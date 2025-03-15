10 software ERP per la gestione dell'inventario per il controllo e l'efficienza delle scorte

Stanco di avere scorte inutilizzate per mesi mentre cerchi elementi richiesti dai clienti settimane fa? L'inventario può essere facilmente una salvezza e un mal di testa, a seconda di come lo gestisci.
La soluzione? Un sistema di gestione dell'inventario ERP ben integrato che rifornisce le scorte in base agli ultimi ordini di produzione. La soluzione giusta alleggerisce il carico del team, ottimizzando le scorte e la salute dell'inventario.
Non preoccuparti, ci pensiamo noi. Per farti risparmiare tempo, lavoro richiesto e magari anche scorte, ecco i 10 migliori software ERP per la gestione dell'inventario con le funzionalità/funzioni chiave, i limiti e le valutazioni degli utenti.
⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi
Adottare la soluzione giusta è fondamentale per evitare esaurimenti delle scorte o accumuli eccessivi quando si gestiscono più componenti attivi. Ecco le 10 migliori soluzioni software ERP per la gestione dell'inventario da adottare:
- ClickUp (Il migliore per ottimizzare e gestire le operazioni di inventario)
- SAP Business One (il migliore per le operazioni aziendali di piccole e medie dimensioni)
- Odoo (il migliore per la personalizzazione del controllo dell'inventario)
- Zoho Inventory (il migliore per un monitoraggio approfondito dell'inventario)
- Epicor ERP (il migliore per la distribuzione incentrata sulla produzione)
- Oracle NetSuite (la migliore per la gestione dell'inventario basata su cloud)
- Microsoft Dynamics 365 (il migliore per l'ottimizzazione dell'inventario incentrato sul prodotto)
- Sage X3 (il migliore per la gestione dell'inventario incentrata sulla finanza)
- ERPNext (il migliore per il monitoraggio dell'inventario open-source)
- SAP S/4HANA (il migliore per informazioni dettagliate sull'inventario dell'azienda)
Comprendere la gestione dell'inventario ERP
I sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) sono moduli che aiutano il tuo business a gestire la produzione, la logistica, le informazioni commerciali e finanziarie. Ti aiutano a visualizzare ciò di cui hai bisogno, perché e come finanziarlo.
L'adozione di un sistema ERP per la gestione dell'inventario consente di utilizzare i dati per un migliore monitoraggio e controllo delle scorte. Inoltre, non ci sono registrazioni manuali; tutto è gestito dal sistema. Fondamentalmente, i sistemi ERP non sono un componente aggiuntivo, ma un potenziamento essenziale.
Ecco i modi chiave per integrarli nei vostri sistemi di inventario:
- Aggiorna istantaneamente i livelli di inventario con ogni ricevuta, transazione commerciale o movimento
- Trigger riordini automatici quando le scorte raggiungono una soglia impostata
- Consolidare i dati di inventario tra magazzini e negozi per visualizzarli in modo unificato
- Facilita le previsioni di consumo con i suoi dati di sviluppo delle scorte basati sulla domanda
- Incorporare con la tecnologia di scansione per garantire la mappatura e la registrazione per fasi
- Collega i costi di inventario alla contabilità per ottenere informazioni finanziarie in tempo reale.
- Allineare fornitori, magazzini, spedizionieri e team commerciali con integrazioni EDI (interscambio elettronico di dati)
Hai ancora dubbi su come questo sia un livello superiore? Ecco come le soluzioni di inventario basate su ERP si distinguono da quelle tradizionali:
|Funzionalità/funzione
|Gestione dell'inventario ERP
|Gestione tradizionale dell'inventario
|Precisione dei dati
|Aggiornamenti frequenti e in tempo reale
|Soggetto a errori manuali
|Automazioni
|Automazioni per il monitoraggio e il riordino
|Processi manuali, più lenti
|Scalabilità
|Gestisce facilmente più posizioni
|Limitato a posizioni specifiche
|Integrazione
|Si connette con i reparti finanziario, commerciale e dei fornitori
|Autonomo e si concentra solo sui livelli di scorte attuali Integrazione minima
|Visibilità
|Approfondimenti sulla gestione end-to-end della supply chain
|Frammentato, in ritardo
🔎 Da fare? Il primo modulo conosciuto di un sistema di inventario utilizzava tavolette di argilla nell'antica Mesopotamia: i registri riportavano le quantità di cereali, animali e altri beni immagazzinati nei magazzini!
