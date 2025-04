Notion vs. Microsoft Excel: quale strumento aumenta la produttività nel 2025?

Fogli di calcolo o aree di lavoro? Questa è la vera domanda.

Alcuni non possono fare a meno di Excel, con cui creano complessi modelli finanziari e automatizzano la reportistica con formule che hanno praticamente memorizzato. Altri preferiscono Notion, dove note, attività e database sono in un unico posto, senza infinite righe e colonne.

Entrambi gli strumenti gestiscono dati, organizzazione e collaborazione, ma in modi completamente diversi. Uno è costruito per elaborare numeri e l'altro per la connessione di idee.

Quindi, quando si confrontano Notion e Microsoft Excel, quale è il migliore? Scopriamolo. ⚖️

Ma prima, diamo un'occhiata al confronto tra Notion e Microsoft Excel!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Sia Notion che Microsoft Excel offrono punti di forza unici e servono a scopi diversi. Ecco una ripartizione di ciò in cui eccelle ogni strumento: Notion: ideale per i team che necessitano di un'area di lavoro flessibile per gestire progetti, documentare informazioni e creare database personalizzati

*excel: ideale per gestire grandi set di dati, eseguire calcoli complessi e visualizzare dati con tabelle pivot e grafici ClickUp aiuta i team e le aziende alla ricerca di una soluzione unificata che unisca il meglio di entrambi i mondi con: Attività per semplificare la gestione delle attività assegnandole, assegnando loro priorità e monitorandole

Campi personalizzati per personalizzare le attività aggiungendo dati specifici per una migliore organizzazione

Vista Tabella per semplificare il monitoraggio dei progetti in una visualizzazione flessibile simile a un foglio di calcolo

Brain per migliorare la produttività con informazioni basate sull'IA che mettono in connessione attività, persone e conoscenze in tutta l'organizzazione

Docs per collaborare su documenti ricchi e dinamici che si integrano direttamente con attività e flussi di lavoro

Automazioni per risparmiare tempo automatizzando attività e flussi di lavoro ripetitivi

Cos'è Notion?

Notion è una piattaforma versatile e completa che combina funzionalità/funzioni per prendere appunti, project management e database. Ti consente di organizzare, collaborare e gestire le attività in modo unico.

È possibile creare documenti completi, basi di conoscenza e wiki, monitorando al contempo i progetti con visualizzazioni personalizzate come Elenchi, Bacheche e Calendari.

Inoltre, offre Notion IA integrata per aiutarti a scrivere, riepilogare/riassumere e trovare informazioni all'istante. Consideralo come un sostituto di Documenti Google, Trello e Confluence, ma più flessibile e personalizzato in base al tuo modo di lavorare.

Funzionalità/funzioni di Notion

Notion è un'area di lavoro completamente personalizzabile che si adatta alle tue esigenze. Invece di costringerti a una struttura rigida, ti consente di creare flussi di lavoro che corrispondono al tuo modo di pensare e lavorare. Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzioni in dettaglio. 👇🏼

Funzionalità/funzione n. 1: assistenza basata sull'IA

Sfrutta l'IA di Notion per suggerimenti personalizzati

Notion AI è integrato direttamente in Notion, rendendo il project management più efficiente. Estrae informazioni da strumenti esterni come Slack e Google Drive, in modo da poter trovare risposte senza dover passare da un'app all'altra.

Hai bisogno di generare contenuti? Usa Notion IA per scrivere, modificare e perfezionare il tuo lavoro. Trasforma anche grandi database in informazioni fruibili e migliora la documentazione con diagrammi e diagrammi di flusso generati automaticamente, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente e a prendere decisioni basate sui dati più velocemente.

💡 Consiglio dell'esperto: le pagine di Notion possono sembrare una lettura scorrevole. Aggiungi un sommario in alto in modo che tu (e il tuo team) possiate saltare direttamente a ciò che conta.

Funzionalità/funzione n. 2: database e visualizzazioni personalizzati

Visualizza i dati con Notion e prendi decisioni informate

Il sistema di database di Notion offre il pieno controllo su organizzazione e layout, consentendo di creare spazi personalizzati per progetti, attività o basi di conoscenza.

