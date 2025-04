oltre 30 prompt di Stable Diffusion per creare immagini straordinarie

Alcuni giorni la creatività fluisce senza sforzo. Altri giorni? Ti ritrovi a fissare una tela bianca, in attesa che l'ispirazione colpisca, finché la frustrazione prende il sopravvento.

È qui che un piccolo aiuto dall'IA può fare la differenza.

Stable Diffusion è uno di quegli strumenti in grado di trasformare le tue idee in immagini straordinarie, che tu sia un artista, un designer o semplicemente una persona che ama sperimentare con l'arte generata dall'IA.

Ma come per ogni strumento, tutto dipende da come viene utilizzato per progettare immagini generate dall'IA. I prompt giusti sono ciò che differenzia un concetto vago da un capolavoro.

Che tu stia creando concept art o ritratti iperrealistici, questi più di 30 prompt ti aiuteranno a dare vita alla tua visione. 🎨

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Stable Diffusion è un modello di deep learning che trasforma il testo in immagini, generando immagini dettagliate a partire da descrizioni testuali utilizzando diverse tecniche

Padroneggiare i prompt è fondamentale per tenere sotto controllo i pregiudizi, guidare la visione dell'IA, usufruire della creatività, personalizzare i risultati, lavorare in modo più intelligente e sperimentare

Passaggi per creare il prompt perfetto per la diffusione stabile: inizia con una visione chiara definisci lo stile artistico descrivi il soggetto, specifica la composizione e le impostazioni della fotocamera utilizza un progetto per i prompt utilizza strumenti di IA per creare prompt (ad esempio, ClickUp Brain)

Inizia con una visione chiara

Definisci lo stile artistico

Descrivi il soggetto, specifica la composizione e le impostazioni della fotocamera

Utilizza un progetto come prompt

Utilizza gli strumenti di IA per creare prompt (ad esempio, ClickUp Brain) Inizia con una visione chiara

Definisci lo stile artistico

Descrivi il soggetto, specifica la composizione e le impostazioni della fotocamera

Utilizza un progetto come prompt

Utilizza gli strumenti di IA per creare prompt (ad esempio, ClickUp Brain) ClickUp è ricco di IA, lavagne online, documenti e attività per aiutarti a organizzare il flusso di lavoro di progettazione, mappare le idee e generare immagini IA

Capire la diffusione stabile

Stable Diffusion è un modello di deep learning che trasforma il testo in immagini, generando immagini da descrizioni testuali utilizzando diversi metodi di intelligenza artificiale.

tramite Stable Diffusion

Rilasciato nel 2022, è un modello generativo di IA per il ritocco guidato da testo, il ritocco esterno e la traduzione da immagine a immagine. Al suo interno, è alimentato da un modello di diffusione latente (LDM) che trasforma i prompt di testo in immagini dettagliate.

Funzionalità/funzioni chiave di Stable Diffusion Visual autoencoder (VAE): Questo strumento comprime le immagini in un formato semplificato, catturandone i dettagli essenziali. Quando si genera arte, ricostruisce le immagini da questi dati compressi

*decodificatore U-Net: è qui che avviene la riduzione del rumore. Prende una versione rumorosa di un'immagine e la raffina gradualmente fino a ottenere un'immagine chiara e di alta qualità

Codificatore di testo: Stable Diffusion utilizza un codificatore di testo CLIP ViT-L/14 per interpretare i prompt, assicurandosi che l'IA capisca cosa si sta chiedendo

🔍 Lo sapevi? Il nome "Stable Diffusion" è stato scelto per il modello di IA sviluppato da Stability AI, una società di intelligenza artificiale con sede nel Regno Unito. La parola "diffusion" nel nome si riferisce ai modelli di diffusione utilizzati nella sua architettura, mentre la parola "stable" riflette il nome dell'azienda.

Perché è fondamentale padroneggiare i prompt?

Non diresti a un artista di "disegnare un bel logo" e aspettarti un capolavoro. Lo stesso vale per l'arte generata dall'IA. Senza una direzione chiara, potresti ritrovarti con qualcosa di completamente diverso da ciò che avevi immaginato.

