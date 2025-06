12 modelli gratuiti di materiale di marketing per Teams nel 2025

Non è divertente rovistare tra vecchie cartelle, copiare e incollare dalla brochure dell'ultimo trimestre e sperare che il font corrisponda ancora al tuo marchio.

Il marketing è in continua evoluzione. Anche le tue risorse dovrebbero esserlo.

Abbiamo raccolto 12 modelli gratuiti di materiale di marketing ClickUp in modo che il tuo team possa evitare il lavoro superfluo e creare contenuti accattivanti e vincenti per i client.

Iniziamo. 📝

Cosa sono i modelli di materiale di marketing?

I modelli di materiale di marketing sono formati già pronti per creare materiali di marketing come moduli di richiesta, piani di campagna e post sui social media. Aiutano i team a creare rapidamente contenuti coerenti e in linea con il marchio senza partire da zero.

Questi modelli forniscono una struttura personalizzabile in base all'attività da svolgere, come pianificare una campagna di riconoscimento del marchio, richiedere lavori creativi o gestire le risorse. Inoltre, mantengono tutto in linea con lo stile e gli obiettivi di marketing del tuo marchio, risparmiando tempo e lavoro commerciale.

🧠 Curiosità: Il primo testo stampato? La Bibbia di Gutenberg, stampata nel 1450, non era certo un opuscolo, ma ha aperto la strada alla produzione di massa di materiali come volantini e cataloghi.

Cosa rende un modello di materiale di marketing efficace?

Un modello di materiale di marketing dovrebbe semplificare la vita al tuo team commerciale e garantire la coerenza di tutti i tuoi materiali. Ecco cosa contraddistingue un modello di qualità:

Garantisce la coerenza del marchio: utilizza loghi, colori e font per mantenere un'immagine coordinata del marchio su tutti i materiali

Semplifica la creazione dei contenuti: Offre sezioni chiare per testo, immagini e inviti all'azione per una personalizzazione rapida

Adattabile a diversi formati: supporta diversi tipi di materiale commerciale, come brochure o annunci digitali, con layout versatili

Dà priorità all'impatto visivo: Bilancia gli spazi bianchi, le immagini e la tipografia per migliorare la leggibilità e attirare l'attenzione

Include messaggi strategici: Fornisce segnaposto per i messaggi chiave da allineare agli obiettivi della campagna di marketing

Semplifica la collaborazione: consente facili modifiche e feedback, garantendo l'usabilità per team e designer

🔍 Lo sapevate? I biglietti da visita sono nati come forma di presentazione formale. Nel XV secolo in Cina, le persone utilizzavano i "biglietti da visita", o Meishi, per annunciare la loro intenzione di recarsi a casa di qualcuno.

12 modelli di materiale di marketing

Scopriamo insieme i 12 modelli di materiale di marketing più utili e analizziamoli nel dettaglio. 👇

1. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica l'acquisizione dei contenuti creativi con il modello di modulo di richiesta di materiale di marketing ClickUp

Il modello di modulo di richiesta ClickUp è stato creato per aiutare i team creativi e di marketing a gestire le richieste di risorse senza essere sommersi da messaggi Slack o email sparse.

Questo modello offre al tuo team un sistema strutturato per raccogliere, ordinare e agire in base alle esigenze di materiale collaterale, come pagine singole, grafica per social media, presentazioni o banner per newsletter via email. Il modulo acquisisce tutti i dettagli chiave in anticipo, così i designer e gli autori dei contenuti non devono cercare il contesto.

Ogni richiesta viene automaticamente ordinata in visualizzazioni pertinenti:

Visualizzazione nuove richieste evidenzia gli invii in attesa di essere raccolti

Visualizzazione dello stato della richiesta monitora il lavoro nelle diverse fasi: Nuovo, In corso, Concesso o Negato

La vista Elenco utenti mostra chi sta inviando cosa, aiutando a individuare richieste ripetute o modelli ricorrenti

La nuova vista Modulo di richiesta utente semplifica la creazione delle richieste per gli stakeholder esterni al team

📌 Ideale per: Teams che necessitano di un modo standardizzato per raccogliere, monitorare e soddisfare le richieste di brochure, volantini, presentazioni commerciali e altre risorse di marca.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

2. Modello di richiesta creativa ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci i risultati creativi con chiarezza utilizzando il modello di modulo di richiesta creativa ClickUp

Il modello di modulo di richiesta creativa ClickUp semplifica il modo in cui i team di marketing ricevono e gestiscono le richieste di materiale collaterale. Gli stakeholder inviano le richieste con input chiave come sequenze temporali, formati e canali previsti, in modo che i creativi possano creare contenuti accattivanti senza perdite di tempo.

