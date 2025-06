le 13 migliori alternative a SlidesAI nel 2025

Creare presentazioni davvero coinvolgenti e di grande impatto richiede tempo ed energia creativa. Ecco perché gli strumenti di IA come SlidesAI stanno guadagnando terreno, trasformando idee abbozzate in presentazioni raffinate in pochi minuti. 🎨

🔍 Lo sapevi? L'IA può migliorare la produttività del tuo team del 66%, rendendola fondamentale per creare presentazioni!

Sebbene SlidesAI sia estremamente comodo e offra velocità e qualità discreta, presenta alcuni svantaggi.

Le opzioni di personalizzazione sono limitate e lo strumento non offre una flessibilità di progettazione avanzata. Gli utenti hanno anche notato occasionali problemi tecnici e opzioni di integrazione limitate. Se SlidesAI non soddisfa appieno le tue esigenze di presentazione, non preoccuparti: sono disponibili numerose alternative potenti.

In questo blog esploriamo 13 alternative a SlidesAI che dovresti provare, che vanno da altri generatori di IA a piattaforme di progettazione complete e soluzioni integrate per la gestione del lavoro.

In breve: le migliori alternative a Slides AI

Prima di entrare nei dettagli, ecco una panoramica dei migliori strumenti che funzionano bene come alternative a Slides AI.

Strumento Ideale per Migliori funzionalità/funzioni Prezzi ClickUp Gestione completa di progetti e presentazioniDimensioni del team: singoli utenti, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gestione delle attività e dei progetti, generazione di presentazioni basata sull'IA, integrazione perfetta con il calendario, lavagne online per la collaborazione in team Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende IA Automazione della progettazione di slide di piccole dimensioni Dimensione del team: ideale per singoli utenti e piccoli team Automatizza layout delle diapositive, design, coerenza del marchio, strumenti di collaborazione per team A partire da 12 $ al mese per utente Canva Storytelling creativo e visivo Dimensioni del team: singoli, team e aziende Editor drag-and-drop, strumenti basati su IA (Magic Design, Magic Write), collaborazione in tempo reale Gratis; a partire da 10 $ al mese per utente Prezi Presentazioni dinamiche e non lineari Dimensioni del team: ideale per team e singoli che necessitano di presentazioni creative Diapositive zoomabili, storytelling dinamico, miglioramenti IA, integrazione con PowerPoint A partire da 5 $ al mese Presentazione Presentazioni collaborative di team Dimensioni del team: Teams, in particolare commerciale e marketing Collaborazione in tempo reale, design basato sull'IA, modelli per presentazioni commerciali Gratis; a partire da 25 $ al mese (include 2 editor) Zoho Show Perfetta integrazione con l'ecosistema Zoho Dimensioni del team: piccole imprese, team Integrazione con Zoho, collaborazione in tempo reale, incorporamento di contenuti multimediali Gratis; a partire da 2,50 $ al mese per utente Visme Presentazioni e infografiche personalizzate Dimensioni del team: singoli utenti, aziende Visualizzazioni dei dati, infografiche, presentazioni interattive, collaborazione in team Gratis; a partire da 12,25 $ al mese per utente Decktopus Presentazioni rapide generate dall'IA Dimensioni del team: singoli utenti e team che necessitano di una creazione rapida delle diapositive Contenuti generati dall'IA, funzionalità/funzioni interattive come sondaggi, domande e risposte, coaching per i relatori A partire da 24,99 $ al mese per utente Mentimeter Presentazioni interattive e orientate al pubblico Dimensione del team: Impostazioni didattiche, workshop, conferenze Sondaggi in tempo reale, quiz, sondaggi, feedback del pubblico, monitoraggio della partecipazione Gratis; a partire da 17,99 $ al mese per presentatore MagicSlides Generazione rapida di contenuti basata su IA Dimensioni del team: singoli individui e team che necessitano di generare rapidamente delle slide Converte documenti/URL in diapositive, integrazione con PowerPoint e Google Slides A partire da 8 $ al mese gamma Storytelling moderno e ottimizzato per dispositivi mobili Dimensioni del team: team e singoli individui che creano presentazioni dinamiche Elementi interattivi, incorporamento di video e media, analisi avanzate Gratis; a partire da 10 $ al mese per postazione Plus IA Integrazione dell'IA in Google Slides Dimensione del team: team che utilizzano Google Slides o PowerPoint Modifica basata su IA, suggerimenti sui contenuti, integrazione con Google Slides e PowerPoint A partire da 15 $ al mese per utente Slidesgo Modelli visivamente accattivanti Dimensioni del team: singoli individui, team che necessitano di modelli raffinati Modelli personalizzabili, diapositive generate dall'IA, integrazione con Google Slides e PowerPoint Gratis; a partire da 5,99 $ al mese per utente

Cosa cercare nelle alternative a Slides AI?

