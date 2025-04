oltre 30 prompt IA su Leonardo per immagini straordinarie

Immagina una metropoli luminosa su un pianeta alieno, con grattacieli fatti di strutture cristalline e fiumi di neon che scorrono per le strade.

Qualche anno fa, trasformare tali idee in realtà visiva richiedeva un team di designer esperti e artisti visivi dotati di strumenti di alto livello.

Grazie all'IA generativa, anche chi non ha esperienza nel campo del design può ora creare immagini incredibilmente suggestive in pochi minuti. Ora immagina di avere questo tipo di potere creativo a portata di mano, con una piattaforma come Leonardo IA.

In questo post del blog, ti guideremo attraverso oltre 30 esempi di prompt IA di Leonardo che possono essere modificati, rinnovati o utilizzati come ispirazione per generare i tuoi capolavori visivi.

È ora di rimboccarsi le maniche! 💁‍♀️

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Leonardo IA è una piattaforma generativa di IA che trasforma i prompt di testo in immagini, texture e concept art Funzionalità/funzioni come l'addestramento personalizzato dei modelli, l'immagine-prompt e lo storyboarding consentono agli utenti di perfezionare le immagini con precisione Padroneggiare i prompt aumenta la creatività e l'efficienza. I prompt strutturati aiutano a generare immagini accurate e di alta qualità, riducendo il tempo e il lavoro richiesto ClickUp aiuta a gestire le immagini generate dall'IA. Con strumenti come lavagne online, documenti e Brain, i team possono organizzare le idee, collaborare e semplificare i flussi di lavoro creativi

Capire Leonardo IA

Leonardo IA (acquisito da Canva) è una piattaforma IA generativa che utilizza algoritmi ML avanzati per trasformare prompt testuali in immagini, illustrazioni, texture e concept art di alta qualità.

tramite Leonardo IA

Inoltre, offre agli utenti opzioni di personalizzazione avanzate per rifinire, manipolare e perfezionare le loro creazioni senza renderle artificiali o incoerenti. Questo è particolarmente utile per gli sviluppatori di giochi, i designer e gli artisti che richiedono un controllo accurato sui loro risultati.

Funzionalità/funzioni chiave di Leonardo IA

Formazione personalizzata del modello: addestra l'IA con le tue immagini per creare immagini che corrispondono al tuo stile, al tuo marchio o alla tua visione artistica

Da immagine a prompt: carica un'immagine e l'IA genererà un prompt per aiutarti a ricreare o perfezionare immagini simili senza sforzo.

Assistenza prompt IA: Ottieni prompt più intelligenti con suggerimenti di aggettivi, avverbi ed emozioni per migliorare i tuoi risultati

Storyboarding: crea facilmente una sequenza di immagini per mappare storie, campagne di marketing o concetti di giochi

Modalità privata: mantieni riservate le tue creazioni con un semplice pulsante di attivazione/disattivazione per una maggiore privacy

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

Perché è fondamentale padroneggiare i prompt?

Leonardo IA trasforma le idee in immagini straordinarie in pochi minuti, ma solo se gli dai i prompt giusti. Più specificamente, più sei chiaro, migliori saranno i risultati che potrai aspettarti.

Allora, vediamo perché è necessario padroneggiare i prompt IA di Leonardo:

Fornisce risultati accurati: Un prompt ben definito aiuta l'IA a comprendere lo stile, la composizione e i dettagli esatti che desideri nelle tue immagini

Riduce il numero di tentativi ed errori: i prompt chiari impediscono all'IA di produrre immagini casuali o non corrispondenti, il che significa meno revisioni

Migliora il controllo creativo: istruzioni specifiche ti consentono di mettere a punto l'illuminazione, la prospettiva e gli effetti artistici senza bisogno di modifiche successive

Aumenta la scalabilità: prompt efficaci aiutano a generare più varianti dello stesso concetto mantenendo la coerenza

Ottimizza costi ed efficienza: Prompt ben strutturati ti aiutano a generare output di alta qualità, riducendo la dipendenza da costosi designer per le bozze iniziali

🔍 Lo sapevi? Alcuni modelli IA sono in grado di scrivere i propri prompt! Automatic Prompt Engineer (APE) genera, testa e seleziona il prompt più performante, il tutto in modo autonomo.

➡️ Per saperne di più: Modelli IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

Esempi di prompt IA Leonardo

Leonardo IA sta unendo l'IA al design grafico, creando tutto, dai mondi fantastici e onirici ai ritratti cinematografici.