Migliore è il prompt, maggiore è il controllo sull'immagine finale. Ecco alcuni motivi per cui è importante padroneggiare i migliori prompt di diffusione stabile. ⚒️

Tenere sotto controllo i pregiudizi: Prompt accurati possono aiutare a indirizzare l'IA verso risultati più equilibrati ed equi, riducendo i pregiudizi involontari nei suoi output ⚖️

Migliori dettagli: Prompt specifici aiutano l'IA a generare texture, riflessi e dettagli raffinati che rendono le immagini realistiche o artisticamente raffinate 🎨

Maggiore creatività: i prompt giusti possono aiutarti a esplorare nuovi stili, generare nuove idee, esplorare le tendenze del design grafico e spingere i confini artistici 🖌️

Riproducibilità costante: Per il branding, il marketing o lo storytelling, le strutture coerenti dei prompt assicurano stili visivi riconoscibili e omogenei 🗂️

🧠 Curiosità: La storia dell'arte basata sull'IA risale al 1973! L'informatico americano Harold Cohen creò il primo dipinto basato sull'IA utilizzando AARON, programmandolo con una serie di regole per generare arte, come "dipingi una linea blu"

Esempi di prompt di Stable Diffusion

*Hai mai digitato un prompt, premuto "genera" e ottenuto qualcosa di completamente diverso? Una parola troppo vaga e ottieni un pasticcio casuale. Troppi dettagli e potrebbe perdere l'essenza della tua idea. Il trucco sta nel saper bilanciare specificità e creatività.

Ecco alcuni prompt artistici IA per guidarti in modo da poter dedicare meno tempo alla messa a punto e più tempo alla creazione 💁

Ritratti

1. "Un ritratto iperrealistico di una persona [età] [sesso] con [tonalità della pelle] e [acconciatura], catturato con l'illuminazione di Rembrandt utilizzando la profondità di campo cinematografica, con un obiettivo da 50 mm, apertura f/1.8"

2. "Un acquerello che ritrae il ruolo di una persona, ad esempio un cavaliere medievale, con tenui tonalità pastello, concentrandosi su pennellate delicate e strati di colore per dare profondità e consistenza"

3. "Un rendering 3D a basso numero di poligoni di un [carattere], che utilizza ombreggiatura triangolare e occlusione ambientale, simile all'estetica dei primi giochi per PlayStation"

tramite Stable Diffusion

Paesaggi

4. "Una vista aerea fotorealistica di un [tipo di paesaggio] catturata con una prospettiva in stile drone, con illuminazione dell'ora d'oro, nebbia leggera e nebbia volumetrica per una profondità atmosferica"

5. "Uno schizzo a carboncino di una campagna [stagionale], utilizzando tecniche di tratteggio incrociato e ombreggiatura per contrasti drammatici e un effetto di incisione vintage"

6. "Un matte painting digitale di un'impostazione fantasy, utilizzando una prospettiva atmosferica multistrato, una dispersione del sottosuolo per la diffusione della luce naturale e cloud volumetrici renderizzati con Blender"

tramite Stable Diffusion

🔍 Da fare? La dimensione del mercato globale dei generatori di immagini basati sull'IA è stata valutata a 257,157 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che crescerà fino a 917,448 milioni di dollari entro il 2030. Presenta un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,4%.

Fantasy

7. "Un concetto dark fantasy di una [creatura] che emerge dalle ombre proiettate dalla luce radente, progettata con tecniche di scultura ZBrush e renderizzata nel sistema di illuminazione Lumen di Unreal Engine 5"

8. "Un'illustrazione a inchiostro in stile libro di fiabe di una foresta magica, realizzata con tecniche di punteggiatura e tratteggio incrociato, colorata con texture guazzo dipinte a mano per un aspetto organico"

