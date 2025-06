Le 11 migliori alternative a Zoho Forms per una raccolta dati più intelligente

Zoho Forms è uno strumento popolare per la creazione di moduli personalizzati per la raccolta dati, il feedback dei clienti e il project management.

Tuttavia, se cerchi automazioni più avanzate, integrazioni perfette e maggiori opzioni di personalizzazione, diverse alternative a Zoho Forms potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

Che tu sia un imprenditore, un marketer, un project manager o un membro del team delle risorse umane, lo strumento giusto per la creazione di moduli può rendere i tuoi processi di raccolta dati più efficienti e organizzati.

Continua a leggere mentre esploriamo alcune delle migliori alternative a Zoho Forms che offrono diverse funzionalità/funzioni.

Dove Zoho Forms non è all'altezza: 6 limiti che devi conoscere

Zoho Forms funziona bene se hai appena iniziato a raccogliere dati. È facile da usare, si integra bene con altri prodotti Zoho e copre le basi per la creazione di moduli online. Ma man mano che le tue esigenze crescono, iniziano a emergere alcune lacune.

Ecco dove inizia a frenare i team:

Opzioni di personalizzazione limitate: È possibile modificare colori e font, ma se desideri moduli completamente personalizzati in linea con le linee guida del marchio o l'estetica della campagna, lo strumento risulta limitante

Mancanza di modelli avanzati: la selezione dei modelli è minima, il che costringe i team a creare moduli da zero ogni volta

Integrazioni di terze parti limitate: Al di fuori dell'ecosistema Zoho, non funziona bene con altre app, in particolare con gli strumenti di nicchia su cui spesso fanno affidamento i marketer e i liberi professionisti

Rallenta con moduli di grandi dimensioni: se stai cercando di raccogliere informazioni dettagliate in più sezioni, le prestazioni del modulo diminuiscono notevolmente

L'apprendimento richiede tempo: per gli utenti che non hanno ancora familiarità con la suite completa di Zoho, il layout e la logica possono risultare poco intuitivi e rallentare il flusso di lavoro

Nessun vero drag and drop: Il generatore di moduli esiste, ma non offre la flessibilità e la velocità dei moderni editor drag-and-drop offerti da altri prodotti

Le migliori alternative a Zoho Forms in sintesi

Ecco alcune alternative a Zoho Forms che non si limitano a soddisfare le esigenze di base, ma offrono maggiore potenza, una migliore personalizzazione e meno grattacapi:

Strumento Ideale per Caso d'uso ClickUp Automazione del flusso di lavoro e integrazione delle attività Converti le risposte ai moduli in attività concrete e attiva immediatamente i flussi di lavoro Jotform Moduli dinamici con logica e pagamento Crea moduli avanzati con pagamenti, logica condizionale e automazione Moduli Microsoft Team che utilizzano Microsoft 365 Sondaggi interni, onboarding e acquisizione rapida dei dati all'interno dell'ecosistema MS Wufoo Moduli rapidi con opzioni di pagamento integrate Raccogli pagamenti, crea sondaggi e lancia moduli semplici in modo rapido Paperform Moduli personalizzati con logica flessibile Crea moduli interattivi con regole di prezzo, pianificazione e design personalizzato Typeform Moduli conversazionali ed esperienze personalizzate Crea moduli con una domanda alla volta per un coinvolgimento migliore Moduli Google Creazione veloce e gratuita di moduli con sincronizzazione dei dati in tempo reale Esegui sondaggi interni, sondaggi e quiz con sincronizzazione automatica su Fogli Google Formstack Moduli sicuri e automazione avanzata del flusso di lavoro Automatizza i processi nel settore sanitario, finanziario e nei flussi di lavoro soggetti a normative rigorose Moduli Cognito Flussi di lavoro complessi e automazione basata sulle attività Usa logica, firme elettroniche e pagamenti per potenziare i moduli in più passaggi 123FormBuilder Moduli conformi alle normative per uso aziendale Crea moduli conformi alle normative HIPAA/GDPR con integrazioni approfondite con Salesforce Formsite Moduli di base con generazione di documenti Crea moduli sicuri che generano PDF e automatizzano i flussi di lavoro

Le migliori alternative a Zoho Forms

Non tutti i team possono, o dovrebbero, rimanere confinati nell'ecosistema Zoho. Se stai cercando alternative a Zoho Forms che offrano una creazione di moduli più flessibile, una migliore automazione del flusso di lavoro e una perfetta integrazione con il tuo strumento di project management, abbiamo ciò che fa per te.

