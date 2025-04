Pumble vs. Slack: quale strumento di collaborazione è migliore?

Conosci la lotta: notifiche infinite, messaggi sparsi e quel compagno di squadra che ancora non riesce a trovare l'ultimo aggiornamento.

Con il lavoro da remoto e ibrido ormai la norma, scegliere lo strumento di collaborazione giusto non è solo un optional, ma è essenziale per mantenere la produttività e il coinvolgimento dei team da remoto.

Slack è stato a lungo il nome di riferimento nelle piattaforme di comunicazione per team, ma nuovi attori come Pumble stanno scuotendo le cose.

Da fare, quindi, è decidere quale piattaforma consente conversazioni senza interruzioni senza aggiungere caos. In questo post analizzeremo Pumble e Slack, confrontandone funzionalità/funzioni, prezzi e usabilità, per aiutarti a trovare la soluzione più adatta al tuo team.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Pumble vs. Slack: scopri cosa li distingue! *automazioni: Pumble offre un'automazione di base della messaggistica, mentre Slack fornisce un generatore di flussi di lavoro per un'automazione più avanzata di attività, promemoria e approvazioni

Conservazione dei messaggi: Pumble conserva gratuitamente una cronologia dei messaggi illimitata, mentre Slack limita gli utenti free a 90 giorni di cronologia dei messaggi

Condivisione dei file: Entrambe le piattaforme consentono la condivisione dei file mentre si chatta; tuttavia, Pumble offre una cronologia illimitata, mentre la cronologia dei file di Slack è legata ai limiti della cronologia dei messaggi

Integrazioni: Pumble fornisce integrazioni di base con strumenti di archiviazione cloud e gestione delle attività, ma Slack vanta oltre 2.400 integrazioni, inclusi servizi popolari come Google Drive, Asana e Jira.

Prezzi: Pumble si posiziona come un'opzione conveniente con funzionalità essenziali, mentre Slack offre funzionalità premium a un costo più elevato

Cos'è Pumble?

tramite Pumble

Pumble è una piattaforma di comunicazione e collaborazione in tempo reale che semplifica il lavoro di squadra e aumenta la produttività. Pensala come un hub centrale per tutte le esigenze di comunicazione del tuo team. Che tu stia gestendo dipendenti remoti o coordinando progetti, Pumble mantiene la comunicazione organizzata e accessibile.

Funzionalità/funzioni di Pumble

Pumble offre messaggistica istantanea, condivisione di file e videochiamate/chiamate audio di gruppo, il tutto all'interno di un'interfaccia user-friendly. Ecco uno sguardo più da vicino ad alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: condivisione di file e collaborazione

Con Pumble, puoi condividere file di qualsiasi dimensione e tipo, che si tratti di documenti, immagini o video, direttamente all'interno delle tue conversazioni. Questo rende la collaborazione ai progetti semplice e allo stesso tempo garantisce che tutti rimangano sulla stessa pagina.

Devi coinvolgere appaltatori o fornitori terzi? Pumble ti consente di concedere l'accesso come ospite con il pieno controllo su quali canali o informazioni possono vedere.

Inoltre, puoi personalizzare le tue notifiche scegliendo i canali o le persone da cui vuoi ricevere notizie, il che ti aiuta a ridurre le distrazioni e a rimanere concentrato su ciò che conta di più.

Funzionalità/funzione n. 2: comunicazione multicanale

Connettiti faccia a faccia con il tuo team attraverso chiamate audio e videochiamate di alta qualità, completate da funzionalità/funzioni come sfondi virtuali, condivisione dello schermo e cancellazione del rumore per un'esperienza senza interruzioni.

Che tu abbia bisogno di chattare velocemente con qualcuno o di uno spazio dedicato alle discussioni di team, Pumble ti permette di rimanere in contatto tramite messaggi di testo o vocali diretti e canali organizzati per progetti, team o argomenti specifici.

Funzionalità/funzione n. 3: facile accessibilità

Lavora senza interruzioni su desktop, web e app mobili, mantenendo il tuo team connesso ovunque si trovi. Rimani aggiornato con conversazioni in tempo reale da qualsiasi dispositivo, in ufficio, lavorando da remoto o in viaggio.

Inoltre, Pumble si integra facilmente con strumenti diffusi, aiutandoti a semplificare il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

Prezzi di Pumble

• Free

• Pro: 2,99 $/mese per utente

• Business: 4,99 $/mese per utente

• Enterprise: 7,99 $/mese per utente

Cos'è Slack?

tramite Slack

Slack è uno strumento di comunicazione e collaborazione in tempo reale che sostituisce le email tradizionali con messaggi in tempo reale. La sua interfaccia intuitiva e facile da usare e le potenti integrazioni aiutano i team a rimanere connessi attraverso canali, messaggi diretti e condivisione di file.

Funzionalità/funzioni di Slack

Dalle funzionalità di ricerca avanzate alle integrazioni perfette con le app, Slack fornisce un hub centralizzato per la comunicazione sul posto di lavoro. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni più importanti:

Funzionalità/funzione n. 1: riunioni giornaliere su Slack

Avvia conversazioni audio rapide e informali all'interno di un canale utilizzando le riunioni giornaliere. Ideali per discussioni spontanee e controlli rapidi, le riunioni giornaliere consentono di evitare configurazioni formali delle riunioni. Offrono un modo leggero e conveniente per connettersi con i membri del team in tempo reale.

Funzionalità/funzione n. 2: ampio ecosistema di app

Sfrutta le integrazioni di Slack per connetterti senza soluzione di continuità con strumenti di produttività come Asana, Google Workspace e Microsoft 365. Collabora in sicurezza con partner esterni, fornitori e client utilizzando Slack Connect, che consente la condivisione di canali pubblici per una comunicazione più fluida tra le aziende.

Personalizza Slack in base alle tue esigenze con bot ed estensioni che automatizzano la reportistica, supportano il project management e forniscono analisi in tempo reale direttamente all'interno delle conversazioni.

Funzionalità/funzione n. 3: Automazioni avanzate del flusso di lavoro

Sfrutta il generatore di flussi di lavoro integrato di Slack per automatizzare attività di routine come messaggi di onboarding, richieste di approvazione e aggiornamenti di stato, senza bisogno di codice.

Creare flussi di lavoro personalizzati che si integrano con app esterne come Salesforce, Jira e Zapier per semplificare i processi e ridurre il lavoro manuale. Automatizzare promemoria, notifiche e condivisione dei dati tra gli strumenti, mantenendo i team in carreggiata senza la necessità di controlli costanti.

Prezzi di Slack

• Free

• Pro: 8,75 $/mese per utente

• Business+: $15/mese per utente

• Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

Pumble vs. Slack: funzionalità/funzioni a confronto

Ora che abbiamo parlato dei punti di forza di Pumble e Slack, vediamo come si confrontano le loro funzionalità/funzioni.

La tabella sottostante evidenzia le differenze chiave, rendendo più facile il confronto e la scelta di ciò che meglio si adatta al tuo team.

Funzionalità/funzione Pumble Slack Bonus: ClickUp Automazione del flusso di lavoro Automazioni di base dei messaggi Workflow Builder per l'automazione di attività, promemoria e approvazioni Facile Generatore di automazioni "quando-allora" basato sull'IA Cronologia dei messaggi Cronologia dei messaggi illimitata gratis Limitato a 90 giorni sul piano gratis Chat integrata con messaggi illimitati sul piano fFree Condivisione di file e collaborazione Condivisione di file durante le chat, cronologia illimitata Condivisione dei file, ma la cronologia dei messaggi è limitata a meno che non si effettui l'upgrade Condivisione di file, video, note vocali, collegamento della chat alle attività e altro ancora Comunicazione multicanale Canali, messaggi diretti, chiamate vocali Canali, messaggi diretti, riunioni giornaliere, chiamate vocali e videochiamate Canali, chiamate, videochiamate, registrazione dello schermo, note vocali, messaggi diretti Accessibilità e piattaforme Funziona su desktop, web e mobile Funziona su desktop, web e dispositivi mobili Funziona su desktop e dispositivi mobili Integrazioni Integrazioni di base con archiviazione cloud e strumenti di gestione delle attività oltre 2.400 integrazioni, tra cui Google Drive, Asana e Jira oltre 1000 integrazioni, tra cui Zapier, Slack (importa messaggi) e altro ancora Valore per il denaro Prezzi accessibili con funzionalità/funzioni essenziali Funzionalità/funzioni premium ma a un costo più elevato Chattare è disponibile nel piano Free Collaborazione con ospiti ed esterni Accesso ospite per fornitori e appaltatori Slack Connect per una collaborazione sicura con partner esterni Controllo granulare per l'accesso degli ospiti

Funzionalità/Funzione n. 1: Cronologia dei messaggi illimitata

Pumble offre una cronologia dei messaggi illimitata anche nel piano Free. Questo è un vantaggio significativo per i team che si affidano alle conversazioni passate per il contesto, l'onboarding o la gestione della conoscenza.

Slack limita la cronologia dei messaggi nel suo piano Free, rendendo difficile l'accesso alle informazioni più vecchie senza l'aggiornamento a una sottoscrizione a pagamento. Per i team attenti al budget che danno priorità all'accesso alla loro comunicazione rispetto all'intera cronologia dei messaggi, Pumble è la scelta più pratica.

🏆 Vincitore: Pumble è il chiaro vincitore in questa categoria con accesso a lungo termine alla cronologia dei messaggi.

Funzionalità/funzione n. 2: accessibilità e piattaforme

Per quanto riguarda l'accessibilità e la disponibilità della piattaforma, sia Pumble che Slack offrono esperienze senza soluzione di continuità su desktop, web e applicazioni mobili.

Ciò garantisce che i team possano rimanere connessi e produttivi indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo, rendendolo un pareggio in questa categoria. Sia che preferiate lavorare dal computer, dal browser o dallo smartphone, entrambe le piattaforme vi coprono.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Entrambi offrono un'accessibilità senza soluzione di continuità su più dispositivi.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni e automazione del flusso di lavoro

Slack offre un ampio ecosistema di integrazioni con vari strumenti di produttività, aiutando i team a connetterlo con i flussi di lavoro esistenti per automatizzare le attività e semplificare i processi.

Sebbene Pumble offra integrazioni di base, non eguaglia l'ampio intervallo di Slack e le capacità avanzate di automazione del flusso di lavoro come il Workflow Builder. Se il tuo team fa molto affidamento sulle integrazioni e sull'automazione per migliorare la produttività, Slack è il concorrente più forte.

🏆 Vincitore: Slack, con un ecosistema di app più ampio, facilita la connessione con i flussi di lavoro esistenti.

Per ricapitolare, Pumble vince per convenienza, cronologia dei messaggi illimitata e funzionalità/funzioni essenziali per la collaborazione, il che lo rende ideale per team attenti al budget che necessitano di uno strumento semplice ma efficace.

D'altro canto, Slack vince grazie alle sue funzionalità/funzioni avanzate, come automazione, integrazioni e sicurezza, che lo rendono più adatto alle grandi aziende con flussi di lavoro complessi.

Pumble vs. Slack su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per vedere cosa dicono gli utenti di Pumble rispetto a Slack.

Quando si esaminano le alternative a Slack su Reddit, alcuni utenti evidenziano Pumble come opzione favorevole per coloro che non possono o non vogliono pagare per Slack.

Non avevo mai sentito parlare di Pumble. È fantastico e lo useremo per i client che non possono o non vogliono permettersi Slack.

Non avevo mai sentito parlare di Pumble. È fantastico e lo useremo per i client che non possono o non vogliono permettersi Slack.

Tuttavia, altri sottolineano l'intervallo più ampio di integrazioni e la presenza consolidata di Slack:

Usiamo Slack per la collaborazione tra gruppi e tra noi e i clienti, per lavorare sui problemi e per portare a termine le cose. Il nostro Slack è integrato in Jira, nei prodotti Atlassian e in Salesforce. La condivisione di codici e log e il collegamento di un thread a Jira sono davvero utili. Ci sono dei ganci che faranno apparire un avviso per il mio team ogni volta che un cliente crea un nuovo ticket in Salesforce. Funziona alla grande.

Usiamo Slack per la collaborazione tra gruppi e tra noi e i clienti, per lavorare sui problemi e per portare a termine le cose. Il nostro Slack è integrato in Jira, nei prodotti Atlassian e in Salesforce. La condivisione di codici e log e il collegamento di un thread a Jira sono davvero utili. Ci sono dei ganci che mostrano un avviso al mio team ogni volta che un cliente crea un nuovo ticket in Salesforce. Funziona alla grande.

Le discussioni su Reddit mostrano che la scelta migliore tra Pumble e Slack dipende molto dalle esigenze e dalle priorità individuali del team. Prezzi, set di funzionalità/funzioni e integrazioni esistenti sono tutti fattori chiave nel processo decisionale.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Pumble vs Slack

Se stai cercando più opzioni nello spazio della pianificazione della comunicazione e della collaborazione del team, considera ClickUp.

L'app Tutto per il lavoro è un'alternativa interessante a Pumble e Slack; vi spiegheremo perché nella sezione seguente.

ClickUp's One Up #1: Collaborazione in tempo reale con ClickUp Chattare

ClickUp Chat ha tutte le funzionalità/funzioni di base che ti aspetteresti da Chat e molto altro ancora

Chattare non funziona più. Le app per chattare, isolate e scollegate dagli altri nostri strumenti, non sono più efficaci. Ecco a voi ClickUp Chat, che è più di uno strumento di messaggistica. È completamente integrato in un'area di lavoro che combina chat, attività e documentazione in un'unica piattaforma.

Molto più che semplici messaggi : a differenza di Slack e Pumble, dove spesso si chatta in silos, ClickUp Chat consente ai team di comunicare direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro, mantenendo le discussioni legate alle attività e ai progetti

Nessun limite di messaggi, mai : a differenza della cronologia limitata a 90 giorni di Slack, ClickUp offre una cronologia di chat gratis illimitata e garantisce che ogni conversazione rimanga accessibile

Tagga le attività e collega i documenti: a differenza di Slack e Pumble, che richiedono integrazioni esterne, ClickUp consente agli utenti di convertire i messaggi in attività direttamente dalla chat. Ciò significa meno cambi di contesto e una collaborazione più efficiente

*perché ClickUp è la scelta vincente: ClickUp, con le sue funzionalità/funzioni di messaggistica all-in-one, elimina il divario tra comunicazione ed esecuzione. L'integrazione della chat con il project management semplifica la comunicazione e mantiene tutto organizzato, rendendola più potente delle app di messaggistica standalone.

Ci sono buone notizie se il tuo team ama Slack ma ha bisogno della potenza di ClickUp per i progetti per avere il meglio di entrambi i mondi. ClickUp offre un'integrazione con Slack per collegare i flussi di lavoro, offrendo un'altra opzione per i team che cercano funzionalità combinate.

Utilizza i commenti assegnati di ClickUp per creare istantaneamente elementi di azione e assegnarli ad altri o anche a te stesso

I commenti assegnati di ClickUp trasformano le discussioni casuali in elementi d'azione chiari e tracciabili, cosa che né Pumble né Slack possono fare in modo così fluido.

Mantieni i feedback organizzati : mentre Pumble e Slack consentono di inserire commenti, ClickUp ti permette di assegnare commenti a persone specifiche, trasformando i feedback in attività attuabili

Non perdere mai gli elementi dell'azione : ClickUp garantisce che nessun commento passi inosservato, avvisando automaticamente gli assegnatari. Non dovrai più scorrere interminabili thread di commenti cercando di capire chi deve fare cosa

Follow-up più rapidi: gli utenti possono contrassegnare i commenti assegnati come risolti una volta completati, semplificando i flussi di lavoro senza strumenti aggiuntivi

*perché ClickUp è la scelta vincente: grazie all'assegnazione delle attività integrata nelle conversazioni, ClickUp garantisce la responsabilità e il completamento collaborativo delle attività, a differenza di Slack e Pumble, dove è difficile tenere traccia dei messaggi e delle attività.

ClickUp One Up #3: registrazione istantanea dello schermo con Clips

Ogni Clip che registri in un commento, un'attività o un documento in ClickUp viene automaticamente aggiunta al tuo Hub clip per una facile organizzazione

ClickUp Clips aggiunge una nuova dimensione alla comunicazione asincrona con la registrazione dello schermo integrata e la messaggistica video.

Consente di registrare e condividere brevi video clip direttamente all'interno di ClickUp. Migliora le tue strategie di comunicazione facilitando il feedback visivo, spiegando idee complesse o semplicemente connettendoti con il tuo team faccia a faccia senza programmare una riunione formale.

Spiegare visivamente : Immagina di registrare un video esplicativo per il tuo prodotto. Uno screenshot statico o la condivisione dello schermo della tua lunga pagina su un'app di terze parti non avranno lo stesso effetto. Invece, una Clip con annotazioni può spiegare processi complessi e condividere lunghi contenuti web senza intoppi

Colmare le lacune comunicative: ClickUp Clips consente una comunicazione più ricca trasmettendo toni e segnali visivi, che possono andare persi nelle chat basate su testo o nelle videoconferenze di base, portando a interazioni più efficaci ed empatiche

Migliorare la condivisione delle conoscenze: Clips consente ai membri del team di creare e condividere video tutorial, procedure dettagliate o spiegazioni, creando una libreria di conoscenze facilmente accessibile che supera i limiti delle wiki statiche o dei documenti condivisi

perché ClickUp è la scelta vincente*: la sua funzionalità/funzione di comunicazione video asincrona elimina la necessità di ulteriori strumenti di registrazione dello schermo e delle riunioni, rendendo più efficienti la collaborazione a distanza e la condivisione dei feedback.

ClickUp One Up #4: produttività basata sull'IA con ClickUp Brain

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni e catturare i punti chiave in pochi secondi con ClickUp Brain!

Non è più necessario chiedere aggiornamenti a una persona: ClickUp Brain fornisce risposte istantanee, accurate e contestuali su attività, documenti e persone da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp.

Riepiloghi istantanei generati dall'IA : mentre Slack e Pumble richiedono agli utenti di scorrere manualmente la cronologia dei messaggi, ClickUp Brain può riassumere intere conversazioni, note delle riunioni e aggiornamenti dei progetti in pochi secondi

Automazioni intelligenti per la produttività : a differenza del generatore di flussi di lavoro di Slack (che si concentra sulle attività di messaggistica), ClickUp Brain automatizza le azioni ripetitive, suggerisce i passaggi successivi e persino le bozze dei contenuti

ricerca e consigli basati sull'IA*: ClickUp Brain trova istantaneamente attività, file e conversazioni pertinenti, eliminando la necessità di scavare manualmente tra vecchi messaggi

perché ClickUp è la scelta vincente*: ClickUp Brain va oltre la comunicazione, rendendo più intelligente l'intero flusso di lavoro e aiutando i team a rimanere organizzati, informati e produttivi, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per utente

ClickUp è il cuore della nostra attività, la nostra piattaforma di gestione aziendale di riferimento. Siamo riusciti a consolidare la nostra collaborazione e la reportistica in un unico sistema, offrendo al nostro team visibilità sul nostro lavoro e ai nostri clienti visibilità su ciò che stiamo facendo per la loro attività.

Oltre Pumble e Slack

Sebbene sia Pumble che Slack offrano funzionalità/funzioni preziose, nessuna delle due piattaforme soddisfa pienamente la necessità di una comunicazione e collaborazione veramente unificate e direttamente integrate con il project management.

Combinando solide funzionalità/funzioni di comunicazione come ClickUp Chat, meccanismi di feedback come Commenti assegnati e strumenti innovativi come ClickUp Clip, ClickUp migliora la produttività garantendo che la comunicazione diventi parte integrante del flusso di lavoro.

In definitiva, la scelta migliore dipende dalle esigenze specifiche del tuo team. Tuttavia, se stai cercando una piattaforma che offra una potente combinazione di comunicazione, project management e convenienza, ClickUp è un'alternativa interessante.

Pronto a sperimentare la differenza? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!