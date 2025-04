Leonardo AI vs Midjourney: quale generatore di arte con IA è migliore?

Scorrendo qualsiasi piattaforma di social media, vedrai spuntare la stessa domanda sotto video e opere d'arte: "È reale o è IA?"

Come società, abbiamo ufficialmente raggiunto l'era in cui le immagini generate dall'IA sono così sorprendenti e convincenti che anche gli artisti digitali più esperti devono fare un doppio sguardo.

Questa è un'ottima notizia per gli autori di contenuti che desiderano più opzioni, una migliore qualità delle immagini e una personalizzazione avanzata. L'unica sfida che rimane è scegliere il generatore di arte IA giusto per soddisfare perfettamente le proprie esigenze.

È qui che entra in gioco questa guida. Stiamo confrontando Leonardo AI e Midjourney, due dei principali generatori di immagini IA, per vedere quale soddisfa meglio le tue esigenze.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica delle differenze tra Leonardo AI e Midjourney in termini di funzionalità e quale strumento scegliere in base alle proprie esigenze di IA: Leonardo IA è progettato per la precisione , offrendo personalizzazione avanzata, impostazioni di privacy e flussi di lavoro strutturati, rendendolo ideale per i professionisti che hanno bisogno di controllo sul loro processo creativo

Midjourney si basa sull'espressione artistica , offrendo immagini sorprendenti e imprevedibili attraverso uno strumento autonomo e Discord, gestito dalla community

Se dai valore al controllo su ogni dettaglio, Leonardo IA è la scelta giusta. Se preferisci un approccio più organico e sperimentale, Midjourney fa al caso tuo

strumenti di brainstorming, immagini generate dall'IA, gestione delle attività e collaborazione senza soluzione di continuità ClickUp colma le lacune di entrambe le app con, immagini generate dall'IA,e collaborazione senza soluzione di continuità

Cos'è Leonardo IA?

Leonardo AI rende la generazione di arte con IA piuttosto semplice. Basta digitare un prompt di testo, scegliere tra stili artistici preimpostati, regolare contrasto e dimensioni o persino caricare immagini di riferimento. In cambio, l'IA genera immagini, video e illustrazioni, oltre a poter migliorare la qualità delle foto esistenti.

tramite Leonardo IA

I risultati sono generalmente nitidi, con immagini di alta qualità e una discreta quantità di dettagli. Molti utenti trovano l'immagine finale visivamente solida, ma alcuni autori di arte con IA preferiscono utilizzare altri software di modifica invece di affidarsi agli strumenti integrati di Leonardo AI.

Leonardo AI è uno strumento adatto ai principianti con un'interfaccia semplice, ma che sia la piattaforma basata su IA giusta per te dipende da quanta post-modifica sei disposto a fare.

💡 Suggerimento professionale: Esplora le principali tendenze del design grafico, dall'iper-surrealismo 3D alle immagini creative ispirate alla natura, e scopri come utilizzarle per migliorare l'identità visiva del tuo marchio.

Funzionalità/funzioni di Leonardo IA

I generatori di arte IA possono essere incerti: o si ottiene qualcosa di impressionante o un'immagine che sembra leggermente strana, soprattutto con dettagli come le mani e i tratti del viso. Leonardo IA cerca di bilanciare l'automazione con il controllo, offrendo agli utenti un mix di strumenti di generazione di immagini e opzioni di personalizzazione. Ecco cosa offre:

1. Generazione di immagini basata su IA con controllo basato su prompt

Leonardo IA consente di generare immagini inserendo un prompt di testo, selezionando stili artistici e regolando parametri come contrasto e dimensioni. Sebbene i risultati siano generalmente nitidi e di buona qualità, non sempre seguono esattamente i prompt, il che significa che potrebbero essere necessari più tentativi per ottenere ciò che si desidera.