Cosa cercare in un software ERP per la gestione dell'inventario?
Il potenziale delle soluzioni basate su ERP ha spesso reso ancora più cruciale la scelta della soluzione giusta. Scegliete bene e iniziate con il piede giusto dando priorità a questi aspetti chiave:
- Monitoraggio in tempo reale: scegliete soluzioni che aggiornano istantaneamente i livelli delle scorte. Dati aggiornati sulle scorte evitano l'eccesso di scorte, eliminano le carenze e migliorano la precisione delle previsioni
- IA e automazione: Scegliete strumenti con automazione per attività come l'elaborazione degli ordini e l'aggiornamento delle scorte. Questo velocizza le operazioni con rifornimenti e previsioni basati sull'IA
- Scalabilità e personalizzazione: Selezionare un software con moduli flessibili e funzionalità/funzioni configurabili per adattarsi alla crescita aziendale. Adattare i flussi di lavoro alle proprie esigenze di inventario e alle richieste del settore
- Reportistica e analisi avanzate: assegna priorità alle piattaforme con dashboard analitiche e visualizzazioni delle tendenze. Concentrati su informazioni basate sui dati per ottimizzare i costi di inventario
💡 Suggerimento: l'aggiornamento di un sistema ERP è una delle decisioni IT più costose, che spesso costa circa 500 milioni di dollari alle aziende. Quindi, è meglio elencare le funzionalità/funzioni indispensabili prima di vagliare le opzioni.
I 10 migliori software ERP per la gestione dell'inventario
Ora che hai le idee chiare, passiamo alle migliori opzioni sul mercato.
1. ClickUp (il migliore per snellire e gestire le operazioni di inventario)
Il primo è ClickUp, l'app per tutto il lavoro, particolarmente adatta per qualcosa di sistematico e cruciale come la gestione dell'inventario. Offre oltre 30 funzionalità/funzioni per la visualizzazione e il monitoraggio dell'inventario
Fondamentale per questa funzionalità è la vista Tabella di ClickUp, un'alternativa intelligente ai tradizionali fogli di calcolo per il monitoraggio delle scorte. Questa funzionalità/funzione dinamica consente agli utenti di registrare meticolosamente i dettagli dei prodotti, assegnare responsabilità, dare priorità alle attività e monitorare lo stato dell'inventario all'interno di un'interfaccia personalizzabile.
Sfruttando i campi personalizzati, le aziende possono incorporare metriche di inventario specializzate come l'età delle scorte, il consumo mensile previsto e i punti di riordino, ottenendo informazioni più approfondite sulle loro operazioni. Inoltre, la vista Tabella facilita la creazione di attività senza soluzione di continuità, consentendo un follow-up immediato dei problemi identificati direttamente all'interno dello spazio dell'inventario.
Grazie al supporto per i commenti istantanei, ai codici a colori e alle molteplici opzioni di esportazione, ClickUp garantisce un'ottimizzazione sistematica e tracciabile dell'inventario e una condivisione efficiente dei dati, trasformando la complessa gestione dell'inventario in un processo snello e collaborativo.
Le aziende possono anche utilizzare ClickUp Integrations per connettere il loro spazio di lavoro di gestione dell'inventario con soluzioni HR native ed esterne, gestione finanziaria e sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
E non è tutto! ClickUp Brain, l'assistente di ClickUp basato sull'IA, rende la piattaforma ideale per un'analisi approfondita dei dati di inventario, oltre che per generare rapidamente riepiloghi/riassunti e approfondimenti. Chiedi all'assistente IA aggiornamenti istantanei sulle imminenti carenze, sulla possibile obsolescenza e sulle modifiche ai documenti della politica di stoccaggio.
ClickUp Brain può anche aiutarti a creare automazioni avanzate per l'assegnazione delle attività, la creazione di ordini di acquisto e la comunicazione di report di routine.
