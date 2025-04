Le 10 migliori alternative e concorrenti di DingTalk nel 2025

È lunedì mattina e stai giocando al detective digitale, cercando di trovare quel file importante che Jane ha condiviso.

Era su Slack? Email? Prima che te ne accorga, hai passato 30 minuti a cercare le chiavi dell'ufficio.

Ma non sei solo: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni.

La giusta piattaforma di collaborazione mantiene il tuo team connesso, le attività organizzate e la tua sanità mentale intatta. Se DingTalk non soddisfa queste esigenze, sei nel posto giusto.

Esploriamo le migliori alternative a DingTalk che possono aiutarti a lavorare in modo più intelligente, non più duro.

E se stai cercando uno strumento che lavori in modo così intelligente da superare la tua stessa intelligenza, dai un'occhiata al primo nome del nostro elenco: ClickUp.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Scegli tra queste 10 migliori alternative a Dingtalk per collaborare meglio! Strumento Il migliore per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Project + gestione delle attività con comunicazione integrata Assistente basato su IA, commenti assegnabili, documenti in tempo reale + chattare Free, $7–$12/utente/mese; Enterprise: personalizzato; Brain: +$7 riunioni Zoom* Collaborazione virtuale di alta qualità tra team Riepiloghi/riassunti delle riunioni con IA, sale per gruppi di lavoro, sottotitoli multilingue Gratis, $15,99–$21,99/utente/mese Microsoft Teams Utenti Microsoft 365 Modifica congiunta di documenti Office, sincronizzazione tra Teams e Outlook, canali condivisi con i client Gratis; $4–$22/utente/mese (tramite piani Microsoft 365) Slack Comunicazione e collaborazione rapide Canali, chiamate audio/video, riepiloghi/riassunti dei messaggi Free, $8. 75–$15/utente/mese; Enterprise: Personalizzato Rocket. Chatta Organizzazioni che danno priorità alla sicurezza Messaggistica open source e crittografata, supporto omnicanale Free; Pro/Enterprise: Personalizzato Brosix Messaggistica aziendale istantanea sicura Messaggistica P2P crittografata, condivisione dello schermo, lavagne online interattive Gratis, $5-8/utente/mese Troop Messenger Controllo granulare + comunicazione sicura tra i team Messaggi di massa, note urgenti, codice collaborativo 2,5-24 $/utente/mese Flock Comunicazione semplice per le PMI Canali pubblici/privati, videochiamate, accesso ospiti esterni Free, $6/utente/mese; Enterprise: Personalizzato Trello Gestione visiva della produttività Bacheche drag-and-drop, automazioni (Butler), modalità di visualizzazione multiple Free, $5-10/utente/mese; Enterprise: Personalizzato Allodola Suite all-in-one per la produttività Messaggistica in tempo reale, documenti collaborativi, trascrizione automatica + traduzione Free, $12/utente/mese; Enterprise: Personalizzato

Cos'è DingTalk?

DingTalk è una piattaforma di collaborazione sviluppata da Alibaba Group che facilita la comunicazione mobile e aziendale. Combina messaggistica aziendale, videoconferenza, gestione delle attività e altri strumenti per la produttività in un'unica piattaforma.

È progettato per semplificare la comunicazione mobile tra i team, rendendolo una scelta popolare per le aziende che cercano di migliorare la loro comunicazione interna. Mentre è popolare in Asia, molti team globali cercano le sue alternative a causa delle limitate funzionalità internazionali e delle posizioni dei server.

🧠 Curiosità: DingTalk ha visto un aumento degli utenti durante l'impennata del lavoro da remoto all'inizio del 2020 e ha raggiunto una base di utenti di 700 milioni nei prossimi anni.

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Dingtalk?