2. Canva IA per modifiche in tempo reale

Se un'immagine è quasi giusta ma necessita di piccole modifiche, Leonardo AI's AI Canvas ti consente di modificare gli elementi in tempo reale. Non è una suite di modifica completa, ma aiuta con perfezionamenti di base come la regolazione dei colori o la correzione di piccole incongruenze.

tramite Leonardo IA

3. Modelli di IA pre-addestrati per coerenza di stile

Per gli utenti che desiderano un aspetto coerente tra più immagini, Leonardo AI porta il tutto a un livello superiore fornendo modelli di IA pre-addestrati che seguono regole di progettazione specifiche. Ciò è utile per i grafici o per le aziende che creano immagini generate dall'IA che devono mantenere la coerenza del marchio.

4. Miglioramento dell'immagine e dei dettagli

Leonardo IA include uno strumento di upscaling che migliora la qualità dell'immagine e corregge piccoli errori. Cerca di perfezionare dettagli come i tratti del viso e le texture, ma non è perfetto: alcuni utenti preferiscono ancora un software esterno per i ritocchi finali.

5. Accesso API per sviluppatori

Per coloro che desiderano integrare la generazione di arte con IA nei propri progetti, Leonardo AI fornisce un'API. Questa funzionalità è più rilevante per aziende e sviluppatori che per utenti occasionali.

tramite Leonardo IA

Prezzi di Leonardo IA

Ecco i piani tariffari di Leonardo IA che potrebbero aiutarti a prendere una decisione informata su quale piattaforma scegliere:

piano Free

Piano per apprendisti : 10 $ al mese

Piano Artisan : 24 $ al mese

Piano Maestro : 48 $ al mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati sfrutta l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come le lavagne online di ClickUp, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app che fa tutto per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Cos'è Midjourney?

Midjourney è uno dei generatori di immagini IA più noti, e a ragione. Si distingue per la sua capacità di creare immagini altamente dettagliate e stilisticamente diverse, che si tratti di illustrazioni, concept art, paesaggi surreali o immagini ispirate agli anime.

tramite Midjourney

A differenza di altri strumenti di IA per designer, Midjourney punta molto sull'espressione artistica piuttosto che su risultati iperrealistici.

Midjourney ha attirato l'attenzione inizialmente perché funzionava interamente tramite Discord, ma ora offre un'interfaccia web completamente funzionale che rende la generazione di immagini molto più intuitiva.

Basta andare sul sito web di Midjourney, inserire il proprio prompt e guardare la magia che si dispiega, senza bisogno di server per chattare. Questo ha aperto la piattaforma agli utenti che preferiscono uno spazio di creazione più pulito e mirato.

Come ha detto il fondatore di Midjourney, David Holz, "Consideriamo questa tecnologia un motore per l'immaginazione."

💡 Suggerimento professionale: la grande arte inizia con una grande idea, ma con strumenti di IA come Midjourney, tutto dipende dal prompt giusto. Scopri come creare il prompt perfetto con questi esempi di prompt di Midjourney.

Midjourney Funzionalità/Funzioni

Midjourney è ricco di strumenti progettati per aiutare gli utenti a generare facilmente arte con IA. Ma ciò che la maggior parte degli autori apprezza davvero è che offre un mix di struttura e imprevedibilità. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave:

1. Generazione di testo in immagini tramite interfaccia web

Midjourney ora consente agli utenti di generare immagini direttamente attraverso la sua piattaforma web, rendendo l'intera esperienza più snella e accessibile. È ancora possibile unirsi al loro Discord se si è interessati alla collaborazione in comunità, ma la versione web offre uno spazio privato e privo di distrazioni per sperimentare.

tramite Midjourney

Questo aggiornamento ha abbassato notevolmente la barriera per i nuovi utenti, specialmente quelli che non hanno familiarità con Discord o che semplicemente preferiscono un'interfaccia utente più tradizionale.

2. Perfezionamento iterativo dell'immagine

Ti è mai capitato di ottenere un'immagine generata che è quasi giusta ma che ha bisogno di qualche ritocco? Midjourney ti permette di rielaborare le immagini per creare variazioni artistiche basate sul tuo prompt originale.

tramite Midjourney

Puoi anche utilizzare l'opzione U (Upscale) per migliorare un'immagine o il pulsante V (Variations) per ottenere versioni leggermente modificate. Sebbene questo strumento sia utile, si basa ancora sulla fortuna: potrebbero essere necessari alcuni tentativi per ottenere esattamente ciò che hai in mente.

