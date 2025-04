10 strumenti di IA intelligenti per terapisti per migliorare i risultati dei clienti nel 2025

Dichiarazione di non responsabilità: Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento di qualsiasi condizione di salute mentale o fisica.

Sei esausto per essere stato emotivamente disponibile. I dati dei pazienti si accumulano e una nuova valutazione richiede la tua attenzione. Inoltre, sei già in ritardo nella preparazione della sessione mattutina con il tuo cliente.

Suona familiare?

L'intelligenza artificiale sta entrando in diversi settori e quello della salute mentale non fa eccezione. Gli strumenti giusti basati sull'IA possono gestire attività che richiedono molto tempo, come la revisione delle note sullo stato di avanzamento, offrendoti lo spazio per concentrarti sul tuo benessere e su quello del tuo cliente.

Per aiutarti nella scelta, abbiamo preparato un elenco dei 10 migliori strumenti di IA per terapisti, per assicurarti di poter continuare a prenderti cura dei tuoi clienti mentre gestisci uno studio di gruppo o privato senza stress.

⏰Riepilogo/riassunto di 60 secondi clickUp :* Ideale per semplificare i flussi di lavoro della terapia e la documentazione basata sull'IA Mentalyc: Ideale per creare modelli personalizzati per prendere appunti Upheal: Ideale per acquisire diverse chiamate web Autonotes: Ideale per un processo di documentazione più rapido Lyssn: Ideale per migliorare le competenze terapeutiche Woebot Health: Il migliore per l'assistenza psicologica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Earkick: Il migliore per monitorare la tua salute mentale Talkspace: Il migliore per la connessione con i professionisti Calmify: Ideale per la meditazione guidata e gli esercizi di respirazione Kintsugi: Ideale per monitorare la salute mentale

Circa il 46% dei professionisti della salute mentale non è in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti.

Fortunatamente, esistono strumenti e app di IA dedicati che possono aiutarli a superare questa sfida. Per semplificare le cose, ecco una panoramica di ciò che dovresti cercare quando selezioni una soluzione per la tua pratica terapeutica:

Sicurezza e conformità dei dati: Cerca soluzioni di IA conformi alla legge HIPAA e che rispettino tutte le normative pertinenti per mantenere al sicuro i dati sensibili

Integrazione: Scegli strumenti che si sincronizzano con il tuo EHR e i sistemi di gestione dello studio per ridurre la duplicazione delle voci

personalizzazione: *Scegliete una tecnologia di IA che vi permetta di personalizzare le informazioni sulle sessioni, automatizzare i promemoria o regolare le strategie di coinvolgimento dei clienti in base al vostro flusso di lavoro

*scalabilità: scegli una soluzione di IA che si espanda con le tue esigenze e supporti una base di clienti più ampia senza ulteriori grattacapi

Lo stress organizzativo aumenta a dismisura quando si deve gestire più appuntamenti e tenere sotto controllo lo stato dei clienti. È in questi momenti che si può ricorrere agli strumenti di IA per automatizzare il lavoro di routine, ottimizzare i flussi di lavoro e creare più spazio per interazioni significative con i clienti.

Ecco un elenco dei migliori strumenti di IA che dovresti provare 👇

1. ClickUp (ideale per semplificare i flussi di lavoro della terapia e la documentazione basata sull'IA)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, che combina la gestione di progetti e attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione con l'automazione basata sull'IA.

Per i terapisti, il suo nuovo IA Notetaker è una svolta.

Invece di affannarsi a prendere appunti durante una sessione, ClickUp AI Notetaker ascolta (con il consenso del cliente), cattura la conversazione in tempo reale e genera automaticamente note organizzate in seguito. Può anche trasformare quelle note in attività di follow-up, piani di trattamento o promemoria in modo da potersi concentrare completamente sul paziente.

Monitoraggio delle informazioni importanti con ClickUp AI Notetaker

Al termine della riunione, viene creato un documento organizzato (privato!) con tutti gli elementi essenziali: il nome della riunione, la data, un elenco dei partecipanti e persino una registrazione audio se è necessario tornare indietro e riascoltarla. Otterrai un rapido riepilogo/riassunto, un elenco puntato dei punti chiave e i passaggi successivi chiaramente definiti, in modo da non doverti chiedere cosa debba realmente accadere dopo la chiamata.

