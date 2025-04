15 modelli gratis per il controllo del marchio per il miglioramento strategico del marchio

Un audit di marchio completo è essenziale per le aziende che cercano di allineare i propri messaggi al pubblico di riferimento, aumentare il riconoscimento del marchio e costruire una fedeltà duratura dei clienti. Tuttavia, l'esecuzione di un audit di marchio efficace richiede un approccio strutturato.

Fortunatamente, un pratico modello di report di audit del marchio semplifica l'intero processo. Questi modelli eliminano le congetture e offrono una chiara tabella di marcia per i brand manager, gli esperti di marketing e i titolari di aziende per analizzare la salute del loro marchio.

Se vuoi condurre un audit dettagliato del marchio per la tua organizzazione o i tuoi client, ecco i 15 migliori modelli per aiutarti a iniziare rapidamente!

🧠 Lo sapevi? I marchi con uno scopo articolato crescono due volte più velocemente di quelli senza.

Cosa sono i modelli di audit del marchio?

Forse ti starai chiedendo: "Ho davvero bisogno di un modello completo di audit del marchio per le mie esigenze?" Rispondiamo a questa domanda!

Un modello di audit del marchio è semplicemente una lista di controllo predefinita di elementi di azione che fornisce un quadro strutturato per valutare lo stato attuale del marchio. Serve come una tabella di marcia, che guida attraverso una valutazione sistematica dei vari aspetti del marchio, quali:

Liste di controllo, questionari e sezioni dedicate all'analisi degli elementi chiave del marchio, quali risorse del marchio (loghi, tavolozze dei colori, font), profilo dell'utente e messaggi

Dettagli su come costruire una strategia di marca (missione, visione, valori) per il tuo marchio o per quello di un cliente

Indicatori chiave di prestazione per valutare le prestazioni del marchio (quota di mercato, fedeltà dei clienti, notorietà del marchio), voce del marchio (tono, stile di comunicazione)

Indicazioni per comprendere l'unicità del tuo marchio (come il marchio viene percepito sul mercato rispetto alla concorrenza) e la proposta di valore (vantaggi unici offerti ai clienti che ti rendono diverso dal marchio di un concorrente)

Mentre qualsiasi modello di audit del marchio ti guiderà attraverso un processo di valutazione passo dopo passo, alcuni modelli possono anche concentrarsi sulla gestione interna del marchio, come la cultura aziendale e l'allineamento dei dipendenti.

Utilizzando i modelli di audit del marchio si eliminano le congetture e si garantisce un audit approfondito del marchio, sia esterno che interno.

💡 Consiglio dell'esperto: Linee guida coerenti per il marchio sono essenziali per i team interni e gli stakeholder esterni. Questo può diventare la guida di riferimento per gli aggiornamenti del marchio o la creazione di materiali di marketing.

Cosa rende un modello di audit del marchio valido?

Sebbene online si possano trovare diversi modelli di branding, una buona opzione dovrebbe includere le seguenti funzionalità/funzioni essenziali:

*copertura completa: selezionare un modello di audit del marchio che consenta di valutare tutti gli aspetti critici di un marchio, tra cui l'identità visiva, i messaggi, il pubblico di destinazione e la posizione sul mercato

Struttura intuitiva: Scegliete un modello con una struttura chiara che possa essere facilmente utilizzato da qualsiasi utente, con prompt chiari, un linguaggio conciso e una struttura logica, che rendono il processo di audit più fluido

Un mix di metriche qualitative e quantitative : scegli un modello con liste di controllo e scale di valutazione per registrare i risultati, con domande aperte per raccogliere dati più approfonditi sulla percezione del marchio

*personalizzabilità: Scegliete un modello adattabile alle esigenze specifiche del settore e agli obiettivi aziendali

Collaborazione : scegli un modello di audit del marchio che consenta l'input di più parti interessate, come team di marketing, dirigenti e fonti di feedback dei clienti

Orientato all'azione: Dai la priorità a un modello che, oltre a identificare le lacune, aiuti le aziende a creare una tabella di marcia per il miglioramento del marchio e il perfezionamento della strategia

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per la strategia del marchio

15 migliori modelli di audit del marchio

Ora che sai come selezionare il modello perfetto per l'audit del marchio, abbiamo compilato un elenco di 15 modelli completi di audit del marchio, la maggior parte dei quali provenienti da ClickUp, l'app quotidiana per il lavoro. Ogni modello si concentra su diversi aspetti dell'audit del marchio, come il branding interno ed esterno, l'analisi della concorrenza, le linee guida del marchio, le strategie di gestione del marchio, il miglioramento dei processi e altro ancora.