9. "Un vivace dipinto digitale di un castello incantato, che utilizza effetti glitch RGB divisi, aberrazione cromatica e riflessi olografici per un'estetica fantasy surreale"

tramite Stable Diffusion

Fantascienza

10. "Un paesaggio urbano cyberpunk di notte, illuminato dal bagliore al neon delle superfici emissive, dai riflessi tracciati con il ray-tracing e dalla sfocatura della profondità di campo per creare un look cinematografico coinvolgente"

11. "Interno di un'astronave futuristica che utilizza principi di design brutalisti, dettagliato con texture metalliche PBR (Physically Based Rendering) e illuminato da pannelli LED bioluminescenti"

12. "Un modello 3D a superficie dura di un robot umanoide, dotato di cinematica inversa, con texture di dispersione del sottosuolo per superfici ibride pelle-metallo realistiche"

tramite Stable Diffusion

📖 Leggi di più: Come usare l'IA per la progettazione grafica

Astratto

13. "Una composizione artistica generativa con geometria frattale, che utilizza modelli di Voronoi, rumore Perlin casuale e rilevamento dei bordi basato su gradienti"

14. "Una creazione in stile glitch art in cui i canali di colore vengono deliberatamente spostati e gli algoritmi di ordinamento dei pixel distorcono il modulo, dando un'estetica inquietante e distorta"

15. "Un'opera d'arte psichedelica con un effetto specchio caleidoscopico, che incorpora simulazione di dinamica dei fluidi, dispersione di particelle e gradazione del colore con contrasto migliorato"

tramite Stable Diffusion

💡Suggerimento: struttura i prompt da generici a specifici: inizia dallo stile generale (generativo/glitch/psichedelico) prima di aggiungere dettagli tecnici come i modelli Voronoi o i sistemi di particelle.

Natura morta

16. "Un dipinto a olio di ispirazione barocca di un [insieme di oggetti], disposto in una configurazione di illuminazione Chiaroscuro, con spesse texture impasto applicate alle aree di evidenziazione chiave"

17. "Un moderno rendering 3D minimalista di un [oggetto di uso quotidiano], che enfatizza le ombre morbide PBR, i riflessi dell'illuminazione globale e una tavolozza di colori neutri"

18. "Una natura morta surrealista che funziona con [oggetti], utilizzando simulazioni fisiche fluttuanti a gravità zero e tecniche di matte painting digitale per un realismo etereo"

Architettura

19. "Lo skyline di una metropoli futuristica con strutture architettoniche parametriche, illuminato dall'occlusione globale dei lucernari, reso in Octane Render per un realismo cinematografico"

20. "Uno schizzo a matita di una cattedrale gotica, realizzato a mano, che utilizza una costruzione prospettica a un punto, dettagli architettonici e ombreggiature a forte contrasto per un effetto drammatico"

21. "Un rendering architettonico low poly di un moderno grattacielo di vetro, che utilizza riflessi con ray tracing, ombreggiatura con occlusione ambientale e simulazione della nebbia basata sulla profondità"

Concept art

22. "Un concept di veicolo steampunk illustrato con componenti meccanici assemblati, renderizzato nel motore Eevee di Blender per riflessi e ombre in tempo reale"

23. "Una scena post-apocalittica di un deserto desolato, progettata con texture grunge stratificate, superfici metalliche rovinate e simulazione fisica dei detriti per un maggiore realismo"

24. "Un foglio di caratteri in stile RPG dall'alto verso il basso, che mostra animazioni completamente rigate, texture dipinte a mano e configurazione dei materiali PBR"

Surrealismo

25. "Un ritratto surreale di una [persona], in cui le sue funzionalità/funzioni si dissolvono in una decostruzione geometrica low poly, illuminata da morbidi riflessi caustici"

26. "Un paesaggio ispirato all'architettura in fusione, che utilizza la trasformazione delle texture basata sull'IA, gli shader di distorsione termica e la mappatura volumetrica dello spostamento"

27. "Una composizione onirica in cui la gravità è invertita, con isole fluttuanti e acqua che si riversa nel cielo, resa utilizzando la simulazione dei fluidi di Houdini"

Estetica retrò e vintage

28. "Uno skyline cittadino in stile vaporwave anni '80, progettato con linee a griglia al neon, aberrazione cromatica ed effetti scanline VHS, con un [oggetto retrò] in primo piano"

