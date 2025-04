oltre 30 prompt SEO di ChatGPT per una migliore ottimizzazione della pagina

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è una versione di prova senza fine. La pressione per trovare le parole chiave giuste e ottimizzare i contenuti è schiacciante. E quando pensi di avercela fatta, Google ti colpisce con un nuovo aggiornamento e improvvisamente le tue classifiche nei motori di ricerca sono in caduta libera.

E se vi dicessimo che strumenti di IA come ChatGPT possono gestire e velocizzare i vostri flussi di lavoro SEO?

ChatGPT funge da assistente SEO personale, aiutandoti a mettere a punto contenuti che piacciono ai motori di ricerca e con cui il tuo pubblico si connette. Infatti, un sondaggio mostra che il 58% dei professionisti lo utilizza per generare e ottimizzare i contenuti, il 20% per i metadati, il 15% per la ricerca di parole chiave e l'8% per l'analisi di benchmark.

Tuttavia, i risultati di ChatGPT dipendono dalle tue istruzioni. Questa guida ti mostra come creare prompt SEO perfetti per ChatGPT e condivide oltre 30 esempi per migliorare la tua strategia.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi I prompt SEO di ChatGPT sono istruzioni mirate per terminare rapidamente le attività SEO I prompt di ChatGPT per la SEO ti aiutano a creare più velocemente contenuti ottimizzati per le parole chiave, a generare nuove idee, a rimanere coerente, a migliorare la SEO della pagina e a guadagnare tempo per il lavoro strategico Passaggi per creare prompt SEO ChatGPT: Sii specifico su ciò che desideri

Fornire un contesto per ottenere risultati migliori

Sii chiaro sul formato di output

Utilizza dati SEO e materiali di riferimento

Perfeziona e ripeti Dai un'occhiata alla raccolta di oltre 30 prompt di ChatGPT per aiutarti nella ricerca di parole chiave, nella creazione di contenuti, nell'ottimizzazione della pagina e altro ancora ChatGPT ha dei limiti nell'accesso ai dati in tempo reale, nell'ottimizzazione delle parole chiave e nella comprensione accurata dell'intento di ricerca ClickUp Brain supera ChatGPT offrendo approfondimenti SEO contestualizzati, collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro SEO automatizzati

Cosa sono i prompt SEO di ChatGPT?

I prompt SEO di ChatGPT sono istruzioni scritte con cura che si danno a ChatGPT per far terminare un'attività SEO, come suggerire parole chiave, creare uno schema, ottimizzare il testo alternativo delle immagini, creare un blog SEO-friendly e altro ancora.

ChatGPT utilizza dati di formazione estesi per elaborare questi prompt e generare suggerimenti su misura che si allineano con le tue intenzioni di ricerca, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Ecco cosa rende buono un prompt SEO: Chiarezza: esprimi chiaramente la tua richiesta, ad esempio "Genera un elenco di parole chiave ad alto volume e bassa concorrenza per la SEO locale nel settore dentale"

*focus: Concentrati su una richiesta alla volta. Invece di chiedere sia la ricerca di parole chiave che una struttura del contenuto, separali in due prompt

Contesto: Fornisci dettagli rilevanti, come il tuo pubblico di riferimento, il settore, la posizione o i concorrenti. Esempio: "Suggerisci argomenti per un blog per un sito web immobiliare rivolto a chi acquista casa per la prima volta in California"

Attuabile: chiedi un risultato tangibile. Invece di "Dai consigli SEO", prova "Elenca cinque miglioramenti SEO nella pagina per un blog WordPress"

Lunghezza e profondità: specificare quanto dettagliata si desidera la risposta. Ad esempio, "Fornire una spiegazione di 200 parole sull'ottimizzazione delle meta descrizioni per i siti di e-commerce"

Vantaggi dell'utilizzo dei prompt SEO di ChatGPT

La SEO non deve essere complicata, e i prompt di ChatGPT lo garantiscono. Ecco come:

💡 Supera immediatamente il blocco dello scrittore: ChatGPT gestisce il brainstorming SEO con prompt a risposta aperta come "Quali sono le ultime tendenze nella moda sostenibile SEO?" , usufruendo di nuovi angoli di contenuto e opportunità di parole chiave

⚖️ Mantieni uno stile coerente per i tuoi contenuti: Imposta una volta il tono (amichevole e colloquiale o formale in stile APA) e ChatGPT assicura che ogni pezzo rimanga coerente e in linea con il marchio

🔍 Ottimizza la SEO della pagina senza sforzo: utilizza i prompt per perfezionare i contenuti con parole chiave pertinenti, FAQ e parole chiave LSI per un posizionamento migliore (senza keyword stuffing)

📈 Concentrati maggiormente sulla strategia: ChatGPT gestisce il lavoro di base della SEO in modo che tu possa dare priorità alla creatività e all'analisi. Non c'è da stupirsi che il 71% degli esperti di marketing affermi che l'IA generativa li libera per ottenere risultati migliori

Come creare prompt SEO efficaci con ChatGPT?

Che si tratti di creare prompt ChatGPT per il marketing, il commerciale o la SEO, date all'IA istruzioni chiare e ricche di contesto. Se ci riuscirete, otterrete contenuti ben strutturati e orientati alla SEO che si posizioneranno bene.

Quindi, segui queste best practice per generare prompt SEO orientati ai risultati 👇

1. Sii specifico su ciò che desideri

ChatGPT funziona meglio quando gli vengono date indicazioni chiare. Prima di scrivere il prompt, identifica l'attività SEO per cui hai bisogno di aiuto.

Hai bisogno di idee per le parole chiave? Chiedi: "Genera 10 parole chiave a coda lunga per [argomento] con bassa concorrenza e alta intenzione di ricerca"

Cerchi una scaletta per un post sul blog? Specifica, "Crea una scaletta SEO-friendly per il blog per [argomento] con tag H1, H2 e H3"

*vuoi ottimizzare un paragrafo? Istruisci, "Riscrivi questo paragrafo in modo da includere naturalmente la parola chiave "[parola chiave obiettivo]" migliorandone al contempo la leggibilità"

2. Fornire un contesto per ottenere risultati migliori

Il contesto è la chiave per ottenere risposte più pertinenti da ChatGPT. Pensa a quali informazioni potrebbero aiutare a guidare l'IA. Potrebbero essere:

Categoria Descrizione Esempi Argomento o parola chiave di traguardo Qual è l'obiettivo principale del contenuto? "Marketing digitale per le startup" o "strumenti SEO basati sull'IA" Pubblico A chi è rivolto questo contenuto? "Scritto per principianti" o "Traguardo per titolari di piccole imprese" Scopo Qual è l'obiettivo di questo contenuto? "Per educare", "Per generare lead" o "Per posizionarsi più in alto nei motori di ricerca" Tono o stile Come dovrebbe suonare? "Usa un tono persuasivo e basato sui dati" o "Mantieni un tono amichevole e colloquiale" Ruolo Quale prospettiva dovrebbe assumere il contenuto? "Agisci come un esperto SEO" o "Scrivi come un coach di marketing digitale"

3. Sii chiaro sul formato di output

I contenuti SEO spesso richiedono una formattazione rigorosa, come titoli di meno di 60 caratteri, posizionamento delle parole chiave nei titoli o uno schema JSON-LD per i dati strutturati. Dite a ChatGPT esattamente quale formato o criterio volete nella risposta per evitare ambiguità e modifiche inutili.

