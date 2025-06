Modelli gratuiti di sequenze temporali per PowerPoint per monitorare lo stato di avanzamento

Niente rende i clienti più felici di una sequenza temporale del progetto chiara e ben definita. Questo perché un impressionante 80% dei progetti non rispetta le scadenze!

Le sequenze temporali, invece, aiutano i project manager ad adeguare i piani, modificare le priorità e concentrare le risorse dove sono più necessarie.

Per semplificare il tuo lavoro e non dover partire da zero, ecco un elenco selezionato dei migliori modelli di sequenze temporali di PowerPoint.

Sono perfetti per presentazioni aziendali, progetti complessi e il monitoraggio delle attività cardine. Pronto a mettere le cose in carreggiata? Andiamo!

Utilizzati comunemente nella pianificazione di progetti, presentazioni aziendali e panoramiche strategiche, questi modelli semplificano la presentazione di eventi chiave, attività e date in sequenza.

Analizziamo le sue funzioni e vediamo cosa puoi fare con esso:

✅ Disponibile per il download in formati come modello di sequenza temporale di progetto, PowerPoint, roadmap e sequenze temporali storiche

Dopo aver analizzato le esperienze di molti project manager, sappiamo che un buon modello di sequenza temporale PowerPoint dovrebbe semplificare la presentazione di eventi, attività e attività cardine del progetto, pur essendo facile da personalizzare.

Per essere più precisi, questi modelli dovrebbero:

Includi formati per diversi tipi di sequenze temporali , come sequenze temporali con accento circolare, roadmap e modelli di sequenze temporali di progetto, in PowerPoint

Ecco i migliori modelli di sequenze temporali per progetti PowerPoint per rendere il tuo lavoro più semplice, organizzato e visivamente chiaro per qualsiasi presentazione.

L'affidabilità e la semplicità sono spesso sottovalutate, ma se sei un vero professionista aziendale, ne comprendi il valore.

Lo stesso vale per il modello Sequenza cronologica con sfumatura di Microsoft. Progettato per coprire un arco temporale di cinque anni, questo modello di sequenza cronologica PowerPoint utilizza un elegante sfondo sfumato per evidenziare gli eventi chiave di un progetto storico o strategico.

Inoltre, questo modello consente la personalizzazione completa di testo, date e grafica utilizzando la familiare scheda Strumenti SmartArt e il riquadro di testo. È possibile personalizzare rapidamente lo stile della sequenza, modificare i colori e inserire contenuti pertinenti con pochi clic.

✨ Ideale per : professionisti aziendali e project manager che necessitano di una sequenza temporale raffinata e facile da personalizzare per presentazioni aziendali.

Stai mappando le attività cardine trimestrali o presentando l'evoluzione di un prodotto? Il modello Sequenza per roadmap di prodotto PowerPoint di Microsoft è un esempio di roadmap colorata che fornisce anche una struttura.

Progettato per presentazioni aziendali, questo modello completamente personalizzabile consente agli utenti di inserire attività, modificare stili e personalizzare le date utilizzando la scheda SmartArt Design e il riquadro di testo.

Inoltre, questo modello si integra perfettamente con Microsoft PowerPoint e supporta la collaborazione su Google Slides, se necessario.

Hai bisogno di raccontare una storia che abbraccia decenni o addirittura secoli? È più comune nelle aziende di quanto si possa immaginare.

Il modello Sequenza cronologica di PowerPoint di Microsoft semplifica la mappatura di biografie, storie di marchi o qualsiasi sequenza di eventi. Questo modello utilizza date grandi e in grassetto e immagini per mantenere l'attenzione del pubblico sul flusso di informazioni.

Basta trascinare, rilasciare e modificare: il modello Microsoft funziona perfettamente in PowerPoint e si trasferisce senza problemi a Google Slides per il lavoro collaborativo.

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a rispettare le scadenze o i team sono sovraccarichi? Le strategie di pianificazione della capacità per ottimizzare le risorse ti mostrano come prevedere la domanda, allocare i carichi di lavoro in modo intelligente ed evitare il caos a metà progetto.

I punti elenco nei PPT diventano rapidamente noiosi. Se vuoi che la tua sequenza temporale risalti, il modello PowerPoint Sequenza temporale infografica di Slidesgo ti offre tantissime opzioni grafiche creative e audaci.

Innanzitutto, questo modello offre una grande varietà visiva:

Questi modelli ti consentono di trovare facilmente un layout adatto al tuo progetto, alla tua campagna o alla tua presentazione in classe. Inoltre, le diapositive sono colorate, logiche e perfette per strutturare passaggi, attività cardine o eventi chiave in diversi formati.

✨ Ideale per : professionisti creativi, esperti di marketing ed educatori che desiderano sequenze visivamente accattivanti per una narrazione dinamica.

🧠 Curiosità: Le meraviglie dell'antichità come le piramidi egizie e la Grande Muraglia cinese sono stati i primi esempi di project management in azione!

Le sequenze temporali devono sempre essere pulite e verticali. Tuttavia, questo può anche renderle noiose. Quindi, cosa puoi fare? Il modello di sequenza temporale verticale di PresentationGo per PowerPoint fornisce una sequenza temporale a chevron verticale in 5 passaggi che svolge efficacemente l'attività.