Una volta che l'IA Notetaker ha acquisito tutto, il tutto viene inserito direttamente in ClickUp Docs. I documenti ti aiutano a creare qualsiasi cosa, dai riepiloghi/riassunti delle sessioni e piani di trattamento ai manuali interni e alle guide per i clienti.

Organizza le informazioni chiave in un unico hub centralizzato con ClickUp Docs

E poiché Docs è connesso alla tua area di lavoro, puoi collegarlo direttamente ad attività, progetti, sequenze e persino a specifici obiettivi del paziente su cui stai lavorando.

Utilizza ClickUp Docs come editor di documenti collaborativo, completo di attività, IA, incorporazioni e collaborazione in tempo reale con il team

Ma la gestione delle note terapeutiche è solo un pezzo del puzzle: ci sono ancora il monitoraggio dello stato e la comunicazione con il cliente da gestire.

Scegli ClickUp Brain. È il tuo assistente di scrittura, gestore di attività e recuperatore di conoscenze basato sull'IA, tutto in uno.

Prende le note grezze delle sessioni dai documenti e le trasforma istantaneamente in attività, che si tratti di programmare un follow-up, aggiornare un piano di trattamento o registrare un'attività cardine del cliente. Genera anche riepiloghi chiari e concisi, in modo da non dover rileggere pagine e pagine di note.

Ancora meglio, Brain estrae informazioni chiave da sessioni passate, piani di trattamento o articoli di ricerca memorizzati nell'area di lavoro, senza bisogno di frugare tra le cartelle o ricordare dove si è scritto qualcosa.

Ottieni dettagli, riepiloghi e elementi di azione istantanei sui clienti con ClickUp Brain per una gestione della terapia senza interruzioni

ClickUp Automazioni va ancora oltre. È possibile attivare automaticamente attività di follow-up, promemoria delle sessioni, richieste di documenti o persino la creazione di fatture post-sessione.

Creare automazioni personalizzate per inoltrare promemoria e programmare sessioni con ClickUp Automazioni

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Limiti di ClickUp

I principianti possono sentirsi sopraffatti dalla vastità delle funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

*clickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

È fantastico gestire le attività per l'intera organizzazione. Anche per le attività ripetitive, dove è possibile pianificare le occorrenze. Molto facile da usare, e si possono aggiungere campi personalizzati, qualcosa di molto utile. Adoro le diverse visualizzazioni.

2. Mentalyc (il migliore per creare modelli personalizzati per prendere appunti)

tramite Mentalyc

Con Mentalyc, è possibile creare modelli di note su misura per i propri stili clinici e le esigenze della propria pratica. Il generatore di modelli intuitivo dello strumento consente agli utenti di progettare e modificare modelli, da SOAP e DAP a formati più specializzati, assicurando che ogni nota catturi i dettagli e le sfumature uniche di ogni sessione.

È possibile strutturare le metodologie di pratica individuale migliorando al contempo la conformità assicurativa e l'accuratezza della documentazione.

Migliori funzionalità di Mentalyc

Accesso a record condivisi dei clienti e dashboard delle prestazioni per il coordinamento all'interno degli studi di gruppo

Ottenere dati sulle dinamiche della sessione, come il tempo di parola e i periodi di silenzio, per perfezionare i processi terapeutici

Migliorare la collaborazione consentendo a supervisori e supervisori di condividere e rivedere le note delle sessioni

Limiti di Mentalyc

È possibile perdere le registrazioni prima che vengano generate le note

Non può funzionare come un EHR completo, che prompt agli utenti di utilizzare più piattaforme

Prezzi di Mentalyc

Gratis: versione di prova di 14 giorni

Mini: 19,99 $/mese per utente

Basic: $39,99/mese per utente

Pro: 69,99 $/mese per utente

*super: 119,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Mentalyc

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 5/5 (50+ recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Upheal (ideale per acquisire diverse chiamate web)

tramite U pheal

L'app Upheal aiuta i professionisti della salute mentale come terapisti, psichiatri e coach a registrare le sessioni attraverso diversi metodi, tra cui la registrazione diretta o la registrazione da altri dispositivi. È possibile utilizzare la sua estensione per Chrome per accedere ad altre piattaforme e registrerà le sessioni.

