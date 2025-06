le 10 migliori alternative a Day One Journal per tenere un diario organizzato

Day One è stata un'app di diario di riferimento per scrittori, diaristi e appassionati di produttività, ed è nota per la sua interfaccia elegante e la facilità d'uso.

Ma se sei arrivato qui, è probabile che non soddisfi più le tue esigenze. Forse stai cercando un maggiore controllo sui tuoi dati o funzionalità/funzioni che supportino meglio la scrittura di testi lunghi, il monitoraggio dell'umore o l'impostazione di obiettivi. Forse il costo della sottoscrizione non ti sembra più giustificato per ciò che ottieni.

Qualunque sia il motivo che ti ha portato a riconsiderare Day One, la buona notizia è che hai molte opzioni a disposizione. Dalle app di journaling incentrate sulla privacy agli strumenti sicuri basati su cloud che fungono anche da basi di conoscenza personali, le alternative in questo elenco offrono molto più di un semplice posto dove annotare i tuoi pensieri.

In questa guida, esamineremo 10 delle migliori alternative a Day One che ti offrono flessibilità e funzionalità/funzioni progettate per crescere insieme alla tua pratica di journaling.

Perché scegliere alternative a Day One Journal?

Sebbene Day One si sia guadagnata un posto tra le migliori app di journaling, presenta alcuni limiti, soprattutto per gli utenti con esigenze o flussi di lavoro in continua evoluzione.

Ecco perché molti stanno passando a questa soluzione:

Flessibilità limitata della piattaforma : Day One è progettato principalmente per gli utenti Apple. Se hai bisogno di un accesso senza interruzioni su Android, Windows o sul web, potresti riscontrare alcune limitazioni

Informazioni sui prezzi : la versione gratuita dell'app di diario digitale offre funzionalità limitate e la sottoscrizione premium potrebbe non giustificare il costo per gli utenti occasionali o attenti al budget

Bullet journaling: Day One non dispone di strutture native per il bullet journaling come la registrazione rapida, la migrazione delle attività o l'indicizzazione basata su simboli

Funzionalità mancanti : Day One è ottimo per i registri giornalieri. Tuttavia, manca di funzionalità avanzate come il monitoraggio delle abitudini, l'analisi dell'umore o la ricerca approfondita tra le voci, tutte offerte da altri strumenti

Integrazione della produttività: se desideri combinare la scrittura di un diario con la gestione delle attività, la sincronizzazione del calendario o il monitoraggio degli obiettivi, alcune alternative offrono ulteriori opzioni per la produttività

Le migliori alternative a Day One Journal in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori alternative a Day One Journal:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzo ClickUp – ClickUp Docs per un diario collaborativo basato sull'IA – ClickUp Blocco note per appunti veloci – ClickUp AI per riassumere appunti, creare voci basate sul lavoro terminato, messaggi di chat, ecc. – Centinaia di modelli personalizzabili Ideale per un diario giornaliero strutturato con gestione delle attività e impostazione degli obiettivi Versione base gratuita Notion – Sistema di journaling personalizzato – Database collegati – Modelli giornalieri riutilizzabili Ideale per il monitoraggio delle abitudini all'interno di un'area di lavoro personalizzata Versione base gratuita Evernote – Prompt giornalieri – Protezione con password – Video e audio incorporati Ideale per acquisire conoscenze, tenere un diario e organizzare rapidamente le note Versione base gratuita Diario a griglia – Prompt strutturati – Widget, come "Evento", "Ricordo" e "Citazione" Ideale per un diario minimalista e per l'autoanalisi Versione base gratuita Diarium – Conversione da voce a testo per scrivere senza usare le mani – Visualizzazione Calendario – Monitoraggio delle abitudini Ideale per un'esperienza di journaling semplice, strutturata e ricca di contenuti multimediali Versione base gratuita Viaggio – Trasforma le voci del diario in album fotografici – Protetto da password – Visualizzazioni Calendario, Sequenza e Atlante Ideale per documentare viaggi e attività cardine personali Versione base gratuita Joplin – Formattazione Markdown – Struttura gerarchica – Assistente IA, Jarvis La migliore app di journaling open source per un journaling strutturato e un'organizzazione dettagliata Versione base gratuita Penzu – Ricerca avanzata – Funzionalità Time Capsule per inviare note al tuo io futuro Ideale per un diario privato con salvataggio automatico e messaggi futuri a te stesso Versione base gratuita Daylio – Registrazione quotidiana dell'umore e delle attività per tracciare e monitorare i modelli – Vista Elenco o Calendario Ideale per il monitoraggio dell'umore e delle attività con approfondimenti visivi Versione base gratuita Obsidian – Layout libero in cui è possibile trascinare note, immagini, ecc. – Collegamenti bidirezionali e mappe visive delle voci del diario Ideale per un diario connesso con link, visualizzazione grafica e personalizzazione dei plugin Versione base gratuita

