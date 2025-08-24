i 10 migliori software per newsletter interne per il coinvolgimento dei dipendenti

La comunicazione è la colonna portante di qualsiasi organizzazione di successo. Mantenere i teams informati, allineati e coinvolti richiede un lavoro richiesto costante, soprattutto negli odierni ambienti di lavoro distribuiti.

Le newsletter interne continuano a godere di grande popolarità come mezzo di comunicazione interno.

Che si tratti di condivisione di aggiornamenti aziendali o di celebrare i risultati dei dipendenti, una newsletter interna ben strutturata promuove la trasparenza, crea un senso di comunità e stimola il coinvolgimento.

Quindi, se stai cercando un software per newsletter interne per migliorare la comunicazione, abbiamo le dieci migliori opzioni!

Cosa cercare in un software per newsletter interne?

Ti consigliamo di cercare un software per newsletter aziendali interne con le seguenti funzionalità:

creazione di contenuto basata sull'IA*: cercate piattaforme software con strumenti di IA per la creazione di contenuto integrati per redigere newsletter accattivanti, generare oggetti e personalizzare i contenuti in base alle preferenze dei dipendenti

pianificazione e automazione dei contenuti*: scegli una newsletter con un sistema di pianificazione integrato per aiutare i tuoi Teams a comunicare. Le funzionalità/funzioni di automazione ti consentono di inviare messaggi ricorrenti o aggiornamenti trigger

distribuzione multipiattaforma*: assicurati che lo strumento supporti canali di comunicazione quali email, app mobili, messaggistica istantanea, intranet aziendale e altro ancora. L'integrazione con canali esterni come Slack o Microsoft Teams ti consente di inviare messaggi al canale preferito dal tuo team

monitoraggio e analisi del coinvolgimento*: lo strumento di comunicazione interna dovrebbe misurare metriche di coinvolgimento come il tasso di apertura, il tasso di clic, il tempo di lettura, ecc. Queste informazioni utili ti aiutano a ottimizzare le prestazioni della newsletter

segmentazione dei dipendenti e personalizzazione*: la soluzione software dovrebbe consentire di personalizzare la strategia di comunicazione interna . Dovrebbe consentire di raggiungere diversi dipendenti in base al loro ruolo, alla loro posizione o al loro reparto per un'esperienza personalizzata

support multimediale interattivo*: lo strumento di comunicazione interna dovrebbe supportare contenuti multimediali ricchi come immagini, video, GIF, sondaggi e moduli di feedback per rendere le tue newsletter coinvolgenti

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

🔍 Lo sapevi: le email con emoji nell'oggetto hanno registrato un tasso di apertura superiore del 56% e un tasso di clic superiore del 96% rispetto a quelle senza.