Durante la selezione di uno strumento di presentazione basato sull'IA, dai la priorità alle seguenti funzionalità/funzioni per un'esperienza senza interruzioni:

Generazione di contenuti basata sull'IA : cerca strumenti che utilizzano l'IA non solo per generare testo, ma anche per suggerire layout, elementi di design o riepilogare/riassumere le informazioni in modo efficace

Modelli professionali diversificati : una libreria completa di modelli è fondamentale per creare presentazioni visivamente accattivanti in vari settori. I modelli consentono inoltre di risparmiare tempo e garantiscono un punto di partenza raffinato

Funzionalità collaborative : spesso la creazione di una presentazione non è un lavoro che può essere svolto da una sola persona. Quindi, se il tuo team ha bisogno di riunirsi per svolgere l'attività, lo strumento dovrebbe supportare la modifica in tempo reale, i commenti e la facile condivisione per una sessione di brainstorming e un'azione rapida

Funzionalità di progettazione personalizzata : l'alternativa a Slides AI dovrebbe consentire flessibilità nella personalizzazione di layout, font, combinazioni di colori e altro ancora. Dovrebbe inoltre supportare l'incorporamento di elementi multimediali come immagini, video, GIF e grafici

Funzionalità interattive : funzionalità chiave come animazioni, transizioni e coinvolgimento del pubblico in tempo reale rendono la presentazione interessante sia per i membri del team che per gli stakeholder del progetto

Formati di esportazione: lo strumento di presentazione IA dovrebbe consentire agli utenti di esportare le presentazioni come file Microsoft PowerPoint e Google Slides per renderle universalmente accessibili e compatibili

💡 Suggerimento Pro: i modelli rendono tutto più facile. Per creare presentazioni in modo facile e veloce, esplora i migliori modelli gratuiti di Google Slides con il design pulito e la flessibilità di cui hai bisogno per le tue esigenze!

Le 13 migliori alternative a Slides IA

Ecco una panoramica delle migliori alternative a SlidesAI per generare presentazioni IA:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione completa di progetti e presentazioni)

ClickUp è davvero l'app che fa tutto per il lavoro. Va oltre la gestione delle attività, offrendo strumenti potenti per creare presentazioni professionali e raffinate.

Collabora su presentazioni con le lavagne online ClickUp

Crea presentazioni e slideshow in modo collaborativo con le lavagne online ClickUp

Potenzia il tuo PowerPoint con la funzionalità Lavagne online di ClickUp. Questa funzionalità offre un approccio collaborativo, consentendo ai team di scambiarsi idee e creare slide visivamente accattivanti.

Immaginalo come uno spazio visivo per trasformare i tuoi concetti in moduli e design accattivanti.

Puoi aggiungere liberamente note adesive, diagrammi di flusso, collegamenti ad attività, mappe mentali e persino schizzi, rendendo facile tradurre idee grezze in layout di presentazione strutturati. Le lavagne online funzionano come un'area di lavoro visiva in cui tutti possono contribuire, annotare e allinearsi sulla presentazione finale prima di passare al tuo strumento di presentazione preferito.

Genera immagini istantaneamente con la creazione di immagini IA della lavagna online

Crea immagini facilmente utilizzando la creazione di immagini IA della lavagna online

Hai bisogno di immagini di supporto per una diapositiva? Le lavagne online di ClickUp ti consentono anche di generare e inserire immagini direttamente utilizzando l'IA. Che tu stia illustrando un concetto, visualizzando un processo o aggiungendo icone ed elementi di design, la generazione di immagini ti evita il fastidio di cambiare strumento o cercare librerie esterne. È un modo rapido per arricchire le tue diapositive senza interrompere il flusso creativo.

Scrivi slide più intelligenti con ClickUp Brain

Ideate la vostra prossima presentazione con l'assistente all-in-one ClickUp Brain

Hai ClickUp Brain, uno strumento basato sull'IA per generare contenuti per le tue presentazioni. Basta fornire un prompt di testo che descriva in dettaglio le tue esigenze essenziali e ClickUp Brain genererà il contenuto per ogni diapositiva in pochi clic.

ClickUp Brain può anche modificare i contenuti esistenti su ClickUp Docs, cambiando il formato e la tonalità per adattarli al tuo processo di presentazione. Docs funge da hub centrale per archiviare, modificare e collaborare sui contenuti delle presentazioni con il tuo team.

Vuoi velocizzare questo processo? Il modello di presentazione ClickUp semplifica la progettazione di diapositive professionali. Questo strumento adattabile raccoglie i contributi di tutti i membri del team, garantendo un processo di sviluppo della presentazione ben organizzato.

