In che modo gli strumenti di gestione della forza lavoro basati sull'IA aumentano la produttività

I dirigenti prevedono che entro il 2028 il 70% dei lavoratori utilizzerà l'IA per supportare le decisioni aziendali quotidiane, i flussi di lavoro e persino la pianificazione generale.

E la maggior parte di noi vive questa realtà ogni giorno.

Ma gli strumenti legacy per la gestione della forza lavoro e i sistemi di pianificazione manuale, che ci hanno portato fin qui, stanno iniziando a mostrare i segni del tempo. Non sono in grado di stare al passo con le mutevoli esigenze dei clienti e non riescono a cogliere i primi segnali di burnout dei dipendenti. La maggior parte di essi, semplicemente, non è stata progettata per il ritmo con cui ci muoviamo oggi.

Se lavori nel settore della gestione della forza lavoro e vuoi rimanere all'avanguardia, sei nel posto giusto.

Continua a leggere per scoprire come i moderni strumenti di gestione della forza lavoro basati sull'IA stanno contribuendo a creare team altamente performanti e come puoi farlo anche tu.

Che cos'è la gestione della forza lavoro con IA?

La gestione della forza lavoro con IA utilizza l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva per ottimizzare ogni aspetto della gestione della forza lavoro, dalla pianificazione e assegnazione delle attività alla formazione, al monitoraggio delle prestazioni e all'assistenza dei dipendenti.

Ecco come funziona nella pratica:

Prevedi il numero di lavoratori necessari in base alle tendenze aziendali e ai dati in tempo reale

Automazione della pianificazione dei turni in base alla disponibilità dei dipendenti e alle esigenze aziendali

Monitoraggio delle prestazioni e della produttività dei dipendenti con approfondimenti sui dati

Offri formazione e sviluppo personalizzati in base alle lacune nelle competenze

Automazione delle attività HR ripetitive come il monitoraggio del tempo, le buste paga e la gestione delle ferie

Quali sfide risolve la gestione della forza lavoro con IA?

Gli strumenti di gestione della forza lavoro basati sull'IA sono progettati per risolvere le sfide quotidiane che costano tempo, denaro e morale al team aziendale.

Ecco alcune delle sfide che risolve:

Eccesso o carenza di personale: in qualità di responsabile delle risorse umane, non vuoi certo trovarti ad affrontare situazioni di carenza o eccesso di personale o conflitti di pianificazione. Puoi utilizzare algoritmi di IA per adeguare dinamicamente l'offerta di forza lavoro alla domanda aziendale in tempo reale

Pianificazione manuale dei turni: per i gestori dei team e i leader aziendali, l'IA genera automaticamente i turni in base alla disponibilità dei dipendenti, alle competenze, alle leggi sul lavoro e alla domanda aziendale. Poiché l'IA automatizza le attività ridondanti, potrai dedicare più tempo alla pianificazione strategica della forza lavoro

Rischi di conformità: dalle regole sugli straordinari ai periodi di riposo, gli strumenti di IA segnalano potenziali violazioni delle leggi sul lavoro prima che si verifichino. Ciò elimina la necessità di controlli manuali costanti e aiuta i team a rimanere conformi alle normative regionali e specifiche del settore

Assenze dell'ultimo minuto: quando un membro del team si assenta per malattia, puoi utilizzare la gestione della forza lavoro basata sull'IA per suggerire il sostituto migliore in base alla disponibilità, alle prestazioni passate e al carico di lavoro attuale

Mancanza di visibilità in tempo reale sulle operazioni: Come manager, conosci bene la difficoltà di lavorare con informazioni obsolete, che comportano reazioni lente. Con le dashboard basate sull'IA, ottieni informazioni in tempo reale sui livelli di personale, sulle prestazioni dei turni, sui picchi di domanda, ecc

Sovraccarico di dati senza informazioni utili: gli strumenti di gestione della forza lavoro basati sull'IA generano molti dati. Inoltre, estraggono dati dai sistemi di gestione delle buste paga, monitoraggio del tempo, prestazioni e risorse umane. Ma spetta alla leadership dare un senso a queste informazioni. L'IA trasforma i dati sulla forza lavoro in informazioni utili

Come l'IA sta cambiando la gestione della forza lavoro

1. Pianificazione predittiva delle presenze

Uno dei fattori più trascurati che determinano l'inefficienza della forza lavoro è l'assenteismo non pianificato. L'IA affronta questo problema passando da una pianificazione reattiva a modelli di presenza predittivi.

