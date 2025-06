Modelli Agile Epic gratuiti per una migliore pianificazione degli sprint nel 2025

Gestire progetti complessi è difficile. Il tuo team ha un milione di parti in movimento da monitorare, le scadenze continuano a cambiare e le priorità cambiano ogni giorno.

La vera sfida? Suddividere iniziative di grandi dimensioni in parti più gestibili che il tuo team possa affrontare. È qui che entrano in gioco le epiche Agile, che collegano i tuoi obiettivi generali al lavoro quotidiano che ti permette di raggiungerli.

Ma creare un modello agile epic efficace non è semplice come annotare alcuni punti chiave. Hai bisogno di un framework che ti aiuti a mappare le dipendenze, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere tutti allineati.

Una volta mappata l'epica, dovrai suddividerla in storie utente più piccole su cui il tuo team potrà lavorare sprint dopo sprint. Questo blog offre modelli Agile con esempi, suggerimenti per la pianificazione degli sprint e metodi collaudati per il monitoraggio dei progetti.

Cosa sono i modelli Agile Epic?

Un modello agile epic è un progetto generale per il tuo team agile. Si tratta di un framework strutturato che aiuta i team a organizzare le parti principali del lavoro, quelle troppo grandi per essere completate in un singolo sprint.

Ad esempio, se stai creando un'app per la consegna di cibo a domicilio, i valori Agile potrebbero essere "Sistema di creazione account utente". Ciò includerebbe elementi più piccoli come schermate di accesso, recupero password e impostazioni del profilo.

Il tuo modello epico organizza tutte le storie dei tuoi utenti in un unico posto. Ad esempio, nella nostra app di esempio, le storie potrebbero includere "Come utente, voglio registrarmi utilizzando la mia email" o "Come utente, voglio reimpostare la mia password dimenticata".

Il modello definisce anche i criteri di accettazione, ovvero le condizioni specifiche che indicano che un'attività è terminata. Per la funzionalità di reimpostazione della password, i criteri potrebbero includere l'invio di un'email di recupero entro 30 secondi e la richiesta di nuove password complesse.

🧠 Curiosità: Il concetto di suddividere le attività più grandi in parti più piccole non è esclusivo dei team di sviluppo software. Ernest Hemingway utilizzava un approccio simile nella scrittura, suddividendo i suoi romanzi in piccoli traguardi giornalieri in termini di numero di parole.

Cosa rende un modello Agile Epic un buon modello?

Vuoi eseguire sprint di successo? Il tuo modello agile epic dovrebbe lavorare sodo quanto il tuo team di sviluppo, apportando chiarezza a progetti complessi e mantenendo tutti concentrati sui risultati chiave.

Ecco cosa ti aspetta:

Nomi chiari: utilizza titoli epici descrittivi che trasmettono immediatamente lo scopo

Metriche di successo: definisci come misurare l'esito positivo, ad esempio i tassi di feedback positivo o i tempi di implementazione

Organizzazione delle storie degli utenti: raggruppa le storie in base alla funzionalità, come le funzionalità di pagamento o gli strumenti di ricerca

Strumenti di prioritizzazione: assegna punti storia per bilanciare i carichi di lavoro e individuare tempestivamente i colli di bottiglia

Monitoraggio dello stato di avanzamento: scegli modelli con colonne di stato, monitoraggio degli sprint e indicatori visivi

Opzioni di personalizzazione: assicurati che il modello si adatti alle diverse dimensioni del team, ai tipi di progetto e alle metodologie

Con il modello giusto, il tuo team può suddividere le grandi idee in attività concrete, rendendo ogni sprint più produttivo

10 modelli Agile Epic gratuiti

Strumenti sparsi e sistemi isolati rallentano i team, che sprecano il 60% del loro tempo alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, risolve questo problema riunendo progetti, conoscenze e chat in un'unica piattaforma, alimentata dall'assistente di lavoro IA più coeso al mondo.