Panoramica dei software per newsletter interne

Strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per Prezzi ClickUp creazione di contenuto basata sull'IA – Automazioni – Distribuzione multipiattaforma – Monitoraggio e analisi del coinvolgimento Teams che necessitano di una soluzione all-in-one per project management, le newsletter interne e la collaborazione tra i team Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Connecteam – Comunicazione mobile-first – Sondaggi tra i dipendenti – Chattare in tempo reale – Knowledge base per la condivisione di documenti Personale senza postazione fissa o in distribuzione che necessita di una comunicazione interna mobile-first Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese per 30 utenti SnapComms – Avvisi di messaggi urgenti – Avvisi sul desktop – Screensaver e ticker personalizzabili – Elenchi di distribuzione per la segmentazione Teams che necessitano di una comunicazione interna di grande impatto e aggiornamenti urgenti Prezzi personalizzati Staffbase messaggi multicanali – App per dipendenti e soluzioni intranet – Elenchi di distribuzione personalizzati – Analisi e reportistica Organizzazioni di livello Enterprise che necessitano di comunicazioni interne multicanale e personalizzate con il proprio marchio Prezzi personalizzati HubEngage funzionalità di gamification – Coinvolgimento multicanale – Sondaggi interattivi e feedback – Personalizzazione del contenuto basata sull'IA Aziende che desiderano stimolare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso una comunicazione personalizzata e gamificata Prezzi personalizzati Workshop editor drag-and-drop – Modelli personalizzabili – Strumenti di analisi – Piano e programmazione della consegna Teams che necessitano di uno strumento collaborativo per creare e programmare newsletter interne Essential: 250 $/mese per 250 dipendenti; Enhanced & Premium: prezzi personalizzati Nectar – Riconoscimento e premi per i dipendenti – Newsletter visive – Cataloghi di premi personalizzabili – Riconoscimento tra pari Organizzazioni che combinano newsletter interne con il riconoscimento e il coinvolgimento dei dipendenti Prezzi personalizzati Cerkl Broadcast – Distribuzione delle newsletter basata sull'IA – Accessibilità da dispositivi mobili – Analisi del coinvolgimento in tempo reale – Configurazione senza codice Teams alla ricerca di newsletter interne automatizzate e basate sull'IA con contenuto personalizzato 799 $/mese; Broadcast + Mobile: 799 $ + 20%/mese PoliteMail – Integrazione con Outlook – Test A/B per l'ottimizzazione – Segmentazione dei dipendenti – Tassi di apertura e monitoraggio del coinvolgimento Teams che utilizzano Microsoft Outlook per le comunicazioni email interne e analisi dettagliate 0,50 $/mese per dipendente (Professional); 0,35 $/mese per dipendente (Corporate); 0,20 $/mese per dipendente (azienda) Firstup distribuzione dei contenuti basata sull'IA – Distribuzione multicanale (email, app mobili, Slack, ecc.) – Analisi del coinvolgimento Aziende che necessitano di comunicazioni interne personalizzate e multicanale con distribuzione di contenuto basata sull'IA Prezzi personalizzati

I 10 migliori software per newsletter interne

Ecco una panoramica dei dieci migliori software per newsletter interne:

*clickUp (Il miglior strumento all-in-one per la project management e le newsletter interne)

ClickUp è una potente app tutto per il lavoro che configura più canali di comunicazione per un'esperienza lavorativa ricca e senza sforzo.

Che tu ti occupi di comunicazioni interne, monitoraggio delle attività in corso o gestione di campagne di marketing, ClickUp ti consente di organizzare tutto con pochi clic.

Utilizza ClickUp per i Teams di marketing per creare canali di comunicazione per il tuo team

Puoi gestire l'intera strategia di comunicazione interna utilizzando ClickUp per i team di marketing. Crea elenchi o progetti dedicati alle newsletter, assegna attività di scrittura e progettazione, imposta scadenze, gestisci i cicli di revisione utilizzando stati personalizzati e visualizza il tuo calendario delle comunicazioni.

Puoi avvisare i membri del tuo team delle approvazioni e delle scadenze in sospeso relative alle newsletter. In questo modo avrai la certezza di ricevere feedback tempestivi e di aggiornare la newsletter aziendale quando necessario.

Utilizza ClickUp Documento come spazio di creazione principale. Redigi newsletter ricche di contenuti visivi con immagini, video, tabelle e opzioni per formattare incorporati. Collabora in tempo reale con i colleghi, lascia commenti, assegna azioni direttamente dal testo e conserva la cronologia delle versioni.

Crea newsletter ricche e interattive utilizzando ClickUp Documento

Organizza le sezioni della newsletter come pagine o sottopagine all'interno di un documento per una struttura migliore. Puoi anche utilizzare gli strumenti per formattare la newsletter per renderla visivamente accattivante e facile da leggere.

Usa @mentions nel documento per assegnare sezioni o chiedere feedback ai membri del team. Abilita i commenti in modo che possano raccogliere input e suggerimenti direttamente sul contenuto.

