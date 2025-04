i 10 migliori software di gestione alimentare da provare nel 2025

Gestire un'azienda alimentare richiede l'organizzazione di innumerevoli parti in movimento. C'è una pressione costante per elaborare gli ordini, ridurre al minimo i costi e gli sprechi alimentari, monitorare le scorte, pianificare i pasti e prevedere il fabbisogno di approvvigionamento, garantendo al contempo il massimo livello di servizio al cliente.

In questi scenari, i fogli di calcolo non funzionano più. Mancano di automazione, richiedono voci e aggiornamenti manuali e sono più soggetti a errori umani. È qui che serve un software di gestione alimentare.

Ma trovare lo strumento giusto per la gestione alimentare non è facile. Mentre alcuni sono migliori per le operazioni di sicurezza alimentare, alcuni danno priorità alla gestione dell'inventario, mentre altri si concentrano sulla gestione dei menu e delle ricette.

Per semplificare le cose, abbiamo compilato un elenco dei dieci migliori software di gestione alimentare del 2025. Continua a leggere per scoprire quale fa al caso tuo!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco i migliori software di gestione alimentare da provare nel 2025: ClickUp: Ideale per semplificare la gestione degli alimenti Ideale per semplificare la gestione degli alimenti SmartSuite: la migliore per la gestione dei flussi di lavoro e dell'inventario in cucina MarginEdge: Ideale per l'elaborazione delle fatture, il calcolo dei costi degli alimenti e l'analisi dei menu Agilysys Foodservice Management: Ideale per snellire le operazioni e migliorare l'esperienza degli ospiti FoodPro®: Ideale per le attività di piccole dimensioni nel settore alimentare Crunchtime: Il migliore per la gestione delle operazioni di ristorazione Restaurant365: Il migliore per la gestione della contabilità e delle buste paga Toast: Il migliore per l'elaborazione dei pagamenti FoodStorm: Il migliore per effettuare e gestire ordini omnicanale Computrition: Il migliore per la gestione dei servizi di ristorazione negli ospedali

Cosa cercare in un software di gestione alimentare?

Anche se l'approccio unico non funziona quando si tratta di scegliere lo strumento giusto per la gestione alimentare, ecco alcune funzionalità/funzioni che dovete cercare:

*gestione dell'inventario: scegli un software di gestione alimentare che ti permetta di creare un sistema di inventario per l'organizzazione e il monitoraggio degli ordini, il controllo degli ingredienti e delle loro date di scadenza, l'impostazione dei livelli di riordino, ecc.

Conformità alla sicurezza alimentare : strumenti con funzionalità/funzioni di conformità HACCP con avvisi automatici che si attivano in caso di non conformità o quando le scadenze sono vicine

*reportistica e analisi in tempo reale: scegli piattaforme di gestione alimentare che ti consentano di creare dashboard personalizzabili e generare report dettagliati su costi alimentari, commerciali, livelli di inventario, ecc.

Capacità di integrazione : assicurati che lo strumento scelto si integri perfettamente con i sistemi POS e di contabilità per creare un sistema unificato e semplificare la gestione finanziaria

Accesso mobile: scegli strumenti che ti consentano di monitorare l'inventario, approvare i processi e gestire gli ordini in mobilità utilizzando un'app mobile

💡Consiglio dell'esperto: pianifica la scalabilità. Scegli un software in grado di gestire un volume tre volte superiore a quello delle tue operazioni attuali. In questo modo il software potrà soddisfare le tue future esigenze di crescita

I 10 migliori software di gestione alimentare

1. ClickUp (il migliore per semplificare la gestione degli alimenti)

Gestisci ordini, inventario e fatturazione con ClickUp

Gestire un'azienda alimentare è come destreggiarsi tra piatti infuocati: monitoraggio dell'inventario, gestione dei turni del personale, coordinamento delle consegne, comunicazione con i fornitori, garanzia di un eccellente servizio clienti e così via. È facile sentirsi sopraffatti.