Vuoi risparmiare un po' di tempo nella configurazione? ClickUp offre anche una vasta libreria di modelli di inventario per consentire al tuo team di iniziare immediatamente. Il modello di gestione dell'inventario ClickUp è la soluzione predefinita di cui hai bisogno per una gestione fluida degli ordini.
Include:
- Oltre otto campi personalizzati, ciascuno specializzato per concentrarsi sui vari stati di rifornimento
- La visualizzazione Sequenza aiuta a controllare i punti di riordino in base alle sequenze di produzione
- Codifica a colori per un facile monitoraggio ed elementi di budget per mantenere i team in linea con i limiti di credito settimanali e i traguardi commerciali
Il modello di inventario ClickUp è un'altra semplice opzione per il monitoraggio dell'inventario, dei pagamenti e della posizione dei fornitori. Il suo modulo d'ordine dedicato semplifica gli ordini interni e rende più semplici i registri delle consegne.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Promuovi il monitoraggio olistico dell'inventario con le visualizzazioni analitiche dei dati di ClickUp Dashboard
- Collaborare in tempo reale e assegnare attività per le operazioni di inventario con ClickUp Chattare
- Automatizza il rifornimento delle scorte e la reportistica con le Automazioni ClickUp dedicate
- Potenzia le funzionalità ERP con integrazioni ClickUp specializzate come QuickBooks e Zapier
- Crea e delega istantaneamente elenchi di inventario a più funzioni con le attività di ClickUp
- Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di inventario e del team con la vista Carico di lavoro personalizzabile di ClickUp
Limiti di ClickUp
- Potrebbe volerci un po' di tempo per padroneggiare tutte le funzionalità/funzioni
Prezzi ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/mese per utente
- Business: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro
Valutazione e recensioni di ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10.000+ recensioni)
- Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.300 recensioni)
Questa recensione online riassume accuratamente ciò che ClickUp fa per la gestione dell'inventario:
La sua versatilità ha permesso di sostituire quasi tutti gli strumenti che utilizzavamo in precedenza (wiki aziendale, bacheche SCRUM, bacheche GTD per la gestione, documentazioni di conformità, sequenze di marketing e persino il sistema di monitoraggio dell'inventario aziendale), poiché era semplicemente più facile gestire tutto in ClickUp.
La sua versatilità ha fatto sì che sostituisse quasi tutti gli strumenti che utilizzavamo in precedenza (wiki aziendale, bacheche SCRUM, bacheche GTD per la gestione, documentazioni di conformità, sequenze di marketing, persino il sistema di monitoraggio dell'inventario aziendale), poiché era semplicemente più facile gestire tutto in ClickUp.
2. SAP Business One (il migliore per le operazioni aziendali di piccole e medie dimensioni)
La parola ERP è sinonimo del gigante del software SAP. Una delle sue offerte è SAP Business One, una soluzione ERP per la gestione dell'inventario su misura per le piccole e medie imprese. Il software offre processi pick-and-pack personalizzabili e raccolta dati automatizzata, migliorando l'efficienza operativa e il processo decisionale.
Business One dispone di strumenti di analisi integrati per visualizzare in modo chiaro i livelli delle scorte. Inoltre, è dotato di avvisi automatici per evitare esaurimenti o eccessi di scorte. Inoltre, collega perfettamente la gestione dell'inventario con la produzione, la finanza e il commerciale, offrendoti un quadro olistico.
Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Business One
- Esegui controlli istantanei della disponibilità e monitora i livelli delle scorte degli elementi con visibilità in tempo reale
- Gestisci in modo efficiente l'inventario in tempo reale in più magazzini
- Rivedi lo sviluppo delle scorte con transazioni di inventario dedicate alla pianificazione dell'inventario
*limiti di SAP Business One
- La configurazione iniziale può richiedere molto tempo e competenze di alto livello
- È dotato di un'interfaccia datata e personalizzarlo per processi aziendali unici è piuttosto costoso
prezzi di SAP Business One*
- Prezzi personalizzati
Valutazione e recensioni di SAP Business One
- G2: 4. 3/5 (più di 500 recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (più di 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di SAP Business One?
Eccellente nell'automazione end-to-end e fondamentale nella reportistica in tempo reale. Si integra con ogni prodotto SAP, in particolare i dati da Concur vengono trasferiti facilmente e senza problemi.
