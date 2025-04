Monitoraggio LLM: i 7 migliori strumenti di monitoraggio IA per ottimizzare le prestazioni

Per anni, la visibilità era garantita dalla posizione in classifica su Google. Ma ora gli strumenti di ricerca basati sull'IA come ChatGPT, Gemini e Perplexity stanno prendendo il sopravvento.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali, questi modelli di linguaggio di grandi dimensioni non classificano i siti web, ma riscrivono, riepilogano/riassumono e reinterpretano i contenuti, spesso mescolando informazioni provenienti da più fonti.

Il problema è che anche se il tuo sito è al primo posto su Google, il modello di ricerca IA potrebbe ignorarlo.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di monitoraggio LLM.

Conosciuti anche come strumenti di osservabilità LLM, consentono alle aziende di monitorare i riferimenti generati dall'IA al proprio marchio, tracciare la visibilità nei risultati di ricerca e ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca basati sull'IA. Questi strumenti aiutano anche a identificare pregiudizi, errori fattuali o dettagli obsoleti che potrebbero diffondersi su più prodotti di IA.

Ecco sette strumenti di monitoraggio LLM che ti aiuteranno a esaminare come i modelli di IA memorizzano ed elaborano le informazioni relative al marchio.

Cosa dovresti cercare in uno strumento di monitoraggio LLM?

Uno strumento di monitoraggio LLM aiuta le aziende ad analizzare con quale frequenza e in quale contesto un LLM fa riferimento a un marchio o a un prodotto. Queste informazioni possono essere utilizzate per perfezionare i contenuti in modo che siano meglio rappresentati negli strumenti di ricerca basati sull'IA e garantire che il messaggio del marchio rimanga coerente su diverse piattaforme.

Alcuni strumenti valutano anche le prestazioni delle applicazioni monitorando la velocità di risposta, la precisione e l'efficienza dell'elaborazione dell'IA. Ecco i fattori chiave da considerare nella scelta di uno strumento di monitoraggio LLM:

*monitoraggio della qualità delle risposte: cerca strumenti che registrino le risposte e ne valutino la pertinenza, l'accuratezza dei fatti, il tono o altri criteri. Alcuni strumenti utilizzano anche l'analisi del sentiment per rilevare il tono emotivo o individuare anomalie come fughe di dati o risposte tossiche

Monitoraggio della visibilità dell'IA: Scegli uno strumento che monitori la frequenza e la posizione in cui il tuo marchio o le tue parole chiave appaiono nei contenuti generati dall'IA. È come la SEO, ma per l'IA, spesso chiamata ottimizzazione della ricerca IA o ottimizzazione del motore generativo (GEO)

Analisi comparativa della concorrenza: Scegli uno strumento di monitoraggio del marchio LLM con funzionalità/funzioni per l'analisi della concorrenza, che mostri come la tua visibilità si confronta con quella degli altri. Ad esempio, se un concorrente viene menzionato più spesso nei motori di ricerca IA, ciò evidenzia le lacune che devi colmare

*integrazione e collaborazione: scegli uno strumento che si integri perfettamente con il tuo attuale stack di analisi. Inoltre, cerca funzionalità/funzioni come report personalizzabili, avvisi (ad esempio, se la menzione del tuo marchio non compare più nei risultati di Bing Chat) e supporto multiutente in modo che i team possano collaborare all'osservabilità e al monitoraggio delle LLM

analisi RAG*: selezionare uno strumento che valuti come la generazione aumentata di recupero (RAG) influenzi le risposte dell'IA, assicurando che il contenuto recuperato sia rappresentato correttamente negli output generati dall'IA. Questo aiuta a rivelare i rischi di disinformazione e a evidenziare le opportunità di ottimizzazione

*valutazione delle prestazioni del modello: selezionare uno strumento che monitori le metriche chiave che influenzano le prestazioni del LLM, come l'accuratezza del modello sui prompt di test, la coerenza delle risposte, la latenza o le valutazioni degli utenti sulla qualità dei risultati del modello

🤝 Promemoria: poiché le applicazioni LLM variano a seconda del settore, assicurati che il tuo strumento di monitoraggio possa adattarsi a diversi casi d'uso, dai bot di supporto clienti alla generazione di codice.

