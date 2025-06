i 10 migliori software di coaching commerciale nel 2025

Un ottimo team commerciale si basa su un coaching coerente e di grande impatto.

Ma siamo onesti: con i metodi di coaching tradizionali, i rappresentanti commerciali dimenticano ciò che hanno imparato, i manager faticano a monitorare lo stato di avanzamento e le revisioni delle trattative si trasformano in dibattiti basati su opinioni.

Il software di coaching commerciale giusto risolve questo problema. Dall'analisi basata sull'IA al role playing strutturato, queste piattaforme rendono il coaching misurabile, ripetibile e utile.

In questo post del blog abbiamo raccolto alcuni dei migliori strumenti di coaching commerciale per trasformare la formazione in un vantaggio competitivo. 🎯

Cosa cercare in un software di coaching commerciale?

Un buon coaching commerciale si basa sul rafforzamento, sull'apprendimento in tempo reale e su miglioramenti misurabili. Il software giusto aiuta attivamente i rappresentanti a perfezionare le loro competenze, a chiudere più contratti e a costruire un esito positivo a lungo termine.

Ecco cosa cercare quando si valuta un software di coaching commerciale. 👀

Coaching basato sull'IA: Automatizza il feedback con approfondimenti basati sull'IA, evidenziando punti di forza, punti deboli e passaggi concreti da intraprendere

Feedback in tempo reale: Fornisce coaching immediato durante le chiamate, le email o le riunioni dal vivo per aiutare i rappresentanti a modificare istantaneamente il loro approccio

Intelligenza delle conversazioni: acquisisce e analizza le interazioni con i clienti per identificare modelli, obiezioni e comportamenti vincenti

Giochi di ruolo e simulazioni: consentono ai rappresentanti di esercitarsi nelle presentazioni, nella gestione delle obiezioni e nelle strategie di negoziazione in un ambiente privo di rischi

Revisioni automatizzate delle trattative: segnalano le trattative a rischio, evidenziano le menzioni dei concorrenti e offrono consigli di coaching basati sui dati

Collaborazione tra pari: Consente ai rappresentanti di imparare gli uni dagli altri attraverso la condivisione delle chiamate, sessioni di coaching di gruppo e librerie di best practice

Monitoraggio delle prestazioni: Misura l'impatto del coaching con analisi che monitorano lo sviluppo delle competenze, il raggiungimento delle quote e lo stato di avanzamento delle trattative

🔍 Lo sapevate? Il primo team di vendita interno negli Stati Uniti è stato formato nel 1957 da DialAmerica (precedentemente Life Circulation Company). L'intero team commerciale era composto da donne! Perché? Purtroppo, perché all'epoca erano pagate meno. Tuttavia, hanno rapidamente dimostrato che le loro competenze valevano molto di più.

I 10 migliori software di coaching commerciale in sintesie

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Monitoraggio degli obiettivi, collaborazione e automazione Definizione degli obiettivi con OKR, dashboard in tempo reale, approfondimenti basati sull'IA di ClickUp Brain, riepiloghi/riassunti delle riunioni, coaching interattivo con lavagne online Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente Gong Approfondimenti sulle trattative e monitoraggio delle vendite basati sull'IA Analisi delle conversazioni, benchmarking comportamentale, condivisione di registrazioni di giochi, rilevamento delle lacune nelle competenze Prezzi personalizzati Salesloft Coinvolgimento commerciale multicanale e automazione Conversazioni IA, Rhythm IA per i flussi di lavoro di coaching, guida alle trattative basata sull'IA, benchmarking delle prestazioni Prezzi personalizzati Avoma Note delle riunioni e analisi delle chiamate Trascrizione in tempo reale, valutazione delle chiamate con IA, playlist di coaching, intelligence sui ricavi 29-99 $ al mese per utente Chorus Analisi delle chiamate e feedback di coaching Trascrizione delle chiamate commerciali, monitoraggio delle obiezioni, automazione CRM, snippet di coaching Prezzi personalizzati Mindtickle Formazione commerciale strutturata e rafforzamento delle competenze Indice di preparazione, feedback basato sull'IA, coaching basato sui ruoli, modelli di formazione Prezzi personalizzati HubSpot CRM integrato e coaching commerciale guidato Vendite guidate dall'IA, analisi delle vendite, corsi HubSpot Academy, monitoraggio delle interazioni tramite email e chiamate A partire da 100 $ al mese per utente Jiminny Intelligenza conversazionale e approfondimenti sul coaching Coaching delle chiamate in tempo reale, approfondimenti basati sull'IA, coaching tra pari, aggiornamenti CRM automatizzati Prezzi personalizzati Salesforce Coaching commerciale personalizzabile Einstein Sales Coach, piattaforma di apprendimento Trailhead, feedback in tempo reale, allineamento degli obiettivi con Work.com A partire da 25 $ al mese per utente Lessonly di Seismic Role-play e coaching video Percorsi di formazione commerciale, scenari pratici, feedback in tempo reale, integrazione dei contenuti Prezzi personalizzati

