i 13 migliori software CRM per call center per un supporto clienti senza interruzioni

10 ore e 43 minuti. Questo è il tempo che un membro del team di fidelizzazione dei clienti di Zappos ha trascorso una volta in una singola chiamata con un cliente.

Ma di cosa parlava la conversazione? Era un'immersione profonda nella vita di Las Vegas. Ed ecco la nota importante: alla fine di quella chiamata di quasi 11 ore, il cliente ha effettuato un ordine.

Questo incidente è particolarmente impressionante perché dimostra che un servizio clienti dedicato può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali, costruendo al contempo relazioni fruttuose a lungo termine. Questo è esattamente il motivo per cui i sistemi CRM per call center hanno così tanto valore in tutti i settori.

Quindi, come possono i call center sfruttare questo potere? Confrontiamo il miglior software CRM per contact center per la tua aziendale.

Cosa dovresti cercare nei CRM per call center?

Nel 2005, Jeff Bezos ha abbinato spedizioni illimitate a consegne più rapide e, improvvisamente, lo shopping online ha avuto un nuovo standard di riferimento. O, come ama definirlo Amazon, ossessione per il cliente.

Ed è questo ciò che serve per avere successo oggi: una dedizione totale per mantenere i clienti soddisfatti.

I CRM per call center stanno spingendo questo programma, aiutando le aziende a colmare le lacune di comunicazione e a fornire un servizio senza soluzione di continuità. Il software offre agli agenti una piattaforma centralizzata che consente l'accesso immediato ai dati dei clienti, rendendo le interazioni più fluide ed efficaci.

Ecco una lista di controllo di tutte le funzionalità/funzioni che il sistema CRM del call center dovrebbe idealmente avere:

Integrazione CRM senza soluzione di continuità: connessione con strumenti quali piattaforme pubblicitarie e altro per unificare le operazioni aziendali

Supporto multi-dispositivo : assicura un flusso di lavoro fluido con un'applicazione desktop facile da sincronizzare

Supporto omnicanale : Gestisci tutto da un'unica piattaforma con una facile integrazione delle applicazioni

Monitoraggio delle prestazioni : consente ai manager di monitorare le operazioni del call center e tenere traccia delle chiamate

Cronologia completa del cliente : Fornire agli agenti i dati dei clienti per un servizio personalizzato

*integrazione IVR: automatizza le richieste di routine per risparmiare tempo e manodopera

Instradamento intelligente delle chiamate : Assegnazione delle chiamate in base alla disponibilità e alla competenza degli agenti

Monitoraggio delle chiamate perse e dei messaggi vocali : registra automaticamente le chiamate perse e i messaggi vocali, assegnandoli all'agente giusto

Reportistica in tempo reale e storica: monitoraggio di metriche quali tempo medio di chiamata, tempo di attesa e altro ancora

📌 Esempio: Unilever eccelle anche nella capacità di concentrarsi sul cliente. Il produttore globale di beni di consumo utilizza sistemi CRM per call center per raccogliere informazioni in tempo reale sui clienti attraverso più canali, personalizzare le campagne di marketing e segmentare i clienti in base alle loro esigenze.

Leggi anche: Come scegliere un sistema CRM per la tua azienda

I 13 migliori software CRM per call center

Non importa quanto predichiamo il valore di dedicare ore a un singolo cliente, la realtà è che gli operatori dei call center devono gestire cinque attività contemporaneamente. Dedicare metà turno a una sola chiamata non è un'opzione.

È qui che entra in gioco un sistema CRM per call center.

Che tu sia un addetto al servizio clienti, un dirigente o un manager, esiste una soluzione CRM adatta a tutte le tue esigenze. Ecco la nostra selezione dei 13 migliori software CRM per call center:

1. ClickUp (il migliore per i flussi di lavoro CRM e la gestione delle relazioni con i clienti)

Il software completo CRM+Project Management di ClickUp favorisce la generazione di lead e vendite attraverso una migliore gestione dei clienti

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e combina project management, conoscenza e chat. Con ClickUp, puoi unire gestione delle attività, collaborazione, automazione e reportistica in un unico posto, evitando di utilizzare più strumenti per ottenere gli stessi vantaggi.

Per dimostrare l'impatto, vediamo cosa succede quando si passa all'area di lavoro di ClickUp. Prima di tutto, è possibile automatizzare i flussi di lavoro dei clienti, instradare le chiamate in modo efficiente e monitorare le prestazioni in tempo reale. Le attività quotidiane iniziano ad assomigliare a questo:

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di affrontare davvero tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi altri servizi.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi servizi.

Attività di ClickUp

✅ Il monitoraggio e la gestione delle interazioni telefoniche sono molto più semplici con le attività di ClickUp.

