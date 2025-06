i 10 migliori CRM per il private equity nel 2025

Il private equity opera a ritmi serrati, con operazioni, investitori e società in portafoglio in continuo movimento: c'è sempre qualcosa da tenere sotto controllo.

Quando le informazioni sono sparse tra email e fogli di calcolo, la situazione diventa confusa e i dettagli mancanti possono significare opportunità perse.

Un solido CRM (customer relationship management) mantiene tutto in un unico posto. Dalla gestione del flusso delle trattative al monitoraggio delle relazioni con gli investitori, lo strumento giusto può far risparmiare tempo e mantenere il tuo team sulla stessa pagina.

Se stai cercando il miglior CRM per il private equity, ecco 10 opzioni che offrono valore. ✉️

Cosa cercare nel miglior CRM per il private equity?

Il CRM giusto per le società di private equity dovrebbe aiutarti a gestire le trattative, monitorare le relazioni con gli investitori e mantenere tutto organizzato. Un buon CRM semplifica il tuo lavoro, non lo complica.

Ecco cosa cercare quando si sceglie un CRM:

Intelligence delle relazioni: mantiene organizzati i dati degli investitori, monitora le interazioni e garantisce un follow-up senza soluzione di continuità

Gestione completa del flusso delle trattative: semplifica le pipeline, automatizza i flussi di lavoro e mantiene le trattative in movimento senza ritardi

Reportistica e analisi affidabili: fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni, sul coinvolgimento degli investitori e sulle tendenze di mercato

Sicurezza e conformità: protegge i dati sensibili con controlli di accesso crittografati e piena conformità normativa

Scalabilità e personalizzazione: si adatta alla crescita della tua azienda con funzionalità flessibili, campi personalizzati e flussi di lavoro su misura per le tue strategie di investimento uniche

I 10 migliori CRM per il private equity

Non tutte le alternative CRM sono pensate per il private equity. Hai bisogno di una soluzione in grado di gestire pipeline di accordi complesse, monitorare le relazioni con gli investitori e migliorare la gestione del portfolio.

Ecco le 10 migliori soluzioni CRM per il private equity progettate proprio per questo scopo. 📝

1. ClickUp (ideale per semplificare le operazioni di private equity e la gestione delle attività)

Costruisci e gestisci le relazioni con gli investitori, monitora le attività e potenzia la crescita aziendale con il CRM ClickUp

ClickUp è l'app completa per il lavoro, che riunisce sotto lo stesso tetto il flusso delle trattative, le relazioni con gli investitori e la gestione delle attività. Le funzionalità di project management integrate nella soluzione CRM ClickUp aiutano le società di private equity a monitorare i potenziali clienti, gestire gli account e supervisionare le interazioni con i clienti senza dover ricorrere a più strumenti.

Visualizzazioni ClickUp

Visualizza le tue pipeline di accordi con ClickUp Views

Con oltre 10 viste ClickUp personalizzabili, tra cui Elenco, Bacheca Kanban e Gantt, ClickUp ti consente di visualizzare le pipeline, monitorare le relazioni con i clienti e tenere sotto controllo ogni trattativa. La vista Elenco può visualizzare tutte le trattative, ordinate per fase, mentre la vista Bacheca offre un'interfaccia drag-and-drop per monitorare lo stato di avanzamento.

Ad esempio, un team di private equity che valuta le startup tecnologiche può creare una bacheca in cui ogni colonna rappresenta una fase diversa del finanziamento, garantendo una visione chiara dei potenziali investimenti.

Dashboard ClickUp

Monitora le prestazioni del portfolio con i dashboard di ClickUp

Per tenere sotto controllo le prestazioni, i dashboard di ClickUp riuniscono tutte le metriche chiave in un unico posto.

Invece di estrarre report da diversi strumenti, i professionisti del private equity possono creare un dashboard che mostra l'andamento dei ricavi, le variazioni di valutazione e le attività di due diligence in sospeso.

