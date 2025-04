le 13 migliori alternative a Mighty Networks nel 2025

Le grandi community non esistono e basta: sono piene di energia, stimolano le conversazioni e spesso crescono fino a diventare qualcosa di più grande di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

Le piattaforme di community building sono catalizzatori di tutti questi effetti. Ma a volte tali piattaforme aggiungono attrito al processo, ti costringono in strutture rigide e ti fanno lavorare intorno ai loro limiti.

Le migliori piattaforme per la creazione di community sono naturali e intuitive, come un'estensione della tua visione. Mighty Networks si proponeva di essere una di queste, offrendo ad autori, educatori e imprenditori uno spazio per creare, coinvolgere e vendere alle proprie condizioni. E per molti ha mantenuto le promesse.

Ma nessuno strumento è adatto a tutti. Forse hai bisogno di maggiore flessibilità, migliore collaborazione o qualcosa che si adatti alle tue esigenze. La buona notizia? Hai diverse opzioni.

Ecco 13 alternative a Mighty Networks per aiutarti a trovare la giusta piattaforma per la tua community online.

Perché scegliere le alternative a Mighty Networks

Mighty Networks è una scelta solida per la creazione di una community, ma a seconda dei tuoi obiettivi, un'alternativa potrebbe offrire funzionalità/funzioni chiave più adatte alle tue esigenze.

Ecco alcuni dei motivi principali per cui la maggior parte delle persone decide di cambiare:

funzionalità IA più intelligenti*: alcune piattaforme vanno oltre con strumenti basati sull'IA come la moderazione automatica, i consigli sui contenuti e le informazioni sull'engagement

Più personalizzazione : Alcune alternative ti danno più controllo sul marchio, sul layout e sull'accesso dei membri, in modo da poter dare forma alla piattaforma per adattarla alla tua visione

Integrazioni più forti : se ti affidi a CRM, strumenti di email marketing o analisi, alcune piattaforme di community offrono integrazioni più profonde

Scalabilità senza limiti : Hai bisogno di crescere? Alcune opzioni gestiscono migliaia o addirittura milioni di membri con strumenti di comunicazione di livello aziendale

Funzionalità/funzioni specializzate : che tu abbia bisogno di ospitare eventi, strumenti di monetizzazione, gestione dell'apprendimento o elenchi dei membri, molte alternative a Mighty Networks hanno queste funzionalità integrate

prezzi più intelligenti*: dai piani Free ai modelli pay-as-you-go, alcune piattaforme rendono più facile la gestione dei costi

La giusta piattaforma all-in-one dovrebbe lavorare per te e la tua comunità, non il contrario.

💡Consiglio dell'esperto: Prima di impegnarti con una piattaforma, valuta se non sia il caso di unirti prima a una community esistente. Farne esperienza come membro ti darà un'idea dei suoi punti di forza, dei suoi limiti e delle dinamiche di coinvolgimento, che sono lezioni preziose per trovare la tua tribù su Internet.

13 migliori alternative a Mighty Networks

Ora che sai cosa cercare, ecco un elenco delle 13 migliori alternative a Mighty Networks per creare una community online facilmente accessibile:

Mantenere una comunità impegnata è una cosa, ma mantenerla organizzata e funzionante è un'altra. È qui che entra in gioco ClickUp!

ClickUp è più di una semplice piattaforma per la community: è l'app che fa tutto per il lavoro. È il tuo hub centralizzato per la gestione delle discussioni, la semplificazione dei flussi di lavoro e la gestione e il monitoraggio di progetti o attività, tutto in un unico posto.

Inizia a usare ClickUp gratis Collega le conversazioni alle attività e mantieni il contesto centralizzato con ClickUp Chat

A differenza delle tradizionali app di messaggistica che separano le discussioni dall'azione, ClickUp Chat assicura che ogni conversazione sia collegata all'argomento che conta. I messaggi possono diventare istantaneamente attività con un solo clic, mantenendo strutturati gli obiettivi del tuo gruppo orientato agli obiettivi.

Assicurati che le tue conversazioni e gli elementi da gestire rimangano nello stesso posto, senza dover cambiare app.

Quando si chatta, l'assistenza IA di ClickUp Brain riepiloga i thread, suggerisce risposte e crea automaticamente elementi di azione in modo che il gruppo non si perda nulla. Ogni discussione rimane connessa a compiti e documenti pertinenti, fornendo un contesto completo.