Puoi assegnare e monitorare stati, aggiornamenti e promemoria con le attività di ClickUp

ClickUp Tasks aiuta ad assegnare e gestire le attività, monitorare lo stato dei clienti, gli aggiornamenti e altro ancora. Aggiungete i modelli di servizio clienti di ClickUp al mix e il feedback e il monitoraggio diventano un gioco da ragazzi! Vi piacerà anche la vista Gantt di ClickUp, che rende il monitoraggio delle interazioni con i clienti e la gestione delle attività più facile che mai.

Puoi semplificare il monitoraggio delle attività e delle informazioni con la vista Gantt di ClickUp

✅ Con i moduli personalizzati di ClickUp con logica condizionale, puoi creare automaticamente attività e semplificare l'onboarding dei clienti e la raccolta dei dati.

Se desideri creare un elenco di persone selezionate a cui rivolgerti in situazioni specifiche, il modello di gestione dell'elenco contatti di ClickUp può aiutarti a iniziare in pochissimo tempo.

✅ Vuoi portare i flussi di lavoro delle chiamate a un livello superiore? I flussi di lavoro CRM con automazione di ClickUp si integrano perfettamente con i sistemi IVR, consentendoti di instradare le chiamate in modo efficiente e offrire opzioni self-service.

Integrazioni ClickUp

✅ A proposito di integrazioni, ClickUp è compatibile con oltre 1.000 app. Quindi, qualsiasi flusso di lavoro esistente trarrà automaticamente vantaggio dall'aggiunta di ClickUp. Ad esempio, i dati su HubSpot e Zapier diventeranno coerenti e gli aggiornamenti in uno strumento verranno visualizzati in un altro con ClickUp Integrations.

Connettiti con oltre 1000 app e strumenti e unifica la tua area di lavoro con le integrazioni di ClickUp

📮 ClickUp Insight: Quasi la metà della forza lavoro desidera strumenti di collaborazione migliori. Circa il 43% dei dipendenti invia solo 0-10 messaggi al giorno. Anche se questo potrebbe indicare una comunicazione più intenzionale, potrebbe anche indicare delle lacune nella collaborazione, dove le discussioni chiave sono sparse tra email e altre piattaforme. Per ridurre il continuo passaggio da un'app all'altra e tenere tutto in un unico posto, è necessario un hub di lavoro all-in-one come ClickUp. Integra perfettamente progetti, conoscenze e chat con strumenti basati sull'IA progettati per aumentare l'efficienza e semplificare il lavoro di squadra.

ClickUp: documenti e lavagne online

✅ È impossibile parlare di CRM senza collaborazione, ed è proprio questo il significato della "C" in ClickUp.

Puoi utilizzare ClickUp Docs per documentare i percorsi dei clienti e ClickUp Whiteboards per il brainstorming. La parte migliore? Entrambi gli strumenti offrono collaborazione in tempo reale. Ciò significa che il tuo collega può trovarsi dall'altra parte del mondo in un fuso orario diverso e che entrambi potete lavorare insieme con le modifiche visibili in tempo reale. Non è fantastico per i team che lavorano a distanza?

Da fare c'è ancora. Ecco un video dettagliato che spiega tutte le possibilità:

ClickUp Dashboard

✅ Infine, analizza e crea report sullo stato di avanzamento. Forse una delle fasi più importanti di qualsiasi progetto, questo passaggio è reso incredibilmente semplice con ClickUp. Che tu stia tenendo sotto controllo le attività commerciali o gestendo una montagna di dati dei clienti, le dashboard di ClickUp ti offrono una panoramica in tempo reale, tutto in un unico posto. Con oltre 50 widget personalizzabili, puoi tenere traccia delle metriche chiave senza saltare da una scheda all'altra come un polpo sotto caffeina.

I team commerciali possono monitorare il valore del ciclo di vita del cliente, valutare l'accuratezza dei dati e prendere decisioni informate con ClickUp Dashboards

Alla fine della giornata, il flusso di lavoro viene immediatamente aggiornato con ClickUp, che combina funzionalità CRM e di project management.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

*gestione delle informazioni sui clienti: visualizza immediatamente i dettagli del chiamante con l'identificazione del chiamante, offrendo agli agenti un rapido accesso alle interazioni passate

Monitoraggio delle prestazioni e reportistica : monitoraggio del volume delle chiamate, dei tempi di attesa e dei tassi di risoluzione per aiutare i manager a ottimizzare l'efficienza

Integrazione del sistema di helpdesk : automatizza la creazione dei ticket e ottieni accesso immediato alla knowledge base

Connettività con app di terze parti : sincronizzazione con oltre 1.000 app, tra cui HubSpot, Zapier e Salesforce, per garantire un flusso di dati continuo tra le piattaforme

Strumenti di collaborazione: migliora la comunicazione del team con la condivisione di documenti in tempo reale basata sull'IA, lavagne online e strumenti di gestione delle attività

Limiti di ClickUp

Richiede tempo ai nuovi utenti per familiarizzare con le numerose funzionalità/funzioni

Potrebbe presentare una curva di apprendimento a causa del suo alto livello di personalizzazione

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

* Un utente di Capterra dice:

Esperienza fantastica! Il prezzo è ottimo e offre molte funzionalità/funzioni che vanno a vantaggio del project management e del flusso. Rispetto alla maggior parte dei concorrenti, costa meno e l'interfaccia utente è facile da usare.

