Rally vs Jira: qual è la soluzione giusta per il tuo team Agile?

È il giorno della pianificazione dello sprint e le cose stanno già iniziando male. Metà del team sta passando da una dashboard all'altra, cercando di trovare aggiornamenti. Qualcuno solleva un ticket già in discussione e un'altra attività sembra essere svanita nel nulla.

La riunione si protrae e non puoi fare a meno di pensare: il nostro strumento Agile sta davvero semplificando le cose o sta solo aumentando il caos?

Trovare la soluzione agile giusta è il ponte tra un team che scorre senza sforzo attraverso gli sprint e uno che passa più tempo a lottare contro il sistema che a costruire ottimi prodotti.

Due dei principali contendenti, Rally e Jira, promettono di semplificare i flussi di lavoro Agile. Sono entrambi pesi massimi nel project management Agile, ma adottano approcci diversi.

In questo post del blog riassumeremo le funzionalità per facilitare la tua scelta. E alla fine presenteremo una soluzione che porta la collaborazione Agile ancora più lontano. Suggerimento: inizia con un "clic" e finisce con un "su" 📈

Cos'è Rally?

Rally, precedentemente noto come CA Agile Central, è uno strumento di project management progettato per facilitare lo sviluppo agile. È adatto a organizzazioni di qualsiasi dimensione e aiuta i team a pianificare, monitorare e gestire progetti Agile, promuovendo al contempo la collaborazione, il miglioramento continuo e l'esito positivo dei progetti.

tramite Broadcom

Ora parte di Broadcom, questo strumento agile centralizza attività, user story, sprint e backlog in un'unica piattaforma. Ciò consente di concentrarsi facilmente sugli obiettivi e fornire valore ai clienti.

Funzionalità/funzioni di Rally

Rally è progettato per le grandi aziende che hanno bisogno di scalare Agile su più team e portfolio. Ma, per essere precisi, quali sono le funzionalità/funzioni di questa soluzione di progetto Agile?

Diamo un'occhiata. 👇

Se sei uno sviluppatore di software, un tester o un product manager, sai quanto sia importante agire rapidamente in base al feedback. È qui che gli strumenti di raccolta del feedback di Rally semplificano il processo con integrazioni in tempo reale come Flowdock e sondaggi personalizzabili.

Inoltre, i tester possono registrare i difetti direttamente dagli strumenti di test, completi di screenshot e passaggi di riproduzione. Le funzionalità di reportistica di Rally ti aiutano anche a individuare i problemi ricorrenti nel tempo, semplificando ulteriormente i flussi di lavoro.

🧠 Curiosità: Agile = Più💲! Il 60% delle aziende che utilizzano Agile ha visto crescere il proprio fatturato e aumentare i profitti, perché l'adattabilità è sempre fonte di guadagno!

Funzionalità/funzione n. 2: retrospettive Sprint

Le retrospettive Sprint di Rally offrono ai team Agile tutto ciò di cui hanno bisogno per riflettere, imparare e migliorare dopo ogni sprint. Grazie a report dettagliati e metriche visive, come le user story completate e i difetti, individuare le tendenze diventa semplicissimo.

Inoltre, le dashboard personalizzabili mettono in evidenza le informazioni chiave, come i grafici burndown, aiutando i team a concentrarsi sulle aree da migliorare.

🔍 Lo sapevi? Il project management risale a tempi antichi! Le Grandi Piramidi di Giza in Egitto sono considerate da molti la prima istanza significativa di organizzazione e gestione formale di un progetto. Questa impresa considerevole ha richiesto pianificazione, coordinamento del lavoro richiesto e il completamento con esito positivo delle sequenze del progetto.