29. "Un poster di viaggio in stile Art Déco degli anni '20, caratterizzato da un [punto di riferimento] stilizzato con forme geometriche audaci, accenti metallici dorati e blocchi di colore ad alto contrasto"

30. "Gli interni di una tavola calda degli anni '50, catturati con la gradazione dei colori Kodachrome, con morbide trame a mezzitoni, calda illuminazione a incandescenza e mobili dal design vintage"

⚡️Lettura bonus: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

Illusioni ottiche e immagini strabilianti

31. "Un rendering architettonico di una scala di Penrose, costruita con una geometria impossibile in stile Escher, transizioni paradossali senza soluzione di continuità e mappatura delle texture iperrealistica"

32. "Un'opera d'arte frattale caleidoscopica, generata utilizzando equazioni dell'insieme di Mandelbrot, ripetendo la simmetria speculare e intensi cambi di gradiente di colore"

33. "Un'illusione di levitazione fluttuante con [oggetto, ad esempio, 'fiocchi di neve'], manipolata attraverso una simulazione fisica realistica, ombre morbide proiettate con precisione e composizione prospettica forzata"

tramite Stable Diffusion

Arte culinaria e visualizzazione culinaria

34. "Una macrofotografia iperdettagliata di un [piatto], catturata con una luce diffusa e morbida, dettagli di condensa e una profondità di campo ridotta per esaltare la consistenza"

35. "Una pagina di ricettario illustrata e dipinta a mano che mostra [un piatto], utilizzando tecniche di disegno a inchiostro e acquerello, texture di carta invecchiata e toni caldi e rustici"

36. "Un dipinto altamente dettagliato e realistico di uno chef che impiatta elegantemente un piatto gourmet. Lo chef ha un viso perfetto, con sfumature realistiche, catturato in un'inquadratura media. L'illuminazione soffusa mette in risalto le ricche trame del cibo, mentre l'illuminazione dinamica aggiunge profondità e calore alla scena, rendendo il piatto irresistibilmente appetitoso"

Creare i propri prompt di Stable Diffusion

Creare il prompt giusto significa comunicare efficacemente con lo strumento di IA. Ecco cosa intendiamo 👇

Passaggio 1: iniziare con una visione chiara

Prima di iniziare a digitare, fermati un attimo per visualizzare il tuo obiettivo. Più chiara è la tua idea, più facile sarà strutturare un prompt efficace.

Per cominciare, rispondi a queste domande: Qual è il soggetto principale dell'immagine? (Una persona, un oggetto, una scena dettagliata?)

Quale stile artistico dovrebbe seguire l'immagine? (Pittura, arte digitale, rendering 3D, ripresa cinematografica a fuoco nitido?)

Che umore e atmosfera vuoi trasmettere? (Cupo e malinconico, caldo e invitante, inquietante e surreale?)

Quale combinazione di colori si adatta meglio alla tua visione? (Neon vivaci, monocromatico, toni pastello?)

Passaggio 2: definire lo stile artistico

Diversi stili artistici conferiscono all'immagine un carattere distinto.

Quindi assicurati di specificare ciò che desideri. Ad esempio, menziona: Medium: È un dipinto digitale, uno schizzo o un rendering 3D? Un rendering iperrealistico, uno schizzo da cartone animato o un dipinto ad olio vintage?

Genere: Preferisci il realismo, l'impressionismo o l'astratto? Un paesaggio urbano cyberpunk fantascientifico, un paesaggio acquerellato da sogno o un'illustrazione dark fantasy?

Influenze: Ci sono artisti o movimenti particolari a cui ti ispiri?

Se non sei sicuro, prova ad aggiungere stili diversi e guarda come li interpreta l'IA.

📖 Leggi di più: Esempi di prompt di Midjourney

Passaggio 3: descrivi il soggetto, specifica la composizione e le impostazioni della fotocamera

Sii il più specifico possibile nel descrivere il soggetto. Aggiungere dettagli come pose, accessori, elementi di sfondo e texture fa un'enorme differenza.