I 10 migliori software di coaching commerciale per team ad alte prestazioni

Abbiamo creato un elenco dei 10 migliori software di coaching commerciale da integrare nel tuo stack tecnologico commerciale, descrivendone le funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni, in modo che tu possa trovare quello più adatto al tuo team.

Iniziamo! 💪

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio degli obiettivi, la collaborazione e l'automazione del flusso di lavoro)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta a trasformare le intuizioni del coaching in azioni concrete con piani di formazione strutturati, monitoraggio delle prestazioni e collaborazione in tempo reale. Dall'analisi del feedback delle chiamate all'impostazione di obiettivi personalizzati, garantisce che il coaching rimanga un processo continuo per stimolare la crescita delle vendite.

In combinazione con il CRM ClickUp, ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti, monitorare le trattative e semplificare i flussi di lavoro, tutto in un unico posto. Il software di gestione dei progetti di vendita ClickUp fa un passo avanti, aiutando i team di vendita ad automatizzare le attività, monitorare le pipeline e chiudere le trattative più rapidamente con informazioni basate sull'IA.

Scopriamo insieme come può aiutarti questa piattaforma.

Monitora lo stato di avanzamento con vari tipi di traguardi utilizzando ClickUp Obiettivi

ClickUp Goals offre ai team commerciali un modo strutturato per impostare, monitorare e raggiungere risultati misurabili. Invece di vaghe aspettative di performance, i responsabili commerciali e i coach possono definire obiettivi chiari e risultati chiave (OKR) per garantire che ogni sessione di formazione porti a progressi reali.

Visualizza le prestazioni commerciali a colpo d'occhio con i dashboard di ClickUp

Vuoi monitorare tutti i tuoi obiettivi? Passa alle dashboard di ClickUp.

Le dashboard offrono ai responsabili delle vendite, ai coach e alle aziende una panoramica in tempo reale dello stato di avanzamento del proprio team. Grazie alle schede completamente personalizzabili, è possibile creare una dashboard CRM, monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, controllare la produttività dei rappresentanti e analizzare i tassi di completamento della formazione in modo pratico.

Personalizza la formazione commerciale per ogni rappresentante con ClickUp Brain

Per rendere il coaching ancora più efficace, ClickUp Brain funge da assistente commerciale su richiesta, fornendo approfondimenti immediati, rispondendo alle domande e mettendo in evidenza i dati rilevanti quando i rappresentanti ne hanno più bisogno.

Il suo AI Knowledge Manager risponde istantaneamente alle domande provenienti da documenti, attività e progetti, consentendo a manager e rappresentanti di recuperare rapidamente informazioni commerciali fondamentali. Con l'assistenza alla scrittura basata sull'IA, è possibile creare feedback personalizzati, materiali di formazione e strategie commerciali su misura per le esigenze di ciascun rappresentante.

Inoltre, ClickUp AI Notetaker registra i punti chiave delle riunioni commerciali e delle sessioni di coaching. Questo strumento di IA per le note delle riunioni acquisisce automaticamente le discussioni, riepiloga/riassume le intuizioni ed evidenzia gli elementi su cui intervenire, in modo che ogni follow-up venga eseguito.

