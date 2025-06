Glean vs Perplexity IA: qual è la soluzione migliore per la ricerca e la gestione della conoscenza?

Ci siamo passati tutti: correre contro una scadenza ravvicinata, alla ricerca di quell'unico dato che può supportare il vostro progetto.

Ma invece di risposte rapide, il motore di ricerca restituisce pagine infinite di risultati irrilevanti. Oppure sei sepolto sotto una montagna di informazioni all'interno della tua organizzazione, cercando di trovare ciò di cui hai effettivamente bisogno.

Il knowledge worker medio trascorre 8,2 ore alla settimana alla ricerca, alla ricreazione e alla duplicazione di informazioni e competenze. Sebbene queste attività siano essenziali, è chiaro che devono essere ottimizzate in modo da non occupare il 20% della settimana lavorativa.

È un'intera giornata sprecata ogni settimana!

Gli LLM basati sul deep learning, con una comprensione semantica avanzata, sono qui per cambiare tutto questo! 🚀

Questo post del blog metterà a confronto due potenti strumenti, Glean e Perplexity AI, che mirano a trasformare il modo in cui gestisci la conoscenza e conduci ricerche di IA aziendale.

Glean vs. Perplexity IA in breve

Funzionalità/funzione Glean Perplexity Bonus: ClickUp ✨ Scopo Ricerca interna aziendale e gestione delle conoscenze Ricerca esterna e sintesi delle conoscenze Tutto in un'unica app per il lavoro che combina project management, knowledge management e chat Ricerca unificata Connette database interni, archiviazione cloud e piattaforme di comunicazione Combina i dati interni dell'azienda con fonti web esterne Ricerca unificata nell'area di lavoro, nelle app di terze parti connesse e nel Web Personalizzazione Risultati di ricerca personalizzati in base al ruolo dell'utente, ai progetti e ai flussi di lavoro aziendali Nessuna personalizzazione approfondita per i singoli utenti aziendali Completamente personalizzabile in base ai ruoli degli utenti, alle autorizzazioni e altro ancora Autorizzazioni Visualizza solo le informazioni a cui gli utenti sono autorizzati ad accedere Nessuna restrizione di accesso integrata per le conoscenze interne Possibilità di impostare autorizzazioni granulari per ogni ruolo Informazioni in tempo reale Limitato alle conoscenze interne preesistenti Fornisce informazioni esterne aggiornate con citazioni Informazioni aggiornate tramite ricerca sul web Riepiloghi basati sull'IA Non disponibile Fornisce riepiloghi/riassunti generati dall'IA con citazioni delle fonti Disponibile in tutta l'area di lavoro: documenti, chat, attività e altro ancora Ricerca approfondita Non disponibile Automatizza l'analisi a livello esperto e genera report dettagliati Disponibile. In grado di generare insight dai dati all'istante Prezzi Ricerca unificata nell'area di lavoro, nelle app di terze parti connesse e nel Web Gratis (Standard), 20 $ al mese per utente (Pro), Enterprise (contattare per il prezzo) Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da $7 Ideale per Recupero delle conoscenze interne e collaborazione aziendale Recupero di informazioni esterne e ricerche rapide con aggiornamenti in tempo reale Integrazione di ricerca, project management e gestione delle conoscenze in un'unica area di lavoro basata sull'IA Integrazione del flusso di lavoro Limite Nessuna integrazione diretta nel flusso di lavoro Si integra con oltre 1000 app per facilitare flussi di lavoro senza soluzione di continuità

Che cos'è Glean?

Glean è una piattaforma di ricerca e gestione delle conoscenze aziendale basata sull'intelligenza artificiale, progettata per aiutare i dipendenti a trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, indipendentemente da dove siano archiviate.

È un hub centrale per tutti i database interni della tua azienda, che si connette a varie applicazioni e repository per fornire un'esperienza di ricerca unificata.

Funzionalità/funzioni di Glean

Glean offre potenti funzionalità/funzioni che lavorano insieme per creare un'esperienza di conoscenza senza soluzione di continuità, semplificare l'accesso alle conoscenze e aumentare la produttività.