Per aiutarti a ottenere i migliori risultati, abbiamo raccolto oltre 30 prompt Leonardo IA che puoi prendere come ispirazione o provare da solo (è ora di dare vita al tuo ingegnere di prompt interiore!) 👇

Prompt per generare immagini fantasy e mitologiche

Ecco alcuni prompt IA di Leonardo e immagini relative a creature mitiche, figure eroiche e realtà incantevoli.

1. Canary nera in tessuto leopardato

Prompt: Una supereroina ispirata a Black Canary, combinata con un design a tema leopardo, in piedi in mezzo a un vivace paesaggio urbano. Indossa un costume elaborato con motivi leopardati e dettagli in pelle nera

💡Suggerimento professionale: incorpora sempre elementi narrativi cinematografici. Usa descrittori precisi che aggiungono profondità, come luci drammatiche, materiali testurizzati e contesti ambientali evocativi, per trasformare descrizioni di base dei personaggi in scene visivamente stratificate.

2. Un drago fotorealistico sulle montagne medievali

Prompt: Un maestoso drago nero altamente dettagliato appollaiato su una collina rocciosa, che domina una valle rigogliosa con un fiume tortuoso e montagne in lontananza

3. Un samurai solitario che cammina in una foresta di bambù

Prompt: Un samurai solitario con una katana, che cammina in una foresta di bambù avvolta dalla nebbia al tramonto, con un bagliore morbido e infuocato sullo sfondo, riflessi nell'acqua, composizione cinematografica, stile anime altamente dettagliato, illuminazione dinamica, nebbia volumetrica, texture intricate

📌 La maggior parte degli strumenti di IA utilizza per impostazione predefinita immagini quadrate, ma l'uso di proporzioni personalizzate offre un inquadramento migliore. Cinematic (21:9 o 16:9) : ideale per paesaggi e scene d'azione dinamiche

Verticale (9:16 o 4:5) : ideale per ritratti ottimizzati per dispositivi mobili con sfondi coinvolgenti

Ultra-wide (32:9): ideale per riprese panoramiche mozzafiato

4. Una fotografia di un antico tempio con dettagli intricati

Prompt: Un antico complesso di templi indiani con intricate sculture in pietra e vivaci tonalità di arenaria, illuminato dalla morbida luce del sole. L'architettura è maestosa, circondata da una vegetazione lussureggiante, con un'atmosfera serena e senza tempo resa in uno stile fotorealistico e cinematografico

Prompt per generare immagini di architettura e interior design

Ecco alcuni prompt che abbiamo provato a creare per realizzare interni mozzafiato, architetture e concetti artistici futuristici con Leonardo IA:

5. Casa moderna con piscina a sfioro e vista sull'oceano

Prompt: La casa presenta un sorprendente design sospeso con una piscina a sfioro che si fonde perfettamente con l'oceano. Circondata da un paesaggio minimalista con piante autoctone, la terrazza in vetro offre una vista ininterrotta sul mare e sull'orizzonte. Una calda luce esalta l'atmosfera serena e moderna.

🖌️Ulteriori dettagli: Per creare questa immagine abbiamo utilizzato Leonardo Kino XL e selezionato l'opzione preimpostata Cinematic.

6. Perfeziona l'illuminazione di questa immagine di un grattacielo urbano

Prompt: Un moderno edificio aziendale con un'elegante facciata blu, grandi finestre di vetro che riflettono lo skyline della città, il marchio ClickUp ben visibile in alto in grassetto bianco, un ambiente urbano con grattacieli sullo sfondo, una calda illuminazione dorata, altamente dettagliato, fotorealistico, in stile architettonico professionale

7. Architettura futuristica nel deserto

Prompt: Una struttura architettonica futuristica nel mezzo di un vasto paesaggio desertico, con un design elegante, curvo, in vetro e cemento. Circondata da dune di sabbia e montagne lontane sotto un cielo azzurro e limpido, la scena combina il minimalismo moderno con un'atmosfera surreale e fantastica. Illuminazione ultra dettagliata e cinematografica.