Con modelli agili creati per una pianificazione degli sprint senza intoppi, la gestione del backlog e il monitoraggio dello stato di avanzamento, ClickUp aiuta i team a lavorare più velocemente, a rimanere allineati e a trasformare le idee in azioni, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Vani Gupta, ingegnere software presso Hiver, utente ClickUp, afferma:

ClickUp è molto utile per assegnare le attività e monitorarle durante lo sprint. Offre funzionalità/funzioni quali modifica degli elenchi, collegamento delle attività, blocco di altre attività, aggiunta di commenti, immagini, campi personalizzati, tag delle persone, assegnazione di più persone a una singola attività, aggiunta di emoji ai commenti e molto altro ancora. Offre tantissime opzioni per quanto riguarda le impostazioni. "

Ecco 10 modelli epici agili per strutturare i tuoi eventi Scrum:

1. Il modello di project management agile di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci gli sprint, raccogli feedback con i moduli, automatizza le notifiche e molto altro con il modello di project management Agile di ClickUp

Vuoi portare i metodi agili nei tuoi team non software? Il modello di project management agile di ClickUp aiuta più team a organizzare il proprio lavoro in attività gestibili.

Ecco cosa rende unico questo modello:

Per iniziare: Leggi i documenti dei modelli e completa le attività di apprendimento per impostare la gerarchia dell'area di lavoro con spazi, cartelle ed elenchi

Esecuzione di cerimonie Agile: pianifica e gestisci riunioni Agile direttamente in ClickUp, come sessioni di pianificazione degli sprint, standup quotidiani, demo di lavoro nelle revisioni e retrospettive

Gestione del backlog: organizza la pipeline del progetto, assegna titoli concisi alle attività, raccogli nuove richieste con i moduli e assegna priorità alle attività utilizzando i campi personalizzati

Utilizzo della bacheca Kanban: Visualizza le fasi del lavoro, sposta le attività tra le colonne, monitora lo stato di avanzamento e identifica i colli di bottiglia nel flusso di lavoro

Impostazione degli sprint: crea e organizza gli sprint, assegna le attività ai cicli e monitora lo stato di avanzamento utilizzando il Calendario o la vista Gantt

Ideale per: team di prodotto Agile che desiderano migliorare le proprie capacità di project management.

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Il modello di user story di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Scrivi e monitora le storie degli utenti in modo efficace con il modello ClickUp User Story

Il modello User Story di ClickUp aiuta i team di prodotto a monitorare le esigenze e i requisiti degli utenti durante tutto il processo di sviluppo.

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Crea attività: utilizza stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento di ogni storia e sapere a colpo d'occhio a che punto è ogni utente

Aggiungi descrizioni dettagliate: applica i campi personalizzati per garantire la coerenza in tutte le user story

Crea attività secondarie: suddividi le storie complesse in attività secondarie annidate e gestisci le dipendenze

Delega facilmente: utilizza le reazioni ai commenti e più assegnatari per migliorare la comunicazione del team

Imposta le priorità: assegna le priorità per semplificare la gestione del backlog e la pianificazione degli sprint

Ideale per: team di prodotto Agile che desiderano migliorare il processo di creazione e gestione delle user story, garantendo al contempo un migliore allineamento tra il lavoro di sviluppo e le esigenze degli utenti.

3. Il modello di attività per user story di ClickUp Basic

Ottieni il modello gratuito Crea, monitora e gestisci le storie degli utenti in modo efficace con il modello di attività per storie utente di ClickUp Basic

Il modello di attività ClickUp Basic User Story aiuta i team di prodotto a passare dalla semplice documentazione dei requisiti alla loro risoluzione attiva. Questo modello crea un percorso chiaro verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi aziendali suddividendo le storie degli utenti in attività più piccole.