Quindi, sei pronto a superare i limiti e trovare una piattaforma di collaborazione adatta al tuo team. Ecco cosa dovresti cercare:

Comunicazione facile: una comunicazione efficiente all'interno del team è la spina dorsale di qualsiasi attività aziendale che abbia esito positivo. Cerca funzionalità come la messaggistica istantanea, le chat di gruppo e le videochiamate che facilitano la comunicazione mobile e supportano la comunicazione vocale istantanea

*collaborazione efficiente: una buona piattaforma dovrebbe fornire strumenti di collaborazione affidabili come la condivisione di file, la gestione delle attività e la condivisione dello schermo

Sicurezza elevata: nessuno vuole che i segreti aziendali vengano divulgati come in un reality televisivo. Dare priorità alla crittografia end-to-end per le chiamate vocali e le videochiamate, insieme alla messaggistica sicura e alla protezione dei dati aziendali

Robusto project management: la piattaforma di comunicazione deve aiutare a gestire le attività, organizzare i documenti e monitorare i progetti

Integrazioni perfette: hai bisogno di una piattaforma che si connetta facilmente con altri strumenti aziendali essenziali, come il CRM o il calendario

*interfaccia intuitiva: nessuno ha tempo di decodificare una piattaforma che sembra progettata da uno scienziato missilistico. Dovrebbe essere intuitiva, in modo che il tuo team possa usarla senza un dottorato in ingegneria del software

💡 Suggerimento: crea un modello di piano di comunicazione che delinei le esigenze del tuo team e i requisiti della strategia di collaborazione prima di scegliere una piattaforma. Questo ti aiuterà a essere sulla stessa pagina e a scegliere lo strumento più efficace che supporti, e non ostacoli, il lavoro.

Le 10 migliori alternative a Dingtalk

Ora che sai cosa cercare, passiamo alle cose divertenti e troviamo uno strumento di collaborazione che funzioni per te!

Prova ClickUp Chatta Chatta, condividi file e monitora le attività in un unico posto con ClickUp Chat

Il campione indiscusso delle aree di lavoro unificate è ClickUp, l'app per tutto il lavoro. Mantiene la comunicazione, le attività e i documenti perfettamente sincronizzati.

Usa ClickUp Chat per mantenere le conversazioni collegate ai tuoi progetti, attività e documenti per il contesto, così non dovrai mai chiedere: "Puoi inviarmi di nuovo quel link?" Puoi creare attività dai messaggi con un clic e persino assegnare elementi di azione per un rapido follow-up senza mai lasciare il canale o la finestra DM.

Devi coinvolgere qualcuno in un'attività specifica o evidenziare un aggiornamento importante, assicurandoti che lo riceva? Basta lasciare un commento e assegnarglielo con i commenti assegnati di ClickUp.

Semplifica il tuo flusso di lavoro con le attività di ClickUp che si connettono automaticamente ai tuoi documenti, chattare e riunioni

Dite addio a note e fogli di calcolo per gestire le cose da fare. Le attività di ClickUp vi consentono di suddividere tutti i vostri grandi progetti in passaggi gestibili con liste di controllo delle attività personalizzabili, monitoraggio dello stato e scadenze.

Puoi anche aggiungere descrizioni delle attività, condividere link e altri dettagli nei campi personalizzati e allegare documenti pertinenti alle attività. Ora, tutto ciò che riguarda l'attività è proprio dove serve.

Trasforma le idee sparse in piani attuabili con le lavagne online ClickUp

Quando è il momento di fare brainstorming, le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp ti offrono una tela digitale su cui abbozzare le idee. Puoi utilizzare queste funzionalità per progettare in modo collaborativo bacheche di visioni, piani d'azione e altro in tempo reale.

Co-autore di documenti aziendali, modificarli e ottenere un feedback immediato con ClickUp Docs

Creazione, condivisione e collaborazione su documenti con ClickUp Docs. Con il rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp, vedrai anche quando i membri del team modificano i contenuti o aggiungono commenti.

Mostra, non raccontare, registrando brevi video con la funzione voiceover con ClickUp Clips

Per quelle volte in cui le parole non bastano, ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo con la voce fuori campo. Sono perfetti per la condivisione di tutorial rapidi o per spiegare concetti complessi.

E qui c'è la vera svolta: ClickUp Brain, il tuo assistente di lavoro basato sull'IA. Usalo per scrivere report, riepilogare/riassumere documenti lunghi o thread di attività e collegare i punti tra conversazioni e attività che non sapevi nemmeno fossero correlate.

Estrai istantaneamente informazioni dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain

È un bel po' da digerire, vero? Non preoccupatevi se non volete reinventare la ruota. Basta prendere un modello dalla libreria di ClickUp, personalizzarlo in base alle proprie esigenze e il gioco è fatto.

Ad esempio, il modello per lavagna online del piano di comunicazione ClickUp aiuta a semplificare la messaggistica, garantendo che tutti i soggetti coinvolti ricevano le informazioni giuste al momento giusto.