📮 Approfondimento ClickUp: l'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa le lavagne online di ClickUp per raccogliere idee e creare presentazioni

Collabora con il tuo team in tempo reale per creare presentazioni come una squadra

Utilizza ClickUp Brain per creare schemi di presentazione e i relativi contenuti

Converti i punti d'azione all'interno delle presentazioni in attività tracciabili con scadenze

Integrazione con vari strumenti di presentazione come Microsoft PowerPoint e Google Slides

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp offra un set di strumenti completo, il suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo se sei appena agli inizi

L'esperienza mobile potrebbe non essere fluida come la versione desktop

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice Long Nguyen Vu dell'hub centralizzato di ClickUp:

Grazie alla sincronizzazione tra i singoli individui, ClickUp ci ha aiutato a lavorare su un design e un flusso di lavoro unificati. Di risultato, ogni membro è stato in grado di vedere più chiaramente le proprie attività rispetto all'obiettivo principale del nostro team. Inoltre, non c'era alcuna procedura standard tra i membri, poiché tutti concordiamo su un'interfaccia semplificata e unificata.

Grazie alla sincronizzazione tra i singoli individui, ClickUp ci ha aiutato a lavorare su un design e un flusso di lavoro unificati. Di risultato, ogni membro è stato in grado di vedere più chiaramente le proprie attività rispetto all'obiettivo principale del nostro team. Inoltre, non c'era alcuna procedura standard tra i membri, poiché tutti concordiamo su un'interfaccia semplificata e unificata.

2. Beautiful AI (ideale per l'automazione della progettazione di diapositive di piccole dimensioni)

via Beautiful IA

Beautiful AI utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare il processo di progettazione delle presentazioni. Il creatore di presentazioni IA gestisce le regolazioni del layout delle diapositive, l'estetica e il design, consentendoti di concentrarti sul contenuto.

Tale attenzione e l'accesso a contenuti multimediali ricchi, come immagini e icone, ti aiutano a concludere una presentazione con un finale di grande impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Automatizza la progettazione delle diapositive per mantenere layout professionali e coerenti

Inserisci immagini e icone moderne per aumentare l'appeal visivo dell'intera presentazione

Mantieni la coerenza del marchio grazie a funzionalità/funzioni quali aggiornamenti universali e controllo totale del marchio

Collabora utilizzando strumenti orientati al lavoro di squadra per una condivisione e una modifica senza interruzioni

Limiti dell'IA

Offre funzionalità/funzioni di personalizzazione limitate rispetto ai tradizionali strumenti di presentazione IA

Problemi di prestazioni come tempi di caricamento lenti

Prezzi IA vantaggiosi

Pro : 12 $ al mese per utente

Team : 50 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Progetti ad hoc: 45 $ per presentazione

Valutazioni e recensioni IA di alta qualità

G2: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente su Beautiful IA

Libreria di layout con un sistema di layout automatizzato che ti mantiene "in carreggiata". La fantastica libreria di immagini e icone stock rende facile scegliere l'immagine che fa risaltare la diapositiva! L'editor di temi rende facile applicare un aspetto coerente a tutte le presentazioni della tua azienda. I grafici sono fantastici.

Libreria di layout con un sistema di layout automatizzato che ti mantiene "in carreggiata". Fantastica libreria di immagini e icone stock che rende facile scegliere l'immagine che fa risaltare la diapositiva! L'editor di temi rende facile applicare un aspetto coerente a tutte le presentazioni della tua azienda. I grafici sono fantastici.

➡️ Per saperne di più: I migliori generatori di arte IA per designer

3. Canva (ideale per storytelling creativo e visivo)

via Canva

Canva è una piattaforma di design intuitiva e molto popolare che offre migliaia di modelli di presentazione. La sua interfaccia drag-and-drop e la vasta libreria di modelli, immagini e font la rendono perfetta per ogni kit di branding.

Magic Studio di Canva utilizza strumenti di IA come Magic Write per la copia e Magic Design per i suggerimenti di layout, aiutandoti a generare presentazioni eleganti e personalizzate in pochi minuti.

Migliori funzionalità/funzioni di Canva

Garantisci un'estetica coerente in tutte le diapositive utilizzando modelli ripetibili

Salva elementi di branding personalizzati per creare ogni volta design personalizzati

Migliora la creatività grazie a strumenti basati sull'IA come le funzionalità Magic Design e Magic Write

Collabora con il tuo team grazie alla modifica in tempo reale e alla funzionalità/funzione dei commenti

Limiti di Canva

Mancano funzionalità di progettazione avanzate necessarie ai designer professionisti per esercitare un maggiore controllo

Sebbene supporti la collaborazione, impallidisce se confrontato con ciò che hanno da offrire le piattaforme dedicate ai team

Prezzi Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $ al mese per utente

Canva Teams : 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4,7/5 (oltre 4.410 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.380 recensioni)

Ecco cosa dice un utente sui modelli e sulle funzionalità di progettazione di Canva:

Ha tutto ciò che ti serve per progettare i tuoi lavori. Quindi, se sei un principiante e non hai familiarità con gli strumenti professionali disponibili sul mercato, questo è quello che fa per te. Centinaia di modelli predefiniti per tutti i materiali collaterali: presentazioni PowerPoint, volantini, brochure, biglietti da visita, video e post sui social media. Inoltre, hai a disposizione l'IA per migliorare il tuo design.