Glean si connette a tutte le origini dati interne della tua azienda, inclusi archiviazione cloud, wiki interni e piattaforme di comunicazione. Utilizzando query in linguaggio naturale, puoi cercare tutto da un'unica interfaccia, eliminando la necessità di cercare in più applicazioni.

Non dovrete più passare da una scheda all'altra o cercare di indovinare dove potrebbe essere archiviato quel documento fondamentale. Glean riunisce tutto, facendovi risparmiare tempo prezioso e lavoro.

Funzionalità/funzione n. 2 Risultati personalizzati

L'IA di Glean apprende le tue abitudini di lavoro e le tue esigenze informative, in modo che i risultati della ricerca siano personalizzati in base al tuo ruolo, ai tuoi progetti e alle interazioni aziendali.

Questa personalizzazione garantisce di ricevere le informazioni più pertinenti per il proprio lavoro, eliminando la frustrazione di dover setacciare origini dati generiche. Invece di vagliare pagine di informazioni irrilevanti, vengono visualizzati per primi i risultati più pertinenti.

Funzionalità/funzione n. 3 Accesso con autorizzazioni

Glean rispetta le autorizzazioni esistenti sui dati, garantendo che gli utenti vedano solo le informazioni a cui sono autorizzati ad accedere.

Questa funzionalità migliora la sicurezza e crea fiducia all'interno dell'azienda. È possibile cercare con sicurezza informazioni aziendali sensibili senza preoccuparsi di una divulgazione non autorizzata, rendendo la gestione delle conoscenze più sicura ed efficiente.

Integrando queste funzionalità avanzate nei flussi di lavoro quotidiani, Glean trasforma il modo in cui i team interagiscono con le informazioni, rendendo la ricerca e la gestione delle conoscenze parte integrante delle loro operazioni.

Prezzi Glean

Prezzi personalizzati

(Glean adatta i propri prezzi in base alle dimensioni dell'organizzazione, ai requisiti specifici di ricerca aziendale e alle funzionalità/funzioni necessarie)

📮ClickUp Insight: il 30% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA per la ricerca e la raccolta di informazioni. Ma esiste un'IA che ti aiuta a trovare quel file perso al lavoro o quel thread critico su Slack che hai dimenticato di salvare? Sì! La ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp è in grado di cercare istantaneamente in tutti i contenuti dell'area di lavoro, comprese le app di terze parti integrate, fornendo approfondimenti, risorse e risposte. Con la ricerca avanzata di ClickUp, puoi risparmiare fino a 5 ore alla settimana!

Che cos'è la perplessità?

Perplexity è un motore di ricerca basato sull'IA che velocizza la ricerca e la rende più efficiente eliminando i risultati superflui dei motori di ricerca tradizionali.

Il suo motore di risposta va oltre il semplice elenco di link. Sintetizza le informazioni provenienti da diverse fonti per comprendere in modo completo l'argomento e gli URL di origine.

Funzionalità/funzioni di Perplexity

Perplexity offre funzionalità e vantaggi che migliorano l'esperienza dell'utente fornendo informazioni chiare, accurate e contestualmente rilevanti. Esploriamo alcune delle funzionalità chiave che contraddistinguono Perplexity.

Funzionalità/funzione n. 1: ricerca interna delle conoscenze

La funzionalità/funzione di ricerca interna delle conoscenze di Perplexity consente agli utenti di accedere senza soluzione di continuità ai messaggi di lavoro interni all'azienda, ai documenti e alle origini dati esterne in un'unica ricerca unificata.

Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni, poiché semplifica i processi di ricerca e migliora il processo decisionale fornendo contemporaneamente informazioni complete provenienti da più fonti.

Perplexity può utilizzare diversi modelli linguistici di grandi dimensioni per rispondere alle vostre domande e citare direttamente le fonti. Ciò vi consente di cogliere rapidamente le informazioni chiave e verificarne l'accuratezza. Non dovrete più cercare in più siti web per trovare la risposta che vi serve.

Fornisce informazioni in un formato naturale e colloquiale che sembra più un dialogo coinvolgente che un risultato di ricerca standard. Questo approccio consente agli utenti di porre domande di approfondimento ed esplorare gli argomenti in modo più approfondito senza perdere il contesto.