8. Sala da tè giapponese minimalista con luci soffuse

Prompt: Una tranquilla sala da tè giapponese con tradizionali tatami, un basso tavolo di legno e una vista aperta su un giardino lussureggiante e sereno. La scena è minimalista, con elementi in legno naturale, luci soffuse e un'atmosfera tranquilla

9. Interno di una chiesa medievale riccamente decorata

Prompt: Interno di una chiesa medievale, soffitti a volta, affreschi intricati, vetrate colorate, panche in legno dettagliate, dettagli dorati sull'altare, calda illuminazione dei lampadari, luce del sole che filtra sul pavimento in pietra, fotorealistico, altamente dettagliato

🎯Ricorda: Leonardo IA funziona meglio con frasi brevi e descrittive piuttosto che con frasi lunghe e complicate, quindi crea un prompt chiaro

10. Un'inquietante villa gotica

Prompt: Una villa gotica abbandonata con archi intricati, un lampadario impolverato, tende di velluto rosso strappate, pavimenti in legno rotti, luce fioca che filtra attraverso alte finestre e un'atmosfera inquietante e spettrale

Prompt per generare visualizzazioni di natura e paesaggi

Ora utilizziamo Leonardo IA per creare scene naturali realistiche ambientate in foreste serene e montagne maestose 👇

11. Splendido uccello su un albero in fiore

Prompt: Un uccellino vivace appollaiato su un ramo di ciliegio in fiore in primavera, con piumaggio blu, giallo e rosso, uno sfondo sfocato con fiori e petali che cadono delicatamente e la calda luce del sole. Ultra dettagliato, fotorealistico in 8K con illuminazione naturale e colori vivaci

12. Un feroce orso polare che incarna la potenza selvaggia e il dramma della natura

Prompt: Un potente orso polare che corre attraverso un paesaggio innevato sotto un cielo tempestoso e scuro, illuminato da un lampo brillante, con la neve che vola tutt'intorno, cinematografico e fotorealistico, altamente dettagliato, atmosfera drammatica

💡Suggerimento professionale: utilizza il doppio stacking per forzare i generatori IA a creare livelli naturali, proprio come farebbe una fotocamera. Invece di lasciare che sia l'IA a decidere la profondità, separa manualmente primo piano, piano intermedio e sfondo nel tuo prompt. Esempio: "Un cavaliere in primo piano (in primo piano), rovine coperte dalla nebbia che svaniscono in lontananza (in secondo piano), un cielo rosso sangue (sfondo, leggermente sfocato). "

13. Foglie dorate autunnali su un lago sereno

Prompt: Una tranquilla scena autunnale in riva a un lago, dove foglie dorate e rosse cadono dolcemente da una grande quercia. Il lago riflette le tenui tonalità del cielo serale, creando un'atmosfera sognante e pacifica. Le increspature sull'acqua aggiungono realismo, mentre una leggera brezza muove le foglie rimaste nell'aria. La scena è illuminata da una luce calda e dorata, che esalta l'accogliente atmosfera autunnale. Illuminazione cinematografica ultra dettagliata e fotorealistica

14. Primo piano fotorealistico di un girasole dai colori vivaci

Prompt: Primo piano fotorealistico di girasoli gialli vivaci con foglie verde intenso, disposti su uno sfondo scuro e strutturato

15. Primo piano di un fenicottero delle dimensioni di un dito

Prompt: Primo piano di un fenicottero rosa in miniatura appollaiato delicatamente sulla punta di un dito umano, sullo sfondo di un caldo tramonto dorato. Le piume del fenicottero sono dettagliate e morbide, con vivaci tonalità rosa e trame intricate

Prompt per generare concetti fantascientifici e futuristici

16. Leader ribelle in tenuta cyberpunk

Prompt: Rogue, una feroce leader trentenne della resistenza Eclipse Down, sta in piedi con sicurezza. I suoi lunghi capelli castani con dreadlocks bluastri fluttuano al chiaro di luna. Indossa un completo da combattimento nero con guanti cibernetici, un distintivo metallico e pantaloni neri con accenti blu neon. Il paesaggio urbano futuristico alle sue spalle risplende di ologrammi e luci artificiali, sottolineando la sua presenza imponente

🔍Lo sapevi? Puoi utilizzare la scheda Prompt negativo su Leonardo IA per rimuovere elementi indesiderati da un'immagine. Per iniziare, puoi inserire elementi come "effetti sfocati", "mani distorte" o "nessuna immagine cartoon"