Ha tutto ciò che ti serve per progettare i tuoi lavori. Quindi, se sei un principiante e non hai familiarità con gli strumenti professionali disponibili sul mercato, questo è quello che fa per te. Centinaia di modelli predefiniti per tutti i materiali collaterali: presentazioni PowerPoint, volantini, brochure, biglietti da visita, video e post sui social media. Inoltre, hai a disposizione l'IA per migliorare il tuo design.

4. Prezi (ideale per presentazioni non lineari e dinamiche)

via Prezi

Prezi è uno strumento di presentazione IA unico che crea diapositive professionali utilizzando un approccio dinamico e non lineare. Consente di ingrandire le presentazioni, migliorando la narrazione. Questo formato è molto coinvolgente e visivamente accattivante.

Inoltre, Prezi IA aiuta ad automatizzare le attività ripetitive e adatta i contenuti in base alle preferenze del pubblico.

Migliori funzionalità/funzioni di Prezi

Crea presentazioni non lineari e zoomabili per una narrazione dinamica

Utilizza una vasta gamma di strumenti di progettazione per creare contenuti interattivi ed estetici

Integra Prezi IA per migliorare i contenuti e automatizzare le attività ripetitive

Importa come presentazione PowerPoint per l'accesso offline

Limiti di Prezi

Lo stile di presentazione unico offre una curva di apprendimento ripida

Il modello di prezzo è elevato, soprattutto per chi lo utilizza occasionalmente

Prezzi Prezi

Standard : 5 $ al mese

In più : 15 $ al mese

Premium : 25 $ al mese

EDU Plus : 4 $ al mese

EDU Pro : 8 $ al mese

EDU Teams : 19 $ al mese per utente

Business Plus : 15 $ al mese

Business Premium : 25 $ al mese

Business Teams: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Prezi

G2: 4,2/5 (oltre 5.150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.210 recensioni)

Ecco cosa ha condiviso un utente Prezi sulla sua esperienza:

Sono lieto di utilizzare Prezi per presentare dati importanti senza congestionare le informazioni delle mie lezioni come docente. È molto funzionale e mi ha aiutato a presentare i punti chiave mantenendo vivo l'interesse dei miei studenti.

Sono lieto di utilizzare Prezi per presentare dati importanti senza congestionare le informazioni delle mie lezioni come docente. È molto funzionale e mi ha aiutato a presentare i punti chiave mantenendo vivo l'interesse dei miei studenti.

💡 Suggerimento: abbina piccoli frammenti di testo a un'immagine pertinente per evidenziare l'idea principale senza che appaia ingombrante o disordinata. Questo tipo di layout rende il messaggio visivamente chiaro a prima vista.

5. Pitch (ideale per presentazioni collaborative in team)

via Pitch

Come suggerisce il nome, Pitch è una piattaforma di presentazione per team commerciali e di marketing. Consente ai membri del team di lavorare in un ambiente collaborativo in tempo reale per creare presentazioni coinvolgenti e convincenti.

Inoltre, il software di presentazione consente agli utenti di integrare il pitch deck in flussi di lavoro intelligenti e altri strumenti di produttività per creare slancio dalla presentazione alla chiusura!

Funzionalità/funzioni migliori di Pitch

Unisci i team di marketing e commerciale per creare una presentazione efficace

Aggiungi animazioni, risorse gratuite e elementi interattivi incorporati per aumentare l'appeal delle tue presentazioni

Scegli tra una varietà di modelli personalizzabili o utilizza strumenti di IA per creare da zero

Condividi e presenta il tuo pitch deck con gli stakeholder grazie a link di condivisione illimitati

Limiti delle presentazioni

La piattaforma non è molto intuitiva per i nuovi utenti

Le funzionalità/funzioni di progettazione avanzate sono limitate rispetto ad altri strumenti di presentazione basati sull'IA

Prezzo per presentazione

Free

Pro: 25 $/mese (include due editor)

Business: 100 $/mese (include cinque editor)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni delle presentazioni

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Ecco cosa dicono gli utenti delle funzionalità/funzioni di personalizzazione di Pitch:

La possibilità di personalizzare le diapositive in pochi secondi è incredibile. Puoi creare qualcosa che sembra aver richiesto ore in pochi minuti. La possibilità di collaborare e di aggiungere o modificare in tempo reale con il tuo team rende il processo un gioco da ragazzi.

La possibilità di personalizzare le diapositive in pochi secondi è incredibile. Puoi creare qualcosa che sembra aver richiesto ore in pochi minuti. La possibilità di collaborare e di aggiungere o modificare in tempo reale con il tuo team rende il processo un gioco da ragazzi.

6. Zoho Show (ideale per una perfetta integrazione con l'ecosistema Zoho)

via Zoho Show

Zoho Show è un creatore di presentazioni basato su IA e cloud che consente a team e piccole aziende di creare, collaborare e realizzare presentazioni professionali con il minimo lavoro richiesto. Si integra in modo nativo con le applicazioni Zoho.