Ecco cosa rende questo modello rivoluzionario per i team di prodotto:

Monitoraggio dello stato personalizzato: tieni sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni storia con gli stati per identificare tempestivamente i colli di bottiglia, in modo da poter iniziare a pianificare le correzioni prima che abbiano un impatto sulla consegna

Contesto ricco con campi personalizzati: aggiungi descrizioni delle storie degli utenti, criteri di accettazione e punti delle storie direttamente nell'attività

Viste flessibili per esigenze diverse: Passa dalla vista Elenco per aggiornamenti rapidi, alla vista Gantt per pianificare sequenze o al Calendario per gestire più sprint. Ogni membro del team può scegliere la vista più adatta alle proprie esigenze

Utilizza funzionalità/funzioni intelligenti di project management: aggiungi attività secondarie annidate per suddividere storie complesse in parti gestibili, tagga più membri del team sulle storie che richiedono collaborazione e utilizza le reazioni ai commenti per feedback e approvazioni rapidi

Ideale per: Product manager e team agili che desiderano organizzare in modo efficiente le user story e garantire il corretto svolgimento dei cicli di sviluppo.

💡Suggerimento: definisci in anticipo criteri di esito positivo chiari. Evita epiche vaghe assicurandoti che ogni user story al suo interno contribuisca in modo misurabile allo stato di avanzamento dell'obiettivo più ampio.

4. Il modello di mappatura della storia di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa e monitora i percorsi degli utenti, organizza le storie in sprint e controlla lo stato di avanzamento con il modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

Il modello di mappatura delle user story di ClickUp aiuta i team a suddividere le complesse esigenze degli utenti in parti gestibili. Questo modello eccelle nell'organizzazione del backlog dei prodotti e nella mappatura passo dopo passo del percorso dell'utente.

Ecco cosa rende unico questo modello:

Imposta campi personalizzati: suddividi le storie degli utenti più lunghe in parti più piccole e gestibili utilizzando i campi Persona utente e Descrizione del problema

Fonte di verità: tieni traccia delle epiche e delle storie degli utenti in un unico punto centrale utilizzando la visualizzazione Sprint Backlog

Visualizza l'impatto: scopri come le diverse funzionalità/funzioni influiscono sugli utenti finali attraverso la vista Mappa della storia

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Monitora lo stato di avanzamento con stati personalizzati (Da fare, In corso, In revisione, Terminato)

Individua tempestivamente i colli di bottiglia: Individua tempestivamente i potenziali ostacoli utilizzando la vista Bacheca attività

Ideale per: Product manager e team agili che desiderano creare prodotti incentrati sull'utente attraverso una pianificazione organizzata degli sprint.

5. Il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni sincronizzati i team di prodotto, ingegneria e controllo qualità con il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Creato appositamente per i team che seguono una metodologia agile, il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp struttura tutto, dal perfezionamento del backlog alle revisioni degli sprint.

Aiuta il tuo team di sviluppo a rimanere coordinato durante l'intero ciclo di consegna del software. Il modello è ricco di funzionalità pratiche per mantenere il tuo team sulla strada giusta:

Pianificazione degli sprint e backlog: Pianifica gli sprint in modo efficace e mantieni un backlog di prodotto ben organizzato. I team possono stimare le attività, impostare le priorità e garantire che tutti abbiano chiaro il lavoro da svolgere

Monitoraggio dello stato di avanzamento: tieni sotto controllo le attività grazie a 30 diverse opzioni di stato, da "Aperto" a "Pronto per l'implementazione"

Viste multiple: Vista Elenco: visualizza tutte le attività in un unico posto con filtri rapidi per concentrarti su ciò che richiede attenzione Vista Bacheca: ottieni una panoramica visiva dello stato delle attività nelle diverse fasi Vista Processo: monitora i cicli di vita dettagliati delle attività dall'inizio alla fine Vista di benvenuto: guida rapida per aiutare i nuovi membri del team a iniziare

Vista Elenco: visualizza tutte le attività in un unico posto con filtri rapidi per concentrarti su ciò che richiede attenzione

Vista Bacheca: ottieni una panoramica visiva dello stato delle attività nelle diverse fasi

Processo Vew: monitora i cicli di vita dettagliati delle attività dall'inizio alla fine

Visualizzazione di benvenuto: guida rapida per aiutare i nuovi membri del team a iniziare

