Recensione di Clockify: funzionalità/funzioni, prezzi, pro e contro

Ti ci sono volute tre ore per scrivere quel post sul blog. Quindi è quello che fatturi al tuo client.

Ma aspetta... e il tempo che hai impiegato per modificarlo e perfezionarlo, creare e aggiungere infografiche e pubblicarlo sul CMS del client? Se questo rientra nell'ambito del tuo lavoro, dovresti monitorare anche il tempo che investi in queste attività. Senza un monitoraggio accurato del tempo dedicato ai tuoi progetti, stai perdendo denaro.

Che tu stia cercando di capire come fatturare un client, gestire la produttività del team o semplicemente migliorare le tue abitudini di lavoro, sapere esattamente come trascorri le tue ore lavorative crea le basi per prendere decisioni migliori.

Le app per il monitoraggio del tempo sono utili e Clockify è diventata un'opzione popolare, offrendo un piano gratuito interessante insieme a funzionalità premium. Ma la piattaforma offre davvero le funzionalità di cui hanno bisogno i liberi professionisti e i team?

Questa recensione completa di Clockify esamina i punti di forza e di debolezza dello strumento. Ti presenteremo anche ClickUp, l'unica alternativa a Clockify di cui avrai bisogno, sia per la gestione del tempo che per il project management!

Clockify vs. ClickUp a colpo d'occhio

Categoria Clockify ClickUp Funzione principale Strumento di monitoraggio del tempo e reportistica Piattaforma all-in-one per il project management e la produttività con monitoraggio del tempo nativo Funzionalità/funzioni principali Monitoraggio del tempo tramite inserimento manuale, timer o estensioni del browser Fogli presenze e report dettagliati Ore fatturabili e fatturazione Monitoraggio dei progetti con preventivi Rilevamento dell'inattività e monitoraggio automatico Oltre 80 integrazioni Gestione delle attività e dei progetti Monitoraggio nativo del tempo Dashboard e flussi di lavoro personalizzabili Automazioni personalizzate senza codice, se-allora Visualizzazioni multiple (Gantt, Kanban, Calendario, Elenco e altro) Strumenti basati su IA (ClickUp Brain) Interfaccia utente Semplice e funzionale; potrebbe richiedere un po' di tempo per imparare a utilizzare le funzionalità avanzate Altamente personalizzabile con un'interfaccia moderna; la configurazione iniziale potrebbe richiedere tempo Assistenza mobile app iOS e Android con funzionalità di monitoraggio del tempo su dispositivi mobili App mobili complete per iOS e Android; supporta la gestione delle attività e il monitoraggio del tempo Integrazioni Si integra con oltre 80 app, tra cui ClickUp, Trello, Asana e Jira Si integra con oltre 1.000 app, tra cui Slack, Google Drive, GitHub e Clockify Ideale per Teams incentrato su un accurato monitoraggio del tempo, fatturazione e reportistica Teams alla ricerca di una soluzione completa di project management con strumenti integrati di monitoraggio del tempo e collaborazione Prezzi Piano Free disponibile; piani a pagamento con funzionalità avanzate e per aziende Piano Free disponibile Piani a pagamento personalizzabili per le aziende Valutazioni degli utenti G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Limiti degni di nota L'interfaccia potrebbe risultare meno intuitiva per alcuni utenti Funzionalità limitate nel piano Free La configurazione iniziale può essere complessa

Cos'è Clockify?

Clockify è uno strumento software per il monitoraggio del tempo progettato per aiutare singoli individui e team a monitorare le ore di lavoro, gestire più progetti e analizzare la produttività.

Pensa a Clockify come alla tua tabella oraria digitale. Rende facile registrare le voci relative al tempo e ordinare il lavoro in progetti specifici. Puoi anche utilizzarlo per creare in pochissimo tempo report dettagliati di fatturazione, buste paga o project management.

Con solide funzionalità di monitoraggio del tempo come un'app desktop, un'app mobile e un'estensione per browser, Clockify semplifica il monitoraggio del tempo dedicato alle attività. È un modo intuitivo per gestire il tempo in modo efficace e garantire il corretto svolgimento dei progetti.

💡 Suggerimento: ecco un consiglio per la gestione del tempo: utilizza la tecnica Pomodoro, un metodo creato da Francesco Cirillo alla fine degli anni '80. Suddivide il lavoro in intervalli di tempo concentrati, in genere di 25 minuti, seguiti da brevi pause per mantenere la mente fresca. Questo approccio aiuta a ridurre la procrastinazione, minimizzare le distrazioni e rendere più facile il monitoraggio del tempo dedicato alle attività. Abbinalo a un software di monitoraggio del tempo come Clockify per registrare le voci relative al tempo, analizzare la produttività e rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento dei tuoi progetti.