Un ecosistema così consolidato rende più facile la presentazione dei progetti ai clienti in ufficio o da remoto.

Zoho Mostra le migliori funzionalità/funzioni

Integrazione perfetta con l'ambiente Zoho per un flusso di lavoro unificato

Collabora in tempo reale utilizzando le funzionalità di modifica simultanea

Aggiungi transizioni e animazioni alle diapositive per aumentare il coinvolgimento del pubblico

Incorpora elementi multimediali come immagini e video per arricchire le presentazioni

Limiti di Zoho Show

Non supporta la funzione offline

La modifica in tempo reale può essere instabile e inaffidabile

Prezzi Zoho Show

piano Free

Piano Professional: 2,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Zoho Mostra valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Ecco come un utente descrive la propria esperienza nella creazione di presentazioni con Zoho Show:

Zoho Show è una delle migliori alternative a Microsoft Office 365. Sebbene offra diverse funzionalità, come fogli di calcolo, editor di testo e presentazioni, lo uso principalmente per creare presentazioni. E credimi, è un gioco da ragazzi. È come una versione online di Microsoft PowerPoint con molte risorse disponibili, che rendono il processo facile. Inoltre, c'è una funzionalità drive dove puoi trovare i file su cui hai lavorato.

Zoho Show è una delle migliori alternative a Microsoft Office 365. Sebbene offra diverse funzionalità, come fogli di calcolo, editor di testo e presentazioni, lo uso principalmente per creare presentazioni. E credimi, è un gioco da ragazzi. È come una versione online di Microsoft PowerPoint con molte risorse disponibili, che rendono il processo facile. Inoltre, c'è una funzionalità drive dove puoi trovare i file su cui hai lavorato.

🧠 Curiosità: la sede centrale di Zoho negli Stati Uniti si trova in un terreno agricolo a sud-est di Austin, in Texas, dove i dipendenti possono coltivare i propri prodotti alimentari o rilassarsi!

7. Visme (ideale per presentazioni di marca e infografiche)

via Visme

Visme è una piattaforma di progettazione che utilizza strumenti di IA per creare contenuti visivi, tra cui presentazioni, post sui social media, grafici e infografiche.

Combina un'interfaccia drag-and-drop intuitiva con una libreria di modelli e risorse di progettazione per semplificare la creazione di contenuti. Questo software di presentazione promette di velocizzare il processo di progettazione di 5 volte e di creare moduli con una probabilità di conversione doppia!

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

Crea presentazioni, documenti, visualizzazioni di dati, grafica per social media, modifica video, wireframe e mockup

Usa Visme AI Designer per risparmiare tempo e lavoro richiesto per creare risorse

Incorpora elementi interattivi e visivamente accattivanti per coinvolgere il pubblico

Comunica con il tuo team all'interno di Visme utilizzando le funzionalità/funzioni di commento e collaborazione

Limiti di Visme

La navigazione tra le diapositive non è intuitiva come nelle presentazioni PowerPoint e Google Slides

L'esportazione di presentazioni e immagini è instabile e non viene visualizzata come nella visualizzazione online

Prezzi Visme

Base: Gratis

Starter: 12,25 $ al mese

Pro: 24,75 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,5/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 710 recensioni)

Ecco cosa dicono gli utenti delle potenti animazioni e dell'editor di Visme:

1) Innanzitutto, ho apprezzato molto il design di Visme. È davvero pratico da usare. 2) Editor drag and drop: questa è una funzionalità/funzione troppo buona che ho visto in Visme; anche chi non è un designer come me può creare facilmente presentazioni di qualità 3) Ci sono tantissime foto, icone e animazioni di archivio che possono essere utili nelle presentazioni. Non ho mai visto così tante foto di archivio in nessun altro marchio.

1) Innanzitutto, ho apprezzato molto il design di Visme. È davvero pratico da usare.

2) Editor drag and drop: questa è una funzionalità/funzione troppo utile che ho visto in Visme; anche chi non è un designer come me può creare facilmente presentazioni di qualità

3) Ci sono tantissime foto, icone e animazioni di archivio che possono essere utili nelle presentazioni. Non ho mai visto così tante foto di archivio in nessun altro marchio.

8. Decktopus (ideale per presentazioni rapide generate dall'IA)

via Decktopus

Decktopus è un creatore di presentazioni IA che crea deck completamente progettati e presentabili su misura per le esigenze degli utenti.