Alcuni esempi di istruzioni sono:

Categoria Bad prompt Buon prompt Numero di elementi Mi dai qualche idea per il titolo di un blog di fitness? Fornisci cinque idee per il titolo di un blog di fitness Limiti di caratteri o parole Scrivere una meta descrizione per un blog sull'email marketing Scrivi una meta descrizione di meno di 155 caratteri per un blog sull'email marketing Tipo di output Suggerisci parole chiave per il marketing digitale Elenco di 10 parole chiave a coda lunga per il marketing digitale in una tabella con volume di ricerca e livello di concorrenza Richiesta di formattazione Scrivi un post su LinkedIn sul content marketing Scrivi un post su LinkedIn sul content marketing. Formattalo come segue: Gancio (prima frase, che attiri l'attenzione) Contenuto principale (2-3 brevi paragrafi con approfondimenti o suggerimenti) CTA (che incoraggi il coinvolgimento o l'azione) Esempi da includere Scrivi una bozza di blog SEO-friendly per "Produttività del lavoro da remoto" Crea una struttura per un blog SEO-friendly su "Produttività del lavoro da remoto". Utilizza esempi di aziende che lavorano da remoto con esito positivo e sfide di produttività del mondo reale per renderlo attuabile

4. Utilizza dati SEO e materiali di riferimento

ChatGPT non dispone di dati di ricerca in tempo reale, quindi non conosce i volumi di ricerca effettivi o la difficoltà delle parole chiave. Ma puoi fornirgli dettagli SEO specifici come:

Ricerca parole chiave (volume di ricerca, livello di concorrenza)

Intento dell'utente (informativo, transazionale, di navigazione)

Informazioni sulla concorrenza (strutture comuni dei contenuti, conteggio delle parole)

Tendenze della pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP) (snippet in primo piano, elenchi, FAQ)

A partire da GPT-4, puoi caricare documenti come linee guida del marchio o esempi di blog passati per mostrare all'IA il tono, la struttura e la formattazione che preferisci. GPT-4o può anche navigare in Internet, quindi se hai collegamenti a studi, blog della concorrenza o materiali di riferimento, incollali direttamente nel prompt per una maggiore precisione.

⚠️ Nota: Queste funzionalità/funzioni sono disponibili solo con una sottoscrizione a ChatGPT Plus.

5. Perfezionare e iterare

Non accettare la prima risposta di ChatGPT come definitiva. Se mancano dettagli, struttura o parole chiave, modifica il prompt.

📌 Ad esempio, se lo schema di ChatGPT su "Strategie di marketing efficaci per le piccole imprese" manca di una sezione chiave, come "piano di bilancio, perfezionalo con un seguito:

✔️ Ottima struttura! Aggiungere una sezione sulle considerazioni di budget per ogni strategia.

Hai bisogno di un tono diverso o di più varietà? Chiedi a:

✔️ Riscrivi questo in uno stile più colloquiale.

✔️ Dammi altri cinque esempi.

Continua a ripetere l'iterazione finché il contenuto non si avvicina al risultato ideale.

💡 Suggerimento: Utilizza prompt passo passo invece di una grande richiesta per ottenere risultati SEO migliori. Questo approccio a "catena di pensiero" suddivide un'attività ampia in passaggi più piccoli e mantiene il contenuto focalizzato.

📌 Esempio: Per la ricerca di parole chiave: Prompt 1: Dammi 15 parole chiave a coda lunga relative a [argomento]

prompt 2: Per ogni parola chiave, suggerisci l'intento di ricerca (ciò che l'utente sta cercando)*

*prompt 3: Ora, abbozza una bozza per un blog che raggiunga la prima parola chiave dell'elenco

30 esempi di prompt SEO di ChatGPT

Per iniziare, ecco oltre 30 esempi di prompt ChatGPT su misura per varie attività SEO. Sentiti libero di copiarli, modificarli e utilizzarli nel tuo flusso di lavoro.

(Per comodità, li abbiamo raggruppati in varie categorie)

A. Prompt per la ricerca di parole chiave

1. Elenco di 10 parole chiave principali per [settore] che coprono diversi aspetti della nicchia.

tramite OpenAI

2. Genera un elenco di parole chiave a coda lunga relative a [prodotto] per indirizzare più traffico alla pagina del prodotto.

