaticamente, ricevi una notifica sul cellulare e puoi metterti subito al lavoro.

Non è un pio desiderio: è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Collega le tue app esistenti, migliora la gestione dei documenti e aggiorna il tuo hub di conoscenze: ecco come ClickUp supera Glean e Notion.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Brain

Recupera i documenti pertinenti, crea approfondimenti chiari e mantieni il controllo dell'intera base di conoscenze con ClickUp Brain

ClickUp Brain è il motore AI della piattaforma, creato per trasformare il modo in cui ricavi e gestisci la tua base di conoscenze. La soluzione aiuta anche a creare un hub di conoscenze, generando calendari di revisione, flussi di lavoro personalizzati e aggiornamenti istantanei sui progetti.

I team possono anche utilizzare StandUp™ con l'IA, che fornisce un riepilogo/riassunto delle note delle riunioni, degli aggiornamenti dei progetti e delle priorità degli ultimi sette giorni.

💡Suggerimento: utilizza StandUp™ con l'IA per intervenire tempestivamente in caso di escalation o per recuperare il lavoro arretrato dopo le ferie.

Hai bisogno di rintracciare quelle intuizioni? Le risposte di Brain sono accompagnate da link alle fonti accessibili dalla finestra di chat.

ClickUp One Up #2: Ricerca connessa ClickUp

Avvia senza sforzo qualsiasi app e trova qualsiasi file da qualsiasi punto della piattaforma con ClickUp Connected Search

Vuoi essere sicuro di non perdere mai nessuna informazione, indipendentemente da ciò che stai facendo? La ricerca connessa di ClickUp è la risposta definitiva per una ricerca unificata, istantanea e senza interruzioni.

La funzionalità ti consente di accedere a tutte le tue attività, documenti e file, anche dalle app connesse, con una singola query. Dispone inoltre di scorciatoie per avviare app, cercare nella cronologia degli appunti e creare snippet senza alcuno sforzo.

Inoltre, è facilissimo da trovare nel centro di comando, nella barra delle azioni globali e persino nell'app desktop.

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e rimanere aggiornati sugli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e rimanere aggiornati sugli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

ClickUp One Up #3: Documenti ClickUp e gestione delle conoscenze

Formatta istantaneamente i contenuti, collega le attività e collabora con i team per modifiche dettagliate con ClickUp Docs

ClickUp Docs è uno strumento di documentazione che ti aiuta a scrivere qualsiasi cosa. Dalla creazione di strategie alle roadmap dei progetti, la sua ricca formattazione markdown ti consente di stilizzare i contenuti all'istante con i comandi slash.

I team possono anche incorporare attività, immagini e obiettivi direttamente nei documenti. Opzioni come le sottopagine e la modifica in tempo reale mantengono i pensieri strutturati.

Ti stai chiedendo come condividerli? Docs offre opzioni di condivisione pubblica e privata personalizzabili.

È anche ben integrato con ClickUp Brain, nel caso in cui avessi bisogno di aiuto per formulare frasi o perfezionare le email. I team possono utilizzare ClickUp Blocco note per liste di controllo rapide e note di riunioni. Vuoi automatizzare questo processo? L'AI Notetaker di ClickUp è un'opzione eccellente per riassunti intelligenti delle riunioni, trascrizioni ricercabili ed elementi di azione, tutti collegati ad attività e documenti.

Desideri una soluzione unica incentrata sulla fornitura di informazioni accurate? La gestione delle conoscenze di ClickUp rende la gestione dei documenti quotidiani più semplice che mai.

Raggiungi ogni area di lavoro e ogni file per ottenere le migliori informazioni basate sull'IA con la gestione delle conoscenze di ClickUp

Ad ogni richiesta, i suoi algoritmi IA connessi setacciano sistematicamente tutte le aree di lavoro alla ricerca delle informazioni più rilevanti.

ClickUp offre anche funzionalità di importazione integrate che garantiscono una migrazione senza interruzioni di documenti e fogli di lavoro, mantenendo la formattazione. Inoltre, semplifica la collaborazione grazie a commenti all'interno dei documenti, clip video e una finestra In arrivo unificata per gestire i thread di feedback.

Modello di knowledge base ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci le risorse aziendali, le linee guida sulle best practice, le liste di controllo per l'onboarding e altro ancora con il modello di Knowledge Base di ClickUp

Il modello Knowledge Base di ClickUp è un modello creato per migliorare la gestione delle risorse. Le sue sottopagine precompilate sono facili da personalizzare e includono sezioni dedicate per una panoramica, i prerequisiti e le funzionalità/funzioni.

Il modello di gestione delle conoscenze include anche uno spazio per le best practice e una sezione FAQ per guidare i nuovi utenti. I team possono anche mantenere la responsabilità con tabelle per allegati e revisioni.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: Automazioni ClickUp

Riduci al minimo le attività manuali e stabilisci regole per le attività ricorrenti con le automazioni di ClickUp

Hai mai desiderato la comodità e l'efficienza di lasciare che la logica condizionale si occupi delle tue attività? Questo è ciò che offre ClickUp Automazioni.

La funzionalità ti consente di automatizzare attività ripetitive, impostare trigger condizionali e creare flussi di lavoro avanzati senza intervento manuale. Se non sei sicuro di come configurarla, descrivi l'automazione e ClickUp AI genererà la configurazione perfetta per te.

In breve, le automazioni di ClickUp perfezionano l'intero flusso di lavoro del tuo team, concentrandosi sul miglioramento delle operazioni amministrative.

Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle nostre attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter disporre di tutte queste funzionalità in un unico prodotto, poiché è molto facile collegarle tra loro.

Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle nostre attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter disporre di tutte queste funzionalità in un unico prodotto, poiché è molto facile collegarle tra loro.

Il vantaggio di ClickUp n. 5: attività di ClickUp

Crea punti di azione, organizza le attività di progetto e gestisci le responsabilità con le attività di ClickUp

Usa Attività di ClickUp per assegnare, monitorare e delegare attività con un solo clic. Le attività consentono inoltre agli utenti di impostare dipendenze integrate per un migliore coordinamento del team.

Ogni attività può contenere attività secondarie chiare, allegati pertinenti e commenti. Le attività sono facili da collegare a obiettivi più ampi, mantenendo allineati gli obiettivi a lungo termine e garantendo che le attività quotidiane procedano secondo i piani.

Gestione perfetta delle conoscenze con ClickUp

Potenziare la tua azienda con la gestione delle conoscenze ti aiuta a organizzare e analizzare rapidamente i dati. Notion eccelle grazie alla sua ricca personalizzazione e alle funzionalità dell'area di lavoro all-in-one, mentre Glean si concentra sulla rapida acquisizione e organizzazione delle note.

Sebbene la scelta finale dipenda dalle tue esigenze, ogni team merita una soluzione che centralizzi il lavoro, semplifichi la comunicazione e migliori il flusso di lavoro di ricerca.

ClickUp offre tutto questo (e molto altro) con la sua gestione delle attività basata sull'IA, le informazioni approfondite, le integrazioni e l'automazione.

Comunque la si guardi, ClickUp si distingue come partner più efficace per il tuo flusso di lavoro.

Sei pronto a perfezionare la gestione delle tue informazioni? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!