Una società di investimento che monitora le società del proprio portfolio può vedere immediatamente lo stato di salute finanziaria, la distribuzione del carico di lavoro e lo stato di avanzamento delle operazioni, garantendo che le decisioni siano basate su dati in tempo reale.

Automazioni ClickUp

Semplifica lo stato delle trattative utilizzando le automazioni di ClickUp

Le attività ripetitive rallentano i team, ma le automazioni di ClickUp se ne occupano.

Quando un analista aggiorna lo stato di un affare a "Due Diligence", l'automazione può assegnare immediatamente revisioni legali, avvisare le parti interessate e aggiornare le attività correlate. Ciò consente al team di concentrarsi sul lavoro di alto valore.

Chat ClickUp

Condividi aggiornamenti e collabora istantaneamente con ClickUp Chat

ClickUp Chat semplifica la collaborazione mantenendo tutte le conversazioni relative alle trattative in un unico posto.

Sapere che le discussioni critiche sono sempre accessibili consente ai team di concentrarsi sul lavoro approfondito invece di preoccuparsi di perdere aggiornamenti importanti.

Hai bisogno di recuperare il tempo perso? I riepiloghi basati sull'IA forniscono una rapida sintesi delle conversazioni perse, consentendo ai membri del team che tornano al lavoro di mettersi al passo senza dover scorrere messaggi infiniti.

Scarica questo modello Tieni traccia dei clienti e dei lead commerciali con il modello CRM di ClickUp

Perché creare un CRM da zero quando puoi iniziare con un sistema collaudato?

Il modello CRM ClickUp aiuta le aziende a monitorare le vendite, gestire i lead e migliorare le relazioni con i clienti senza la complessità di dover impostare tutto manualmente.

Offre diverse viste per semplificare la gestione del CRM. La Vista processo commerciale aiuta i team a monitorare i lead lungo il percorso, mentre la Vista di benvenuto garantisce un'esperienza personalizzata per ogni cliente.

Puoi anche invitare membri o ospiti a collaborare direttamente all'interno di ClickUp, semplificando la gestione delle relazioni in ogni fase.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Riunisci tutti i tuoi strumenti: connettiti con Salesforce e HubSpot per centralizzare i dati dei clienti e le conversazioni per un flusso di lavoro senza interruzioni

Trova immediatamente ciò che ti serve: Utilizza un'interfaccia intuitiva per monitorare i lead, aggiornare i dettagli dei clienti e gestire le pipeline senza sforzo, senza bisogno di una lunga fase di apprendimento

Crescita senza limiti: sfrutta flussi di lavoro personalizzati, automazioni e reportistica avanzata per supportare aziende di tutte le dimensioni e gestire le crescenti richieste dei clienti

Non perdere mai un follow-up: imposta promemoria e date di scadenza per garantire che i rappresentanti commerciali non perdano mai un lead o un check-in di un cliente

Assegna i lead all'istante: Utilizza autorizzazioni basate sui ruoli e assegnazioni delle attività per assegnare immediatamente i lead e monitorare la titolarità all'interno del team

Limiti di ClickUp

Senza adeguamenti, gli aggiornamenti frequenti e gli avvisi possono risultare opprimenti per i team più grandi

L'app mobile è utile per aggiornamenti rapidi, ma potrebbe non offrire tutte le funzionalità della versione desktop

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su ClickUp

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i client al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro dei client al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!

2. DealCloud (Il migliore per la gestione della pipeline delle operazioni)

tramite DealCloud

Le società di private equity devono affrontare sfide uniche nella gestione di complesse pipeline di operazioni e DealCloud affronta questi punti critici in modo diretto. Il CRM personalizzabile si distingue per la sua profonda comprensione dei flussi di lavoro del PE (private equity), dall'approvvigionamento iniziale al monitoraggio post-chiusura.

I team che si occupano delle trattative apprezzano in particolare il modo in cui collega le informazioni sulle relazioni con i dati delle trattative, rendendo più facile individuare modelli e opportunità. Le capacità di integrazione con Capital IQ e PitchBook semplificano la due diligence, mentre i dashboard personalizzabili si adattano alle diverse strategie di investimento.