17. Uomo con maschera antigas in una città distopica

Prompt: Un uomo cupo che indossa una maschera antigas futuristica in un paesaggio urbano distopico bagnato dalla pioggia, illuminato da morbide luci al neon. L'impostazione è cupa e cinematografica, con gocce di pioggia dettagliate che riflettono il bagliore della città. Ultra-realistico e suggestivo con un tocco fantascientifico

18. Astronave aliena che sorvola al tramonto un lago tranquillo

Prompt: Un dipinto digitale di un'enorme astronave aliena che si libra sopra un paesaggio sereno al tramonto, proiettando riflessi su un lago calmo sottostante

19. Immagine fotorealistica di Mercurio

Prompt: Un enorme pianeta luminoso domina l'orizzonte alieno, proiettando una calda luce arancione su un terreno arido e roccioso con massi sferici sparsi. Un fiume tortuoso riflette il bagliore dei due soli che tramontano all'orizzonte, sotto un cielo cosmico limpido e pieno di stelle. Immagine cinematografica, ultra dettagliata e fotorealistica

🔖 Promemoria: usa molti verbi d'azione e indicazioni cinematografiche nei tuoi prompt. Ad esempio,❌ "Un guerriero in un campo di battaglia" → Noioso✅ "Un guerriero sfregiato dalla battaglia che stringe la spada, mentre la pioggia cade e le braci turbinano nell'aria fumosa" → Sembra vivo

20. Camera da letto subacquea futuristica e lussuosa

Prompt: Una camera da letto subacquea futuristica con mobili bianchi eleganti e moderni e grandi pareti di vetro che offrono una visuale sulla vita marina e sulle barriere coralline

Prompt per generare arte astratta

Discutiamo ora alcuni prompt artistici IA che puoi inserire nei generatori di arte IA per dare vita alle tue idee astratte 👇

21. Poster di gatto con arte geometrica astratta

Prompt: un design simile a un poster con un gatto stilizzato su uno sfondo patchwork floreale dai colori vivaci, lo sguardo leggermente rivolto verso l'alto, colori audaci, linee pulite, motivi intricati, ispirato all'arte folk moderna

22. Aggiungi uno sfondo retrò a un'immagine di un'auto d'epoca

Prompt: Migliora lo sfondo di un'auto rossa vintage parcheggiata su un campo erboso aggiungendo un cielo con raggi di sole in stile retrò, montagne lontane e palme alte. Usa toni caldi e audaci con un'estetica nostalgica anni '70. Mantieni l'auto intatta mentre sfumi lo sfondo in modo uniforme.

23. Impostazione della tabella per la colazione

Prompt: Un'opera d'arte digitale fotorealistica di una rustica tavola di legno ricoperta di frutta fresca, pane artigianale e un bicchiere di miele che cola su pancake caldi. La luce naturale morbida mette in risalto le texture e i colori, creando un'atmosfera accogliente e invitante.

24. Una fotografia di una ciliegia matura e succulenta

Prompt: fotografia di una singola ciliegia rossa lucida con un picciolo verde, posizionata su un morbido tessuto color crema. L'illuminazione è naturale e diffusa, creando una composizione minimalista ed elegante con una profondità di campo ridotta per mettere a fuoco il soggetto

25. Tazza di caffè fumante in un'accogliente caffetteria

Prompt: Immagine fotorealistica di una tazza di caffè fumante su uno smartphone, appoggiato su un tavolo da caffè in legno. Lo sfondo presenta una calda illuminazione ambientale proveniente da lampade a sospensione in stile industriale e un interno accogliente e moderno con grandi finestre e dettagli sfocati

26. Un hamburger succulento in un ristorante impostazione

Prompt: Primo piano fotorealistico di un succulento cheeseburger con lattuga, pomodoro e panino lucido, circondato da ciotole di patatine fritte, biscotti e snack su un tavolo di legno. Lo sfondo mostra l'atmosfera sfocata e calda di un ristorante con persone che cenano

Altri prompt su Leonardo

27. Perfezionamento dell'illuminazione dei ritratti

Prompt: perfeziona l'immagine di una donna sorridente migliorando la luce soffusa sul suo viso e aggiungendo maggiore profondità al paesaggio urbano sfocato in primo piano

28. Una ripresa dall'alto di un mercato affollato

Prompt: Una ripresa dall'alto di un vivace mercato all'aperto con bancarelle colorate, acquirenti indaffarati e intricati motivi di merci disposte simmetricamente