Ora che sai perché Day One potrebbe non essere più la soluzione giusta per te, scopri le migliori alternative che offrono maggiore flessibilità, funzionalità/funzioni migliori e un'esperienza di journaling costruita intorno alle tue esigenze:

1. ClickUp (Ideale per un diario giornaliero strutturato con gestione delle attività e definizione degli obiettivi)

Tieni le riflessioni personali o di lavoro a portata di mano insieme alla gestione delle attività con i documenti di ClickUp

Se la tua routine di journaling ha iniziato a sembrarti dispersiva o le tue note sono sepolte da qualche parte tra più diari, ClickUp potrebbe essere la struttura che ti manca.

Questa app che fa tutto per il lavoro funge anche da potente piattaforma di journaling. Scrittori, professionisti e appassionati di produttività utilizzano ClickUp come la loro migliore app di journaling. Organizza le tue riflessioni e le liste di cose da fare, le rende ricercabili e collega tutto al quadro più ampio.

Una delle funzionalità/funzioni più importanti di questa app gratuita è ClickUp Docs, che rende la scrittura di un diario un'abitudine semplice, collaborativa e organizzata.

Registra le attività quotidiane, inserisci altre voci nel diario e rendi accattivanti i testi banali con ClickUp Docs

Puoi creare un nuovo documento per ogni giorno, raggruppare i registri settimanali in cartelle e persino collegare le voci a compiti o obiettivi specifici. Per renderlo visivamente accattivante, aggiungi intestazioni, tabelle, liste di controllo e campi personalizzati per formattare i tuoi pensieri esattamente come desideri.

Puoi creare più diari all'interno di ClickUp, e sono completamente gratis. Ad esempio, imposta una cartella denominata "Diario online" e al suo interno crea documenti per diversi scopi. Potrebbe trattarsi di un registro delle idee, di un diario della gratitudine o di riflessioni settimanali. Sebbene ogni documento funga da diario autonomo, utilizza le pagine nidificate per suddividerli in registri giornalieri, revisioni mensili e voci specifiche per argomento.

Per rendere ancora più fluida la scrittura del diario, soprattutto per pensieri veloci e riflessioni quotidiane, ClickUp Blocco note offre un modo veloce e senza distrazioni per annotare le cose quando e come l'ispirazione colpisce.

Cattura pensieri, idee, brainstorming e riflessioni con il blocco note ClickUp

Il motivo per cui è una delle app di journaling più popolari è che puoi aggiungere liste di controllo per routine ricorrenti, formattare con intestazioni ed evidenziazioni. Facendo un passaggio in avanti, puoi incorporare video o fogli di calcolo per rendere visivo il tuo journaling.

E se una nota fugace diventa un'azione, convertila in un'attività, completa di date di scadenza, assegnatari e priorità. Ogni nuova voce può evolversi in brainstorming , pianificazione e monitoraggio approfondito degli obiettivi .

Se desideri che il tuo diario vada oltre la semplice scrittura e interagisca realmente con i tuoi pensieri, ClickUp Brain aggiunge un livello basato sull'IA che ti aiuta a fare proprio questo.

Supponiamo che tu abbia utilizzato ClickUp Docs per tenere un diario per migliorare la produttività o per annotare rapidamente le tue idee nel Blocco note. ClickUp Brain può cercare istantaneamente in tutte le tue voci, estraendo approfondimenti, riepiloghi/riassunti o voci specifiche semplicemente ponendo una domanda in linguaggio naturale come "Cosa ho riflettuto martedì scorso?" o "Riepiloga/riassumi i miei pensieri sul recupero dal burnout. "

Riporta alla luce incidenti passati, riepiloga/riassumi pensieri e ottieni risposte precise ogni volta con ClickUp Brain

A differenza di altre app di journaling, ClickUp Brain ti consente di generare automaticamente prompt basati sui temi del tuo diario, trasformare le intuizioni in un elenco di cose da fare o creare domande di follow-up per esplorare pensieri ricorrenti.