📌 Esempio: invece di dire, "un cane in un parco", prova, *"Un primo piano di un soffice golden retriever seduto in un parco illuminato dal sole, con la lingua di fuori, che indossa una bandana rossa, circondato da foglie autunnali, scattato con una profondità di campo ridotta"

Il risultato ottenuto per il prompt 1 👇

Il risultato che abbiamo ottenuto per il prompt 2 👇

Guarda e senti tu stesso la differenza. E per ottenere immagini così precise, non dimenticare di includere dettagli di composizione come:

Prospettiva: visualizzazione in prima persona, ripresa aerea, grandangolo, primo piano ritratto

Illuminazione: tenue e diffusa, al neon, da studio, ora d'oro, chiaroscuro drammatico

Inquadratura: Composizione centrata, regola dei terzi, inquadratura cinematografica

Passaggio 3: utilizzare i progetti come prompt

Il prompt inserito produrrà un'immagine precisa solo se si segue uno specifico progetto. Ecco una struttura da seguire 👇

[Soggetto] + [Azione/Posa] + [Ambiente] + [Stile artistico] + [Illuminazione/Colore]

Ricorda, l'arte generata dall'IA non è sempre perfetta al primo tentativo. Prova diverse varianti, modifica le descrizioni, aggiungi prompt negativi e perfezionali fino a ottenere i risultati desiderati.

E se non vuoi creare i prompt da zero ogni volta, salva e utilizza i modelli di prompt IA per semplificare il processo creativo mantenendo la qualità.

Invece di sforzarti di scrivere il prompt "perfetto", usa gli strumenti avanzati di IA per designer che ti aiuteranno a scriverne uno, soprattutto se non sei un esperto di ingegneria dei prompt.

Ecco come funziona:

📝 Chiedi all'IA un prompt:"Puoi generare un prompt di immagine dettagliato con IA per una ripresa cinematografica di un gruppo di professionisti impegnati in una discussione durante una riunione con un cliente con lo skyline di New York sullo sfondo?"

🎯 L'IA genera un prompt strutturato:"Crea un'immagine cinematografica che catturi un gruppo di professionisti impegnati in una vivace discussione durante una riunione con un cliente. L'impostazione è una sala conferenze moderna ed elegante con grandi finestre di vetro. Lo skyline di New York è ben visibile sullo sfondo, con grattacieli iconici come l'Empire State Building e il One World Trade Center. La stanza è piena di luce naturale, che proietta ombre e riflessi morbidi sul tavolo di legno lucido. "

Usa ClickUp Brain per creare e perfezionare prompt personalizzati

Ora, invece di perfezionare manualmente il prompt, basta copiare questa versione generata dall'IA per ottenere un'immagine personalizzata di alta qualità in pochi secondi.

⚡️ Bonus: Come creare una bacheca delle idee per il brainstorming

Il mondo del design sta cambiando rapidamente. Ciò che un tempo richiedeva ore di brainstorming, schizzi e perfezionamenti, ora avviene in pochi minuti con strumenti basati sull'IA.

E un nome che ha superato tutti i limiti e ha reso la gestione della creatività un gioco da ragazzi è ClickUp.

È l'app per il lavoro che combina tutto ciò che puoi immaginare in un'unica piattaforma, unendo l'intero team (e non solo).

ClickUp Soluzione di project management per la progettazione

Scavando ancora più a fondo, la soluzione di project management di ClickUp offre ora ai team di ogni dimensione una visione chiara delle sequenze temporali, delle assegnazioni dei team e dello stato di avanzamento, tutto in un unico posto. Non è fantastico?

Semplifica la collaborazione, gestisci i progetti ed esegui lavori creativi in tutto il tuo portfolio con la soluzione di progettazione di ClickUp

ClickUp Brain

Ancora più interessante è ClickUp Brain, che funge da assistente personale IA, semplificando il project management, la creazione di contenuti, la generazione di immagini IA e la collaborazione.