3. Elenco di 10 parole chiave di indicizzazione semantica latente (LSI) relative a [parola chiave primaria] che appaiono comunemente nei contenuti di alto livello.

4. Raggruppa queste parole chiave in cluster tematici in base all'intento di ricerca e alla rilevanza semantica. [Inserisci elenco parole chiave]

5. Consiglia angolazioni per i post del blog per questi gruppi di parole chiave, concentrandoti sull'intento di ricerca e sulle esigenze del pubblico.

B. Prompt per analisi della concorrenza

6. Il mio blog [inserire link al blog] si concentra sulla SEO per l'e-commerce, in modo simile a [sito web della concorrenza]. Confronta entrambi i blog e identifica gli argomenti e i sottoargomenti che hanno trattato ampiamente, ma che io non ho trattato. Suggerisci opportunità di contenuti ad alto impatto per colmare il divario.

7. Lavoro nel settore SEO per l'e-commerce. Trova le parole chiave per cui [il sito web della concorrenza] è meglio posizionato di [il mio sito web]. Identifica i punti deboli, come backlink di bassa qualità o contenuti scarsi, per superarli. [Inserisci il link alla pagina del blog del concorrente]

C. Prompt per l'ideazione e la creazione di contenuti

8. Creare un brief sui contenuti su [argomento]. Includere "conteggio parole", "parola chiave principale", "meta descrizione", "suggerimento meta titolo", "suggerimenti H1" e "istruzioni per gli autori".

9. Scrivi un'introduzione breve (max 120 parole) e SEO-friendly per un blog su [argomento] utilizzando la parola chiave in modo naturale. Fornisci due versioni:

Un'introduzione semplice su ciò che l'articolo tratta Un'introduzione incentrata sul problema che evidenzia un problema che [l'argomento] risolve

10. Abbozza un articolo completo su [argomento]. Includi sei sezioni principali con brevi elenchi puntati su cosa trattare in ciascuna.

11. Sei un esperto di [settore] e delle sue applicazioni. Scrivi un post di 1.500 parole sul blog su [argomento] basandoti su questo schema. Inserisci le seguenti parole chiave per migliorare l'ottimizzazione dei motori di ricerca. [Inserisci schema ed elenco di parole chiave]

12. Fornire una conclusione concisa per un post sul blog su [argomento]. Dovrebbe riepilogare/riassumere i punti chiave e includere un invito all'azione (come incoraggiare un commento o l'iscrizione alla newsletter).

13. Sto scrivendo un post sul blog su [argomento]. Suggerisci dieci titoli, ciascuno con meno di 60 caratteri, che includano la parola chiave esatta. I titoli dovrebbero essere coinvolgenti e attraenti per il pubblico.

D. Prompt SEO sulla pagina

14. Sto scrivendo un articolo su "[argomento]. Quale sarebbe la migliore struttura di URL ottimizzata per la SEO?

15. Ho in programma di scrivere una guida completa su [argomento]. Come dovrei strutturare i miei tag di intestazione per la SEO?

16. Come posso inserire strategicamente le CTA nel mio [argomento della masterclass] per massimizzare le iscrizioni e la partecipazione?

17. In base alla mappa del mio sito, suggerisci cinque opportunità di collegamento interno e possibili testi di ancoraggio di non più di cinque parole per il mio post sul blog [argomento]. [Inserisci il link al tuo sito web]

18. Scrivi un testo alternativo (meno di 125 caratteri) per un'immagine su [descrizione dell'immagine].

E. Prompt per l'ottimizzazione dei contenuti

19. Riscrivi questo articolo con le best practice SEO, includendo parole chiave come [inserisci parole chiave], meta descrizioni e sottotitoli. [Inserisci link articolo]

20. Genera un meta titolo (max 60 caratteri) e una descrizione (max 160 caratteri) SEO-friendly per un blog su [argomento]. Posiziona la parola chiave [parola chiave] all'inizio per una migliore visibilità nella ricerca.