Assistenza quotidiana per standup: Rendi gli standup quotidiani più produttivi con le funzionalità integrate. I membri del team possono aggiornare rapidamente lo stato di avanzamento e segnalare eventuali ostacoli

Vista Elenco: visualizza tutte le attività in un unico posto con filtri rapidi per concentrarti su ciò che richiede attenzione

Vista Bacheca: ottieni una panoramica visiva dello stato delle attività nelle diverse fasi

Processo Vew: monitora i cicli di vita dettagliati delle attività dall'inizio alla fine

Visualizzazione di benvenuto: guida rapida per aiutare i nuovi membri del team a iniziare

Ideale per: Product manager e scrum master che devono coordinare team interfunzionali e fornire software in modo coerente.

6. Il modello di pianificazione Agile Sprint di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica gli sprint in modo efficace e monitora lo stato di avanzamento del team con il modello di pianificazione Agile Sprint di ClickUp

Vuoi organizzare riunioni di pianificazione degli sprint più mirate? Il modello di pianificazione agile degli sprint di ClickUp aiuta i team a pianificare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e gestire le risorse, il tutto in un unico spazio organizzato.

Questo modello semplifica il lavoro dei product manager senior, consentendo loro di mantenere tutti allineati sugli obiettivi degli sprint. Puoi raccogliere il feedback degli utenti durante la pianificazione e utilizzarlo per dare forma alle priorità.

Ecco cosa rende unico questo modello:

Visualizzazione degli elementi del backlog dello sprint: Scegli e assegna le attività giuste per ogni sprint

Visualizzazione dello stato di sviluppo: Visualizza a colpo d'occhio il lavoro completato e quello in corso

Visualizzazione delle risorse: Accedi ai materiali degli sprint quando necessario

Guida introduttiva: Ottieni una panoramica rapida del flusso di lavoro della pianificazione dello sprint

Ideale per: Team Agile che desiderano organizzare sessioni di pianificazione degli sprint più organizzate e produttive.

7. Il modello di marketing agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Accelera i progetti di marketing e potenzia la collaborazione del team con il modello ClickUp Agile Marketing

Il modello Agile Marketing di ClickUp applica i principi del project management agile ai flussi di lavoro di marketing, aiutando i team a rimanere agili e a ottenere risultati rapidamente.

Ecco cosa rende questo modello efficace per i team di marketing:

Tieni traccia della capacità del team: bilancia i carichi di lavoro con la vista Carico di lavoro , assicurandoti che nessuno sia sovraccarico mentre altri hanno tempi di inattività

Monitora lo stato delle attività: individua e risolvi i ritardi in tempo reale con la vista Bacheca prima che compromettano il tuo sprint

Organizzati come un professionista: mantieni il controllo delle attività epiche agili con la vista Elenco attività per una panoramica chiara e fruibile

Metti il tuo team al passo: integra rapidamente i nuovi membri con la vista Guida introduttiva, ideale per i principianti del marketing agile

Ideale per: team di marketing pronti ad adottare un approccio agile alla pianificazione e all'esecuzione delle campagne.

👀 Lo sapevi? Le metodologie Agile sono state applicate oltre lo sviluppo di software. Ad esempio, il team Wikispeed ha applicato i principi Agile per progettare e costruire un'auto in grado di raggiungere oltre 100 miglia per gallone in meno di tre mesi. Ciò dimostra la versatilità di Agile nel promuovere una rapida innovazione in vari settori.

8. Il modello ClickUp Agile Story

Ottieni il modello gratuito Pianifica e monitora efficacemente i requisiti degli utenti con il modello ClickUp Agile Story

Il modello ClickUp Agile Story aiuta i team a gestire i requisiti dal punto di vista dei vari stakeholder, rendendolo uno strumento fondamentale per il project management agile.

Ecco cosa rende unico questo modello:

Crea progetti separati: mantieni le storie correlate raggruppate in modo logico, suddividi le storie più grandi in attività più piccole che i membri del team possono affrontare una alla volta

Collaborazione in team: lavora insieme alle parti interessate direttamente nel modello per dare forma ai requisiti e utilizza i commenti in tempo reale per raccogliere feedback rapidi

Gestione delle attività: definisci criteri di accettazione chiari per ogni storia e imposta notifiche automatiche quando le storie passano attraverso diverse fasi

Ideale per: team Agile che necessitano di un metodo strutturato per raccogliere, organizzare e monitorare i requisiti degli utenti durante tutto il processo di sviluppo.