1. Profound (il migliore per la visibilità della ricerca IA nelle aziende)

tramite Profound

Fondata da James Cadwallader e Dylan Babbs, Profound è una piattaforma di livello aziendale che monitora il modo in cui i grandi modelli linguistici come ChatGPT, Gemini, Bing Chat e Microsoft Copilot menzionano e classificano i tuoi contenuti.

Analizza i dati di input che questi modelli di IA elaborano per generare risposte, aiutando le aziende a capire come le diverse query degli utenti, i prompt, i set di dati e le fonti influiscono sulla visibilità del marchio. Offre inoltre funzionalità/funzioni di conformità e sicurezza come la certificazione SOC 2 e il Single Sign-On per proteggere i dati sensibili dell'azienda e garantire un accesso sicuro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Risposte approfondite: monitoraggio della frequenza con cui il tuo marchio appare nelle risposte generate dall'IA. Ad esempio, un marchio di elettronica di consumo può monitorare la frequenza con cui i suoi prodotti vengono menzionati nelle risposte per le "migliori cuffie con cancellazione del rumore" o per i "migliori altoparlanti intelligenti". Analizza anche il contesto e le fonti che influenzano queste menzioni

Esploratore di conversazioni: aiuta a esplorare gli argomenti e le parole chiave di cui i consumatori discutono con le piattaforme di IA. Fornisce informazioni in tempo reale sulle conversazioni generate dall'IA, monitorando le menzioni di settori, marchi e concorrenti

Analisi degli agenti: monitoraggio delle visite dei bot IA, analisi di come i crawler IA interpretano il tuo sito e garanzia che sia ottimizzato per l'indicizzazione IA. Inoltre, monitora il traffico guidato dall'IA, identifica le pagine a cui si fa riferimento più frequentemente e fornisce informazioni su come i modelli IA utilizzano i tuoi contenuti nelle risposte

Limiti profondi

Profound è progettato per clienti a livello aziendale, il che lo rende meno accessibile o conveniente per le piccole imprese

Prezzi profondi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni approfondite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

2. Scrunch AI (il migliore per il monitoraggio della presenza del marchio IA)

tramite Scrunch AI

I clienti stanno già interagendo con l'IA quando cercano prodotti, confrontano servizi o cercano consigli. Scrunch IA monitora dove appare il tuo marchio in queste risposte generate dall'IA, sia che si tratti di un risultato in cima alla lista, appena menzionato o del tutto assente.

Lo strumento monitora tre aspetti fondamentali: presenza, posizione e sentiment. La "presenza" mostra dove e come il tuo marchio viene menzionato nelle risposte dell'IA, la "posizione" indica la tua posizione in classifica o la tua importanza in quelle risposte, mentre il "sentiment" analizza il tono (positivo, neutro, negativo) quando il tuo marchio viene menzionato.

Scrunch IA: le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio e analisi della concorrenza : consente di confrontare le menzioni del proprio marchio con quelle dei concorrenti sugli stessi prompt. Evidenzierà se un rivale vi sta superando, ad esempio, nei consigli di ChatGPT per il "miglior software di project management"

Knowledge hub : identifica le lacune nei contenuti o la disinformazione riguardo a come viene rappresentato il tuo marchio

AI persona insights: consente di vedere come diversi profili utente (personas) ottengono diverse risposte dell'IA sul proprio marchio. Questo livello di approfondimento è incredibilmente utile per perfezionare il marketing dei contenuti per l'IA

Analisi dei limiti dell'IA

L'accesso è attualmente limitato e richiede la prenotazione di una riunione

Analisi dei prezzi dell'IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sull'IA

Recensioni G2: Recensioni insufficienti

Recensioni di Capterra: Recensioni insufficienti

3. Otterly. IA (il migliore per il monitoraggio della visibilità dell'IA)

Otterly ti consente di monitorare il tuo marchio, i contenuti, i concorrenti o qualsiasi prompt attraverso i servizi di IA.