Ecco le migliori alternative da prendere in considerazione:

1. ClickUp (ideale per l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione delle attività)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, va oltre la semplice gestione delle attività. Riunisce documenti, chat, lavagne online, obiettivi, dashboard, monitoraggio del tempo e molto altro in un'unica piattaforma, aiutando le aziende a centralizzare il lavoro ed eliminare il passaggio da uno strumento all'altro.

Trasforma istantaneamente le risposte dei moduli in attività con i moduli ClickUp

ClickUp Forms è profondamente integrato nei tuoi flussi di lavoro. Quando qualcuno compila un modulo, è possibile attivare immediatamente la creazione di attività, assegnare membri del team e inviare aggiornamenti alle dashboard. Ciò significa che non è più necessario controllare manualmente gli invii. In questo modo, tutto diventa immediatamente utilizzabile.

Inoltre, puoi personalizzare ogni modulo con campi basati sulla logica, elementi visivi, colori del marchio e immagini di sfondo per soddisfare le esigenze del tuo team.

Con le dashboard di ClickUp, puoi ottenere rapidamente una panoramica dei dati inviati tramite i moduli. Converti i moduli inviati in dashboard personalizzate per avere una visualizzazione sempre aggiornata a cui fare riferimento!

Le dashboard possono anche aiutarti a gestire i dati relativi ai tuoi moduli, come le percentuali di invio, il tempo trascorso in uno stato, ecc. e a eseguire il drill-down su attività specifiche.

📮 ClickUp Insight: Circa il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti a causa della documentazione dispersa, con solo l'8% che utilizza strumenti di project management per monitorare gli elementi in azione. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Ottieni modelli gratuiti Acquisisci, organizza e agisci sui feedback con il modello di modulo di feedback plug-and-play di ClickUp

ClickUp offre anche modelli di moduli di feedback con campi predefiniti e opzioni personalizzabili per aiutarti a raccogliere facilmente informazioni preziose, sia dai clienti, dai dipendenti o dagli stakeholder.

Il modello di modulo di feedback di ClickUp è dotato di campi personalizzati, visualizzazioni e stati preconfigurati. Ti aiuta a monitorare le risposte, valutare i provider di servizi e individuare i problemi ricorrenti, tutto in un unico posto.

Puoi anche utilizzare modelli di moduli di registrazione per gestire le iscrizioni agli eventi, raccogliere informazioni di contatto o richiedere candidature di lavoro. ClickUp dispone anche di modelli di moduli di registrazione per aiutarti a gestire le aspettative dei client e creare istantaneamente moduli, dashboard e flussi di lavoro complessi.

Automatizza il lavoro ripetitivo con trigger basati su regole che eseguono i flussi di lavoro al posto tuo con ClickUp Automazioni

Sulla base delle risposte ai moduli, le automazioni di ClickUp possono aiutarti a impostare regole per assegnare automaticamente le attività, modificare le priorità, aggiornare gli stati, inviare email e molto altro ancora, senza muovere un dito. È progettato per i team che desiderano eliminare il lavoro amministrativo ripetitivo.

Può essere utilizzato come potente strumento di automazione dei moduli, aiutando a ottimizzare la raccolta dei dati, triggerare azioni basate sulle risposte ai moduli e automatizzare i flussi di lavoro, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea moduli personalizzati e condividili o incorporali ovunque

Trasforma l'invio dei moduli in attività concrete con trigger di automazione del marketing e regole di assegnazione

Riduci la reportistica manuale con riepiloghi/riassunti basati sull'IA e aggiornamenti dei progetti con ClickUp Brain

Crea dashboard complete che si aggiornano in tempo reale utilizzando i dati dei moduli e delle attività

Trova tutti i tuoi moduli organizzati centralmente in un hub moduli ricercabile in ClickUp