Inserisci le informazioni chiave e potrai creare rapidamente una presentazione ricca di elementi di design, suggerimenti sui contenuti e immagini dinamiche. Il software di presentazione contiene anche elementi interattivi, come strumenti di domande e risposte, per coinvolgere il pubblico durante le presentazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Decktopus

Genera presentazioni pronte all'uso utilizzando strumenti di IA basati sui contributi degli utenti

Modifica la tua presentazione con un editor intuitivo drag-and-drop

Incorpora elementi come sondaggi e sessioni di domande e risposte per rendere la presentazione interattiva

Lasciati aiutare dall'IA Presenter Coach per migliorare la tua presentazione

Limiti di Decktopus

Il prezzo è piuttosto elevato e non è disponibile un modello gratuito

Le presentazioni PowerPoint esportate non sono modificabili

Prezzi Decktopus

Pro: 24,99 $ al mese per utente

Business: 49,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Decktopus

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Ecco cosa ha detto un utente dopo aver creato rapidamente una presentazione interattiva e raffinata con Decktopus:

Decktopus è una piattaforma fantastica! Sono riuscito a creare una presentazione pulita, intelligente e dall'aspetto professionale in pochi minuti! Adoro la possibilità di aggiungere moduli e raccogliere informazioni dai rispondenti. Inoltre, è possibile aggiungere la propria voce, video e GIF su una diapositiva! Lo consiglio vivamente!

Decktopus è una piattaforma fantastica! Sono riuscito a creare una presentazione pulita, intelligente e dall'aspetto professionale in pochi minuti! Adoro la possibilità di aggiungere moduli e raccogliere informazioni dai rispondenti. Inoltre, è possibile aggiungere la propria voce, video e GIF su una diapositiva! Lo consiglio vivamente!

💡 Suggerimento: utilizza elenchi puntati e liste di controllo interattive per rendere le informazioni della tua presentazione più facili da assimilare.

9. Mentimeter (Ideale per presentazioni interattive e orientate al pubblico)

via Mentimeter

Mentimeter è uno strumento di presentazione basato sull'IA che utilizza funzionalità/funzioni chiave interattive in tempo reale per coinvolgere il pubblico. È possibile aggiungere sondaggi in tempo reale, quiz e sessioni di domande e risposte ai layout delle diapositive per incoraggiare la partecipazione del pubblico e raccogliere feedback.

Questo grado di interattività rende Mentimeter un ottimo strumento per contesti educativi, come workshop, seminari e conferenze.

Migliori funzionalità/funzioni di Mentimeter

Inserisci il prompt negli strumenti di IA come AI Menti builder per creare una presentazione interattiva in pochi secondi

Crea e incorpora sondaggi in tempo reale, quiz, sondaggi e domande e risposte nelle presentazioni per aumentare il coinvolgimento

Visualizza Word Cloud per visualizzare e condividere istantaneamente le risposte del pubblico

Ottieni informazioni dettagliate sui livelli di partecipazione, comprensione e coinvolgimento del pubblico

Limiti di Mentimeter

I problemi di connettività durante le presentazioni dal vivo possono compromettere l'esperienza dell'utente

Difficoltà di integrazione con le presentazioni Google Slides e PowerPoint

Prezzi Mentimeter

Free

Base: 17,99 $ al mese per presentatore

Pro: 24,99 $ al mese per presentatore

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Mentimeter

G2: 4,7/5 (oltre 610 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Ecco cosa dicono gli utenti reali della piattaforma intuitiva di Mentimeter:

I modelli predefiniti del programma semplificano il processo di inserimento dei dati e forniscono idee per coinvolgere il pubblico, ad esempio per rompere il ghiaccio. Altri vantaggi degni di nota includono un'interfaccia intuitiva, la capacità di creare presentazioni in modo tempestivo, una panoramica concisa dei risultati, la possibilità di importare formati di presentazione alternativi e persino l'uso gratuito di GIF animate.

I modelli predefiniti del programma semplificano il processo di inserimento dei dati e forniscono idee per coinvolgere il pubblico, ad esempio per rompere il ghiaccio. Altri vantaggi degni di nota includono un'interfaccia intuitiva, la capacità di creare presentazioni in modo tempestivo, una panoramica concisa dei risultati, la possibilità di importare formati di presentazione alternativi e persino l'uso gratuito di GIF animate.

10. MagicSlides (Ideale per la generazione rapida di contenuti basati sull'IA)

tramite MagicSlides

Il creatore di presentazioni MagicSlides IA aiuta nella creazione di diapositive accettando input da varie fonti, come un argomento, un documento lungo (PDF/DOCX), un URL o persino la trascrizione di un video YouTube.

Si integra nativamente con PowerPoint e Google Slides, consentendoti di ottenere diapositive in un formato universale. Puoi quindi incorporare il file PowerPoint o Google Slides nel tuo flusso di lavoro e iniziare subito la presentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di MagicSlides

Converti dati provenienti da più origini in nuove slide accattivanti

Scegli tra una selezione di modelli pronti all'uso per creare diapositive in pochissimo tempo

Crea presentazioni in oltre 100 lingue per una maggiore accessibilità

Genera presentazioni in Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma, ecc. utilizzando l'estensione MagicSlides

Limiti di MagicSlides

A volte la formattazione va persa durante la conversione di documenti complessi

Integrazioni limitate se hai diverse app nel tuo stack tecnologico

Prezzi di MagicSlides

Essenziale: 8 $ al mese

Piano Pro : 16 $/mese

Piano Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MagicSlides

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa ha condiviso un utente sull'utilizzo di MagicSlides per semplificare la progettazione delle presentazioni:

MagicSlides ha cambiato le regole del gioco per me. L'interfaccia intuitiva e i modelli personalizzabili rendono la creazione di presentazioni professionali facile e veloce. Adoro il "Quick Theme Switcher", che mi permette di cambiare lo stile delle mie diapositive all'istante. Consiglio vivamente MagicSlides a chiunque desideri migliorare le proprie presentazioni senza sforzo.