Questi sistemi utilizzano algoritmi di apprendimento automatico, in particolare modelli di previsione e classificazione di serie temporali, per identificare i modelli di presenza. Prendono in considerazione i dati storici sulle presenze, le tendenze specifiche del team, le ferie, il comportamento passato dei singoli dipendenti e persino variabili esterne come i dati meteorologici o gli eventi pubblici.

Qui, gli algoritmi di IA segnalano i periodi in cui è probabile un aumento dell'assenteismo o i membri specifici del team che potrebbero essere a rischio di assenze non pianificate.

📍 Esempio: Immagina un'azienda di logistica nazionale con oltre 1.000 addetti al magazzino in prima linea. Noterebbero un picco insolito di assenze durante i festival regionali in zone specifiche. L'azienda ha utilizzato assistenti personali IA addestrati su dati storici, quali registri delle presenze, calendari locali e turni di lavoro. Grazie alla segnalazione delle assenze con largo anticipo, i responsabili delle operazioni hanno tempo sufficiente per riassegnare i turni, offrire incentivi o aumentare il numero di dipendenti disponibili. Questo tipo di previsione è particolarmente importante per le operazioni e i settori ad alta intensità di manodopera, dove la visibilità è già limitata e la pianificazione manuale spesso subisce ritardi a causa di fattori esterni.

E mentre i team aziendali stanno iniziando a esplorare l'IA predittiva in strumenti di pianificazione isolati, la vera potenza emerge quando viene integrata nel sistema più ampio in cui si svolge il lavoro.

La vista Carico di lavoro di ClickUp consente ai team leader di visualizzare la capacità individuale, le ferie e la distribuzione del lavoro tra fusi orari e team.

Visualizza le attività e la capacità dei membri del team con barre codificate a colori utilizzando la vista Carico di lavoro di ClickUp

Abbinalo a ClickUp Brain e potrai capire perché la capacità è insufficiente, quali modelli stanno emergendo e quali settimane potrebbero essere a rischio. Inoltre, utilizzando l'IA nelle risorse umane, i tuoi team potranno agire più rapidamente grazie a Brain, che riepiloga/riassume il lavoro, suggerisce i passaggi successivi e risponde a domande specifiche sul progetto.

Usa ClickUp Brain e ottieni informazioni immediate sullo stato delle diverse attività

2. Assunzioni e acquisizione di talenti più intelligenti

L'assunzione è sempre stata uno dei processi più dispendiosi in termini di risorse per le aziende. I metodi tradizionali, come la selezione manuale dei curriculum, i colloqui multipli e le valutazioni soggettive, richiedono molto tempo e sono spesso influenzati da pregiudizi inconsci.

L'IA sul posto di lavoro sta cambiando tutto questo, automatizzando la selezione iniziale e fornendo informazioni dettagliate sui candidati basate sui dati.

📍 Esempio: Unilever ha rinnovato il proprio processo di assunzione dei giovani talenti utilizzando un sistema basato sull'IA che ha sostituito la selezione manuale dei curriculum con valutazioni cognitive gamificate e colloqui video automatizzati. I candidati hanno partecipato a giochi basati sulle neuroscienze che misuravano caratteristiche quali la tolleranza al rischio e le capacità di problem solving. Successivamente, hanno registrato brevi video con le loro risposte, che sono state analizzate dall'IA per valutare il tono, la scelta delle parole e persino le microespressioni. Questo processo di trasformazione digitale ha ridotto i tempi di assunzione del 75%, mantenendo la qualità e migliorando la diversità, poiché l'IA ha eliminato molti pregiudizi tradizionali che si insinuano nella valutazione umana.