Per le società di venture capital che gestiscono più operazioni contemporaneamente, il monitoraggio automatizzato e gli aggiornamenti in tempo reale della piattaforma aiutano a mantenere lo slancio durante l'intero ciclo di vita dell'operazione.

Funzionalità/funzioni migliori di DealCloud

Crea flussi di lavoro personalizzati che corrispondono ai tuoi criteri di investimento e notifica automaticamente alle parti interessate eventuali modifiche e azioni richieste

Accedi a funzionalità complete di mappatura delle relazioni per scoprire connessioni nascoste tra le società del portfolio

Genera report dinamici e dashboard che mostrano in tempo reale le performance dei fondi, le richieste di capitale e i dati relativi alla distribuzione

Imposta la raccolta automatizzata dei dati da più fonti per mantenere aggiornati i dati finanziari dell'azienda, le ricerche di mercato e le informazioni sulla concorrenza

Limiti di DealCloud

La configurazione complessa richiede una configurazione iniziale significativa

La curva di apprendimento potrebbe sembrare ripida per i team più piccoli

La reportistica personalizzata richiede competenze tecniche

Prezzi DealCloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni DealCloud

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DealCloud?

Ecco l'opinione di un recensore di Capterra su DealCloud

La piattaforma DealCloud è progettata per un numero di settori verticali di negoziazione quali PE, IB, prestiti specializzati, ecc. Ma il vantaggio della piattaforma è che questi casi d'uso "pronti all'uso" possono essere ulteriormente configurati in base ai nostri flussi di lavoro aziendali specifici. Abbiamo continuato a evolvere la nostra soluzione DealCloud di pari passo con l'evoluzione della nostra attività.

La piattaforma DealCloud è progettata per un numero di settori verticali di negoziazione quali PE, IB, prestiti specializzati, ecc. Ma il bello della piattaforma è che questi casi d'uso "pronti all'uso" possono essere ulteriormente configurati in base ai nostri flussi di lavoro aziendali specifici. Abbiamo continuato a evolvere la nostra soluzione DealCloud di pari passo con l'evoluzione della nostra azienda.

🔍 Lo sapevate? La prima società di private equity, American Research and Development Corporation (ARDC), è stata fondata nel 1946 dal finanziere Georges Doriot. ARDC è famosa per i suoi primi investimenti nella Digital Equipment Corporation (DEC), che è diventata una delle prime società ad alta crescita a ricevere finanziamenti di private equity.

3. Altvia (Il migliore per le relazioni con gli investitori)

tramite Altvia

Altvia porta chiarezza nel mondo spesso complesso delle relazioni con gli investitori nelle società di private equity. La piattaforma eccelle nel perfezionare le comunicazioni e la reportistica dei LP (soci accomandanti), rendendola particolarmente preziosa durante le stagioni di raccolta fondi.

Mantiene profili dettagliati degli investitori, comprese le preferenze di comunicazione e la cronologia degli investimenti, che si rivelano preziosi per la costruzione delle relazioni. Le funzionalità di reportistica automatizzata riducono significativamente il tempo dedicato agli aggiornamenti trimestrali, mentre il portale sicuro per gli investitori tiene informati gli LP senza sovraccaricare il team IR (relazioni con gli investitori).

Migliori funzionalità/funzioni di Altvia

Pianifica e monitora le richieste di capitale attraverso un sistema automatizzato che calcola i commit e invia notifiche mirate

Genera automaticamente report conformi alle norme ILPA (Institutional Limited Partners Association) estraendo i dati dai sistemi di monitoraggio del portfolio

Segmenta gli investitori di private equity in base alla storia degli investimenti e alle preferenze per creare campagne di raccolta fondi mirate

Monitora le metriche di coinvolgimento del portale degli investitori per identificare quali LP necessitano di maggiore attenzione o assistenza

Crea documenti di sottoscrizione personalizzati che vengono precompilati con le informazioni degli investitori

Limiti di Altvia

Le funzionalità/funzioni di reportistica delle società in portafoglio devono essere migliorate

Opzioni di integrazione limitate con alcuni software PE comuni

Il controllo delle versioni dei documenti può creare confusione

Prezzi Altvia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Altvia

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: non tutte le trattative arrivano alla fase formale, ma monitorare quelle che non sono andate a buon fine, insieme alle ragioni del fallimento, aiuta a perfezionare il sourcing futuro. Crea una "pipeline ombra" nel tuo CRM per riesaminare le trattative quando le condizioni cambiano.