💡 Suggerimento professionale: scopri come i prompt artistici dell'IA stanno trasformando la creatività digitale. Consentono ad artisti e designer di generare immagini straordinarie senza sforzo con strumenti come Midjourney e DALL-E 2.

3. Personalizzazione artistica e di stile

Midjourney consente agli utenti di modificare gli stili artistici aggiungendo parametri ai loro prompt. Vuoi un'estetica cyberpunk? Un dipinto a olio vintage? Un'immagine dettagliata con trame iperrealistiche? L'IA può gestirlo, anche se a volte tende al surreale, che tu lo voglia o no.

🍪 Bonus: la modalità Niji di Midjourney è pensata per gli appassionati di anime. Offre immagini generate dall'IA che sembrano quelle di un film dello Studio Ghibli.

4. Modalità invisibile (per utenti Pro e Mega)

tramite Midjourney

Uno dei principali svantaggi della piattaforma basata sull'IA di Midjourney è che ogni immagine generata è pubblica per impostazione predefinita. Se stai lavorando a qualcosa di riservato o non vuoi che la tua arte sia visibile agli altri, dovrai sottoscrivere un piano di livello superiore per accedere alla modalità Stealth.

5. Velocità di rendering basata su GPU

Midjourney offre diverse modalità di velocità a seconda del piano di sottoscrizione. Se si è sul piano Basic, il tempo di generazione delle immagini IA sarà limitato a poche ore al mese. I piani superiori consentono di usufruire della modalità Fast (per un'elaborazione più rapida) e della modalità Relax (più lenta ma illimitata).

✍🏻 Nota: c'è anche una modalità Turbo per gli utenti impazienti, ma consuma il tempo della GPU due volte più velocemente.

Midjourney Prezzi

Con tutto questo parlare di piani di sottoscrizione, analizziamo i livelli di prezzo di Midjourney:

Piano base : 10 $ al mese

Piano standard : 30 $ al mese

Piano Pro : 60 $ al mese

Mega Piano: 120 $/mese

Leonardo IA vs. Midjourney: funzionalità/funzioni a confronto

Sebbene queste piattaforme offrano ottimi risultati per i generatori di immagini IA, adottano approcci diversi alla creatività. Ad esempio, Leonardo AI enfatizza la personalizzazione, mentre Midjourney è più un jolly artistico.

È il momento di un confronto. Mettiamo a confronto le loro funzionalità/funzioni chiave e vediamo dove eccelle ogni piattaforma.

Funzionalità/Funzione n. 1: personalizzazione e controllo delle immagini

Leonardo IA offre agli utenti un ampio controllo sulla generazione delle immagini. È possibile addestrare modelli personalizzati, modificare parametri come l'illuminazione e l'intensità delle pennellate e persino applicare prompt negativi per escludere elementi indesiderati.

Midjourney, d'altra parte, si basa molto sull'ingegneria prompt. Anche se offre alcune personalizzazioni (ad esempio, proporzioni, livelli di stilizzazione), gli utenti non possono mettere a punto i modelli come possono fare con Leonardo IA.

🏆 Vincitore: Leonardo IA, con i suoi strumenti di personalizzazione avanzati, i modelli pre-addestrati e i controlli ottimizzati

✨ Ideale per:

*leonardo IA: Designer professionisti, team di branding e sviluppatori di prodotti che necessitano di risultati prevedibili e precisi

Midjourney: Artisti digitali, illustratori e autori di concept che amano risultati organici e inaspettati

Funzionalità/Funzione n. 2: facilità d'uso e accessibilità

Leonardo IA offre un'interfaccia basata sul web con una dashboard intuitiva, che rende facile per i principianti generare immagini senza esperienza precedente. Tutti i controlli sono chiaramente etichettati e gli utenti possono mettere a punto le immagini con cursori ed elenchi a discesa.