Essendo sensibile al contesto, il diario digitale ti aiuta a collegare i punti tra giorni, settimane o persino mesi di scrittura di contenuti personali.

📮 Approfondimento ClickUp: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i comandi in un linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma le voci del diario in elementi strutturati e utilizzabili utilizzando le attività di ClickUp , complete di date di scadenza, priorità e assegnatari, se necessario

Imposta promemoria intelligenti con ClickUp Promemoria per dare seguito ai tuoi pensieri, riflettere sulla tua giornata o riprendere un'idea al momento giusto

Tieni traccia della tua crescita personale, dei tuoi obiettivi di produttività o delle attività cardine per la creazione di abitudini utilizzando ClickUp Obiettivi e visualizza lo stato di avanzamento nel tempo

Usa l'assistente di scrittura IA di ClickUp Brain per riepilogare/riassumere lunghe note, generare prompt giornalieri o persino fare brainstorming di nuove voci durante le tue sessioni di brain dump su più dispositivi

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni di questa popolare app di journaling richiedono un po' di tempo per essere apprese dai nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Ho bisogno di un blog per scrivere tutto ciò che mi piace di ClickUp. Ha tutto: attività (in vista elenco, tabella, bacheca, calendario, mappa, ecc.), documenti, IA, dashboard e automazioni. È possibile condividere link pubblici di attività o documenti. Le attività hanno una scheda Attività che consente di visualizzare tutta la cronologia relativa a quell'attività. È così flessibile e professionale. Con ClickUp come unica app, non ci sono scuse per non essere estremamente produttivi.

2. Notion (ideale per il monitoraggio delle abitudini all'interno di un'area di lavoro personalizzata)

tramite Notion

Se il tuo stile di journaling tende alla struttura visiva o al monitoraggio delle abitudini quotidiane, Notion potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Puoi creare pagine di diario dedicate per ogni giorno, incorporare contenuti multimediali, monitorare il tuo umore e progettare modelli per le riflessioni mattutine o le revisioni di fine giornata. Con Notion, puoi creare diari illimitati per registrare le tue attività e abitudini quotidiane, settimanali e periodiche.

Notion può anche collegare il tuo diario digitale al tuo sistema più ampio, ad esempio collegandolo alla tua lista di cose da fare, al calendario dei contenuti o alla roadmap del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea un sistema di journaling completamente personalizzato con pagine nidificate, database collegati e modelli giornalieri riutilizzabili

Incorpora video, audio, immagini e file direttamente nelle voci del diario per una documentazione più ricca

Collega le pagine del diario ad attività, progetti o obiettivi utilizzando database relazionali per una produttività sensibile al contesto

Limiti di Notion

L'app può diventare molto esigente in termini di risorse, rallentando occasionalmente le prestazioni o aumentando l'utilizzo della memoria anche per semplici attività di presa di appunti

L'app gratuita ha una dimensione massima di upload di 5 MB, quindi se il tuo diario contiene PDF, più foto o voci audio, lo spazio di archiviazione si esaurirà rapidamente

Prezzi di Notion

Free Forever

Plus : 12 $ al mese per postazione

Business : 18 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

3. Evernote (ideale per acquisire conoscenze, tenere un diario e organizzare rapidamente le note)

tramite Evernote

Con potenti funzionalità di ricerca e sincronizzazione perfetta tra i dispositivi, Evernote mantiene i tuoi ricordi e i tuoi pensieri ben organizzati. Per ogni voce del diario, puoi creare una nuova nota e utilizzare un formato di titolo coerente basato sulla data, ad esempio "2025-04-23 Voce del diario", per mantenere le note in ordine cronologico e rendere più facile la ricerca di giorni specifici.

Questa alternativa a Day One Journal ti consente di aggiungere tag come #lavoro, #personale, #viaggi, #idee o #gratitudine, facilitando il filtraggio e la ricerca delle voci in base a temi o argomenti. Se trovi articoli o citazioni che ti ispirano, ritagliali direttamente nel tuo diario e riflettici sopra in un secondo momento.