Redigere una newsletter interna accattivante è la chiave per rendere efficaci tali comunicazioni, quindi affidati a ClickUp Brain come guida.

ClickUp Brain è un assistente di scrittura integrato basato sull'IA che fornisce un'assistenza efficace per l'ideazione delle tue newsletter in base alle esigenze dell'organizzazione. Se non sai come creare newsletter coinvolgenti, Brain può aiutarti dall'ideazione alla realizzazione.

Tutto quello che devi fare è dire a Brain di cosa si occupa la tua organizzazione e dove ti trovi in difficoltà; ti aiuterà in pochi secondi! Ecco una newsletter che ha prodotto con un solo prompt:

Crea newsletter di grande impatto in pochi secondi con un semplice prompt utilizzando ClickUp Brain

Comunicate con il vostro team interno su più piattaforme con ClickUp Chattare

ClickUp offre molte altre funzionalità/funzioni per allineare le tue internal teams alla stessa pagina. ClickUp Chat è una piattaforma di comunicazione di nuova generazione che integra email, messaggistica istantanea, commenti, annunci e ogni altra modalità immaginabile per chattare.

Questo consolidamento delle comunicazioni interne elimina i silos e migliora l'accessibilità per tutti. In questo modo, distribuire newsletter interne è facile come cliccare su "Invia"!

Semplifica il piano della distribuzione e i follow-up utilizzando ClickUp Automazioni per notificare alle parti interessate le bozze pronte per la revisione o impostare promemoria per le date di pubblicazione. Sebbene ClickUp non invii direttamente email di massa come le piattaforme di email dedicate, puoi gestire il flusso di lavoro di creazione e approvazione dei contenuti in modo semplice e poi utilizzare integrazioni (come Zapier) o funzionalità di comunicazione interna come ClickUp Chat o Email in ClickUp per condivisioni o annunci mirati.

📮 ClickUp Insight: I risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 18% degli intervistati si affida ai thread di email per la comunicazione asincrona. Sebbene le email consentano discussioni dettagliate senza riunioni in tempo reale, un numero eccessivo di thread può diventare opprimente e difficile da seguire. Trasforma il caos delle email in azioni organizzate con il project management via email di ClickUp. Converti istantaneamente le email importanti in attività tracciabili, imposta le priorità, assegna le responsabilità e stabilisci le scadenze, il tutto senza passare da una piattaforma all'altra. Mantieni la tua finestra In arrivo gestibile e i tuoi progetti in movimento con ClickUp!

le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp*

Integra la project management, le newsletter interne e la collaborazione tra team in un'unica piattaforma

Utilizza ClickUp Brain per la creazione di contenuto, l'automazione delle attività e la generazione di insight

Condivisione di feedback immediati o connessione immediata con il tuo team utilizzando ClickUp Chattare

Converti documenti, @menzioni e altre forme di comunicazione in attività concrete

Integrazione con una vasta gamma di piattaforme di comunicazione e produttività per mantenere il flusso delle conversazioni

Consolida attività, commenti e notifiche utilizzando ClickUp finestra In arrivo per una comunicazione semplificata

Accedi a una libreria di modelli di newsletter interne per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Analizza le metriche di coinvolgimento, come i tassi di apertura e i tassi di clic, utilizzando il dashboard di ClickUp

Limite di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un periodo di apprendimento per familiarizzare con le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma

Gli aggiornamenti frequenti della piattaforma possono risultare fastidiosi per chi ha flussi di lavoro rigidi

prezzi ClickUp*

valutazioni e recensioni di ClickUp*

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha detto Sid Babla, coordinatore del programma benessere al Dartmouth College, su ClickUp:

clickUp ha ridotto la necessità di comunicare tramite email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione del contenuto. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza con una velocità fino a 2-3 volte superiore. *

clickUp ha ridotto la necessità di comunicare tramite email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione del contenuto. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza con una velocità 2-3 volte superiore. *

2. Connecteam (Il migliore per la comunicazione e il coinvolgimento dei dipendenti che utilizzano principalmente dispositivi mobili)

via Connecteam

Vuoi rimanere in costante connessione con i tuoi dipendenti che lavorano da qualsiasi luogo? Connecteam è progettato per le forze lavoro distribuite o senza postazione fissa. La sua piattaforma mobile-first semplifica l'invio di newsletter, aggiornamenti, sondaggi e materiali di formazione ai telefoni dei dipendenti, garantendo che tutti rimangano connessi indipendentemente dalla loro posizione.