Funzionalità/funzione n. 3: pianificazione della capacità

Gli strumenti di pianificazione delle capacità di Rally mantengono equilibrati i carichi di lavoro. Non dovrai più indovinare chi è sovraccarico o chi ha spazio per assumersi ulteriori incarichi: Rally ti mostra cosa c'è da fare nel tuo team rispetto alla sua capacità effettiva, così puoi distribuire le attività in modo equo e garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

Quando devi assegnare il lavoro, Rally ti aiuta ad abbinare le attività alle persone giuste in base alla disponibilità e alle competenze. Con la funzione di previsione integrata, puoi utilizzare i dati passati per prevedere i carichi di lavoro futuri, pianificare in anticipo e impostare sequenze realistiche per evitare sorprese dell'ultimo minuto.

Prezzi di Rally

Prezzi personalizzati

Cos'è Jira?

Jira, un prodotto Atlassian, è uno strumento di project management e monitoraggio dei problemi che aiuta i team Agile a rimanere organizzati e a lavorare in modo più intelligente. Nato come strumento per lo sviluppo di software, ora funziona in tutti i settori per gestire progetti, monitorare bug e semplificare i flussi di lavoro.

tramite Atlassian

Jira ha sempre mantenuto valori e framework agili come Scrum e Kanban. I team Scrum possono utilizzare gli sprint per suddividere il lavoro in cicli brevi e mirati, mentre i team Kanban possono visualizzare lo stato di avanzamento con un flusso continuo di attività.

Questa piattaforma offre anche un'elevata sicurezza e scalabilità. Offre autorizzazioni basate sui ruoli, crittografia dei dati e conformità agli standard di settore, rendendola una scelta affidabile sia per le aziende che per le startup.

Funzionalità/funzioni di Jira

Jira Project Management è ricco di funzionalità/funzioni che consentono ai team di rimanere in carreggiata.

Ecco una panoramica più dettagliata. 👇

Funzionalità/funzione n. 1: flussi di lavoro personalizzabili

Jira ti aiuta a creare flussi di lavoro su misura per il tuo team. I suoi strumenti drag-and-drop ti consentono di impostare e modificare regole, trigger e condizioni in base al flusso di lavoro del tuo team.

Ad esempio, puoi automatizzare le transizioni delle attività quando cambia uno stato o inviare notifiche quando un'attività è bloccata.

Ciò garantisce passaggi più fluidi e mantiene tutti sincronizzati. Offre bacheche Scrum, bacheche Kanban e una combinazione di entrambe. Se non vuoi partire da zero, puoi scegliere uno dei modelli Agile già pronti di Jira per essere subito operativo.

Funzionalità/funzione n. 2: ricerca avanzata con JQL

La funzionalità di ricerca avanzata di Jira è basata sul Jira Query Language, o JQL. Una query JQL è composta essenzialmente da campi, operatori e valori. Supponiamo che tu voglia vedere tutti i bug irrisolti assegnati a un membro specifico del team. Invece di filtrare manualmente tutto, puoi digitare una semplice query come:

progetto = "Il tuo progetto" E assegnatario = "nome utente" E stato != "Terminato" E tipo = "Bug"

Boom! In un attimo, Jira estrae tutti i bug su cui la persona sta lavorando e che non sono stati ancora risolti. Inoltre, puoi combinare più condizioni utilizzando AND, OR e NOT, in modo che la ricerca sia specifica quanto necessario.

Leggi anche: Come implementare strategie di trasformazione Agile

Funzionalità/funzione n. 3: monitoraggio dei problemi

Jira offre fogli di calcolo strutturati per registrare e organizzare vari problemi, fornendo una visualizzazione in tempo reale dello stato e della risoluzione delle attività.

Inoltre, ti aiuta a organizzare il lavoro con tipi di problemi come bug, attività o attività secondarie, rendendolo una valida alternativa a Rally. Puoi anche utilizzare campi personalizzati, etichette e filtri per aggiungere dettagli e contesto, rendendo i problemi più facili da trovare e gestire.

