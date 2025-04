Tactiq vs. Otter IA: quale strumento di trascrizione delle riunioni è il migliore per te?

Chiamate Zoom una dopo l'altra, in cui ascolti a metà, prendi appunti e sei completamente stressato. Più tardi, hai pensieri frammentati e nessuna chiarezza su chi è responsabile di quali elementi dell'azione.

Ecco perché gli strumenti di trascrizione delle riunioni sono importanti. Con il mercato della trascrizione aziendale che cresce del 12,2% all'anno, gli strumenti di IA come Tactiq e Otter AI stanno diventando essenziali quanto il calendario.

Ma quale fa al caso tuo? Quella che scrive i nomi correttamente, cattura le decisioni chiave e ti risparmia il caos del follow-up?

Analizziamole per scegliere la migliore per le riunioni virtuali e recuperare il tuo tempo. È il momento della resa dei conti tra Tactiq e Otter IA.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida analisi di Tactiq e Otter IA Ecco una pratica tabella per riepilogare/riassumere le funzionalità/funzioni chiave di Tactiq e Otter AI: Funzionalità/funzione Tactiq Otter IA Trascrizioni in tempo reale Trascrive in tempo reale durante le riunioni, evidenzia i punti chiave Trascrizioni in tempo reale con IA e identificazione dell'oratore Riepiloghi/riassunti basati sull'IA Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni ed elementi di azione Riassume automaticamente le riunioni con i punti chiave e le parti salienti Partecipazione automatizzata Avvio manuale, funziona come estensione di Chrome Partecipa automaticamente alle riunioni come assistente IA Integrazioni Si connette con Notion, Slack, Documenti Google e altro ancora Si integra con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Dropbox Collaborazione Condivisione immediata dei momenti salienti con i team Consente la collaborazione tra team con aree di lavoro condivise Ma se cercate uno strumento che combini i punti di forza di entrambi e colmi le lacune, non cercate oltre ClickUp!

Cos'è Tactiq?

tramite Tactiq

Tactiq è uno strumento di trascrizione basato sull'IA che migliora la produttività delle riunioni fornendo trascrizioni in tempo reale e informazioni utili. Con potenti funzionalità di tracciamento delle chiamate, Tactiq si integra perfettamente con piattaforme come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Cattura ogni parola in modo accurato, consentendoti di concentrarti sulla discussione senza la distrazione di prendere appunti manualmente.

Funzionalità/funzioni di Tactiq

Tactiq si occupa del lavoro pesante durante le riunioni, così non devi farlo tu. Le sue funzionalità/funzioni organizzano le discussioni, evidenziano ciò che conta e sincronizzano anche le informazioni utili tra i tuoi strumenti. Ecco cosa lo contraddistingue:

🌟 Funzionalità/Funzione n. 1: Trascrizioni in tempo reale

tramite Tactiq

Tactiq trascrive le riunioni in tempo reale, assicurandoti di non perdere mai un dettaglio chiave, senza bot e senza interruzioni. Con il supporto per oltre 30 lingue, cattura accuratamente le conversazioni, anche in discussioni multilingue.

Inoltre, evidenzia i punti chiave e gli elementi di azione mentre parli, quindi le tue note praticamente si scrivono da sole.

💡Suggerimento: usa la funzionalità di evidenziazione in tempo reale di Tactiq per contrassegnare i punti chiave delle decisioni o gli elementi chiave delle azioni non appena si verificano

🌟 Funzionalità/Funzione n. 2: informazioni generate dall'IA

tramite Tactiq

Oltre alla trascrizione, Tactiq sfrutta l'IA avanzata per generare riepiloghi dettagliati, elementi di azione ed email di follow-up. Con un solo clic, è possibile trasformare le discussioni delle riunioni in approfondimenti strutturati, riducendo la necessità di attività manuali post-riunione.

📖 Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e dei programmi

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni perfette

Tactiq si adatta al tuo flusso di lavoro, grazie alla sincronizzazione con Google Drive, Notion, Slack e altri. Salvataggio e condivisione istantanei delle trascrizioni dove il tuo team già collabora, senza passaggi aggiuntivi.