Estendi le funzionalità dei tuoi moduli grazie alle oltre 1000 integrazioni di ClickUp con strumenti come Slack, HubSpot e molti altri

Limiti di ClickUp

Il generatore di moduli non è disponibile nell'app mobile

Richiede un po' di tempo per personalizzare completamente le dashboard per gli utenti alle prime armi

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5,0 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Philip Storry, amministratore di sistema senior, ha dichiarato:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare chi deve essere assegnato a un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

2. Jotform (Ideale per moduli potenti con pagamento e logica integrati)

tramite Jotform

Jotform si concentra sul rendere la creazione di moduli non solo facile, ma anche dinamica e funzionale per flussi di lavoro seri.

Ti dà accesso a una logica condizionale intelligente, integrazioni di pagamento e flussi di lavoro automatizzati senza toccare una sola riga di codice. Ciò che spicca è la velocità: puoi creare un modulo raffinato e multifunzionale in pochi minuti e incorporarlo ovunque.

È progettato per i team che vogliono evitare le seccature tecnologiche e lanciare moduli dall'aspetto accattivante, con funzioni efficaci e connettività con oltre 150 strumenti aziendali. Dalla richiesta di feedback agli utenti alle approvazioni interne e alle registrazioni, gestisce la scalabilità senza perdere la semplicità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Attiva flussi di lavoro e notifiche utilizzando la logica condizionale basata sulle risposte degli utenti

Accetta pagamenti online direttamente tramite moduli con Stripe, PayPal e altro ancora

Utilizza oltre 10.000 modelli per creare qualsiasi cosa, dai sondaggi ai moduli per la generazione di lead

Connettiti con oltre 150 app come Fogli Google, Mailchimp, Salesforce e Slack

Limiti di Jotform

La reattività sui dispositivi mobili è incostante su alcuni dispositivi

Alcune funzionalità/funzioni potrebbero risultare nascoste se non hai già familiarità con la piattaforma

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis

Bronzo: 39 $ al mese per utente

Silver: 49 $ al mese per utente

Gold: 129 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5,0 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 2.400 recensioni)

3. Microsoft Forms (ideale per team che già utilizzano Microsoft 365)

tramite Microsoft

Se il tuo team sta già lavorando nell'ambiente Microsoft 365, Microsoft Forms è un'opzione semplice ma efficiente per creare sondaggi, votazioni e quiz per i dipendenti senza uscire dalla piattaforma.

Si sincronizza facilmente con Excel per l'analisi dei dati, si integra con Teams per risposte collaborative e utilizza suggerimenti basati sull'IA per velocizzare la creazione dei moduli.

È pulito, intuitivo e non richiede alcuna configurazione se utilizzi già gli strumenti Microsoft. Per casi d'uso interni, come feedback dei dipendenti, onboarding o sondaggi rapidi Pulse, si integra perfettamente con il resto dello stack Microsoft.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Forms

Crea sondaggi e quiz rapidamente utilizzando suggerimenti intelligenti e modelli

Integrazione perfetta con Excel, SharePoint e Teams per una collaborazione in tempo reale

Personalizza i moduli con temi e contenuti multimediali per un'esperienza più coinvolgente

Accedi e gestisci le risposte su tutti i dispositivi utilizzando il tuo account Microsoft 365

Limiti di Microsoft Forms

Offre una personalizzazione visiva limitata rispetto ai generatori di moduli dedicati

La reattività sui dispositivi mobili è incostante su alcuni dispositivi

Prezzi di Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/mese per utente

Microsoft 365 Copilot: Disponibile come componente aggiuntivo dei piani Business (prezzo non disponibile)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Forms

G2: 4,4/5,0 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 200 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente G2:

La verità è che questo strumento ha notevolmente semplificato il processo di preparazione dei moduli. Abbiamo perso molto tempo a causa del tempo e del lavoro richiesti per progettare qualcosa che sembrasse professionale, soprattutto senza avere conoscenze avanzate di progettazione o programmazione. Ma ora, con il semplice trascinamento dei componenti, posso creare moduli che non solo sono funzionali, ma hanno anche un aspetto curato e accattivante.