Ottieni riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni per perfezionare le strategie di coaching con ClickUp AI Notetaker

Funzionalità/funzioni principali di ClickUp

Documenta e condividi le best practice: Centralizza le conoscenze, inclusi i contenuti di supporto alle vendite, le strategie commerciali collaudate, gli script per la gestione delle obiezioni e le linee guida per il coaching, in ClickUp Docs

Assegna piani di coaching personalizzati: utilizza le attività di ClickUp per impostare attività di coaching individuali, monitorare lo stato di avanzamento e garantire che i rappresentanti completino le attività di apprendimento chiave con scadenze e promemoria

Promuovi il feedback in tempo reale: fornisci consigli di coaching, discuti le recensioni delle chiamate e collabora alle strategie commerciali all'interno delle chat del team mentre sei in movimento con fornisci consigli di coaching, discuti le recensioni delle chiamate e collabora alle strategie commerciali all'interno delle chat del team mentre sei in movimento con ClickUp Chat

Semplifica gli esercizi di role-playing: crea scenari di coaching interattivi, mappa le conversazioni commerciali e visualizza le aree di miglioramento per i rappresentanti con crea scenari di coaching interattivi, mappa le conversazioni commerciali e visualizza le aree di miglioramento per i rappresentanti con le lavagne online ClickUp

Limiti di ClickUp

La configurazione e la personalizzazione potrebbero richiedere un lungo periodo di apprendimento

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Direttamente da una recensione G2:

La flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale: la possibilità di personalizzare viste, stati e flussi di lavoro significa che può adattarsi a quasi tutti i processi di qualsiasi team. L'enorme numero di funzionalità ci consente di gestire tutto, dalle attività quotidiane alle roadmap a lungo termine, in un unico posto. È fantastico avere tutto il nostro lavoro centralizzato e le dashboard personalizzabili rendono i report chiari e su misura per le nostre esigenze...

La flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza: la possibilità di personalizzare viste, stati e flussi di lavoro significa che può adattarsi a quasi tutti i processi di qualsiasi team. L'enorme numero di funzionalità ci consente di gestire tutto, dalle attività quotidiane alle roadmap a lungo termine, in un unico posto. È fantastico avere tutto il nostro lavoro centralizzato e le dashboard personalizzabili rendono i report chiari e su misura per le nostre esigenze...

📮ClickUp Insight: Il 21% degli intervistati desidera sfruttare l'IA per eccellere professionalmente applicandola a riunioni, email e progetti. Sebbene la maggior parte delle app di posta elettronica, delle piattaforme di gestione dei progetti e persino dei software di coaching di vendita abbiano integrato l'IA come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida per unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti. ClickUp cambia tutto questo. Come software di coaching di vendita, riunisce in un unico posto note di riunioni basate sull'IA, follow-up automatizzati e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. I responsabili delle vendite possono acquisire informazioni di coaching, assegnare attività di sviluppo delle competenze e monitorare i progressi dei rappresentanti, il tutto senza passare da un'app all'altra.

2. Gong (Ideale per approfondimenti sulle trattative basati sull'IA e monitoraggio delle vendite)

via Gong

Il coaching dei team commerciali non dovrebbe sembrare un ciclo infinito di feedback vaghi e intuizioni istintive. Gong trasforma il caos in chiarezza con approfondimenti basati sull'IA che individuano ciò che funziona.

Non dovrai più fare affidamento su note sparse e opinioni di parte; il software di collaborazione commerciale ti offre una visione completa e supportata dai dati delle prestazioni dei tuoi rappresentanti.

Tiene traccia di ogni conversazione, evidenzia i comportamenti chiave e confronta le prestazioni con quelle dei migliori venditori. Questo aiuta i coach e i manager commerciali a individuare le lacune nelle competenze, fornire feedback mirati e diffondere le best practice in tutto il team.

Migliori funzionalità/funzioni di Gong

Analizza i dati delle chiamate di ogni rappresentante per identificare i comportamenti vincenti e le lacune nelle competenze trasversali

Fornisci ai rappresentanti i dati delle prestazioni dei migliori venditori per guidarli nel miglioramento personale

Confronta le prestazioni dei rappresentanti tra i vari team per individuare opportunità di formazione

Migliora i tassi di successo trasformando le informazioni di coaching in strategie attuabili a livello di team

Limiti di Gong

La sua interfaccia poco intuitiva rende difficile trovare le informazioni rilevanti

Il requisito minimo di postazioni potrebbe non essere ideale per i team di piccole dimensioni

Prezzi Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

🔍 Lo sapevate? La prima transazione commerciale registrata avvenne in Mesopotamia, dove i mercanti utilizzavano tavolette di argilla per monitorare gli scambi. L'antico CRM in azione!

