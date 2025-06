Modelli gratuiti per la reportistica PPC per semplificare l'analisi nel 2025

"Ho bisogno di questi numeri entro la fine della giornata!" La richiesta urgente del tuo capo di fornirgli i dati della campagna ti fa affannare tra fogli di calcolo infiniti e strumenti come Google Analytics.

Non sei solo in questa corsa frenetica: l'88% dei professionisti del marketing dedica più tempo alla reportistica che alle proprie attività.

Gestire campagne pay-per-click (PPC) non dovrebbe significare affogare nei dati o perdere informazioni fondamentali.

È qui che entra in gioco un solido modello di reportistica PPC: pensalo come il tuo centro di comando per i KPI della ricerca a pagamento. Il suo framework pronto all'uso ti aiuta a individuare le tendenze, a rilevare tempestivamente i problemi e a prendere decisioni di budget intelligenti.

Vuoi iniziare con uno di questi? Abbiamo fatto il lavoro più difficile per te, ricercando e testando decine di modelli compatibili con il tuo strumento di gestione degli annunci preferito.

Cosa sono i modelli di reportistica PPC?

I modelli di reportistica PPC aiutano i team di marketing a presentare le metriche chiave delle loro campagne pubblicitarie a pagamento in modo chiaro e organizzato, facilmente comprensibile dai client e dagli stakeholder.

Supponiamo che tu stia gestendo contemporaneamente più campagne pubblicitarie su Facebook e Google Ads. Invece di passare ore a raccogliere manualmente i dati da diverse piattaforme, un modello PPC compila automaticamente tutto ciò di cui hai bisogno.

Dai tassi di clic ai costi di conversione, tutto viene riportato in un unico formato standardizzato.

👀Lo sapevi? In media, le aziende di vari settori generano 2 dollari di entrate per ogni dollaro investito in Google Ads.

Cosa rende efficace un modello di reportistica PPC?

Un modello di reportistica PPC ben progettato offre informazioni immediate sulle metriche dei report di marketing, mantenendo tutti allineati sugli obiettivi e sullo stato di avanzamento.

Quindi, quali sono le priorità da considerare quando si sceglie o si crea un modello di reportistica PPC?

Panoramica chiara della campagna: il tuo modello deve fornire un'istantanea di alto livello che mostri i nomi delle campagne, i periodi di riferimento dei report e l'allocazione totale del budget

Metriche di performance essenziali: monitora i KPI di marketing dei contenuti che contano, come impressioni, clic, conversioni, percentuali di clic (CTR), costo per clic (CPC) e costo per acquisizione (CPA)

Analisi delle prestazioni degli annunci: includi sezioni per analizzare le prestazioni dei singoli annunci, in modo da identificare i gruppi di annunci che generano risultati e quelli che necessitano di piccole (o grandi) modifiche

Informazioni sulle parole chiave: assicurati che il tuo modello abbia uno spazio dedicato ai dati sul rendimento delle parole chiave

Monitoraggio del budget: Tieni sotto controllo le spese con una chiara ripartizione del budget. Ciò garantisce trasparenza e aiuta a mantenere un Tieni sotto controllo le spese con una chiara ripartizione del budget. Ciò garantisce trasparenza e aiuta a mantenere un tasso di crescita dei ricavi sano

Dati visivi: utilizza grafici e diagrammi per rendere i dati di performance marketing più comprensibili e coinvolgenti. I grafici a linee funzionano bene per le tendenze temporali, mentre i grafici a barre aiutano a confrontare metriche diverse

💡Suggerimento: definisci chiaramente ogni metrica nel tuo modello. In questo modo eviterai confusione e garantirai che tutti comprendano esattamente il significato dei numeri.

12 modelli gratuiti per la reportistica PPC

Ormai sai bene quanto siano convenienti i modelli di reportistica PPC per i professionisti del marketing. Ora immagina di avere questi modelli all'interno dell'app che usi per, beh, tutto!