Grazie all'analisi automatica delle trascrizioni delle chiamate e ai riepiloghi/riassunti basati sull'IA, le informazioni sulle riunioni rimangono organizzate e fruibili senza muovere un dito.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Tactiq

Prezzi di Tactiq

Free Forever: Fino a 10 trascrizioni/mese

Pro: 8 $ al mese per utente

Team: 16,67 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

🧠 Lo sapevi? Secondo uno studio di Atlassian, il 54% dei lavoratori lascia spesso le riunioni senza un'idea chiara dei passaggi successivi o di chi è responsabile di quale attività.

Cos'è Otter IA?

tramite Otter IA

Otter AI è un potente strumento di trascrizione basato sull'IA che rende più produttive riunioni, interviste e conferenze. Trascrive automaticamente le conversazioni in tempo reale, evidenzia i punti chiave e genera riepiloghi/riassunti.

Trasforma inoltre le conversazioni vocali nel tuo database ricercabile più prezioso grazie al riconoscimento vocale automatico.

Funzionalità/funzioni di Otter IA

Otter va oltre la semplice trascrizione, fornendo strumenti per analizzare, organizzare ed estrarre informazioni chiave dal tuo audio. Ecco una panoramica delle sue funzionalità/funzioni:

🌟 Funzionalità/Funzione n. 1: assistente per riunioni basato su IA

tramite Otter IA

Immagina di avere un assistente instancabile in ogni riunione, che cattura ogni parola e ogni sfumatura. Questo è OtterPilot. Fornisce trascrizioni in tempo reale, evidenzia i momenti chiave e genera riepiloghi automatici durante la riunione in modo da poter rimanere pienamente coinvolto senza perdere un colpo.

💡Suggerimento: per aumentare significativamente la precisione della trascrizione, è possibile addestrare la funzionalità di Otter. ai per il vocabolario personalizzato con il gergo specifico del settore o i nomi usati di frequente.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 2: chattare durante le riunioni

Otter Chat è il tuo compagno di riunione, che ti permette di fare domande e ottenere informazioni chiave dalle discussioni passate. Hai bisogno di un rapido riepilogo/riassunto o di una decisione chiave? Basta chiedere a Otter Chat di estrapolare immediatamente i dettagli rilevanti.

Ti aiuta a:

Cerca informazioni sulle riunioni passate, ad esempio "Qual era la scadenza per il progetto X?"

Ottieni risposte immediate direttamente dalla cronologia delle conversazioni

Collaborare con i compagni di squadra aggiungendo commenti a qualsiasi parte della trascrizione

🌟 Funzionalità/funzione n. 3: riepiloghi/riassunti automatici

Il tempo è prezioso e non tutte le riunioni richiedono un'analisi approfondita. I riepiloghi automatici di Otter AI condensano lunghe discussioni in panoramiche concise e digeribili. Ottieni l'essenza della riunione in pochi minuti, evidenziando decisioni chiave, elementi di azione e punti cruciali. È perfetto per revisioni rapide delle discussioni della riunione o per la condivisione di approfondimenti con le parti interessate.

🌟 Funzionalità/funzione n. 4: Panoramica degli elementi da eseguire

La funzionalità "Takeaways" di Otter AI estrae automaticamente le decisioni chiave e i passaggi dell'azione, presentandoli in un formato chiaro e utilizzabile. È come avere un gestore personale delle attività per le riunioni video, che garantisce che nulla sfugga di mano. Trasforma i discorsi in risultati tangibili senza sforzo con le intuizioni dell'IA.

Prezzi di Otter IA

Basic: Free

Pro: 8,33 $/mese per utente

Aziendale: 20 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

🌟 Curiosità: un dipendente medio partecipa a 62 riunioni al mese!

Tactiq vs. Otter IA: funzionalità/funzioni a confronto

Sia Tactiq che Otter AI sono potenti strumenti di IA per le riunioni, ma eccellono in aree diverse. Tactiq è leggero per prendere appunti senza interruzioni e collaborare in tempo reale, mentre Otter AI offre automazioni basate sull'IA, riepiloghi e approfondimenti.

Confrontiamo le loro funzionalità/funzioni principali per vedere quale è la più adatta a te.

Funzionalità/funzione n. 1: Trascrizioni in tempo reale

Trascrizioni accurate sono essenziali per catturare discussioni e decisioni chiave. Sia Tactiq che Otter IA forniscono funzionalità di trascrizione in tempo reale per semplificare la presa di note e aumentare la produttività.

Tactiq

La trascrizione in tempo reale di Tactiq è una tela collaborativa e dal vivo all'interno della riunione. Immagina di vedere le parole apparire istantaneamente, punteggiate dai momenti salienti dell'oratore e pronte per le annotazioni dal vivo.