📮 ClickUp Insight: il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, che consentono di generare contenuti, analizzare dati e molto altro, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione e al cambio di contesto aumentano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Ottieni il doppio della produttività con ClickUp!

Quando si tratta di organizzare i flussi di lavoro di assunzione, gestire le informazioni sui candidati e prendere decisioni più intelligenti in materia di talenti, ClickUp Brain e ClickUp Knowledge Management sono i tuoi potenti alleati.

L'IA generativa di ClickUp Brain può riassumere automaticamente i profili dei candidati, i colloqui precedenti e le note in una base di conoscenza chiara e ricercabile. Invece di richiedere ai team delle risorse umane di rivedere manualmente i feedback dei colloqui, ClickUp Brain può estrarre temi comuni, punti di forza e rischi da tutte le note degli intervistatori e presentare una vista riassuntiva.

Ottieni risposte complete sui punti di forza, le preoccupazioni e le competenze dei candidati utilizzando ClickUp Brain, l'IA definitiva per il lavoro.

Mentre la gestione delle conoscenze AI all'interno di ClickUp garantisce che ogni conversazione con i candidati, la revisione dei curriculum e le decisioni di assunzione siano documentate correttamente, collegate ai ruoli lavorativi e facili da rivedere in un secondo momento.

Centralizza le informazioni e gestisci in modo efficiente le conoscenze del team con le funzionalità di gestione delle conoscenze AI di ClickUp

3. Sviluppo e formazione personalizzati dei dipendenti

Nella maggior parte delle organizzazioni, i programmi di formazione sono standardizzati, reattivi e spesso scollegati dalle prestazioni in tempo reale. L'IA, invece, personalizza i percorsi di sviluppo per ogni individuo, in base ai suoi obiettivi, alle lacune attuali e persino al modo in cui apprende meglio.

Esempio: Accenture ha implementato soluzioni basate sull'IA per migliorare lo sviluppo della forza lavoro. Questi strumenti comprendono vari punti di dati, tra cui contributi ai progetti, certificazioni, feedback dei manager e modelli di collaborazione, per creare profili completi delle competenze dei dipendenti.

Per combinare lo sviluppo dei dipendenti e la produttività, ClickUp Brain aiuta a estrarre e riepilogare/riassumere la crescita delle competenze, le note sulle prestazioni e il feedback in un dashboard di apprendimento personalizzato.

Inizia chiedendo "Quali lacune nelle competenze ha mostrato [Nome della persona] negli ultimi due retrospettivi di progetto? E Brain analizzerà documenti, attività e note 1:1 per fornirti una risposta sintetizzata. Potrai quindi utilizzare queste informazioni per guidare e motivare i tuoi dipendenti.

Chiedi a ClickUp Brain informazioni sulle prestazioni dei dipendenti e genera approfondimenti dettagliati in pochi secondi

Per rendere l'offerta ancora più allettante:

Crea percorsi di crescita personalizzati come attività di ClickUp collegate a documenti, con materiali didattici incorporati, scadenze e punti di controllo per il feedback

Utilizza i documenti basati sull'IA per ospitare diari di apprendimento o registri di riflessione che si aggiornano dinamicamente man mano che vengono completate nuove attività o attività cardine

Crea un hub di conoscenze all'interno di ClickUp con risorse curate e specifiche per ruolo, organizzate per gruppi di competenze

4. Pianificazione predittiva della forza lavoro

L'ultima cosa che desideri come team leader è renderti conto di essere a corto di personale con una scadenza di progetto che si avvicina. Puoi utilizzare l'IA per individuare queste lacune con largo anticipo. Gli strumenti di IA esamineranno la larghezza di banda attuale del tuo team, le sequenze di assunzione, gli ambiti dei progetti e persino i segnali di burnout passati per prevedere quali ruoli ti serviranno e quando.