📮 ClickUp Insight: Quasi il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente in fermento con scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche maturo per un sovraccarico di comunicazione. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat, le conversazioni sono sempre collegate alle attività corrette, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up non necessari.

ClickUp Spaces ti consente di creare un'area di lavoro che si adatti alle esigenze specifiche del tuo team, sia che tu stia gestendo progetti, monitorando campagne o organizzando il lavoro dei clienti. Con stati personalizzati, oltre 15 visualizzazioni ClickUp e autorizzazioni granulari, Spaces ti aiuta a mantenere il lavoro strutturato senza inutili disordine.

Mantieni i tuoi team e progetti organizzati con ClickUp Spaces

Puoi anche mantenere privati gli spazi o condividerli con team specifici, assicurandoti che le persone giuste possano accedere alle informazioni giuste a portata di mano. ClickUp garantisce un controllo sicuro degli accessi consentendo ai community manager di impostare autorizzazioni granulari per ogni utente.

Che tu abbia bisogno di limitare discussioni sensibili, limitare la modifica dei contenuti o assegnare l'accesso in base al ruolo, le autorizzazioni di sola visualizzazione, commento, modifica e complete di ClickUp ti consentono di controllare chi può vedere, interagire e modificare i contenuti della community.

Supponiamo che tu debba creare una community per i tuoi corsi online sulla gestione del patrimonio. Con ClickUp per Marketing Teams, puoi dedicare uno spazio e chattare con gli studenti iscritti e uno privato per i tuoi colleghi. Assegna compiti a casa agli studenti e attività legate al lavoro ai tuoi colleghi e fai in modo che tutto funzioni senza intoppi da un'unica scheda.

Pianificazione e monitoraggio del lavoro richiesto per il marketing e il coinvolgimento in un unico posto con ClickUp per i team di marketing

Non sai da dove iniziare? ClickUp offre modelli pronti all'uso per la pianificazione di community, social media e comunicazione che semplificano i flussi di lavoro complessi.

Il modello di gestione della comunità ClickUp è progettato per aiutarti a costruire e organizzare una piattaforma di comunità online con un'interfaccia facile da usare.

Ottieni un modello gratis Semplifica le attività di gestione della tua community con il modello di gestione della community di ClickUp

Che si tratti di moderare un forum, costruire una strategia di comunicazione del marchio o promuovere un gruppo sociale, questo modello aiuta a semplificare le discussioni, assegnare le responsabilità e mantenere tutto senza intoppi.

Funzionalità/funzioni avanzate come la gestione degli eventi, l'automazione del flusso di lavoro e l'integrazione con piattaforme come HubSpot e Slack garantiscono un'esecuzione senza intoppi, eliminando i colli di bottiglia e mantenendo le iniziative di marketing in pista.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Mostra le tue abilità ClickUp e connettiti con membri che la pensano come te nella comunità ClickUp

Fai brainstorming, pianifica ed esegui senza intoppi con ClickUp Docs e le lavagne online ClickUp

Genera idee, riepiloga discussioni e automatizza attività con ClickUp Brain

Monitoraggio del coinvolgimento, delle prestazioni di marketing e dell'attività del team con le dashboard di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero avere difficoltà a causa dell'ampia varietà di funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp offre qualcosa per ogni tipo di persona. Che tu sia portato per gli elenchi, i grafici Gantt, le note adesive o qualsiasi altra cosa, qui troverai ciò che fa per te. Inoltre, è così versatile che lo uso in ogni ambito della mia vita, dal lavoro alle liste della spesa, dalle collaborazioni comunitarie alla gestione della casa. Adoro quanto sia integrato!

2. Slack (ideale per la comunicazione in tempo reale e le comunità collaborative)

tramite Slack

A differenza delle piattaforme tradizionali, Slack è progettato per la collaborazione istantanea. Con riunioni giornaliere in audio e video, integrazioni perfette con le app e sezioni della community gestite da volontari, favorisce connessioni dinamiche e interattive.

Che tu stia cercando community Slack legate al marketing per entrare in contatto con altri professionisti del settore o community di sviluppatori per capire le ultime tendenze tecnologiche, Slack ha uno spazio per te.

L'unico svantaggio? Non potrai gestire progetti di comunità collaborativi insieme alla comunicazione (a differenza di alternative come ClickUp!).