Funzionalità/funzioni migliori di Evernote

Migliora le tue voci aggiungendo immagini, screenshot o persino memo vocali

Imposta dei prompt giornalieri, al mattino o alla sera, per incoraggiare la costanza e integrare la scrittura nel tuo diario nella tua routine

Blocca le note del tuo diario o l'intero taccuino con una password per proteggere i tuoi pensieri

Limiti di Evernote

La versione gratuita di Evernote è limitata a soli 60 MB di spazio al mese e puoi utilizzarla solo su due dispositivi alla volta

Prezzi di Evernote

Free

Personale : 14,99 $ al mese

Professionale : 17,99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Ecco una recensione di G2:

Uso Evernote da molto tempo per prendere appunti e gestire le mie conoscenze. L'app ha un'interfaccia utente semplice e chiara e la sincronizzazione tra tutti i dispositivi è rapida.

4. Grid Diary (ideale per un diario minimalista e l'autoanalisi)

tramite Grid Diary

Grid Diary è un'app di journaling intuitiva e un'alternativa a Day One Journal che utilizza un formato a griglia per aiutarti a riflettere in modo significativo senza sentirti sopraffatto. Invece di scrivere lunghe voci di diario aperte, l'app offre ogni giorno una serie di prompt strutturati per una riflessione guidata.

Poiché le voci sono brevi e strutturate, bastano dai 5 ai 10 minuti al giorno, rendendolo un'abitudine sostenibile anche per chi ha un'agenda fitta di impegni.

Funzionalità/funzioni migliori di Grid Diary

Crea o personalizza la tua griglia con prompt che si adattano ai tuoi obiettivi personali o professionali

Valuta i tuoi obiettivi più ampi, esamina la tua crescita personale e riconosci modelli o temi ricorrenti

Aggiungi, rimuovi e riordina widget come "Evento", "Ricordo" e "Citazione" per un'esperienza più personalizzata

Limiti di Grid Diary

Lo strumento offre solo semplici visualizzazioni della sequenza temporale e registri giornalieri e non supporta analisi avanzate o dashboard di produttività

Prezzi di Grid Diary

Free

Sottoscrizione: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Grid Diary

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Diarium (Ideale per un'esperienza di journaling semplice, strutturata e ricca di contenuti multimediali)

via Diarium

Diarium crea automaticamente una voce per ogni giorno, rendendo facile costruire l'abitudine di scrivere un diario quotidiano. Se preferisci parlare piuttosto che scrivere, l'alternativa a Day One Journal ti consente di registrare i tuoi pensieri direttamente o di utilizzare la funzione di sintesi vocale per scrivere un diario a mani libere, ideale per le riflessioni in movimento o quando sei troppo stanco per scrivere.

Puoi vedere quali giorni hai registrato nel diario con la "Visualizzazione calendario" o scorrere le voci in formato sequenza per rivedere le riflessioni mensili e verificarne la coerenza.

Migliori funzionalità/funzioni di Diarium

Trasforma le voci in un diario di viaggio con dati sulla posizione, il meteo e il conteggio dei passaggi

Visualizza le tue foto, gli appuntamenti del calendario, i post sui social media o i dati relativi al fitness integrandosi con Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, ecc.

Ottieni statistiche come la frequenza con cui scrivi, le serie di voci e il numero di parole scritte per un monitoraggio efficace delle abitudini

Limiti di Diarium

Non supporta la collaborazione in tempo reale né la condivisione delle voci del diario

Prezzi di Diarium

Free

Versione Pro: 9,99 $ (costo una tantum)

Valutazioni e recensioni di Diarium

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Diarium?

Ecco una recensione dall'App Store di Apple:

Adoro questa app. Rende facile creare voci quotidiane, trovare quelle precedenti e spostare le voci da altre app a questa.

6. Journey (ideale per documentare viaggi e attività cardine personali)

via Journey

Journey è un'app di diario digitale che aggiunge automaticamente timestamp e dati sulla posizione per fornire un contesto significativo alle voci del diario. Il calendario, la sequenza e le viste dell'atlante dell'app consentono di visualizzare l'attività del diario nel tempo e di rivedere le voci in base alla data o alla posizione. È inoltre possibile monitorare gli stati d'animo e le attività quotidiane, il che può aiutare a identificare i modelli emotivi e migliorare il benessere mentale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Journey

Aggiungi foto, video, registrazioni audio, dati meteo e tag di posizione alle tue voci

Esporta le voci in PDF o DOCX e convertile in fotolibri formattati in modo impeccabile

Proteggi le tue voci con un codice di accesso, un'impronta digitale o Face ID

Limiti del viaggio

Alcuni utenti hanno segnalato che l'archiviazione cloud ha uno spazio e un numero di voci limitati, quindi la versione web dell'app può essere limitante