Una funzionalità chiave di Otterly è la sua facilità d'uso. È adatto a coloro che desiderano controllare rapidamente i risultati di ricerca dell'IA senza una profonda curva di apprendimento. La piattaforma supporta più chatbot/LMT di IA, come ChatGPT, Gemini di Google e Bing Chat.

È uno dei pochi strumenti di monitoraggio della ricerca IA che consente di monitorare la qualità dell'output in base alla posizione dei clienti. Se il tuo marchio è popolare negli Stati Uniti ma viene menzionato raramente nelle ricerche IA in India o Germania, saprai dove concentrare il lavoro richiesto per i contenuti

Otterly. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

*ricerca di parole chiave e prompt: ti aiuta a capire quali prompt o parole chiave fanno sì che l'IA faccia riferimento a te o ai tuoi concorrenti, in modo da poter adattare la tua strategia dei contenuti

*monitoraggio dei link: consente di monitorare quante risposte generate dall'IA includono link ai tuoi contenuti rispetto alla concorrenza

Avvisi sulle prestazioni e sulla dashboard: Ti avvisa se c'è un grande cambiamento nelle menzioni dell'IA, come un concorrente che prende il tuo posto nelle risposte generate dall'IA

Otterly. I limiti dell'IA

Mancano alcune funzionalità avanzate presenti in altri strumenti, come il monitoraggio basato sulla persona o l'analisi approfondita del sentiment

Otterly. Prezzi IA

Lite: $29/mese (10 prompt di ricerca)

Standard: $189/mese (100 prompt di ricerca)

Pro: 989 $/mese (1000 prompt di ricerca)

Otterly. Valutazioni e recensioni di IA

Recensioni G2: Recensioni insufficienti

Recensioni di Capterra: Recensioni insufficienti

4. Peec AI (la migliore per un monitoraggio multi-LLM a prezzi accessibili)

tramite Peec AI

Progettata specificamente per i team di marketing, Peec AI è una piattaforma di analisi delle ricerche basata sull'IA che si distingue per l'offerta di funzionalità/funzioni robuste a un prezzo accessibile.

Il suo "Brand Visibility Score" ti aiuta ad analizzare la frequenza con cui il tuo marchio appare nei risultati dell'IA nel tempo, fornendoti una chiara metrica per monitorare il tuo stato.

La piattaforma può suddividere i risultati in base a diversi LLM, come ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini di Google, DeepSeek, ecc. e in base a diverse sequenze temporali, in modo da poter vedere che la visibilità è del 70% su ChatGPT ma solo del 40% su Claude, per esempio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Peec AI

Analisi delle fonti : identifica le fonti citate dagli assistenti IA quando menzionano il tuo marchio. Questo è fondamentale perché ti dice il perché un'IA ti sta menzionando o meno. In particolare, solo il 50% delle fonti utilizzate dall'IA si sovrappone ai migliori risultati di Google. Puoi raggiungere queste fonti specifiche con post di ospiti, PR e contributi di esperti nella tua strategia di contenuti per aumentare la visibilità

Analisi comparativa della concorrenza : consente di aggiungere i concorrenti e visualizzare una "classifica di settore" comparativa di chi sta ottenendo il maggior successo con l'IA

suite di analisi SEO per LLM*: offre monitoraggio delle serie temporali, dashboard multimodello e collaborazione in team, in un'interfaccia utente intuitiva con grafici chiari, che la rendono uno strumento potente per i team basati sui dati

Limiti dell'IA di Peec

I team potrebbero aver bisogno di tempo per comprendere tutte le funzionalità/funzioni, soprattutto se non hanno familiarità con l'analisi delle ricerche basate sull'IA

Prezzi Peec IA

Team interni: 130 $/mese (Analizza 30 prompt)

*agenzia: 195 $/mese (lavoro con 3 client)

Valutazioni e recensioni di Peec AI

Recensioni G2: Recensioni insufficienti

Recensioni di Capterra: Recensioni insufficienti

5. Rankscale (il migliore per un'analisi SEO completa dell'IA)

tramite Rankscale

Rankscale (spesso scritto Rankscale.ai) è uno strumento di ottimizzazione del motore generativo (GEO) progettato per essere una soluzione all-in-one per la visibilità della ricerca IA.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è il simulatore di motore di ricerca IA, che mostra come diversi modelli di IA eseguono la scansione e interpretano il tuo sito, fornendoti un punteggio di rilevanza IA per i contenuti. Questo ti aiuta a identificare se qualcosa sul tuo sito potrebbe bloccare o scoraggiare i bot IA.