4. 4Degrees (Migliore per l'intelligence delle relazioni)

tramite 4Degrees

4Degrees affronta la gestione delle relazioni nel private equity da una prospettiva unica, concentrandosi sulla qualità e sul potenziale delle connessioni di rete.

Questo software CRM basato su cloud analizza i modelli di comunicazione all'interno dell'azienda per scoprire informazioni preziose sulle relazioni che altrimenti potrebbero rimanere nascoste. I team incaricati delle trattative trovano particolarmente utile la sua capacità di identificare percorsi di presentazione favorevoli alle aziende target e ai decisori chiave. Il punteggio automatico delle relazioni aiuta a dare priorità al lavoro richiesto, mentre il monitoraggio delle interazioni garantisce che nessuna connessione preziosa venga trascurata.

Funzionalità/funzioni principali di 4Degrees

Analizza il sentiment delle email e i tassi di risposta per valutare la forza delle relazioni e i livelli di coinvolgimento

Identifica le connessioni reciproche tra i membri del team e le aziende target attraverso la mappatura della rete basata sull'IA

Genera percorsi di presentazione che mostrano il percorso più breve per raggiungere i decisori attraverso la tua rete

Tieni traccia delle interazioni storiche tra i membri del team per mantenere uno sviluppo coerente delle relazioni

Limiti di 4Degrees

Capacità limitate di monitoraggio delle società in portafoglio

Il punteggio delle relazioni può talvolta semplificare eccessivamente relazioni professionali complesse

Le funzionalità/funzioni di email di massa devono essere migliorate

Prezzi 4Degrees

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di 4Degrees

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Alcune società di private equity hanno generato enormi ricchezze per i loro fondatori. Ad esempio, il fondatore di Blackstone, Stephen Schwarzman, ha un patrimonio netto di oltre 20 miliardi di dollari, e i fondatori del Carlyle Group, come David Rubenstein, hanno ottenuto un esito positivo simile.

5. Dynamo (Ideale per l'amministrazione dei fondi)

tramite Dynamo

Dynamo adotta un approccio diverso al software CRM per il private equity, concentrandosi fortemente sul lato operativo della gestione dei fondi.

Aiuta in modo specifico i team di middle e back-office con le sue solide integrazioni contabili e le funzionalità di riconciliazione automatizzata. La piattaforma eccelle nella gestione dei documenti di sottoscrizione e dei flussi di lavoro di onboarding degli investitori, mantenendo al contempo audit trail dettagliati a fini di conformità.

Per le società che gestiscono più strutture di fondi, Dynamo offre strumenti che semplificano le complesse operazioni dei fondi.

Funzionalità/funzioni principali di Dynamo

Elaborate i documenti di sottoscrizione attraverso un flusso di lavoro digitale che convalida automaticamente le informazioni degli investitori

Calcola e monitora le commissioni di gestione su più strutture di fondi con diversi accordi commissionali

Genera estratti conto automatizzati con modelli personalizzabili per diversi tipi di investitori

Monitora i requisiti di conformità e le scadenze imminenti attraverso un dashboard centralizzato

Crea flussi di lavoro personalizzati per l'onboarding degli investitori in linea con i requisiti normativi

Limiti di Dynamo

Le funzionalità/funzioni relative alla pipeline delle trattative sono meno sviluppate rispetto alla concorrenza

L'interfaccia utente sembra datata rispetto alle alternative moderne

La personalizzazione dei report richiede conoscenze tecniche

Prezzi Dynamo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Dynamo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 35 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dynamo?