La verità è che questo strumento ha notevolmente semplificato il processo di preparazione dei moduli. Abbiamo perso molto tempo a causa del tempo e del lavoro richiesto per progettare qualcosa che sembrasse professionale, soprattutto senza avere conoscenze avanzate di progettazione o programmazione. Ma ora, con il semplice trascinamento dei componenti, posso creare moduli che non solo sono funzionali, ma hanno anche un aspetto curato e accattivante.

4. Wufoo (ideale per la creazione rapida di moduli con opzioni di pagamento integrate)

tramite Wufoo

Wufoo è un veterano nel settore dei moduli, noto per la sua facilità d'uso e la configurazione intuitiva. Se hai bisogno di creare rapidamente moduli, sondaggi o applicazioni con pagamento, Wufoo offre modelli predefiniti, elementi drag-and-drop e un'interfaccia intuitiva.

È particolarmente interessante per gli utenti che desiderano qualcosa di leggero, senza codice e veloce da implementare. Supporta anche un intervallo di processori di pagamento come PayPal, Stripe e Square, rendendolo un punto di riferimento per moduli di donazione, pagamenti di eventi o registrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wufoo

Crea e lancia moduli con oltre 400 modelli e un generatore drag-and-drop intuitivo

Riscatta i pagamenti utilizzando Stripe, PayPal, Square o Authorize. Net

Personalizza i temi dei moduli con il tuo marchio utilizzando CSS o il designer integrato

Integra strumenti come Salesforce, Mailchimp, WordPress e Asana

Limiti di Wufoo

Non offre supporto CAPTCHA, rendendolo altamente vulnerabile allo spam e all'abuso di bot

Le funzionalità/funzioni di sicurezza sono limitate per i moduli con pagamento integrato

Prezzi Wufoo

Gratis per sempre

Starter: 22 $ al mese per utente

Professional: 39 $ al mese per utente

Avanzato: 99 $ al mese per utente

Ultimate: 249 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Wufoo

G2: 4,2/5,0 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 200 recensioni)

🔎 Lo sapevi? I moduli che includono flussi condizionali basati sulla logica possono aumentare le conversioni fino al 160%, in particolare per sondaggi, preventivi o prenotazioni.

5. Paperform (ideale per moduli personalizzati, pagamenti e logica flessibile)

tramite Paperform

Paperform unisce la creazione di moduli alla libertà di progettazione di un editor di landing page. È progettato per sembrare più simile alla scrittura di un documento che al trascinamento di caselle, ed è questo che lo distingue.

Che tu stia vendendo servizi, prendendo prenotazioni, raccogliendo feedback dei clienti o creando moduli personalizzati con regole di prezzo dinamiche, Paperform gestisce tutto con un'interfaccia pulita e minimale.

Puoi adattare il modulo al tuo marchio, automatizzare i flussi di lavoro, aggiungere calcoli e persino trasformare il modulo in un mini negozio con supporto per i pagamenti.

Migliori funzionalità/funzioni di Paperform

Crea moduli interattivi che supportano prezzi basati su logica, pianificazione e pagamenti in un unico posto

Aggiungi calcoli, flussi condizionali e pagine di esito positivo dinamiche senza alcun codice

Incorpora firme elettroniche, raccogli prenotazioni e automatizza le attività tramite oltre 2000 integrazioni

Personalizza completamente immagini, tipografia, layout e sfondo in modo che rispecchino il tuo marchio

Limiti di Paperform

Opzioni di ricerca o filtro limitate per domande a scelta multipla con set di risposte di grandi dimensioni

Gli invii parziali non sono sempre recuperabili se un utente interrompe l'operazione a metà

Prezzi Paperform

Essentials: 29 $ al mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Business: 129 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paperform

G2: 4,5/5,0 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,8/5,0 (oltre 100 recensioni)

Da un utente G2:

Ho cercato e utilizzato alcune altre soluzioni prima di scoprire Paperform e finora Paperform è stata l'unica che ha offerto funzionalità/funzioni e integrazioni in grado di soddisfare tutte le mie esigenze. Di solito lavoro con moduli molto lunghi e complessi e l'interfaccia semplice di Paperform rende tutto molto più facile. Inoltre, Paperform comunica molto bene con Zapier, che era uno dei miei principali problemi prima di iniziare a lavorarci.