Ogni voce del database si comporta come una pagina, il che significa che è possibile allegare documenti, aggiungere sotto-attività e collegare contenuti correlati. È possibile scegliere tra i modelli Notion o più visualizzazioni, come le tabelle per il monitoraggio dettagliato, le bacheche Kanban per la gestione del flusso di lavoro, i calendari per le scadenze e le gallerie per l'organizzazione visiva. È possibile passare facilmente da una visualizzazione all'altra per cambiare prospettiva.

💡 Suggerimento: Vuoi lavorare più velocemente? Impara le scorciatoie da tastiera di Notion. Ecco un breve promemoria per la navigazione generale: Indietro e avanti: Ctrl + [ (Indietro) / Ctrl + ] (Avanti) Nuova pagina: Ctrl + N (Windows) / Cmd + N (Mac) Apri una nuova finestra: Ctrl + Maiusc + N / Cmd + Maiusc + N Passa alla pagina precedente: Ctrl + P / Cmd + P

Funzionalità/funzione n. 3: project management integrato

Integrare altri strumenti di project management con Notion

Lo strumento di project management Notion crea attività, assegna scadenze, imposta priorità e tiene traccia dello stato con diverse visualizzazioni. A differenza dei rigidi software di project management, Notion consente di creare flussi di lavoro adatti al processo del team.

La personalizzazione è la chiave. Per adattarsi al flusso di lavoro, è possibile creare etichette di priorità, tag di stato e dipendenze. Le automazioni gestiscono attività ripetitive come l'aggiornamento degli stati, la registrazione dei report dei bug o la generazione di schemi di documenti in modo da potersi concentrare su ciò che conta. L'acquisizione degli input è facile grazie ai moduli integrati che alimentano direttamente i flussi di lavoro.

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA: Aggiungi a qualsiasi piano per 10 $ al mese per utente

🔍 Lo sapevi? Notion è stata fondata da Ivan Zhao, Chris Prucha, Jessica Lam, Simon Last e Toby Schachman nel 2013.

Che cos'è Microsoft Excel?

Microsoft Excel è un potente foglio di calcolo per organizzare, analizzare e visualizzare i dati.

Grazie alla sua struttura a griglia, è possibile inserire testo, numeri e formule per eseguire calcoli, gestire le finanze, monitorare l'inventario e generare grafici.

Ampiamente utilizzato in tutti i settori, Excel è essenziale per attività quali contabilità, ingegneria e analisi aziendale, rendendo la gestione dei dati più efficiente e approfondita.

Microsoft Excel funzionalità/funzioni

Microsoft Excel è un potente strumento per l'analisi dei dati, l'automazione e la visualizzazione. I suoi modelli di fogli di calcolo consentono di monitorare le spese, gestire l'inventario o analizzare i dati finanziari.

Analizziamo nel dettaglio le sue funzionalità/funzioni. ⛏️

Funzionalità n. 1: formule e funzioni

Semplifica i calcoli complessi con le funzioni di Excel

Excel è dotato di oltre 400 funzioni integrate per semplificare l'elaborazione dei numeri, l'analisi dei dati e l'automazione. Hai bisogno di un totale veloce? Usa "SUM". Vuoi applicare la logica? "IF" fa al caso tuo. Cerchi dati specifici? "VLOOKUP" fa al caso tuo.

Per attività più avanzate, "CERCA.X", "INDICE.CONFRONTA" e "FORMULE MATRICE" offrono un controllo ancora maggiore su grandi set di dati. È inoltre possibile combinare più funzioni in formule nidificate, semplificando calcoli complessi in un solo passaggio.

Funzionalità/funzione n. 2: formattazione condizionale

Evidenzia le tendenze dei dati chiave con la formattazione condizionale di Excel

La formattazione condizionale rende facile individuare le tendenze e le informazioni chiave modificando l'aspetto delle celle in base a criteri specifici. È possibile utilizzare scale di colore per evidenziare intervalli di valori, barre di dati per confronti rapidi o icone per contrassegnare punti dati essenziali.

Per istanza, evidenziare in rosso le attività scadute, contrassegnare in verde le regioni commerciali con le migliori prestazioni o utilizzare le frecce per monitorare le variazioni dei profitti. Questa potente tecnica può rendere più visivi e intuitivi i dashboard, i report finanziari e il monitoraggio delle prestazioni all'interno dei modelli di tabella.