Funzionalità/funzioni chiave di Clockify

Clockify rende il monitoraggio del tempo facile come premere un pulsante, sia che tu stia gestendo più progetti contemporaneamente o che stia semplicemente cercando di vedere dove vanno a finire le tue ore di lavoro. Ha tutto, dal monitoraggio di base del tempo ai report dettagliati e persino funzionalità per la fatturazione dei clienti.

Ecco una panoramica delle sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: strumento di monitoraggio del tempo

via Clockify

La funzionalità principale di Clockify ruota attorno al suo intuitivo strumento di monitoraggio del tempo. Gli utenti possono monitorare il tempo dedicato alle attività in tempo reale utilizzando un semplice pulsante di avvio/arresto o aggiungere voci di tempo manualmente dopo aver completato il lavoro.

Il tracker funziona su app desktop, estensioni browser e app mobili, così puoi registrare le ore con precisione indipendentemente da dove stai lavorando.

La dashboard integrata ti offre una panoramica settimanale delle ore monitorate, rendendo facile vedere dove va a finire il tuo tempo. Le voci relative al tempo sono completamente personalizzabili: puoi aggiungere nomi di progetti, informazioni sui client, tag e dettagli sulle attività per mantenere tutto organizzato.

Questo ti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e a individuare i modelli di lavoro a colpo d'occhio.

👀 Lo sapevi? Secondo la legge di Parkinson, "Il lavoro tende a espandersi fino a riempire tutto il tempo disponibile per il suo completamento". Questo principio suggerisce che se si assegna una quantità specifica di tempo, ad esempio dieci settimane, per completare un'attività, inconsciamente si adeguerà il lavoro richiesto per garantire che il lavoro richieda l'intera durata, anche se realisticamente potrebbe essere completato prima. Questo fenomeno spesso porta a inefficienze e procrastinazione, poiché le persone possono ritrovarsi a prolungare inutilmente le attività per adattarle al tempo che si sono prefissate.

Funzionalità/funzione n. 2: Project management

Oltre al monitoraggio di base del tempo, Clockify offre anche funzionalità di project management che aiutano i team a coordinare il lavoro richiesto. Crea più progetti, assegna i membri del team ad attività specifiche, imposta tariffe orarie per una fatturazione accurata e monitora lo stato dei progetti rispetto alle scadenze.

Clockify supporta modelli di progetto, quindi puoi impostare progetti ricorrenti senza dover ricominciare da zero. Puoi anche impostare tempi stimati per le attività e confrontarli con il tempo effettivamente impiegato. Ciò rende più facile pianificare in anticipo e individuare le aree di miglioramento.

Clockify ti consente anche di impostare lo stato dei progetti e di assegnare un codice colore a progetti diversi per una migliore organizzazione visiva dello stato di avanzamento dei tuoi progetti.

📚 Leggi anche: Come migliorare la gestione del tempo nei progetti

Le solide funzionalità di reportistica di Clockify sono una caratteristica distintiva. Il software genera tabelle orarie e report dettagliati che possono essere filtrati per client, progetto, membro del team, attività, tag o intervallo di date. Questi report forniscono informazioni preziose sulle tendenze di produttività e aiutano a identificare i progetti che consumano più risorse.

Puoi esportare i report in vari formati (PDF, CSV, Excel) per facilitarne la condivisione con i client o l'integrazione con altri strumenti di produttività. I report di riepilogo/riassunto mostrano le ore fatturabili rispetto a quelle non fatturabili, semplificando il calcolo dei guadagni e la preparazione delle fatture per i client.

Clockify offre anche report con grafici e tabelle per visualizzare meglio la distribuzione del tempo tra i progetti e i membri del team.

Funzionalità/funzione n. 4: Gestione del tempo del team

Per le aziende con più team, Clockify offre funzionalità complete per il monitoraggio del tempo dei dipendenti. Gli amministratori possono visualizzare le tabelle orarie dei membri del team, approvare le voci relative al tempo e monitorare la produttività dell'organizzazione. La piattaforma supporta autorizzazioni basate sui ruoli, consentendo ai manager di controllare chi può visualizzare, modificare o approvare le voci relative al tempo.