Connecteam semplifica le newsletter interne con pubblicazioni intelligenti, aggiornamenti interattivi e monitoraggio del coinvolgimento in tempo reale, elementi essenziali per i settori con team altamente distribuiti.

le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam*

Facilita il chatattare in tempo reale per una connessione immediata e aggiornamenti rapidi sulle newsletter

Gestisci le query relative alla newsletter dei dipendenti con un sistema di ticketing interno

Utilizza i sondaggi per ottenere feedback dai dipendenti sulle idee per le newsletter

Condivisione di documenti e risorse importanti attraverso una knowledge base centralizzata

Limite di Connecteam

Ha una forte dipendenza dai dispositivi mobili, il che può rappresentare un limite per le organizzazioni che lavorano prevalentemente in ufficio

Comunicazione video in tempo reale con limite

Prezzi Connecteam

Piano Business : gratis

Base : 35 $ al mese

Avanzato : 59 $ al mese

Esperto : 119 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Connecteam*

G2 : 4,6/5 (oltre 2.260 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.220 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Quando usare email, chat o riunione

3. SnapComms (Ideale per avvisi ai dipendenti ad alto impatto e messaggi urgenti)

via SnapComms

Hai bisogno di inviare messaggi urgenti che richiedono attenzione immediata? Utilizza SnapComms per aggiornamenti e annunci critici.

SnapComms aggira i tradizionali software di email marketing per inviare le notifiche delle newsletter sotto forma di avvisi in tempo reale. Dagli aggiornamenti al traguardo agli annunci a livello aziendale, i dipendenti ricevono le newsletter istantaneamente.

Grazie alle opzioni di segmentazione, gli utenti possono personalizzare gli avvisi in base a team o reparti specifici. Ciò garantisce che la newsletter giusta raggiunga le persone giuste al momento giusto. Sebbene sia in grado di inviare newsletter, il suo punto di forza risiede nei formattare ad alta visibilità come avvisi sul desktop, ticker a scorrimento, screensaver e notifiche pop-up che aggirano il sovraffollamento delle email per i messaggi urgenti.

le migliori funzionalità/funzioni di SnapComms*

Invia messaggi urgenti tramite avvisi sul desktop, ticker a scorrimento e notifiche a schermo intero

Fornisci wallpaper e salvaschermi personalizzati per integrare le comunicazioni interne in background

Utilizza gli elenchi di distribuzione per inviare newsletter con traguardi e pertinenti e aumentare il coinvolgimento

Limite di SnapComms

Un uso eccessivo può causare affaticamento da allerta tra i dipendenti

Richiede competenze tecniche, il che significa formazione aggiuntiva per gli amministratori

Prezzi SnapComms

Informazioni : Prezzi personalizzati

Engage: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SnapComms

G2 : 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di SnapComms?

Recensione di G2 su SnapComms:

SnapComms ha reso la comunicazione più semplice e ci ha permesso di raggiungere il personale con una frequenza doppia rispetto a prima, quando utilizzavamo le e-mail. ”

SnapComms ha reso la comunicazione più semplice e ci ha permesso di raggiungere il doppio del personale rispetto a prima, quando utilizzavamo le e-mail. ”

4. Staffbase (Ideale per le comunicazioni interne e il branding a livello di azienda)

via Staffbase

Staffbase è uno strumento di comunicazione interna di livello Enterprise. Offre una piattaforma email per le comunicazioni interne con marchio aziendale, un'app per i dipendenti e soluzioni intranet per semplificare le comunicazioni interne.