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Organizza le discussioni per argomento, progetto o interesse per conversazioni strutturate e ricercabili

Interagisci con chat vocali/video in tempo reale e aggiornamenti asincroni per maggiore praticità

Unisciti o crea gruppi Slack gestiti da volontari per condividere conoscenze e far crescere la tua rete

Limiti di Slack

Il piano Free conserva solo 90 giorni di messaggi, con un limite per i riferimenti a lungo termine

Il design incentrato sulla chat non è l'ideale per discussioni strutturate e di lungo modulo

Prezzi di Slack

Free

Pro : 8,75 $/utente al mese

Business+ : 15 $/utente al mese

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Slack

G2 : 4. 5/5 (oltre 33.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (23.500+ recensioni)

👀 Da fare? Più di due terzi (65%) degli utenti dei social media si sentono più sicuri online utilizzando app social incentrate sulla comunità come Discord o Twitch rispetto alle piattaforme tradizionali basate sui feed come Instagram e Twitter.

📖 Leggi anche: I migliori concorrenti di Slack

4. Discord (la migliore per i giocatori e il coinvolgimento della community dal vivo)

tramite Discord

Confuso tra Slack e Discord per ospitare la tua comunità? Il dibattito Slack vs. Discord si riduce alla collaborazione strutturata contro l'immersione in tempo reale. Entrambi offrono spazi persistenti per chattare e per la comunità, ma Discord si distingue per i canali vocali sempre attivi, lo streaming live senza interruzioni e l'interazione dinamica.

Che tu stia costruendo un hub di gioco, un gruppo di apprendimento o una rete professionale, Discord crea un'esperienza più interattiva e orientata alla comunità rispetto all'approccio basato principalmente sul testo di Slack che mantiene i membri coinvolti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Partecipa e abbandona le conversazioni in qualsiasi momento con i canali vocali di Discord

Trasmetti in diretta streaming giochi, presentazioni o video in alta qualità con un ritardo minimo

Imposta i livelli di accesso per moderatori, membri e nuovi arrivati per una migliore gestione della comunità

Limiti di Discord

Il formato basato sulla chat di Discord rende più difficile organizzare contenuti di lunga durata

Prezzi Discord

Free

Nitro Classic: 4,99 $/mese

Nitro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (470+ recensioni)

📖 Leggi anche: Trucchi per Discord: aumentare il coinvolgimento della community oltre i giochi

4. Gruppi Facebook (ideali per raggiungere un vasto pubblico e creare una community organica)

tramite i gruppi Facebook

I gruppi Facebook rendono facile costruire e far crescere le community online all'interno del più grande social network del mondo.

A differenza di altre piattaforme e app di messaggistica con restrizioni, come la dimensione massima del gruppo di WhatsApp di 1.024 membri, i gruppi Facebook supportano un numero illimitato di membri, rendendoli una scelta scalabile per marchi, autori e aziende.

Grazie a strumenti di scoperta e coinvolgimento integrati e a informazioni per gli amministratori, aiutano a promuovere discussioni significative e a mettere in contatto persone che la pensano allo stesso modo.

Le migliori funzionalità/funzioni dei gruppi Facebook

Sfrutta l'enorme base di utenti di Facebook per far crescere la tua community in modo organico

Condividi video, immagini e post, con opzioni di monetizzazione tramite annunci o sottoscrizioni

Controlla la visibilità con spazi esclusivi riservati ai membri o gruppi pubblici per un coinvolgimento più ampio

Limiti dei gruppi Facebook

L'algoritmo di Facebook controlla la visibilità dei post, limitando potenzialmente la portata e il coinvolgimento

Prezzi dei gruppi Facebook

Free Forever

Valutazioni e recensioni dei gruppi Facebook

G2: 4. 3/5 (650+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Circa 1,8 miliardi di persone partecipano ai gruppi Facebook ogni mese!

5. Discourse (la migliore per discussioni di comunità open-source basate su forum)

tramite Discourse

Molti community builder iniziano con i gruppi di Facebook o altre alternative a WhatsApp, ma quando le loro community si espandono hanno bisogno di uno strumento di coinvolgimento più strutturato. Ecco Discourse.

Progettato per discussioni significative e condivisione collaborativa delle conoscenze, Discourse va oltre le piattaforme basate sulla chat organizzando conversazioni con categorie, livelli di fiducia e moderazione basata su IA.

È la scelta preferita da molti per forum, community di prodotti e hub di conoscenza.