Presenta anche grafici dettagliati delle sessioni, fornendo ai terapeuti dati oggettivi sulle dinamiche della sessione. Ad esempio, se ricordi un momento chiave ma non riesci a ricordare esattamente quando si è verificato, la mappa della sessione può individuarlo rapidamente.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Creare un piano di trattamento e obiettivi SMART dopo aver terminato tre note per un client

Ottieni informazioni dettagliate sulle dinamiche della sessione, inclusi i rapporti di conversazione, la cadenza del discorso, i tempi di risposta, l'analisi del sentiment e l'uso dei tempi

Pianifica una sessione con il Calendario di Upheal e ottieni un link di chiamata unico e sicuro

Superare i limiti

A volte identifica erroneamente le voci, etichettando il terapeuta come cliente e non riuscendo a catturare accuratamente la voce del cliente

L'app non supporta la registrazione diretta delle telefonate su iPhone a causa di restrizioni di sistema

Rivoluzione dei prezzi

Free

Starter: 49 $/mese per utente

Premium: 99 $/mese per utente

Unlimited: $149/mese per utente

Team per la pratica di gruppo: 1. 10/sessione

Azienda: Prezzi personalizzati

Rivoluziona valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: una recente versione di prova a Londra sta esplorando la "commedia su prescrizione", in cui i pazienti assistono a spettacoli comici gratis per migliorare la salute mentale e ridurre la dipendenza dagli antidepressivi. Non sarebbe fantastico se funzionasse?

4. Autonotes (ideale per un processo di documentazione più rapido)

tramite AutoNotes

I terapisti possono dettare le note delle sessioni direttamente in Autonotes e l'IA trascriverà e incorporerà le informazioni nel modello scelto. Questo velocizza il processo di documentazione e riconosce e corregge gli errori grammaticali.

Con la funzionalità/funzione Presets, puoi anche creare scorciatoie per frasi, periodi o intere sezioni utilizzate di frequente e risparmiare tempo.

Autonotes migliori funzionalità/funzioni

Creare e gestire piani di trattamento per i clienti, compresi obiettivi e interventi, all'interno della piattaforma

Accedi direttamente alle funzionalità/funzioni di Autonotes utilizzando l' estensione del browser

Archivia queste note in cartelle e accedi ad esse ogni volta che vuoi utilizzando il Sistema di cartelle sicure di Autonotes

Autonote limiti

L'IA può generare informazioni errate o interpretarle male

Da fare Non ti dà il controllo sulla formattazione e sulla strutturazione di alcune sezioni

Prezzi di Autonotes

Piano Free

*essenziale: 25 $/mese per utente

Premium: 49 $/mese per utente

Ultimate: 99 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Autonotes valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Autonotes?

Riepiloga le note in modo conciso, aiutandomi a concentrarmi maggiormente sulle preoccupazioni del cliente. È intuitivo utilizzare l'applicazione e navigare tra le diverse funzionalità/funzioni. – Recensione G2

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per le attività quotidiane

5. Lyssn (il migliore per migliorare le capacità terapeutiche)

tramite Lyssn

I professionisti della salute mentale possono utilizzare l'IA di Lyssn come supervisore terapeutico virtuale per ottenere un feedback immediato sulle loro prestazioni. Ad esempio, se si ha difficoltà a mostrare supporto emotivo, lo strumento evidenzierà momenti specifici della registrazione e suggerirà approcci alternativi.

La formazione on-demand ti aiuta a migliorare le tue capacità senza interrompere i tuoi impegni. Quindi, mentre ti concentri sul cliente durante la sessione, sai che Lyssn sta lavorando anche in background.