Le migliori funzionalità di Rankscale

monitoraggio dei prompt su più motori di IA*: consente di impostare prompt di ricerca personalizzati su più motori basati su LLM, raccogliere risultati e mostrare dove appare il sito. Mappa anche le citazioni, rivelando a quali fonti fa riferimento l'IA

Monitoraggio delle menzioni della concorrenza: monitora le menzioni della concorrenza, scoprendo i concorrenti nelle risposte dell'IA che la SEO tradizionale potrebbe perdere. Fornisce inoltre una visualizzazione completa a 360° delle prestazioni dell'IA del tuo sito, dai miglioramenti sulla pagina all'analisi della concorrenza

Dashboard del marchio: aiuta a monitorare le classifiche di ricerca dell'IA, l'analisi del sentiment e le tendenze di visibilità per tutti i tuoi marchi senza dover passare da uno strumento all'altro. Inoltre, i "Calcoli automatici" elaborano istantaneamente i dati di esecuzione dei termini di ricerca, garantendo metriche accurate e aggiornate

Limiti di Rankscale

È stato realizzato come progetto individuale e solo di recente è stato aperto ai tester, quindi alcune funzionalità/funzioni potrebbero essere incomplete o contenere bug

Prezzi di Rankscale

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rankscale

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Knowatoa (il migliore per il monitoraggio del ranking di ricerca LLM)

tramite Knowatoa

Knowatoa lavora come uno strumento dedicato al monitoraggio del posizionamento che mostra come i servizi di IA percepiscono e classificano il tuo marchio.

Monitoraggio delle menzioni del tuo marchio nelle risposte dell'IA e verifica dell'accuratezza della descrizione dei tuoi prodotti da parte dei modelli di IA, confrontandoli con le informazioni effettive sul prodotto. Ad esempio, se un'IA afferma che al tuo software manca una funzionalità/funzione che in realtà possiedi, Knowatoa segnalerà tale discrepanza.

Conoscere le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio cross-model : assistenza per tutte le principali piattaforme di IA, come ChatGPT, Gemini di Google, Perplexity, Meta's AI, Claude di Anthropic, ecc., per una copertura completa su un unico schermo

Classifiche dei concorrenti : consente di elencare i concorrenti e vedere con quale frequenza compaiono rispetto a te per quelle domande

Semplicità: Offre un'interfaccia pulita e facile da usare e non sovraccarica di dati estranei. Inoltre, include metriche familiari come il numero di domande monitorate, il numero di siti (siti web) che stai monitorando, ecc.

Conoscere i limiti

Essendo uno strumento relativamente nuovo, Knowatoa non dispone di funzionalità/funzioni avanzate come l'analisi del sentiment o un'API per l'integrazione con altre piattaforme

Knowatoa pricing

Piano Free (3 siti web)

Premium: $49/mese (15 siti web)

Agenzia: 99 $/mese (50 siti web)

Valutazioni e recensioni di Knowtoa

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Knowatoa è uno strumento molto interessante che sta anticipando il cambiamento nel nostro settore, il monitoraggio del ranking per i servizi di ricerca IA come ChatGPT, Perplexity e Claude.

7. Nightwatch (il migliore per combinare il monitoraggio del ranking SEO con il monitoraggio dell'IA)

di Nightwatch

Il monitoraggio dell'IA di Nightwatch ti consente di monitorare le prestazioni di ChatGPT 3.0 e 4.0 in tempo reale. Puoi monitorare dove appare la tua azienda o il tuo servizio, vedere quanto spesso vieni menzionato e comprendere il contesto di tali menzioni inserendo prompt chiave o lasciando che il sistema osservi nel tempo.