21. Riepilogare/riassumere questo post del blog in formato elenco puntato per una migliore leggibilità. [Inserire il link del post del blog]

22. valuta la leggibilità di questo post del blog. Accorcia i paragrafi troppo lunghi, usa elenchi puntati e formatta meglio per un layout più accattivante: *[Inserisci link al post del blog]

23. Il mio post sul blog [argomento] ha un tag titolo di 70 caratteri. Suggerisci un titolo ottimizzato per la SEO che catturi l'essenza del post e rientri nel limite ottimale di caratteri.

24. Rileggi questo post del blog per identificare e correggere eventuali errori grammaticali, refusi ed errori: [Inserisci il link del post del blog]

F. Prompt SEO locali

25. Esamina le strategie SEO locali dei tre principali concorrenti per un [tipo di attività] a [città, stato]. Fornisci informazioni sulla loro strategia per le parole chiave, sul profilo dei backlink e sull'ottimizzazione del profilo aziendale di Google. [Inserisci il link al sito web dei concorrenti]

26. Sviluppare un piano di marketing dei contenuti per aumentare la SEO locale di una posizione multipla [la tua aziendale] in [la tua localizzazione di mercato]. Includere post di blog localizzati, prodotti/servizi in evidenza e partnership con influencer locali.

G. Prompt SEO tecnici

27. gestisco un negozio di e-commerce con diverse categorie e sottocategorie di prodotti. Il mio sito web è [inserire link]. Generare una sitemap XML valida per queste pagine: [inserire tutti i link alle pagine web]*

28. Genera un markup dello schema delle domande frequenti per le seguenti domande e risposte per migliorare la visibilità della ricerca: [Elenca le tue domande]

29. gestisco un negozio di e-commerce su [nome sito web], dove i prodotti sono suddivisi in diverse categorie. Come faccio ad aggiungere correttamente i tag canonici?

30. Genera tag hreflang per garantire il corretto targeting delle pagine per [paese] in [lingua], [paese] in [lingua] e [paese] in [lingua]. Questi tag dovrebbero specificare correttamente le combinazioni di lingua e paese per ogni pagina.

31. Analizza la possibilità di scansione e indicizzazione di [URL del sito web]. Identifica le pagine bloccate da robots.txt, senza tag indice o con problemi canonici. Fornisci consigli per migliorare l'indicizzazione e assicurati che le pagine importanti siano accessibili ai crawler dei motori di ricerca.

32. Controlla reindirizzamenti e collegamenti interrotti per [URL del sito web]. Identifica errori 404, reindirizzamenti 301/302 impropri e catene o loop di reindirizzamento. Suggerisci ottimizzazioni per garantire una navigazione fluida e preservare l'equità dei collegamenti.

Errori comuni da evitare

Anche se ChatGPT è un ottimo alleato, qualche passo falso può danneggiare la tua SEO più che aiutarla.

Ecco alcune insidie comuni a cui prestare attenzione:

❌ Affidarsi a ChatGPT per dati fattuali o metriche SEO in tempo reale

ChatGPT non ha accesso a dati in tempo reale come volumi di ricerca, classifiche di Google o analisi. Quindi, fare domande come "Quante ricerche ottiene questa parola chiave?" o "Qual è la concorrenza per questa query?" potrebbe dare suggerimenti che sembrano plausibili ma che non hanno alcuna richiesta di ricerca.

✅ Per evitarlo: Non considerare ChatGPT come un sostituto degli strumenti SEO. Usalo per ottenere informazioni qualitative (argomenti, variazioni, frasi), ma verifica i dati quantitativi (volume di ricerca, concorrenza, CTR) con strumenti tradizionali di ricerca delle parole chiave come Google Keyword Planner, Semrush o Ahrefs

❌ Credere a tutto ciò che dice (senza verificarlo)

ChatGPT spesso ha allucinazioni, il che significa che può produrre testi che sembrano legittimi ma che in realtà sono imprecisi o inventati. Ciò include statistiche false, riferimenti inventati o spiegazioni errate.