Tactiq trasforma l'ascolto passivo in partecipazione attiva direttamente all'interno di Google Meet, Zoom o Microsoft Teams. È un compagno di riunione perfetto che cattura ogni dettaglio man mano che si svolge.

Otter IA

La trascrizione in tempo reale di Otter IA cattura l'audio con maggiore precisione, mirando a una registrazione dettagliata per l'analisi post-riunione. Pur offrendo la trascrizione in diretta, il suo punto di forza risiede nella capacità di elaborare e perfezionare l'audio, fornendo una versione testuale estremamente precisa da cercare e analizzare in seguito.

La funzionalità live di Otter IA mira a creare una base altamente accurata per la sua più potente analisi post-riunione.

🏆 Vincitore: Tactiq per la sua collaborazione dinamica durante le riunioni e l'annotazione dal vivo. Otter AI per la sua attenzione all'analisi post-riunione altamente accurata e all'elaborazione audio dettagliata

Funzionalità/Funzione n. 2: riepiloghi/riassunti e punti chiave basati sull'IA

La capacità di generare automaticamente riepiloghi/riassunti e elementi di azione concisi è fondamentale per la chiarezza post-riunione. Sia Otter AI che Tactiq offrono funzionalità/funzioni basate sull'IA per questo scopo.

Tactiq

Tactiq semplifica le revisioni post-riunione con evidenziazioni perfette e tagging delle azioni. Man mano che la riunione procede, è possibile contrassegnare manualmente le decisioni chiave, assegnare follow-up e generare note strutturate. Sebbene Tactiq non offra riepiloghi completamente automatizzati, ti assicura di lasciare ogni riunione con conclusioni chiare e ben organizzate in Documenti Google, Notion o Slack.

Otter IA

Otter AI porta il riepilogo/riassunto al livello successivo con i suoi Takeaways basati sull'IA. Estrae automaticamente punti chiave, elementi di azione e decisioni senza input manuale. Questi riepiloghi generati dall'IA aiutano i team a rivedere rapidamente le discussioni, riducendo la necessità di setacciare trascrizioni complete. Otter AI fornisce anche parole chiave intelligenti per un rapido riferimento, rendendo il recupero delle informazioni semplice.

🏆 Vincitore: Otter AI per i suoi riepiloghi/riassunti e gli elementi di azione completamente automatizzati e basati sull'IA. Tuttavia, se preferisci avere un maggiore controllo su ciò che viene evidenziato, Tactiq è l'opzione migliore per l'etichettatura manuale e la strutturazione delle note

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni perfette

La possibilità di collegare i servizi di trascrizione con altre applicazioni migliora l'efficienza complessiva. Sia Tactiq che Otter AI offrono opzioni per integrazioni senza soluzione di continuità.

Tactiq

Tactiq si integra senza sforzo con i più diffusi strumenti di produttività come Documenti Google, Notion e Slack, garantendo l'accesso immediato alle trascrizioni e alle note delle riunioni ovunque si lavori.

Supporta anche le esportazioni dirette verso gli strumenti di project management, aiutando i team a trasformare le discussioni in attività attuabili senza passaggi aggiuntivi.

Otter IA

Otter AI va oltre le integrazioni standard con una profonda connettività a Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, partecipando anche automaticamente alle riunioni per registrare e trascrivere.

Inoltre, la sincronizzazione con Google Calendar facilita il monitoraggio e la trascrizione delle chiamate programmate. Otter AI si integra con Dropbox e Salesforce, migliorando la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali.

🏆 Vincitore: È un pareggio. La semplicità di Tactiq è ideale per una rapida collaborazione, mentre la profondità di Otter AI è adatta a chi ha bisogno di analisi e organizzazione avanzate

Tactiq vs. Otter IA su Reddit

Gli utenti di Reddit sono in fermento con opinioni su Tactiq e Otter. ai, offrendo uno sguardo reale ai loro punti di forza e di debolezza. Queste discussioni sono miniere d'oro se stai navigando nel panorama degli strumenti di trascrizione.

Un utente di Reddit ha elogiato Tactiq, dicendo:

Consiglierei di provare Tactiq. È un'estensione del browser, quindi non c'è nessun bot di cui preoccuparsi, il che mantiene la discrezione. È conveniente per chi ha molti impegni in riunione e unisce perfettamente le note in tempo reale alle trascrizioni.