Che tu sia un professionista del marketing, un brand manager o il titolare di un'azienda, questi modelli ti forniranno le informazioni necessarie per perfezionare la tua strategia di marca e mantenere una forte presenza sul mercato. Iniziamo!

1. Modello di piano di audit ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci il tuo audit del marchio, monitora lo stato di avanzamento e crea reportistica, tutto in un unico posto con il modello di piano di audit ClickUp

Il modello del piano di audit di ClickUp è il tuo hub centrale per organizzare e gestire l'intero processo di audit del marchio. Va oltre una semplice lista di controllo, fornendo un'area di lavoro dinamica in cui definire gli obiettivi dell'audit, assegnare compiti ai membri del team, fissare scadenze, monitorare i progressi e comunicare in modo efficace.

Con questo modello, suddividi l'audit in fasi gestibili, assicurandoti che ogni aspetto del tuo marchio venga analizzato a fondo. Aiuta anche i team a rispettare scadenze e responsabilità, rendendo il processo di audit più efficiente e basato sui dati.

Cosa ti piacerà:

Assegnare facilmente le attività di audit a soggetti interni ed esterni e monitorare lo stato di avanzamento

Personalizza il modello di audit in base alle tue specifiche esigenze di valutazione del marchio

Monitora lo stato del tuo audit del marchio in tempo reale per assicurarti che sia completato in tempo

Consentire una comunicazione senza soluzione di continuità tra i team di marketing, i brand manager e i dirigenti fornendo un rapporto dettagliato sull'audit del marchio

*ideale per: Business e team di marketing alla ricerca di un approccio strutturato per condurre un audit approfondito del marchio che garantisca responsabilità ed efficienza.

💡 Consiglio dell'esperto: L'identità del tuo marchio potrebbe aver bisogno di essere aggiornata in base alle tendenze. Crea una guida di stile del marchio e rivedi e correggi regolarmente la tua identità di marchio.

2. Modello ClickUp per il controllo e il miglioramento dei processi

Ottieni il modello gratis Identifica le lacune nella tua identità di marca e migliora la personalità del tuo marchio con il modello ClickUp per il controllo e il miglioramento dei processi

Il modello ClickUp per il controllo e il miglioramento dei processi è progettato per aiutare le aziende a valutare e migliorare i processi di marca esistenti. Un marchio forte non riguarda solo la grafica e i messaggi, ma anche i flussi di lavoro interni che supportano la coerenza e l'efficacia del marchio.

Questo modello ti aiuta a identificare le aree che necessitano di miglioramento per quanto riguarda la posizione del tuo marchio. Analizzando queste lacune e creando strategie di marketing appropriate per risolverle, puoi gestire il tuo marchio in modo efficace e migliorarne l'esito positivo.

Cosa ti piacerà:

Identificare i colli di bottiglia ed eseguire un audit del marchio con esito positivo grazie a un processo di analisi e valutazione dettagliato che aiuta a

Utilizza le sezioni personalizzabili per adattare il modello in base ai processi di brand unici della tua azienda

Incoraggia più membri del team a contribuire con idee e suggerimenti

Imposta KPI misurabili per monitorare i miglioramenti del processo del marchio nel tempo

*ideale per: team di marketing e gestione del marchio che desiderano perfezionare i flussi di lavoro interni e ottimizzare i processi relativi al marchio per una migliore coerenza e prestazioni

*ecco cosa ha detto Darya, responsabile della comunicazione di Hypervsn, della sua esperienza con ClickUp

ClickUp si è dimostrato una soluzione davvero flessibile che può essere personalizzata in vari modi. Obiettivi ClickUp ha fornito al team un quadro chiaro della sequenza generale del lancio del prodotto e la visibilità di come le attività più piccole completate contribuiscono al successo dell'azienda.