La funzionalità di monitoraggio delle presenze aiuta a monitorare quando i dipendenti iniziano e terminano la loro giornata lavorativa, il che è particolarmente utile per i team remoti distribuiti in diversi fusi orari.

I manager possono anche monitorare le pause e i permessi, fornendo un quadro completo della disponibilità del team e dei costi di manodopera. La piattaforma include funzionalità di pianificazione nei piani di livello superiore, consentendo ai manager di pianificare e assegnare le ore di lavoro in anticipo.

Funzionalità/funzione n. 5: monitoraggio delle spese

Oltre al monitoraggio del tempo trascorso, Clockify consente agli utenti di registrare le spese associate ai progetti nei suoi piani Pro ed Enterprise. Questa funzionalità è particolarmente utile per i liberi professionisti e le agenzie che devono fatturare ai client il tempo e i materiali.

Le spese possono essere classificate, assegnate a progetti specifici e incluse in report completi a fini di fatturazione.

Gli utenti possono allegare ricevute alle spese, impostare valute diverse e monitorare sia i costi fatturabili che quelli non fatturabili. La funzionalità di monitoraggio delle spese funziona con la fatturazione, consentendoti di creare fatture dettagliate che includono sia il tempo che le spese in un unico posto.

🧠 Curiosità: quando Jack Dorsey gestiva contemporaneamente Twitter e Square, utilizzava un rigoroso sistema di blocchi temporali per mantenere la produttività. Ha dedicato ogni giorno della settimana a un obiettivo specifico: il lunedì alla gestione, il martedì allo sviluppo dei prodotti, il mercoledì al marketing, il giovedì alle partnership e il venerdì alla cultura aziendale. Con gli uffici proprio dall'altra parte della strada, ha bilanciato le sue giornate lavorative di 16 ore in modo uniforme tra i due. Il sabato lo dedicava alle escursioni per ricaricare le batterie, mentre la domenica era dedicata alla riflessione e alla pianificazione strategica per la settimana successiva. Questa disciplina e un programma intelligente gli hanno permesso di avere successo come doppio amministratore delegato!

Prezzi di Clockify

Free

Base: 4,99 $/utente al mese

Standard : 6,99 $/utente al mese

Pro : 9,99 $/utente al mese

Enterprise: 14,99 $/utente al mese

Vantaggi dell'utilizzo di Clockify

Clockify offre diversi vantaggi che lo rendono una scelta popolare tra i liberi professionisti, i lavoratori remoti e persino i team:

Generoso piano Free : a differenza di molti concorrenti, Clockify offre una versione gratuita davvero funzionale con utenti e progetti illimitati. Questo lo rende accessibile a liberi professionisti, startup e piccole imprese con budget limitati

Interfaccia intuitiva : il design pulito e intuitivo rende il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti semplice per gli utenti con qualsiasi livello di competenza tecnica. La curva di apprendimento è minima, consentendo ai team di implementare rapidamente il sistema

Disponibilità multipiattaforma : Clockify funziona su più piattaforme (web, desktop, mobile) e offre estensioni per browser, rendendo comodo il monitoraggio del tempo indipendentemente dall'ambiente di lavoro o dai dispositivi preferiti

Reportistica dettagliata : le solide funzionalità di reportistica aiutano gli utenti ad analizzare i modelli di produttività, identificare i progetti che richiedono più tempo e prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'efficienza

Funzionalità di gestione del team : la possibilità di monitorare l'attività di più membri del team, impostare diversi livelli di autorizzazione e approvare le tabelle orarie rende Clockify adatto a team in crescita e non solo a singoli utenti

Opzioni di personalizzazione : gli utenti possono personalizzare tag, tariffe orarie, colori dei progetti e strutture dei progetti per adattare il software al proprio flusso di lavoro specifico e alle esigenze aziendali

Capacità di integrazione: le integrazioni di Clockify con strumenti di produttività popolari come Asana, Trello, Jira, GitHub e QuickBooks ti consentono di incorporarlo perfettamente nei flussi di lavoro esistenti

📚 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la gestione del tempo (casi d'uso e strumenti)

Problemi comuni riscontrati dagli utenti di Clockify

Nonostante i suoi numerosi punti di forza, gli utenti di Clockify segnalano comunemente diverse difficoltà:

Funzionalità offline limitata : le funzionalità di monitoraggio dei progetti offline dell'app mobile hanno delle limitazioni, che possono essere problematiche per gli utenti che lavorano spesso senza accesso a Internet