Ottieni il modello gratis Comunicare in modo efficiente con tutte le parti interessate con il modello di lavagna online del piano di comunicazione ClickUp

Ecco cosa puoi fare con DingTalk:

Tieni aggiornati i tuoi dipendenti e il management sugli aggiornamenti critici

Definire gli obiettivi e i messaggi chiave per chiarezza e coerenza

Utilizza email, messaggi istantanei e riunioni a livello aziendale per una migliore comunicazione

Imposta le frequenze di comunicazione per tenere tutti informati

Questo modello consente di mantenere la trasparenza, ridurre le incomprensioni e creare un team interfunzionale.

Supponiamo che tu stia cercando un modello di collaborazione di team più dettagliato che ti aiuti a definire i ruoli, stabilire i programmi delle riunioni e consentire controlli regolari. In tal caso, il modello di matrice per riunioni e comunicazione di team ClickUp è quello che fa per te!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Assegna commenti, @menzioni ai compagni di squadra e ottieni approvazioni istantanee senza infinite catene di email

Chatta con i compagni di squadra senza uscire da ClickUp o senza affogare in schede e strumenti multipli

Registra lo schermo (con voce fuori campo!) e spiega idee complesse visivamente invece di digitare lunghi messaggi

Creare, assegnare e monitorare le attività con facilità grazie alle funzionalità avanzate di gestione delle attività di ClickUp

Crea contenuti, fai brainstorming e ottieni dettagli sulle tue attività e documenti all'interno di ClickUp utilizzando l'IA integrata

Integra tutte le tue piattaforme, come Fogli Google, CRM e oltre 1.000 app, in un'unica area di lavoro utilizzando ClickUp Integrations

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento iniziale per i nuovi utenti

ClickUp Brain è disponibile solo con piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $/mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

La nostra produttività a livello globale è aumentata in modo significativo da quando abbiamo implementato ClickUp. Attualmente abbiamo oltre 50 utenti in 5 continenti che collaborano su progetti molto dettagliati. Questo ci ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di consegna dei progetti.

La nostra produttività a livello globale è aumentata notevolmente da quando abbiamo implementato ClickUp. Attualmente abbiamo oltre 50 utenti in 5 continenti che collaborano su progetti molto dettagliati. Questo ci ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di consegna dei progetti.

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

2. Zoom Meetings (il migliore per una collaborazione virtuale di alta qualità tra team)

tramite Zoom

Mentre tutti si sono precipitati ad attivare la chat video istantanea nel 2020, Zoom è rimasto in testa trasformandosi da semplice strumento per riunioni a potente strumento di collaborazione a tutti gli effetti.

Il suo AI Companion prende appunti al posto tuo e la qualità HD ti fa sembrare in forma anche il lunedì mattina. Zoom ha imparato l'arte di riunire virtualmente i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom Meetings

Automazioni di riepiloghi/riassunti delle riunioni, elementi di azione e programmi

Organizzare discussioni in gruppi più piccoli all'interno di riunioni più grandi

Collaborare sui contenuti con discussioni in tempo reale e lavagna online

Accedi alle didascalie multilingue per i team globali

Limiti delle riunioni Zoom

La qualità audio e video potrebbe risentirne in ambienti con larghezza di banda ridotta

La sottotitolazione in diretta non è ancora del tutto efficiente

Prezzi delle riunioni Zoom

Basic: Free Forever

Pro: $15,99/mese per utente

Business: 21,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom Meetings

G2: 4. 5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 14.000 recensioni)

🧠 Curiosità: le riunioni di persona sono scese dal 63% nel 2019 al 33% nel 2021, poiché sempre più persone sono passate alle chiamate audio e video, grazie ai cambiamenti demografici della forza lavoro.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di lavagna online per Zoom e ClickUp

3. Microsoft Teams (ideale per gli utenti di Microsoft 365)

tramite Microsoft Teams

Se Microsoft Office avesse un social network, sarebbe Teams. Mentre altre piattaforme si integrano con i tuoi strumenti preferiti, Teams è nato nella famiglia Microsoft, e si vede. Pensalo come l'hub centrale in cui tutte le tue app Microsoft 365 si uniscono per migliorare la collaborazione sul posto di lavoro.