Eccellente nell'automazione end-to-end e fondamentale nella reportistica in tempo reale. Si integra con ogni prodotto SAP, in particolare i dati da Concur vengono trasferiti in modo semplice e fluido.
➡️ Per saperne di più: I migliori software e strumenti per la gestione degli approvvigionamenti
3. Odoo (il migliore per la personalizzazione del controllo dell'inventario)
Cerchi una soluzione più moderna e facile da modificare? Odoo è un ottimo punto di partenza per una gestione efficiente dell'inventario. Questo strumento vanta numerose funzionalità/funzioni, tra cui posizioni di stoccaggio virtuali dettagliate come celle frigorifere o scaffali. Consente inoltre ai team di aggiungere regole chiare nei lead time e nella selezione della modalità di trasporto per una gestione efficace degli ordini.
Il sistema fornisce un monitoraggio in tempo reale dei livelli di inventario in più magazzini, supporta meccanismi di instradamento avanzati e si integra perfettamente con scanner di codici a barre per ottimizzare le operazioni. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità personalizzabili consentono alle aziende di adattare il sistema alle proprie esigenze specifiche, migliorando l'accuratezza complessiva nella gestione dell'inventario.
Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo
- Esegui percorsi di spedizione avanzati con subappalto, cross-docking e pianificazione cross-docking
- Risparmia tempo sul rifornimento con richieste automatiche di generazione di preventivi e ordini di trasferimento tra magazzini trigger
- Semplifica la reportistica di fine trimestre e gli adeguamenti dei prezzi con report approfonditi sui costi in tempo reale
Limiti di Odoo
- Secondo alcuni utenti, la qualità del supporto clienti è incoerente
- L'app potrebbe diventare piuttosto costosa man mano che il tuo team cresce
Prezzi Odoo
- Una app gratis: $0
- Standard: 38,90 $/mese per utente
- Personalizzato: 58,40 $ al mese per utente
Valutazione e recensioni di Odoo
- G2: 4. 3/5 (250+ recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (oltre 1.200 recensioni)
📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili?
Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Poni la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!
4. Zoho Inventory (il migliore per un monitoraggio approfondito dell'inventario)
Zoho Inventory è un sistema ERP di gestione dell'inventario basato su cloud, progettato per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le scorte, gli ordini e le attività commerciali su più canali. Offre funzionalità/funzioni complete, come il monitoraggio esaustivo dei livelli di inventario in più magazzini, la scansione di codici a barre e la fatturazione senza interruzioni.
Zoho Inventory dispone anche di un monitoraggio seriale e in lotti per collegare efficacemente la produzione e il magazzino. La soluzione semplifica anche le operazioni con opzioni di reportistica rapida e flussi di lavoro di comunicazione automatizzati. Queste funzionalità/funzioni consentono alle aziende di ottimizzare le operazioni, ridurre gli errori manuali e mantenere livelli di scorte ottimali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory
- Aggiorna le scorte per tenere conto di danni, perdite o discrepanze con la sua opzione di adeguamento dell'inventario
- Visualizza e ottimizza il modo in cui i prodotti si inseriscono nei box designati con la geometria dell'imballaggio
- Mappa le tue strategie di valutazione con prezzi personalizzati per diversi clienti, fornitori o regioni
Limiti di Zoho Inventory
- Mancano gli strumenti di pianificazione della produzione e della catena di fornitura presenti nei sistemi ERP completi
- Non supporta aziende con grandi volumi che necessitano di un'automazione estesa e di una sincronizzazione multi-posizione
Prezzi di Zoho Inventory
- Free
- Standard: 39 $/mese (per due utenti)
- Professionale: 99 $/mese (per due utenti)
- Premium: 159 $/mese (per due utenti)
- Enterprise: 299 $/mese (per sette utenti) (posizioni aggiuntive, ordini, utenti, scansioni automatiche e magazzino sono disponibili come componenti aggiuntivi)
🧠 Curiosità: Il sistema ERP di gestione dell'inventario è un settore da 2,3 miliardi di dollari e trovare il software giusto può essere un'impresa ardua.