Discorso migliori funzionalità/funzioni

Struttura le discussioni con argomenti e sottoargomenti per una navigazione più semplice

Premia l'impegno garantendo più privilegi ai membri attivi e affidabili

Mantieni un ambiente rispettoso con strumenti integrati di gestione dei contenuti

Discorso sui limiti

Focalizzati su discussioni asincrone, senza chat dal vivo o streaming integrati

Discorso sui prezzi

Starter : 20 $/mese

Standard : 100 $/mese

Business : 500 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Discorso valutazioni e recensioni

G2: 4. 0/5 (60+ recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Discourse

Discourse è molto facile da usare e molto intuitivo. Una cosa che mi piace di più sono i lotti e i premi che possono essere assegnati ai migliori collaboratori.

6. Circle (la soluzione migliore per creare spazi personalizzati per comunità private con marchio)

tramite Circle

E se il software della tua community fosse più di una semplice chat?

Circle combina discussioni, eventi dal vivo e corsi in un'unica piattaforma semplificata, senza più dover destreggiarsi tra più strumenti. Realizzata per autori e marchi, promuove spazi coinvolgenti e interattivi in cui i membri possono connettersi in modo autentico.

Cerchia le migliori funzionalità/funzioni

Struttura le discussioni per argomento per conversazioni mirate e accessibili

Crea corsi con contenuti multimediali, quiz e programmi di apprendimento graduale per istruire i membri

Personalizza l'aspetto della piattaforma in modo che si adatti al tuo marchio per un'esperienza coerente

Limiti del cerchio

Funzionalità/funzioni avanzate come i flussi di lavoro di automazione e le analisi sono limitate ai piani di livello superiore

Prezzi circolari

Professionale : 89 $/mese

Aziendale : 199 $/mese

Enterprise : 360 $/mese

Più app personalizzata: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei membri

G2: 4. 8/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (40+ recensioni)

💡 Suggerimento: Il 64% delle persone si sente connesso ad altri che amano gli stessi contenuti, anche se non si sono mai incontrati. Rafforza questo senso di appartenenza rendendo più facile per gli utenti trovare e interagire con persone che la pensano allo stesso modo. Incoraggia le connessioni attraverso discussioni interattive, eventi dal vivo e sfide comunitarie. Più forte è la comunità, più coinvolti e fedeli saranno i tuoi utenti.

7. Kajabi Communities (la migliore per gli autori che integrano corsi di apprendimento con la comunità)

tramite Kajabi Communities

La conoscenza è potere, ma la comunità la trasforma in impatto. Kajabi è nata come piattaforma di corsi online, aiutando gli autori a trasformare le loro competenze in prodotti digitali. Oggi, Kajabi Communities va oltre, offrendo uno spazio completamente integrato dove i membri possono imparare, connettersi e crescere insieme.

Con corsi integrati, programmi di coaching, eventi dal vivo e strumenti di monetizzazione, è progettato per trasformare il pubblico passivo in membri coinvolti e paganti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kajabi Communities

Combina il coinvolgimento della comunità con esperienze di apprendimento strutturate

Ospita sessioni di domande e risposte dal vivo, sessioni di coaching ed eventi di comunicazione di gruppo senza strumenti di terze parti

Mantieni i membri coinvolti con il monitoraggio delle attività cardine, i promemoria e le sfide interattive

Limiti delle comunità Kajabi

Solo i piani di livello superiore consentono di usufruire di automazioni, analisi e personalizzazioni avanzate

Prezzi delle community Kajabi

Kickstarter : 89 $ al mese

Base : 149 $/mese

Crescita : 199 $/mese

Pro: 399 $/mese

Valutazioni e recensioni delle comunità Kajabi

G2: 4. 3/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (210+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kajabi

Kajabi ci permette di integrare le nostre landing page per il marketing, le email per il marketing, i contenuti da inviare e monitorare ai clienti e controllare l'accesso dei clienti.

🧠 Curiosità: Le corporazioni medievali europee furono tra le prime forme di comunità professionali. Artigiani e mercanti le hanno modellate per regolamentare i loro mestieri, mantenere gli standard di qualità e supportare i membri, a testimonianza del potere duraturo della collaborazione comunitaria.

8. Patreon (la migliore per gli autori che cercano piattaforme di adesione con opzioni di sottoscrizione)

tramite Patreon

Patreon è una piattaforma di membership che mette gli autori in controllo del coinvolgimento e della monetizzazione. Dimentica la ricerca di like e ricavi pubblicitari: crea community esclusive in cui i fan si iscrivono per contenuti bonus, interazioni dirette ed esperienze premium.