Che siate coautori di una presentazione PowerPoint o che stiate programmando riunioni tramite Outlook, questa piattaforma di messaggistica perfettamente integrata vi farà sentire come se tutto avvenisse in un'unica area di lavoro.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Modifica i documenti direttamente in Teams con aggiornamenti in tempo reale

Sfrutta gli strumenti integrati come PowerPoint Live, la lavagna online di Microsoft e le note generate dall'IA

Lavorare con clienti e partner esterni in canali di comunicazione condivisi

Sincronizzazione perfetta con Outlook, SharePoint e OneDrive per un flusso di lavoro completamente unificato

Limiti di Microsoft Teams

Mancano i calendari di gruppo e gli elenchi di distribuzione integrati

Le prestazioni potrebbero rallentare durante le riunioni di grandi dimensioni

Prezzi di Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese

Microsoft 365 Family: $12,99/mese

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente

microsoft 365 Business Basic: *6 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (più di 15.500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 9.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Teams

*Nel complesso, mi è piaciuto usare Teams! Mi piace molto il modo in cui è organizzato per chattare, con messaggi e file raggruppati insieme, e la possibilità di avere diversi gruppi di team per rendere la messaggistica più chiara. Vorrei che ci fosse una funzione di ricerca più avanzata. Come in Outlook: ricerca per data, nomi, parole esatte o non esatte, ecc

Nel complesso, mi è piaciuto usare Teams! Mi piace molto il modo in cui è organizzato per chattare, con messaggi e file raggruppati insieme, e la possibilità di avere diversi gruppi di team per rendere la messaggistica più chiara. Vorrei che ci fosse una funzione di ricerca più avanzata. Come in Outlook: ricerca per data, nomi, parole esatte o non esatte, ecc.

4. Slack (la migliore per una comunicazione e una collaborazione rapide)

tramite Slack

Ricordi la messaggistica istantanea dei primi anni 2000? Slack è simile, ma migliore. Ha trasformato la chat in un vero e proprio strumento di lavoro, rendendola una delle alternative più popolari alle email.

Con canali per ogni argomento immaginabile (sì, compreso quel canale #casuale in cui le persone condividono meme di gatti), Slack ha imparato l'arte di mantenere le conversazioni organizzate pur essendo divertente da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza le discussioni per progetto, team o argomento con canali pubblici e privati

Collaborare in sicurezza con partner esterni in canali condivisi

Ottenere riepiloghi/riassunti automatici dell'attività del canale

Effettuare rapide videochiamate o chiamate audio o condividere messaggi registrati

Limiti di Slack

Raggiunto il limite di 10.000 messaggi sul piano Free, i messaggi più vecchi non sono più disponibili

Il flusso costante di messaggi può essere opprimente

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione con il team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

Prezzi di Slack

Free Forever

Piano Pro: $8,75 al mese per utente

*piano Business+: 15 $ al mese per utente

Piano Enterprise Drid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4. 5/5 (oltre 33.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (23.500+ recensioni)

📖 Leggi anche: Modelli gratis per Slack per migliorare il flusso di lavoro

5. Rocket. Chattare (Ideale per le organizzazioni che danno priorità alla sicurezza)

Realizzata per le organizzazioni che prendono la sicurezza dei dati sul serio come la loro tazza di caffè mattutina, questa piattaforma di messaggistica open source offre tutti gli strumenti di comunicazione necessari, mantenendo al contempo le conversazioni al sicuro.

Rocket.Chat combina chat in tempo reale, chiamate VoIP, riunioni video e comunicazione omnicanale con sicurezza di livello aziendale.

Rocket. Le migliori funzionalità per chattare

Comunicare tramite chat, chiamate vocali e videochiamate, garantendo una collaborazione senza sforzo da qualsiasi luogo

Creare canali pubblici o privati e organizzare discussioni per progetto o argomento

Integrare le interazioni con i clienti tramite WhatsApp, chat dal vivo, SMS e altro ancora

Modificare i flussi di lavoro, aggiungere integrazioni o sviluppare app personalizzate per funzioni su misura

Rocket. Limiti della chat

Una personalizzazione completa può richiedere tempo e competenze tecniche

L'interfaccia potrebbe sembrare meno intuitiva rispetto ad altre piattaforme di collaborazione

Rocket. Prezzi per chattare

Starter: Free Forever

Pro: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Rocket. Valutazioni e recensioni di chi chatta

G2: 4. 2/5 (300+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chattare

All'inizio della pandemia chattare su Rocket. era davvero piacevole, l'ho utilizzato per un team di 20 persone e ha reso il lavoro da casa molto più sopportabile. Da allora c'è stata una massiccia spinta a promuovere funzionalità premium che andavano da fastidiose a al limite dell'inaccettabile.