3. Salesloft (Il migliore per l'engagement commerciale multicanale e l'automazione)

via Salesloft

Salesloft è una piattaforma leader nel settore del sales engagement progettata per aiutare i team commerciali a connettersi in modo efficace con i potenziali clienti, gestire le pipeline e chiudere le trattative. Acquisisce le interazioni chiave con gli acquirenti, identifica i modelli e fornisce raccomandazioni concrete su ciò che funziona e ciò che deve essere migliorato.

Rende più facile la giornata di un responsabile commerciale, trasformando i rappresentanti in top performer con coaching personalizzato, benchmark delle prestazioni, feedback in tempo reale, approfondimenti sulle trattative e playbook strategici.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesloft

Cattura e analizza le interazioni degli acquirenti in tempo reale con Conversations IA per scoprire i comportamenti vincenti

Automatizza i flussi di lavoro di coaching con Rhythm IA, dando priorità alle azioni più efficaci dei rappresentanti

Ottieni una guida alle trattative basata sull'IA con Deals per monitorare e chiudere più rapidamente le vendite

Confronta le prestazioni dei diversi team per identificare le competenze mancanti e le opportunità di formazione

Limiti di Salesloft

Integrazioni CRM native limitate al di fuori di Salesforce

Problemi telefonici frequenti e interruzioni intermittenti compromettono l'affidabilità

Prezzi di Salesloft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesloft

G2: 4,5/5 (oltre 4.100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesloft?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di Capterra:

Salesloft offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, è facile da usare e il mio venditore e il team di onboarding hanno fatto un ottimo lavoro nell'impostare tutto... Mi piacerebbe che avessero più integrazioni native con i CRM. Salesforce è la loro integrazione principale.

Salesloft offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, è facile da usare e il mio venditore e il team di onboarding hanno fatto un ottimo lavoro nell'impostare tutto... Mi piacerebbe che avessero più integrazioni native con i CRM. Salesforce è la loro integrazione principale.

🧠 Curiosità: Joe Girard detiene il record di oltre 13.000 auto vendute in soli 15 anni! La sua arma segreta? La personalizzazione. Inviava note scritte a mano ai clienti e si informava persino su di loro durante le visite di assistenza.

4. Avoma (ideale per prendere appunti durante le riunioni e analizzare le chiamate)

via Avoma

Avoama è un assistente per riunioni basato sull'IA e una piattaforma di conversazione intelligente progettata per migliorare la produttività e la collaborazione commerciale. Trascrive le riunioni in tempo reale, cattura i momenti chiave e aiuta i manager a istruire i rappresentanti con precisione.

La piattaforma individua anche i modelli di conversazione, segnala i rischi delle trattative e mantiene i rappresentanti commerciali sulla strada giusta con playbook vincenti. I responsabili commerciali ottengono visibilità, i rappresentanti ricevono feedback utilizzabili e le aziende adottano un approccio basato sui dati per migliorare le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Individua i rischi delle trattative e migliora l'accuratezza delle previsioni con informazioni dettagliate sulle entrate

Fornisci un coaching personalizzato con AI Call Scoring, identificando punti di forza e lacune

Semplifica la pianificazione e l'assegnazione dei lead con la pianificazione e l'assegnazione automatizzate 1:1 e di team

Crea playlist di coaching curate con i migliori discorsi dei rappresentanti più performanti

Limiti di Avoma

Problemi occasionali di registrazione e ritardi nell'accesso alla riunione da parte di chi prende appunti

Alcuni utenti trovano l'interfaccia troppo complessa, con troppe informazioni

Prezzi Avoma

Assistente IA per riunioni: 29 $ al mese per utente

Conversation Intelligence: 69 $ al mese per utente

Revenue intelligence: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Chorus (Ideale per l'analisi delle chiamate e il feedback di coaching)

via Chorus

Chorus. ai di ZoomInfo trasforma le chiamate commerciali in informazioni approfondite. Registra e analizza automaticamente ogni chiamata, email e riunione, fornendo ai team commerciali i dati necessari per chiudere più contratti. Catturando il tono, il sentiment e il coinvolgimento, lo strumento aiuta i manager a vedere esattamente cosa funziona e dove migliorare.