29. Un teleobiettivo che immortala un cervo che emerge dalla foresta

Prompt: Un teleobiettivo che riprende un cervo in una radura nella foresta, circondato da una leggera nebbia e da foglie sfocate in lontananza

30. Cattura una persona che guarda fuori dalla finestra

Prompt: Inquadratura a mezz'angolo di una persona che guarda fuori da una finestra, con le luci della città riflesse sul vetro e uno sfondo interno sfocato

31. Crea una macrofotografia altamente dettagliata degli ingranaggi di un orologio in movimento

Prompt: Un primo piano macro di ingranaggi di un orologio in movimento, con riflessi intricati e dettagli metallici nitidi. Ultra-dettagliato e a fuoco

32. Una visualizzazione incentrata sulla profondità di una foresta in autunno

Prompt: Una visualizzazione incentrata sulla profondità di un sentiero nel bosco fiancheggiato da foglie autunnali colorate, con la luce del sole che filtra attraverso gli alberi e uno sfondo sfocato di boschi in lontananza

Ecco una carrellata di alcuni degli esempi più definiti, sfumati ed elaborati di prompt IA Leonardo da cui puoi trarre ispirazione!

🌟 Bonus: Esempi essenziali di prompt Midjourney

Crea i tuoi prompt IA di Leonardo

Ora che hai visto alcune delle opere d'arte più belle che Leonardo IA è in grado di creare, ti guideremo attraverso un approccio sistematico alla creazione di prompt efficaci.

1. Inizia con una visione chiara

Il processo di generazione dei prompt inizia molto prima di premere la barra dei prompt. Inizia con una visione vivida e dettagliata di ciò che vuoi creare.

Non affrettare il processo. Prenditi invece un po' di tempo per raccogliere ispirazione e riferimenti per creare prompt dettagliati. Ancora meglio, usa i modelli di moodboard e le bacheche delle idee per il brainstorming e organizzare i tuoi pensieri.

Questo approccio ti aiuterà a pensare chiaramente alle tavolozze dei colori, agli stili artistici e ai temi, gettando le basi per un prompt ben strutturato.

2. Definisci e descrivi il tuo soggetto

Il soggetto è la prima cosa da inserire nel generatore di prompt IA. È il punto focale (elemento centrale) dell'immagine, che prepara la fase in cui i prompt IA possono lavorare la loro magia

Ora, un soggetto potrebbe essere qualcosa di semplice come un albero. Tuttavia, la chiave qui è essere il più specifici possibile. Pensa ad attributi come colore, dimensione, consistenza, posizione o qualsiasi funzionalità/funzione unica che faccia risaltare il soggetto.

Se non sai come costruire una descrizione dell'argomento, ecco alcune domande a cui potresti provare a rispondere: 👉Qual è il soggetto? e. g. , una persona, un animale, un oggetto o una scena👉C'è una parola d'azione che può descrivere il soggetto? e. g. , camminare, volare, riposare👉Che tipo di umore o emozione trasmette il soggetto? e. g. , pacifico, misterioso, vivace👉Dove si trova il soggetto? e. g. , in una foresta, su un tetto futuristico, sotto un cielo stellato👉Quali dettagli rendono unico il soggetto? e. g. , occhi luminosi, motivi intricati

Prendendo il nostro esempio, invece di "un albero", un soggetto migliore per la generazione di immagini IA potrebbe essere "una quercia secolare con radici contorte"

3. Migliora il prompt con i modificatori

I modificatori sono elementi descrittivi che trasformano le tue idee in un risultato ricco di sfumature.

Sono quei "dettagli extra" che definiscono l'aspetto, l'atmosfera o l'interazione del soggetto con l'ambiente circostante, coprendo aspetti quali lo stile, la composizione, l'illuminazione, le texture e molto altro ancora.

Una breve guida con parole che potresti usare per descrivere diversi modificatori:

Modificatore Descrizione Cheatsheet Stile Specifica lo stile artistico di un'immagine Cyberpunk, Anime, rendering 3D, fotorealistico, acquerello, astratto, gotico Illuminazione Descrivi come la luce interagisce con il soggetto o lo sfondo Illuminazione da studio, radiosa, luci al neon, soffusa, ora dorata, studio, bagliore morbido Stato d'animo Specifica il tono emotivo o l'atmosfera dell'immagine Estroso, tranquillo, gioioso, intenso, malinconico Texture Definisci l'atmosfera o i dettagli della superficie di un'immagine Ruvido, pavimentato, lucido, brillante, vellutato, scintillante, screpolato Composizione Descrivi la disposizione degli elementi in una cornice Simmetrico, centrato, fuoco centrale, panoramico, primo piano, grandangolare Angolazioni della fotocamera e obiettivi Descrivi se hai in mente una fotocamera e un obiettivo specifici Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Ambiente Descrivi l'impostazione in cui si trova il soggetto Foresta nebbiosa, skyline urbano, prato incantato, deserto arido, città distopica

4. Sii specifico con i prompt negativi

Proseguendo, qui è dove dici specificatamente a Leonardo IA cosa non vuoi vedere nell'immagine.