Valutazione e recensioni di Zoho Inventory
- G2: 4. 3/5 (90+ recensioni)
- Capterra: 4. 5/5 (oltre 350 recensioni)
5. Epicor ERP (il migliore per la distribuzione incentrata sulla produzione)
Le vostre operazioni sono più orientate alla produzione? I team di produzione spesso preferiscono soluzioni come Epicor ERP, una soluzione completa di pianificazione delle risorse aziendali progettata per migliorare la gestione dell'inventario per le aziende di vari settori. Questo potente sistema ERP include elementi essenziali della catena di fornitura come previsioni di inventario, gestione degli ordini e automazioni di base
Il suo modulo avanzato di gestione dell'inventario consente un monitoraggio accurato dei livelli delle scorte in più posizioni e magazzini. Supporta vari metodi di inventario, come LIFO (last in, first out), FIFO (first in, first out) e costo medio. Inoltre, offre strumenti avanzati di reportistica come l'analisi what-if per approfondimenti accurati e dettagliati
Le migliori funzionalità/funzioni di Epicor ERP
- Migliora l'efficienza del flusso di lavoro ERP con le integrazioni dell'ecosistema Epicor come Kinetic, Prophet 21 e BisTrack
- Automazione dei processi quali la voce dell'ordine, l'acquisto e la produzione, riducendo il lavoro manuale e aumentando l'efficienza
- Conservare registrazioni dettagliate degli elementi dell'inventario per il controllo qualità e la conformità attraverso funzionalità di monitoraggio dei lotti e delle serie
Limiti di Epicor ERP
- Prezzi poco chiari e l'assenza di un periodo di prova possono rendere difficile l'adozione dello strumento da parte dei team
- Le prestazioni e la reattività potrebbero rallentare dopo la migrazione al sistema cloud
Prezzi ERP Epicor
- Prezzi personalizzati
Valutazione e recensioni di Epicor ERP
- G2: 4/5 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Epicor ERP?
La facilità di poter gestire la contabilità e l'inventario in un unico punto. Ha molti strumenti potenti.
La facilità di poter gestire la contabilità e l'inventario in un unico punto. Ha molti strumenti potenti.
6. Oracle NetSuite (la migliore per la gestione dell'inventario basata su cloud)
Oracle NetSuite si distingue per il suo approccio al sistema 100% cloud con costi di aggiornamento minimi. Offre visualizzazioni e grafici personalizzabili, rendendo le sue dashboard perfette per le presentazioni. La sua visibilità in tempo reale include una panoramica a 360° dei KPI selezionati dall'utente, il conteggio dell'inventario per posizione e i livelli di stock previsti
La funzionalità di rifornimento basato sulla domanda del sistema utilizza i dati storici delle vendite e le tendenze stagionali per gestire dinamicamente i punti di riordino, garantendo un rifornimento tempestivo e riducendo al minimo le rotture di stock. Inoltre, l'evasione ordini multi-posizione di NetSuite consente di definire regole di evasione predefinite, eliminando le spedizioni multiple per un singolo ordine ed evitando spese di spedizione eccessive.
Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle NetSuite
- Automazione dei conteggi dell'inventario con Smart Count di NetSuite
- Eliminare le spedizioni duplicate e le spese di spedizione in eccesso con regole di evasione ordini specifiche per posizione
- Aumenta la precisione dei controlli delle scorte con conteggi intelligenti del ciclo delle scorte
Limiti di Oracle NetSuite
- Le implementazioni possono essere piuttosto costose e scoraggianti per le piccole imprese
- Il supporto dedicato necessario in ambienti personalizzati è spesso a pagamento
Prezzi di Oracle NetSuite
- Prezzi personalizzati
Valutazione e recensioni di Oracle NetSuite
- G2: 4/5 (oltre 3.500 recensioni)
- Capterra: 4. 2/5 (più di 1.500 recensioni)
7. Microsoft Dynamics 365 (il migliore per l'ottimizzazione dell'inventario incentrato sul prodotto)*
Microsoft Dynamics 365 è una soluzione ERP che racchiude tutta la familiarità e l'atmosfera dei popolari prodotti Office come Excel e Outlook. La soluzione offre un magazzino multi-posizione in tempo reale e un potente modulo per il processo di approvvigionamento.