Ho cercato e utilizzato alcune altre soluzioni prima di scoprire Paperform e finora Paperform è stata l'unica che ha offerto funzionalità/funzioni e integrazioni in grado di soddisfare tutte le mie esigenze. Di solito lavoro con moduli molto lunghi e complessi e l'interfaccia semplice di Paperform rende tutto molto più facile. Inoltre, Paperform comunica molto bene con Zapier, che era uno dei miei principali problemi prima di iniziare a lavorarci.

6. Typeform (Ideale per moduli conversazionali ed esperienze brandizzate)

tramite Typeform

Typeform si distingue dalle varie alternative a Zoho Forms con una filosofia di progettazione incentrata sul dialogo con il pubblico, non sul monologo. La sua interfaccia con una domanda alla volta sembra più una conversazione che un modulo, il che aumenta il coinvolgimento e i tassi di completamento.

Puoi incorporare video, aggiungere follow-up basati sulla logica e personalizzare completamente i tuoi moduli, rendendoli ideali per l'acquisizione di lead, sondaggi e flussi di onboarding che non sembrano transazionali.

Typeform offre anche approfondimenti intelligenti, analisi integrate e analisi delle risposte basata sull'IA, aiutando i team a ricavare un significato reale dai dati raccolti.

Migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Crea moduli versatili per sondaggi, quiz, valutazioni e molto altro ancora

Aggiungi video, variabili personalizzate, salti logici e follow-up condizionali senza scrivere codice

Accedi ad analisi dettagliate delle prestazioni dei moduli e approfondimenti a livello di domanda

Esporta le risposte dei moduli in file Excel o CSV

Integra con oltre 500 strumenti come Fogli Google, HubSpot, Salesforce, Slack e Calendly

Limiti di Typeform

Il piano base non include postazioni di sola visualizzazione, costringendo i team che necessitano di un accesso in sola lettura a ricorrere a soluzioni alternative

I limiti di risposta possono aumentare rapidamente, rendendo il servizio costoso per gli utenti con volumi elevati

Prezzi Typeform

Free

Base: 29 $ al mese per utente

In più: 59 $ al mese per utente

Business: 99 $ al mese per utente

Growth Essentials: 199 $/mese per utente

Growth Pro: 349 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4,5/5,0 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 900 recensioni)

Da un utente G2:

Mi piace che ci sia molta libertà per diversi percorsi di sondaggio. Se ricevi feedback negativi, puoi saperne di più con una sola domanda, mentre se ricevi feedback positivi, puoi chiedere l'autorizzazione a utilizzarli come recensione in un'altra domanda.

Mi piace che ci sia molta libertà per diversi percorsi di sondaggio. Se ricevi feedback negativi, puoi saperne di più con una domanda, mentre se ricevi feedback positivi, puoi chiedere l'autorizzazione a utilizzarli come recensione in un'altra domanda.

7. Google Forms (ideale per sondaggi rapidi e semplici con collaborazione in tempo reale)

tramite Google Forms

Google Forms è la scelta ideale per chiunque sia già integrato nell'ecosistema Google. È semplice, veloce e progettato per una collaborazione senza interruzioni. Si connette direttamente con Fogli Google per la sincronizzazione e l'analisi istantanea dei dati.

L'interfaccia drag-and-drop, la modifica in tempo reale e le solide opzioni di condivisione lo rendono ideale per ottimizzare la raccolta dei dati. Ma soprattutto, è completamente gratuito con un account Google: non è necessario imparare nuovi strumenti se utilizzi già Workspace.

Migliori funzionalità/funzioni di Google Forms

Collabora su moduli illimitati con il tuo team in tempo reale utilizzando il familiare editor in stile Documenti Google

Incorpora moduli nei siti web o condividili tramite email, social o link personalizzati in pochi secondi

Organizza automaticamente le risposte in Fogli Google per un facile accesso e reportistica

Utilizza modelli per una creazione rapida o crea quiz, sondaggi e registrazioni personalizzati

Limiti di Google Forms

È dotato di opzioni di personalizzazione visiva limitate e non dispone di ramificazioni logiche avanzate

Potrebbe sembrare troppo semplice per le aziende che necessitano di flussi di lavoro o integrazioni più potenti

Prezzi di Google Forms

Free Forever

Business Starter: 6 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2: 4,6/5,0 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 11.000 recensioni)

Da un utente G2:

Semplici da usare e collegati ai fogli di lavoro Google. Un altro grande vantaggio dei sondaggi Google è l'invio dei moduli collegato a un account Google per il controllo da parte dell'utente.