Consiglio di provare Tactiq. È un'estensione del browser, quindi non c'è nessun bot di cui preoccuparsi, il che mantiene la discrezione. È conveniente per chi ha molti impegni in riunione e fa un ottimo lavoro nell'unire le note in tempo reale con le trascrizioni.

Al contrario, un altro utente ha votato per Otter AI per la sua capacità di riepilogare/riassumere i punti chiave:

Lo adoro. Il mio strumento quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche piccola modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up, persino analizzare le conversazioni per cose come le cause alla radice.

Lo adoro. Il mio assistente quotidiano per le riunioni. Le trascrizioni richiedono qualche modifica dopo la registrazione per correggere il gergo, i borbottii e alcune pronunce errate, ma una volta fatto, Otter bot è fantastico. Gli chiedo di riepilogare/riassumere le cose per me, creare bozze di email per i follow-up, persino analizzare le conversazioni per cose come le cause profonde.

A parte i dibattiti su Reddit, sia Tactiq che Otter AI offrono potenti funzionalità di trascrizione. Ma se stai cercando qualcosa di più che prendere appunti, qualcosa che ti aiuti a catturare, organizzare e agire in modo fluido sulle intuizioni delle riunioni, c'è un'alternativa migliore a Tactiq e Otter AI.

Se sei stanco di destreggiarti tra trascrizioni, attività e follow-up su diversi strumenti, continua a leggere.

🌟Curiosità: Il termine "minuti" nel verbale di una riunione deriva dal latino "minuta scriptura", che significa "piccola scrittura". In origine si riferiva a note o bozze approssimative.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Tactiq vs. Otter AI

E se il tuo strumento per le riunioni non si limitasse a trascrivere le conversazioni, ma le eseguisse?

Mentre Tactiq e Otter AI acquisiscono le parole, ClickUp converte le discussioni delle riunioni in attività, documenti e flussi di lavoro automatizzati, il tutto in un unico posto.

Utilizzato da oltre 2 milioni di team, ClickUp elimina il caos dovuto al cambio di app.

Ecco come ClickUp trasforma il modo in cui gestisci le riunioni:

ClickUp's One Up #1: semplifica le tue riunioni con il sistema di presa appunti ClickUp AI

Dover destreggiarsi tra note delle riunioni, follow-up ed elementi di azione può sembrare un'attività senza fine, soprattutto quando si passa da uno strumento all'altro. Il sistema di IA per prendere appunti di ClickUp elimina il caos gestendo tutto in un unico posto.

Lascia che ClickUp AI Notetaker si occupi delle note mentre tu ti concentri sulla conversazione!

Con ClickUp AI Notetaker, puoi trasformare le conversazioni in informazioni utili. Ecco come:

Automatizza le note delle riunioni : ClickUp AI trascrive e riassume le conversazioni e le salva in un documento privato, così non dovrai mai più cercare freneticamente i dettagli

Riepiloghi/riassunti intelligenti ed elementi di azione: estrae automaticamente le decisioni chiave e le trasforma in attività attuabili, senza più confusione post-riunione

Ricerca semplice: Stai cercando di ricordare cosa ha detto il tuo CEO sulla strategia del prossimo trimestre? ClickUp ti consente di cercare le trascrizioni per oratore, parola chiave o argomento, risparmiandoti infinite ripetizioni

Perfetta integrazione con i flussi di lavoro: a differenza degli strumenti di trascrizione autonomi, ClickUp AI Notetaker si connette a documenti, attività e strumenti di chat dal vivo, assicurando che le informazioni raccolte durante le riunioni fluiscano istantaneamente nel tuo lavoro, senza lavoro manuale aggiuntivo

📌 Esempio: un team di marketing utilizza ClickUp AI Notetaker durante le sessioni di brainstorming. Il software trascrive e classifica i contenuti in base a temi della campagna, segmenti di pubblico target ed elementi di azione potenziali, risparmiando ore di analisi post-riunione

ClickUp's One Up #2: Da fare ClickUp Brain la magia di riepilogare/riassumere

ClickUp Brain va oltre, trasformando le trascrizioni delle riunioni in una base di conoscenza interconnessa e ricercabile. Immagina di chiedere a ClickUp Brain: "Cosa abbiamo deciso sul budget del terzo trimestre?" e di ricevere immediatamente una risposta consolidata, tratta da più riunioni e attività correlate.