Midjourney ora fornisce anche un'interfaccia basata sul web, superando la precedente configurazione solo su Discord. Mentre la comunità Discord esiste ancora per coloro che amano l'aspetto sociale, la nuova esperienza web si rivolge agli utenti che preferiscono un flusso di lavoro più pulito e visivo, senza bisogno di comandi per chattare.

🏆 Vincitore: Leonardo AI ha un leggero vantaggio per il suo layout adatto ai principianti e i controlli delle immagini semplici

✨ Ideale per:

Leonardo IA: Principianti, aziende e chiunque preferisca un'interfaccia semplice e strutturata

Midjourney: Artisti, pensatori visivi e utenti che desiderano sia strumenti di creazione privati che l'accesso a una comunità creativa attiva

Funzionalità/funzione n. 3: Stile artistico e qualità di stampa

Leonardo IA eccelle nelle immagini fotorealistiche e altamente dettagliate, il che lo rende ideale per casi di utilizzo professionale in cui il realismo è importante. Midjourney ha un'estetica pittorica e astratta unica, che spesso offre immagini oniriche, surreali o cinematografiche.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Leonardo IA offre immagini fotorealistiche e ad alta precisione, mentre Midjourney eccelle nella generazione di arte creativa, onirica e stilistica

✨ Ideale per:

Leonardo IA : Aziende, addetti al marketing, progettisti di prodotti e architetti che necessitano di fotorealismo

Midjourney: Concept artist, illustratori e creativi alla ricerca di immagini espressive, artistiche o surreali

Funzionalità/funzione n. 4: Prezzi e accessibilità

Leonardo AI offre un livello gratuito con 150 token giornalieri, che lo rende accessibile agli utenti occasionali. Tuttavia, i suoi piani a pagamento utilizzano un sistema basato sul credito, che può portare a costi imprevedibili per gli utenti più assidui.

Midjourney richiede una sottoscrizione a pagamento per accedere alle sue funzionalità/funzioni, ma offre prezzi chiari con un numero di ore GPU mensili prestabilite, rendendo più facile la pianificazione del budget per i professionisti.

🏆 Vincitore: Midjourney, con il suo semplice modello di sottoscrizione, garantisce costi prevedibili per i professionisti

✨ Ideale per:

Leonardo IA : hobbisti, utenti occasionali, liberi professionisti che desiderano un'opzione gratis

Midjourney: professionisti, agenzie e autori che generano grandi volumi di arte basata sull'IA

Funzionalità/Funzione n. 5: Uso commerciale e privacy

Leonardo IA include una modalità Stealth, che consente agli utenti di generare immagini private. Questa funzione è utile per le aziende o i liberi professionisti che gestiscono lavori sensibili per i clienti.

L'impostazione predefinita di Midjourney è pubblica, il che significa che tutte le immagini sono visibili a meno che non siate su un piano Pro o Megaplan. Tuttavia, i suoi diritti di utilizzo commerciale sono più chiari: le aziende che realizzano un fatturato superiore a 1 milione di dollari devono utilizzare un piano di livello superiore per i diritti commerciali completi.

🏆 Vincitore: È un pareggio! La modalità invisibile di Leonardo IA garantisce la privacy, mentre Midjourney fornisce chiare condizioni di licenza commerciale per le aziende

✨ Ideale per:

Leonardo IA : aziende e liberi professionisti che lavorano su progetti riservati

Midjourney: Professionisti creativi che si sentono a proprio agio con le immagini pubbliche generate dall'IA

Considerazioni finali: chi dovrebbe usare cosa?

Ecco un semplice grafico che ti aiuterà a scegliere tra i due:

Tipo di utente Leonardo IA Midjourney Principianti ✅ Interfaccia utente semplice ✅ Disponibile un'interfaccia basata sul web Designer professionisti ✅ Formazione personalizzata sul modello ❌ Meno controllo Artisti e illustratori ✅ Realismo e precisione ✅ Onirico e sperimentale Business & Marketing ✅ Coerenza del marchio e privacy ❌ Tutte le immagini sono pubbliche, a meno che non si tratti di piani di alto livello Appassionati occasionali di IA ✅ Livello gratis disponibile ❌ Richiede sottoscrizione a pagamento

Leonardo IA vs. Midjourney su Reddit

Reddit è un ottimo posto per valutare cosa pensa la gente degli strumenti di IA per l'arte. Nel caso di Leonardo AI vs. Midjourney, Leonardo AI riceve molti elogi per la sua interfaccia utente intuitiva.

