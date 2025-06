le 10 migliori app di pianificazione per Instagram per la crescita sui social media nel 2025

Soddisfare l'algoritmo di Instagram non è un'impresa facile, poiché entrano in gioco diversi fattori. Sebbene la qualità e il formato dei contenuti siano importanti, anche l'orario di pubblicazione influisce in modo significativo sul coinvolgimento.

Solo i social media manager capiscono la fatica di svegliarsi all'alba solo per pubblicare un post festivo. Invece di adattarti al calendario di Instagram, puoi utilizzare le app di pianificazione per Instagram per controllare i tuoi post e programmarli secondo le tue esigenze.

Questi strumenti sono semplici e convenienti e ti consentono di pianificare calendari in anticipo e mantenere una pipeline di contenuti completa. Per semplificare il tuo flusso di lavoro, abbiamo creato un elenco delle migliori app di pianificazione per Instagram e degli strumenti di gestione dei social media da esplorare.

Le migliori app per la pianificazione dei post su Instagram in sintesi

Ecco una breve panoramica delle migliori app di pianificazione per Instagram e dei loro punti di forza:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Pianificazione dei contenuti e collaborazione in team Approfondimenti IA, lavagne online + calendario, automazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Hootsuite Pianificazione e analisi dei social media Assistenza per diversi tipi di post, analisi, didascalie IA, ascolto social Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Buffer Pianificazione semplice e organizzazione dei contenuti Pianificazione dei post con drag-and-drop, didascalie IA, hub di coinvolgimento Piano Free disponibile; usufruisci delle funzionalità/funzioni avanzate con i piani a pagamento SocialBee Pianificazione Instagram sempreverde e automazione dei contenuti Riciclo dei post, categorie di contenuti, strumenti di IA per i contenuti Versione di prova gratuita disponibile Più tardi Pianificazione e programmazione visiva per Instagram Pianificatore drag-and-drop, didascalie IA, suggerimenti sui momenti migliori, Link in Bio Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Sprout Social Analisi avanzate e collaborazione in team Orari di invio ottimali, monitoraggio del sentiment, SproutLink, flussi di lavoro di approvazione Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Tailwind Ottimizzazione degli hashtag e pianificazione automatizzata su Instagram SmartSchedule, ricerca hashtag, pianificatore griglia, Smart. bio Piano Free disponibile; usufruisci delle funzionalità/funzioni avanzate con i piani a pagamento Sendible Agenzie e gestione multi-account Hashtag per il primo commento, pianificazione in blocco, dashboard client, reportistica Versione di prova gratuita disponibile SocialPilot Agenzie attente al budget e PMI Pianificazione in blocco, didascalie IA, libreria di contenuti, analisi white label Versione di prova gratuita disponibile Pallyy Gestione dei social media incentrata su Instagram Anteprima griglia, hashtag IA, pianificazione del primo commento, Bio Link Piano Free disponibile; usufruisci delle funzionalità/funzioni avanzate con i piani a pagamento

Cosa cercare nelle app di pianificazione per Instagram

Una cosa che mi piacerebbe vedere nelle app di pianificazione è un miglior supporto per i fusi orari... Sarebbe sicuramente fantastico se queste app avessero integrazioni più fluide per le diverse piattaforme social, in modo da evitare di dover utilizzare uno strumento separato per ciascuna di esse.

Queste sono tutte le funzionalità/funzioni che i social media manager su Reddit desiderano in un'app di pianificazione. Inoltre, ecco alcuni elementi fondamentali che le migliori app di pianificazione per Instagram dovrebbero fornire:

Trascina e rilascia facilmente i post per pianificarli , pianifica in anticipo e gestisci il tuo feed Instagram con una chiara visualizzazione del calendario

Pianifica le storie di Instagram con tempistiche precise , proprio come i normali post di Instagram

Guarda esattamente come appariranno i tuoi post, le didascalie e i post carosello prima della pubblicazione

*ottieni informazioni preziose su like, commenti, portata e crescita dei follower per perfezionare la tua strategia sui social media

Gestisci più account social e pianifica i post per altre piattaforme social da un'unica dashboard

Se hai un team che gestisce Instagram, non dimenticare di cercare flussi di lavoro di approvazione

Le 10 migliori app per pianificare i post su Instagram

Ecco i migliori strumenti Instagram che ti aiutano a rispettare il tuo programma di pubblicazione senza stress.