ClickUp si è dimostrato una soluzione davvero flessibile che può essere personalizzata in vari modi. Obiettivi ClickUp ha fornito al team un quadro chiaro della sequenza temporale complessiva del lancio del prodotto e la visibilità di come le attività più piccole completate contribuiscono al successo dell'azienda.

3. Modello di modulo per audit interno ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli preziosi feedback interni sul tuo marchio con il modello di modulo per l'audit interno ClickUp

Il modello di modulo per l'audit interno di ClickUp fornisce un formato standardizzato per la raccolta di dati e feedback sul marchio da parte degli stakeholder interni. Agisce come un questionario strutturato, consentendo di raccogliere preziose informazioni sulla percezione del marchio, sui messaggi e sul lavoro richiesto internamente.

Questo modello di questionario per l'audit del marchio è particolarmente utile per capire come i dipendenti percepiscono il marchio e interagiscono con esso. Questo aiuta a scoprire le discrepanze tra l'immagine del marchio desiderata e la percezione interna effettiva, consentendo di affrontare i disallineamenti e rafforzare la voce interna del marchio.

Cosa ti piacerà:

Effettuare una valutazione imparziale dei processi interni e riconoscere le opportunità di miglioramento

Aiutano nella prevenzione di frodi e imprecisioni nella reportistica finanziaria

Assicurati che i team seguano le linee guida del marchio e i framework dei messaggi con liste di controllo dettagliate sulla conformità

Consentire a più reparti di contribuire al processo di revisione del marchio e monitorare i miglioramenti

*ideale per: aziende che cercano di valutare e migliorare il lavoro richiesto dal loro marchio interno per garantire coerenza tra i team e gli stakeholder chiave.

🔎 Lo sapevi? I primi audit risalgono all'antico Egitto e a Babilonia, oltre 5.000 anni fa.

4. Modello di lista di controllo per audit interno ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci un branding interno coerente con il modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp per aiutarti nel tuo prossimo progetto di branding

Un altro modello che può aiutarvi a condurre un audit del marchio per i valori della vostra azienda e il branding interno è il modello ClickUp Internal Audit Checklist. Come suggerisce il nome, questo modello di audit offre una lista di controllo completa per valutare i processi interni relativi al marchio, le comunicazioni e la conformità alle linee guida del marchio.

Esaminando regolarmente questa lista di controllo, è possibile identificare le aree in cui i dipendenti potrebbero aver bisogno di ulteriore formazione o risorse per comprendere meglio e attuare le politiche del marchio. Ciò garantisce inoltre che vengano valutati tutti gli aspetti del branding interno, dall'aderenza alla voce e ai messaggi del marchio all'uso coerente delle risorse del marchio.

Cosa ti piacerà:

Genera una traccia di controllo completa per revisioni interne ed esterne

Individuare in modo proattivo i rischi e le opportunità di miglioramento per prevenire problemi importanti

Monitoraggio in tempo reale delle attività completate e degli elementi in sospeso grazie all'integrazione con le attività di ClickUp

Allineare il processo di audit con le iniziative di gestione del marchio in corso

*ideale per: Brand manager e team di audit interni che vogliono garantire messaggi e valori coerenti del marchio in tutti i reparti e le risorse del marchio.

5. Modello di documento per audit aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta l'impatto del tuo marchio sulle prestazioni aziendali complessive con il modello di documento ClickUp Business Audit

Un audit aziendale ben organizzato è essenziale per comprendere l'efficacia di un marchio sul mercato. Il modello di documento ClickUp Business Audit fornisce un quadro strutturato per valutare a fondo la tua attività, compresi il marchio, le operazioni e le prestazioni finanziarie.

Questo documento di audit consente alle aziende di perfezionare la propria strategia di brand, ottimizzare i processi interni e migliorare l'esperienza del cliente. Fornisce inoltre una visualizzazione olistica dell'azienda e di come il brand contribuisca al suo esito positivo, consentendo di collegare il lavoro richiesto per la creazione del brand a risultati aziendali tangibili.