📍 Esempio: Supponiamo che tu sia a capo delle operazioni di un'azienda di tecnologia sanitaria che sta lanciando una nuova piattaforma diagnostica in cinque stati. Il tuo modello di IA rileva che, in base alla velocità di implementazione e al volume dei ticket di assistenza, è probabile che entro luglio si verifichi una carenza di personale clinico a New York. Allo stesso tempo, segnala i rappresentanti dell'assistenza sottoutilizzati a Chicago. Queste informazioni ti consentono di aprire prima i ruoli o di riassegnare il personale in anticipo.

Utilizza ClickUp Brain per riepilogare/riassumere istantaneamente le sequenze dei progetti, le lacune nelle assunzioni e i colli di bottiglia delle risorse scansionando attività, documenti e aggiornamenti. Puoi chiedere: "Dove siamo a corto di personale in vista dei prossimi lanci?" e ottenere la risposta, con link ai dati di supporto.

Usa ClickUp Brain per individuare i colli di bottiglia delle risorse esaminando le attività, i documenti e gli aggiornamenti nella tua area di lavoro

Inoltre, mantieni tutte le ipotesi sulla forza lavoro, i piani di assunzione e i dati sul carico di lavoro del team organizzati in ClickUp Docs, collegati alle attività. Meglio ancora, utilizza le viste di ClickUp per individuare i reparti che stanno raggiungendo la sovraccapacità o dove le competenze sono sottoutilizzate.

5. Automazione delle attività HR di routine

Come team HR, probabilmente dedichi più tempo del previsto ad attività ripetitive, come approvare richieste di ferie, assegnare liste di controllo per l'onboarding, rispondere a infinite domande sulle politiche aziendali e aggiornare gli organigrammi. Certo, sono tutte attività necessarie, ma ti impediscono di dedicarti a ciò che conta davvero: costruire una strategia più solida per le risorse umane e promuovere la crescita aziendale.

📍 Esempio: Supponiamo che tu stia ampliando una startup SaaS di 100 persone. Ogni volta che viene assunto un nuovo dipendente, qualcuno delle risorse umane gli invia manualmente il pacchetto di benvenuto, imposta le sue richieste IT, aggiorna un documento di benvenuto del team e registra i suoi documenti nel sistema delle risorse umane. Ora, immagina che sia l'IA a gestire tutto questo. Nel momento in cui viene creata un'attività per un nuovo assunto, viene attivato un processo di gestione del flusso di lavoro che assegna le voci della lista di controllo, genera un programma di inserimento e avvisa i team interessati.

Per sfruttare l'automazione del flusso di lavoro, le operazioni relative al personale necessitano di un cervello centrale e di un sistema di conoscenza organizzato.

Per prima cosa, utilizza la gestione delle conoscenze AI tramite ClickUp Brain per generare programmi di inserimento, riassumere gli aggiornamenti delle politiche o rispondere alle query interne delle risorse umane in tempo reale. Supponiamo che un membro del team digiti: "Qual è la nostra politica in materia di congedo parentale?" e ClickUp Brain estrae la sezione pertinente dai tuoi documenti HR in pochi secondi.

Genera riepiloghi/riassunti, aggiornamenti sui progetti o commenti utilizzando ClickUp Brain

Ma non solo: puoi anche:

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi come le approvazioni delle ferie, il trasferimento dei documenti e gli aggiornamenti di stato utilizzando le automazioni di ClickUp

Configura automazioni triggerate da moduli che creano istantaneamente attività di onboarding quando qualcuno compila un modulo di assunzione

6. Migliora il coinvolgimento e l'esperienza dei dipendenti

Se ti affidi ancora a un sondaggio annuale per monitorare il coinvolgimento, sei già in ritardo. Con l'IA, puoi individuare il disimpegno non appena si verifica, personalizzare l'assistenza prima che si accumuli la frustrazione e creare cicli di feedback in tempo reale che dimostrano ai tuoi dipendenti che vengono ascoltati su base mensile o trimestrale.