Cerca e analizza le descrizioni delle riunioni senza sforzo con ClickUp Brain

Ecco come ClickUp Brain rende più produttive le discussioni durante le riunioni:

Genera riassunti/ripiloghi intelligenti delle riunioni e traduce le note delle riunioni

Assegna elementi di azione come attività di ClickUp non appena la riunione termina, garantendo la responsabilità

Riesamina argomenti e decisioni importanti presi durante la riunione

La parte migliore è che ClickUp Brain lavora con più LLM, tra cui Gemini, ChatGPT e Claude, dietro le quinte, direttamente dalla loro area di lavoro di ClickUp.

💡Suggerimento: Usa ClickUp AI Notetaker per riassumere lunghe trascrizioni di riunioni e poi chiedi a ClickUp Brain di estrarre tutti gli elementi dell'azione dal riassunto, creando un rapido elenco di attività.

OneUp n. 3 di ClickUp: trasformare le riunioni in azione con ClickUp Meetings

ClickUp Meetings trasforma le riunioni in sessioni strutturate e orientate all'azione, in cui ogni discussione porta a un risultato chiaro.

La piattaforma offre funzionalità collaborative che portano la comunicazione a un livello superiore integrando i migliori strumenti di videoconferenza, garantendo la connessione di chiamate, note e attività.

Collega programmi, note e follow-up alle attività con ClickUp Meetings

Ecco come ClickUp Meetings si distingue:

*collaborazione in tempo reale: che il tuo team sia in remoto o in ufficio, l'hub Riunioni di ClickUp consente a tutti di collaborare in tempo reale. I membri del team possono aggiungere commenti, assegnare attività e aggiornare lo stato durante la discussione

Verbali delle riunioni utilizzabili: invece di lasciare la riunione con una vaga idea di ciò che è stato discusso, ClickUp converte le informazioni della riunione in attività tracciabili, complete di date di scadenza, titolari e priorità

Perfetta integrazione con i flussi di lavoro: Tutto, dai programmi delle riunioni ai follow-up, rimane connesso con i documenti, le attività e il calendario di ClickUp

📌 Esempio: Un team di progettazione utilizza ClickUp Meetings per pianificare gli sprint. Possono collegare le storie degli utenti e progettare i modelli direttamente all'evento della riunione, consentendo la collaborazione e il feedback in tempo reale durante la sessione

OneUp n. 4 di ClickUp: verbali delle riunioni che portano davvero a risultati

Quante volte hai lasciato una riunione pensando: "Cosa abbiamo deciso esattamente?" Senza un verbale strutturato, i punti chiave svaniscono, gli elementi da mettere in pratica si perdono e i follow-up diventano un gioco d'ipotesi.

Il modello per i verbali delle riunioni di ClickUp elimina il caos fornendo un formato chiaro, strutturato e utilizzabile per registrare tutto ciò che conta, in modo che il tuo team possa passare dalla discussione all'esecuzione senza perdere un colpo.

Ottieni il modello gratis Cattura, organizza e agisci in base alle informazioni raccolte durante le riunioni senza sforzo con il modello di verbale di riunione ClickUp

Le funzionalità/funzioni principali di questo modello includono:

Formattazione pre-strutturata per chiarezza: il modello di verbale di riunione ClickUp fornisce un layout pulito e organizzato che struttura automaticamente le note, assicurando che i dettagli chiave siano acquisiti in modo coerente

*collaborazione in tempo reale: che il tuo team sia in ufficio, in remoto o ibrido, tutti possono contribuire alle note della riunione in tempo reale, garantendo l'allineamento

Assegnazione di elementi di azione integrata: invece di limitarsi a elencare le decisioni, questo modello consente di assegnare attività direttamente dal verbale della riunione, in modo che non ci siano confusione sui passaggi successivi

Perfetta integrazione con i documenti e le attività di ClickUp: i verbali delle riunioni non sono solo documenti statici, ma sono collegati direttamente alle attività, ai progetti e ai flussi di lavoro, garantendo che le informazioni siano immediatamente utilizzabili

📮 ClickUp Insight: Sei uno del 16% dei partecipanti al sondaggio che valuta le proprie riunioni come "altamente inefficaci", o forse tra il fortunato 12% che le considera "super efficaci"? Se sei come la maggior parte dei team, probabilmente sei nel mezzo: il 35% degli intervistati dà alle riunioni una valutazione neutra di 3/5, indicando che non sono del tutto fallimentari ma non offrono nemmeno il massimo valore. ClickUp trasforma l'efficacia delle riunioni in ogni fase! Pianifica con programmi collaborativi, acquisisci decisioni con IA Notetaker e converti le discussioni in attività attuabili , tutto in un'unica piattaforma. 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano un'incredibile riduzione del 50% di conversazioni e riunioni non necessarie!