Può trattarsi di una funzionalità/funzione, uno stile o un elemento specifico che può distorcere l'immagine e renderla meno accattivante.

Alcune parole chiave negative di Leonardo IA che puoi salvare per te stesso: Nessun colore brillante

Nessuna immagine sfocata

Nessuna immagine cartoon

Nessun volto clonato

Niente titoli strani

Niente occhi incrociati

Puoi aggiungere questi dettagli direttamente nel tuo prompt, ma è molto più facile utilizzare la funzionalità/funzione di prompt negativo di Leonardo IA. Ti aiuta a perfezionare i risultati senza ingombrare il prompt principale.

5. Dai priorità alla sequenza

Ora che hai perfezionato i tuoi prompt con modificatori e parole chiave negative, è il momento di assegnare loro una priorità. Disponili in ordine di importanza per guidare l'IA e ottenere i migliori risultati.

Ehi, ecco una struttura di prompt che vale la pena tenere a portata di mano:

Soggetto descrittivo + stile + composizione + illuminazione dei colori + dettagli di rendering aggiuntivi + prompt negativo

Esploriamo ora alcuni consigli pratici per aiutarti a creare prompt IA ancora più efficaci:

Impara e fai pratica : comunità e risorse dedicate come : comunità e risorse dedicate come r/leonardoai (Reddit), server Discord canali della community (centro YouTube ufficiale di Leonardo) e guide della community possono offrire tecniche creative per promuovere nuove idee

Prompt di design con un generatore di prompt : utilizza il generatore di prompt di Leonardo o la funzionalità Magic Prompt per creare e migliorare i tuoi prompt

Sperimenta con l'astrazione: Leonardo eccelle nella visualizzazione di concetti che non esistono nella realtà, quindi dai libero sfogo alla tua immaginazione

Come strumento di IA per designer, Leonardo IA può dare vita a qualsiasi concetto, ma trasformare un'idea in un progetto creativo completamente realizzato è una sfida diversa.

Il processo va oltre la generazione di una singola immagine. Comprende il brainstorming, il perfezionamento delle idee, la strutturazione dei prompt, l'allineamento delle idee con il tuo team e la gestione dei feedback, il tutto prima che l'immagine finale prenda forma. Senza un sistema strutturato per gestire le revisioni e coordinare le attività, le cose andranno solo peggiorando.

Entra in ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, portando ordine, organizzazione e collaborazione nel tuo flusso di lavoro creativo. Ecco come puoi usarla ⬇️

Usa le lavagne online ClickUp per generare idee per il tuo moodboard

Ogni progetto di design inizia con una scintilla di ispirazione, un concetto che aspetta di prendere forma.

Ma le idee non esistono isolate. Hai bisogno di uno spazio dove annotare i tuoi pensieri, fissare riferimenti e lasciare che la creatività fluisca liberamente. Senza di esso, i concetti si perdono, il feedback diventa frammentario e l'allineamento del team viene meno.

A questo punto, hai bisogno delle lavagne online ClickUp. Offrono uno spazio strutturato in cui il tuo team può raccogliere idee, perfezionarle e organizzarle prima di dar loro vita.

Con le lavagne online puoi fare brainstorming, discutere e presentare le tue idee in tempo reale senza perdere traccia di nulla.

Per rendere l'offerta ancora più allettante, puoi anche utilizzare ClickUp Brain (integrato con le lavagne online) per tradurre le tue idee abbozzate in immagini desiderate senza mai uscire dalla piattaforma. Basta inserire il prompt, perfezionare e inserire.

Usa ClickUp Brain integrato nelle lavagne online per spiegare la tua visione in tempo reale ai tuoi colleghi

💡 Suggerimento per professionisti: Gestisci più immagini e opere d'arte generate dall'IA? Usa le lavagne online di ClickUp per classificarle in base all'atmosfera, alla tavolozza dei colori o alla composizione, in modo che il tuo team possa mantenere una direzione creativa coerente.