Funzionalità di fatturazione di base : Clockify include funzionalità di fatturazione nei suoi piani a pagamento, ma potrebbero non essere avanzate come quelle di un software di fatturazione dedicato. Alcuni utenti preferiscono integrarlo con altri strumenti per funzionalità più robuste

Automazione limitata : rispetto ad alcuni concorrenti, Clockify offre meno funzionalità automatizzate. Gli utenti spesso devono avviare e arrestare manualmente i timer o inserire i dati relativi al tempo, il che può portare a imprecisioni se si dimentica di monitorare il tempo

Limiti di personalizzazione della reportistica : Clockify offre solide funzionalità di reportistica, ma alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione per creare report su misura per le esigenze specifiche dei client o interne

Curva di apprendimento per le funzionalità avanzate : mentre il monitoraggio del tempo di base è intuitivo, alcuni utenti segnalano che le funzionalità avanzate come la gestione del team e la reportistica complessa richiedono tempo per essere padroneggiate

Limiti dell'app mobile : l'app mobile Clockify, sebbene funzionale, non offre tutte le funzionalità disponibili nelle versioni desktop o web. Ciò può essere frustrante per gli utenti che lavorano principalmente da dispositivi mobili

Ritardi occasionali nella sincronizzazione: alcuni utenti segnalano ritardi occasionali nella sincronizzazione dei dati tra i dispositivi. Un ritardo può spesso causare confusione o voci duplicate quando si passa da una piattaforma all'altra

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

Recensioni su Clockify su Reddit

Reddit offre preziose informazioni sulle esperienze reali degli utenti di Clockify. In vari subreddit, gli utenti condividono sia feedback positivi che frustrazioni.

Tra gli aspetti positivi, gli utenti hanno scoperto come massimizzare il tempo fatturabile con le integrazioni di Clockify. Ecco una recensione di meednayt su r/agency

Il monitoraggio del tempo si è rivelato estremamente prezioso per me nei progetti T&M. Improvvisamente abbiamo scoperto che possiamo fatturare ai nostri clienti il 30% in più se istruiamo le persone su ciò che possono effettivamente fatturare.

Il monitoraggio del tempo si è rivelato estremamente prezioso per me nei progetti T&M. Improvvisamente abbiamo scoperto che possiamo fatturare ai nostri clienti il 30% in più se istruiamo le persone su ciò che possono effettivamente fatturare.

Anche i suoi molteplici casi d'uso ricevono elogi, con l'utente whencanistop che nota in r/ContractorUK:

Ho usato Clockify per un po' quando volevo davvero assicurarmi di contare correttamente (durante il lockdown, quando lavoravo in turni brevi con la mia compagna, cambiando riunioni, lavorando la sera, ecc. e condividendo i compiti di cura dei bambini). Ha una funzione di cronometro, ma ti permette anche di inserire il tempo alla fine o in un secondo momento, di creare report e simili.

Ho usato Clockify per un po' quando volevo davvero assicurarmi di contare correttamente (durante il lockdown, quando lavoravo in turni brevi con la mia compagna, cambiando riunioni, lavorando la sera, ecc. e condividendo i compiti di cura dei bambini). Ha una funzione di cronometro, ma permette anche di inserire il tempo alla fine o in un secondo momento, di creare report e simili.

Tuttavia, l'interfaccia attira le critiche degli utenti attenti al design, mentre i limiti del flusso di lavoro frustrano gli altri. Un utente di Reddit lo spiega in un confronto dettagliato:

*L'interfaccia è ricca di icone e funzioni diverse. Chi preferisce una maggiore semplicità potrebbe trovare questo aspetto negativo

*L'interfaccia è affollata da molte icone e funzioni diverse. Chi preferisce una maggiore semplicità potrebbe trovare questo aspetto negativo

👀 Lo sapevi? Nel 1967 abbiamo smesso di misurare il secondo utilizzando le stelle e abbiamo iniziato a cronometrarlo con gli atomi di cesio. Questo cambiamento atomico ha reso la misurazione del tempo più precisa che mai!

Alternative da utilizzare al posto di Clockify

Sebbene Clockify offra solide funzionalità di monitoraggio del tempo, alcuni team hanno bisogno di strumenti che abbinino il monitoraggio del tempo ai flussi di lavoro e al project management.

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina monitoraggio del tempo, project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Monitora il tempo automaticamente o manualmente con il monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

Ecco cosa dicono i professionisti delle funzionalità di monitoraggio del tempo e project management di ClickUp:

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e registrare i tempi di lavoro dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e registrare i tempi dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Mentre Clockify si concentra principalmente sul monitoraggio delle ore, ClickUp offre una soluzione integrata che collega i dati relativi al tempo al tuo flusso di lavoro.