Ecco cosa abbiamo qui: modelli di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Non fidarti solo della nostra parola! I clienti ClickUp si affidano ciecamente alle funzionalità della piattaforma.

ClickUp è particolarmente adatto per agenzie o organizzazioni che hanno clienti con cui collaborano più team. Ad esempio, un'agenzia di marketing che si occupa di SEO, PPC e progetti di sviluppo per lo stesso client. Questo aiuta a mantenere tutto il lavoro e lo stato di avanzamento in un unico posto, rendendo molto più facile tenere traccia dell'efficienza operativa.

Inoltre, abbiamo incluso modelli aggiuntivi provenienti da altre piattaforme affidabili.

Scopriamoli insieme!

1. Il modello di report delle campagne PPC di ClickUp

Scarica questo modello Visualizza tutte le metriche delle tue campagne in un unico posto con il modello di report delle campagne PPC di ClickUp

Gestire campagne di ricerca a pagamento su più piattaforme non è facile. Ci sono molti aspetti da tenere sotto controllo nella reportistica cross-channel: monitoraggio dei budget, monitoraggio delle conversioni e creazione di report per i client.

E se fosse possibile fare tutto questo e molto altro in un'unica area di lavoro organizzata? Entra nel mondo del modello di report delle campagne PPC di ClickUp. Ti consente di monitorare tutto, dalla spesa pubblicitaria ai tassi di conversione.

Ecco cosa rende unico questo modello:

Monitoraggio delle campagne: imposta stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento dalla pianificazione al completamento

Organizza le attività: Crea attività con liste di controllo dettagliate per diversi tipi di campagne di marketing

Monitora le metriche chiave: aggiungi campi personalizzati per monitorare metriche chiave come CTR, CPC e ROAS

Visualizza gli obiettivi: utilizza più viste (Elenco, Bacheca, Calendario) per visualizzare i dati delle campagne

Automatizza il lavoro: imposta notifiche automatiche per le attività cardine e gli aggiornamenti delle campagne

🌟Ideale per: Team di marketing digitale e specialisti PPC che desiderano semplificare la reportistica e l'analisi delle loro campagne.

2. Il modello di monitoraggio delle campagne ClickUp

Scarica questo modello Monitora le prestazioni PPC e il ROI con il modello di monitoraggio delle campagne ClickUp

Gestire più campagne di marketing su piattaforme diverse può sembrare un po' come fare il giocoliere con le motoseghe mentre si va sul monociclo.

Metti fine a questo circo con il modello di monitoraggio delle campagne di ClickUp. Riunisci i tuoi indicatori chiave di prestazione e i dati delle campagne per evitare di saltare da una scheda all'altra o di andare alla ricerca dei dati.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app completa per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Ecco perché è utile:

Dettagli tracciati: Gli stati personalizzati in ClickUp ti aiutano a contrassegnare lo stato di avanzamento come Bloccato, Annullato, Completato, Terminato o In corso

Copri le metriche importanti: I campi personalizzati integrati monitorano i KPI di marketing fondamentali come il budget speso, le impressioni, i tassi di conversione e il ROI

Pianifica le campagne: La La visualizzazione Calendario in ClickUp semplifica la pianificazione e la modifica delle sequenze temporali di marketing grazie alla funzionalità drag-and-drop

Monitorare lo stato: la vista Bacheca raggruppa le campagne in base allo stato o al canale, perfetta per individuare gli annunci più performanti

Visualizza le sequenze temporali: la visualizzazione Sequenza di ClickUp mostra lo stato delle campagne e le attività imminenti in ordine cronologico

🌟Ideale per: Responsabili marketing e coordinatori di campagne che hanno bisogno di monitorare più campagne su piattaforme diverse, mantenendo una chiara visibilità delle metriche di performance e del ROI.

3. Il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp

Scarica questo modello Monitora le prestazioni PPC e analizza le metriche in un unico posto con il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp

Tieni sotto controllo tutte le tue campagne di marketing e le metriche chiave con il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp. Questo modello offre diverse opzioni di visualizzazione per le attività della tua campagna.