Esperienza fantastica! Il prezzo è ottimo e offre molte funzionalità/funzioni che vanno a vantaggio del project management e del flusso. Rispetto alla maggior parte dei concorrenti, costa meno e l'interfaccia utente è facile da usare.

💡 Suggerimento: puoi utilizzare la vista Elenco per visualizzare e gestire facilmente tutti gli elementi CRM senza passare da un'applicazione all'altra!

2. HubSpot (il migliore per una perfetta integrazione CRM nei piccoli call center)

Via HubSpot

I dipendenti passano da un'app all'altra 3.600 volte al giorno, secondo uno studio della Harvard Business Review . Ora immagina questa inefficienza in un call center, dove ogni secondo conta.

HubSpot risolve questo problema fornendo una soluzione CRM unificata, che integra perfettamente il servizio clienti, il commerciale e il marketing in un'unica piattaforma. La finestra In arrivo universale di HubSpot conserva tutte le interazioni con i clienti in un unico posto, offrendo una visualizzazione centralizzata su più canali, accesso immediato ai record dei contatti e la funzione di chattare in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Accedi a una finestra In arrivo centralizzata per semplificare le interazioni con i clienti su più canali

Coinvolgi i clienti istantaneamente tramite la chat dal vivo sul tuo sito web

Gestisci i dati dei clienti in modo efficiente con il monitoraggio della pipeline e l'automazione delle attività

Migliora la collaborazione del team con la condivisione delle finestre In arrivo e l'assegnazione delle interazioni

Semplifica la programmazione con un pianificatore di riunioni integrato

Limiti di HubSpot

Limita le funzionalità/funzioni del call center come la coda delle chiamate, la registrazione delle chiamate e il routing complesso delle chiamate nei piani di livello inferiore

Limita l'utilizzo del numero di telefono in base al piano

Lo spazio di archiviazione dei contatti è limitato a 1.000 contatti nel piano Free, il che limita la scalabilità per i call center più grandi

Prezzi HubSpot

Marketing Hub Starter: 15 dollari al mese per utente

Piattaforma clienti Starter: 15 dollari al mese per utente

Marketing Hub Professional : 800 dollari al mese per utente

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4. 4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

Un utente di Capterra dice:

HubSpot CRM è uno strumento affidabile per gestire in un unico luogo il lavoro richiesto dal reparto commerciale e marketing. È perfetto per team di piccole e medie dimensioni che cercano un software CRM di facile utilizzo.

HubSpot CRM è uno strumento affidabile per gestire in un unico luogo il lavoro richiesto dal reparto commerciale e marketing. È perfetto per i team di piccole e medie dimensioni che cercano un software CRM di facile utilizzo.

🧠 Lo sapevi? Oggi la velocità è tutto. La regola dell'80/20 fissa il punto di riferimento: l'80% delle chiamate dovrebbe ricevere risposta entro 20 secondi per mantenere la soddisfazione del cliente. Ecco perché le soluzioni CRM danno priorità alla semplificazione dei flussi di lavoro e all'automazione dell'inserimento dei dati, in modo che gli agenti possano concentrarsi sulla risoluzione dei problemi senza rimanere bloccati nell'inserimento manuale.

3. Zendesk (il migliore per la gestione delle chiamate basata sull'IA e il supporto omnicanale)

Via Zendesk

Gestire un call center significa destreggiarsi tra monitoraggio, registrazione e reportistica. E se il sistema CRM offrisse l'accesso mobile per gestire le interazioni con i clienti ovunque ci si trovi?

Questo è esattamente ciò che offre Zendesk. Un potente CRM per call center che centralizza le interazioni con i clienti, il monitoraggio delle chiamate e l'analisi dei dati in un'unica piattaforma.

Ancora meglio, consente il supporto telefonico direttamente dalla stessa area di lavoro utilizzata per email, chat e canali social, garantendo un servizio clienti coerente su più canali di comunicazione.