Cosa ti piacerà:

Garantisci una raccolta e una documentazione accurate di tutti i dati di audit

Migliora il monitoraggio dell'audit aziendale attraverso tag, automazioni, collaborazione e attività di lista di controllo all'interno di un quadro di project management

Procedure di auditing più efficienti ed efficaci

Sviluppare visualizzazioni personalizzate basate su questo modello, incorporando Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altre viste rilevanti all'interno di ClickUp

*ideale per: titolari di aziende, brand manager e consulenti che desiderano condurre una revisione olistica delle prestazioni aziendali e del marchio.

6. Modello di analisi della concorrenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza il tuo mercato di riferimento e individua le opportunità di differenziazione con il modello di analisi della concorrenza ClickUp

Il modello di analisi della concorrenza ClickUp ti consente di analizzare i marchi della concorrenza, individuandone i punti di forza, i punti deboli e la posizione sul mercato. Questo modello di analisi competitiva del marchio è fondamentale per comprendere il panorama competitivo, comprese le iniziative e i canali di marketing, il pubblico del marchio e i mercati di riferimento.

Comprendendo i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, ci si può concentrare sulla creazione di un marchio che offra un valore unico e che risuoni con il proprio pubblico di riferimento. Il modello consente inoltre di anticipare le mosse della concorrenza e di adeguare in modo proattivo la strategia del marchio per mantenere un vantaggio competitivo.

Cosa ti piacerà:

Migliora il servizio clienti comprendendo le esigenze e le preferenze dei clienti

Utilizza stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare lo stato di avanzamento dell'analisi

Ottimizza l'analisi competitiva con il monitoraggio tramite tag, attività secondarie annidate, più assegnatari ed etichette di priorità

Utilizza le sezioni predefinite per il monitoraggio dei punti di forza e di debolezza della concorrenza

*ideale per: team di marketing e commerciali, responsabili di prodotto, start-up, strateghi aziendali, agenzie, consulenti e investitori che necessitano di informazioni basate sui dati per il monitoraggio della concorrenza, il perfezionamento delle strategie e l'analisi del posizionamento sul mercato.

7. Modello ClickUp per il piano di lancio del marchio

Ottieni il modello gratis Pianifica ed esegui un lancio di marchio o una campagna di rebranding di esito positivo con il modello ClickUp per il piano di lancio del marchio

Stai cercando di lanciare un nuovo marchio o segmento di prodotto? Il modello ClickUp per il lancio di un marchio è proprio quello che fa per te! Questo modello di audit copre tutti i passaggi essenziali per condurre un audit del marchio prima di lanciarne uno con esito positivo.

Dalla definizione del pubblico di destinazione e dallo sviluppo dei materiali di marketing alla definizione dell'identità del marchio, ti aiuta a organizzare tutte le attività coinvolte nel lancio di un marchio. Fornisce inoltre una piattaforma centrale per la comunicazione, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino verso gli stessi obiettivi. Questo approccio ottimizzato aiuta a evitare confusione e ritardi, portando a un lancio di successo.

Cosa ti piacerà:

Creare una tabella di marcia chiara per guidare il processo di lancio, monitorare e misurare lo stato del team del marchio durante il lancio

Anticipa potenziali rischi e problemi prima che si verifichino con elenchi di attività personalizzabili per il monitoraggio di ogni fase del lancio

Implementa stati personalizzati come Annullato, Completato, Ritardato, Non iniziato e In corso per il monitoraggio dello stato

Accedi alle sezioni integrate per definire obiettivi, KPI e pubblico di riferimento

Ideale per: Team che stanno pianificando il lancio di un nuovo marchio o prodotto e che necessitano di un quadro strutturato per gestire il processo di auditing, comprese attività, sequenze temporali e lavoro richiesto per il marketing per ottenere il massimo impatto.

8. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Costruisci e mantieni una forte identità di marca utilizzando il modello ClickUp Brand Guidelines

Una linea guida del marchio ben documentata garantisce coerenza su tutte le piattaforme. Il modello di linee guida del marchio ClickUp ti aiuta a organizzare e comunicare gli elementi chiave del marchio, inclusi loghi, tipografia, tavolozze dei colori, tono di voce e principi di design.