Semplici da usare e collegati ai fogli di lavoro Google. Un altro grande vantaggio dei sondaggi Google è l'invio dei moduli collegato a un account Google per il controllo da parte dell'utente.

8. Formstack (Ideale per creare moduli sicuri e automatizzare i flussi di lavoro)

tramite Formstack

Formstack è progettato per i team che hanno bisogno di alternative a Zoho Forms per molto più che la semplice creazione di moduli. È una piattaforma completa per l'automazione del flusso di lavoro che combina moduli, firme elettroniche, documenti e integrazioni in un unico toolkit.

L'interfaccia è intuitiva, ma la potenza sotto il cofano è notevole, soprattutto se hai a che fare con settori soggetti a rigide normative come quello sanitario, governativo o finanziario. Le sue funzionalità, come il precompilamento dei moduli, l'assegnazione delle attività e i flussi di lavoro basati sulla logica, ti aiutano a trasformare qualsiasi modulo in un processo completamente funzionante. Non è appariscente, ma è affidabile e di livello aziendale.

Migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Automatizza i flussi di lavoro end-to-end con moduli che triggerano la creazione di documenti, l'instradamento delle attività e le firme elettroniche

Usa Formstack per Salesforce per creare e gestire moduli direttamente all'interno della tua organizzazione Salesforce

Controlla le autorizzazioni, assegna revisori e monitora le approvazioni su moduli e documenti

Accedi a dashboard del flusso di lavoro, assegnazioni dinamiche delle attività e logica di instradamento avanzata senza scrivere una sola riga di codice

Limiti di Formstack

Il pannello di creazione dei moduli risulta angusto e difficile da navigare quando si creano moduli complessi

La ridenominazione o l'eliminazione dei campi può interrompere la logica automatizzata o le notifiche senza avviso

Prezzi di Formstack

Moduli: 99 $ al mese per utente

Suite: 299 $/mese per cinque utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Formstack

G2: 4,3/5,0 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,0/5,0 (oltre 100 recensioni)

💡 Suggerimento: ti stai chiedendo come chiedere feedback per alimentare la tua crescita professionale? Ecco alcuni suggerimenti da seguire: Sii conciso e vai dritto al punto per rispettare il tempo degli altri 🕒

Poni domande specifiche per raccogliere informazioni utili 💬

Concentrati sulle aree da migliorare invece che sui feedback generici 🎯

Incoraggia critiche sincere e costruttive per promuovere la crescita 👂

9. Cognito Forms (Ideale per flussi di lavoro potenti e automazione delle attività)

tramite Cognito Forms

Cognito Forms offre un equilibrio perfetto tra personalizzazione e automazione. Non ti limiti a raccogliere dati, ma li utilizzi per attivare flussi di lavoro, assegnare attività, generare documenti e persino riscuotere pagamenti con Square o PayPal.

La sua funzionalità/funzione distintiva è Workflow Tasks, che consente di coinvolgere diversi utenti in diverse fasi di un processo, come approvazioni, follow-up e modifiche dinamiche dello stato.