Le migliori funzionalità di Zendesk

Fornire un supporto omnicanale per unificare le interazioni telefoniche, via email, chattando e sui social

Indirizza le chiamate in modo intelligente utilizzando la priorità basata sull'IA

Genera trascrizioni e riepiloghi post-chiamata per una gestione più rapida dei casi

Monitoraggio delle chiamate e delle prestazioni degli agenti con analisi in tempo reale

Migliora le opzioni self-service con IVR e risposte automatiche

Limiti di Zendesk

Richiede competenze di codice per la creazione di app personalizzate o la modifica dell'interfaccia

Problemi con la scarsa adozione da parte degli utenti in alcune organizzazioni

Prezzi Zendesk

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Un utente di Capterra dice:

Mi piace il modo in cui Zendesk gestisce i ticket di assistenza, le chat dal vivo e i messaggi, fornendo molte opzioni per analizzare i dati dalla loro parte o estrarre i dati tramite API e analizzarli dalla nostra parte.

Mi piace il modo in cui Zendesk gestisce i ticket di assistenza, chatta in tempo reale e Messaggi, fornendo molte opzioni per analizzare i dati dalla loro parte o estrarre i dati tramite API e analizzarli dalla nostra parte.

4. Freshdesk (Il migliore per il supporto omnicanale e l'automazione dell'helpdesk)

Via Freshdesk

Il mercato dell'automazione dell'helpdesk è stato valutato 28,6 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 130,9 miliardi di dollari entro il 2030, un chiaro segno che le aziende stanno dando priorità all'automazione del servizio clienti.

E cosa succede quando si combinano le funzionalità di un helpdesk con un software CRM? Si ottiene una soluzione di call center dedicata come Freshdesk.

Freshdesk integra l'assistenza omnicanale con un sistema di ticketing automatizzato. Ciò consente alle aziende di semplificare i flussi di lavoro, unificare le interazioni con i clienti e monitorare le metriche dei clienti, il tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità di Freshdesk

Automazione dell'assegnazione e del monitoraggio dei ticket per ridurre il lavoro manuale richiesto

Unificare le interazioni con i clienti attraverso molteplici canali di comunicazione

Attiva il supporto clienti basato sull'IA con chatbot automatizzati per una risoluzione rapida

Personalizza i flussi di lavoro e i modelli per migliorare l'efficienza degli agenti

Fornire una perfetta integrazione CRM con i più diffusi strumenti aziendali

Limiti di Freshdesk

Aumento dei costi quando si aggiungono funzionalità/funzioni avanzate

È necessario un piano a pagamento per usufruire delle funzionalità premium e del supporto per team più grandi

Prezzi di Freshdesk

Free

Crescita: 999 $/mese per utente

Pro: 3.599 $/mese per utente

Enterprise: 5.699 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshdesk

G2: 4. 4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshdesk?

Un utente di Capterra dice:

Freshdesk è uno dei miei strumenti preferiti per l'help desk perché è intuitivo e semplice da padroneggiare, anche per i principianti. Trovare ticket simili è semplice come effettuare una ricerca su Google e ci sono numerose opzioni di filtro tra cui scegliere.

Freshdesk è uno degli strumenti di help desk che aggiungo ai preferiti perché è intuitivo e semplice da padroneggiare, anche per i principianti. Trovare ticket simili è semplice come condurre una ricerca su Google e ci sono numerose opzioni di filtro tra cui scegliere.

🧠 Lo sapevi? Un'azienda con 5.000 visitatori gestisce in genere 448 chat dal vivo al mese, mentre 50.000 visitatori significano 1.000 chat, e questo significa un sacco di digitazione! Ma con i chatbot basati sull'IA, le query di routine vengono gestite istantaneamente, consentendo agli agenti del call center di concentrarsi su problemi più complessi.

5. Zoho CRM (il migliore per il consolidamento dei dati dei clienti e il monitoraggio delle chiamate in tempo reale)

Via Zoho CRM

La centralizzazione dei dati dei clienti è essenziale in un call center. Gli agenti devono poter accedere istantaneamente alle schede dei clienti e ai dettagli dei casi per garantire una gestione fluida delle chiamate e risoluzioni rapide. Zoho CRM semplifica questo processo offrendo una piattaforma centralizzata in cui gli agenti possono accedere istantaneamente alle interazioni con i clienti, registrare le chiamate in tempo reale e gestire il monitoraggio dei casi.

Garantisce inoltre un instradamento efficiente delle chiamate e una migliore produttività degli agenti. Con strumenti come la composizione tramite clic, il monitoraggio delle chiamate in tempo reale e l'analisi basata sull'IA, Zoho CRM aiuta a semplificare le operazioni e a migliorare l'esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Memorizza e accedi alla cronologia dei clienti per fornire un supporto personalizzato

Registrare automaticamente i dettagli delle chiamate per un migliore monitoraggio delle prestazioni

Indirizza le chiamate in modo efficiente all'operatore più adatto

Attiva la funzione click-to-dial per migliorare l'efficienza degli agenti

Monitoraggio delle chiamate in tempo reale per coaching e controllo qualità

Limiti di Zoho CRM

Personalizzazione limitata nella versione gratis

Una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 800 $/mese per utente

Professionale: 1.400 $/mese per utente

Enterprise: 2.400 $/mese per utente

Ultimate: 2.600 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.500+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (6.800+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho?