Deal Intelligence e Market Insights aiutano i manager a identificare i comportamenti vincenti, formare i rappresentanti in modo efficace e perfezionare le strategie commerciali. E c'è di più: i rappresentanti vedono esempi reali di chiamate di successo, gestione delle obiezioni e menzioni della concorrenza.

Migliori funzionalità/funzioni di Chorus

Trascrivi e analizza le chiamate commerciali in tempo reale con l'analisi delle chiamate commerciali

Identifica le menzioni chiave dei concorrenti e le obiezioni dei clienti con Market Intelligence

Automatizza gli aggiornamenti CRM con Connected Intelligence, riducendo l'inserimento manuale dei dati

Crea librerie di coaching con snippet e playlist dei momenti commerciali più performanti

Limiti di Chorus

Difficoltà nell'identificare i partecipanti ad alcune chiamate, con conseguente impatto sull'accuratezza della reportistica

Alcuni utenti segnalano prestazioni lente e ritardi nell'interfaccia

Prezzi Chorus

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Chorus

G2: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus?

Un recensore di G2 ha riassunto così:

Utilizzo Chorus da 4 anni e ho sempre apprezzato il modo in cui si collega automaticamente e registra le mie chiamate, anche su altre piattaforme di riunione a cui potrei dover partecipare a causa delle esigenze dei clienti... L'email IA potrebbe essere migliorata: a volte ripete gli elementi fino a 3 volte in diverse aree, come il riepilogo/riassunto della riunione, le azioni da intraprendere e i riassunti, quindi devo leggerla attentamente per assicurarmi che tutto scorra e abbia senso.

Utilizzo Chorus da 4 anni e ho sempre apprezzato il modo in cui si collega automaticamente e registra le mie chiamate, anche su altre piattaforme di riunione a cui potrei dover partecipare a causa delle esigenze dei clienti... L'email IA potrebbe essere migliorata: a volte ripete gli elementi fino a 3 volte in diverse sezioni, come il riepilogo/riassunto della riunione, le azioni da intraprendere e i riassunti, quindi devo leggerla attentamente per assicurarmi che tutto scorra e abbia senso.

🤝 Promemoria: la personalizzazione è la chiave. Adatta il coaching ai punti di forza, alle debolezze e agli stili di apprendimento unici di ciascun rappresentante. Utilizza valutazioni e feedback per creare un piano personalizzato.

6. Mindtickle (ideale per la formazione commerciale strutturata e il rafforzamento delle competenze)

via Mindtickle

Mindtickle è una piattaforma leader nel settore della preparazione e dell'abilitazione alla vendita che migliora le prestazioni dei team commerciali, fornendo loro le competenze, le conoscenze e i comportamenti necessari per eccellere nel proprio ruolo. Offre una suite completa di strumenti, tra cui moduli di formazione, programmi di coaching e analisi, tutti volti a incrementare la produttività in termini di ricavi.

La piattaforma va oltre il semplice onboarding commerciale per offrire apprendimento interattivo, coaching basato sui ruoli e pratica con l'IA.

Migliori funzionalità/funzioni di Mindtickle

Monitora l'impatto del coaching e valuta le competenze dei rappresentanti con l'indice di preparazione

Rafforza la formazione con feedback basati sull'IA che simulano interazioni commerciali reali

Automatizza l'analisi delle lacune nelle competenze e assegna un apprendimento mirato con incarichi di coaching

Offri un coaching strutturato con modelli di piani commerciali e moduli di coaching guidati

Limiti di Mindtickle

Non è possibile ripetere le valutazioni senza ripetere l'intero corso

Alcuni video obbligatori non possono essere saltati, anche se non sono necessari

Prezzi Mindtickle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Mindtickle

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 120 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Si prevede che le dimensioni del mercato globale dei software di coaching commerciale raggiungeranno i 6,11 miliardi di dollari nel 2030. Ciò significa che crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 15,1% dal 2025 al 2030. L'ascesa del settore può essere attribuita al cambiamento di focus sulla formazione per ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive.

7. HubSpot Sales Hub (ideale per CRM integrato e coaching commerciale guidato)

tramite HubSpot Sales Hub

Un ottimo coaching commerciale inizia con i dati giusti. Sales Hub di HubSpot semplifica la formazione grazie a informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei rappresentanti, sulle trattative e sulle interazioni con i clienti. Offre corsi di coaching commerciale gratuiti tramite HubSpot Academy, fornendo ai team commerciali materiali di formazione di valore per migliorare le loro competenze e la loro efficacia.