MagicSlides ha cambiato le regole del gioco per me. L'interfaccia intuitiva e i modelli personalizzabili rendono la creazione di presentazioni professionali facile e veloce. Adoro il "Quick Theme Switcher", che mi permette di cambiare lo stile delle mie diapositive all'istante. Consiglio vivamente MagicSlides a chiunque desideri migliorare le proprie presentazioni senza sforzo.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per la creazione di contenuti per il content marketing

11. Gamma (ideale per uno storytelling moderno e ottimizzato per i dispositivi mobili)

via Gamma

Gamma è uno strumento di presentazione basato sull'IA che converte i prompt di testo in presentazioni e siti web raffinati, facendoti risparmiare tempo e lavoro. Offre un'immensa flessibilità, consentendoti di incorporare elementi multimediali come immagini, video e siti web.

Queste funzionalità lo rendono una scelta eccellente per mappare il tuo calendario dei contenuti. È inoltre indipendente dallo schermo, consentendoti di realizzare presentazioni su qualsiasi schermo.

Funzionalità/funzioni principali di Gamma

Incorpora video interattivi, gallerie, grafici, diagrammi, tabelle e contenuti incorporati

Crea ed esporta presentazioni in Microsoft PowerPoint e PDF con un solo clic

Proteggi i file sensibili con password complesse

Monitora i livelli di coinvolgimento con funzionalità/funzioni di analisi avanzate integrate

Limiti della gamma

Le presentazioni realizzate con il piano Free riportano la filigrana "Made With Gamma"

Mancano funzionalità/funzioni di modifica di base come gli effetti di transizione, che sono relativamente comuni in altri strumenti

Prezzi gamma

Free

In più: 10 $ al mese per postazione

Pro: 20 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni Gamma

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4/5 (2 recensioni)

Ecco cosa dicono gli utenti delle straordinarie immagini di Gamma:

Sono uno studente e utilizzo Gamma principalmente per aiutarmi con PowerPoint e le proposte aziendali. Il mio progetto più grande finora è stato quello di sviluppare una relazione di proposta commerciale e una presentazione PowerPoint, seguiti da un piano HR/Marketing per la stessa azienda e, infine, una relazione finanziaria. Il mio docente è rimasto impressionato dal risultato finale e mi sono sentito molto sicuro durante la presentazione: Gamma mi ha facilitato il lavoro aiutandomi a creare un testo conciso e convincente con molte immagini di grande impatto. Mi ha sicuramente reso più consapevole del potenziale dell'IA nel lavoro collaborativo.

Sono uno studente e utilizzo Gamma principalmente per aiutarmi con PowerPoint e le proposte aziendali. Il mio progetto più grande finora è stato quello di sviluppare una relazione di proposta aziendale e un PowerPoint, seguito da un piano HR/Marketing per la stessa azienda e, infine, un rapporto finanziario. Il mio docente è rimasto impressionato dal risultato finale e mi sono sentito molto sicuro durante la presentazione, gamma mi ha facilitato il lavoro aiutandomi a creare un testo conciso e convincente con molte immagini di grande impatto. Mi ha sicuramente reso più consapevole del potenziale dell'IA nel lavoro collaborativo.

12. Plus IA (ideale per integrare l'IA in Google Slides)

via Plus IA

Se stai cercando un'alternativa affidabile a Google Slides con potenti funzionalità di IA integrate, Plus AI offre un'esperienza perfetta direttamente all'interno di Google Workspace. Gli strumenti di IA di Plus AI aiutano nella creazione di presentazioni, suggeriscono contenuti e migliorano il design. Per utilizzarli, è necessario inserire il prompt e caricare il file PDF, Word, PowerPoint o di testo.

La presentazione verrà aperta direttamente in Google Slides, dove potrai modificarla e perfezionarla a tuo piacimento. In alternativa, puoi aggiungere il componente aggiuntivo Plus IA a PowerPoint e utilizzarlo all'interno dell'app.

Più le migliori funzionalità/funzioni IA

Lavora in un ambiente familiare come Google Slides e PowerPoint

Usa l'IA per modificare le diapositive e perfezionare la tua presentazione

Formatta qualsiasi diapositiva in un layout utilizzando Remix

Salva i prompt utilizzati di frequente, come gli aggiornamenti aziendali e le proposte dei client

Più limitazioni IA

Le funzionalità/funzioni IA e le risposte sono inaffidabili e dipendono dall'argomento trattato

Non offre una versione gratuita come altre opzioni

Prezzo IA aggiuntivo

Base: 15 $ al mese per utente

Pro: 25 $ al mese per utente

Team: 40 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Più valutazioni e recensioni IA

G2: 3,8/5 (4 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa ha condiviso un utente sull'utilizzo di Plus IA per presentazioni Google Slides veloci e modificabili:

Questo è un ottimo strumento per convertire rapidamente le mie note, schemi e documenti in presentazioni Google Slides. Ho provato anche Gamma e Beautiful AI, ma questo è l'unico che si integra con Google Slides e crea presentazioni che posso condividere e modificare come una normale presentazione.