Diamo un'occhiata a cosa dice un recensore G2 su Dynamo

Mi piace che sia strutturato in modo tale da poter vedere tutto e che sia possibile modificarlo per visualizzare le cose in modo diverso, a seconda di come funziona la tua mente.

Mi piace che sia strutturato in modo tale da poter vedere tutto e che sia possibile modificarlo per visualizzare le cose in modo diverso, a seconda di come funziona la tua mente.

6. Affinity (Ideale per l'acquisizione di opportunità di investimento)

tramite Affinity

Affinity si distingue per l'acquisizione automatica dei dati relativi alle relazioni senza input manuali. Sfrutta l'IA per analizzare i modelli di comunicazione e identificare opportunità di investimento promettenti.

I team che si occupano delle trattative apprezzano il fatto che elimini l'inserimento manuale dei dati, mantenendo al contempo registrazioni accurate delle relazioni. La piattaforma eccelle nell'identificare modelli nel flusso delle trattative e nelle reti di relazioni che potrebbero sfuggire ai metodi di monitoraggio convenzionali.

Per le società che puntano ad ampliare il proprio portafoglio di operazioni, le funzionalità automatizzate di raccolta delle informazioni e riconoscimento dei modelli di Affinity si rivelano particolarmente preziose.

Migliori funzionalità/funzioni di Affinity

Acquisizione automatica dei dati relativi alle relazioni dalle interazioni via email e calendario per creare profili di contatto completi

Prevedi la rilevanza delle operazioni sulla base delle preferenze storiche dell'azienda e degli investimenti passati con esito positivo

Tieni traccia delle dinamiche competitive delle transazioni monitorando le relazioni tra altre società e le aziende target

Crea team virtuali basati sull'esperienza nel settore e sulla forza delle relazioni con gli stakeholder chiave

Genera punteggi di salute delle relazioni che tengono conto sia della quantità che della qualità delle interazioni

Limiti di affinità

Le funzionalità di monitoraggio del portfolio sono fondamentali

Funzionalità/funzioni limitate per l'amministrazione dei fondi

Le opzioni di personalizzazione dei report potrebbero essere più flessibili

Prezzi basati sull'affinità

Essenziale: 2.000 $/anno per utente (fatturato annualmente)

Scala: 2.300 $/anno per utente (fatturato annualmente)

Avanzato: 2.700 $/anno per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Affinity

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevate? Gli anni '80 sono spesso definiti l'"età dell'oro" del private equity, soprattutto per l'ascesa dei leveraged buyout (LBO).

7. Navatar (Ideale per flussi di lavoro specifici del settore)

Basato sulla piattaforma Salesforce, Navatar affronta il CRM per il private equity da una prospettiva incentrata sui processi. La soluzione è specializzata in flussi di lavoro specifici per il settore che corrispondono al modo in cui operano le società di private equity.

Il suo aspetto distintivo è il modo in cui gestisce processi complessi e articolati in più fasi, mantenendo i requisiti di conformità. Navatar offre soluzioni specifiche per il private equity che combinano la personalizzazione con funzionalità pronte all'uso, eliminando la necessità di una configurazione tecnica estesa.

Migliori funzionalità/funzioni di Navatar

Implementa flussi di lavoro collaudati nel settore che si allineano ai processi standard di private equity e ai requisiti di conformità

Tieni traccia delle approvazioni e delle decisioni del comitato di investimento attraverso processi strutturati di voto e documentazione

Gestisci le opportunità di coinvestimento attraverso strumenti dedicati di monitoraggio e allocazione degli investitori

Crea report di conformità in linea con i requisiti normativi delle diverse giurisdizioni

Limiti di Navatar

L'interfaccia può sembrare disordinata a causa delle funzionalità/funzioni inutilizzate

Processo di configurazione complesso per flussi di lavoro personalizzati

La curva di apprendimento è più ripida rispetto alle soluzioni autonome

Prezzi Navatar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Navatar

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Xpedition Private CRM Accelerator (ideale per l'integrazione con Microsoft)

tramite Microsoft

Basato su Microsoft Dynamics 365, Xpedition offre un approccio innovativo alle società di private equity che hanno già investito nell'ecosistema Microsoft. Colma il divario tra la gestione delle transazioni e gli strumenti Microsoft di uso quotidiano come Outlook, Teams e Power BI.