📍 Esempio: Qualtrics utilizza l'analisi del sentiment basata sull'IA per monitorare continuamente il feedback dei dipendenti, non solo dopo eventi importanti. Il loro sistema analizza le risposte ai sondaggi, le note delle riunioni e persino i commenti a testo libero per rilevare i primi segni di insoddisfazione, stress o disimpegno. Se l'IA segnala che i dipendenti di un determinato reparto stanno mostrando un calo di fiducia nella comunicazione della leadership, i manager possono intervenire rapidamente con riunioni aperte, incontri con i superiori o forum di feedback anonimi.

Per far funzionare questo tipo di feedback loop in tempo reale a livello pratico, è necessario andare oltre i sondaggi. È necessaria un'IA che ascolti automaticamente, ed è qui che ClickUp AI Notetaker diventa un punto di svolta.

ClickUp AI Notetaker registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le riunioni interne, i colloqui individuali e i check-in del team. Ad esempio, se più standup settimanali mostrano una frustrazione ricorrente riguardo alle sequenze temporali dei progetti, AI Notetaker cattura tali preoccupazioni e le evidenzia affinché la leadership possa esaminarle.

Ottieni riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

I riepiloghi dell'AI Notetaker possono essere archiviati in ClickUp Docs, trasformando il feedback in conoscenze strutturate e ricercabili, perfette per le revisioni trimestrali dell'impegno o per piani d'azione immediati.

7. Gestione delle prestazioni in tempo reale

Il vecchio modo di gestire le prestazioni, ovvero una riunione di revisione alla fine dell'anno, sta rapidamente diventando obsoleto. Oggi i team hanno bisogno di feedback continui, correzioni rapide e visibilità reale sul monitoraggio degli obiettivi.

L'IA per la gestione del flusso di lavoro ora consente di ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni in tempo reale, aiutando i tuoi manager a intrattenere conversazioni significative durante tutto l'anno.

📍 Esempio: Adobe ha notoriamente abbandonato le valutazioni annuali delle prestazioni e le ha sostituite con un processo continuo chiamato "Check-In". I manager tengono conversazioni regolari su obiettivi, crescita e feedback, supportati da strumenti basati sull'IA che segnalano quando i dipendenti potrebbero aver bisogno di maggiore assistenza o riconoscimento. Dopo aver implementato questo cambiamento, hanno osservato una maggiore soddisfazione dei dipendenti e un minor tasso di abbandono.

Per integrare la gestione delle prestazioni in tempo reale nelle operazioni quotidiane, è necessaria visibilità su attività, obiettivi, feedback e priorità. È qui che ClickUp Dashboards e ClickUp Brain fanno la differenza.

Crea dashboard personalizzabili in ClickUp per visualizzare le prestazioni dei progetti e monitorare i carichi di lavoro dei team

Le dashboard consentono ai manager di visualizzare aggiornamenti in tempo reale sul completamento delle attività, sui progressi degli obiettivi, sullo stato dei progetti e sui carichi di lavoro individuali, il tutto in un'unica vista. Ad esempio, è possibile impostare una dashboard che mostra i tassi di completamento delle attività settimanali di ciascun membro del team, gli elementi scaduti e le tappe fondamentali degli obiettivi. Con un solo sguardo è possibile sapere chi ha bisogno di aiuto o di un riconoscimento.

Nel frattempo, ClickUp Brain riepilogherà/riassumerà automaticamente le note sulle prestazioni raccolte durante gli standup settimanali, le revisioni degli sprint e i colloqui individuali in informazioni chiave. Invece di scavare nei documenti o nelle attività, avrai a disposizione un'istantanea intelligente pronta per il tuo prossimo check-in.