Per la SEO, pubblicare informazioni errate danneggia la credibilità e indebolisce l'E-E-A-T (Esperienza, Competenza, Autorevolezza, Affidabilità) dei tuoi contenuti.

✅ Per evitarlo: Controlla sempre i dettagli importanti. Se ChatGPT suggerisce, "Secondo uno studio, l'80% dei marketer fa X", non limitarti a seguirlo. Chiedi la fonte o, meglio ancora, trova una fonte verificata per confermare

❌ Lasciare che ChatGPT sostituisca l'intuizione e l'esperienza umana

Un altro errore comune è quello di utilizzare i risultati dell'IA così come sono, senza alcun intervento umano.

Le utili linee guida sui contenuti di Google danno la priorità all'esperienza e alla competenza. Se il tuo contenuto si legge come un generico riepilogo/riassunto di IA senza spunti unici, potrebbe avere difficoltà a classificarsi.

✅ Per evitarlo: Inserisci esempi del mondo reale, casi di studio, opinioni, storytelling e competenze che solo tu (o il tuo team) potete fornire. Questo migliora la qualità dei contenuti per i lettori e li differenzia dagli altri contenuti generati dall'IA

❌ Ignorare il limite di conoscenza e la tendenza di ChatGPT

Le conoscenze di ChatGPT hanno un limite: fine 2021 per GPT-3.5 e fino al 2023 per alcune versioni di GPT-4. Se hai bisogno di informazioni sui recenti cambiamenti SEO (come un aggiornamento dell'algoritmo di Google nel 2024 o gli ultimi fattori di ranking), ChatGPT potrebbe darti consigli obsoleti.

✅ Per evitarlo: Per le tendenze in tempo reale, affidati a strumenti come Google Trends, Google Search Console e recenti casi di studio

Controlla le informazioni SEO generate dall'IA con gli aggiornamenti ufficiali di Google, i blog di settore o le discussioni degli esperti

Limiti di ChatGPT SEO

ChatGPT rende più veloce la creazione di contenuti e la SEO, ma ha dei difetti.

Ecco dove si ferma:

Comprensione limitata dell'intento di ricerca: ChatGPT può indovinare l'intento in base alle parole chiave (ad esempio, "come ___" è probabilmente informativo). Tuttavia, non sa cosa mostra Google per quella query. Se vuoi evitarlo, ottieni la sottoscrizione a ChatGPT Plus, che include una funzionalità di navigazione per i risultati di ricerca in tempo reale

Nessun accesso ai dati del tuo sito: ChatGPT non conosce la tua attività, il tuo pubblico, i tassi di conversione, le sfumature del tono del tuo marchio o i punti deboli dei tuoi clienti. Ad esempio, ChatGPT può suggerire soluzioni generiche per un problema tecnico di SEO, ma non conosce le peculiarità del CMS del tuo sito, la configurazione del server o la cronologia dei problemi

Sfide dell'ottimizzazione delle parole chiave: ChatGPT può generare contenuti ricchi di parole chiave, ma non può identificare le parole chiave di tendenza o competitive. Può anche forzare le parole chiave in modo innaturale, danneggiando la leggibilità. E non riesce a integrare termini correlati (parole chiave LSI), il che indebolisce la pertinenza dei contenuti

Curva di apprendimento: Usare ChatGPT in modo efficace non è così semplice come sembra. Porre domande generiche raramente offre risultati perfetti. Inoltre, ci vogliono versioni di prova ed errori per perfezionare i prompt e ottenere contenuti utili e SEO-friendly

Padroneggia questi limiti di ChatGPT per usufruire del suo pieno potenziale per una SEO più intelligente ed efficace. Oppure potresti utilizzare un'alternativa a ChatGPT più potente per ottenere informazioni in tempo reale, risultati più rapidi e un'ottimizzazione delle parole chiave più accurata.