Le migliori funzionalità di Lyssn

Individua gli stili e le tecniche di comunicazione specifici utilizzati dal terapeuta

Genera una bozza della nota clinica, acquisendo dettagli chiave e interventi con la funzionalità/funzione Documento

Ottieni un feedback personalizzato sui tuoi punti di forza e di debolezza per migliorare la pratica

Limiti di Lyssn

La telemedicina di Lyssn non è compatibile con i dispositivi mobili

Una velocità di upload inferiore a 5 Mbps può causare un ritardo del video e dell'audio durante la sessione di telemedicina

Prezzi Lyssn

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Lyssn

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? I problemi di salute mentale spesso iniziano molto prima di quanto la maggior parte delle persone pensi. Circa la metà di tutti i disturbi di salute mentale si manifesta entro i 14 anni, ma molti passano inosservati o non vengono affrontati. A 24 anni, il numero sale al 75%, il che significa che la maggior parte delle condizioni si sono già radicate nella giovane età adulta.

6. Woebot Health (ideale per l'assistenza psicologica 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

tramite Woebot Health

Woebot è un chatbot che fornisce assistenza virtuale on-demand agli utenti. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per avviare conversazioni e offre tecniche di terapia cognitivo-comportamentale (CBT), mindfulness e altri approcci basati sull'evidenza. È uno strumento che può essere raccomandato per i pazienti che potrebbero aver bisogno di un supporto frequente e on-demand.

Le migliori funzionalità di Woebot Health

Consentire agli utenti di monitorare il loro umore nel tempo e identificare modelli o trigger

Fornire supporto su richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendo più accessibile l'assistenza per la salute mentale

Offri agli utenti strumenti di psicoeducazione ed esercizi di auto-aiuto che sviluppano la resilienza e strategie efficaci per affrontare le difficoltà

Woebot Limiti di salute

Le interazioni dell'app possono sembrare limitate a causa delle risposte preimpostate, che potrebbero non affrontare completamente emozioni complesse

Prezzi di Woebot Health

Prezzi personalizzati

Woebot Valutazioni e recensioni sulla salute

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Earkick (il migliore per monitorare la tua salute mentale)

tramite Earkick

Earkick è un compagno di cura della salute mentale basato sull'IA che aiuta le persone a monitorare e migliorare il proprio benessere mentale. Sia che tu voglia fare un rapido check-in con te stesso o consentire ai tuoi pazienti di registrare facilmente il loro umore, Earkick rende il processo più fluido.

Lo strumento elimina anche la necessità di lunghi questionari o di tenere un diario e ti insegna a utilizzare l'IA come assistente personale. Inoltre, puoi monitorare costantemente il tuo stato mentale e identificare potenziali trigger o schemi.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Esprimi i tuoi sentimenti e pensieri attraverso registrazioni vocali o video per semplificare la scrittura di un diario e la riflessione

Accedi a esercizi di respirazione guidata per ridurre lo stress e aumentare la produttività utilizzando l'IA

Ottenere quotazioni giornaliere e approfondimenti su misura per il proprio stato d'animo e dati di monitoraggio

Superare i limiti

Il monitoraggio dell'umore è intrinsecamente soggettivo e l'input dell'utente potrebbe non essere sempre accurato o coerente

Earkick non offre terapie o altri interventi di salute mentale

Prezzi anticipati

Free forever

Valutazioni e recensioni di Earkick

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: IA sul posto di lavoro: modi per migliorare produttività ed efficienza

8. Talkspace (ideale per la connessione con i professionisti)

tramite Talkspace

Talkspace è una piattaforma per la salute mentale che fornisce servizi di terapia e psichiatria attraverso la sua app mobile e il suo sito web. Mette in contatto le persone con terapisti e psichiatri autorizzati tramite messaggi di testo, audio e video, nonché sessioni video dal vivo.

La piattaforma si distingue per l'approccio flessibile alla terapia, che consente agli utenti di comunicare con i propri terapisti secondo i propri ritmi e le proprie esigenze, senza essere vincolati a appuntamenti programmati.

Le migliori funzionalità di Talkspace

Accedi a una rete di professionisti della salute mentale qualificati

Connessione degli utenti con il supporto e le risorse di emergenza per la salute mentale quando necessario

Partecipa alla terapia tramite messaggi, sessioni video o chiamate audio

Limiti di Talkspace

La copertura assicurativa è limitata ai piani sanitari statunitensi, alla copertura del datore di lavoro, ai programmi di assistenza ai dipendenti (EAP)

Prezzi di Talkspace

Terapia con messaggi: $69/ settimana

Terapia video + Messaggi: 99 $/settimana

Video + Messaggi + Workshop: $109/settimana

Sessione terapeutica iniziale: 299 $/sessione

Terapia di coppia sessione dal vivo + messaggistica: 436 $/mese

Valutazioni e recensioni di Talkspace

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Talkspace?