Si integra anche con il set di strumenti Microsoft, tra cui Power BI, Power Automate, Office 365, Teams e altri ancora. Inoltre, Microsoft Dynamics 365 consente ai client di utilizzare le sue funzionalità avanzate di IA per creare agenti IA personalizzati per le attività di routine. L'integrazione del sistema con altri processi aziendali, come il commerciale e gli acquisti, semplifica le operazioni e migliora il processo decisionale.
Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Dynamics 365
- Rifornisci le scorte grazie agli algoritmi di IA che elaborano dati reali, domanda e disponibilità
- Impostazione di punti di riordino automatico per ottimizzare il processo di rifornimento, garantendo un rifornimento tempestivo in base a soglie predefinite
- Accedi a dashboard basati sul ruolo e a corsi di formazione per una configurazione rapida e semplice del flusso di lavoro
Limiti di Microsoft Dynamics 365
- Le integrazioni sono limitate all'ecosistema Microsoft
- Potrebbe non avere l'accessibilità di cui i team remoti hanno bisogno
Prezzi di Microsoft Dynamics 365
- versione di prova gratis*
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $/mese per utente
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $ al mese per utente
- Dynamics 365 Business Central Membri del team: 8 $ al mese per utente
Valutazione e recensioni di Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: 4. 4/5 (oltre 5.700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Dynamics 365?
Offre soluzioni piuttosto solide per la finanza e la catena di fornitura e gli strumenti della dashboard possono fornire informazioni in tempo reale sulle vendite di magazzino e sulle previsioni della domanda. È anche facile da integrare con altri strumenti MD come 365 Sales e CS
Offre soluzioni piuttosto solide per la finanza e la catena di fornitura e gli strumenti dashboard possono fornire informazioni in tempo reale sulle vendite di magazzino e sulle previsioni della domanda. È anche facile da integrare con altri strumenti MD come 365 Sales e CS
8. Sage X3 (il migliore per flussi di lavoro di inventario ERP personalizzabili)
Sage X3 è una soluzione ERP completa progettata per migliorare la gestione dell'inventario aziendale in vari settori. Il monitoraggio dei livelli di inventario in tempo reale consente alle organizzazioni di monitorare in modo efficiente le scorte in più siti e magazzini.
Il sistema supporta vari tipi di inventario, inclusi elementi prodotti, acquistati, subappaltati e non in stock, offrendo flessibilità nella gestione di diverse linee di prodotti. Con informazioni sui prodotti definibili dall'utente e capacità di integrazione, Sage X3 garantisce che tutti i reparti possano accedere a dati di inventario accurati e aggiornati, facilitando il processo decisionale informato e le operazioni semplificate.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sage X3
- Garantire gli standard dei prodotti attraverso funzionalità/funzioni di controllo qualità, gestione dei lotti, numeri di serie, durata di conservazione e scadenza
- Espandi la gestione dell'inventario su scala globale con il supporto nativo multilingua e multivaluta
- Adattamento a esigenze uniche e complesse con un'ampia personalizzazione del flusso di lavoro e delle funzionalità/funzioni
Limiti di Sage X3
- Mancano ampie integrazioni con i moduli di spedizione e commerciali come altri software di gestione dell'inventario e-commerce
- Ha un'implementazione complessa e un ampio intervallo di funzionalità/funzioni che potrebbero non essere adatte a piccole imprese e start-up
Prezzi di Sage X3
- Prezzi personalizzati
Valutazione e recensioni di Sage X3
- G2: 3. 9/5 (25+ recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (75+ recensioni)
➡️ Per saperne di più: Il miglior software di gestione dell'inventario per l'e-commerce
9. ERPNext (il migliore per il monitoraggio dell'inventario open source)
Da fare. Oltre a funzioni essenziali come il monitoraggio dei lotti e la gestione delle scorte, il software aiuta a convalidare i movimenti con controlli di qualità. Inoltre, le transazioni sono fluide con i magazzini preimpostati e le impostazioni del metodo di determinazione del prezzo
Il sistema supporta la creazione e la manutenzione di varianti di prodotto in base a parametri quali dimensione, colore o materiale, consentendo una gestione dettagliata degli elementi. È inoltre dotato di semplici script di installazione per la distribuzione di server e processi.