* Un utente di G2 dice

Zoho CRM si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di personalizzare i flussi di lavoro. L'integrazione con altri strumenti dell'ecosistema Zoho facilita la gestione centralizzata dei dati e l'automazione delle attività ripetitive, il che consente di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nelle nostre operazioni quotidiane.

Zoho CRM si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di personalizzare i flussi di lavoro. L'integrazione con altri strumenti dell'ecosistema Zoho facilita la gestione centralizzata dei dati e l'automazione delle attività ripetitive, il che consente di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nelle nostre operazioni quotidiane.

Leggi anche: Come creare un database CRM

Via Five9

La soluzione Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) di Five9 cambia le regole del gioco per i team del supporto clienti integrando i controlli della telefonia nel software CRM esistente. Ciò consente l'accesso immediato ai dati dei clienti, alla cronologia e alle informazioni durante le conversazioni telefoniche.

Ciò significa che ogni chiamata in entrata e in uscita non è solo una transazione, ma un'opportunità per migliorare l'esperienza del cliente!

Le migliori funzionalità di Five9

Abilita l'accesso basato su cloud per team remoti e ibridi

Si integra perfettamente con le principali piattaforme CRM per un'esperienza cliente unificata

Assistenza per interazioni omnicanale tramite voce, email, chat e social media

Limiti di Five9

Non dispone di un sistema CRM integrato, per cui richiede un software CRM esterno per avere tutte le funzioni

Incurs additional costs for advanced CRM integration

Prezzi Five9

*digitale: 119 $/mese per utente

Core: 119 dollari al mese per utente

Premium: Prezzi personalizzati

Ottimale: Prezzo personalizzato

Il massimo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Five9

G2: 4. 1/5 (500+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (400+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Five9?

Un utente G2 dice :

Five9 è una piattaforma all-in-one contact center as a service (CCaaS). Offre tutto ciò di cui potresti aver bisogno in un'unica posizione e da un unico account. Offre diverse funzionalità/funzioni in base alle esigenze specifiche e la parte migliore di Five9 è che può essere completamente personalizzato in base alle esigenze specifiche della tua azienda.

Five9 è una piattaforma all-in-one contact center as a service (CCaaS). Offre tutto ciò di cui potresti aver bisogno in un'unica posizione e da un unico account. Offre diverse funzionalità/funzioni in base alle esigenze specifiche e la parte migliore di Five9 è che può essere completamente personalizzato in base alle esigenze specifiche della tua azienda.

🚀 Curiosità: Le origini del CCaaS risalgono al 1995, lo stesso anno in cui "Waterfalls" dei TLC era in cima ai grafici! CosmoCom (ora parte di Enghouse Interactive) introdusse la prima tecnologia di contact center basata su IP, aprendo la strada alle moderne soluzioni CCaaS su cui facciamo affidamento oggi.

7. Aircall. io (la soluzione migliore per la comunicazione multicanale e la perfetta integrazione CRM)

Gestire le interazioni con i clienti su più canali può diventare caotico, ma Aircall.io elimina questo problema con una soluzione centralizzata.

Aircall. io unifica voce, SMS e social media in un'unica piattaforma, garantendo una perfetta integrazione CRM con oltre 100 app aziendali. Inoltre, la sincronizzazione bidirezionale consente agli utenti di accedere ai dati dei clienti, aggiornare i record e registrare le chiamate in tempo reale, il tutto da una soluzione di call center basata su cloud.

Aircall. io migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione automatica dei dati CRM con Salesforce, HubSpot e Zendesk

Indirizza le chiamate in modo intelligente utilizzando la risposta vocale interattiva (IVR)

Gestisci elevati volumi di chiamate con code di chiamata virtuali per tempi di attesa equi

Registra tutte le chiamate per la formazione, la risoluzione delle controversie e la garanzia di qualità

Monitorare le chiamate in tempo reale per fornire coaching e feedback in tempo reale

Limiti di Aircall.io

Offre analisi avanzate limitate nei piani di livello inferiore

Richiede una configurazione aggiuntiva per scenari complessi di instradamento delle chiamate

Prezzi di Aircall.io

Essenziale: 30 $ al mese per utente

Professionale: 50 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aircall.io

G2: 4. 3/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Aircall?

Un utente di G2 dice :*

Mi piace che il prodotto sia in continua evoluzione. Ho la sensazione che il feedback dei clienti sia davvero ascoltato e messo in pratica. Amanda ci ha fornito supporto rapidamente e ha risposto a tutte le nostre domande, e la chiamata di onboarding con Juan è stata facile da seguire e molto utile. Il prodotto è facile da usare. È così facile iniziare.