Crea nuovi contenuti o migliora quelli esistenti con ClickUp Brain

In poche parole, Brain 👇 Suggerisce concetti di design e idee per moodboard per superare i blocchi creativi

Estrae i punti chiave dai brief di progettazione, dalle email dei client e dai feedback

Evidenzia i requisiti chiave come le combinazioni di colori, la tipografia e le preferenze di layout

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in attività di progettazione attuabili

Analizza il carico di lavoro del team per prevenire il burnout e bilanciare le attività

Crea reportistica in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto per gli stakeholder

Lavagne online ClickUp

Abbinalo alle lavagne online di ClickUp e diventerà ancora più potente. Le lavagne online sono il luogo in cui le idee nascono e vengono coltivate. Offrono ai team di progettazione un'area di lavoro visiva in cui brainstorming, feedback e prompt creativi prendono vita.

E una delle funzionalità/funzioni più interessanti? Generazione di immagini basata sull'IA. Invece di perdere tempo a disegnare concetti da zero, basta inserire un prompt e l'IA dà vita alla tua visione, all'istante.

Genera immagini di alta qualità per fornire un contesto visivo alle idee nelle lavagne online ClickUp

Hai bisogno di esplorare stili o composizioni diversi? Nessun problema. Puoi generare più varianti in pochi secondi, velocizzando il processo di brainstorming e iterazione.

💡Suggerimento: struttura i tuoi brief di progettazione con sezioni chiare (obiettivi, requisiti, ispirazione) per aiutare l'IA a estrarre le informazioni in modo più accurato e generare raccomandazioni migliori.

ClickUp Documenti

Ma cosa succede alle idee una volta che sono completamente formate? Se le lavagne online danno forma alle idee, ClickUp Docs è il luogo in cui queste idee vengono organizzate.

Connetti il tuo flusso di lavoro di progettazione ai documenti senza soluzione di continuità con ClickUp Docs

È un'area di lavoro interattiva in cui i team possono redigere brief sulle tecniche creative, archiviare le linee guida del marchio e creare playbook di progettazione con immagini, link incorporati e liste di controllo. La parte migliore? Puoi anche chiedere a Brain di generare piani o linee guida per i progetti per risparmiarti la fatica!

Chiedi a ClickUp Brain di creare linee guida per il progetto, lanciare piani e altro ancora

Meglio ancora, puoi @menzionare i membri del team per un feedback, assegnare elementi di azione direttamente dal documento e tenere tutto in un unico posto invece di affidarti a più soluzioni.

Inoltre, con la modifica in tempo reale e i commenti in linea, non ci saranno più scambi di email!

Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di progettazione grafica invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di dover gestire email e riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità/funzione di commento e ClickUp mi fanno risparmiare circa il 50% del mio tempo.

Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di progettazione grafica invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di scambiarsi email e riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità di commento e ClickUp mi fanno risparmiare circa il 50% del mio tempo.

Attività di ClickUp

Infine, le attività di ClickUp sono la soluzione che i lavoratori della conoscenza stanno perdendo.

Ad esempio, se stai lavorando al rebranding di un social media, puoi creare un documento che delinea la nuova tavolozza dei colori, la tipografia e il tono visivo. Una volta approvate, puoi trasformare queste sezioni in attività di ClickUp eseguibili dallo stesso posto, senza bisogno di passare da una piattaforma all'altra!

Assegna elementi di azione ai membri del team direttamente dai documenti con le attività di ClickUp

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti di attività, documenti ed email con un solo clic!

Ottieni un flusso di lavoro di progettazione stabile con ClickUp

Trovare il giusto prompt di Stable Diffusion può trasformare una semplice idea in un capolavoro, che si tratti di un ritratto iperrealistico, di un paesaggio surreale da sogno o di un mondo fantascientifico dettagliato.

Ma la creatività non consiste solo nel generare immagini, ma anche nell'organizzarle e perfezionarle.

Ecco perché i team scelgono ClickUp. Con ClickUp Brain, puoi generare immagini mozzafiato, visualizzando al contempo il processo creativo con le lavagne online, i documenti e le attività di ClickUp. Allora, cosa stai aspettando?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