Le migliori funzionalità/funzioni di ERPNext
- Monitoraggio delle merci immagazzinate presso le posizioni dei clienti e gestione della fatturazione in fase commerciale tramite inventario in conto deposito
- Gestisci gli sconti sugli elementi per diverse parti o condizioni con le impostazioni del programma promozionale
- Rendi globale la contabilità con fatture, spese e report finanziari in più valute
Limiti di ERPNext
- Offre meno opzioni plug-and-play rispetto agli ERP proprietari
- Potrebbe rallentare con set di dati di grandi dimensioni o flussi di lavoro complessi
Prezzi ERPNext
- Small Business: 50 $/mese
- Enterprise: Prezzi personalizzati
- Pacchetto esito positivo: a partire da 1250 $ (tariffa fissa) per l'implementazione
Valutazione e recensioni di ERPNext
- G2: 4. 2/5 (40+ recensioni)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ERPNext?
ERPNext È facile da implementare, supportare e personalizzare grazie al fatto che utilizza solo codice open source, Python JS, ecc.
ERPNext È facile da implementare, supportare e personalizzare grazie al fatto che utilizza solo codice open source, Python JS, ecc.
10. SAP S/4HANA (il migliore per avere una visione d'insieme dell'inventario dell'azienda)
SAP S/4HANA è pensato per le grandi organizzazioni o per quelle che stanno per crescere in questo senso. La sua suite ERP di nuova generazione è progettata per gestire tutto in tempo reale con l'elaborazione in memoria e l'automazione basata sull'IA per ottimizzare i flussi di lavoro. L'integrazione del sistema con altri moduli SAP, come quelli commerciali, di distribuzione e di pianificazione della produzione, garantisce operazioni senza soluzione di continuità e coerenza dei dati lungo tutta la catena di fornitura.
S/4HANA dispone anche di analisi integrate e di un'interfaccia Fiori intuitiva per favorire il processo decisionale analitico. Supporta inoltre implementazioni cloud, on-premise e ibride, rendendolo scalabile per le aziende. In breve, è un concentrato di potenza per la trasformazione digitale.
Le migliori funzionalità/funzioni di SAP S/4HANA
- Genera automaticamente i documenti successori richiesti per ogni movimento di merci, come i documenti contabili pertinenti
- Migliora la qualità e la conformità delle scorte con la reportistica normativa integrata e l'automazione della gestione del rischio
- Gestisci le righe di ordine espansive con le tecniche di compressione e il layout colonnare di S/4HANA
Limiti di SAP S/4HANA
- Il passaggio dai sistemi legacy SAP richiede un piano dettagliato
- I processi standardizzati possono limitare le configurazioni personalizzate approfondite
Prezzi SAP S/4HANA
- Prezzi personalizzati
Valutazione e recensioni di SAP S/4HANA
- G2: 4. 5/5 (più di 750 recensioni)
- Capterra: 4. 4/5 (oltre 300 recensioni)
📌 Menzioni speciali
- Infor CloudSuite (la migliore per soluzioni ERP specifiche del settore con informazioni dettagliate sull'inventario basate sull'IA)
- Acumatica (la migliore per le aziende in crescita che richiedono un monitoraggio dell'inventario scalabile e basato su cloud)
- SYSPRO (il migliore per le aziende di produzione e distribuzione di medie dimensioni che necessitano di aggiornamenti dell'inventario in tempo reale)
- DEAR Systems (il migliore per il commercio elettronico e le aziende al dettaglio che gestiscono inventari complessi su più canali)
Come raggiungere il picco di salute dell'inventario con ClickUp
La gestione dell'inventario integrata nell'ERP evita il blocco del flusso di cassa in eccesso e rimuove il rischio di accumuli improvvisi. Inoltre, si ha più possibilità di migliorare l'accuratezza dell'inventario, il tutto senza ostacolare le linee di produzione o le vendite ai clienti.
Le soluzioni contenute in questa guida sono sicuramente adatte alle vostre esigenze specifiche. Tuttavia, è fondamentale dare priorità alla produttività e all'analisi, oltre alla visibilità dell'inventario.
ClickUp è in cima alla lista grazie alla sua versatile gestione delle attività e automazione, che lo rendono la scelta ideale.
È ora di mantenere l'inventario verde come norma? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!