Inoltre, i modelli integrati e la flessibilità di Leonardo IA sono apprezzati, soprattutto da coloro che non vogliono avere a che fare con installazioni di terze parti come Stable Diffusion. Molti utenti apprezzano la possibilità di mettere a punto le immagini con modelli e flussi di lavoro personalizzati, definendola una valida alternativa per la sperimentazione creativa.

🗣 Come ha sottolineato questo utente:

I vantaggi di Leonardo sono: modelli proprietari che sono piuttosto buoni negli stili fotografici e nell'elaborazione off-device.

I vantaggi di Leonardo sono: modelli proprietari che sono piuttosto buoni negli stili fotografici e nell'elaborazione off-device.

Tuttavia, alcuni menzionano che il suo sistema basato sul credito e il modello di sottoscrizione richiedono un'attenta pianificazione, soprattutto per gli utenti frequenti.

🚩 Questo utente di Reddit non si è trattenuto:

Una volta effettuata la registrazione, l'account verrà addebitato in modo continuativo e, se si decide di effettuare il downgrade del piano, si perderà qualsiasi credito derivante dalla precedente sottoscrizione di livello superiore.

Una volta effettuata la registrazione, l'addebito sul tuo account sarà continuo e, se dovessi decidere di passare a un piano inferiore, perderai il credito derivante dalla tua precedente sottoscrizione di livello superiore.

Midjourney, invece, è amato per la sua coerenza estetica e la capacità di generare immagini dettagliate e cinematografiche.

🗣 Un utente di Reddit ha sottolineato:

MJ ottiene costantemente il massimo dei voti per la qualità delle immagini (sia per il realismo che per le immagini artistiche).

MJ ottiene costantemente il massimo dei voti per la qualità delle immagini (sia per il realismo che per le immagini artistiche).

Detto questo, alcuni Redditor notano che Midjourney è più costoso di altri generatori di immagini IA sul mercato.

🚩 Un post su Reddit ha notato:

Il piano base consente solo 200 immagini al mese, che mi sembra piuttosto basso. Se sei come me e ami sperimentare, questo limite potrebbe essere un po' restrittivo.

Il piano base consente solo 200 immagini al mese, il che mi sembra piuttosto basso. Se siete come me e amate sperimentare, questo limite potrebbe essere un po' restrittivo.

Come puoi vedere, non c'è un unico "vincitore"; dipende dal tipo di flusso di lavoro che meglio si adatta al tuo processo creativo.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Leonardo AI vs. Midjourney

Ormai è chiaro che sia Leonardo AI che Midjourney hanno i loro punti di forza e di debolezza. Se si dà la priorità alla privacy, si perde la varietà di stili artistici. Se si punta tutto sullo stile, si rischia di sacrificare la personalizzazione o la convenienza. La lotta è reale.

Ma se non dovessi scegliere? E se esistesse uno strumento che bilanciasse tutti questi fattori e che allo stesso tempo fosse anche un software di collaborazione per la progettazione in tempo reale? Ecco a te ClickUp, l'app che fa tutto per il tuo lavoro

Iniziamo con il brainstorming, il primo passaggio di qualsiasi progetto creativo: mappare i flussi di lavoro, scambiarsi idee e allineare il team di progettazione. Sembra semplice, vero? Sbagliato.

Spesso si finisce per avere a che fare con un groviglio di note sparse, interminabili thread di email e colleghi che interpretano male la propria visione. È qui che entrano in gioco le lavagne online ClickUp per sistemare il casino.

Puoi fare brainstorming con i tuoi colleghi in tempo reale e collegare le conversazioni alle azioni con le lavagne online ClickUp

✅ Collaborazione in tempo reale: lavoro in team da qualsiasi luogo, brainstorming visivo e condivisione immediata dei feedback ✅ Abbozzare idee: creare bozze, moodboard e mappe concettuali e collegarle alle attività ✅ Generazione di immagini IA integrata: usa ClickUp Brain per dare vita alle tue idee all'istante

Gli studi dimostrano che le immagini migliorano la comprensione del 400%. Ecco perché ClickUp funziona: puoi visualizzare tutto in un unico posto.