Per chi già lo utilizza per la SEO, è possibile monitorare la visibilità in ChatGPT e altri LLM utilizzando la stessa interfaccia.

Le migliori funzionalità di Nightwatch

Reportistica personalizzabile : crea report unificati che mostrano, ad esempio, il tuo posizionamento su Google per una parola chiave e se ChatGPT ti consiglia per quella stessa parola chiave

Analisi approfondita della concorrenza: confronta se i concorrenti vengono raccomandati più spesso dagli LLM

Informazioni: Ottieni informazioni sul monitoraggio dell'IA con funzionalità/funzioni di base, come il monitoraggio del posizionamento locale, mobile vs desktop, audit del sito e segmentazione

Limiti del Nightwatch

I nuovi utenti potrebbero impiegare del tempo per acquisire familiarità con le funzionalità/funzioni della piattaforma

Prezzi Nightwatch

39 $ al mese (250 parole chiave)

Valutazioni e recensioni di Nightwatch

G2: 4. 9/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (30+ recensioni)

In che modo ClickUp può migliorare il monitoraggio LLM?

Questi sette strumenti sono stati appositamente progettati per la valutazione LLM. Ma come si fa a connettere le tendenze e i risultati di questi strumenti ai flussi di lavoro esistenti?

È qui che entra in gioco ClickUp.

Essendo l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, ClickUp può aiutarti a valutare le risposte LLM e il modo in cui un marchio appare nei risultati di ricerca generati dall'IA su più modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT, Gemini e Perplexity.

Consente ai team di organizzare il monitoraggio, acquisire informazioni utili e implementare modifiche in base alle fluttuazioni delle classifiche. Vediamo come!

1. Gestione del flusso di lavoro

ClickUp combina il project management e il monitoraggio delle attività in un'unica piattaforma, semplificando il monitoraggio di scadenze, priorità e dipendenze per un'efficienza operativa ottimale.

Supponiamo che il team di marketing di ClickUp voglia sapere perché ClickUp non compare nelle risposte di AI Search per "i migliori strumenti di produttività" o "il miglior software di gestione dei progetti". Il team può registrare questo come un'attività in Attività di ClickUp e aggiungere sottoattività per indagare sul problema su modelli di IA come ChatGPT, Perplexity o Bard.

📌 Esempio: Nome attività: Indagare sulle menzioni mancanti di ClickUp nella ricerca IA di Perplexity 👥 Assegnato a: Joshua (ricercatore IA) *Attività secondarie: 1️⃣ Analizzare le fonti di conoscenza di Perplexity AI 2️⃣ Esegui test prompt 3️⃣ Controllare i dati di formazione LLM e le origini dei contenuti

È inoltre possibile utilizzare i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere struttura e informazioni chiave all'indagine. Ad esempio:

Query di ricerca monitorate : specifica le parole chiave esatte testate, come "migliori strumenti di produttività" o "miglior software di project management"

Nome della piattaforma: indica se il problema si trova in Perplexity, ChatGPT, Bard o in un altro modello di IA

Assegna questo compito a un membro del team per le indagini, con stati personalizzati per monitorare lo stato: "Aperto", "In revisione" e "Risolto". ClickUp ti consente anche di impostare le priorità in modo che i problemi critici ricevano prima attenzione.

Crea un'attività senza sforzo, assegnala a un membro del team e aggiungi attività secondarie con le attività di ClickUp

ClickUp Brain, una potente rete neurale che collega tutto all'interno di ClickUp, può suggerire strutture di attività per l'indagine di ricerca dell'IA. Questo aiuta i team a suddividere il processo in attività secondarie attuabili, assegnare responsabilità e monitorare lo stato.

2. Avvisi di monitoraggio IA

Poiché le risposte dei modelli di IA possono cambiare frequentemente, i team hanno bisogno di notifiche in tempo reale quando il loro marchio manca o è rappresentato in modo errato. È possibile configurare le Automazioni ClickUp per triggerare avvisi basati su azioni specifiche.