Rocket. Chattare è stato davvero piacevole all'inizio della pandemia, l'ho implementato per un team di 20 persone e ha reso il lavoro da casa molto più sopportabile. Da allora c'è stata una massiccia spinta a promuovere funzionalità premium che andavano da fastidiose a al limite dell'inaccettabile.

6. Brosix (il migliore per la messaggistica aziendale istantanea in sicurezza)

tramite Brosix

Brosix è uno strumento software di comunicazione interna privato e crittografato, creato per le aziende che danno priorità alla sicurezza e all'efficienza delle comunicazioni. Una rete privata dedicata garantisce che tutte le conversazioni interne, i trasferimenti di file e le videochiamate rimangano protetti dalle minacce esterne.

Progettato per i settori che richiedono una rigorosa privacy dei dati, come la finanza, la sanità e l'IT, Brosix elimina i rischi delle app di messaggistica non sicure e facilita la collaborazione attraverso chat room, condivisione dello schermo e lavagne online interattive.

Le migliori funzionalità di Brosix

Mantenere la sicurezza della comunicazione interna con la crittografia end-to-end e l'accesso controllato degli utenti

Messaggistica rapida e sicura, chiamate vocali e videochiamate per un lavoro di squadra più produttivo

Condivisione di file di grandi dimensioni in modo rapido e sicuro con compressione automatica e trasferimento peer-to-peer

Fai brainstorming e visualizza le idee durante le conversazioni per una migliore collaborazione

Limiti di Brosix

Gli aggiornamenti potrebbero causare alcune interruzioni dell'interfaccia

La versione gratis consente solo tre utenti

Prezzi Brosix

Startup: Free Forever

Business: 5 $/mese per utente

Premium: 8 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Brosix

G2: 4. 7/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (70+ recensioni)

7. Troop Messenger (il migliore per il controllo granulare e la comunicazione efficace)

tramite Troop Messenger

Troop Messenger è una piattaforma di comunicazione e collaborazione ricca di funzionalità che offre un ampio controllo sulla collaborazione nell'area di lavoro.

Dalla messaggistica individuale e dalle chat di gruppo alle chiamate audio e video, alla condivisione di file e persino a funzionalità avanzate come frammenti di codice e monitoraggio della posizione, Troop Messenger mira a coprire tutte le tue esigenze di comunicazione.

Le migliori funzionalità di Troop Messenger

Inviare messaggi o allegati a un numero elevato di utenti o gruppi contemporaneamente con la funzionalità Forkout

Utilizza l'editor di codice congiunto per la codifica collaborativa in tempo reale durante le videochiamate

Invia messaggi urgenti che appaiono come note adesive sugli schermi degli utenti con notifiche sonore

Limiti di Troop Messenger

Ha una curva di apprendimento ripida

Le ampie opzioni di personalizzazione possono rendere l'interfaccia meno intuitiva

Prezzi Troop Messenger

Versione di prova gratis per 7 giorni

Premium: 2,5 $/mese per utente

Enterprise: 5 $/mese per utente

Superiore: 9 $ al mese per utente

TM Monitor: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (70+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Troop Messenger

Onestamente credo che i team che utilizzano Troop Messenger come strumento ufficiale di comunicazione siano sicuramente dotati. Questo strumento migliora il lavoro di squadra e la comunicazione. Chiunque può accedervi, anche se ha meno conoscenze tecniche.

Onestamente credo che i team che utilizzano Troop Messenger come strumento ufficiale di comunicazione siano sicuramente dotati. Questo strumento migliora il lavoro di squadra e la comunicazione. Chiunque può accedervi, anche se ha meno conoscenze tecniche.

8. Flock (la migliore per una comunicazione semplificata per team di piccole e medie dimensioni)

tramite Flock

Quando si è un nuovo team, costruire una forte comunicazione interna (ed esterna!) richiede tempo. Tuttavia, Flock aiuta a risolvere questo problema. È uno strumento di collaborazione per le piccole imprese per organizzare discussioni e flussi di lavoro, riducendo al contempo il disordine nella comunicazione.