Inoltre, ottieni una risposta immediata, supportata da prove e basata su aggiornamenti in tempo reale. Perplexity garantisce che gli utenti ricevano le informazioni più aggiornate.

🧠 Curiosità: gli LLM non "capiscono" realmente il linguaggio! Nonostante la loro fluidità, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) non pensano né comprendono le parole come gli esseri umani. Si limitano a generare risposte parola per parola sulla base di enormi quantità di dati.

Funzionalità/Funzione n. 3 Analisi automatizzata di livello esperto

Deep Research, una funzionalità/funzione introdotta di recente, automatizza l'analisi a livello esperto, fornendo risposte dettagliate che in genere richiedono ore di ricerca manuale.

Lo strumento esegue decine di ricerche, legge centinaia di fonti e utilizza algoritmi avanzati di IA per garantire che le informazioni siano dettagliate e arricchite dal contesto.

Deep Research genera report in meno di tre minuti, che possono essere esportati in formato PDF o Perplexity Pages per una facile condivisione.

Prezzi Perplexity

Standard: Gratis

Pro: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

👀 Lo sapevate? La generazione aumentata dal recupero (RAG) è una tecnica che consente ai modelli di IA di recuperare informazioni rilevanti da fonti esterne prima di generare risposte. Ciò significa che quando si pone una domanda, l'IA cerca innanzitutto i dati più pertinenti da un insieme specifico di documenti o database. Quindi combina le informazioni recuperate con le conoscenze esistenti per fornire una risposta più accurata e contestualmente pertinente. Ad esempio, in uno scenario di gestione della conoscenza, immaginate un dipendente di un'azienda che chiede a uno strumento di IA: "Quali sono le nostre attuali politiche in materia di ferie?" Invece di affidarsi esclusivamente a dati di formazione obsoleti, l'IA utilizza RAG per estrarre il documento più recente sulle politiche in materia di ferie dal database interno dell'azienda. In questo modo il dipendente riceve le informazioni più accurate e aggiornate senza dover cercare in più file.

Glean vs. Perplexity: confronto delle funzionalità/funzioni

Nel confronto continuo tra Glean e Perplexity, sebbene ciascuno abbia i propri punti di forza, alcuni aspetti possono rendere uno dei due più adatto a seconda delle esigenze specifiche degli utenti.

Esaminiamo un confronto approfondito delle funzionalità/funzioni di Glean e Perplexity

Funzionalità/funzione n. 1: Ricerca unificata

Sia Glean che Perplexity offrono una ricerca unificata, ma soddisfano esigenze diverse.

Glean si connette ai database interni dell'azienda, all'archiviazione cloud e alle piattaforme di comunicazione, consentendo ai dipendenti di effettuare ricerche in più repository con una singola query

Perplexity unisce i dati interni dell'azienda con fonti web esterne, offrendo una capacità di ricerca più ampia con approfondimenti aggiornati basati su Internet

🏆 Vincitore: poiché hanno scopi distinti (Glean per la ricerca interna all'azienda e Perplexity per il recupero di conoscenze più ampie), questa funzionalità/funzione si conclude con un pareggio.

Funzionalità/funzione n. 2: risposte personalizzate e dirette

La personalizzazione basata sull'IA di Glean adatta i risultati della ricerca in base al ruolo del dipendente, alle ricerche precedenti e ai flussi di lavoro dell'organizzazione.

Ciò garantisce agli utenti di Glean di ricevere informazioni altamente pertinenti, eliminando la necessità di setacciare dati non correlati

Sebbene eccellente nel rispondere alle domande, Perplexity manca di una personalizzazione approfondita per i singoli utenti aziendali

🏆 Vincitore: per le organizzazioni che necessitano di un recupero delle conoscenze interne sensibile al contesto, Glean è il vincitore indiscusso.

Funzionalità/funzione n. 3: Autorizzazioni/ricerca approfondita

Perplexity fornisce risposte immediate generate da LLM con citazioni in tempo reale, rendendolo altamente efficace per la ricerca esterna e l'analisi approfondita.