Ma c'è molto di più:

I manager possono integrare KPI in tempo reale, lo stato di avanzamento degli OKR e le sequenze dei progetti direttamente nella dashboard, rendendo ogni conversazione sulle prestazioni basata sui dati e attuabile

Inoltre, il software di automazione delle attività offre trigger per inviare solleciti o prompt in base alle tendenze delle prestazioni. Ad esempio, se un obiettivo è fuori strada del 20%, i manager ricevono un avviso automatico per intervenire tempestivamente

8. Conservazione e trasferimento delle conoscenze basati sull'IA

Quando i dipendenti lasciano l'azienda o cambiano team, spesso portano con sé anni di conoscenze, processi e know-how, creando enormi lacune che rallentano l'inserimento dei nuovi assunti. Inoltre, ciò danneggia la produttività. I passaggi di consegne tradizionali o la documentazione ad hoc spesso tralasciano contesti critici.

📍 Esempio: immagina di gestire le operazioni di un'azienda fintech in crescita. La tua analista capo, che conosce tutte le peculiarità del tuo sistema di reportistica, dà le dimissioni con due settimane di preavviso. In fretta e furia, ti consegna una lista di controllo di base, ma il "perché" di determinati flussi di lavoro, i punti di rischio nascosti e le sfumature specifiche del client vanno persi. Ora immagina se gli agenti IA per la produttività avessero acquisito silenziosamente le sue best practice, riepilogando/riassumendo le note delle riunioni, documentando le retrospettive dei progetti e collegando le cronologie delle decisioni. Quando se ne va, le sue conoscenze non vanno perse. Sono organizzate, ricercabili e pronte per essere riprese dal nuovo assunto senza perdere un colpo.

Acquisire e trasferire le conoscenze istituzionali non dovrebbe mai essere un processo caotico. Per risolvere questo problema, utilizza la gestione delle conoscenze di ClickUp per mantenere automaticamente aggiornati i progetti, le retrospettive e le discussioni sulle attività principali in documenti chiari e organizzati.

Supponiamo che un manager chieda: "Quali sono state le sfide più grandi nell'ultimo lancio del nostro client?" ClickUp Brain estrae un riepilogo pronto all'uso da tutte le attività, le note delle riunioni e le revisioni degli sprint.

Chiedi qualsiasi cosa sul tuo lavoro e ricevi aggiornamenti immediati con ClickUp Brain

A colpo d'occhio, puoi persino:

Archivia guide specifiche per il team, domande frequenti e note di passaggio delle consegne all'interno di ClickUp Docs, rendendo le conoscenze critiche ricercabili e collegate ai progetti pertinenti

Archivia i documenti specifici del team e crea un hub di conoscenze utilizzando ClickUp Brain

Utilizza ClickUp Brain per segnalare in modo proattivo eventuali lacune nella documentazione, ad esempio segnalando i progetti chiusi senza un riepilogo/riassunto finale

Crea un Knowledge Hub dinamico in cui le conoscenze tribali crescono nel tempo, organizzate per tag come team, argomento o fase del progetto

Le migliori opzioni di software per la gestione della forza lavoro con IA

1. Presto

via Soon

Con il Generatore di piani di turni IA di Soon, descrivi ciò di cui ha bisogno il tuo team, come i periodi di riposo, i ruoli, i numeri, i tempi e le posizioni. E con un clic crea un piano settimanale completo dei turni.

Scegliere i membri giusti del team diventa più facile con Smart People Picker. Abbina le persone ai turni in base alla disponibilità, alle competenze e alle preferenze. E con Soon Pulse che raccoglie ogni giorno il feedback del tuo team, ottieni una visione chiara delle prestazioni dei tuoi dipendenti.

Funzionalità/funzioni chiave

Adatta le regole di pianificazione del personale alle esigenze specifiche della tua organizzazione, garantendo conformità ed efficienza

Prevedi con precisione la domanda di personale utilizzando intervalli di 15 minuti, orari o giornalieri

Connetti i dati storici tramite API, connessioni dirette al database o caricamenti CSV per previsioni accurate

2. Quinyx

via Quinyx

Quinyx ti aiuta ad abbinare i turni dei dipendenti alla domanda reale, garantendo al contempo che gli orari siano conformi alle leggi sul lavoro e alle regole interne. Puoi utilizzare questo strumento per monitorare le vendite in tempo reale. In caso di cambiamenti, ti aiuta ad adeguare i livelli di personale.