Utilizza elenchi di distribuzione personalizzati per personalizzare l'invio delle newsletter, assicurandoti che i dipendenti ricevano contenuti pertinenti per il massimo coinvolgimento e la massima conservazione delle informazioni.

Staffbase supporta la messaggistica multicanale, garantendo che gli aggiornamenti importanti raggiungano i dipendenti ovunque si trovino. La sua interfaccia intuitiva semplifica la creazione, la distribuzione e la gestione dei modelli di newsletter interne.

le migliori funzionalità/funzioni di Staffbase*

Integrazione con altri strumenti di lavoro per una comunicazione interna fluida

Personalizza la consegna delle newsletter tramite elenchi di distribuzione personalizzati

Analizza l'efficacia delle tue newsletter attraverso strumenti di analisi e reportistica

Limiti di Staffbase

Richiede un investimento significativo, rendendolo inaccessibile alle organizzazioni più piccole

Richiede competenze tecniche e di progettazione, rendendolo dispendioso in termini di risorse

Prezzi Staffbase

*business: prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Staffbase*

G2 : 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Intranet vs Internet: differenze chiave e utilizzi delle reti

5. HubEngage (Il migliore per il coinvolgimento personalizzato dei dipendenti e la gamification)

via HubEngage

HubEngage aiuta le organizzazioni a creare un ambiente di lavoro connesso semplificando le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti. La centralizzazione di più strumenti di comunicazione in un'unica piattaforma semplifica la gestione delle newsletter e migliora la collaborazione tra i team. Inoltre, garantisce che gli aggiornamenti importanti non vadano persi nel caos.

La personalizzazione basata sull'IA ti aiuta ad adattare il contenuto delle newsletter ai singoli dipendenti. Offre inoltre supporto al coinvolgimento multicanale tramite app mobili, email, messaggi di testo e segnaletica digitale.

le migliori funzionalità/funzioni di HubEngage*

Rendi più ludiche le comunicazioni interne utilizzando punti, premi e classifiche

Diversifica la strategia di comunicazione interna raggiungendo diversi canali

Incorpora funzionalità interattive nelle newsletter, come sondaggi Pulse, quiz e feedback

Limite di HubEngage

La configurazione e il raggiungimento di un elevato livello di adozione da parte degli utenti possono richiedere tempo

Una forte attenzione al mobile potrebbe non essere adatta a tutte le strutture organizzative

Prezzi HubEngage

Piani personalizzati e prezzi

valutazioni e recensioni di HubEngage*

G2 : 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di HubEngage?

Recensione di G2 su HubEngage:

Molti dei nostri dipendenti non lavorano nei nostri uffici principali: HubEngage consente a tutti di sapere cosa sta succedendo in tutte le nostre posizioni attraverso la condivisione dei propri risultati. Utilizziamo l'app anche come fonte di informazioni sulle politiche aziendali e sui prossimi eventi per i dipendenti.

Molti dei nostri dipendenti non lavorano nei nostri uffici principali: HubEngage consente a tutti di sapere cosa sta succedendo in tutte le nostre posizioni attraverso la condivisione dei propri risultati. Utilizziamo l'app anche come fonte di informazioni sulle politiche aziendali e sui prossimi eventi per i dipendenti.

6. Workshop (ideale per la creazione collaborativa di newsletter e il contributo del team)

via Workshop

Workshop è una piattaforma di comunicazione interna via email che aggiunge un tocco collaborativo alla creazione di newsletter. Riunisce i comunicatori interni, consentendo loro di rappresentare i propri reparti e diversificare le comunicazioni via email.

La sua interfaccia utente intuitiva ti consente inoltre di creare una newsletter interna esteticamente gradevole senza scrivere una sola riga di codice.

Grazie ai modelli integrati, i teams possono progettare rapidamente newsletter professionali in linea con il branding aziendale. Inoltre, le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale garantiscono un lavoro di squadra senza intoppi e una creazione efficiente dei contenuti.

le migliori funzionalità/funzioni del workshop*

Semplifica la progettazione delle newsletter con l'intuitivo editor drag-and-drop dello strumento

Effettua il monitoraggio delle metriche di coinvolgimento per le newsletter utilizzando strumenti di analisi integrati

Piano e programma le newsletter per garantire una consegna puntuale

Personalizza il piano di comunicazione e i modelli di newsletter interna per un'esperienza brandizzata

Limiti del workshop

Mancano funzionalità/funzione di automazione per la distribuzione delle email interne

Genera analisi di base che potrebbero non essere sufficienti per un'analisi dettagliata

Prezzi del workshop

Essenziale : 250 $ al mese

Migliorato : Prezzi personalizzati

Premium: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni dei workshop*

G2 : 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: comprendi le differenze tra Slack ed email per sapere quale canale di comunicazione adottare per le tue email interne!

7. Nectar (Ideale per la comunicazione interna incentrata sul riconoscimento dei dipendenti)

via Nectar

Nectar combina la comunicazione interna con una solida piattaforma di riconoscimento e ricompense per i dipendenti. Consente il riconoscimento tra pari, permettendo ai dipendenti di celebrare i risultati reciproci in tempo reale.

Questo favorisce lo sviluppo di un senso di comunità e mantiene i dipendenti coinvolti negli aggiornamenti aziendali. Considerala come una piattaforma social professionale in cui le newsletter interne informano e rafforzano la cultura aziendale mettendo in evidenza le attività cardine e i contributi dei dipendenti.

le migliori funzionalità/funzioni di Nectar*

Crea newsletter accattivanti con il marchio aziendale, immagini e contenuti multimediali avanzati

Personalizza i cataloghi dei premi in linea con la cultura e i valori aziendali

Consenti votazioni e candidature per i premi nel processo di riconoscimento dei dipendenti

Genera reportistica e analisi per ottenere informazioni dettagliate sulle tendenze in materia di riconoscimento

Limite di Nectar

Scalabilità con limite, che può rappresentare un problema per le grandi organizzazioni

Le funzionalità/funzioni di comunicazione sono secondarie rispetto alla piattaforma di riconoscimento

Meno attenzione al design e all'analisi delle newsletter rispetto agli strumenti dedicati

Prezzi Nectar

*riconoscimenti e premi : prezzi personalizzati

Comunicazioni interne: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nectar

G2 : 4,7/5 (oltre 6.550 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Nectar?

Recensione di G2 su Nectar:

Mi piace che sia un modo divertente e semplicissimo per esprimere rispetto e apprezzamento ai propri colleghi. Con Nectar, implementare un sistema di apprezzamento immediato è stato molto più facile. Mi piace anche il fatto che possiamo essere premiati per l'anzianità aziendale e per aver completato i video di formazione. Con l'assegnazione mensile dei punti, mi ritrovo a condividere il mio affetto molto più spesso e a riconoscere i miei colleghi più spesso rispetto al passato.

Mi piace che sia un modo divertente e semplicissimo per esprimere rispetto e apprezzamento ai propri colleghi. Con Nectar, implementare un sistema di apprezzamento immediato è stato molto più facile. Mi piace anche il fatto che possiamo essere premiati per l'anzianità aziendale e per aver completato i video di formazione. Con l'assegnazione mensile dei punti, mi ritrovo a condividere la condivisione del mio apprezzamento molto più spesso e a riconoscere i miei colleghi più spesso rispetto al passato.

💡 Suggerimento: crea una newsletter interna che combini aggiornamenti aziendali, notizie di settore e approfondimenti sui dipendenti, poiché questo tipo di contenuto tende ad avere il più alto livello di coinvolgimento.