Ogni richiesta passa attraverso stati come In corso, In revisione e Consegnata, rendendo facile individuare i colli di bottiglia e dare priorità alle esigenze urgenti.

I campi personalizzati di ClickUp, come Tipo di richiesta e Richiedente, aiutano a filtrare e organizzare le attività, mentre le viste integrate, come Pipeline delle richieste creative, offrono ai team visibilità su ogni fase della produzione.

Mentre il modello di modulo di richiesta si concentra sulla raccolta dei contributi degli stakeholder, il modello di richiesta creativa è pensato su misura per i team di marketing interni per gestire il flusso dei progetti creativi in modo più efficiente.

Mentre il modello di modulo di richiesta si concentra sulla raccolta dei contributi degli stakeholder, il modello di richiesta creativa è pensato su misura per i team di marketing interni per gestire il flusso dei progetti creativi in modo più efficiente.

📌 Ideale per: team di marketing che gestiscono un volume elevato di richieste di progettazione o copia e desiderano un modo centralizzato per raccogliere i dettagli dei progetti e semplificare i flussi di lavoro di creazione dei contenuti.

3. Modello di richiesta di assistenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Traccia, smista e soddisfa le richieste di materiale collaterale con il modello di richiesta di assistenza ClickUp

Il modello di richiesta di servizio ClickUp aiuta i team creativi e di marketing a gestire un elevato volume di richieste di materiale collaterale interno senza commettere errori.

Ogni invio di modulo viene inserito in una pipeline strutturata su misura per i flussi di lavoro dei materiali collaterali, filtrando le richieste per tipo, priorità o richiedente. Gli stakeholder vedono esattamente a che punto sono le loro risorse e i team sanno cosa c'è in coda, cosa è bloccato e cosa è pronto per essere rivisto.

Con visualizzazioni come Errori risolti e Riepilogo/riassunto del servizio, è facile individuare le richieste ripetute, segnalare le informazioni mancanti o individuare modelli che aiutano a standardizzare il lavoro futuro.

📌 Ideale per: reparti interni o partner esterni che desiderano richiedere assistenza di marketing attraverso un processo di acquisizione strutturato.

🧠 Curiosità: Il primo catalogo stampato ha origini accademiche. Nel 1498, Aldus Pius Manutius, fondatore della Aldine Press a Venezia, pubblicò un catalogo che elencava i libri offerti dalla sua casa editrice. Il catalogo offriva ai lettori una panoramica dei titoli disponibili ed è considerato uno dei primi esempi di materiale di marketing stampato.

4. Modello di richiesta di modifica ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le richieste degli stakeholder con il modello di richiesta di modifica ClickUp

Richieste di modifica che arrivano da tutti i canali, risorse che si accumulano, feedback che si ripetono all'infinito? Metti tutto sotto controllo con il modello di richiesta di modifica ClickUp.

Invia le richieste tramite un modulo semplificato che acquisisce dettagli chiave come l'impatto dell'ambito, il revisore e la data di implementazione. Sposta ciascuna richiesta attraverso stati come Revisore assegnato, In fase di implementazione e Implementato per rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento.

Passa da una vista personalizzata all'altra, come Posizioni progetto, Elenco richieste e Modulo richiesta modifica, per ottenere rapidamente il contesto giusto. Inoltre, funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e gli aggiornamenti via email assicurano che il tuo team rimanga sempre aggiornato e concentrato.

📌 Ideale per: Stakeholder che gestiscono campagne o risorse in corso e necessitano di un modo formale per inviare revisioni o aggiornamenti ai materiali di marketing esistenti.

5. Modello per la gestione delle campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratuito Realizza campagne multicanale con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

La maggior parte delle campagne genera una serie di risorse collaterali: brochure di prodotti, testi pubblicitari, pagine di destinazione, contenuti social, analisi delle prestazioni. Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp riunisce tutte queste risorse commerciali in un unico posto.

Hai bisogno di ingrandire una campagna o un canale? Le viste sono già configurate per questo. Tieni traccia dei flussi di lavoro relativi al lancio dei prodotti, monitora i risultati dei social media e tieni sotto controllo i budget senza dover scavare tra i vari livelli. La vista Tabella fase marketing suddivide ogni campagna in fasi, mentre il calendario marketing integrato mantiene visibili le pianificazioni e le date di lancio.

📌 Ideale per: team di marketing che gestiscono campagne multicanale e desiderano una struttura chiara per organizzare attività, risorse, scadenze e feedback degli stakeholder dall'inizio alla fine.