Questo è un ottimo strumento per convertire rapidamente le mie note, schemi e documenti in presentazioni Google Slides. Ho provato anche Gamma e Beautiful AI, ma questo è l'unico che si integra con Google Slides e crea presentazioni che posso condividere e modificare come una normale presentazione.

💡 Suggerimento: utilizza un generatore IA per creare e incorporare immagini e video super di nicchia e contestualizzati nella tua presentazione.

13. Slidesgo (il migliore per scegliere modelli visivamente accattivanti)

via Slidesgo

Slidesgo è una vasta libreria di modelli intelligenti per presentazioni PowerPoint e Google Slides. Qui troverai ogni tipo di modello, dalle diapositive didattiche alle prove di concetto.

Data questa popolarità, Slidesgo ha ora sviluppato uno strumento di presentazione basato sull'IA per creare diversi tipi di presentazioni. Questo strumento ti consente di creare presentazioni da zero o personalizzare un modello esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slidesgo

Traduci il contenuto della tua presentazione in pochissimo tempo

Aggiungi immagini, grafici e vettori dalla libreria Freepik

Personalizza i modelli esistenti per adattarli alle tue esigenze immediate

Esporta le presentazioni come file PowerPoint e Google Slides

Limiti di Slidesgo

Il piano Free aggiunge un'attribuzione, che può essere antiestetica

Si affida a strumenti esterni per modifiche avanzate, il che può essere limitante e vanificare lo scopo del software di presentazione

Prezzi Slidesgo

Free

Premium: 5,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Slidesgo

G2: 4,7/5 (18 recensioni)

Capterra: 5/5 (1 recensione)

Ecco cosa dicono gli utenti reali delle funzionalità collaborative di Slidesgo:

1. Il primo e più importante è la disponibilità di uno strumento di IA che genera automaticamente presentazioni davvero fantastiche con un semplice input. 2. La funzionalità/funzione drag-and-drop di questa piattaforma è davvero ottima e mi permette di svolgere le attività in modo semplice ed efficiente. 3. Supporta tutti i tipi di formati di file. Anche la collaborazione è ottima. Ha funzionalità/funzioni davvero interessanti come la modifica in tempo reale, i commenti e la chat, che mi consentono di svolgere le attività senza intoppi.

1. Il primo e più importante è la disponibilità di uno strumento di IA che genera automaticamente presentazioni davvero fantastiche con un semplice input.

2. La funzionalità/funzione drag-and-drop di questa piattaforma è davvero ottima e mi permette di svolgere le attività in modo semplice ed efficiente.

3. Supporta tutti i tipi di formati di file. Anche la collaborazione è ottima. Ha funzionalità/funzioni davvero interessanti come la modifica in tempo reale, i commenti e la chat, che mi consentono di svolgere le attività senza intoppi.

Presentazioni IA : crea rapidamente presentazioni straordinarie utilizzando ChatGPT : crea rapidamente presentazioni straordinarie utilizzando ChatGPT

StoryDoc : integra lo storytelling nelle tue presentazioni e proposte per aumentare il coinvolgimento : integra lo storytelling nelle tue presentazioni e proposte per aumentare il coinvolgimento

Glimmer : crea presentazioni utilizzando GPT-3 e DALL-E 2 impartendo comandi vocali : crea presentazioni utilizzando GPT-3 e DALL-E 2 impartendo comandi vocali

Scegli uno strumento di presentazione più veloce e migliore con ClickUp

Gli strumenti di IA come SlidesAI e le sue alternative offrono modi semplici per creare presentazioni. Possono aiutare a superare il blocco dello scrittore e fornire punti di partenza strutturati.

Tuttavia, la creazione di una presentazione davvero efficace richiede spesso una pianificazione strategica dei contenuti, una rifinitura collaborativa, un design personalizzato e l'integrazione in obiettivi di progetto più ampi.

Mentre generatori di IA dedicati gestiscono la creazione iniziale delle diapositive, ClickUp fornisce il framework essenziale per gestire l'intero ciclo di vita della presentazione. Utilizza ClickUp Brain per generare schemi e contenuti delle diapositive, collaborare su script e immagini in documenti e lavagne online, monitorare lo stato e le approvazioni con le attività e garantire che la presentazione sia perfettamente in linea con gli obiettivi del progetto.

Crea presentazioni visivamente accattivanti e incorporale nei tuoi flussi di lavoro: registrati subito su ClickUp! 🚀