Questo modello è un'unica fonte di verità per il tuo team, che garantisce che ogni risorsa visiva e scritta sia in linea con l'identità del tuo marchio. Sia che si tratti di lanciare un nuovo marchio o di rafforzare uno esistente, questo modello fornisce un'esperienza di marca perfetta e coerente su tutti i canali.

Cosa ti piacerà:

Centralizza tutte le risorse del tuo marchio, la tipografia e gli elementi visivi in un'unica piattaforma

Ottieni sezioni personalizzabili per i valori del marchio, il tono e le linee guida per i messaggi

Implementa un formato facile da usare nel documento delle linee guida del marchio per consentire ai tuoi team di accedere e applicare le regole del marchio in modo coerente

Controllo e monitoraggio di tutte le modifiche e gli aggiornamenti nel tempo con controlli di accesso flessibili

*ideale per: Brand manager, team di marketing e professionisti creativi che necessitano di un approccio strutturato per mantenere la coerenza del marchio tra team e canali.

9. Modello di brand book ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un brand book completo con il modello di brand book di ClickUp. Documenta la storia, i valori e l'identità visiva del tuo marchio

Il modello di brand book di ClickUp è una guida completa che descrive in dettaglio l'essenza del tuo marchio, compresi i suoi punti di forza, la missione, la visione, i valori e il tono. Ti aiuta a stabilire un'identità di marca chiara e coesa che comunichi l'identità visiva, la cultura, la posizione, il logo e altri attributi del tuo marchio.

Che si tratti di un'azienda appena avviata o di un marchio affermato, il modello di brand book garantisce che il messaggio rimanga coerente su tutte le piattaforme e per tutti i team. La migliore funzionalità di questo modello di audit è che fornisce sezioni per definire la narrativa del marchio, l'identità visiva, i messaggi chiave e altro ancora. Si tratta quindi di uno strumento essenziale per le aziende che cercano di rafforzare le proprie strategie di branding interne ed esterne.

Cosa ti piacerà:

Garantisci un aspetto coerente per tutti i materiali di marketing

Fornire linee guida chiare per i dipendenti e i partner sulla presentazione del marchio

Stabilire un messaggio unificato su tutti i canali e le piattaforme

Migliora il monitoraggio del brand book con modifiche collaborative, notifiche email, automazioni, IA e altri strumenti di project management

*ideale per: Aziende che desiderano creare un brand book completo che comunichi l'identità e il messaggio del loro marchio su tutti i canali.

10. Modello ClickUp per la gestione del marchio

Ottieni il modello gratis Gestisci tutti gli aspetti del tuo marchio in un unico posto con il modello di gestione del marchio ClickUp

Se stai aggiornando il marchio o desideri un rapporto di verifica del marchio, il modello di gestione del marchio ClickUp è progettato per curare il processo di gestione continua del tuo marchio. Questo modello fornisce un quadro standardizzato per il monitoraggio e il mantenimento della coerenza del marchio in tutte le risorse.

Grazie alle funzionalità/funzioni integrate per la gestione delle attività, il modello di report di audit del marchio facilita il coordinamento del lavoro richiesto, il monitoraggio dello stato delle iniziative di branding e la garanzia che tutti i team stiano lavorando per la stessa visione. Sia che si tratti di gestire un marchio consolidato o di ampliarne uno nuovo, questo modello è essenziale per una gestione efficace e per aumentare la forza del marchio.

Cosa ti piacerà:

Assicurati che tutte le comunicazioni e i messaggi siano in linea con i valori del marchio

Ottieni strumenti di gestione delle attività per un coordinamento perfetto del progetto

Utilizza i campi personalizzati per classificare e aggiungere attributi per gestire le attività di gestione del marchio e visualizzare lo stato

Reportistica integrata per misurare le prestazioni e l'efficacia del marchio

*ideale per: leader aziendali e brand manager che necessitano di uno strumento centralizzato per gestire e ottimizzare la propria strategia di brand, garantendo coerenza e allineamento in tutti i punti di contatto.