Prezzi Journey

Free

Abbonamento : 4,17 $ al mese (fatturato annualmente)

A vita: 199,99 $

Valutazioni e recensioni di Journey

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Joplin (la migliore app open source per la creazione di diari strutturati e l'organizzazione dettagliata)

via Joplin

L'alternativa al Day One Journal, Joplin, è un'app open source per prendere appunti che puoi facilmente utilizzare per tenere un diario, soprattutto se preferisci un'esperienza più strutturata e personalizzabile. Supporta la formattazione Markdown, consentendoti di creare voci con immagini, video, PDF e link.

Con i notebook e i subnotebook, puoi organizzare le tue voci in una struttura chiara e gerarchica, in modo che gli argomenti correlati rimangano raggruppati e siano facilmente accessibili. Inoltre, il plugin Jarvis (AI Assistant) migliora la tua esperienza di presa di appunti con funzionalità/funzioni come riepiloghi/riassunti dei contenuti, riscrittura del testo e generazione di contenuti, rendendo facile perfezionare o espandere le voci del tuo diario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Tieni traccia delle cose da fare, imposta promemoria e organizza elenchi con le funzionalità di gestione delle attività integrate di Joplin per gestire sia le attività quotidiane che gli appunti in un unico posto

Salva intere pagine web, articoli o frammenti utilizzando l'estensione del browser Joplin per fare facilmente riferimento ai contenuti online all'interno dei tuoi diari

Sincronizza le tue note su tutti i dispositivi con Joplin Cloud e condividile tramite link pubblici o utilizzale per la collaborazione

Limiti di Joplin

Joplin è progettato principalmente per uso personale e non offre funzionalità di collaborazione in tempo reale come Documenti Google o Notion

Prezzi di Joplin

Free

Base: 3,40 $/mese (2,99 €/mese)

Pro: 6,81 $/mese (5,99 €/mese)

Teams: 9,09 $ al mese per utente (7,99 € al mese per utente)

Valutazioni e recensioni di Joplin

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Joplin?

Ecco una recensione di G2:

Adoro la struttura organizzativa delle note, che consentono di creare quaderni e inserirvi diverse note. Apprezzo anche il fatto che le note siano archiviate in Markdown, che ne facilita la lettura. Lo uso tutti i giorni ed è molto facile da usare e integrare nella vita quotidiana.

8. Penzu (Ideale per un diario privato con salvataggio automatico e messaggi futuri a te stesso)

via Penzu

Penzu offre un'esperienza di journaling flessibile che ti consente di acquisire un numero illimitato di voci in modo da poter documentare ogni dettaglio della tua vita senza vincoli.

Mentre scrivi, il salvataggio automatico funziona silenziosamente in background, assicurando che i tuoi pensieri non vadano mai persi. Gli scrittori che amano monitorare lo stato di avanzamento del lavoro apprezzeranno la funzionalità/funzione di conteggio delle parole, ottima per raggiungere gli obiettivi personali.

Con Penzu Time Capsule, puoi persino inviare messaggi al tuo io futuro: un modo unico per riflettere sulla tua crescita e sulle attività cardine. Quando sei pronto per condividere, puoi scegliere tra un'email privata o un link di condivisione pubblico, a seconda di quanto è personale la voce.

Funzionalità/funzioni migliori di Penzu

Rivisita facilmente le riflessioni passate con la funzione di ricerca e scopri quanto lontano sei arrivato attraverso ricordi specifici

Personalizza il tuo diario con copertine uniche, sfondi e blocchi di scrittura regolabili per un'esperienza più personalizzata

Proteggi le tue voci con blocchi crittografati che mantengono i tuoi scritti privati e sicuri

Limiti di Penzu

Penzu non offre integrazioni con altre app o servizi, il che potrebbe limitarne l'utilità per gli utenti che cercano un'esperienza di journaling più connessa

Prezzi di Penzu

Free

Pro: 4,99 $ al mese

Pro+: 9,99 $ al mese

Penzu Pro+ for Life: 199,99 $

Valutazioni e recensioni di Penzu

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Daylio (ideale per il monitoraggio dell'umore e delle attività con approfondimenti visivi)

via Daylio

Daylio, un'alternativa a Day One Journal, semplifica il monitoraggio del tuo umore e delle tue attività quotidiane, aiutandoti a comprendere i tuoi schemi emotivi con pochi tocchi. Il monitoraggio dell'umore di Daylio ti consente di registrare quotidianamente i tuoi sentimenti, scegliendo tra opzioni come "Felice", "Triste" o "Ansioso", e ti aiuta a individuare le tendenze nel tempo.