9. Il modello di roadmap agile di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica, monitora e distribuisci le funzionalità/funzioni dei prodotti con il modello di roadmap agile di ClickUp

Il modello di roadmap Agile di ClickUp aiuta i team di prodotto ad allineare i loro piani di sviluppo con gli obiettivi aziendali e a tenere informati tutti gli stakeholder.

Ecco come il modello crea impatto:

Pianificazione orientata agli obiettivi: Imposta obiettivi di prodotto chiari e attività cardine utilizzando la visualizzazione Obiettivi strategici

Gestione semplificata delle funzionalità/funzioni: suddividi le funzionalità complesse in parti più gestibili con la visualizzazione del piano di prodotto

Monitoraggio continuo dello stato di avanzamento: Tieni sotto controllo le attività con le viste visive dello stato che mostrano ciò che è terminato, in corso o che richiede attenzione

Allineamento generale: mantieni tutti sulla stessa pagina con la visualizzazione della roadmap di prodotto Agile per una prospettiva dall'alto

Ideale per: Product manager e team Agile che devono comunicare chiaramente la strategia di prodotto rimanendo sufficientemente flessibili da poter cambiare rotta quando necessario.

10. Il modello di eventi Agile Sprints di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Documenta le decisioni, gli eventi e gli insegnamenti tratti dagli sprint con il modello ClickUp Agile Sprints Events

Hai bisogno di un modo semplice per organizzare i tuoi eventi sprint? Il modello ClickUp Agile Sprints Events aiuta i team a documentare e monitorare tutte le attività relative agli sprint in un unico hub centrale.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

Monitoraggio chiaro degli sprint: gli stati personalizzati ti consentono di vedere esattamente a che punto è ogni attività, da Non avviata a In corso a Terminata

Informazioni dettagliate sugli sprint: aggiungi dettagli chiave come lo stato di sviluppo, i collegamenti epici e la durata stimata con i campi personalizzati

Visualizzazioni flessibili dello stato di avanzamento: Tieni traccia degli sprint a modo tuo con Elenco, Calendario, Sequenza e altre viste dinamiche

Collaborazione perfetta tra i team: le funzionalità di collaborazione e le automazioni integrate garantiscono la sincronizzazione di tutti senza sforzo

Ideale per: team Agile che desiderano mantenere una documentazione chiara dei propri eventi e delle decisioni relative agli sprint seguendo la metodologia Agile Scrum.

Metti in pratica la tua pianificazione epica con ClickUp

Pianificare e monitorare le epiche non deve essere un grattacapo. Il modello giusto può semplificare il flusso di lavoro, rendendo più facile gestire il raggruppamento delle storie degli utenti, monitorare lo stato e garantire che il team di sviluppo dell'app rimanga sulla stessa pagina.

Con ClickUp, i team possono collaborare direttamente dove si svolge il lavoro, condividendo aggiornamenti, file e feedback dei clienti senza passare da un'app all'altra. Che tu stia pianificando una nuova app mobile o perfezionando le funzionalità/funzioni di un progetto esistente, ClickUp mantiene tutto organizzato.

Hai bisogno di modificare il tuo approccio?

Le viste flessibili di ClickUp ti consentono di passare dal layout elenco a quello bacheca e sequenza per trovare quello più adatto al tuo team. Inoltre, grazie alle potenti automazioni, puoi eliminare le attività amministrative ripetitive e concentrarti sulla creazione di valore.

Vuoi vedere un esempio di epica agile in azione? Prova ClickUp oggi stesso e scopri come gli strumenti giusti possono trasformare il tuo flusso di lavoro, dal monitoraggio delle nuove storie degli utenti alla consegna più rapida di funzionalità/funzioni di alta qualità. 🚀