1. ClickUp (Il miglior strumento per la pianificazione dei contenuti e la collaborazione in team su Instagram)

Prova ClickUp gratis Semplifica ogni passaggio della creazione e distribuzione dei tuoi contenuti sui social media con ClickUp per i team di marketing

Se i social media manager potessero creare lo strumento perfetto per la gestione dei progetti su Instagram, sarebbe molto simile a ClickUp. Questo perché ClickUp unisce la pianificazione dei contenuti, la collaborazione in team e l'IA in un'unica potente piattaforma che funge da app per tutto il lavoro.

Per comprendere meglio i suoi punti di forza, esaminiamo le diverse fasi della creazione di contenuti per i social media e come ClickUp for Marketing Teams semplifica ogni passaggio:

Ideazione dei contenuti: Creare contenuti Instagram sempre nuovi e originali può essere difficile. Un processo di ideazione efficace tiene conto dei seguenti aspetti:

Comprendere il tuo pubblico: cosa lo coinvolge di più?

Monitoraggio delle tendenze: cosa funziona per i concorrenti e gli influencer?

Esplora diversi formati: post video, post carosello, sondaggi e storie

Riutilizzo dei contenuti: aggiornamento e ricondivisione dei post più performanti

Per organizzare le idee, gli strumenti basati sull'IA possono aiutarti a ricercare le tendenze, analizzare il coinvolgimento passato e suggerire idee di contenuti che risuonano con il tuo pubblico.

Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA nativo e multiuso di ClickUp, è in grado di elaborare post sui social media, recensioni online e approfondimenti sui consumatori per perfezionare la tua strategia di contenuti e individuare le lacune che vale la pena esplorare.

Crea il tuo con Brain Genera idee per i contenuti, analizza le tendenze e perfeziona la tua strategia sui social media utilizzando ClickUp Brain

Flusso visivo tramite mappatura mentale: una volta che hai un elenco di idee di contenuti, visualizzare le connessioni tra loro può aiutarti a perfezionare il tuo piano. La mappatura mentale è un ottimo modo per abbozzare un flusso di contenuti dal brainstorming all'esecuzione e identificare le connessioni tra diversi post di Instagram (ad esempio, collegando un post a una Storia Instagram correlata).

Invece di usare carta e penna, usa le lavagne online di ClickUp per creare mappe mentali con il drag-and-drop, aggiungere contenuti visivi (e immagini generate dall'IA) a supporto delle tue idee per i post e collaborare in tempo reale sui testi dei social media. In questo modo è più facile vedere come i diversi contenuti si inseriscono nella tua strategia complessiva.

Mappa visivamente le idee dei contenuti, i flussi di lavoro e le strutture delle campagne per una pianificazione senza intoppi con le lavagne online ClickUp

Strutturare un flusso di lavoro basato sulle attività: un flusso di lavoro chiaro dei contenuti aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e a pianificare i post su Instagram in modo efficiente.

Gli strumenti di project management come le attività di ClickUp ti consentono di assegnare responsabilità per la creazione e la distribuzione dei contenuti, aggiungere scadenze e impostare stati personalizzati in ClickUp (In revisione, Modifiche necessarie, Approvato). Ciò garantisce che ogni post venga revisionato e perfezionato prima di essere pubblicato.

Organizza il flusso di lavoro dei tuoi contenuti con assegnazioni di attività, scadenze e fasi di approvazione utilizzando le attività di ClickUp

💡 Suggerimento per gli esperti: se stai lavorando su un documento condiviso, ClickUp Docs ti consente di trasformare i feedback e i commenti lasciati dal tuo team in attività concrete direttamente all'interno del documento, in modo da facilitarne il follow-up.

Organizzare un calendario dei contenuti social: un calendario dei contenuti aiuta i team a rimanere organizzati ed evita il caos dell'ultimo minuto.

Invece di utilizzare fogli di calcolo, un software di calendario dei contenuti visivi, come la vista Calendario di ClickUp, consente ai team di pianificare più post, regolare le sequenze e monitorare lo stato in tempo reale. In questo modo, tutti sanno cosa succederà e quando.

Pianifica, programma e gestisci l'intera pipeline dei tuoi contenuti con un calendario visivo utilizzando la vista Calendario di ClickUp

Simile a un calendario dei contenuti, il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp offre un quadro strutturato che aiuta i social media manager a mantenere la coerenza.

Ottieni un modello gratuito Perfeziona la tua strategia sui social media sulla base di informazioni in tempo reale con il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Consentendoti di programmare i post in anticipo su più piattaforme, ti assicura che i tuoi contenuti raggiungano il pubblico giusto al momento giusto. Inoltre, grazie al monitoraggio e all'analisi delle prestazioni integrati, puoi perfezionare la tua strategia sui social media sulla base di informazioni in tempo reale.

Automazione delle attività ripetitive: L'automazione può far risparmiare ore di lavoro manuale, consentendo ai professionisti del marketing di concentrarsi sulla creazione di contenuti invece che sulle attività amministrative. Valuta l'automazione di:

Assegnazione delle attività (ad esempio, assegna automaticamente un designer e un copywriter quando viene aggiunta una nuova idea per un post)

Approvazione dei contenuti (ad es. notifica agli editor quando una bozza è pronta per la revisione)

Pianificazione dei post (ad esempio, utilizzando strumenti di pianificazione dei social media Instagram per pubblicare automaticamente i contenuti)

Puoi fare tutto questo con le automazioni di ClickUp: semplifica questi processi, riduci gli errori e mantieni il tuo lavoro fluido.

Automatizza le attività ripetitive sui social media come approvazioni, assegnazioni e pianificazione dei post per risparmiare tempo con le automazioni di ClickUp

Monitoraggio delle prestazioni con analisi: una volta che i tuoi contenuti sono online, il monitoraggio delle metriche di coinvolgimento, come la portata e la crescita dei follower, aiuta a migliorare le strategie future.

Le dashboard di ClickUp mostrano i dati sulle prestazioni in tempo reale, rendendo più facile adeguare il tuo approccio in base a ciò che funziona.

Tieni traccia delle metriche delle prestazioni in tempo reale e ottieni informazioni preziose per ottimizzare il lavoro richiesto sui social media impostando i dashboard ClickUp

Vuoi partire in vantaggio? Il modello per social media di ClickUp funge da hub centrale per organizzare, pianificare ed eseguire con precisione la tua strategia sui social media. Provalo se vuoi stare al passo con la concorrenza e prendere decisioni basate sui dati senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gestisci contenuti , pianificazione e collaborazione in un unico posto con approfondimenti basati sull'IA per perfezionare la tua strategia sui social media

Fai brainstorming e organizza le idee visivamente utilizzando le lavagne online ClickUp per mappare campagne e flussi di lavoro

Semplifica i flussi di lavoro e la gestione delle attività con le attività di ClickUp, impostando scadenze, stati e approvazioni

Pianifica e programma i post senza sforzo con la visualizzazione Calendario di ClickUp per mantenere un feed Instagram coerente

Automatizza attività ripetitive come approvazioni, assegnazioni e pubblicazione automatica per risparmiare tempo

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le e-mail. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per imparare a causa della sua personalizzazione avanzata

Occasionalmente si verificano tempi di caricamento lenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Ogni progetto può presentare problemi o ostacoli che il team deve superare, ma ClickUp ci permette di comunicare rapidamente con chi abbiamo bisogno di raggiungere. Le automazioni ci hanno permesso di rendere più veloce e accurato un processo molto obsoleto e dispendioso in termini di tempo.

2. Hootsuite (ideale per la pianificazione su Instagram e l'analisi dei social media)

tramite Hootsuite

I social media manager sanno bene che stare al passo con i programmi di pubblicazione, il monitoraggio del coinvolgimento e la risposta alle interazioni del pubblico può diventare rapidamente un compito impegnativo.

Hootsuite condivide questa responsabilità offrendo una dashboard centralizzata per la pianificazione dei post, delle Storie, dei Reels e dei post carosello su Instagram. Fornisce inoltre analisi per misurare le prestazioni.

Funzionalità/funzioni migliori di Hootsuite

Pianifica e gestisci i contenuti Instagram in un unico posto, dalle Storie ai Reels e ai post carosello

Analizza le prestazioni con Instagram Analytics, identificando i contenuti più performanti e ottimizzando le strategie di coinvolgimento

Utilizza strumenti basati sull'IA come OwlyWriter AI per generare didascalie e riutilizzare i contenuti in modo efficiente

Monitora le tendenze e i concorrenti con il social listening integrato per stare al passo con i cambiamenti del settore

Gestisci campagne organiche e a pagamento parallelamente, semplificando il controllo del lavoro richiesto dalla pubblicità

Limiti di Hootsuite

Il prezzo relativamente elevato lo rende meno accessibile ai liberi professionisti e alle piccole imprese

La sua interfaccia utente complessa richiede tempo per essere compresa appieno e configurata in modo efficace

Prezzi di Hootsuite

Professional : 99 $ al mese per utente

Team : 249 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4,2/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite

Praticamente la migliore per la pianificazione, il calendario e la gestione degli account per i social media. Credo che Hootsuite sia più orientata alle grandi aziende. Lo svantaggio è che è costosa rispetto ad altre.

📖 Per saperne di più: Non sei sicuro che Hootsuite sia la soluzione giusta per te? Scopri le migliori alternative a Hootsuite per trovare potenti strumenti di gestione dei social media che offrono una pianificazione più intelligente, analisi più approfondite e una migliore collaborazione.

3. Buffer (ideale per una semplice pianificazione di Instagram e dei contenuti)

tramite Buffer

Non tutti i social media manager hanno bisogno di uno strumento di pianificazione eccessivamente complesso: a volte la semplicità è la chiave. Buffer si concentra sulla facile pianificazione di Instagram, consentendo agli utenti di pianificare post, Reels, Storie e post carosello senza bisogno di una laurea in marketing.

La sua interfaccia intuitiva è ideale per i marketer che lavorano in proprio, le piccole imprese e gli autori che cercano un modo semplice per pianificare e monitorare i contenuti di Instagram.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Pianifica e pubblica automaticamente post, Storie e Reels su Instagram con una semplice interfaccia drag-and-drop

Tieni traccia del coinvolgimento con le analisi di Instagram, che ti aiutano a identificare i contenuti più performanti e gli orari di pubblicazione ottimali

Usa l'assistente IA di Buffer per generare didascalie, raccogliere idee e perfezionare i contenuti

Gestisci i commenti da Instagram e Facebook in un unico posto, rendendo più facile rispondere al tuo pubblico

Salva e organizza le idee per i contenuti in un hub centrale per post e campagne futuri

Limiti di Buffer

Le analisi limitate e il social listening lo rendono meno adatto per un'analisi approfondita della concorrenza

Le opzioni di automazione di base richiedono un intervento manuale per alcune attività rispetto agli strumenti di pianificazione più avanzati

Prezzi di Buffer

Free

Essentials : 6 $ al mese per canale

Team: 12 $ al mese per canale

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2 : 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

👀 Lo sapevi? Instagram non è stato originariamente progettato per la pianificazione. Questo è cambiato nel gennaio 2018, quando Instagram ha ufficialmente abilitato la pubblicazione automatica per gli account aziendali tramite l'API Graph. Prima di questo aggiornamento, gli strumenti di pianificazione come Later e Buffer dovevano fare affidamento sulle notifiche push per ricordare agli utenti di pubblicare manualmente.

4. SocialBee (il migliore per la pianificazione di contenuti Instagram sempreverdi)

tramite SocialBee

Mantenere attivo un account Instagram richiede di pubblicare con regolarità, ma non tutti i contenuti devono essere creati da zero ogni volta. SocialBee è specializzato nel riciclo di contenuti evergreen.

Ecco come funziona: lo strumento ti consente di programmare i post Instagram una volta sola e di ripubblicarli automaticamente nel tempo. Ciò è particolarmente utile per i marchi e le aziende che desiderano massimizzare il coinvolgimento con il minimo sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBee

Automatizza la pianificazione dei contenuti evergreen riciclando i post per mantenere attivo il tuo feed

Organizza i post con categorie di contenuti, garantendo un mix equilibrato di diversi tipi di contenuti

Pianifica storie, reel e post carosello su Instagram con opzioni di tempistica flessibili

Usa didascalie e immagini generate dall'IA per velocizzare il processo di creazione dei contenuti

Visualizza in anteprima il layout della tua griglia Instagram per mantenere un feed coerente e visivamente accattivante

Limiti di SocialBee

L'analisi limitata e il monitoraggio del coinvolgimento rendono più difficile misurare in modo approfondito le prestazioni dei post

Nessuna funzionalità/funzione avanzata di social listening che limiti il monitoraggio della concorrenza e l'analisi delle tendenze

Prezzi di SocialBee

Bootstrap : 29 $ al mese per utente

Accelerate : 49 $ al mese per utente

Pro: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2 : 4,8/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SocialBee

Mi piace la possibilità di pubblicare su più piattaforme da un unico posto. Il dashboard ti avviserà se devi apportare modifiche per rispettare le regole di determinati canali. Anche iniziare è stato semplicissimo. Una volta collegati i tuoi account, sei pronto per iniziare a pubblicare i tuoi contenuti.

5. Later (ideale per pianificare e programmare contenuti visivi su Instagram)

tramite Later

Se l'estetica di Instagram è importante per il tuo brand, Later offre un pianificatore visivo drag-and-drop per aiutarti a curare un feed coerente.

È progettato principalmente per gli utenti di Instagram e semplifica la pianificazione dei contenuti con la pubblicazione automatica di post, Storie, caroselli e Reels.

Lo strumento fornisce anche suggerimenti di hashtag, approfondimenti sul momento migliore per pubblicare e uno strumento di scrittura di didascalie basato sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Later

Pianifica e programma visivamente i post di Instagram utilizzando un calendario drag-and-drop

Pubblica automaticamente singole immagini, caroselli, Storie e Reels per mantenere la coerenza

Ottimizza le prestazioni dei contenuti con analisi, suggerimenti di hashtag e orari migliori per la pubblicazione

Usa la scrittura di didascalie basata sull'IA per velocizzare la creazione dei contenuti

La funzionalità Link in Bio indirizza il traffico verso siti web, negozi online e blog

Limiti di Later

Le funzionalità/funzioni di coinvolgimento limitate rendono difficile gestire le interazioni su Instagram

Nessuno strumento di social listening per il monitoraggio delle menzioni del marchio e delle informazioni sulla concorrenza

Prezzi Later

Starter : 25 $ al mese per utente

Crescita : 45 $ al mese

Avanzato : 80 $ al mese

Agenzia : 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni successive

G2 : 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Later

Mi piace la visualizzazione completa del calendario con tutti i contenuti della settimana. Trovo anche molto utile la pagina delle analisi quando faccio la panoramica mensile delle prestazioni dei contenuti.

6. Sprout Social (ideale per analisi avanzate e collaborazione in team)

tramite Sprout Social

Sebbene Sprout Social sia costoso, è una scelta premium che offre analisi approfondite, approfondimenti basati sull'IA e una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team.

Ottieni pianificazione multipiattaforma, flussi di lavoro per l'approvazione dei contenuti, ascolto social e analisi del sentiment del pubblico, rendendola un'opzione eccellente per i brand con operazioni social media complesse.

Funzionalità/funzioni migliori di Sprout Social

Migliora le didascalie e le idee dei post con suggerimenti di contenuti basati sull'IA

Tieni traccia delle conversazioni, delle menzioni del marchio e del sentiment del pubblico utilizzando strumenti avanzati di ascolto social

Prevedi il momento migliore per pubblicare con la funzionalità/funzione "Orari di invio ottimali" basata sui dati di coinvolgimento

Analizza le informazioni sul pubblico e le prestazioni delle campagne con analisi dettagliate e report personalizzati

Collabora in modo efficiente utilizzando funzionalità/funzioni per team come flussi di lavoro di approvazione e tagging dei messaggi

Indirizza il traffico del tuo sito web direttamente da Instagram con SproutLink (strumento link-in-bio)

Limiti di Sprout Social

Il prezzo relativamente più alto lo rende meno ideale per i liberi professionisti o le piccole imprese

Il modello di prezzo per utente può diventare costoso man mano che il tuo team cresce

Curva di apprendimento ripida a causa del suo ampio set di funzionalità/funzioni

Prezzi di Sprout Social

Standard : 249 $ al mese per utente

Professional : 399 $ al mese per utente

Avanzato : 499 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2 : 4,4/5 (oltre 3.837 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 595 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social

Ho utilizzato Sproutsocial in due aziende diverse e lo userò nuovamente nella mia agenzia digitale. È un ottimo strumento per organizzare, pianificare e pubblicare messaggi sui social media.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Sprout Social

7. Tailwind (Ideale per la pianificazione automatizzata su Instagram e l'ottimizzazione degli hashtag)

via Tailwind

Se stai cercando uno strumento di pianificazione per Instagram che ti aiuti non solo a pubblicare, Tailwind è una soluzione da prendere in considerazione. Questo strumento offre una pianificazione intelligente, consigli sugli hashtag e la pianificazione dei contenuti visivi.

Una funzionalità davvero utile: SmartSchedule di Tailwind trova automaticamente i momenti migliori per pubblicare in base all'attività del pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tailwind

Pubblica automaticamente post, Storie e caroselli su Instagram, riducendo la necessità di pubblicare manualmente

Trova e pianifica automaticamente gli hashtag con Hashtag Finder di Tailwind per aumentare la visibilità dei tuoi post

Pianifica e visualizza in anteprima il tuo feed utilizzando la griglia drag-and-drop per un'estetica Instagram coerente

Ottimizza il tuo programma di pubblicazione con SmartSchedule, che determina i momenti migliori per il coinvolgimento

Aumenta il traffico con Smart Bio, uno strumento di link-in-bio che si aggiorna automaticamente e collega i post a contenuti importanti

Limiti di Tailwind

Le restrizioni sulla pubblicazione automatica richiedono la pubblicazione manuale per i post con più immagini

Le analisi di base non offrono la profondità di informazioni disponibili in altri strumenti di pianificazione per Instagram

Prezzi Tailwind

Free Forever

Pro : 24,99 $ al mese per utente

Avanzato : 49,99 $ al mese

Max: 99,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tailwind

G2 : 4,3/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di calendario per social media in Fogli Google

8. Sendible (Ideale per agenzie e collaborazione in team)

tramite Sendible

Una cosa con cui la maggior parte dei social media manager ha familiarità è la gestione di più account social. Ciò comporta l'ulteriore responsabilità di coordinarsi con i team e monitorare le prestazioni, entrambe attività che possono diventare rapidamente opprimenti.

Progettato pensando alle agenzie e ai team di marketing, Sendible offre un dashboard unificato per pianificare i post su Instagram, monitorare il coinvolgimento e generare report dettagliati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sendible

Pianifica e pubblica automaticamente i contenuti Instagram, inclusi Stories, caroselli e hashtag nei primi commenti

Gestisci più account in modo efficiente con flussi di lavoro di approvazione e dashboard dei client, perfetti per le agenzie

Monitora i commenti e i messaggi su Instagram in tempo reale, assegnandoli ai membri del team per risposte più rapide

Genera report automatici e monitora le prestazioni, offrendo analisi professionali con branding personalizzato

Importa contenuti in blocco e crea code per automatizzare la ripubblicazione di contenuti evergreen senza intervento manuale

Limiti di Sendible

Richiede la creazione manuale dei post a causa della mancanza di didascalie o generazione di contenuti basati sull'IA

Mancano strumenti di ascolto social approfonditi, il che rende il monitoraggio della concorrenza meno efficace rispetto ad alcune alternative

Prezzi di Sendible

Autore : 29 $ al mese per utente

Traction : 89 $ al mese

Scala : 199 $/mese

Avanzato : 299 $ al mese

Enterprise: 750 $/mese

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2 : 4,5/5 (oltre 880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di pianificazione per Instagram per la crescita sui social media

9. SocialPilot (ideale per agenzie attente al budget e PMI)

tramite SocialPilot

Cerchi uno strumento di gestione dei social media economico ma potente? SocialPilot è progettato per agenzie, piccole imprese e imprenditori individuali che necessitano di uno scheduler ricco di funzionalità.

Rispetto a concorrenti come Hootsuite, SocialPilot offre funzionalità/funzioni simili a un costo molto inferiore. Offre strumenti di pianificazione, analisi e collaborazione in team facili da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialPilot

Pianifica con facilità tutti i tipi di contenuti Instagram (post, reel, storie e caroselli)

Genera didascalie accattivanti e suggerimenti di hashtag utilizzando IA Pilot

Automatizza la pianificazione dei primi commenti per mantenere pulite le didascalie e aumentare la portata

Accedi istantaneamente ai post riutilizzabili con la Libreria dei contenuti, risparmiando tempo nella creazione dei contenuti

Carica fino a 500 post contemporaneamente con la pianificazione in blocco

Analizza le prestazioni con strumenti avanzati di analisi e reportistica, incluso il branding white label per le agenzie

Gestisci messaggi e commenti su Facebook, Instagram, LinkedIn e Google Business con la finestra In arrivo social

Limiti di SocialPilot

Nessuna pubblicazione automatica su TikTok

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di social listening per il monitoraggio del marchio

Meno integrazioni di terze parti rispetto a concorrenti come Hootsuite

Prezzi di SocialPilot

Essentials : 30 $ al mese

Standard : 50 $ al mese

Premium : 100 $ al mese

Ultimate: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2 : 4,5/5 (oltre 820 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 370 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SocialPilot

È semplicissimo collegare i nostri account e programmare i nostri post! È stato facile da implementare con il nostro team e i nostri utenti. Pubblichiamo su oltre 75 account social ogni settimana, quindi avere uno strumento facile da usare è estremamente utile.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie

10. Pallyy (ideale per la gestione dei social media incentrata su Instagram)

via Pally

Se la tua strategia sui social media ruota principalmente attorno a Instagram, Pallyy è un'alternativa potente ma economica ai tradizionali strumenti di gestione dei social media.

Originariamente creato come strumento di analisi per Instagram, Pallyy si è evoluto in un vero e proprio pianificatore per social media, con potenti funzionalità/funzioni di pianificazione dei contenuti visivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pallyy

Naviga in un'interfaccia utente semplice e intuitiva con un calendario dei contenuti drag-and-drop

Genera didascalie e hashtag ottimizzati con strumenti basati sull'IA

Visualizza in anteprima la tua griglia Instagram per organizzare i post prima della pubblicazione

Pianifica i primi commenti per aggiungere hashtag senza ingombrare le didascalie

Monitora il coinvolgimento, i post e la crescita dei tuoi concorrenti con il monitoraggio di Instagram

Ricevi report automatici direttamente nella tua email (giornalieri, settimanali o mensili)

Crea una pagina di destinazione personalizzata con link tracciabili utilizzando lo strumento Bio Link

Limiti di Pallyy

Ideale per Instagram: le analisi per altre piattaforme sono meno dettagliate

Mancanza di funzionalità/funzioni di automazione avanzate (ad es. riciclo dei post, suggerimenti di post generati dall'IA)

Nessuna opzione white label per le agenzie che necessitano di un branding personalizzato

Prezzi di Pallyy

Free Forever

Piano Premium : 25 $ al mese per utente

Piano Team: 29 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pallyy

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 65 recensioni)

📖 Per saperne di più: Hai difficoltà a gestire le interazioni con i clienti su più piattaforme? Scopri i migliori strumenti CRM per social media per semplificare il coinvolgimento, monitorare le conversazioni e costruire relazioni durature.

Ecco altri 3 strumenti che possono migliorare la gestione dei contenuti sui social media e il coinvolgimento dei clienti:

CoSchedule : aiuta i team di marketing a pianificare, organizzare e automatizzare i contenuti dei social media insieme ai post dei blog e alle campagne email tramite il loro calendario di marketing e la piattaforma di pianificazione. : aiuta i team di marketing a pianificare, organizzare e automatizzare i contenuti dei social media insieme ai post dei blog e alle campagne email tramite il loro calendario di marketing e la piattaforma di pianificazione.

Loomly : automatizza la pubblicazione per aiutare le aziende a mantenere una presenza online coerente. Fornisce inoltre anteprime dei contenuti e archivia le idee per i post. : automatizza la pubblicazione per aiutare le aziende a mantenere una presenza online coerente. Fornisce inoltre anteprime dei contenuti e archivia le idee per i post.

eClincher : offre una pianificazione visiva del calendario e una programmazione intelligente per ottimizzare i tempi di pubblicazione, oltre a uno strumento di coinvolgimento con automazione delle code. : offre una pianificazione visiva del calendario e una programmazione intelligente per ottimizzare i tempi di pubblicazione, oltre a uno strumento di coinvolgimento con automazione delle code.

🧠 Curiosità: la prima foto mai pubblicata su Instagram, dal co-fondatore Kevin Systrom nel luglio 2010, era di un cane e un piede (appartenente alla sua ragazza, Nicole) ed era accompagnata dalla didascalia "test".

Pianifica con ClickUp per una crescita Insta(nt)

Sebbene le app di pianificazione per Instagram di cui abbiamo parlato abbiano i loro punti di forza, ClickUp si distingue perché riduce il passaggio da un'app all'altra. Gli utenti sono soddisfatti di trovare tutte le funzionalità/funzioni di cui hanno bisogno in un unico posto. E l'impatto?

Chiedilo ad Anna Shelton, Membership Experience Manager presso ICPSR, Università del Michigan:

Il nostro team si occupa di tutto, dalla progettazione grafica al commerciale, dai social media agli eventi. Avevamo bisogno di uno strumento in grado di organizzare il lavoro su più canali come Slack e Jira: dopo aver provato altri prodotti senza successo, abbiamo scoperto ClickUp e non siamo più tornati indietro!

Con approfondimenti basati sull'IA, un calendario dei contenuti visivo, flussi di lavoro automatizzati e una collaborazione perfetta tra i team, ClickUp semplifica la pianificazione, la pianificazione dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni.

Sei pronto a far crescere più rapidamente il tuo account Instagram? Registrati oggi stesso su ClickUp!