Perplexity sintetizza i dati provenienti da più fonti, fornisce riepiloghi/riassunti concisi e consente agli utenti di porre domande di follow-up in un formato in linguaggio naturale

Sebbene eccellente nel recupero dei documenti, Glean non genera riepiloghi/riassunti basati sull'IA né fornisce approfondimenti in tempo reale provenienti da fonti attendibili

🏆 Vincitore: Perplexity è il vincitore indiscusso per la sintesi rapida delle conoscenze basata sull'IA.

Verdetto: Nel complesso, Glean è ideale per il recupero strutturato delle conoscenze aziendali, mentre Perplexity è lo strumento ideale per la ricerca basata sull'IA.

Glean Vs. Perplexity su Reddit

Abbiamo approfondito Reddit per vedere cosa dicono gli utenti su Glean e Perplexity AI per la ricerca e la gestione della conoscenza. Molti utenti apprezzano l'attenzione di Glean alla conoscenza interna dell'azienda:

Prima era un incubo cercare su diversi drive e piattaforme. Ora, con Glean, è tutto in un unico posto. È come avere un motore di ricerca interno dedicato.

Altri utenti di Reddit sottolineano i punti di forza di Perplexity nella ricerca esterna e nella sintesi delle informazioni:

Grazie, Perplexity, per essere una risorsa incredibile e per aver ampliato i confini di ciò che è possibile fare con il recupero delle informazioni assistito dall'IA.

Alcuni utenti hanno anche commentato i diversi casi d'uso:

Ora uso Perplexity invece di Google quando cerco una risposta a una domanda. Le risposte di Perplexity sono estremamente concise.

Nel complesso, Glean è più adatto alla gestione interna delle conoscenze all'interno di un'azienda, mentre Perplexity è più sofisticato nelle funzionalità di ricerca ed è lo strumento ideale per la ricerca generale e l'esplorazione di informazioni esterne.

🧠 Curiosità: I tuoi dati di ricerca possono dare forma ai modelli IA! Più utilizzi la ricerca basata sull'IA, più questa impara da te, personalizzando i risultati in base ai tuoi interessi, alle tue abitudini e persino al modo in cui formuli le domande!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Glean e Perplexity

Glean e Perplexity offrono soluzioni preziose per sfide specifiche relative alla ricerca e alla conoscenza.

Tuttavia, nessuno dei due strumenti offre la produttività all-in-one e l'integrazione del flusso di lavoro di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, che combina la ricerca basata sull'IA con la gestione delle attività, l'automazione e la collaborazione in tempo reale.

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp AI

ClickUp Brain collega attività, documenti, persone e le conoscenze della tua azienda con l'IA, rendendo la ricerca e la gestione delle conoscenze un gioco da ragazzi

ClickUp Brain porta l'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro, rendendo più facile trovare ciò di cui hai bisogno, velocemente. La sua ricerca basata sull'IA aiuta i team a individuare rapidamente documenti, attività e note nell'area di lavoro. Tutto quello che devi fare è letteralmente "chiedere all'IA".

Immagina un team di marketing che ha bisogno dei report delle campagne passate o del feedback dei clienti: invece di scavare in infinite cartelle, può recuperarli all'istante. Inoltre, con funzionalità/funzioni di documentazione basate sull'IA come AI Notetaker, le riunioni con i clienti possono essere trascritte automaticamente, i punti chiave riepilogati/riassunti e le attività create, il tutto all'interno di ClickUp. Questo strumento di produttività basato sull'IA consente di risparmiare ore di lavoro manuale e garantisce che nulla sfugga.

Non è tutto. Con ClickUp AI, puoi scegliere con quale modello di IA desideri lavorare. Che tu voglia chattare con GPT-4o, o1 e o3-mini direttamente in ClickUp, tutto è incluso nel tuo componente aggiuntivo IA. Nuovi modelli vengono aggiunti costantemente, come Claude 3. 7, per avere sempre a portata di mano un'IA all'avanguardia.

Questo semplifica il processo di ricerca e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina. Glean e Perplexity possono aiutarti a trovare informazioni rilevanti, ma non offrono questo livello di integrazione e automazione del flusso di lavoro.