8. Cerkl Broadcast (Il migliore per newsletter personalizzate basate su IA)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast utilizza l'intelligenza artificiale per popolare elenchi di distribuzione a traguardo. Successivamente, invia newsletter interne personalizzate in base agli interessi e ai ruoli dei dipendenti.

Garantire che i contenuti giusti raggiungano le persone giuste aiuta a ridurre il sovraccarico di informazioni e migliora il coinvolgimento.

Esempio, il team del supporto riceve newsletter tecniche, il team di marketing riceve le ultime strategie, ecc. Un approccio così personalizzato, abbinato alle automazioni delle comunicazioni interne, migliora l'efficacia delle campagne email.

le migliori funzionalità/funzioni di Cerkl Broadcast*

Automazione della creazione e della distribuzione delle newsletter grazie alla personalizzazione basata sull'IA

Ottieni analisi in tempo reale per monitorare il coinvolgimento e l'efficacia delle newsletter

Utilizza l'implementazione senza codice per una configurazione e una personalizzazione rapide

Accedi alle newsletter ovunque ti trovi grazie alla facile accessibilità da dispositivi mobili

limiti di Cerkl Broadcast*

Gli algoritmi di IA potrebbero richiedere un po' di tempo per calibrarsi e comprendere le esigenze dei dipendenti

Gli amministratori necessitano di formazione per comprendere bene le funzionalità/funzioni avanzate

Meno controllo manuale sulla progettazione delle newsletter rispetto agli editor drag-and-drop

Prezzi di Cerkl Broadcast

Broadcast : 799 $ al mese

Broadcast + Mobile: 799 $ + 20%/mese

valutazioni e recensioni di Cerkl Broadcast*

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il 47% delle persone controlla le proprie email sul cellulare, quindi ottimizza le tue newsletter per questi dispositivi in modo che i membri del team possano visualizzarle senza problemi!

➡️ Per saperne di più: Le migliori newsletter basate sull'IA per rimanere informati sulle ultime tendenze

9. PoliteMail (il migliore per l'analisi delle email interne integrate in Outlook)

via PoliteMail

PoliteMail è una piattaforma email per la comunicazione interna dedicata a chi svolge il proprio lavoro in ambiente Microsoft Outlook.

Lo strumento di gestione delle campagne email analizza l'efficacia della tua strategia di comunicazione interna misurando metriche quali tassi di apertura, tempi di lettura e coinvolgimento.

Il software per newsletter aziendali facilita la segmentazione dei dipendenti, in modo che le newsletter raggiungano i dipendenti in base al loro ruolo, reparto e interessi. Questo approccio basato sui dati aiuta le organizzazioni a perfezionare i propri messaggi per una maggiore portata e un impatto migliore.

le migliori funzionalità/funzioni di PoliteMail*

Crea, invia e effettua il monitoraggio delle newsletter direttamente da Outlook senza bisogno di un software separato

Supporto il responsive design per garantire che le email vengano visualizzate correttamente su diversi dispositivi

Offri test A/B per ottimizzare il contenuto e le strategie delle email

Garantite la sicurezza dei dati e la conformità con la crittografia di livello Enterprise

Limite di PoliteMail

Funziona in Microsoft Outlook, rendendolo inutilizzabile su piattaforme email diverse

Mancanza di analisi complete offerte da un software di email marketing autonomo

Prezzi PoliteMail

A partire da 639 $ al mese

Valutazioni e recensioni di PoliteMail

G2 : 4/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di PoliteMail?

Recensione di G2 su PoliteMail:

È facile accedere ai modelli creati e generare metriche per le email distribuite, oltre a poter caricare elenchi di distribuzione. Quando ho avuto un problema dopo la conversione a O365, ho ricevuto una risposta rapida per risolvere il problema e un supporto completo, e il problema è stato rapidamente identificato con una procedura consigliata per risolverlo.