Mi piace che il prodotto sia in continua evoluzione. Ho la sensazione che il feedback dei clienti venga davvero ascoltato e messo in pratica. Amanda ci ha fornito rapidamente assistenza e ha risposto a tutte le nostre domande, mentre la chiamata di onboarding con Juan è stata facile da seguire e molto utile. Il prodotto è facile da usare. È così facile iniziare.

💡Consiglio dell'esperto: Grazie a funzionalità intuitive come IVR, monitoraggio delle chiamate in tempo reale e analisi dettagliate delle chiamate nei CRM del call center, è possibile migliorare la produttività degli agenti e la soddisfazione dei clienti!

8. Dialpad (il migliore per la trascrizione delle chiamate basata sull'IA e l'assistenza in tempo reale)

Via Dialpad

Dialpad offre trascrizione delle chiamate basata su IA, coaching degli agenti in tempo reale e punteggio CSAT predittivo, il tutto offrendo una perfetta integrazione CRM con Salesforce e altre soluzioni. Con TrueCaaS, Dialpad unifica anche voce, messaggistica, video e chat dal vivo, offrendo un'esperienza veramente omnicanale sia per i clienti che per gli agenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dialpad

Trascrivi le chiamate in tempo reale con la funzione di conversione vocale in testo basata su IA

Assistenti in tempo reale con schede RTA (Real-Time Assist) che triggerano note rilevanti durante le chiamate

Prevedere i punteggi CSAT analizzando le trascrizioni delle chiamate, anche se i sondaggi non sono completati

Abilita la comunicazione omnicanale attraverso voce, messaggistica, video e chatbot

Invia messaggi vocali preregistrati per velocizzare le chiamate commerciali in uscita

Si integra perfettamente con Zoho CRM, Salesforce, Zendesk e altre piattaforme

Limiti del dialpad

Limita il numero di contact center in base al piano

Limita la capacità della coda di attesa, il che potrebbe essere difficile durante i picchi di chiamate

Richiede una configurazione avanzata per scenari complessi di instradamento delle chiamate

Prezzi di Dialpad

Standard: 15 $ al mese per utente

Pro: $25/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4. 4/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 500 recensioni)

9. Nextiva (la migliore per le funzioni CRM integrate in una piattaforma di call center)

Via Nextiva

Passare dal software CRM alle piattaforme dei call center è un killer della produttività. Invece di attivare/disattivare più app, Nextiva funziona come un CRM, rendendo le interazioni con i clienti fluide e i flussi di lavoro degli agenti più efficienti.

Grazie alla funzione click-to-call, ai pop-up e alle funzionalità omnicanale, gli agenti possono gestire chiamate, email, social media e chat da un'unica dashboard per garantire un'esperienza cliente unificata.

Le migliori funzionalità di Nextiva

Accedi immediatamente ai dettagli dei clienti con l'integrazione diretta dei dati

Avvia rapidamente le chiamate utilizzando la funzione click-to-call dai contatti CRM

Visualizza automaticamente i dettagli del cliente con finestre a comparsa sulle chiamate in arrivo

Gestisci le interazioni omnicanale tra chiamate, email, chat e social media

Migliora l'automazione del flusso di lavoro con gli strumenti di automazione dei processi

Limiti di Nextiva

Riunioni video limitate a 45 minuti

I minuti non utilizzati non vengono riportati al mese successivo

Prezzi Nextiva

Essenziale: 129 $/mese per utente

Professionale: 159 $/mese per utente

Premium: 199 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2: 4. 5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nextiva?

Un utente di Capterra dice

Abbiamo ricevuto un ottimo servizio da Nextiva e quando abbiamo un problema, ci offrono diverse opzioni per ottenere supporto tecnico. E siamo rimasti molto soddisfatti del loro servizio, supporto tecnico e attrezzature.

Abbiamo ricevuto un ottimo servizio da Nextiva e quando abbiamo un problema, ci offrono diverse opzioni per ottenere supporto tecnico. E siamo rimasti molto soddisfatti del loro servizio, supporto tecnico e attrezzature.

10. CloudTalk (Il migliore per la gestione delle chiamate basata sull'IA e l'automazione CRM)

Via CloudTalk

Un sistema CRM per call center dovrebbe fare molto di più che memorizzare i dati dei clienti: dovrebbe ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare il monitoraggio delle chiamate e fornire informazioni in tempo reale. CloudTalk fa esattamente questo integrandosi perfettamente con software CRM come Salesforce e HubSpot.

Grazie a funzionalità come il click-to-call e i riepiloghi delle chiamate generati dall'IA, CloudTalk semplifica le operazioni di assistenza clienti, rendendolo un potente software CRM per call center per gestire elevati volumi di chiamate e interazioni multicanale con i clienti.