🔍 Lo sapevi? Mentre il 92% dei marketer B2B crea brevi articoli e post, il 76% utilizza video e il 75% ricorre a casi di studio o storie di clienti, sono i contenuti video a ottenere costantemente i migliori risultati.

6. Modello di piano per campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratuito Collega la strategia all'esecuzione con il modello di piano per campagne di marketing di ClickUp

Le idee per le campagne sono facili. Trasformarle in sequenze, contenuti e risultati misurabili? È qui che la maggior parte dei team si blocca. Il modello di piano per campagne di marketing di ClickUp colma questa lacuna, trasformando la strategia in un piano concreto che il tuo team può seguire, con ogni risorsa e attività cardine presa in considerazione.

Questi tipi di modelli di piani di marketing ti consentono di suddividere il processo della tua campagna in parti chiare e tracciabili. Aggiungi dettagli strategici con campi personalizzati come Mercato di riferimento, Scopo, Costo stimato e Costo effettivo, in modo che i team rimangano allineati.

Passa alla modalità di esecuzione con le viste Sequenza e Piano campagna, oppure mappa i risultati finali per canale con la bacheca Canali di marketing.

📌 Ideale per: Professionisti del marketing che hanno bisogno di un modello per delineare gli obiettivi della campagna, i segmenti di pubblico, i messaggi chiave e i piani tattici prima di iniziare l'esecuzione.

7. Modello di brief per campagne ClickUp

Ottieni il modello gratuito Lancia campagne vincenti con il modello di brief per campagne ClickUp

Prima di creare le risorse e pubblicare i post, è necessario un progetto di campagna che riunisca tutto. È qui che il modello di brief di campagna ClickUp offre tutto il necessario per pianificare e allineare il tuo team.

Integrato in ClickUp Docs, questo modello ti offre uno spazio intelligente e centralizzato per definire lo scopo della tua campagna, allineare il tuo team e organizzare tutte le risorse e i risultati finali prima ancora di pianificare una singola attività.

Stabilisci obiettivi chiari, mappa i messaggi, delinea i profili dei destinatari e suddividi i risultati chiave in un unico documento elegante. Puoi anche allegare il kit del marchio, i riferimenti creativi e le informazioni sul prodotto direttamente all'interno del brief, rendendolo l'unica fonte di verità per la tua campagna.

📌 Ideale per: Responsabili marketing che desiderano allineare i team interni o le agenzie esterne alla visione strategica, all'ambito e alla direzione creativa di una campagna.

🧠 Curiosità: Il materiale stampato ha quel fascino che lo rende "impossibile da eliminare". A differenza degli annunci digitali, i potenziali clienti non possono scorrere una bella brochure o gettare un biglietto da visita accattivante senza prima dargli almeno un'occhiata.

8. Modello di schema campagna ClickUp

Ottieni il modello gratis Lancia campagne più intelligenti con il modello di schema della campagna ClickUp

Il modello di schema della campagna ClickUp ti aiuta a suddividere la tua campagna in fasi chiare e strutturate con pochi clic.

Le sue viste distinte - Fasi della campagna, Sequenza, Implementazione e Riepilogo/riassunto della campagna - offrono una panoramica dettagliata e un controllo granulare. Ogni vista consente di ingrandire il lavoro che conta e monitorare lo slancio durante il ciclo di vita della campagna.

Tocca una campagna e troverai attività secondarie, dettagli sull'assegnatario e feedback delle parti interessate, il tutto in un unico posto. Il modello è un pianificatore di campagne e un tracker dinamico su cui il tuo team può lavorare.

📌 Ideale per: Teams che necessitano di una struttura di campagna di alto livello per delineare componenti quali obiettivi, canali e sequenze prima di creare un piano completo della campagna.

9. Modello di proposta di campagna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma le proposte in piani di marketing concreti con il modello di proposta di campagna ClickUp

Dall'avvio alla chiusura, il modello di proposta di campagna ClickUp cattura input essenziali come i dettagli di contatto del client, il pubblico di destinazione e gli obiettivi della campagna.

Utilizza le sezioni predefinite per delineare la struttura della tua campagna, mappare i risultati finali come pagine di destinazione, email, risorse di video marketing e creatività pubblicitarie e presentare sequenze temporali su cui i tuoi stakeholder possono effettivamente agire.

Le sezioni Preparato per e Preparato da mantengono chiara la titolarità e la responsabilità, mentre la copertina modificabile conferisce alla tua proposta un aspetto raffinato e professionale per le presentazioni ai client o le approvazioni interne.