Combinando dati quali traffico pedonale, transazioni, entrate e persino condizioni meteorologiche, Quinyx prevede il numero di persone necessarie in ciascuna posizione.

Funzionalità/funzioni chiave

Tieni traccia degli ingressi, delle uscite, delle pause e delle richieste di ferie dei dipendenti direttamente tramite l'app mobile di Quinyx, mantenendo tutti i registri delle presenze accurati e centralizzati

Utilizza l'analisi del flusso di lavoro per visualizzare le tendenze, confrontare le prestazioni e monitorare le metriche chiave tra unità e posizioni

Simula scenari di assegnazione del personale, prevedi i costi della manodopera e pianifica le future esigenze di assunzione o formazione

3. Scheduly. ai

Scheduly. ai, uno strumento di gestione della forza lavoro, utilizza analisi avanzate e modelli linguistici di grandi dimensioni per prevedere le esigenze di personale. Utilizza fattori reali, come i picchi di traffico nei negozi, le promozioni stagionali e il lancio di nuovi prodotti. Grazie alla pianificazione basata sull'IA e ai modelli predefiniti, è possibile creare più rapidamente piani di turni che assegnano automaticamente le persone giuste in base alle previsioni della domanda.

Avrai anche accesso a dashboard personalizzabili in tempo reale che suddividono i livelli di personale, la copertura dei turni, i costi di manodopera e i KPI di gestione della forza lavoro in un unico posto.

Funzionalità/funzioni chiave

Offri al tuo team la flessibilità necessaria per gestire i propri programmi in modo indipendente tramite Scheduly. Lo strumento self-service mobile di ai

Garantite la conformità all'allineamento automatico dei turni con le leggi sul lavoro, le norme sindacali e le politiche aziendali, evitando problemi legali

Gestisci gli account dei dipendenti a diversi livelli con controlli basati sui ruoli per garantire la sicurezza dei dati e un accesso personalizzato

4. Japfu. ai

In quanto strumento di gestione della forza lavoro basato sull'IA, Japfu. ai ti aiuta ad automatizzare le attività HR ridondanti. La tabella oraria basata sull'IA consente al tuo team di registrare le ore lavorative, mentre il sistema controlla automaticamente gli errori e velocizza le approvazioni.

Japfu. ai automatizza anche le buste paga, gestendo salari, detrazioni e rimborsi in tutti i tuoi progetti con precisione verificata dall'IA. Inoltre, Japfu. ai automatizza l'assegnazione dei ruoli e il passaggio delle attività durante l'onboarding, i cambiamenti di ruolo e l'offboarding per le transizioni della forza lavoro.

Funzionalità/funzioni chiave

Rispondi alle query delle risorse umane e automatizza attività come il follow-up dei documenti, i promemoria delle tabelle orarie e gli aggiornamenti sull'onboarding con Mivi, l'assistente IA di Japfu. ai

Verifica facilmente l'idoneità dei dipendenti durante l'onboarding con l'integrazione diretta di Japfu. ai con il sistema USCIS E-Verify

Gestisci tutti i documenti relativi alla forza lavoro, dai contratti ai moduli di assunzione e di dimissioni, in un sistema centralizzato e facilmente accessibile per un monitoraggio e una conformità migliori

Gestire una forza lavoro in crescita e distribuita non deve necessariamente significare attività manuali infinite, pianificazione reattiva o operazioni frammentate.

Con gli strumenti di gestione della forza lavoro basati sull'IA, puoi semplificare le operazioni, prevedere le esigenze della forza lavoro, aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e consentire decisioni più intelligenti e rapide a tutti i livelli.

E ClickUp rende questo cambiamento più facile. Con potenti strumenti come la vista Carico di lavoro, i dashboard, la gestione delle conoscenze, Brain e le automazioni, ClickUp offre visibilità e struttura al modo in cui lavora il tuo team.

Sei pronto ad automatizzare, ottimizzare e usufruire del pieno potenziale della tua forza lavoro con l'IA? Registrati gratis su ClickUp oggi stesso.