Le migliori funzionalità di Patreon

Condivisione di contenuti senza restrizioni di algoritmo per raggiungere direttamente il pubblico

Offri video, podcast e post esclusivi per premiare gli iscritti

Imposta prezzi differenziati con vantaggi esclusivi per diversi segmenti di pubblico

Guadagna ricavi ricorrenti attraverso sottoscrizioni, mance e offerte commerciali esclusive

Limiti di Patreon

Sebbene sia più flessibile di alcune piattaforme, Patreon applica linee guida che limitano alcuni tipi di contenuti

Prezzi Patreon

Gratis per le community non a pagamento

Pro : 8% del reddito guadagnato su Patreon

Premium: 12% del reddito guadagnato su Patreon

Valutazioni e recensioni su Patreon

G2 : 4. 1/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Patreon

I vantaggi di Patreon sono noti e posso caricare testi o immagini in pochi secondi. Ho la fortuna di avere alcuni Patrons. Quali concorrenti? Quanto posso espandermi, io che sono un artista multimediale e autore? Gestisco tutta la mia azienda

👀 Lo sapevi? Il 66% dei consumatori afferma che le comunità online influenzano le decisioni di acquisto, formando i prodotti e i marchi che supportano. Ma per gli autori, trasformare la passione in reddito non è sempre facile, specialmente su piattaforme in cui gli algoritmi dettano chi vede i loro contenuti.

9. Bettermode (la migliore per la creazione di community personalizzabili e flessibili)

via Bettermode

Non tutte le community sono uguali, quindi perché accontentarsi di una piattaforma unica?

Bettermode ti offre il controllo completo sull'aspetto, la funzionalità e il coinvolgimento della tua comunità. Che tu abbia bisogno di uno spazio privato per i membri, di un forum pubblico per ampliare le conversazioni o di un modello ibrido con contenuti esclusivi, Bettermode si adatta alla tua visione, permettendoti di costruire una comunità alle tue condizioni.

Miglioremode migliori funzionalità/funzioni

Ospita la tua community su un dominio personalizzato per un'esperienza di marca coesa

Consenti ai membri di accedere con le credenziali esistenti di social o app per un accesso facile

Crea e personalizza spazi per la community senza sforzo con un editor drag-and-drop senza codice

Limiti di Bettermode

Nonostante la sua flessibilità, la dipendenza della piattaforma da modelli predefiniti può limitare le scelte di design uniche

Interazione in tempo reale limitata a causa dell'assenza di funzionalità/funzioni integrate per voce, video o chat dal vivo

Prezzi Bettermode

Starter: Gratis

Pro: $ 59/mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Bettermode

G2 : 4. 6/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bettermode

Modelli utili per iniziare, poi molto facili da personalizzare e rendere nostri. Alcuni articoli e video facili da seguire per aiutarci a ottenere il massimo da Bettermode e, sì, naturalmente hanno una piattaforma comunitaria per fare rete con altri che costruiscono su Bettermode.

10. Thinkific (ideale per gli educatori che creano e vendono corsi online)

tramite Thinkific

Thinkific è una piattaforma di apprendimento basata sulla comunità, creata per educatori, autori di corsi e aziende che vogliono unire il coinvolgimento con l'apprendimento strutturato.

Crea spazi interattivi in cui gli studenti possono porre domande, partecipare a discussioni e assistere a eventi dal vivo, navigando senza problemi tra corsi e funzionalità/funzioni della community.

Le migliori funzionalità di Thinkific

Ospita sessioni di domande e risposte, sessioni di coaching e lezioni interattive per un coinvolgimento in tempo reale

Connettiti con i membri della community in qualsiasi momento tramite notifiche push e un'app mobile dedicata

Monitoraggio delle tendenze di coinvolgimento, dei migliori collaboratori e dei membri attivi per aumentare la partecipazione e la fidelizzazione

Limiti di Thinkific

Ideali per le comunità incentrate sull'istruzione e sul coaching, ma meno adatte per il networking generale o l'impegno sociale

Prezzi Thinkific

Base : 49 $/mese

Inizio : 99 $ al mese

Crescere: 199 $/mese

Valutazioni e recensioni su Thinkific

G2: 4. 5/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (180+ recensioni)

👀 Lo sapevi? Secondo McKinsey & Company, i marchi che attivano il volano della comunità vedono i post, sia del marchio stesso che dei consumatori, diventare virali almeno due volte all'anno.