È possibile risparmiare molto tempo grazie all'integrazione nativa con i modelli finanziari Excel e le presentazioni PowerPoint. A differenza di altri CRM che richiedono ai team di adottare flussi di lavoro completamente nuovi, Xpedition migliora i processi CRM esistenti basati su Microsoft aggiungendo funzionalità specifiche per il private equity.

Con un accesso mobile sicuro e completo, Xpedition garantisce un processo decisionale senza interruzioni anche in mobilità. I miglioramenti basati sull'IA con Microsoft Copilot personalizzano ulteriormente le interazioni con gli investitori, automatizzano le attività di routine e forniscono informazioni intelligenti, consentendo ai team di concentrarsi sulle attività di alto valore.

Funzionalità/funzioni principali di Xpedition

Converti i modelli finanziari Excel direttamente in dashboard interattivi utilizzando l'integrazione con Power BI

Sincronizzazione delle note delle riunioni da Teams direttamente nei record delle trattative con assegnazione automatica delle attività

Crea app personalizzate utilizzando Power Platform per soddisfare i requisiti specifici della tua azienda senza bisogno di codici

Genera automaticamente presentazioni commerciali importando i dati delle trattative direttamente nei modelli PowerPoint

Limiti di Xpedition

La forte dipendenza dall'ecosistema Microsoft limita la flessibilità

La personalizzazione richiede competenze di sviluppo Microsoft

Opzioni di integrazione con terze parti limitate

Prezzi Xpedition

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Xpedition

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: le operazioni di private equity richiedono anni per maturare, quindi scegli un CRM progettato per la gestione delle relazioni a lungo termine. Un buon CRM tiene traccia di ogni interazione, dalla prima presentazione all'uscita, garantendo continuità e impegno strategico per 5-10 anni.

9. Clienteer (Ideale per boutique di private equity)

tramite Imagineer Technology

Clienteer, ora parte di Dynamo Software grazie all'acquisizione di Imagineer Technology Group, è una piattaforma CRM e di relazioni con gli investitori leader di mercato progettata per società di private equity e di investimento. Questo esempio di software CRM si concentra sulle operazioni essenziali del PE senza l'ingombro delle soluzioni aziendali.

Il suo approccio semplificato alla gestione delle trattative e alle relazioni con gli investitori è adatto ai team che desiderano mantenere processi di livello istituzionale senza dedicare risorse alla gestione di sistemi complessi. Clienteer semplifica il passaggio dai fogli di calcolo a un CRM dedicato al private equity, fornendo alle aziende un modo semplice per gestire le relazioni con gli investitori e il flusso delle trattative.

Migliori funzionalità/funzioni di Clienteer

Progetta processi semplificati per il comitato di investimento che mantengono il rigore riducendo al contempo i costi amministrativi

Crea modelli standardizzati per il confronto delle trattative che aiutano i team più piccoli a valutare le opportunità in modo coerente

Imposta dashboard di monitoraggio del portfolio di base che si concentrano sulle metriche chiave senza inutili complessità

Monitora lo stato di avanzamento della raccolta fondi attraverso visualizzazioni intuitive che evidenziano lo stato dei commit

Gestisci i documenti degli investitori attraverso un portale leggero che richiede un supporto IT minimo

Limiti di Clienteer

Funzionalità avanzate di reportistica limitate

Funzionalità/funzioni di base per il monitoraggio delle relazioni

Opzioni di automazione minime

Meno adatto alle aziende in fase di forte espansione

Prezzi Clienteer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clienteer?