È facile accedere ai modelli creati e generare metriche per le email di distribuzione, oltre a poter caricare elenchi di distribuzione. Quando ho avuto un problema dopo la conversione a O365, ho ricevuto una risposta rapida per risolvere il problema e un supporto completo, e il problema è stato rapidamente identificato con una procedura consigliata per risolverlo.

10. Firstup (Il migliore per la distribuzione di contenuto basato sull'IA su più canali)

via Firstup

Firstup integra l'intelligenza artificiale nelle comunicazioni interne per un elevato livello di personalizzazione. Consolida i contenuti provenienti da varie fonti e li seleziona e ne gestisce la distribuzione in modo intelligente in dipendenza dai comportamenti e dalle preferenze dei dipendenti.

Supporta email, app mobili, intranet e altri strumenti di collaborazione come Microsoft Teams e Slack. Ciò consente ai dipendenti di ricevere gli aggiornamenti dove sono più attivi.

Fornendo contenuto personalizzato al momento giusto e nel posto giusto, Firstup migliora la conservazione delle informazioni e massimizza l'efficacia delle comunicazioni interne.

*le migliori funzionalità/funzioni in primo piano

Automatizza la distribuzione delle newsletter grazie alla personalizzazione basata sull'IA

Analizza le metriche di coinvolgimento con analisi e reportistica in tempo reale

Curate i contenuti provenienti da diverse fonti per una comunicazione interna unificata

Ottimizza la tempistica dei messaggi per ottenere la massima portata e il massimo coinvolgimento

Limite Firstup

Richiede un notevole lavoro richiesto di configurazione e integrazione

Ha una curva di apprendimento ripida, soprattutto durante l'impostazione dell'automazione

Focus sull'Enterprise con complessità e costi corrispondenti

Prezzo di lancio

Essenziale : Prezzi personalizzati

Professionale : prezzi personalizzati

Premier : Prezzi personalizzati

intranet per dipendenti (componente aggiuntivo)*: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Firstup

G2 : 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

ContactMonkey : Ideale per inviare newsletter interne personalizzate con monitoraggio in tempo reale del coinvolgimento dei dipendenti.

ContactMonkey si integra con Outlook e Gmail, consentendoti di incorporare sondaggi, effettuare il monitoraggio delle letture individuali e segmentare il contenuto per reparto o posizione, il tutto all'interno della tua email.

Simpplr: Ideale per impostare una rete intranet aziendale per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Simpplr centralizza la comunicazione interna, offrendo ai Teams un'esperienza intranet personalizzata con feed di notizie personalizzati, annunci a traguardo e strumenti di feedback.

Guru: Ideale per fornire conoscenze contestualizzate e aggiornamenti aziendali all'interno del flusso di lavoro del tuo team.

Guru mette in evidenza le informazioni necessarie nel luogo in cui il tuo team lavora, come Slack, Chrome o il tuo CRM, in modo che tutti rimangano informati senza dover cambiare contesto.

resta in contatto con ClickUp*

A seconda delle esigenze di comunicazione della tua organizzazione, puoi scegliere tra una piattaforma di comunicazione interna via email e qualcosa di più integrato. Se desideri inviare newsletter di riconoscimento ai dipendenti, prova Nectar. In alternativa, HubEngage sarebbe una scelta migliore se desideri utilizzare la gamification per stimolare il coinvolgimento.

Tuttavia, se stai cercando una soluzione completa che vada oltre le newsletter, ClickUp è la scelta migliore. Con la sua potente project management, le comunicazioni asincrone integrate, la collaborazione sui documenti e l'assistente basato sull'IA, ClickUp fa sì che ogni messaggio sia importante. Trasforma le comunicazioni interne in azioni concrete, aiutandoti a creare flussi di lavoro orientati al valore. Fai la scelta più intelligente: prova ClickUp oggi stesso.