Progettato per garantire la massima chiarezza, ogni attività cardine è posizionata lungo una freccia centrale a forma di chevron con banner e icone alternati che mantengono la sequenza del progetto organizzata e facile da seguire. L'effetto piega aggiunge un sottile tocco visivo, mentre il riquadro di testo offre spazio per evidenziare date, eventi o fasi del processo.

✨ Ideale per : Project manager e team che necessitano di una visualizzazione strutturata e dettagliata per presentare attività cardine e flussi di lavoro.

6. Modello di sequenza temporale del processo di assunzione in PowerPoint di SlideModel. com

Evita questa situazione caotica con il modello Sequenza del processo di assunzione di PowerPoint di SlideModel. Il layout in 6 passaggi di questo modello aiuta a suddividere il processo di reclutamento in fasi chiare e tracciabili.

Dalla ricerca di mercato al reclutamento finale, ogni fase è visualizzata con icone intuitive. Inoltre, con diapositive modificabili e un formato strutturato, puoi gestire facilmente più ruoli o formare nuovi membri del team.

ClickUp cambia tutto questo con la pianificazione e il monitoraggio del tempo basati sull'IA, che trasformano le congetture in decisioni intelligenti e supportate dai dati. Ti consiglia persino le finestre di concentrazione migliori per il tuo lavoro!

📮 Approfondimento ClickUp : il 92% dei knowledge worker si affida a strategie personalizzate di gestione del tempo, ma molti strumenti per il flusso di lavoro sono ancora carenti quando si tratta di stabilire le priorità in base al tempo. Questo scenario spesso costringe i team a destreggiarsi tra le attività senza chiarezza.

7. modello di sequenza temporale per piano di 30-6-90 giorni di SlideModel. com

Lo scopo di un piano di 30-60-90 giorni è quello di avere chiarezza fin dal primo giorno. Questo è esattamente ciò che offre il Modello di sequenza temporale per piano di 30-60-90 giorni di SlideModel.

Con cinque opzioni di layout, tra cui una gerarchia verticale, frecce segmentate e persino un grafico di Gantt, questo modello di sequenza temporale di PowerPoint aiuta a suddividere obiettivi e attività nei primi tre mesi.

Inoltre, ogni attività cardine è chiaramente definita, così potrai concentrarti su risultati misurabili, azioni settimanali e pianificazione strategica.

I leader aziendali dedicano troppo tempo agli aspetti tattici dell'acquisizione dei talenti, il che è insostenibile in un ambiente aziendale in rapida evoluzione. L'automazione di questi processi libererà tempo per lavori più strategici.

I leader aziendali dedicano troppo tempo agli aspetti tattici dell'acquisizione dei talenti, il che è insostenibile in un ambiente aziendale in rapida evoluzione. L'automazione di questi processi consentirà di liberare tempo per lavori più strategici.

8. Modello di sequenza temporale per programma giornaliero di SlideModel. com

Se la tua giornata è piena di attività che coinvolgono diversi team o progetti (come spesso accade alla maggior parte dei professionisti), questo modello di sequenza temporale per programma giornaliero di SlideModel è un modo pratico per tenere tutto sotto controllo e gestire al meglio il tempo dedicato ai progetti.

Innanzitutto, il modello offre una sequenza completa di 24 ore su una diapositiva e un pianificatore settimanale sull'altra. Puoi anche mappare la sequenza di ciascun progetto, visualizzare i carichi di lavoro giornalieri e regolare facilmente le fasce orarie utilizzando barre e box con codici colore.

Inoltre, questo modello riduce la confusione e migliora i passaggi di consegne nei progetti complessi, aiutando a chiarire chi sta facendo cosa e quando.

9. Modello di sequenza temporale per la pianificazione di eventi di SlideModel. com

Gli eventi sono fondamentali nel mondo aziendale. Tuttavia, pianificarli può essere un vero incubo logistico. Questo era prima del Modello Sequenza pianificazione eventi di SlideModel. Questo modello di sequenza orizzontale organizza eventi aziendali, sessioni di formazione o programmi di tutoraggio, con le attività cardine contrassegnate da etichette in grassetto, simili a segnalibri.

Ogni diapositiva offre spazio per mostrare le fasi degli eventi, i giorni lavorativi e le attività cardine in un layout intuitivo che funziona bene per panoramiche di alto livello e pianificazioni giornaliere.

Il modello Sequenza di pianificazione eventi è completamente modificabile in PowerPoint, Google Slides e Keynote, rendendolo una scelta flessibile per scenari di pianificazione frenetici.

Il modello di piano di esecuzione del progetto di SlideModel aiuta i team a passare dalla strategia alla consegna. Questo è uno degli aspetti più impegnativi della pianificazione di un progetto.

Ecco come funziona questo modello: progettato per settori quali immobiliare, IT, edilizia e marketing, questo modello include 18 diapositive modificabili per delineare obiettivi, ambito, risultati finali del progetto e sequenze temporali personali.

Hai tutto ciò che ti serve, dai diagrammi di flusso e le immagini in stile Gantt ai piani di gestione dei rischi e di controllo della qualità. Inoltre, i layout dinamici presentano una roadmap di esecuzione completa, semplice da seguire e aggiornare in Google Slides e Microsoft PowerPoint.

✨ Ideale per: Project manager in settori quali quello immobiliare, IT e delle costruzioni, che hanno bisogno di delineare obiettivi e sequenze temporali in modo efficace.