💡 Consiglio dell'esperto: Mantieni i tuoi dati puliti con la convalida dei dati. Imposta le regole in modo che siano consentite solo voci valide, come gli elenchi a discesa per le opzioni predefinite, niente più errori di battitura accidentali.

Funzionalità/funzione n. 3: tabelle e grafici pivot

Riepilogare/riassumere e analizzare i dati con le tabelle pivot e i grafici di Excel

Le tabelle pivot ti aiutano a trasformare i dati grezzi in informazioni chiare e fruibili riepilogando/riassumendo, filtrando e organizzando le informazioni. Raggruppa i dati in base alle categorie, calcola totali e medie e crea calcoli personalizzati, il tutto senza scrivere formule complesse.

Abbinali a grafici pivot per visualizzare istantaneamente le tendenze con grafici a barre, grafici a torta o grafici lineari. Hai bisogno di perfezionare la tua analisi? Basta trascinare e rilasciare i campi e Excel aggiorna tutto automaticamente. Con Slicer e Sequenze, puoi filtrare i dati in modo interattivo, rendendo l'analisi in tempo reale ancora più fluida.

Prezzi di Microsoft Excel

Personale: 9,99 $/mese per utente

Famiglia: 12,99 $/mese per utente

Business Basic: 7,20 $/mese per utente

Standard aziendale: 15,00 $ al mese per utente

Business Premium: 26,40 $/mese per utente

App per aziende: 9,90 $/mese per utente

Notion vs. Microsoft Excel: funzionalità/funzioni a confronto

Notion e Microsoft Excel offrono vantaggi unici, ma servono a scopi diversi. Mentre Notion è ottimo per la documentazione, i database e il project management, Excel consente calcoli avanzati, analisi e reportistica.

Ecco una tabella che mette a confronto questi strumenti di gestione dei dati per aiutarti a scegliere più velocemente. 📊

Funzionalità/funzione Notion Microsoft Excel Uso principale Prendere appunti, database, project management Analisi dei dati, calcoli e modelli finanziari Struttura dei dati Blocchi (testo, tabelle, database, media) Basato su griglia (celle, righe, colonne) Funzionalità del database Database relazionali e record collegati Dati tabulari e tabelle pivot Formule e funzioni Formule di base nei database Funzioni matematiche e statistiche avanzate Personalizzazione Altamente personalizzabile con modelli e blocchi drag-and-drop Formule personalizzate, macro e script VBA Collaborazione Modifica, commenti e autorizzazioni in tempo reale Collaborazione in tempo reale con OneDrive; funzionalità/funzioni di commento limitate Automazioni Automazione di base con integrazioni Automazione avanzata con Power Query, VBA e macro Visualizzazione Semplici tabelle, Kanban, Calendario e visualizzazione galleria Grafici, diagrammi, formattazione condizionale Integrazione Si integra con Slack, Zapier e Google Calendar Si integra con Microsoft 365, Power BI e altri database esterni Accesso offline Funzionalità offline limitate Accesso offline completo Spazio di archiviazione Archiviazione cloud Spazio di archiviazione locale e cloud Ideale per Gestione delle conoscenze, monitoraggio dei progetti e documentazione Analisi finanziaria, modellazione dei dati e reportistica

Funzionalità/funzione n. 1: gestione database

Entrambi gli strumenti organizzano dati strutturati, ma adottano approcci molto diversi:

Notion

Notion tratta i database come raccolte flessibili di contenuti, consentendo agli utenti di collegare i record, creare diverse viste come Kanban, Calendario, Elenco e Tabella e incorporare contenuti multimediali. È ottimo per il project management, le knowledge base e l'organizzazione di informazioni strutturate con funzionalità di database relazionale.

Tuttavia, manca di funzionalità/funzioni avanzate per la manipolazione dei dati.

Microsoft Excel

Excel è progettato per dati strutturati e offre strumenti potenti come tabelle pivot, filtri e ordinamenti. Fornisce funzionalità avanzate per le formule e automazioni tramite macro, rendendolo ideale per attività con molti dati.