One Up n. 5 di ClickUp: documenti per organizzare in modo ordinato le note delle riunioni

Prendere appunti durante le riunioni è solo metà della battaglia: archiviarli, organizzarli e accedervi quando necessario è altrettanto importante. I documenti sparsi su diversi strumenti creano attrito, facendo perdere tempo ai team nella ricerca di decisioni chiave ed elementi di azione.

Con ClickUp Docs, le note delle riunioni, gli elementi di azione e i follow-up sono disponibili in un unico spazio unificato, perfettamente collegato alle attività e ai flussi di lavoro.

Trasforma le conversazioni in informazioni utili con ClickUp Docs, dove le tue trascrizioni, le note delle riunioni e i follow-up sono disponibili in un'unica area di lavoro dinamica

Ecco perché ClickUp Docs è il tuo miglior alleato:

Un'unica fonte di verità: invece di spulciare infinite email o più app, conserva tutte le note e le decisioni delle riunioni in un'unica posizione ricercabile all'interno di ClickUp

*collaborazione in tempo reale: che si tratti di un team remoto, ibrido o in ufficio, ClickUp Docs consente di modificare, commentare e fornire feedback in tempo reale, assicurando che tutti rimangano allineati

Connessione automatica ai flussi di lavoro: a differenza delle app statiche per prendere appunti, ClickUp Docs si integra direttamente con le attività e le riunioni di ClickUp, consentendo di convertire istantaneamente gli elementi da portare via dalle riunioni in attività tracciabili, eliminando il rischio di dimenticare elementi da seguire

Ricerca e organizzazione semplici: Non ricordi cosa è stato deciso nella riunione strategica del mese scorso? Nessun problema. La potente funzione di ricerca di ClickUp ti aiuta a trovare note, decisioni o elementi specifici in pochi secondi

🧠 Lo sapevi? Le organizzazioni con oltre 100 dipendenti sprecano in media 420.000 dollari all'anno in riunioni improduttive.

Per rendere le riunioni ancora più efficaci, ClickUp offre modelli predefiniti che assicurano che ogni discussione sia strutturata, attuabile e produttiva.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per le note delle riunioni

Modello per riunioni ClickUp

Infine, il modello Riunioni di ClickUp ti aiuta a creare programmi, monitorare i punti chiave e assegnare attività, il tutto in un unico documento. Questo modello dinamico si adatta alle tue esigenze specifiche.

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato e mantieni ogni riunione in carreggiata con il modello ClickUp Meetings

Utilizzando il modello di riunione di ClickUp, non sarà più necessario creare da zero i verbali delle riunioni, risparmiando tempo prezioso e assicurandosi che tutte le informazioni chiave vengano acquisite.

🌟 Curiosità: Gli studi dimostrano che i dipendenti trascorrono in media 31 ore al mese in riunioni improduttive. Con i riepiloghi automatici e il monitoraggio degli elementi di azione, è possibile dimezzare questo spreco di tempo!

ClickUp: la soluzione perfetta al dibattito tra Tactiq e Otter AI

Tactiq e Otter AI sono entrambi strumenti potenti, ma lasciano comunque delle lacune nel trasformare le conversazioni in azione. Se il tuo team deve destreggiarsi tra più strumenti per prendere appunti durante le riunioni, lottare con flussi di lavoro frammentati o seguire manualmente le attività, questi limiti possono rallentarlo.

È qui che ClickUp entra in gioco per la trascrizione e la presa di appunti. È un sistema di supporto completo che va oltre la semplice trascrizione.

Con ClickUp, ottieni riepiloghi delle riunioni in tempo reale, elementi di azione automatizzati, pianificazione, follow-up, automazione intelligente delle attività e altro ancora. Niente più note sparse. Niente più elementi di azione persi. Solo collaborazione, produttività ed esecuzione senza soluzione di continuità, tutto in un unico posto.

Pronto a migliorare le tue riunioni? Iscriviti gratis su ClickUp oggi stesso e scopri il futuro delle riunioni produttive.