Flock mantiene le conversazioni strutturate e accessibili, rendendo più facile per i team rimanere allineati e produttivi. La sua interfaccia intuitiva assicura che anche gli utenti non tecnici possano facilmente navigare e adottare la piattaforma.

Le migliori funzionalità di Flock

Organizza le conversazioni in canali pubblici o privati

Conduci conferenze video o vocali direttamente dall'app

Invitare stakeholder o client esterni a canali specifici

Trova rapidamente messaggi, file o collegamenti con la potente funzionalità di ricerca

Limiti di Flock

Mancanza di funzionalità avanzate di project management

La mancanza di conversazioni in thread rende più difficile seguire le discussioni

Prezzi per gruppi

Starter: Free Forever

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pro: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Flock

G2: 4. 4/5 (più di 250 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

9. Trello (il migliore per la gestione visiva della produttività)

via Trello

Se ti piace organizzare i progetti visivamente, Trello rende le cose divertenti e semplici con bacheche, elenchi e schede che aiutano i team a monitorare i progetti, assegnare attività e collaborare senza sforzo.

Che tu stia pianificando il lancio di un prodotto, gestendo il lavoro dei clienti o semplicemente tenendo sotto controllo le attività quotidiane, il design intuitivo di Trello assicura che tutti sappiano cosa sta succedendo, senza bisogno di fogli di calcolo disordinati!

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza i progetti visivamente con un sistema drag-and-drop che mantiene le attività in movimento

Utilizzare Butler per automatizzare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza

Personalizza Trello con integrazioni come Slack, Google Drive e Jira

Utilizzare le visualizzazioni Calendario, Sequenza e Dashboard per visualizzare lo stato in modi diversi

Limiti di Trello

Il piano Free consente solo 10 collaboratori

Non dispone di grafici Gantt o di gestione delle risorse integrati

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4. 4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello

Mi piace molto Trello perché è facile lavorare in team e mi permette anche di organizzare rapidamente i miei progetti. È facile da implementare, non ho avuto complicazioni, lo uso spesso.

Mi piace molto Trello perché è facile lavorare in team e mi permette anche di organizzare rapidamente i miei progetti. È facile da implementare, non ho avuto complicazioni, lo uso spesso.

10. Lark (la migliore soluzione all-in-one per la produttività)

tramite Lark

Lark è una nuova piattaforma di comunicazione con i clienti che offre videoconferenze, collaborazione documentale e project management in un unico spazio intuitivo. Dite addio al sovraccarico di app e date il benvenuto al lavoro di squadra senza sforzo!

Che tu stia programmando riunioni, collaborando su file o chattando in tempo reale, Lark mantiene tutto organizzato, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta: portare a termine le cose. La sua interfaccia intuitiva consente una facile interazione tra i membri del team.

Le migliori funzionalità di Lark

Mantieni il flusso delle conversazioni con chat in tempo reale, condivisione di file e discussioni in thread

Usa il Calendario di Lark per programmare riunioni direttamente mentre chatti o mentre lavori ai tuoi documenti

Organizza riunioni con condivisione dello schermo, trascrizione automatica e traduzione in tempo reale

Modifica i documenti insieme, monitora le modifiche e gestisci le autorizzazioni, tutto in un unico posto

Limiti di Lark

Alcuni utenti segnalano un supporto clienti insoddisfacente

L'interfaccia potrebbe essere lenta a volte

Prezzi Lark

Starter: Free Forever

Pro: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lark

G2: 4. 5/5 (150+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (30+ recensioni)

Collaborazione unificata per team moderni

Gli strumenti di collaborazione funzionano meglio quando sono in linea con le strategie di collaborazione del tuo team. E queste alternative a DingTalk? Sono il meglio del meglio, offrono potenti funzionalità/funzioni che potrebbero mancare a DingTalk.

Ma se stai cercando la soluzione di collaborazione definitiva, ClickUp è la tua unica scelta. Con gestione delle attività, documenti, lavagne online e supporto basato sull'IA in un'unica piattaforma elegante, è tutto ciò di cui hai bisogno per creare, connetterti e portare a termine i tuoi progetti.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis!