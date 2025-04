le 12 migliori alternative a Bing Image Creator da provare nel 2025

I generatori di immagini IA hanno avuto un effetto rivoluzionario sul modo in cui creiamo le immagini. Permettono a chiunque di creare opere d'arte mozzafiato, materiale collaterale per il marchio, progetti concettuali e materiali di marketing utilizzando il prompt appropriato.

Bing AI Image Creator è uno di questi strumenti. In poche parole, è possibile creare immagini realistiche di alta qualità a seconda del caso d'uso. Bing Image Creator ha anche guadagnato un'immensa popolarità grazie alla sua integrazione nativa con l'ambiente Microsoft.

Anche in questo caso, alcuni utenti potrebbero cercare alternative a Bing Image Creator per una maggiore personalizzazione o un maggiore controllo sui loro stili artistici.

Abbiamo raccolto 12 alternative a Bing Image Creator che puoi provare.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Di seguito sono riportate le 12 alternative a Bing Image Creator, insieme ai loro USP: : ideale per il brainstorming visivo e la gestione creativa del flusso di lavoro ClickUp: ideale per il brainstorming visivo e la gestione creativa del flusso di lavoro

Midjourney: Il migliore per la generazione di immagini artistiche

Dall-E 3: Ideale per la generazione di immagini dettagliate e accurate

Adobe Firefly: Ideale per l'integrazione con i flussi di lavoro creativi incentrati su Adobe

*craiyon: il migliore per la generazione di immagini IA gratis e accessibile

Carattere. ai: Ideale per conversazioni personalizzate

Diffusione stabile: la migliore per la generazione di immagini open-source

Leonardo IA: Ideale per la generazione di risorse di gioco di alta qualità

DreamStudio: Il migliore per la generazione di immagini di facile utilizzo

ideogramma: *Ideale per generare testo leggibile all'interno delle immagini

Canva: la migliore per soluzioni di design complete con integrazione IA

*nightCafe: il migliore per la creazione di arte basata sull'IA guidata dalla comunità

Perché dovresti scegliere alternative a Bing Image Creator?

Anche se Bing Image Creator è super conveniente, pone le seguenti sfide che potrebbero indurre qualcuno a cercare alternative:

Controlli di personalizzazione limitati : a differenza di alcuni generatori di arte basati su IA, Bing Image Creator non offre impostazioni avanzate per mettere a punto i dettagli dell'immagine o le tecniche artistiche

*moderazione rigorosa dei contenuti: Bing Image Creator applica rigide restrizioni alla generazione di immagini. Questo limita i tuoi concetti artistici e la tua visione creativa, anche quando gli esempi di arte basata sull'IA non sono inappropriati

Uscite a bassa risoluzione : rispetto ad alcuni strumenti di IA, Bing Image Creator non riesce a generare immagini di alta qualità adatte a lavori di progettazione o stampe professionali

Registrazione account Microsoft : gli utenti devono creare un account Microsoft per accedere a Bing Image Creator. Questo può essere scomodo per coloro che preferiscono un approccio ad accesso aperto

Diritti di utilizzo commerciale limitati: Alcuni generatori di immagini IA offrono opzioni di licenza più chiare e flessibili per l'uso commerciale. D'altra parte, le politiche di Bing Image Creator limitano i diritti di utilizzo commerciale, il che è limitante

12 alternative a Bing Image Creator in breve

Ecco una rapida panoramica delle 12 alternative a Bing Image Creator che esploreremo:

Nome strumento Funzionalità/funzione di spicco Caso d'uso Migliore per ClickUp Strumenti di flusso di lavoro creativo basati sull'IA Brainstorming visivo, caricamento di immagini, illustrazione del flusso di lavoro, pianificazione di progetti Teams e project manager Metà percorso Immagini di alta qualità Concept art, illustrazioni fantasy, arte digitale Artisti e designer digitali Dall-E 3 Generazione precisa di immagini da testo Immagini realistiche, immagini di marketing Marketers e autori di contenuti Adobe Firefly Modifica e miglioramento delle immagini basati sull'IA all'interno dell'ecosistema Adobe Manipolazione delle foto, flussi di lavoro di progettazione creativa Designer e fotografi Craiyon Generatore di immagini IA gratis e illimitato Creazione rapida e sperimentale di immagini Utenti occasionali e hobbisti Carattere. IA Generazione di scene e caratteri basata su IA Narrativa interattiva, concept art di giochi Scriventi, autori di fumetti, illustratori e sviluppatori di giochi Diffusione stabile Generazione di immagini IA open source e personalizzabile Sperimentazione, prototipazione e ricerca artistica con IA Sviluppatori, ricercatori, titolari di prodotti e appassionati di IA Leonardo IA Controllo avanzato sulla generazione e lo stile delle immagini Concept art, progettazione di risorse di gioco Designer di giochi e illustratori DreamStudio Strumento open source basato sul web Immagini generate dall'IA con regolazioni dettagliate Ricercatori di IA e artisti digitali Ideogramma Tipografia generata dall'IA e testo stilizzato Logo e design del marchio assistiti dall'IA Esperti di grafica, logo design e branding Canva Strumenti di IA integrati con una piattaforma di progettazione e modelli Post sui social media, presentazioni, materiale di marketing Marketers, autori di contenuti e piccole imprese NightCafe Molteplici modelli di IA per diversi stili artistici Sperimentazione artistica, arte IA stampabile Hobbisti creativi, artisti IA e autori IA

Le 12 migliori alternative a Bing Image Creator da utilizzare

Di seguito sono riportate 12 eccellenti alternative a Bing Image Creator che devi provare:

1. ClickUp (ideale per il brainstorming visivo e la gestione creativa del flusso di lavoro)

Crea diagrammi di flusso, incorpora immagini e converti elementi di azione in attività utilizzando le lavagne online di ClickUp

ClickUp è una piattaforma completa per la produttività che semplifica il project management, la documentazione e la collaborazione in team. Anche se non è un generatore di immagini IA tradizionale, offre una serie di funzionalità/funzioni che migliorano il processo creativo.

Ad esempio, hai le lavagne online ClickUp che illustrano le tue idee su una lavagna digitale. Da disegnare il tuo piano al caricamento di immagini alla creazione di flussi di lavoro collaborativi, le lavagne online ClickUp fanno tutto.

D'altra parte, ClickUp Brain consente a te e al tuo team di fare brainstorming, generare contenuti e automatizzare i flussi di lavoro.

L'uso congiunto di ClickUp Whiteboards e Brain aumenta la produttività e garantisce un'elevata visibilità del progetto, anche se non è possibile utilizzare ClickUp per creare opere d'arte o immagini originali! Tali elementi visivi e strumenti basati sull'IA sono fondamentali per semplificare il modo in cui si svolge il lavoro!

ClickUp funzionalità/funzioni chiave

Visualizza le tue idee e organizza sessioni collaborative di brainstorming sulle lavagne online di ClickUp

Utilizza ClickUp Brain per generare contenuti, riepilogare/riassumere informazioni e automatizzare attività all'interno del tuo processo creativo

Comunica con il tuo team creativo o con gli stakeholder, condividi feedback e lascia commenti contestuali utilizzando ClickUp Chat

Integrare immagini e contenuti multimediali nella gestione delle attività

Gestisci attività, sequenze e risorse all'interno dei tuoi progetti creativi

Limiti di ClickUp

Dovrai integrarlo con altri strumenti di generazione di immagini basati sull'IA

L'applicazione mobile può sembrare limitata rispetto alla sua controparte desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Azienda : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain (componente aggiuntivo): 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Midjourney (il migliore per la generazione di immagini artistiche)

via Midjourney

Midjourney è un popolare generatore di arte basato sull'IA. Questa alternativa a Bing Image Creator mira a espandere i poteri immaginativi degli esseri umani utilizzando la tecnologia.

Utilizza algoritmi avanzati per trasformare i prompt di testo in immagini mozzafiato con stili unici che vanno dal realistico all'astratto. Inoltre, è possibile sperimentare varie forme d'arte, tra cui la fotografia, la pittura e il design digitale.

Funzionalità/funzioni chiave di Midjourney

Genera descrizioni in linguaggio naturale a partire dalle immagini utilizzando la funzionalità/funzione Describe

Combina più bacheche di immagini creando una nuova immagine

Esplora diversi stili e concetti artistici combinando moodboard con codici SREF

Condivisione e collaborazione nell'arte dell'IA con una fiorente comunità

Limiti di Midjourney

Non offre un livello gratis o freemium

I periodici tempi di inattività del server influiscono sull'accessibilità

Prezzi Midjourney

Piano base: 10 $

Piano standard: 30 $

Piano Pro: 60 $

Piano Mega: 120 $

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2 : 4. 4/5 (80+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un utente di G2 di Midjourney:

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per concept art, moodboard e progetti sperimentali.

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per concept art, moodboard e progetti sperimentali.

➡️ Leggi di più: Le migliori alternative e concorrenti di Midjourney

3. Dall-E 3 (il migliore per la generazione di immagini dettagliate e accurate)

Dall-E è un generatore di immagini da testo sviluppato da OpenAI. Il modello di terza generazione, ovvero Dall-E 3, comprende prompt sfumati per generare immagini altamente dettagliate e accurate.

Come prodotto di OpenAI, Dall-E 3 si integra con ChatGPT, aiutando gli utenti a fare brainstorming e a perfezionare i prompt per creare immagini che corrispondano fedelmente alle descrizioni.

Dall-E 3 funzionalità/funzioni chiave

Si integra perfettamente con ChatGPT per generare prompt IA raffinati

Condivisione di feedback in tempo reale per migliorare il brainstorming creativo

Genera immagini dettagliate e altamente accurate da prompt sfumati

Crea a partire da un ampio intervallo di stili artistici, soggetti e tecniche

Limiti di Dall-E 3

La qualità dell'immagine può essere a volte incoerente

I tempi di elaborazione variano a seconda del carico del server

Prezzi di Dall-E 3

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dall-E 3

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Alternative a Dall-E e concorrenti per creare immagini con IA

4. Adobe Firefly (ideale per l'integrazione con flussi di lavoro creativi incentrati su Adobe)

tramite Adobe Firefly

Adobe Firefly è un servizio generativo di IA all'interno della suite di applicazioni Adobe.

Si integra in modo nativo con altre app come Photoshop e Premier Pro per offrire un project management completo del design. Il risultato è che puoi generare immagini e video IA direttamente all'interno dei tuoi flussi di lavoro esistenti per godere di maggiore produttività e creatività.

Adobe Firefly funzionalità/funzioni chiave

Crea immagini fotorealistiche con un modello di immagine Adobe Firefly altamente avanzato

Modifica le immagini e migliora i dettagli con il riempimento generativo

Inserisci i prompt di testo nel modello video Firefly per generare video accattivanti

Aggiungi cornici, allunga l'audio ambientale ed elimina i tagli scomodi con Generative Extend

Limiti di Adobe Firefly

Richiede una sottoscrizione ad Adobe Creative Cloud per un accesso completamente integrato

L'integrazione con applicazioni non Adobe è limitata

Prezzi di Adobe Firefly

Adobe Firefly : 4,99 $ al mese

*adobe Creative Cloud: 59,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2 : 4. 6/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (non ci sono abbastanza recensioni)

Guarda cosa ha da dire questo utente di G2 su Abode Firefly:

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se si ha familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuti di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

Adobe Firefly è incredibilmente intuitivo, soprattutto se si ha familiarità con l'ecosistema Adobe. Lo trovo utile per generare rapidamente idee e creare contenuti di alta qualità per i social media senza bisogno di competenze di progettazione approfondite.

🔍 Lo sapevi? Il lancio della versione beta di Adobe Firefly ha generato oltre 70 milioni di immagini nel primo mese!

5. Craiyon (il migliore per la generazione di immagini IA gratis e accessibile)

tramite Crai e su

Precedentemente noto come Dall-E mini, Craiyon è un generatore di immagini IA gratuito che converte i prompt di testo in immagini. Sia i principianti che gli esperti possono utilizzare Craiyon come IA per la progettazione grafica, poiché è gratis.

Funziona anche come strumento di modifica mista delle immagini, dove è possibile rimuovere gli sfondi dalle immagini gratis e scaricare immagini ad alta risoluzione.

Craiyon funzionalità/funzioni chiave

Crea immagini, foto, disegni e vettori tramite prompt basati su testo per post sui social media, blog, ecc.

Cerca in una libreria di immagini pre-generate in base a parole chiave

Utilizza le sue capacità di modifica delle immagini per rimuovere lo sfondo da un'immagine e scaricarla in HD

Entra in contatto con una comunità di progettisti e autori di IA su Discord

Limiti di Craiyon

La versione gratis contiene pubblicità e filigrane. Anche le immagini generate richiedono l'attribuzione

Il generatore di immagini è lento, soprattutto per gli utenti gratis

Prezzi di Craiyon

Craiyon è gratis con le seguenti sottoscrizioni:

Supporto : 12 $/mese

Professional : 24 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craiyon

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco perché questo utente G2 ama usare Craiyon:

La cosa migliore di Craiyon è che è gratis ed è migliore di altri generatori di IA. Le immagini create con esso sono più realistiche e hanno anche una funzionalità/funzione di prompt negativo per creare immagini accurate.

La cosa migliore di Craiyon è che è gratis ed è migliore di altri generatori di IA. Le immagini create con esso sono più realistiche e hanno anche una funzionalità/funzione di prompt negativo per creare immagini accurate.

6. Carattere. ai (Ideale per conversazioni personalizzate)

Character. ai crea personaggi interattivi e dinamici attraverso la conversazione utilizzando strumenti avanzati di IA e LLM per costruire chatbot personalizzati.

Una volta impostati, è possibile utilizzarli per simulare conversazioni con vari personaggi in base alla personalità loro assegnata. È possibile selezionare tra i personaggi preesistenti o crearne uno proprio da zero.

Pur non essendo un creatore di immagini, eccelle nel creare IA immersiva e conversazionale con personalità diverse e capacità di narrazione.

Carattere. Funzionalità/funzioni chiave IA

Partecipa a un dialogo coinvolgente che si adatta agli input dell'utente

Esplora i chatbot in diverse applicazioni come intrattenimento, istruzione, ecc.

Implementare protocolli di sicurezza per fornire contenuti appropriati per diverse età

Limiti dell'IA dei caratteri

Funziona più come un chatbot che come un generatore di immagini IA

Richiede un monitoraggio costante per mantenere l'adeguatezza dei contenuti

Prezzo caratteri. IA

versione gratis*

Sottoscrizione C. ai+: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Character. ai

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Tendenze nel design grafico per distinguersi dalla massa

7. Diffusione stabile (la migliore per la generazione di immagini open source)

Stable Diffusion è un modello open source di generazione di testo in immagini sviluppato da Stability AI. Consente agli utenti di creare immagini dettagliate e sorprendenti generate dall'IA sulla base di prompt testuali.

Stable Diffusion utilizza modelli di deep learning per generare immagini con una precisione e uno stile artistico impressionanti. Inoltre, la sua natura open source consente agli utenti di mettere a punto e personalizzare i risultati e integrare Stable Diffusion in varie applicazioni.

Diffusione stabile funzionalità/funzioni chiave

Genera immagini dettagliate e straordinarie da input testuali multi-soggetto

Accedi al modello open source e all'API per la personalizzazione e l'integrazione

Utilizzo per scopi commerciali e non commerciali con licenza permissiva

Unisciti a una comunità di ricercatori e sviluppatori di IA per facilitare i miglioramenti continui

Limiti della diffusione stabile

Le licenze sono generalmente disponibili in modalità self-hosting

Richiede ampie competenze tecniche durante l'implementazione e la personalizzazione del modello

Prezzi di Stable Diffusion

Community : Gratis

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Stable Diffusion

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Scopriamo perché questo utente G2 trova efficace la Diffusione stabile:

Di recente ho usato Stable Diffusion 3. Ho trovato le capacità di trasformare testo in immagini assolutamente di prima classe. Il livello delle capacità ortografiche e la qualità delle immagini sono semplicemente notevoli.

Di recente ho usato Stable Diffusion 3. Ho trovato le capacità di trasformare testo in immagini assolutamente di prima classe. Il livello delle capacità ortografiche e la qualità delle immagini sono semplicemente notevoli.

8. Leonardo IA (la migliore per la generazione di risorse di gioco di alta qualità)

Leonardo è un generatore di immagini basato su IA che eccelle nella creazione di fotografie di prodotti, rendering architettonici, progetti 3D, illustrazioni concettuali, grafica, disegni di caratteri e risorse di gioco.

Otterrai grafica, immagini e video di alta qualità che arricchiranno il tuo progetto, che si tratti di game design, intrattenimento, UX design o arte digitale. La parte migliore? Offre un'interfaccia intuitiva e un ampio intervallo di opzioni personalizzate, che ti consentono di perfezionare le tue creazioni.

Leonardo IA funzionalità/funzioni chiave

Genera design di caratteri, texture e risorse di gioco di alta qualità

Modifica le immagini generate utilizzando IA Canvas per ottenere risorse raffinate

Incorporare texture in risorse 3D per migliorare l'aspetto dei file OBJ

Unisciti al server Discord per entrare a far parte di una fiorente comunità creativa

Limiti dell'IA di Leonardo

I tempi di elaborazione possono essere lenti durante i picchi di utilizzo

Più adatte alla creazione di risorse di gioco e potrebbero non essere ideali per utenti occasionali e hobbisti

prezzi di Leonardo IA*

piano Free

Piano per apprendisti : 10 $ al mese

Piano Artisan : 24 $ al mese

Piano Maestro : 48 $ al mese

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

G2 : 4. 5/5 (20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Scopriamo perché questo utente G2 ritiene che Leonardo IA sia una svolta per la creatività basata sull'IA:

Leonardo. L'IA è veloce nel generare risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono velocizzare il flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, quindi è possibile mettere a punto l'output generato dall'IA in base alla propria visione.

Leonardo. L'IA è veloce nel generare risorse digitali, immagini e modelli 3D di alta qualità che possono velocizzare il flusso di lavoro. Le opzioni di personalizzazione sono flessibili, in modo da poter adattare l'output generato dall'IA alla propria visione.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti software di progettazione UX per designer

9. DreamStudio (il migliore per la generazione di immagini di facile utilizzo)

tramite DreamStudio

Stai cercando delle alternative a Bing Image Creator? Prova DreamStudio di Stability AI. Tuttavia, a differenza di Stable Diffusion, che è open-source, DreamStudio è un'alternativa più incentrata sull'utente e accessibile a tutti.

La sua interfaccia intuitiva accetta un prompt di testo e alcune impostazioni per generare l'immagine desiderata. Inoltre, DreamStudio eccelle nella produzione di diversi stili artistici, dal fotorealistico all'astratto, rendendolo versatile per vari progetti creativi.

Funzionalità/funzioni chiave di DreamStudio

Funziona su Stable Diffusion v2. 1

Scegli tra 16 stili di immagini realistiche preimpostate per una generazione accurata delle immagini

Modifica le immagini generate utilizzando prompt basati su testo

Limiti di DreamStudio

Non offre il controllo granulare offerto da Stable Diffusion

Funziona con un piano di sottoscrizione a pagamento per immagine e i prezzi sono piuttosto complessi

Prezzi di DreamStudio

Free : 100 crediti (500 immagini con impostazioni predefinite)

Token: 10 $ per 1000 crediti

Valutazioni e recensioni di DreamStudio

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Padroneggiare Canva con IA: esempi essenziali di prompt di Midjourney per artisti e designer

Guarda cosa dice questo utente di G2 su DreamStudio:

Dreamstudio offre un modo semplice per inserire i prompt di testo e generare le immagini più accurate. È veloce nel fornire il risultato. L'implementazione e l'integrazione dello strumento sono molto più semplici rispetto ai suoi principali concorrenti.

Dreamstudio offre un modo semplice per inserire i prompt di testo e generare le immagini più accurate. È veloce nel fornire il risultato. L'implementazione e l'integrazione dello strumento sono molto più semplici rispetto ai suoi principali concorrenti.

10. Ideogram (il migliore per generare testo leggibile all'interno delle immagini)

tramite Ideogram

Simile ad alcune popolari alternative a Bing Image Creator, anche Ideaogram genera immagini di alta qualità da prompt di testo, concentrandosi su creatività e innovazione.

Ideale per poster, loghi, infografiche e annunci sui social media, questo generatore di immagini basato sull'IA pone la stessa attenzione al testo che al design. Il mix di immagini accattivanti e testo chiaro e leggibile fa risaltare i tuoi contenuti e li fa rimanere impressi nella mente delle persone.

Funzionalità/funzioni chiave ideogramma

Crea immagini con una forte attenzione alle questioni testuali

Utilizza la funzionalità/funzione "Tile" per creare motivi ripetitivi sull'immagine

Migliora le tue immagini con una risoluzione 2k più alta

Risparmia tempo e lavoro richiesto con la generazione in batch per creare immagini in blocco caricando un foglio di calcolo contenente prompt

Limiti dell'ideogramma

La generazione di immagini incentrata sul testo limita le sue capacità nei progetti puramente visivi

Il rendering del testo a volte può essere impreciso

Prezzi ideogramma

Free

Base : 8 $ al mese

In più : 20 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ideogram

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

🧠 Curiosità: Il cervello umano ricorda le immagini meglio del testo, sia immediatamente che dopo una pausa di tre giorni!

11. Canva (la migliore per soluzioni di progettazione complete con integrazione IA)

tramite Canva

Canva è una popolare piattaforma di progettazione grafica che offre anche un generatore di immagini basato sull'IA. Ciò consente agli utenti di creare immagini straordinarie e modificarle con facilità.

Inoltre, avrai accesso a una vasta libreria di modelli, grafiche e font per creare e modificare diversi design, a seconda delle tue esigenze, senza dover cambiare piattaforma.

Canva funzionalità/funzioni chiave

Selezionare da una varietà di modelli di progettazione grafica per creare la risorsa visiva perfetta

Creazione e modifica di progetti in un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo per l'utente

Collaborare a progetti di design con i membri del team in tempo reale

Esporta i progetti finiti in diversi formati adatti per il web e la stampa

Limiti di Canva

Le immagini generate dall'IA non sono uniche come quelle personalizzate

Il controllo limitato sugli elementi di design limita la flessibilità creativa per la creazione di concetti complessi e astratti

Prezzi di Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $ al mese

Canva Teams : 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4. 7/5 (4.410+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (12.380+ recensioni)

Guarda cosa dice questo utente di G2 su Canva:

Di recente ho optato per Canva Pro, che si è rivelato estremamente utile per i miei progetti. Disegni e modelli su cui lavorare ancora migliori. Le immagini professionali sono esattamente ciò che cercavo. La nuova funzionalità di IA è incredibile.

Recentemente ho optato per Canva Pro, che si è rivelato estremamente utile per i miei progetti. Disegni e modelli su cui lavorare ancora migliori. Le immagini professionali sono esattamente ciò che cercavo. La funzionalità/funzione magica IA appena aggiunta è incredibile.

12. NightCafe (Il migliore per la creazione di arte basata sull'IA guidata dalla comunità)

tramite NightCafe

A completare le alternative a Bing Image Creator c'è NightCafe. Questo strumento di generazione di immagini basato sull'IA si concentra sulla combinazione di coinvolgimento della comunità e creatività.

Consente agli utenti di creare, condividere ed esplorare immagini generate dall'IA attraverso l'arte guidata dalla comunità. Inoltre, NightCafe aiuta gli utenti a generare bacheche di idee per immagini dai prompt, consentendo loro di mostrare le proprie creazioni.

NightCafe funzionalità/funzioni chiave*

Crea immagini da prompt basati su testo utilizzando strumenti avanzati di IA

Partecipa alle sfide della community per mostrare e migliorare la tua arte

Scopri una galleria di opere d'arte generate dall'IA dagli utenti per trarre ispirazione

Interagisci con una vivace comunità di autori attraverso commenti e discussioni

Limiti di NightCafe

La qualità e lo stile artistico variano a seconda dei prompt di input

Un approccio incentrato sulla comunità per la creazione di opere d'arte digitali potrebbe non essere adatto a chi cerca un'esperienza solitaria

Prezzi NightCafe

AI Principiante: $5,99/mese

Hobbyist IA: $9,99/mese

Appassionato di IA: 19,99 $/mese

Artista IA: 49,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di NightCafe

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (70+ recensioni)

Scopriamo cosa ha da dire questo utente di G2 su NightCafe:

Un aspetto degno di nota è la disponibilità di prompt gratis, che consente agli utenti di esplorare a fondo il generatore di immagini IA. A differenza di molti generatori IA premium che offrono versioni di prova con limiti, NightCafe offre la possibilità di testare a fondo lo strumento prima di effettuare un commit.

Un aspetto degno di nota è la disponibilità di prompt gratuiti, che consentono agli utenti di esplorare a fondo il generatore di immagini IA. A differenza di molti generatori IA premium che offrono versioni di prova con limiti, NightCafe offre la possibilità di testare a fondo lo strumento prima di effettuare un commit.

Menzioni speciali *photosonic: si integra con WriteSonic per facilitare la generazione di immagini da testo

PhotoDirector : utilizza potenti modelli di IA per ritoccare le tue risorse di immagini

Imggen IA: Genera immagini senza filigrana da prompt basati su testo

Dai vita alla tua immaginazione con ClickUp

Che tu stia cercando un realismo mozzafiato, un tocco artistico o un design personalizzato dei caratteri, queste alternative a Bing Image Creator offrono infinite possibilità. Dall'IA di alta qualità agli stili eccentrici, troverai la soluzione perfetta per il tuo progetto.

Tuttavia, se stai cercando qualcosa di più completo che non limiti l'utilizzo dello strumento alla generazione di immagini IA, ClickUp è l'alternativa migliore.

Anche se non genera immagini di IA da solo, è dotato di strumenti di IA che semplificano il processo creativo, facilitano la collaborazione e affinano il brainstorming visivo.

Prova ClickUp per rafforzare il tuo flusso di lavoro creativo e la tua produttività. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia subito!