📌 Ad esempio, quando un membro del team aggiorna il campo "Stato menzione" da Menzionato → Non menzionato, è possibile impostare automazioni personalizzate per: Assegnare un'attività di follow-up al team di ricerca sull'IA per indagare sul problema

Notifica al team Marketing e SEO via email

Le Automazioni ClickUp possono anche creare attività ricorrenti per monitorare la visibilità su base settimanale o mensile. Ciò garantisce che il monitoraggio della ricerca IA avvenga regolarmente senza che nessuno si dimentichi di controllarlo manualmente.

Automatizza le attività ricorrenti, attiva avvisi e assegna azioni tramite Automazioni ClickUp

3. Documentazione e collaborazione

Invece di note o email sparse, ClickUp Docs fornisce un sistema centralizzato di gestione delle conoscenze in cui i team possono registrare i risultati di ricerca generati dall'IA, documentare le informazioni sui concorrenti e collaborare alle strategie dei contenuti per migliorare la visibilità del marchio nelle risposte LLM.

Ad esempio, è possibile mantenere un documento per registrare i risultati della ricerca IA, denominandolo Rapporto sulle tendenze di ricerca IA - Marzo 2025. Può:

Elenco in cui il marchio appare (o manca) nelle risposte generate dall'IA

Includere screenshot delle risposte generate dall'IA e delle classifiche dei concorrenti

Memorizza informazioni sul perché i modelli di IA preferiscono determinati marchi rispetto ad altri e fai brainstorming sulle strategie di ottimizzazione

Combina le informazioni di ricerca dell'IA e collabora con i membri del team in tempo reale con ClickUp Docs

ClickUp Docs facilita la collaborazione in tempo reale tra ricercatori di IA, data scientist, ingegneri di machine learning e specialisti SEO. I team possono monitorare i risultati di ricerca dell'IA, aggiungere note e perfezionare le strategie dei contenuti in un unico posto.

4. Informazioni basate sull'IA per il monitoraggio LLM

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, tiene traccia della visibilità della ricerca IA e recupera informazioni da Attività, Documenti, Chat e Dashboard per aiutare i team ad analizzare le menzioni, individuare le tendenze e ottimizzare le strategie.

📌 Ad esempio, i team possono chiedere a ClickUp Brain: Riepilogare/riassumere le tendenze chiave dai nostri report sulla visibilità dell'IA.

Da quanto tempo ClickUp compare nelle risposte generate dall'IA di ChatGPT?

Quali concorrenti sono stati menzionati più volte in Perplexity IA per il project management?

ClickUp Brain esegue la scansione dei dati memorizzati e ne estrae immediatamente le informazioni rilevanti, facendo risparmiare tempo e tenendo informati i team.

Organizza le informazioni e rileva le tendenze in un'unica area di lavoro centralizzata tramite ClickUp Brain

Analizza anche i dati storici per individuare modelli nelle classifiche di ricerca generate dall'IA.

Se ChatGPT inizia a favorire un nuovo concorrente, ClickUp Brain può evidenziare il cambiamento

Se la visibilità di ClickUp diminuisce su più LLM, può segnalare il calo e suggerire aree di miglioramento

Semplificare il monitoraggio LLM e aumentare la presenza del marchio con ClickUp

Poiché i contenuti generati dall'IA rimodellano il modo in cui i marchi appaiono nella ricerca, il monitoraggio della presenza del tuo marchio attraverso modelli linguistici di grandi dimensioni è fondamentale. Gli strumenti di monitoraggio LLM aiutano le aziende a monitorare le menzioni generate dall'IA, analizzare la visibilità della concorrenza e ottimizzare le strategie di contenuto per i risultati di ricerca basati su LLM.

Ma se non sei pronto a investire in uno strumento di monitoraggio dedicato o hai bisogno di più aiuto per dare un senso ai dati, ClickUp può aiutarti. Ti consente di organizzare approfondimenti, automatizzare il monitoraggio e collaborare su strategie di visibilità dell'IA. Con ClickUp Brain, puoi rimanere al passo con le tendenze di ricerca dell'IA senza aggiungere un altro strumento al tuo stack tecnologico.

Pronto a ottimizzare la visibilità del tuo marchio con ClickUp? Iscriviti oggi stesso a ClickUp.