Hai bisogno di trovare tutte le attività scadute? Le funzionalità di ordinamento e filtro della vista Elenco sono l'ideale. Il layout in stile Kanban della vista Bacheca è ottimo per chiarire lo stato di avanzamento.

Pianificare gli orari e risolvere i conflitti diventa semplice con la vista Sequenza, mentre la vista Calendario offre una pratica panoramica mensile di tutte le attività.

Questo modello si distingue anche per i campi personalizzati per le metriche chiave:

Stato automatico: aggiornamenti automatici sui tassi di completamento

Elenco a discesa: classifica le campagne per tipo, canale o stato

Sito web: archivia le pagine di destinazione e gli URL delle risorse

Denaro: monitora la spesa delle campagne nella tua valuta preferita

Numero: monitora clic, conversioni e impressioni

Formula: calcola facilmente ROI, CTR, CPA e altri KPI

🌟Ideale per: specialisti PPC alla ricerca di informazioni in tempo reale sulle prestazioni e sul ROI.

💡Suggerimento per i professionisti: i marketer utilizzano l'IA per automatizzare la reportistica e l'analisi dei dati, risparmiando tempo! Scopri di più in questo video sui 3 migliori consigli di marketing basati sull'IA.

4. Il modello di piano campagna ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia dello stato delle campagne, dei budget e dei ruoli dei team con il modello di piano per campagne di ClickUp

Un piano di campagna ben strutturato influisce direttamente sul tuo tasso di clic. Ti aiuta a distinguerti nei motori di ricerca e a fermare lo scorrimento sui social media.

Il modello di piano campagna ClickUp mette tutto ciò che ti serve per gestire campagne efficaci in un unico posto.

Questo modello è ricco di funzionalità/funzioni che ti aiutano a eseguire con successo i modelli di piano di marketing:

Monitoraggio delle metriche: opzioni di stato personalizzate come "In corso", "Completato" e "Da fare" offrono visibilità immediata sullo stato di avanzamento di ciascuna attività della campagna

Visualizza i dati delle campagne: Sette campi personalizzati integrati, quali Stato di avanzamento della pianificazione, Budget assegnato, Budget residuo, Titolo della campagna e Tipo di campagna, garantiscono la chiarezza dei dati

Gestisci i progetti con una supervisione completa: strumenti come commenti, tag e avvisi di dipendenza mantengono tutti allineati sugli obiettivi e sulle scadenze delle campagne

🌟Ideale per: Team di marketing che desiderano creare, gestire ed eseguire campagne integrate con messaggistica coordinata e marketing dei contenuti.

Bonus: scopri come creare il tuo piano di marketing in ClickUp con questo video esplicativo rapido!

5. Il modello di brief della campagna ClickUp

Scarica questo modello Pianifica ed esegui campagne di marketing efficaci con il modello di brief per campagne di ClickUp

Il modello di brief per campagne di ClickUp riunisce tutti gli strumenti di pianificazione delle campagne in un unico posto, aiutandoti a creare campagne di marketing che raggiungono i loro traguardi.

Questo modello ti offre una base solida per qualsiasi campagna, dalle campagne sui social media ai lanci di prodotti su larga scala.

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Imposta obiettivi chiari per le tue campagne: Monitora le prestazioni dei tuoi contenuti creativi utilizzando Monitora le prestazioni dei tuoi contenuti creativi utilizzando gli Obiettivi di ClickUp

Mappa il tuo pubblico di destinazione: crea profili e scegli i canali giusti per raggiungerlo. Ad esempio, se il tuo traguardo sono i titolari di piccole imprese, potresti concentrarti su LinkedIn e sui siti web specifici del settore

Crea una bozza della campagna: visualizza le parole chiave con il tasso di conversione più elevato, i temi dei contenuti e le risorse creative necessarie

Crea un dashboard PPC: Misura le prestazioni monitorando la spesa, le conversioni e il ROI in tempo reale

🌟Ideale per: Team di marketing che desiderano pianificare, eseguire e monitorare le campagne in modo efficiente, mantenendo tutti gli stakeholder allineati.