Le migliori funzionalità di CloudTalk

Sincronizzazione istantanea delle interazioni con i clienti grazie all'integrazione CRM per aggiornamenti in tempo reale

Registra automaticamente i dettagli delle chiamate nel CRM, eliminando l'inserimento manuale dei dati

Abilita la funzione click-to-call per comporre i numeri direttamente dall'interfaccia CRM

Indirizza le chiamate in modo intelligente all'agente giusto in base alle esigenze del cliente

Fornire coaching in tempo reale con monitoraggio delle chiamate in diretta e modalità sussurro

Genera riepiloghi/riassunti delle chiamate basati sull'IA per far risparmiare ore agli agenti nella compilazione manuale delle note

Limiti di CloudTalk

Limita i minuti di chiamata in base al piano del cliente

Dipende da operatori esterni, che possono limitare la capacità di chiamate simultanee

Prezzi di CloudTalk

Starter: 25 $/mese per utente

Essential: 29 dollari al mese per utente

Esperto: 49 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CloudTalk

G2: 4. 4/5 (più di 200 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Leggi anche: Cos'è la gestione delle comunicazioni con i clienti?

11. Talkdesk (Il migliore per l'automazione basata sull'IA e le interazioni omnicanale con i clienti)

Via Talkdesk

Talkdesk non è un sistema CRM autonomo. È una soluzione per call center basata su cloud che si integra con le principali piattaforme CRM e consente agli agenti di accedere alle interazioni con i clienti senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Questo aiuta gli addetti al servizio clienti a gestire i flussi di lavoro in modo più efficiente e migliora il servizio clienti in generale.

Le migliori funzionalità di Talkdesk

Accedi ai dati dei clienti in tempo reale direttamente dall'interfaccia Talkdesk

Indirizza le chiamate in modo intelligente in base ai dettagli del cliente e alle competenze dell'agente

Guida i clienti senza problemi con l'automazione IVR (Interactive Voice Response)

Assistenza per interazioni omnicanale tra chiamate, email, chat e social media

Migliora le campagne outbound con opzioni di composizione predittiva e avanzata

Limiti di Talkdesk

Limiti alla personalizzazione per flussi di lavoro altamente specializzati

Limita le funzionalità avanzate di IA come l'analisi del sentiment ai piani di livello superiore

Prezzi di Talkdesk

CX Cloud Digital Essentials: 85 dollari al mese per utente

CX Cloud Essentials: 85 $ al mese per utente

CX Cloud Elevate: 115 dollari al mese per utente

CX Cloud Elite: 145 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Talkdesk

G2: 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Talkdesk?

Un utente G2 dice:

Mi piace la facilità d'uso di Talkdesk, è molto facile da capire e da presentare ai nuovi agenti. Utilizziamo Talkdesk ogni giorno per effettuare e ricevere chiamate con i clienti, quindi per noi è importante avere un software che funzioni bene

Mi piace la facilità d'uso di Talkdesk, è molto facile da capire e da presentare ai nuovi agenti. Utilizziamo Talkdesk ogni giorno per effettuare e ricevere chiamate con i clienti, quindi per noi è importante avere un software che funzioni bene

💡Suggerimento: Da fare sempre i compiti, per non rimanere mai fuori dal giro. Ecco una guida passo passo per capire come viene implementato il servizio clienti basato sull'IA.

12. Avaya (la migliore per l'integrazione CRM multicanale e le informazioni sui clienti in tempo reale)

Via Avaya

Avaya è una soluzione CRM per contact center completa, progettata per gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti in entrata e in uscita. Si integra con Salesforce, Microsoft Dynamics e ServiceNow, consentendo agli agenti del contact center di accedere ai dati dei clienti all'interno della loro interfaccia di chiamata.

La supervisione in tempo reale di Avaya, i flussi di lavoro automatizzati e le informazioni basate sull'IA aiutano anche i team del supporto a semplificare le operazioni e a migliorare la soddisfazione dei clienti.

Le migliori funzionalità di Avaya

Accedi ai dati unificati dei clienti direttamente dall'interfaccia del call center

Si integra perfettamente con i principali sistemi CRM per la sincronizzazione dei dati in tempo reale

Gestisci le interazioni omnicanale tra chiamate, email, chat e social media

Migliora l'efficienza degli agenti con informazioni in tempo reale sui clienti e riducendo l'inserimento manuale dei dati

Abilita il monitoraggio del supervisore per il coaching dal vivo e il monitoraggio delle prestazioni

Limiti di Avaya

Richiede un notevole lavoro di personalizzazione per flussi di lavoro unici

Affronta potenziali sfide di coerenza dei dati quando integri più CRM

Prezzi Avaya

Digitale: Prezzi personalizzati

Voce: Prezzi personalizzati

Tutti i media: Prezzi personalizzati

Creane uno tuo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Avaya

G2: 4. 1/5 (150+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avaya?