Ecco il parere di un recensore G2 su Clienteer

Clienteer è una piattaforma di gestione delle relazioni intuitiva e altamente configurabile, progettata specificamente per gli hedge fund e i gestori patrimoniali istituzionali per assisterli nelle aree delle relazioni con gli investitori, delle vendite e del marketing, delle operazioni, della conformità e dei vari flussi di lavoro correlati a queste attività. Include una suite completa di funzionalità/funzioni racchiuse in un'interfaccia utente potente e facile da usare, che consente agli utenti di gestire le comunicazioni con i propri investitori e potenziali clienti, tenendo traccia degli account e delle transazioni dei client.

Clienteer è una piattaforma di gestione delle relazioni intuitiva e altamente configurabile, progettata specificamente per gli hedge fund e i gestori patrimoniali istituzionali per assisterli nelle aree delle relazioni con gli investitori, del commerciale e del marketing, delle operazioni, della conformità e dei vari flussi di lavoro correlati a queste attività. Include una suite completa di funzionalità/funzioni racchiuse in un'interfaccia utente potente e facile da usare, che consente agli utenti di gestire le comunicazioni con i propri investitori e potenziali clienti, tenendo traccia degli account e delle transazioni dei client.

🔍 Lo sapevate? Michael McCafferty è conosciuto come il "padre del CRM" per aver inventato TeleMagic, il primo software CRM, nel 1985.

10. SatuitCRM (Ideale per gestori di investimenti alternativi)

tramite SatuitCRM

SatuitCRM adotta un approccio più ampio, servendo società di private equity che gestiscono anche altri investimenti alternativi. È progettato espressamente per i professionisti degli investimenti buy-side, inclusi gestori patrimoniali istituzionali, società di private equity, hedge fund, gestori patrimoniali e società di investimenti alternativi. Lo strumento eccelle nella gestione di strategie di investimento ibride e strutture di fondi complesse.

La soluzione è particolarmente vantaggiosa per le società che gestiscono sia investimenti diretti che strategie di fondi di fondi, offrendo strumenti che si adattano a vari approcci di investimento.

Inoltre, la conformità normativa è perfettamente integrata nella piattaforma, consentendo alle aziende di gestire le crescenti normative del settore del private equity con flussi di lavoro automatizzati e strumenti di conformità integrati.

Funzionalità/funzioni principali di SatuitCRM

Gestisci strategie di investimento ibride attraverso dashboard unificate che gestiscono sia gli investimenti diretti che quelli indiretti

Tieni traccia delle complesse strutture commissionarie relative a diversi tipi di investimento e classi di azioni

Genera report consolidati per gli investitori che combinano i dati provenienti da diversi veicoli di investimento

Configura diversi flussi di lavoro di investimento per varie strategie, mantenendo processi coerenti

Imposta controlli di conformità automatizzati specifici per diversi tipi di investimento e giurisdizioni

Limiti di SatuitCRM

Le funzionalità/funzioni di ricerca delle opportunità sono relativamente basilari

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto alle soluzioni più recenti

Capacità limitate di intelligence sulle relazioni

L'app mobile necessita di miglioramenti significativi

Prezzi SatuitCRM

Essenziali: 150 $ al mese per utente

Premium: 200 $ al mese per utente

Enterprise: 300 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di SatuitCRM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SatuitCRM?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su questo strumento

Siamo molto soddisfatti di come ora teniamo traccia di tutti i nostri contatti, attività, opportunità commerciali, ecc. Risparmiamo molto tempo poiché c'è un solo database (quindi l'inserimento dei dati viene effettuato una sola volta), dopodiché è possibile ottenere facilmente informazioni dal sistema in modo molto intuitivo.

Siamo molto soddisfatti di come ora teniamo traccia di tutti i nostri contatti, attività aziendali, opportunità commerciali, ecc. Risparmiamo molto tempo poiché c'è un solo database (quindi l'inserimento dei dati viene effettuato una sola volta), dopodiché è possibile ottenere facilmente informazioni dal sistema in modo molto intuitivo.