Ma questo solo se non si dispone di uno strumento potente come ClickUp.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e può semplificare la gestione del cibo. La piattaforma versatile combina le funzionalità CRM con la gestione intuitiva del flusso di lavoro, rendendola una scelta eccezionale per i produttori alimentari e i gestori di ristoranti.

Il CRM di ClickUp per i produttori alimentari ti consente di semplificare le comunicazioni con i clienti e gestire le relazioni con i clienti in un unico posto senza sforzo.

Utilizzando il CRM in ClickUp, è possibile automatizzare i passaggi di consegne, gestire le pipeline, monitorare gli ordini, effettuare previsioni commerciali e automatizzare i flussi di lavoro come l'approvazione dei menu, l'elaborazione degli ordini, la fatturazione e altre attività di gestione dell'inventario.

Con oltre 10 viste personalizzabili di ClickUp, puoi tenere traccia di tutto, dall'inventario degli ingredienti agli ordini dei clienti, utilizzando bacheche Kanban, elenchi, tabelle e viste Calendario. Puoi anche utilizzare la vista Mappa per gestire più ubicazioni di inventario e zone di consegna.

Gestisci le pipeline, il coinvolgimento dei clienti e gli ordini con le visualizzazioni flessibili di ClickUp

ClickUp Brain ti aiuta ad automatizzare attività ripetitive come i controlli di sicurezza alimentare, la pianificazione del personale, ecc. Puoi usarlo per analizzare i dati dei clienti e ottenere informazioni sull'IA per prendere decisioni informate. Puoi anche usare l'IA per riepilogare/riassumere ricette e piani alimentari e ottenere aggiornamenti dell'inventario in tempo reale.

Crea menu settimanali per il tuo ristorante con ClickUp Brain

Non è tutto; ClickUp offre anche migliaia di modelli personalizzabili per semplificare la gestione del cibo. Ad esempio, il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp ti aiuta a semplificare la preparazione dei pasti.

Ottieni un modello gratis Pianifica rapidamente i pasti e organizza le ricette con il modello ClickUp per la pianificazione dei pasti

Utilizzando questo modello, puoi:

Pianifica i pasti con elenchi trascinabili

Monitoraggio degli ingredienti e degli elenchi della spesa

Organizza le ricette utilizzando cartelle per un facile accesso

Allo stesso modo, ClickUp dispone di diversi modelli di inventario, come il modello di inventario per ristoranti ClickUp, per aiutarti a monitorare l'inventario in tempo reale e organizzare ordini e consegne.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

*collaborazione in tempo reale: Collabora a ricette, pianificazione dei menu, inventario e documenti sulle linee guida per la sicurezza alimentare utilizzando ClickUp Docs

Automazione del flusso di lavoro : automatizza attività come ordini di acquisto, ordini in entrata di routine, follow-up, audit di conformità sulla sicurezza alimentare e promemoria dei turni, approvazioni dei menu, ecc. utilizzando : automatizza attività come ordini di acquisto, ordini in entrata di routine, follow-up, audit di conformità sulla sicurezza alimentare e promemoria dei turni, approvazioni dei menu, ecc. utilizzando ClickUp Automations

*gestione dell'inventario: registrazione di tutti i dettagli granulari, dai registri dell'inventario, alle informazioni sui fornitori, agli ingredienti, al monitoraggio delle unità di inventario, alla marcatura delle consegne urgenti, ecc., utilizzando le attività di ClickUp

*informazioni centralizzate: informazioni dettagliate su feedback dei clienti, livelli di inventario, sprechi alimentari, prestazioni dei dipendenti, dati commerciali, evasione degli ordini, ecc. con ClickUp Dashboard

Integrazioni: integra oltre 1000 strumenti, POS compreso, per una migliore gestione dell'inventario, una comunicazione più rapida tra i sistemi e una migliore esperienza del cliente

Limiti di ClickUp

Il numero di funzionalità/funzioni di ClickUp può inizialmente sopraffare gli utenti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa app può essere utilizzata in tanti modi. È incredibilmente personalizzabile una volta che ci si abitua a ciò che è disponibile. Tuttavia, la più piccola unità di contenuto del piano è chiamata "attività", mentre può essere utilizzata in vari modi, non solo come attività (il che è fantastico). Potrebbe essere rinominata qualcosa come elemento.

🍭 Bonus: Scopri come automatizzare i flussi di lavoro della gestione alimentare e ottenere più risultati!

2. SmartSuite (la migliore per gestire i flussi di lavoro in cucina e i registri di inventario in un unico posto)

tramite SmartSuite

SmartSuite è una piattaforma di gestione del lavoro per l'organizzazione delle operazioni aziendali nel settore alimentare. L'interfaccia intuitiva e senza codice dello strumento consente di creare soluzioni personalizzate per la pianificazione dei menu, il monitoraggio dell'inventario e la gestione delle ricette.

È possibile utilizzare le automazioni integrate per ottimizzare i processi degli ordini e i flussi di lavoro in cucina. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di collegamento della piattaforma per collegare gli elementi alimentari al loro valore nutrizionale, garantendo la conformità agli standard di sicurezza alimentare.

Le migliori funzionalità di SmartSuite

Collegare i record per collegare gli elementi del menu con i costi, l'inventario, ecc. in modo da avere tutte le informazioni in un unico posto

Crea moduli d'ordine con dettagli delle ricette, conteggi delle scorte, informazioni sui fornitori, ecc.

Creare automazioni del flusso di lavoro per calcolare automaticamente i costi degli alimenti e attivare avvisi di riordino in base alle soglie di inventario

Limiti di SmartSuite

Ha una curva di apprendimento ripida. Richiede una certa comprensione dei database

A volte è difficile trovare elementi specifici perché non esiste un sistema di cartelle per tenere le cose organizzate

Importare grandi database può essere difficile

Prezzi di SmartSuite

Free

Team : 12 dollari per utente al mese

Professional : 28 dollari per utente al mese

Enterprise: 41 dollari per utente al mese

Valutazioni e recensioni di SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (30+ recensioni)

Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SmartSuite?

L'interfaccia intuitiva di SmartSuite garantisce che il nostro team possa navigare e utilizzare le sue funzionalità con una formazione minima. Sebbene SmartSuite offra un buon intervallo di strumenti di automazione, riteniamo che alcune funzionalità essenziali di automazione non siano ancora disponibili. Miglioramenti come un'automazione del flusso di lavoro più personalizzabile e l'integrazione con altre piattaforme di automazione sarebbero utili. Queste aggiunte ridurrebbero la necessità di interventi manuali e aumenterebbero l'efficienza in tutte le nostre operazioni.

📖 Per saperne di più: Suggerimenti CRM per gestire i clienti

3. MarginEdge (il migliore per l'elaborazione delle fatture, il calcolo dei costi degli alimenti e l'analisi dei menu)

via MarginEdge

MarginEdge può essere uno strumento utile se si desidera semplificare le operazioni di back-office. Digitalizza ed elabora le fatture attraverso semplici scansioni mobili, eliminando l'inserimento manuale dei dati. MarginEdge si integra anche con le soluzioni di contabilità e POS, creando un sistema di fatturazione senza soluzione di continuità

Ciò che gli utenti apprezzano di MarginEdge è il calcolo dei costi delle ricette in tempo reale. Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare i costi degli alimenti in tempo reale, in modo da poter prendere decisioni informate sui prezzi e sul menu. Inoltre, aiuta con il conteggio dell'inventario e il monitoraggio dell'utilizzo degli alimenti, degli sprechi, ecc., tramite reportistica.

MarginEdge: le migliori funzionalità/funzioni

Acquisisci i dati delle fatture, comprese le note scritte a mano, in formato digitale tramite app mobile, email, caricamento su piattaforma, ecc.

Preparare e gestire le ricette a livello centrale per formare facilmente i nuovi assunti

Confronta le prestazioni dei menu in categorie specifiche e identifica gli elementi redditizi in base alle vendite

Pagare i fornitori utilizzando più metodi: assegno, carta di credito o programmare i pagamenti con Autopay

Limiti di MarginEdge

L'app mobile manca di molte funzionalità/funzioni, in particolare per quanto riguarda la modifica delle fatture e le approvazioni in sospeso

Il sistema presenta bug che risultano in frequenti problemi come fatture che non vengono elaborate o schermate bloccate

A volte possono comparire inserimenti di ordini imprecisi, come errori di ortografia, voci duplicate, nomi diversi per lo stesso elemento, ecc

Prezzi di MarginEdge

MarginEdge : 330 $ per posizione/mese

MarginEdge + Freepour: 480 $ per posizione/mese

Valutazioni e recensioni di MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MarginEdge?

È uno strumento potente che ci aiuta nella nostra attività di ristorazione. Possiamo utilizzare MarginEdge per il calcolo dei prezzi degli elementi del menu, nonché per gli avvisi sui prezzi, l'analisi dei menu, l'inventario, il pagamento delle fatture e l'inventario, tra le altre cose. Tuttavia, ci sono alcuni bug nel sistema, in particolare con il loro generatore di ricette.

📖 Per saperne di più: Modelli di menu gratis per Documenti Google

4. Agilysys Foodservice Management (il migliore per snellire le operazioni e migliorare l'esperienza degli ospiti)

tramite Agilysys

Agilysys è una soluzione completa per il settore alberghiero che serve hotel, casinò, resort, compagnie di crociera e persino servizi di ristorazione per il settore sanitario e universitario. La piattaforma semplifica le operazioni di F&B (Food & Beverages) e di inventario e fornisce un sistema unificato per gestire ogni aspetto dell'ospitalità, dalla gestione della proprietà al POS.

In generale, Agilysys aiuta a gestire i profili degli ospiti, l'elaborazione dei pagamenti e l'inventario degli alimenti e garantisce un servizio migliore con un ampio intervallo di strumenti di gestione dei servizi alimentari.

Le migliori funzionalità di Agilysys Foodservice Management

Migliora il processo di prenotazione e fai muovere gli ospiti senza intoppi con un sistema di prenotazione semplice

Gestisci tutto, dalla richiesta alla fattura, passando per i dati finanziari aziendali e le tecnologie POS

Semplifica l'analisi di ristoranti, hotel e inventario per ottenere informazioni fondamentali sulle preferenze degli ospiti e sulle prestazioni aziendali

Limiti di Agilysys Foodservice Management

Funziona meglio con Agilysys POS. L'integrazione di altri sistemi POS può risultare in funzionalità limitate

Prezzi di Agilysys Foodservice Management

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Agilysys Foodservice Management

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Agilysys Foodservice Management?

Facile da installare e con un'interfaccia utente intuitiva. La formazione dei nuovi assunti è semplice e il tempo di turnover è ridotto. Tuttavia, alcuni dei menu dell'interfaccia potrebbero essere aggiornati e migliorati dal punto di vista visivo.

📖 Per saperne di più: Il miglior software per l'ottimizzazione dell'inventario

5. FoodPro® (il migliore per le operazioni aziendali di piccole dimensioni nel settore alimentare)

via FoodPro ®

FoodPro®, di Aurora Information Systems, è per i piccoli produttori alimentari e i gestori di ristoranti che cercano un sistema di produzione, pianificazione e controllo alimentare. È una piattaforma multiutente integrata che consente di prevedere e controllare le scorte, monitorare la produzione alimentare, creare piani alimentari ed eseguire analisi finanziarie per ottenere informazioni sui margini di profitto e garantire il controllo del budget.

Le migliori funzionalità di FoodPro®

Progetta menu a ciclo, menu ACI e menu standard per le singole posizioni di servizio, considerando la riduzione degli sprechi alimentari e dei costi

Previsione del numero esatto di ospiti sulla base di un database storico per creare piani pasto efficaci

Crea report finanziari, dai rendiconti di base alle spese, agli acquisti, ai riepiloghi dei costi di posizione, ai costi di preparazione dei pasti, ecc.

Limiti di FoodPro

Personalizzazione limitata. Potrebbe non essere l'opzione migliore se sei un'azienda alimentare con esigenze di personalizzazione avanzate

Interfaccia utente meno intuitiva rispetto a strumenti simili

Prezzi di FoodPro

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FoodPro

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

📖 Per saperne di più: Modelli gratis per la pianificazione dei menu per la cena

6. Crunchtime (il migliore per la gestione delle attività di ristorazione)

via Crunchtime

Se senti il peso dell'aumento dei costi alimentari, dell'evoluzione degli standard di sicurezza alimentare e delle sfide lavorative nel settore alimentare, Crunchtime può aiutarti a migliorare i processi e garantire la conformità.

Noto per la gestione dell'inventario e delle operazioni di lavoro, Crunchtime offre una dashboard centrale per visualizzare le posizioni, monitorare gli ordini di inventario e gestire ricette e menu. Dispone inoltre di strumenti personalizzati di reportistica e pianificazione e risorse per la risoluzione dei problemi, che lo rendono una piattaforma adatta ai principianti.

Il punto forte di questo strumento è che ha la capacità di eseguire il drill-down, che consente di passare da una panoramica di alto livello dei dati del ristorante a punti di dati granulari.

Le migliori funzionalità di CrunchTime

Automazione dei programmi giornalieri e settimanali del personale e invio di promemoria con avvisi automatici

Ottieni suggerimenti accurati basati sull'IA su quantità di preparazione degli alimenti, ordini di fornitura e commerciali in base ai dati storici di consumo, ai livelli PAR del negozio, all'inventario disponibile, ecc.

Monitoraggio delle temperature tra -40 °C e 85 °C per garantire la conformità agli standard di sicurezza alimentare

Ottieni dati in tempo reale su costi alimentari, andamento della manodopera e programmi di formazione con strumenti analitici

Limiti di tempo stretti

È difficile organizzare le guide agli ordini senza utilizzare modelli e non c'è spazio per aggiungere quantità parziali

Non è possibile utilizzare modelli quando si accede al software da dispositivi mobili come i tablet

Lo strumento non è sufficientemente flessibile per la configurazione da parte dell'utente. Ha filtri limitati e non è possibile spostare alcuni widget per l'efficienza dell'utente

Prezzi in tempo reale

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrunchTime

G2 : 4. 3/5 (40+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Crunchtime?

Se gestite un ristorante tradizionale, CrunchTime soddisferà le vostre esigenze ed è abbastanza facile da usare per le operazioni. Tuttavia, è lento nell'apportare modifiche e il prodotto sembra stagnante da diversi anni. Il modulo commissario non è stato toccato e non è ben progettato.

🧠 Lo sapevi? Nel 2023, oltre l'80% degli hotel ha riportato carenze di personale. Ciò richiede l'implementazione di tecnologie per automatizzare i lavori di routine, programmare i dipendenti sulla base di previsioni accurate e migliorare l'efficienza operativa.

7. Restaurant365 (il migliore per la gestione della contabilità e delle buste paga)

tramite Restaurant365

Restaurant365 è una piattaforma di gestione per ristoranti che può cambiare il modo in cui gestisci le operazioni aziendali nel settore alimentare. La piattaforma si distingue per la reportistica finanziaria, la gestione dei salari e della contabilità, la gestione dell'inventario e della forza lavoro e le capacità di integrazione POS.

Sebbene lo strumento non sia adatto ai principianti, potrebbe piacerti per la sua accessibilità basata su browser e gli strumenti di contabilità automatizzati che possono aiutare a ridurre i costi del cibo attraverso un monitoraggio preciso e massimizzare la redditività.

Le migliori funzionalità di Restaurant365

Imposta parametri di distribuzione delle mance e automatizza i processi di gestione delle mance per risparmiare tempo prezioso

Utilizza la reportistica del personale e delle vendite per le previsioni commerciali e la programmazione del personale in più posizioni

Creare cataloghi centrali e guide agli ordini per garantire pratiche di preparazione dei cibi e uso degli ingredienti coerenti in tutte le posizioni

Limiti di Restaurant365

Secondo alcuni utenti, il sistema di gestione dell'inventario è complesso, in particolare le funzioni di gestione delle ricette potrebbero essere più intuitive

Lo strumento ha una curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzioni e dell'interfaccia complessa

Conciliare i conti bancari può essere complicato e correggere gli errori del periodo precedente potrebbe richiedere molto tempo

Prezzi di Restaurant365

Essentials : 499 $/mese per posizione, fatturazione trimestrale

Professional : 749 $/mese per posizione, fatturazione trimestrale

prezzi personalizzati*

Valutazioni e recensioni di Restaurant365

G2 : 4. 5/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Restaurant365?

Apprezzo il fatto di avere tutto ciò che mi serve in un unico posto. La quantità di informazioni che possono essere estratte con un solo clic mi permette di monitorare e supervisionare più di una cosa alla volta. Facile da usare per utenti con qualsiasi livello di conoscenza del computer. Grazie a questo strumento gestisco aziende più stabili dal punto di vista finanziario. Usiamo 365 tutto il giorno nelle nostre attività, il supporto clienti è rapido ed efficace con un solido follow-up. Tuttavia, l'interfaccia estetica della vecchia scuola. Sembra un programma Windows 95 rispetto a una visualizzazione più pulita e chiara.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Sia che si invino note di follow-up o che si utilizzino fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

8. Toast (il migliore per l'elaborazione dei pagamenti)

via Toast

Toast combina POS, monitoraggio dell'inventario e gestione della cucina. È uno strumento di facile utilizzo con un sistema di gestione dell'inventario basato sull'IA che consente di scansionare le fatture e aggiornare i livelli delle scorte in tempo reale.

Puoi usarlo per coordinare le operazioni in cucina, gestire le operazioni di front-office e back-office, monitorare le prestazioni del menu e persino gestire le buste paga con il suo sistema integrato.

Toast: le migliori funzionalità/funzioni

Creare regole personalizzate per le mance, automatizzare la distribuzione e semplificare la reportistica sulle mance

Riduci i tempi di attesa e migliora l'efficienza del personale con i chioschi Toast per ristoranti, dove gli ospiti possono personalizzare i loro ordini

Gestisci gli ordini, visualizza quelli in arrivo e genera report sulla produttività della cucina con Kitchen Display System

Personalizza i menu per ogni posizione, gestisci la reportistica a livello centrale e controlla le operazioni da un'unica dashboard

Superare i limiti

Funzionalità/funzioni di reportistica limitate

Il servizio clienti spesso non risponde, secondo alcuni utenti

Il costo, comprensivo delle spese di elaborazione della carta di credito, è molto elevato

Prezzi di Toast

Free

Punto vendita : a partire da 69 $/mese

Costruisci il tuo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Toast

G2 : 4. 2/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (più di 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toast?

Lavorare con Toast per la configurazione è stato fantastico e facile. Man mano che siamo cresciuti, il loro supporto è stato solido. Non come altri POS che abbiamo usato in passato. Tuttavia, la reportistica richiede lavoro... la maggior parte dei dati ci sono, ma non è ovvio come ottenere ciò che serve e devono fare un dump dei dati e inviarlo via email. Inoltre, i menu per servire i clienti a volte possono richiedere un po' troppo lavoro, ad esempio per fare una birra scura da 230 ml bisogna scavare a 2-3 livelli di profondità.

🧠 Lo sapevi? Il sistema POS per ristoranti dovrebbe crescere da 13,35 (miliardi di dollari) nel 2025 a 28,06 (miliardi di dollari) entro il 2034, con un CAGR dell'8,6%.

9. FoodStorm (il migliore per effettuare e gestire ordini omnicanale)

via FoodStorm

Pensa a FoodStorm come al centro di controllo per gli operatori del settore alimentare. Che tu sia un ristoratore, un droghiere o un gestore di un ristorante che deve destreggiarsi tra più di 100 ordini, la piattaforma centralizza tutto, dalla produzione e gestione degli ordini al marketing e alle comunicazioni con i clienti.