Usa ClickUp Docs per creare, archiviare e perfezionare i tuoi prompt IA

Un ottimo prompt richiede raffinatezza, iterazione e coerenza per ottenere i migliori risultati. Per non parlare del fatto che a questo punto avrai più prompt su cui lavorare. È qui che devi dare ai tuoi brainstorming grezzi una struttura e uno spazio in cui vivere.

ClickUp Docs viene in tuo soccorso con uno spazio centralizzato per archiviare, perfezionare e collaborare sui prompt, garantendo che il tuo team rimanga allineato e il tuo processo creativo strutturato.

Usa i documenti ClickUp per creare prompt per i tuoi progetti visivi

In breve, usa ClickUp Docs per:

✅ Documenta e perfeziona i prompt IA: salva le bozze iniziali, prova diverse varianti e perfeziona le descrizioni per garantire che le immagini generate dall'IA corrispondano alla tua visione

✅ Crea una libreria di prompt centralizzata: organizza i prompt passati per categoria, campagna o stile per un uso futuro

✅ Collabora in tempo reale: aggiungi note, suggerisci miglioramenti e monitora le revisioni per garantire la coerenza tra i progetti creativi

✅ Collega documenti a lavagne online e attività: collega senza problemi le note di brainstorming alle attività di ClickUp per un'esecuzione più snella dei progetti

💡 Suggerimento per utenti esperti: Crea una sezione "Registro esiti positivi dei prompt" nei tuoi documenti ClickUp in cui monitorare quali prompt hanno generato i risultati migliori, insieme alle variabili chiave che li hanno resi efficaci. Assegna tag ai prompt di successo con metriche quali accuratezza, corrispondenza dello stile e numero di iterazioni per creare best practice basate sui dati.

Usa una soluzione centralizzata per unire i prompt IA

Chiedi a qualsiasi team di progettazione e ti dirà che lavorare tra diversi reparti è un vero caos. Le richieste arrivano da tutte le parti, i feedback sono sparsi e le priorità cambiano continuamente.

E non è solo una sensazione: l'86% dei dipendenti afferma che la mancanza di collaborazione e una comunicazione inefficace sono le cause principali dei fallimenti sul posto di lavoro.

Questo è ciò che ClickUp ti offre. In poche parole, unisci tutti i tuoi progetti di design su ClickUp's Design Solution for Teams e:

✅ Organizza le attività di progettazione in arrivo in modo che nulla vada perso✅ Genera istantaneamente percorsi utente, profili e brief con Brain✅ Condividi mockup, fai brainstorming su lavagne online e monitora lo stato di avanzamento, tutto in un unico posto✅ Annota i progetti, incorpora file Figma e InVision e ottieni approvazioni più rapidamente

Organizza, perfeziona e collabora tra i vari reparti con la soluzione all-in-one per team di progettazione di ClickUp

Inoltre, con integrazioni per oltre 200 strumenti, tra cui Slack, Miro e Google Suite, ClickUp si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro (senza alcuna difficoltà)!

Come dice Nichole,

Dai grandi progetti di design ai semplici elenchi di cose da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. È utilizzato in tutta l'azienda e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di vedere lo stato di avanzamento e le attività in corso che devono essere eseguite.

Dai grandi progetti di design ai semplici elenchi di cose da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. È utilizzato in tutta l'azienda e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di visualizzare lo stato di avanzamento e le attività in corso che devono essere eseguite.

➡️ Per saperne di più: Tendenze di graphic design per distinguere la tua azienda

Semplifica i tuoi processi creativi con ClickUp

Alla fine della giornata, ciò che conta di più è l'esecuzione del progetto, soprattutto per i team che gestiscono più progetti creativi contemporaneamente. Senza gli strumenti giusti, la collaborazione risulta frammentata, le idee vanno perse e le scadenze non vengono rispettate.

Ecco perché ClickUp è stato un vero salvagente per i team disorganizzati, riunendoli con lavagne online per il brainstorming, documenti per organizzare le idee e chat per la collaborazione in tempo reale, il tutto alimentato dall'IA.

Niente più incomprensioni. Niente più flussi di lavoro disorganizzati. Solo un lavoro di squadra perfetto dall'inizio alla fine. Prova ClickUp oggi stesso!