6. Il modello di calendario delle campagne di ClickUp

Scarica questo modello Pianifica, organizza e monitora le campagne di marketing con il modello Calendario delle campagne di ClickUp

Vuoi che il lavoro richiesto per il marketing funzioni come un orologio?

Il modello di calendario delle campagne ClickUp è qui per aiutarti a mappare la sequenza delle tue campagne, monitorarne lo stato e raggiungere i tuoi obiettivi.

Questo modello di report PPC è eccellente per coordinare i contenuti sulle piattaforme dei social media e allineare il lavoro richiesto dalla tua pubblicità. Ecco come:

Monitoraggio dello stato personalizzato: Contrassegna le attività della campagna come "Aperte" o "Completate" per monitorare lo stato in tempo reale. Tieni tutti informati sull'andamento delle attività

Campi personalizzati intelligenti: aggiungi dettagli chiave della campagna utilizzando cinque attributi personalizzati: durata, obiettivi, fase della campagna, mercato e budget della campagna

Calendario degli eventi: Mappa visivamente la sequenza della tua campagna in una vista Calendario

Sequenza: Visualizza come le attività si collegano e il loro flusso in una visualizzazione sequenziale

Elenco campagne: monitora tutte le attività in un unico punto in una vista Elenco

Processo della campagna: monitora le fasi della campagna passo dopo passo in una vista Bacheca Kanban

🌟Ideale per: professionisti del marketing che desiderano pianificare, eseguire e monitorare campagne multicanale senza difficoltà.

🧠Curiosità: Nel febbraio 1998, GoTo. com (in seguito noto come Overture) ha introdotto il primo motore di ricerca pay-per-click, consentendo agli inserzionisti di fare offerte per il posizionamento degli annunci su parole chiave specifiche.

7. Modello di lavagna online per il brainstorming sul lancio di una campagna ClickUp

Scarica questo modello Fai brainstorming, pianifica, organizza e monitora le tue campagne di marketing con il modello di lavagna online ClickUp Campaign Launch Brainstorm

Per definire una strategia PPC efficace non basta lanciare idee a caso.

Il modello ClickUp per il brainstorming sul lancio delle campagne aiuta i team di marketing a organizzare le idee per le campagne e a trasformare le migliori in azioni concrete.

Ecco cosa rende questi modelli pubblicitari così utili per pianificare le campagne:

Ordina le idee per le campagne: identifica rapidamente i concetti che vale la pena perseguire utilizzando le categorie Sì, No o Forse

Traccia lo stato di avanzamento delle attività: Separa le attività con gli stati Aperto e Completato, offrendo al tuo team una chiara visibilità su ciò che è stato fatto e ciò che richiede attenzione

Aggiungi il feedback degli stakeholder: integra il feedback direttamente nelle attività per perfezionare i concetti senza infinite catene di email

Imposta notifiche personalizzate: tieni tutti aggiornati sulle attività cardine e sui cambiamenti importanti

🌟Ideale per: Team di marketing digitale che desiderano semplificare il processo di pianificazione delle campagne.

8. Modello di report PPC per team e agenzie di marketing di Porter

tramite PorterM etric s

Il modello di report PPC per team e agenzie di marketing di Porter monitora e analizza le prestazioni delle campagne pay-per-click con vari strumenti integrati. Si concentra sulle metriche più importanti per ottimizzare il lavoro richiesto dal PPC e dimostrare il ROI ai client.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

Monitoraggio chiaro delle metriche: monitora i volumi di traffico del sito web dalle campagne PPC per individuare tendenze e crescita. Tieni traccia dei tassi di conversione nelle diverse campagne per misurare cosa funziona

Segmentazione intelligente dei dati: suddividi le prestazioni in base alla posizione per personalizzare le campagne per regioni specifiche. Scopri in che modo i diversi dispositivi (mobile, desktop, tablet) influenzano i risultati delle campagne