Un utente G2 dice :

Sono nella mia azienda da quasi quattro anni e da allora utilizziamo Avaya, che ci aiuta a raggiungere i nostri clienti ed è molto facile da usare.

Sono nella mia azienda da quasi quattro anni e da allora utilizziamo Avaya, che ci aiuta a raggiungere i nostri clienti ed è molto facile da usare.

🚀 Curiosità: Gartner prevede che entro il 2027 i chatbot basati sull'IA saranno il principale canale di assistenza clienti per il 25% delle organizzazioni. Per i call center, ciò significa meno query di routine per gli agenti e più interazioni con i clienti basate sull'IA, il che migliora l'efficienza e riduce i tempi. È una situazione vantaggiosa per tutti!

13. EngageBay (la migliore per le PMI che necessitano di una soluzione CRM e call center all-in-one)

Via EngageBay

Immaginate il titolare di una piccola impresa che cerca di destreggiarsi tra il servizio clienti, l'aspetto commerciale e il marketing, il tutto senza interrompere il regolare funzionamento del call center. È qui che entra in gioco EngageBay.

Progettato pensando alle startup e alle piccole imprese, EngageBay combina funzionalità CRM, automazione del marketing e call center in un'unica piattaforma intuitiva.

Grazie alle funzionalità CRM integrate e alle funzionalità dedicate, come un potente dialer e un tracker della produttività degli agenti, EngageBay garantisce che gli addetti al supporto clienti abbiano tutto il contesto di cui hanno bisogno, sia che stiano effettuando chiamate in uscita o gestendo le richieste dei clienti.

EngageBay: le migliori funzionalità/funzioni

Fornire informazioni complete sui clienti con un CRM integrato per interazioni personalizzate

Effettua chiamate direttamente tramite EngageBay o integrale con Twilio e app di terze parti

Assegna automaticamente le chiamate in uscita con il generatore avanzato di automazione del flusso di lavoro

Monitoraggio dei ticket e delle query dei clienti utilizzando il software di helpdesk gratis

Registrazione delle chiamate per la formazione e l'ottimizzazione dei processi

Limiti di EngageBay

Offre personalizzazione limitata per reportistica avanzata

Ha una curva di apprendimento per funzionalità/funzioni complesse

Limita le funzioni sull'app mobile

Prezzi di EngageBay

Free

Base: 12,74 $/mese per utente

Crescita: 55 $ 24 al mese per utente

Pro: 101,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EngageBay?

Un utente G2 dice:

Un ottimo strumento completo per la gestione dei social media. Semplifica molto bene la preparazione e la pubblicazione dei post sui social media. L'interfaccia utente è intuitiva e ci si fa l'abitudine in un paio di minuti. Inoltre, il loro supporto clienti è di prim'ordine.

Un ottimo strumento completo per la gestione dei social media. Semplifica molto bene la preparazione e la pubblicazione dei post sui social media. L'interfaccia utente è intuitiva e ci si fa l'abitudine in un paio di minuti. Inoltre, il loro supporto clienti è di prim'ordine.

Altri software utili

Ecco un elenco di altri software CRM per call center che non sono stati inseriti nel nostro elenco ma che possono esserti utili in determinati scenari: Bitrix24 : una soluzione completa per CRM e contact center con telefonia integrata, automazione delle attività e supporto omnicanale per una migliore produttività degli agenti

Vocalcom : un CRM per call center basato su cloud che offre instradamento delle chiamate basato su IA, analisi in tempo reale e integrazioni CRM senza soluzione di continuità per migliorare le interazioni con i clienti

RingCentral Contact Center: un CRM per call center scalabile con gestione intelligente delle chiamate, ottimizzazione della forza lavoro e comunicazione omnicanale

Leggi anche: I migliori sistemi software CRM completamente personalizzabili

Niente più danni collaterali alle chiamate! ClickUp ti copre

Il tempo è denaro, ma lo sono anche i clienti soddisfatti.

Soprattutto nei call center, dove ogni interazione fluida crea fedeltà al marchio e prende il controllo dell'intero imbuto commerciale.

E qui c'è un dato che lo dimostra: il 58% dei clienti è disposto a pagare di più per un servizio clienti migliore.

Ecco perché l'integrazione della soluzione CRM di ClickUp è salutare per il tuo business.

ClickUp centralizza i dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e migliora le operazioni del call center, il tutto in un'unica piattaforma. Dal monitoraggio delle chiamate all'automazione delle attività, elimina il sovraccarico delle app in modo che gli agenti possano concentrarsi su ciò che conta davvero: la soddisfazione del cliente.

Pronto a trasformare le operazioni del tuo call center? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!