Ma non abbiamo ancora terminato. ClickUp fa un ulteriore passo avanti con la ricerca web direttamente dalla tua area di lavoro. Sì, niente più ricerche su Google da finestre infinite! Ecco cosa ottieni:✓ Accesso immediato al web: Attiva/disattiva la ricerca web direttamente dalla finestra IA✓ Informazioni più intelligenti: Ottieni informazioni in tempo reale da Internet, senza cambiare app✓ Potenza senza sforzo: Metti al lavoro l'IA chiedendole di creare attività, aprire documenti e/o condividere informazioni nella chat

Cerca nel web direttamente dalla tua area di lavoro ClickUp

💡 Suggerimento: mantieni aggiornata la tua base di conoscenze utilizzando i riepiloghi/riassunti dei documenti generati dall'IA e impostando promemoria periodici per la revisione.

ClickUp's One Up #2: Ricerca connessa e gestione integrata delle conoscenze

Inizia la ricerca nel modo che preferisci: accedi alla ricerca connessa dal Centro di comando, dalla barra delle azioni globali o dal desktop: basta un clic

La ricerca connessa e le funzionalità/funzioni di gestione delle conoscenze basate sull'IA di ClickUp creano un ecosistema unificato per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni, superando sia Glean che Perplexity nell'applicazione pratica.

Funziona come un sistema nervoso centrale per le tue informazioni. Invece di passare da un'app all'altra, come Google Drive per i documenti, Slack per le conversazioni e ClickUp per le attività, puoi semplicemente utilizzare la barra di ricerca di ClickUp. Raggiunge in modo intelligente tutti i tuoi strumenti di lavoro connessi, setacciando i dati e fornendoti risultati pertinenti direttamente all'interno di ClickUp. Questo approccio unificato elimina la frustrazione causata dalla dispersione delle informazioni, consentendoti di individuare rapidamente ciò di cui hai bisogno senza perdere la concentrazione o sprecare tempo prezioso passando da un contesto all'altro.

Questo motore di ricerca IA connesso consente ai nuovi membri del team di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, le funzionalità/funzioni integrate di gestione delle conoscenze garantiscono che le informazioni siano sempre aggiornate e facilmente accessibili.

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per rimanere organizzati e al passo con gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per rimanere organizzati e al passo con gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

ClickUp One Up #3: Project management, automazione e documenti collaborativi

Le funzionalità di project management, automazione e collaborazione documentale di ClickUp si combinano per creare un ecosistema di conoscenza dinamico e interconnesso.

Mentre Glean e Perplexity si concentrano principalmente sulla ricerca e l'accesso alle informazioni, ClickUp consente ai team di creare, organizzare e utilizzare le conoscenze nel contesto dei loro progetti e flussi di lavoro.

Scenario: Il tuo team sta lavorando a un progetto complesso con più fasi. Per iniziare, può utilizzare ClickUp Docs per creare una base di conoscenze e procedure operative standard, collegando i documenti pertinenti direttamente alle attività del progetto. Se qualcuno ha una domanda su una particolare attività, può accedere rapidamente a tutte le informazioni correlate senza dover cercare in piattaforme diverse.

Crea splendidi documenti in ClickUp Docs, collegali ai flussi di lavoro, modificali in tempo reale, tagga altri utenti con commenti, assegna azioni al tuo team e converti le azioni in attività tracciabili

Una volta avviato il progetto, gli strumenti di gestione dei progetti basati sull'IA di ClickUp consentono ai team di collaborare, organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e gestire le risorse in modo efficiente tramite le attività e le sottoattività di ClickUp , ciascuna completa di assegnatari, date di scadenza e dipendenze. La filosofia "l'app per tutto il lavoro" facilita la collaborazione, consentendo di muoversi più velocemente, lavorare in modo più intelligente e risparmiare tempo.

Gli agenti IA e le automazioni di ClickUp, basati sull'intelligenza artificiale e attivati da semplici comandi in inglese, aggiungono un ulteriore livello di efficienza. Ad esempio, gli agenti IA possono assegnare automaticamente attività collaborative al team in base al contenuto dei documenti o aggiornare lo stato dei progetti in base al completamento delle azioni del team.

Ad esempio, un project manager alla ricerca di un report sullo stato di un progetto può accedere immediatamente al documento e quindi utilizzare le funzionalità/funzioni di automazione del flusso di lavoro integrate basate sull'IA per attivare notifiche ai membri del team per la revisione. Questo livello di automazione riduce il lavoro richiesto manualmente e garantisce che le conoscenze siano gestite attivamente e messe in pratica.

Glean e Perplexity possono aiutarti a trovare risorse esterne o file interni specifici; ClickUp collega le tue conoscenze interne direttamente al flusso di lavoro, rendendole fruibili e prontamente disponibili nel contesto dei tuoi progetti.

ClickUp One Up #4: Modello di knowledge base "

Utilizza il modello Knowledge Base di ClickUp per creare, organizzare e condividere una libreria digitale di informazioni. Include sezioni per articoli informativi, domande frequenti e altre risorse

Il modello ClickUp Knowledge Base semplifica la ricerca e la gestione delle conoscenze fornendo un repository strutturato e centralizzato per le informazioni critiche.

Vediamo come questo modello potrebbe essere utile in un tipico scenario di ricerca e gestione della conoscenza:

Un'agenzia di marketing alle prese con una documentazione dispersiva: linee guida del marchio, brief dei client e procedure operative standard standard sparse tra email, chat e cartelle personali.

Oppure, un nuovo membro del team deve trovare l'ultimo documento sulla strategia SEO, ma impiega 30 minuti a cercare su diverse piattaforme.

Ecco come il modello di Knowledge Base di ClickUp risolve questo problema:

Repository centralizzato: tutte le conoscenze (FAQ, flussi di lavoro, best practice) risiedono in un'unica posizione, eliminando ricerche ridondanti Ricerca avanzata e tagging: invece di setacciare i file, gli utenti digitano "strategia SEO" nella barra di ricerca di ClickUp e accedono immediatamente al documento più recente Collaborazione e aggiornamenti in tempo reale: il responsabile SEO modifica il documento strategico direttamente in ClickUp, assicurando che il team faccia sempre riferimento all'ultima versione, senza PDF obsoleti in circolazione Categorizzazione e personalizzazione: sezioni come Campagne client, Linee guida interne e Risorse consentono agli utenti di navigare per argomento, riducendo le difficoltà di ricerca Integrazione con i flussi di lavoro: la strategia SEO si collega a un elenco di attività e alla sequenza del progetto, consentendo l'esecuzione diretta senza dover cambiare strumento Scalabilità ed efficienza dei costi: man mano che l'agenzia cresce, la base di conoscenze si espande in modo dinamico, supportando un numero maggiore di membri del team senza costi aggiuntivi

Questo modello ClickUp rende le conoscenze ricercabili, accessibili e utilizzabili, riducendo gli sprechi di tempo e garantendo che i team lavorino sempre con informazioni aggiornate, accurate e complete.

➡️ Leggi anche: Modelli gratuiti di knowledge base in Word e ClickUp

Il futuro della ricerca e della gestione della conoscenza

Sebbene Glean e Perplexity AI offrano funzionalità di ricerca e gestione delle conoscenze impressionanti, rimangono limitati a strumenti monouso. Glean si concentra sulla ricerca aziendale, mentre Perplexity eccelle nelle risposte basate sull'IA, ma nessuno dei due fornisce un'area di lavoro all-in-one per la gestione delle attività, dei documenti e della collaborazione.

Le aziende hanno bisogno di più di una semplice ricerca: hanno bisogno di un ecosistema connesso per la produttività. È qui che ClickUp si distingue.

A differenza di Glean o Perplexity, ClickUp combina un sistema di gestione delle conoscenze con l'esecuzione dei progetti, il monitoraggio delle attività e approfondimenti basati sull'IA in un'unica piattaforma unificata. Grazie a documenti integrati, wiki e integrazioni perfette, i team non solo trovano le informazioni, ma agiscono immediatamente.

Se stai cercando qualcosa di più di una semplice ricerca IA aziendale, è il momento di passare a un'app che offre davvero tutto. ClickUp ti consente di organizzare, collaborare e gestire le conoscenze in un modo che nessun altro strumento autonomo è in grado di eguagliare. Iscriviti gratis oggi stesso!