Tuttavia, il project management di Excel non offre la stessa facilità di collegare record correlati su più fogli come fa Notion.

🏆 Vincitore: Microsoft Excel per la manipolazione e l'analisi approfondita dei dati.

🔍 Da fare? Gli anni '80 hanno visto la nascita dei data warehouse, che hanno permesso alle aziende di analizzare grandi set di dati invece di limitarvisi a conservarli. Questo ha aperto la strada alla moderna business intelligence.

Funzionalità/funzione n. 2: collaborazione

Notion ed Excel supportano la collaborazione del team, ma in modi diversi:

Notion

Notion è progettato per la collaborazione in tempo reale. Consente a più utenti di modificare database, commentare elementi e monitorare le modifiche senza sforzo. Fornisce inoltre controlli di accesso granulari, facilitando la gestione delle autorizzazioni tra i diversi membri del team.

Microsoft Excel

L'integrazione di Excel con Microsoft 365 consente la modifica condivisa basata su cloud, ma possono verificarsi conflitti di versione con fogli di calcolo complessi. Sebbene offra commenti e funzioni di controllo delle modifiche, la collaborazione non è così fluida come negli strumenti di project management come Notion.

🏆 Vincitore: Notion per la collaborazione in tempo reale, migliori controlli delle autorizzazioni e un'interfaccia intuitiva.

Funzionalità/funzione n. 3: automazioni e integrazioni

Ecco come gli strumenti competono nelle automazioni:

Notion

Notion offre automazione di base tramite Zapier, Make e integrazioni API Notion. Sebbene utile per il collegamento con altre app, le sue capacità di automazione sono relativamente limitate, poiché si basano principalmente su servizi di terze parti.

Microsoft Excel

Excel eccelle (gioco di parole voluto) nell'automazione, con funzionalità/funzioni integrate come macro, script VBA e Power Query per la gestione di calcoli complessi e la trasformazione dei dati. Si integra inoltre profondamente con Microsoft Power Automate e Power BI, rendendolo altamente versatile.

🏆 Vincitore: Microsoft Excel per le funzionalità avanzate di automazione e scripting.

🔍 Lo sapevi? Entro il 2025, il volume globale di dati è progettato per aumentare fino a 181 zettabyte. L'uso crescente di dispositivi IoT, l'elaborazione dei dati in tempo reale e lo spazio di archiviazione basato su cloud guidano questa crescita. Per mettere le cose in prospettiva, uno zettabyte equivale a un sestilione di byte (1.000.000.000.000.000.000.000 byte), ovvero l'equivalente di 250 miliardi di DVD.

Notion vs. Microsoft Excel su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere cosa avevano da dire gli utenti su Notion e Excel, e il verdetto è... beh, dipende da cosa ti serve.

Ecco cosa ha detto un utente sulla flessibilità di Notion:

Notion non ha realmente delle "celle", non ci sono coordinate x:y come in un foglio di calcolo. Notion ha dei database, in cui ogni riga può avere un set di dati per le sue proprietà. Questo significa che non si possono fare facilmente calcoli su celle o intervalli, anche se si ottengono i vantaggi di un database come la flessibilità di visualizzazione dei dati.

Notion non ha realmente delle "celle", non ci sono coordinate x:y come in un foglio di calcolo. Notion ha dei database, in cui ogni riga può avere un set di dati per le sue proprietà. Questo significa che non si possono fare facilmente calcoli su celle o intervalli, anche se si ottengono i vantaggi di un database come la flessibilità di visualizzazione dei dati.

Alcuni utenti scelgono Excel per le sue funzionalità avanzate:

Notion diventa molto lento con database più grandi di qualche centinaio di elementi. E non è così flessibile come Excel per le equazioni e lo spostamento dei dati. Non credo che i database Notion siano destinati a sostituire i fogli di calcolo Excel.

Notion diventa molto lento con database più grandi di poche centinaia di elementi. E non è così flessibile come Excel per le equazioni e lo spostamento dei dati. Non credo che i database Notion siano destinati a sostituire i fogli di calcolo Excel.