Opzioni di reportistica semplici: Crea report PDF accurati per le riunioni con i client. Invia report personalizzati via email per tenere aggiornati gli stakeholder. Condividi link alla dashboard in tempo reale in modo che i team possano esaminare autonomamente i dati più recenti

Approfondimenti orientati all'azione: confronta le prestazioni dei canali (Google Ads, Facebook, LinkedIn) per orientare le decisioni relative al budget. Utilizza i dati sui segmenti di pubblico per affinare il targeting. Ottieni accesso in tempo reale per apportare rapidamente modifiche alle campagne

🌟Ideale per: Agenzie di marketing che gestiscono campagne per più client e team di marketing interni che necessitano di informazioni chiare e utilizzabili sulle prestazioni PPC.

9. Modello di report sulle prestazioni del marketing multicanale di Porter

tramite Port erMe trics

Il modello di report sulle prestazioni del marketing multicanale di Porter aiuta i team di marketing a monitorare e analizzare i risultati delle campagne su diversi canali in un'unica dashboard organizzata.

Questo modello combina dati provenienti dai social media, dalle email, dagli annunci a pagamento e da altre fonti, consentendoti di individuare le tendenze in modo più efficace e perfezionare la tua strategia di marketing.

Ecco una panoramica dettagliata delle funzionalità offerte da questo modello:

Funzionalità/funzioni di monitoraggio delle conversioni: monitora i CTR per vedere quante persone interagiscono con i tuoi annunci dopo averli visualizzati. Calcola il ROI confrontando i costi della campagna con le entrate generate

Strumenti di misurazione del coinvolgimento: visualizza il coinvolgimento sui social media attraverso Mi piace, commenti e condivisioni in un'unica schermata. Confronta i tassi di coinvolgimento su diverse piattaforme e tipi di contenuti

Funzionalità di analisi della visibilità: monitora il numero totale di impressioni degli annunci per comprendere la portata della campagna. Misura la quota di voce rispetto alla concorrenza

Funzionalità/funzioni di analisi delle campagne: suddividi le prestazioni per canale per identificare le piattaforme più performanti. Studia i modelli di coinvolgimento dei clienti nei diversi tipi di campagna

Reportistica basata sul tempo: visualizza le metriche per ora, giorno, settimana, mese, trimestre o anno. Individua le tendenze delle prestazioni in diversi periodi

🌟Ideale per: Responsabili marketing e analisti che hanno bisogno di monitorare le prestazioni su più canali e desiderano ottenere informazioni chiare e utilizzabili dai dati delle loro campagne.

10. Modello di lista di controllo per la pubblicità su Facebook di Hubspot

tramite HubSpot

Vuoi realizzare campagne pubblicitarie incentrate su Facebook in modo più intelligente e ottenere rendimenti migliori dalla tua spesa pubblicitaria? Il modello di lista di controllo per la pubblicità su Facebook di HubSpot è un modo semplice per svolgere il lavoro dietro le quinte.

Questo pratico modello ti guida attraverso la configurazione e la gestione degli annunci Facebook, assicurandoti di non saltare nessun passaggio cruciale.

Definisci gli obiettivi della tua campagna : scegli gli obiettivi giusti in base alle tue esigenze, dalla notorietà del marchio alla promozione commerciale

Gestisci il tuo budget in modo efficace : imposta controlli adeguati per evitare spese eccessive

Sfrutta un pubblico mirato : crea un pubblico personalizzato e mirato utilizzando i dati dei visitatori del sito web e gli elenchi CRM

Crea contenuti pubblicitari accattivanti : crea contenuti pubblicitari accattivanti per Facebook con i consigli collaudati degli esperti di marketing a pagamento di HubSpot

*misura ciò che conta: monitora le metriche di performance importanti per i tuoi obiettivi aziendali

🌟Ideale per: Team di marketing e agenzie che desiderano standardizzare i propri processi pubblicitari su Facebook e migliorare le prestazioni delle campagne.