Mi è piaciuta la comodità di poter incontrare virtualmente un terapista, dato che nella mia zona le opzioni per la cura della salute mentale sono limitate. Inoltre, avere la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di provider mi ha fatto sentire più autonomo nella mia decisione di cercare cure per la salute mentale in primo luogo. – Recensione G2

9. Calmify (ideale per la meditazione guidata e gli esercizi di respirazione)

tramite Calmify

Calmify offre meditazioni guidate, esercizi di respirazione, storie per dormire e musica rilassante per favorire il rilassamento e migliorare il benessere generale. È uno strumento utile per guidare i pazienti che soffrono di ansia, insonnia o burnout prolungato.

Gli utenti possono chattare con Calmify IA per esprimere i propri sentimenti e ottenere piani personalizzati. Il bot fornisce anche interventi CBT basati su prove per aiutarti a trovare soluzioni.

Calmify migliori funzionalità/funzioni

Esplora una raccolta di meditazioni incentrate sul miglioramento del sonno e sull'autocompassione

Ottenere accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo agli utenti di gestire emozioni come depressione, ansia sul posto di lavoro, insonnia, problemi di relazione, bassa autostima, traumi e grandi cambiamenti nella vita

Monitorare la pratica della consapevolezza e monitorare il proprio stato nel tempo

Calmificare i limiti

Calmify è uno strumento di IA per uso personale e non può essere utilizzato in sostituzione di un trattamento professionale per la salute mentale

Calmify pricing

Free

Standard: $10/mese per utente

Premium: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni più tranquille

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💫 Bonus: I migliori strumenti di IA per uso personale e produttività

10. Kintsugi (ideale per monitorare la salute mentale)

tramite Kintsugi

Kintsugi Voice è un software aziendale che si integra nei flussi di lavoro clinici e nei call center. Analizza passivamente i dati vocali delle interazioni con i pazienti per rilevare le condizioni di salute comportamentali. L'IA identifica sottili segnali vocali che indicano un disagio emotivo, anche se il paziente non esprime esplicitamente un problema.

L'individuo viene quindi reindirizzato a Kintsugi Connect per trovare risorse adeguate per la salute mentale, come terapisti, psichiatri o app.

Le migliori funzionalità di Kintsugi

Analizzare pensieri e sentimenti per fornire informazioni sul benessere mentale dei pazienti e monitorarne lo stato

Impegnati nella scrittura di un diario vocale utilizzando l'app Kintsugi

Integrazione con i sistemi di gestione dello studio e di telemedicina esistenti per un flusso di lavoro unificato

Limiti del kintsugi

Non diagnostica le condizioni di salute mentale; è uno strumento di screening e monitoraggio

Prezzi Kintsugi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kintsugi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Connettiti con i tuoi clienti per ottenere risultati migliori utilizzando ClickUp

Dovendo destreggiarsi tra l'assistenza ai clienti, le attività amministrative e la costante ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita privata, i professionisti della salute mentale possono sentirsi sopraffatti. Pertanto, è importante imparare a utilizzare l'IA per le attività quotidiane.

In questo caso, i terapisti dovrebbero iniziare a incorporare questi modelli per risparmiare tempo e prestare attenzione a più clienti. Tuttavia, l'utilizzo di più strumenti per gestire diverse attività può risultare in flussi di lavoro dispersivi e dati imprecisi, mettendo ulteriormente a rischio le informazioni riservate di un paziente.

Pertanto, l'utilizzo di una soluzione unificata come ClickUp è la soluzione migliore. Gestisce i dati, prende appunti, analizza le informazioni, fornisce approfondimenti e mostra il tuo programma su un calendario personalizzabile.

È ora di iscriversi gratis a ClickUp e di dare una svolta al tuo studio!