Puoi anche creare moduli complessi con sezioni ripetute, calcoli e logica avanzata, il tutto senza scrivere codice. È una scelta solida se il tuo modulo deve andare oltre la semplice raccolta di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Forms

Automatizza flussi di lavoro in più passaggi con modifiche di stato basate sui ruoli e assegnazione delle attività all'interno dell'app

Utilizza ricerche di dati, calcoli e logica per creare moduli che si adattano in tempo reale

Raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti e genera documenti direttamente dai dati inviati tramite modulo

Accetta pagamenti con Stripe, Square o PayPal e applica regole come limiti di quantità o sconti

Limiti di Cognito Forms

Meno opzioni di personalizzazione per lo stile dei moduli senza aggiungere CSS

L'incorporamento appare semplice nella versione standard, a meno che non venga modificato manualmente

Prezzi Cognito Forms

Free Forever

Pro: 19 $ al mese per un massimo di 2 utenti

Team: 39 $/mese per un massimo di 5 utenti

Enterprise: 129 $/mese per un massimo di 20 utenti

Valutazioni e recensioni di Cognito Forms

G2 : 4,5/5,0 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 130 recensioni)

Da un utente G2:

I moduli sono la porta d'ingresso della mia azienda. Tendo a utilizzare più aziende per sfruttare tutti i loro punti di forza. Cognito è iniziato come nostro modulo di registrazione di base, ma col tempo, grazie all'opzione di e-commerce, i nostri moduli Cognito sono diventati il flusso di lavoro per la biglietteria degli eventi e i depositi. Il design era semplice e lineare.

I moduli sono la porta d'ingresso della mia azienda. Tendo a utilizzare più aziende per sfruttare tutti i loro punti di forza. Cognito è iniziato come nostro modulo di registrazione di base, ma col tempo, grazie all'opzione di e-commerce, i nostri moduli Cognito sono diventati il flusso di lavoro per la biglietteria degli eventi e i depositi. Il design era semplice e snello.

10. 123FormBuilder (Ideale per moduli orientati alla conformità e flussi di lavoro aziendali)

tramite 123FormBuilder

123FormBuilder punta sulla sicurezza e sulla conformità più della maggior parte degli altri. Se i tuoi flussi di lavoro coinvolgono dati sensibili, come nel caso dell'assistenza sanitaria, della pubblica amministrazione o della finanza, questa piattaforma ti consente di soddisfare tutti i requisiti. Copre tutto, dal GDPR e HIPAA alle opzioni avanzate di crittografia e residenza dei dati.

Ciò che lo distingue è la sua stretta integrazione con Salesforce, il supporto per oltre 45 app native e la possibilità di generare PDF o report personalizzati direttamente dall'invio dei moduli. Che si tratti di donazioni, accettazione di pazienti o registrazioni, è progettato per team che necessitano sia di controllo che di flessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di 123FormBuilder

Crea moduli sicuri con crittografia dei dati e conformità GDPR e HIPAA

Invia i dati direttamente a Salesforce, Fogli Google o al tuo CRM in tempo reale

Genera documenti PDF e attiva flussi di lavoro email dopo l'invio

Accedi a oltre 3000 modelli predefiniti per tutto, dai moduli di consenso alle valutazioni

Limiti di 123FormBuilder

Bug occasionali durante gli aggiornamenti, in particolare relativi agli URL di reindirizzamento

L'interfaccia utente può sembrare incoerente durante la creazione dei moduli

Prezzi di 123FormBuilder

Free Forever

Gold : 37 $ al mese per utente

Platinum: 49 $ al mese per utente

Diamante: 99 $ al mese per utente

Enterprise: 225 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di 123FormBuilder

G2: 4,5/5,0 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 170 recensioni)

💡 Suggerimento: quando viene inviato un modulo (ad esempio, una richiesta del client, un feedback interno o un brief creativo), non limitarti a inviare una notifica, ma utilizza strumenti di gestione delle attività che trasformano le risposte in attività strutturate con scadenze, attività secondarie e titolari assegnati. Ti aiuteranno a: Ottieni informazioni dettagliate monitorando gli invii in dashboard in tempo reale 📊

Converti l'invio dei moduli in attività concrete con una chiara titolarità ✅

Imposta scadenze e attività secondarie per mantenere i progetti in carreggiata 📅

Automatizza i flussi di lavoro per ridurre i follow-up manuali 🔄

11. Formsite (ideale per moduli di base e affidabilità tradizionale)

tramite Formsite

Formsite è presente sul mercato dalla fine degli anni '90 e si vede. Anche se non vince premi per la sua UX moderna o la sua rapida innovazione, fa il suo lavoro. È affidabile, sicuro e ricco di funzioni essenziali come l'elaborazione dei pagamenti, l'esportazione in PDF, la logica multipagina e integrazioni robuste.