Ad esempio, puoi creare più diari per monitorare come la socializzazione migliora il tuo umore o come lo stress legato al lavoro influisce su di te. L'app ti consente anche di registrare le tue attività quotidiane, come la corsa o lo yoga, per vedere come azioni specifiche influiscono sulle tue emozioni.

L'app fornisce una visualizzazione dell'anno in pixel con una rappresentazione visiva del tuo umore durante l'intero anno, consentendoti di individuare rapidamente modelli e tendenze emotive. Puoi monitorare la tua produttività dopo il lavoro utilizzando questa app di diario.

Migliori funzionalità/funzioni di Daylio

Genera grafici e approfondimenti che ti offrono una chiara visualizzazione delle tendenze e dei modelli del tuo umore

Passa alla vista Elenco o Calendario per organizzare e navigare facilmente tra le voci

Tieni traccia delle tue serie, ottieni ricompense per le voci coerenti e mantieni alta la motivazione con la registrazione quotidiana dell'umore e delle attività

Limiti di Daylio

Non è l'ideale come applicazione standard per tenere un diario, poiché la piattaforma è progettata principalmente per persone attente alla consapevolezza e alla cura di sé

Prezzi di Daylio

Free

Premium: A partire da 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Daylio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Daylio?

Ecco una recensione su Reddit:

Ho usato Daylio a intermittenza nel corso degli anni per monitorare la mia salute mentale e ho trovato che ha funzionato davvero bene.

tramite Obsidian

Con Obsidian Canvas, puoi organizzare visivamente i tuoi pensieri trascinando note, immagini e altri contenuti in un layout libero. Inoltre, puoi anche utilizzare i modelli per rendere più coerente il tuo processo di journaling e creare voci strutturate per riflessioni quotidiane, monitoraggio degli obiettivi e altro ancora.

Obsidian è anche considerata una delle migliori app di journaling e un'alternativa a Day One Journal per gli appassionati di produttività. Ti consente di collegare le voci tramite collegamenti bidirezionali e di creare una rete di idee correlate tra le tue note. La vista grafica mostra una mappa visiva del tuo diario in modo da poter individuare i modelli nei tuoi pensieri e navigare facilmente tra le voci precedenti man mano che le tue riflessioni crescono.

Migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Cerca rapidamente le note utilizzando tag, parole chiave o link per trovare ciò che ti serve senza dover setacciare l'intero archivio

Tagga le voci per raggruppare idee o temi e rendere il tuo diario più facile da sfogliare e filtrare

Ripristina le modifiche in qualsiasi momento con la cronologia delle versioni, così le voci precedenti rimangono al sicuro e recuperabili

Limiti di Obsidian

per sottolineare le parole, poiché non esiste un pulsante apposito A volte, è necessario affidarsi solo ai comandi per eseguire azioni specifiche. Ad esempio, è necessario utilizzare HTML

Prezzi di Obsidian

Free

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblicazione: 10 $ al mese per sito

Catalyst: 25 $ Pagamento unico

Commerciale: $50 per utente, all'anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Semplifica la scrittura quotidiana del diario e la pianificazione con ClickUp

Quello che una volta era uno spazio tranquillo in cui registrare i propri pensieri ora potrebbe servire per molto di più: pianificazione strutturata, monitoraggio degli obiettivi, integrazione delle attività e persino la creazione collaborativa di note.

Oggi tenere un diario è strettamente legato alla produttività, alla memoria e allo slancio. Ed è normale volere di più dal proprio diario. Forse desideri collegare le voci alla tua lista delle cose da fare, trasformare pensieri casuali in obiettivi o utilizzare un'unica area di lavoro sia per pianificare che per annotare intuizioni personali.

Se ti ritrovi in questa descrizione, vale la pena provare ClickUp, una delle migliori app per tenere un diario. Ciò che la rende una delle migliori alternative a Day One Journal è che offre funzionalità avanzate come documenti, blocco note, attività, obiettivi e ClickUp Brain basato sull'IA. Tutte queste funzionalità riuniscono riflessioni, azioni e chiarezza in un'unica app.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp per creare il tuo primo diario digitale.