Esploriamo queste funzionalità avanzate una per una:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

Inizia a monitorare il tempo in ClickUp gratis Crea visualizzazioni personalizzate delle ore fatturabili e non fatturabili, comprese le durate stimate, con il monitoraggio del tempo dei progetti nativo di ClickUp

A differenza dell'approccio autonomo di Clockify, ClickUp integra il monitoraggio del tempo dei progetti in modo trasparente nell'intero flusso di lavoro.

Il timer globale ti consente di monitorare il tempo con un solo clic da qualsiasi dispositivo desktop, web e mobile. Che tu stia lavorando su attività, documenti o riunioni, è sempre a portata di mano.

ClickUp offre diversi metodi di monitoraggio del tempo per adattarsi a diversi stili di lavoro. Puoi utilizzare il timer automatico per il monitoraggio in tempo reale, aggiungere il tempo manualmente dopo aver completato il lavoro o utilizzare la vista tabella oraria per una panoramica delle voci settimanali. Il rilevamento del tempo di inattività integrato aiuta a mantenere la precisione identificando i periodi di inattività.

I dati di monitoraggio del tempo in ClickUp diventano immediatamente utilizzabili. Puoi visualizzare report dettagliati sul tempo per progetto, attività, utente, tag o qualsiasi altro campo personalizzato, aiutando i team a identificare dove viene impiegato il tempo e ottimizzare i flussi di lavoro.

Le ore fatturabili possono essere chiaramente contrassegnate e separate dal tempo interno dedicato al lavoro per i client, con tariffe personalizzate per i diversi membri del team o progetti. Tutti i dati relativi al tempo possono essere esportati in formato CSV per una facile integrazione con i sistemi di gestione delle buste paga o di fatturazione.

La funzionalità del software di monitoraggio del tempo su dispositivi mobili ti assicura di non perdere mai la registrazione delle ore di lavoro critiche, anche quando sei lontano dalla tua scrivania. Questo approccio completo al monitoraggio del tempo crea una connessione perfetta tra le tue attività, i tuoi progetti e i tuoi registri orari, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

ClickUp è un passo avanti #2: Gestione del tempo ClickUp

Assegna stime alle attività e alle attività secondarie mentre distribuisci il carico di lavoro tra i membri del team con la gestione del tempo di ClickUp

L'elenco delle funzionalità/funzioni di ClickUp Time Management va oltre il semplice monitoraggio del tempo per aiutare gli utenti a visualizzare e ottimizzare i propri programmi. Il dashboard di monitoraggio del tempo della piattaforma fornisce una panoramica completa di come viene impiegato il tempo nei progetti, nelle attività e dai membri del team.

Successivamente, i report automatici di monitoraggio del tempo mostrano analisi dettagliate per progetto, stato dell'attività, assegnatario e campi personalizzati, consentendo ai manager di identificare i colli di bottiglia e ottimizzare l'allocazione delle risorse.

Le funzionalità di monitoraggio del tempo integrate in ClickUp si sincronizzano con le priorità e le scadenze delle attività, rendendolo più di un semplice strumento di monitoraggio del tempo: è un sistema completo per la produttività.

Il vantaggio di ClickUp n. 3: Calendario basato sull'IA

Pianifica, programma e monitora lo stato dei tuoi progetti principali e correlati con il Calendario ClickUp

Il calendario AI di ClickUp si integra perfettamente con le sue funzionalità di monitoraggio del tempo e gestione delle risorse (e con il tuo Google Calendar), così puoi vedere le voci relative al tempo accanto alle attività, ottenere visibilità in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e assicurarti che nessuno abbia un carico di lavoro eccessivo.

Combinando informazioni intelligenti con un layout di calendario familiare, ti aiuta a identificare automaticamente i conflitti di pianificazione, ottimizzare i carichi di lavoro e mettere in evidenza le attività con la massima priorità, così puoi concentrarti su ciò che conta di più.

Invece di setacciare manualmente le scadenze, ClickUp AI suggerisce i momenti ideali per pianificare il lavoro in base alla tua disponibilità, ai livelli di priorità e al carico di lavoro dei vari progetti. Che tu stia pianificando la tua giornata o mappando una roadmap a lungo termine, le viste flessibili giornaliere, settimanali, mensili e persino annuali ti consentono di ingrandire o rimpicciolire la visualizzazione in base alle tue esigenze.