💡 Consiglio dell'esperto: I software di gestione del marchio aiutano a centralizzare i risultati dell'audit, facilitando il monitoraggio dello stato e la collaborazione con il team.

11. ClickUp Crea modello guida di stile del marchio

Ottieni il modello gratis Sviluppa una guida dettagliata allo stile del marchio con il modello ClickUp Create Brand Style Guide

Se vuoi migliorare la personalità del tuo marchio, il modello ClickUp per la creazione di una guida di stile ti aiuterà a creare una guida di stile completa. Questo documento definisce l'identità visiva del tuo marchio, compresa la tipografia, la tavolozza dei colori, l'uso del logo, lo stile delle immagini e altri elementi di design.

Definisci chiaramente la tua identità visiva ed evita incongruenze per garantire che tutti i materiali relativi al marchio siano visivamente allineati. Il risultato sarà un'esperienza di marca coerente per il tuo pubblico e una maggiore efficacia del tuo marchio.

Cosa ti piacerà:

Personalizza la personalità del tuo marchio con la possibilità di definire preferenze di stile specifiche

Ottieni aree integrate per definire tono, voce e messaggi

Funzionalità/funzioni collaborative per consentire un facile accesso e aggiornamenti da parte del team

Facile accesso su tutti i dispositivi per un riferimento senza problemi

*ideale per: team e designer che desiderano creare o perfezionare la guida di stile del proprio marchio per una comunicazione e un branding coerenti su tutti i canali di marketing.

12. Modello ClickUp per il progetto di rebranding

Ottieni il modello gratis Gestisci il tuo progetto di rebranding in modo efficace con il modello di progetto di rebranding ClickUp

Stai cercando di entrare in un nuovo mercato o stai pensando di rinnovare completamente il tuo marchio? Il modello ClickUp Rebranding Project fornisce un approccio strutturato alla gestione di un progetto di rebranding. Copre tutte le fasi, dalla ricerca iniziale e lo sviluppo della strategia fino all'implementazione e alla comunicazione.

Questo modello di questionario per l'audit del marchio ti aiuta a organizzare il complesso processo di rebranding, assicurandoti che tutti gli aspetti siano considerati e gestiti in modo efficace. L'utilizzo di questo modello riduce al minimo il rischio di errori e garantisce un processo di rebranding fluido e con esito positivo.

Cosa ti piacerà:

Monitoraggio dello stato di avanzamento in ogni passaggio della riprogettazione per assegnare facilmente attività e responsabilità

Utilizza le sezioni personalizzabili per il nuovo logo, la proposta di valore, il design e le linee guida per i messaggi

Accedi agli strumenti di collaborazione per i team per allinearti al lavoro richiesto per il miglioramento del marchio

Utilizza le funzionalità/funzioni di reportistica integrate per monitorare lo stato e l'efficacia del rebranding

*ideale per: Business che cercano di sottoporsi a un rebranding con un approccio strutturato per garantire allineamento, coerenza ed esito positivo in tutti i team.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto influisce silenziosamente sulla produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e saltare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività tramite chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

13. Modulo di audit del marchio di Paperform

via Paperform

Il Modulo di Audit del Marchio di Paperform è uno strumento semplice ma efficace per valutare le prestazioni attuali del tuo marchio e identificare le aree di miglioramento. Questo modello ti guida attraverso l'audit delle risorse del tuo marchio, dei messaggi, del pubblico di riferimento e della posizione complessiva sul mercato, fornendo preziose informazioni che possono aiutarti a rafforzare la tua strategia di marca.

Con campi personalizzabili e un design intuitivo, questo modello ti consente di adattare l'audit alle esigenze specifiche del tuo marchio, garantendo risultati rilevanti e attuabili per la crescita futura.

Cosa ti piacerà:

Valutate i punti di forza e di debolezza del vostro marchio con domande mirate e prompt

Analizza le prestazioni del marchio attraverso vari punti di contatto con sezioni dedicate

Genera reportistica completa con raccomandazioni attuabili per il miglioramento

Modifica facilmente i campi del modulo e cambia font e colori

*ideale per: Brand manager e team di marketing che desiderano condurre un'analisi approfondita dello stato attuale del proprio marchio e identificare le opportunità di miglioramento.