📌 Ideale per: marketer o agenzie che presentano nuove idee di campagna a clienti, dirigenti o stakeholder che hanno bisogno di un formato curato e persuasivo per presentare la loro visione e stimolare le vendite.

🔍 Lo sapevi? Anche le tue scelte di design dei PDF sono importanti. Un layout curato e immagini coerenti con il tuo marchio possono fare un'enorme differenza nel determinare se i tuoi contenuti vengono letti o chiusi immediatamente.

10. Modello di calendario delle campagne ClickUp

Ottieni il modello gratuito Coordina obiettivi, sequenze e risorse con il modello Calendario delle campagne di ClickUp

Il modello Calendario delle campagne di ClickUp chiarisce il carico di lavoro delle tue campagne, consentendoti di creare contenuti che convertono. Ti aiuta a coordinare le iniziative B2B e B2C organizzando i dettagli delle campagne, come durata, obiettivi, budget e fasi, in uno spazio accessibile.

Visualizza tutto a colpo d'occhio: il lancio di un prodotto in Pianificazione, l'offerta per San Valentino in Produzione o un colloquio con un client in Lancio. Puoi segmentare il lavoro richiesto in base agli obiettivi aziendali (come Acquisizione utenti o Upselling) e allocare le risorse in base alla spesa prevista e al tipo di mercato.

Questo modello include una lista di controllo completa per le campagne di marketing, un calendario degli eventi e una sequenza visiva per aiutarti ad allineare le risorse creative, i post sui social media, i messaggi sui prodotti e la distribuzione.

📌 Ideale per: Teams che gestiscono campagne sovrapposte e desiderano un modo visivo e facilmente condivisibile per pianificare i risultati finali, allineare le sequenze ed evitare conflitti tra i canali.

11. Modello di linee guida per il materiale collaterale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Standardizza le risorse del marchio utilizzando il modello delle linee guida del marchio ClickUp

Il modello di linee guida del marchio ClickUp aiuta i team a mantenere la coerenza in tutto il materiale di marketing. Applicalo per organizzare i colori del tuo marchio, la missione, le regole del logo, la tipografia e le linee guida per l'uso.

Ogni sezione è chiaramente strutturata per rendere l'identità del tuo marchio facile da comprendere e applicare. Il layout modificabile nelle lavagne online supporta la collaborazione in tempo reale, rendendo più facile allineare i team interni e i partner esterni sugli standard di progettazione e messaggistica.

📌 Ideale per: Designer e brand manager che hanno bisogno di documentare gli standard visivi e vocali per le risorse di marketing, garantendo la coerenza del marchio su tutti i materiali.

12. Modello per post sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratuito Traccia, rivedi e lancia i contenuti più rapidamente utilizzando il modello per post sui social media di ClickUp

Il modello per post sui social media di ClickUp semplifica la pianificazione, la creazione e la pubblicazione dei contenuti su più profili social.

Questo modello è ricco di funzionalità/funzioni necessarie ai professionisti del marketing: stati come In revisione o Pubblicato, campi dedicati per hashtag, link e metriche di coinvolgimento, nonché indicatori visivi per monitorare ciò che è pronto per essere pubblicato. È possibile creare viste personalizzate per canale (Facebook, Twitter, Pinterest) in modo che ogni team lavori con i dettagli che gli interessano.

Le funzionalità/funzioni di project management di ClickUp, come date di inizio e di scadenza, durata stimata e attività ricorrenti, semplificano la pianificazione accurata dei post.

📌 Ideale per: Social media marketer che pianificano campagne o post singoli e desiderano redigere bozze, monitorare le approvazioni e collaborare alla creazione di contenuti visivi.

Il marketing è diventato più semplice con ClickUp

La creazione di materiali di marketing può trasformarsi rapidamente in un caos di scadenze, revisioni e dettagli trascurati. Ma se non fosse così?

Entra in ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Offre modelli personalizzabili progettati per semplificare il processo commerciale e farti risparmiare tempo. In questo modo, puoi rimanere organizzato, collaborare senza intoppi e produrre materiale di marketing professionale senza problemi.

Il materiale di marketing non deve essere complicato. Con i modelli, tutto è a portata di clic: puoi tenere sotto controllo le richieste e monitorare le tue campagne.

I modelli di marketing di ClickUp rendono il tuo flusso di lavoro perfetto. Ti aiutano a gestire le richieste, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere tutti allineati. Semplificherai i processi, ridurrai le comunicazioni e impiegherai meno tempo nell'organizzazione.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