Hai bisogno di cambiare le priorità? Basta trascinare e rilasciare. Vuoi analizzare i carichi di lavoro? Filtra per assegnatario, priorità, tag o campi personalizzati per individuare i colli di bottiglia o bilanciare il carico all'interno del tuo team.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: integrazione di Clockify con ClickUp

Integra Clockify con ClickUp per sfruttare al meglio la tua gestione del tempo

Per i team che hanno già investito in Clockify ma desiderano strumenti di project management più robusti, ClickUp offre un'integrazione con Clockify che collega le due piattaforme. In questo modo avrai il meglio di entrambi i mondi: il monitoraggio del tempo familiare di Clockify insieme alle funzionalità complete di project management di ClickUp.

L'integrazione sincronizza automaticamente le voci temporali tra le piattaforme, eliminando i dati duplicati. Inoltre, crea un percorso agevole per il passaggio dei team alle funzionalità di monitoraggio del tempo native di ClickUp man mano che le loro esigenze evolvono.

Il vantaggio di ClickUp n. 5: modelli di gestione del tempo ClickUp

Ottieni un modello gratuito Tieni traccia delle scadenze dei tuoi progetti e misura il tempo dedicato alle diverse attività con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

ClickUp offre una varietà di modelli predefiniti per avviare rapidamente il lavoro richiesto per la gestione del tempo. I modelli di monitoraggio del tempo della piattaforma forniscono un quadro strutturato per monitorare lo stato di avanzamento monitorando le ore dedicate a diversi progetti e attività. Puoi iniziare immediatamente con campi personalizzati predefiniti per le informazioni sui client, le tariffe di fatturazione e le categorie di progetto.

Il modello di allocazione del tempo di ClickUp aiuta i team a visualizzare e ottimizzare la distribuzione del tempo tra i vari progetti, attività e membri del team. Questa soluzione intuitiva aiuta i manager ad allocare le risorse in modo intelligente, sfruttando funzionalità come le stime di tempo di ClickUp. Queste migliorano l'accuratezza della pianificazione, prevengono il burnout e garantiscono che le priorità principali ricevano il giusto investimento di tempo, senza bisogno di congetture.

Con questo modello, i team possono:

Crea blocchi di tempo personalizzati per diverse categorie di progetti per garantire un'allocazione equilibrata

Tieni traccia del tempo effettivamente impiegato rispetto alle stime per migliorare l'accuratezza della pianificazione futura

Visualizza la capacità del team in tutti i reparti per evitare un sovraccarico di lavoro

Genera report dettagliati per identificare i modelli di produttività e le opportunità di ottimizzazione

Personalizza i livelli di priorità per garantire che i progetti critici ricevano un investimento di tempo adeguato

Integrazione con i flussi di lavoro ClickUp esistenti per una gestione del tempo senza interruzioni

👉🏼 Allo stesso modo, il modello di analisi del tempo di ClickUp aiuta i team a individuare le tendenze di produttività e a migliorare l'efficienza.

👉🏼 Il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp semplifica il monitoraggio delle ore dei dipendenti, con campi per il tempo fatturabile e non fatturabile.

👉🏼 Per coloro che preferiscono periodi di lavoro strutturati, il modello ClickUp Time Box semplifica il blocco del tempo assegnando slot specifici per lavorare in modo mirato sulle attività prioritarie.

Questi modelli sono completamente personalizzabili per adattarsi al tuo flusso di lavoro e possono essere implementati immediatamente, risparmiandoti il tempo e il lavoro richiesto per creare sistemi di monitoraggio da zero.

Prezzi di ClickUp

È ora di selezionare la migliore soluzione per il monitoraggio del tempo: ClickUp

Il monitoraggio del tempo non consiste solo nel registrare le ore, ma anche nel sapere dove va a finire la tua energia e nell'utilizzare queste informazioni per lavorare in modo più intelligente. Il piano Free di Clockify è ottimo per il monitoraggio di base del tempo con un numero illimitato di utenti, ma potrebbe non essere sufficiente se hai bisogno di un sistema integrato di project management.

ClickUp combina solide funzionalità di monitoraggio del tempo con la gestione delle attività e dei team, rendendolo ideale per liberi professionisti, team remoti e aziende che necessitano di informazioni più approfondite. Desideri uno strumento di monitoraggio semplice? Clockify fa al caso tuo. Hai bisogno di una soluzione all-in-one? ClickUp è la risposta giusta.