Utilizzando il software di monitoraggio delle vendite, i manager possono monitorare lo stato della pipeline, controllare i comportamenti di vendita e fornire feedback strutturati senza interrompere i flussi di lavoro.

Funzionalità/funzioni principali di HubSpot Sales Hub

Assistenza ai rappresentanti con vendite guidate dall'IA, fornendo consigli sul passaggio successivo basati su approfondimenti sulle trattative

Monitora le prestazioni dei rappresentanti e le tendenze della pipeline con analisi e reportistica commerciale

Semplifica le sessioni di coaching con il monitoraggio delle chiamate e le metriche di coinvolgimento via email per misurare l'efficacia

Offri formazione on demand con uno strumento di apprendimento interattivo all'interno di HubSpot

Limiti di HubSpot Sales Hub

Le capacità di previsione non sono così solide come quelle di alcuni concorrenti

Gli aggiornamenti frequenti richiedono agli utenti di reimparare le funzionalità/funzioni e di adeguare i flussi di lavoro

Prezzi di HubSpot Sales Hub

Sales Hub Professional: 100 $/mese per utente

Sales Hub Enterprise: 150 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubspot Sales Hub?

Una recensione di Capterra lo descrive così:

Se sei una startup, consiglio vivamente di utilizzare Hubspot. È un software personalizzabile al 100% in base alle proprie esigenze senza bisogno dell'intervento di terzi. A differenza di Salesforce, puoi fare tutto internamente... Potrebbe essere migliore in termini di previsioni. Questo è un aspetto in cui Salesforce eccelle e Hubspot è carente.

Se sei una startup, consiglio vivamente di utilizzare Hubspot. È un software personalizzabile al 100% in base alle tue esigenze senza bisogno dell'intervento di terzi. Puoi fare tutto internamente, a differenza di Salesforce... Potrebbe essere migliore in termini di previsioni. Questo è un aspetto in cui Salesforce eccelle e Hubspot è carente.

🔍 Lo sapevate? Le presentazioni commerciali possono cambiare la storia! Nel XVI secolo, Johann Tetzel vendeva indulgenze per la Chiesa cattolica con la sua famosa frase: "Non appena la moneta suona nel forziere, l'anima dal purgatorio si libera. " Ciò portò entrate significative e scatenò la Riforma protestante.

8. Jiminny (Il migliore per l'intelligenza delle conversazioni e gli approfondimenti di coaching)

via Jiminny

Jiminny trasforma ogni chiamata commerciale, email e riunione in informazioni utili per aumentare il fatturato, automatizzando le informazioni di coaching, la valutazione delle chiamate e gli aggiornamenti CRM, in modo che i team possano concentrarsi sulla vendita. Con Whisper e Chat, i manager possono istruire i rappresentanti in tempo reale, rendendo la formazione più efficace.

Approfondimenti basati sull'IA, intelligenza delle conversazioni e amministrazione automatizzata forniscono ai rappresentanti un feedback immediato, mentre i manager ottengono una visione chiara delle prestazioni del team. Niente più congetture nelle revisioni della pipeline, solo tendenze e miglioramenti concreti.

Migliori funzionalità/funzioni di Jiminny

Analizza le chiamate dei clienti, sia video che audio, con Call Capture per ottenere informazioni preziose

Consenti l'auto-miglioramento con il coaching peer-to-peer, consentendo ai rappresentanti di rivedere e imparare dai migliori performer

Utilizza le informazioni basate sull'IA con Ask Jiminny per automatizzare le attività amministrative e ottenere informazioni dopo le chiamate

Limiti di Jiminny

Scarsa qualità della trascrizione, soprattutto in presenza di rumori di fondo

Problemi occasionali con i clienti che si uniscono alla condivisione dello schermo

Prezzi Jiminny

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jiminny

G2: 4,6/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: I primi "accordi commerciali" non venivano chiusi con una stretta di mano, ma tramite baratto. Nel 6000 a.C., le persone scambiavano beni e servizi invece di usare il denaro. Immagina di scambiare una capra con del grano: è così che è nato il commercio.