Mentre altri utenti hanno preferito Notion:

Il motivo principale per cui lo uso [Notion] al posto di Excel è che è un vero e proprio database, mentre Excel non lo è e usarlo in questo modo è generalmente un errore. I motivi per cui potresti voler usare Excel invece sono: se hai bisogno di fare formule usando celle arbitrarie piuttosto che avere solo un normale elenco di righe di database, o se ti affidi davvero alla possibilità di creare grafici.

Il motivo principale per cui lo uso [Notion] al posto di Excel è che è un vero e proprio database, mentre Excel non lo è e usarlo in questo modo è generalmente un errore. I motivi per cui potresti voler usare Excel invece sono se hai bisogno di fare formule usando celle arbitrarie piuttosto che avere solo un normale elenco di righe di database, o se ti affidi davvero alla possibilità di creare grafici.

🧠 Curiosità: Negli anni '50, i dati aziendali venivano gestiti utilizzando schede perforate e nastri magnetici. Se si perdeva una scheda, si poteva letteralmente perdere parte del database.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Notion rispetto a Microsoft Excel

Excel gestisce l'analisi dei dati, mentre Notion eccelle nella documentazione. Tuttavia, l'utilizzo di entrambi o di ciascuno può frammentare i flussi di lavoro, ostacolare la collaborazione e creare inefficienze nel tempo.

È qui che ClickUp si distingue. 🤩

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, knowledge management e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Invece di costringere le aziende a mettere insieme sistemi disparati, centralizza ogni aspetto del lavoro in un unico ambiente unificato.

Cerchiamo di capire perché è la migliore alternativa sia a Notion che a Excel messi insieme! 👀

Il numero 1 di ClickUp: gestione delle attività

Attività di ClickUp

Mantieni trasparenti e tracciabili gli elementi dell'azione con le attività di ClickUp

ClickUp offre un sistema strutturato di gestione delle attività che supporta flussi di lavoro sia semplici che complessi.

Le attività di ClickUp sono i blocchi di costruzione di ogni progetto, mantengono il lavoro organizzato e lo stato in corso trasparente. Suddividi le attività in attività secondarie, assegnale a membri specifici del team e stabilisci le priorità in base ai requisiti del progetto.

Per esempio, un team di marketing che pianifica il lancio di un prodotto può utilizzare le attività di ClickUp per rimanere organizzato. Possono suddividere il lancio in attività secondarie (creazione di contenuti, progettazione di annunci e campagne email), assegnare responsabilità e fissare scadenze.

Il monitoraggio delle dipendenze garantisce che la campagna email non venga inviata prima che la pagina di destinazione sia pronta, mentre gli indicatori di stato tengono tutti allineati.

ClickUp Campi personalizzati

Vuoi maggiori dettagli? Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp.

Semplifica la tenuta dei registri con la formattazione condizionale e le formule avanzate nei campi personalizzati

I campi personalizzati consentono ai team di aggiungere tipi di dati specifici (testo, numeri, date ed elenchi a discesa) direttamente alle attività, mantenendo i progetti organizzati e utilizzabili.

Ad esempio, un team commerciale che gestisce i lead può utilizzare elenchi a discesa per tenere traccia delle fasi dell'operazione, campi data per i promemoria di follow-up e campi numero per monitorare le proiezioni delle entrate. Questo approccio strutturato garantisce una migliore organizzazione, responsabilità e monitoraggio in tempo reale della pipeline.

ClickUp Vista Tabella

Vuoi visualizzare il tuo flusso di lavoro? Passa alla vista Tabella di ClickUp.

Ordina e gestisci i dati senza sforzo con la funzione di trascinamento della selezione nella vista Tabella di ClickUp

La vista Tabella offre un layout familiare in stile foglio di calcolo con la flessibilità necessaria per monitorare attività, scadenze e metriche chiave, il tutto in tempo reale. È possibile personalizzare le colonne, ordinare i dati e applicare filtri per concentrarsi su ciò che conta di più. Questa visualizzazione combina la precisione analitica di Fogli Google ed Excel con aggiornamenti in tempo reale per una collaborazione senza soluzione di continuità.

Ad esempio, un team delle risorse umane può utilizzare la vista Tabella per il monitoraggio dei candidati, per ordinarli in base alla fase del colloquio e per filtrare le qualifiche migliori. Man mano che i responsabili delle assunzioni forniscono un feedback, la tabella si aggiorna istantaneamente, garantendo un processo di reclutamento fluido e organizzato.