Con FoodStorm, puoi inserire gli ordini direttamente da telefonate, email o chioschi del negozio, organizzare l'intera cucina e controllare gli ordini e gli eventi imminenti in una visualizzazione del calendario. La parte migliore? Puoi personalizzare elementi, prezzi e menu, aggiungere pulsanti e categorie alle pagine degli ordini e persino aggiungere immagini ai menu utilizzando il generatore di immagini IA.

Le migliori funzionalità di FoodStorm

Effettuare e gestire ordini attraverso molteplici canali, come chioschi in negozio, sportelli di servizio, email e telefono

Gestisci gli ordini di ritiro, monitora lo stato dei pagamenti e gestisci gli elementi venduti a peso con la gestione del volume delle festività

Visualizza gli ordini in arrivo dei clienti sugli schermi della cucina con il sistema di visualizzazione per cucina

Limiti di FoodStorm

Secondo alcuni utenti, FoodStorm manca di supporto e gestione degli account

L'app può essere difficile da usare sui dispositivi mobili. Copre solo le funzioni principali

Ordinare cibo per un destinatario diverso dalla persona che effettua l'ordine è fonte di confusione

Prezzi FoodStorm

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di FoodStorm?

FoodStorm è facile da usare e molto funzionale. Il supporto clienti è stato impareggiabile e apprezziamo molto le opzioni di personalizzazione che ci consentono di ottenere facilmente le informazioni di cui il nostro team ha bisogno. Anche l'inserimento di elementi di menu e confezioni è molto semplice. Tuttavia, alcuni dei report non sono personalizzabili dall'utente come altri programmi che abbiamo utilizzato, ma FoodStorm offre report personalizzati a pagamento, il che è stato fantastico.

10. Computrition (il migliore per la gestione dei servizi di ristorazione negli ospedali)

tramite Computrition

La suite per la ristorazione completamente integrata di Computrition aiuta le organizzazioni a gestire i propri servizi di ristorazione e nutrizione, in particolare gli ospedali. Utilizzando questo strumento, è possibile gestire qualsiasi aspetto relativo al servizio di ristorazione, dalle ricette e dai menu al budget, all'inventario, ai fornitori e alla distribuzione dei pasti.

La funzionalità/funzione principale della piattaforma è la sua capacità di collegare le ricette agli allergeni e alle restrizioni dietetiche. Corregge e regola automaticamente i menu, garantendo la sicurezza alimentare e la qualità dell'assistenza ai pazienti.

Le migliori funzionalità di Computrition

Genera buoni pasto personalizzati in base alle selezioni e alle preferenze dei pazienti

Automazione della gestione dei pasti, sostituzioni e correzioni dei menu e monitoraggio della storia dietetica del paziente

Previsione delle esigenze di approvvigionamento per ridurre gli sprechi alimentari con CI Smart Forecasting

Limiti di Computrition

Lo spazio per le note speciali o personalizzate sui biglietti dei menu è limitato

Ha una curva di apprendimento ripida, con alcune funzionalità/funzioni che richiedono troppi clic

Computrition prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Computrition

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Fai la scelta giusta per trasformare le operazioni aziendali nel settore alimentare

Il software di gestione alimentare è davvero essenziale per semplificare le operazioni, ridurre gli errori e migliorare l'efficienza. Ma è fondamentale avere il software giusto.

Per esempio, se sei una grande azienda con esigenze avanzate di personalizzazione, non sarà sufficiente scegliere un software come FoodPro® o Crunchtime, poiché questi strumenti hanno funzionalità limitate. D'altra parte, una soluzione robusta come ClickUp può essere il tuo Santo Graal.

ClickUp offre un'ampia matrice di funzionalità/funzioni che ti aiutano in tutto ciò che riguarda la gestione alimentare, dal monitoraggio dell'inventario e degli ingredienti alla pianificazione di ricette e menu, all'analisi dei prezzi, alla conformità agli standard di sicurezza alimentare, alle previsioni commerciali e altro ancora.

Quindi, valuta le tue esigenze aziendali e scopri quale strumento soddisfa tutti i requisiti. Se è ClickUp, esplora subito la piattaforma. Iscriviti gratis!