9. Salesforce (ideale per il coaching commerciale personalizzabile)

tramite Salesforce

Agentforce Sales Coach di Salesforce aiuta i team commerciali a migliorare grazie a un coaching personalizzabile basato sull'IA. I manager possono adattare la formazione a scenari reali di acquisto, consentendo ai rappresentanti di esercitarsi nelle negoziazioni e nella gestione delle obiezioni. Ciò contribuisce a migliorare le loro tecniche di chiusura delle vendite in un contesto realistico.

I dati CRM in tempo reale forniscono un feedback immediato, garantendo ai rappresentanti una guida basata sul contesto delle trattative in corso. Grazie alle funzionalità di role-playing e alla personalizzazione scalabile, le aziende possono perfezionare la formazione commerciale.

Migliori funzionalità/funzioni di Salesforce

Tieni traccia delle tendenze delle prestazioni con Work.com, allineando gli obiettivi di coaching con quelli aziendali

Automatizza la guida commerciale con Einstein Sales Coach, generando consigli personalizzati per ogni trattativa

Accedete alla formazione on demand con Trailhead, la piattaforma di apprendimento interattiva di Salesforce per lo sviluppo commerciale

Limiti di Salesforce

La sua interfaccia poco intuitiva rende difficile trovare informazioni ed eseguire report

Eccessivamente complesso e costoso per le piccole imprese, con funzionalità/funzioni che potrebbero non essere utilizzate

Prezzi Salesforce

Starter Suite: 25 $ al mese per utente

Pro Suite: 100 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 165 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Unlimited: 330 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Einstein 1 Sales: 500 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,4/5 (oltre 23.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce?

Secondo un recensore di G2:

Non ho riscontrato alcun aspetto negativo, anzi, vorrei sottolineare che, dato che lo utilizzo quotidianamente con facilità, i tempi di inattività sono trascurabili ed è anche facile da implementare... Il supporto clienti è reattivo e risolve immediatamente le query.

Non ho riscontrato alcun aspetto negativo, anzi, dato che lo uso quotidianamente con facilità, vorrei sottolineare che i tempi di inattività sono trascurabili e che è anche facile da implementare... Anche l'assistenza clienti è reattiva e risolve immediatamente le query.

🤝 Promemoria: la preparazione delle sessioni di coaching è importante tanto quanto la sessione stessa. Presentati con approfondimenti, domande ed esempi specifici per mantenere la conversazione produttiva e garantire che i tuoi rappresentanti si sentano supportati, non criticati.

10. SalesHood (Ideale per le vendite collaborative e la formazione tra pari)

via SalesHood

SalesHood aiuta i team commerciali ad accelerare i tempi e migliorare le prestazioni grazie al coaching basato sull'IA e all'apprendimento basato sui ruoli. I nuovi assunti acquisiscono rapidamente familiarità con il lavoro grazie a un processo di inserimento strutturato, mentre i rappresentanti affinano le loro competenze attraverso simulazioni realistiche.

Grazie a strumenti efficienti per il feedback, la collaborazione è facile e lo stato di avanzamento è tracciabile con questo software di coaching commerciale. Il risultato? Onboarding più rapido, raggiungimento di quote più elevate e miglioramento continuo del processo di vendita.

Funzionalità/funzioni principali di SalesHood

Organizza riunioni di coaching per promuovere l'apprendimento tra pari e rafforzare le best practice

Monitora lo stato di avanzamento con la gamification, utilizzando classifiche e badge per mantenere i rappresentanti coinvolti

Fornisci coaching just-in-time per una guida contestualizzata durante le trattative dal vivo

Migliora l'esecuzione delle presentazioni con AI Pitch Practice, analizzando i modelli di discorso e l'efficacia delle parole chiave

Limiti di SalesHood

L'app mobile richiede accessi frequenti, causando inconvenienti

Problemi di navigazione, come la mancanza dei pulsanti "Avanti" nei moduli di formazione

Prezzi di SalesHood

Essenziale: 45 $/mese per utente

Pro: Prezzi personalizzati

Trasformare: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SalesHood

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Benjamin Franklin non era solo uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, ma anche un pioniere nel campo delle vendite. Nel 1752, fu cofondatore di una compagnia assicurativa che inviava i propri rappresentanti a vendere porta a porta polizze contro gli incendi. Una strategia commerciale decisamente efficace.