Inoltre, parlando di colleghi che fraintendono la tua visione, lo senti di più quando spieghi un concetto al tuo grafico. Semplicemente non sanno cosa stai preparando esattamente nella tua testa.

Quindi, invece di scrivere descrizioni prolisse o giocare a un interminabile "indovina cosa intendo", lascia che sia ClickUp Brain a fare il lavoro.

Usa ClickUp Brain per creare immagini utilizzando l'IA direttamente all'interno delle lavagne online

📌 Esempio: supponiamo che tu sia un responsabile marketing che si sta preparando per il lancio di un prodotto e che abbia bisogno di un concetto visivo accattivante per la tua campagna. Invece di aspettare che i designer interpretino le tue vaghe descrizioni, utilizza ClickUp Brain per generare istantaneamente immagini basate sull'IA che corrispondono alla tua visione, direttamente all'interno delle lavagne online di ClickUp. Collabora in tempo reale con il tuo team, perfeziona le immagini con modifiche istantanee dell'IA e converti il concetto finale in attività realizzabili.

In effetti, non è necessario partire da zero. ClickUp offre oltre 1.000 modelli predefiniti, tra cui il nuovo modello di lavagna online di ClickUp, che offre il mix perfetto di struttura e flessibilità per organizzare il processo creativo.

Infine, la creatività non si ferma all'ideazione, ma ha bisogno di essere messa in pratica. Le lavagne online ClickUp connettono le tue idee direttamente ai tuoi flussi di lavoro tramite ClickUp for Design Teams.

I progetti di design interdipartimentali spesso soffrono di disorganizzazione e frustrazione a causa di richieste e feedback frammentati. La soluzione di design di ClickUp elimina questo caos fornendo un hub centralizzato per l'intero flusso di lavoro di progettazione.

Ecco come:

Gestione centralizzata delle richieste: Organizza tutte le richieste di progettazione in arrivo in un unico posto tramite Organizza tutte le richieste di progettazione in arrivo in un unico posto tramite le attività di ClickUp , assicurandoti che nulla vada perso

Strumenti di progettazione basati sull'IA: generare istantaneamente percorsi utente, personaggi e brief di progettazione con ClickUp Brain

Feedback e approvazioni semplificati: Annota i progetti, registra i feedback tramite Annota i progetti, registra i feedback tramite ClickUp Clips , incorpora i file Figma e InVision e velocizza le approvazioni

Integrazioni perfette: integrazione con oltre 1000 strumenti (Slack, Miro, Figma, Google Suite e altri), semplificando il flusso di lavoro di progettazione

Stato e assegnazione delle attività: visualizza lo stato di ogni attività di progettazione e assegna facilmente i progettisti principali.

Comunicazione centralizzata: Utilizza i commenti delle attività e Utilizza i commenti delle attività e la chat di ClickUp per discutere e delegare, eliminando lo scambio di email

Leonardo e Midjourney Fanno arte, ClickUp fa tutto

Leonardo AI e Midjourney sono ottimi per creare splendide immagini generate dall'IA, ma cosa succede dopo? Brainstorming, perfezionamento, pianificazione, collaborazione ed effettiva esecuzione delle idee? È qui che ClickUp prende il sopravvento.

Piattaforma di marketing B2B Process Manager di IA bees Jayson Ermac ha riassunto:

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e ha continuato a migliorare in tal senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare il processo, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e ha continuato a migliorare in tal senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

Dalle lavagne online che danno vita alle idee a ClickUp Brain per immagini istantanee generate dall'IA e automazione delle attività che tiene tutto sotto controllo, ClickUp trasforma la creatività in azione senza intoppi. Inoltre, con la collaborazione in tempo reale e oltre 1000 modelli, ottieni una struttura senza caos.

Iscriviti ora su ClickUp e prova il miglior project management basato sull'IA.