ClickUp's One Up #2: Documentazione

Quando si confrontano ClickUp e Notion, ClickUp gestisce la presa di note adattandosi perfettamente al flusso di lavoro.

ClickUp Docs

Lavoro, condivisione di feedback e avanzamento dei progetti con ClickUp Docs

ClickUp Docs consente di creare, condividere e aggiornare documenti completi, wiki e knowledge base in tempo reale. È possibile aggiungere elementi multimediali incorporati, tabelle e frammenti di codice, rendendoli adatti per note di riunioni, brief di progetti e documentazione tecnica.

Con tutto interconnesso all'interno di ClickUp, è possibile collegare i documenti alle attività per centralizzare tutto il lavoro e aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, regolare lo stato dei progetti, assegnare attività e altro ancora.

Ad esempio, un team di sviluppo prodotto può utilizzare i documenti per abbozzare le specifiche delle funzionalità/funzioni, incorporare modelli di progettazione e collegarsi direttamente alle attività correlate. In questo modo ingegneri, progettisti e parti interessate possono rimanere allineati, garantendo aggiornamenti in tempo reale e una collaborazione senza soluzione di continuità.

ClickUp Brain

Recupera facilmente le informazioni chiave da riunioni, note e documenti con ClickUp Brain

Ma ciò che migliora davvero la documentazione è ClickUp Brain, un potente assistente integrato basato sull'IA che rende l'organizzazione e il recupero delle informazioni un gioco da ragazzi.

I suoi riepiloghi basati sull'IA ti aiutano a trasformare istantaneamente documenti lunghi in informazioni chiave, risparmiando tempo di revisione. Le funzionalità di ricerca intelligente ti consentono di trovare contenuti pertinenti tra attività, documenti e progetti senza dover scavare in file infiniti. E se hai bisogno di perfezionare la tua documentazione, AI Writer ti aiuta a migliorare la chiarezza, la struttura e la formattazione in pochi secondi.

Per istanza, un project manager redige una bozza di piano dettagliato in ClickUp Docs, incorporando grafici e frammenti di codice. Brain genera un riepilogo, evidenziando le attività cardine per un rapido allineamento del team. Man mano che il progetto si evolve, l'IA Writer perfeziona gli aggiornamenti, mentre la ricerca intelligente garantisce l'accesso immediato alle informazioni rilevanti.

ClickUp's One Up #3: Automazioni

ClickUp Automazioni

Imposta automazioni personalizzate in ClickUp Automazioni per attivare azioni specifiche per i tuoi flussi di lavoro

Stanco delle attività ripetitive? Le Automazioni di ClickUp consentono di creare regole che attivano azioni specifiche in base a condizioni definite.

Ad esempio, stai gestendo un processo di approvazione dei contenuti utilizzando i documenti. Invece di aggiornare manualmente gli stati e notificare le parti interessate, puoi impostare un'automazione in cui quando un documento passa da "Bozza" a "In revisione", ClickUp lo assegna automaticamente all'editor e invia una notifica.

Inoltre, le integrazioni ClickUp ti connettono con app di terze parti come Slack, Google Drive, GitHub e Zoom per riunire tutto in un'unica pagina. Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare! Da fare!

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Che ne dici di usare un'unica piattaforma? ClickUp, l'app per tutto il lavoro, riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completata da flussi di lavoro basati sull'IA.

ClickUp è Excel-lente in ciò che Notion non può fare

Ora che abbiamo discusso tutte le possibilità del dibattito Notion vs. Microsoft Excel, avete fatto la vostra scelta?

Notion è molto flessibile ma non consente analisi complesse dei dati. Excel è ottimo per la visualizzazione avanzata dei dati, ma ha problemi con la collaborazione.

Noi suggeriamo un'opzione C(lickUp)!

Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, offre approfondimenti basati sull'IA con ClickUp Brain, una potente gestione dei dati con Vista tabella e una gestione granulare dei progetti con Attività. ClickUp Docs consente una collaborazione senza soluzione di continuità sui documenti e Automazioni di ClickUp ti aiuta a semplificare le attività ripetitive.

Allora, perché aspettare? Iscriviti subito a ClickUp gratis! ✅