📚 Leggi anche: Come condurre sondaggi sulla consapevolezza del marchio (domande + modelli)

14. Modello di lista di controllo per l'audit del marchio di Intramuse

via Intramuse

Il modello di lista di controllo per l'audit del marchio di Intramuse è uno strumento pratico per esaminare a fondo ogni aspetto del tuo marchio. Ti aiuta a valutare l'identità visiva, i messaggi, la posizione sul mercato e le prestazioni complessive del tuo marchio in modo dettagliato e sistematico.

Garantisci coerenza in tutti i punti di contatto del marchio e identifica le aree di miglioramento. L'approccio basato su una lista di controllo facilita la valutazione di ogni componente del tuo marchio, assicurando che nessun aspetto venga trascurato durante il processo di audit.

Cosa ti piacerà:

Valutare l'identità visiva del marchio, compresi logo, tavolozza dei colori e tipografia

Esamina la presenza online del tuo marchio, compresi sito web e social media

Comprendi la percezione del cliente e raccogli feedback sull'esperienza del marchio

Ottieni uno spazio dedicato per note e raccomandazioni basate sui risultati dell'audit

*ideale per: team piccoli e grandi e titolari aziendali che desiderano una guida dettagliata e passo dopo passo per condurre un audit completo del marchio e migliorarne la coerenza.

15. Modello di audit del marchio Heads su Figma

tramite Figma

Il modello di audit del marchio Heads su Figma è uno strumento visivo progettato per i team che preferiscono un approccio più interattivo e incentrato sul design agli audit del marchio. Questo modello consente di valutare l'identità visiva del marchio, assicurando che elementi come loghi, tipografia, combinazioni di colori e coerenza generale del design siano in linea con la promessa e la strategia del marchio.

Ideale sia per i team di progettazione che per gli addetti al marketing, questo modello Figma consente di monitorare visivamente l'evoluzione del marchio e di identificare le aree da perfezionare. È perfetto per le aziende che cercano un approccio creativo e pratico per valutare e migliorare il proprio marchio.

Funzionalità/funzioni chiave

Utilizza il processo di audit completamente interattivo e focalizzato sulla visualizzazione

Utilizza le sezioni predefinite per valutare gli elementi visivi del marchio, come loghi, colori e font

Ottieni strumenti di progettazione collaborativa per garantire l'allineamento del team e il feedback

Consentono un confronto visivo delle risorse del marchio nel tempo

*ideale per: team di progettazione e aziende che desiderano migliorare o perfezionare gli elementi visivi del proprio marchio con uno strumento collaborativo incentrato sul design.

💡 Suggerimento: Una volta completato l'audit del marchio, assicurati che i passaggi da intraprendere siano chiari. Utilizza una roadmap di marketing per mappare i passaggi successivi per il miglioramento del marchio.

Usufruisci di tutto il potenziale del tuo marchio con ClickUp 🚀

Gli audit di marchio sono essenziali per le aziende che vogliono perfezionare le proprie strategie, migliorare la coerenza del marchio e garantire una crescita a lungo termine. Con i modelli giusti, è possibile condurre un audit di marchio in modo efficiente.

Ma avere il modello giusto non è sufficiente per creare il marchio perfetto. G È necessario conoscere il pubblico del proprio marchio e le sue esigenze e perfezionare il valore del marchio di conseguenza. Condurre con esito positivo un audit del marchio richiede spesso molte riunioni, scartoffie, moduli, avanti e indietro e un processo disordinato.

Dì addio a documenti sparsi e processi disgiunti. Con ClickUp, l'app quotidiana per il lavoro, puoi facilmente condurre un audit approfondito del marchio e migliorare la tua strategia di marca. È ricca di incredibili funzionalità/funzioni, quindi puoi costruire la tua strategia di marca da zero o sceglierne una dalla nostra libreria di modelli per iniziare più velocemente.

Sei pronto a portare il tuo marchio al livello successivo? Inizia con ClickUp e accedi gratis a questi potenti modelli!