Offre anche una versione di prova gratuita di 14 giorni che non richiede una carta di credito, cosa piuttosto rara. Se stai cercando qualcosa di solido, ma non ti interessano le campane e i fischietti o un'interfaccia utente brillante, Formsite è ancora un contendente tra le altre alternative a Zoho Forms.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formsite

Crea moduli senza sforzo con un editor drag-and-drop, caricamento di immagini e dati e oltre 40 tipi di domande

Raccogli i pagamenti senza problemi utilizzando Stripe, PayPal, Braintree e Authorize.net

Invii sicuri con protezione CAPTCHA e crittografia SSL

Automatizza i flussi di lavoro con output PDF, opzioni di salvataggio e restituzione e logica avanzata

Limiti di Formsite

L'interfaccia utente sembra obsoleta e poco intuitiva rispetto agli strumenti più recenti

Il prezzo è aumentato, mentre le funzionalità/funzioni sono rimaste sostanzialmente invariate

Prezzi di Formsite

Personale: 24,95 $ al mese per utente

Professional: 39,95 $ al mese per utente

Business: 69,95 $ al mese per utente

Business Plus: 99,95 $ al mese per utente

Enterprise: 249,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Formsite

G2: 4,4/5,0 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 40 recensioni)

Da un utente G2:

Formsite è uno strumento potente con applicazioni illimitate in un ambiente di vendita. Quasi ogni aspetto è personalizzabile. La creazione di moduli è stata semplificata grazie all'accesso a più modelli e alla funzionalità drag-and-drop. Formsite offre numerose integrazioni con altri potenti software come Salesforce. A seconda del livello di abbonamento, è disponibile anche un'opzione API. L'automazione dei flussi di lavoro con notifiche e approvazioni lo rende la scelta ideale per processi complessi che coinvolgono più reparti.

Formsite è uno strumento potente con applicazioni illimitate in un ambiente di vendita. Quasi ogni aspetto è personalizzabile. La creazione di moduli è stata semplificata grazie all'accesso a più modelli e alla funzionalità di trascinamento della selezione. Formsite offre numerose integrazioni con altri potenti software come Salesforce. A seconda del livello di abbonamento, è disponibile anche un'opzione API. L'automazione dei flussi di lavoro con notifiche e approvazioni lo rende la scelta ideale per processi complessi che coinvolgono più reparti.

Ecco alcuni strumenti aggiuntivi per la creazione di moduli che offrono funzionalità e capacità uniche e possono essere considerati alternative a Zoho Forms:

FormKeep: Fornisce un backend leggero per moduli per gli sviluppatori che necessitano di flessibilità frontend senza integrazioni pesanti

SurveySparrow: Offre sondaggi conversazionali, automazione dei sondaggi ricorrenti e reattività su più dispositivi

FormAssembly: si concentra sulla raccolta dei dati aziendali e sull'integrazione nativa con Salesforce per flussi di lavoro sicuri

Migliora i tuoi moduli e il tuo flusso di lavoro con ClickUp

I moduli semplificano la raccolta dei dati e svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dello stato di avanzamento e nell'automazione dei flussi di lavoro.

Zoho Forms è uno strumento discreto per la creazione di moduli di base e la raccolta di dati, ma presenta alcune limitazioni, soprattutto se il tuo team ha bisogno di maggiore automazione, flessibilità e integrazione perfetta con altri strumenti.

Che tu ti occupi della gestione dei client, della raccolta di feedback, della gestione delle richieste di progetto o dell'automazione delle approvazioni, esiste uno strumento più intelligente per il tuo team.

Il giusto generatore di moduli dovrebbe fare molto più che acquisire dati; dovrebbe collegare tali dati al tuo flusso di lavoro, al CRM e alle decisioni.

A questo proposito, ClickUp si distingue dalle altre alternative a Zoho Forms offrendo una potente automazione, integrazioni profonde e una suite di project management progettata per trasformare l'invio dei moduli in lavoro reale e utilizzabile. Ti aiuta ad abbandonare il lavoro manuale e a passare a uno strumento che si adatta all'efficienza e alla crescita del tuo team.