11. Modello di report di marketing per campagne PPC di Template.net

Il modello di report di marketing per campagne PPC di Template.net offre ai team di marketing una solida base per mostrare ai client le prestazioni esatte delle loro campagne pubblicitarie a pagamento.

Questo strumento eccelle nella presentazione di dati PPC complessi in modo chiaro e organizzato, facilmente comprensibile sia dalle agenzie che dai client.

Ecco cosa rende questo modello particolarmente utile:

Monitoraggio strutturato delle prestazioni: il modello include sezioni dedicate a tutte le metriche PPC essenziali come conversioni, CPA, impressioni, CTR e quota di impressioni

Presentazione visiva dei dati: trasforma i dati complessi delle campagne in grafici e tabelle di facile comprensione. Il modello supporta varie opzioni di visualizzazione che aiutano a spiegare le tendenze delle prestazioni agli stakeholder

Sezioni personalizzabili: aggiungi o rimuovi sezioni in base a ciò che è più importante per i tuoi clienti. Il modello si adatta alle diverse esigenze di reportistica, dalle metriche di base all'analisi approfondita delle campagne

Spazio per il riepilogo/riassunto: Includi i punti salienti delle prestazioni di alto livello e i punti chiave in una sezione dedicata al riepilogo/riassunto

🌟Ideale per: Agenzie di marketing digitale e responsabili PPC che necessitano di un modo professionale e completo per riportare i risultati delle campagne ai propri clienti.

👀Lo sapevi? Nel competitivo settore assicurativo, il costo medio per clic può arrivare fino a 18,57 $, riflettendo l'alto valore e la forte concorrenza per determinate parole chiave.

12. Modello di report PPC Google Looker Studio di Search Foresight

tramite Search Foresight

Il modello di report PPC di Google Looker Studio di Search Foresight fornisce una panoramica di una pagina delle metriche chiave della ricerca a pagamento, aiutandoti a monitorare e analizzare le prestazioni delle tue campagne pubblicitarie in tempo reale.

Questo modello è uno strumento eccellente per:

Monitoraggio integrato delle campagne : monitora le prestazioni su Google Ads dashboard e LinkedIn Ads grazie alla perfetta integrazione delle piattaforme

Visualizzazione di informazioni dettagliate : monitora l'analisi delle parole chiave, il rendimento in base alla posizione, i dati demografici del pubblico e le informazioni sulla concorrenza da una dashboard centrale

Monitoraggio delle prestazioni della sequenza : visualizza chiaramente le prestazioni delle campagne pubblicitarie nel tempo con la pagina Monitoraggio sequenza

Filtraggio avanzato dei dati: filtra e analizza i dati utilizzando i controlli a discesa disponibili in ogni pagina per ottenere informazioni più approfondite sugli account e sui tipi di campagna

🌟Ideale per: Team di marketing e agenzie che desiderano monitorare, analizzare e ottimizzare le prestazioni delle loro campagne PPC su più piattaforme.

Rendi la reportistica PPC più semplice e intelligente con ClickUp

Per ottenere campagne PPC di successo non basta creare annunci efficaci. È necessario anche un sistema di reportistica organizzato e basato sui dati per individuare le tendenze, rilevare tempestivamente i problemi e prendere decisioni intelligenti in tempi rapidi.

I modelli gratuiti di reportistica PPC che abbiamo presentato costituiscono un ottimo punto di partenza e una struttura ideale per la tua reportistica.

Ma ammettiamolo: i modelli da soli non bastano. Hai bisogno di un hub centrale dove il tuo team possa collaborare sui report PPC, monitorare lo stato di avanzamento e trasformare le informazioni in azioni concrete.

È qui che entra in gioco ClickUp. Trasforma facilmente i risultati in attività tracciabili combinando questi modelli PPC gratuiti con la potente piattaforma di ClickUp.

Ora puoi accedere a tutte le informazioni cruciali sulle campagne. Inoltre, ClickUp semplifica la comunicazione tra le parti interessate, mantenendo tutti informati e allineati.

Sei pronto a semplificare l'analisi e la reportistica PPC?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!