11. Podia (ideale per gli autori che vendono prodotti digitali)

via Podia

Le vivaci comunità online vanno oltre le semplici conversazioni: si tratta di costruire esperienze significative che facciano tornare i membri. Eppure, molti autori si trovano bloccati su piattaforme che privilegiano le metriche di coinvolgimento rispetto alla titolarità effettiva, lasciandoli in balia di feed basati su algoritmi.

Podia ribalta la situazione, dando agli autori il controllo completo sulla loro comunità, sui contenuti e sulle entrate in un unico posto, gratis e senza restrizioni dei social media.

Le migliori funzionalità di Podia

Invia email mirate alla tua community senza affidarti a strumenti di terze parti

Costruisci un sito web perfettamente funzionante con pagine commerciali e contenuti per il blog

Vendi corsi, iscrizioni e community insieme come un unico pacchetto

Limiti dei podi

Progettate principalmente per vendere piuttosto che per creare un coinvolgimento profondo e basato sulla discussione

Prezzi Podia

Mover : a partire da 39 $ al mese

Shaker : 89 $ al mese

Podia Email: Gratis con entrambi i piani

Valutazioni e recensioni di Podia

G2 : 4. 6/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (110+ recensioni)

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratis per social media per post, campagne e contenuti

12. Hivebrite (la migliore per comunità professionali e private)

tramite Hivebrite

Non tutte le community sono destinate al pubblico. Alcune si rivolgono a professionisti, ex studenti e reti private che prosperano grazie all'esclusività, alla struttura e all'impegno finalizzato a uno scopo.

Hivebrite fornisce l'infrastruttura per il networking, gli eventi, il tutoraggio e la raccolta fondi all'interno di gruppi altamente organizzati. Che tu gestisca un'associazione, una rete aziendale o un'associazione ad invito, Hivebrite offre il controllo, la personalizzazione e la sicurezza necessari per mantenere la tua comunità impegnata e preziosa.

Le migliori funzionalità di Hivebrite

Organizza i membri in gruppi privati, cluster di settore o reti di alunni con controlli di accesso personalizzati

Gli strumenti integrati per donazioni e sponsorizzazioni consentono di raccogliere fondi direttamente dalla comunità

Profili dettagliati, elenchi consultabili e programmi di tutoraggio favoriscono le connessioni professionali

Limiti di Hivebrite

Non è presente alcuna funzione integrata di messaggistica aziendale istantanea o di chat dal vivo

Le discussioni si basano solo su interazioni in stile forum

Prezzi Hivebrite

Connetti : Prezzi personalizzati

Scala : Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Hivebrite

G2 : 4. 4/5 (140+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hivebrite

Piattaforma potente e versatile: Hivebrite offre una suite completa di funzionalità/funzioni che soddisfano le diverse esigenze della comunità. Dai forum e gruppi agli eventi e alla condivisione di contenuti, fornisce tutti gli strumenti necessari per favorire il coinvolgimento e la connessione

tramite EducateMe

EducateMe è pensato per educatori, formatori e istituzioni che desiderano creare comunità di apprendimento interattive con sessioni dal vivo, discussioni strutturate e collaborazione tra studenti.

A differenza delle piattaforme comunitarie generiche, si concentra sull'istruzione, offrendo aule virtuali, monitoraggio dello stato e comunità basate su corsi per un'esperienza di apprendimento più coinvolgente.

EducateMe: le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio delle attività cardine, della partecipazione e dei risultati per aumentare il coinvolgimento degli studenti

Promuovere l'apprendimento e la collaborazione peer-to-peer attraverso spazi comunitari strutturati

Gestisci gli invii degli studenti, fornisci feedback e facilita le discussioni sui corsi

Limiti di EducateMe

Ideali per le comunità incentrate sull'apprendimento, ma meno adattabili per il networking sociale o professionale in generale

Prezzi di EducateMe

Avanzato : 150 $/mese

Pro : 240 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EducateMe

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Costruire una comunità? C'è un modo più intelligente con ClickUp

La migliore piattaforma di community supporta la tua visione, aumenta il coinvolgimento e si adatta alle tue esigenze. Queste 13 alternative a Mighty Networks offrono collaborazione in tempo reale, apprendimento strutturato e opzioni personalizzate.

Se cerchi una soluzione che combini produttività, collaborazione e automazione per mantenere la tua comunità in crescita, ClickUp è la soluzione perfetta.

Registrati per un account ClickUp gratis e prova la differenza!