🤝 Promemoria: Oltre alle numerose funzionalità delle diverse piattaforme di project management, è necessario avere risposte chiare a queste domande: ✅ Questo strumento crescerà con noi? È in grado di gestire progetti più grandi, un numero maggiore di membri del team e flussi di lavoro in continua evoluzione? ✅ Si connette con ciò che già utilizziamo, come Figma o Google Drive? Si integra perfettamente? ✅ I nostri dati sono al sicuro? Offre crittografia, controlli di accesso e conformità agli standard di sicurezza? ✅ Rende la collaborazione semplice? I team possono commentare, condividere file e assegnare attività senza difficoltà? ✅ È disponibile un'assistenza affidabile (chat live, email o una knowledge base) in caso di problemi?

Prezzi di Jira

Free Forever: Per 10 utenti

Standard: 7,53 $ al mese per utente

Premium: 13,53 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Rally e Jira: confronto delle funzionalità/funzioni

Rally e Jira sono due validi contendenti per il project management Agile. Jira offre flussi di lavoro personalizzabili, visualizzazioni della sequenza temporale e monitoraggio dei problemi. Al contrario, Rally dispone di ottimi strumenti di visualizzazione, retrospettive sprint e pianificazione delle capacità su misura per i flussi di lavoro Agile.

Mettendoli a confronto, emergono diverse differenze👇

Funzionalità/funzione Rally Jira Destinatari Principalmente grandi aziende che necessitano di soluzioni complete per il project management agile Versatile, adatto a team multipli di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende Assistenza Agile Assistenza completa per le metodologie Scrum e Kanban , compreso il monitoraggio delle metriche Agile Bacheche Agile altamente personalizzabili; supporta metodologie Scrum, Kanban e ibride Personalizzazione Opzioni di personalizzazione limitate Altamente personalizzabile con un ampio intervallo di plugin e componenti aggiuntivi disponibili Facilità d'uso Una curva di apprendimento più ripida e potrebbe risultare eccessiva per i team più piccoli Interfaccia intuitiva, ma la complessità aumenta con una personalizzazione estesa Opzioni di implementazione Principalmente basato su cloud con alcune opzioni ibride Offre opzioni di implementazione cloud, ibrida e on-premise

Andiamo più nel dettaglio ed esaminiamo alcune caratteristiche specifiche di entrambi gli strumenti per aiutarti a fare la scelta giusta ⬇️

Funzionalità/funzione n. 1: assistenza Agile

Rally è progettato per team Agile di livello aziendale. Include strumenti come bacheche Scrum e Kanban, oltre a metriche Agile avanzate come Throughput, Flow Efficiency e Flow Predictability. Il software Rally è perfetto se gestisci iniziative Agile su larga scala e hai bisogno di informazioni approfondite sulle prestazioni del team.

Jira, al contrario, supporta Scrum, Kanban e persino metodologie ibride, rendendolo una valida alternativa a Rally. Offre inoltre funzionalità/funzioni quali backlog grooming, story point e report dettagliati come diagrammi di flusso cumulativi e grafici di controllo, utili per i team che desiderano un maggiore controllo sui propri flussi di lavoro.

Vincitore🏆: Se gestisci un'operazione Agile su larga scala con più team e hai bisogno di un monitoraggio Agile avanzato, Rally è la soluzione giusta per te

Ma se la personalizzazione è più importante, specialmente per i team che combinano diverse metodologie Agile, Jira è la soluzione più adatta alle tue esigenze

Funzionalità/funzione n. 2: pianificazione delle risorse e delle capacità

Rally aiuta i team a bilanciare il carico di lavoro allineando le priorità aziendali con la capacità disponibile, in modo che nessuno sia sommerso da attività che non è in grado di gestire. Tutto procede secondo i piani e i team possono raggiungere gli obiettivi pianificati senza caos dell'ultimo minuto.

Jira, invece, non rende tutto così semplice. Non dispone di una gestione avanzata delle risorse integrata, quindi i team spesso devono ricorrere a strumenti di terze parti o affidarsi a fogli di calcolo. Ciò può aggiungere ulteriore caos, poiché diventa più difficile vedere chi è disponibile e cosa è effettivamente fattibile.

🏆 Vincitore: Rally è in testa grazie alla pianificazione della capacità integrata, che consente ai team di bilanciare facilmente i carichi di lavoro e raggiungere i propri obiettivi senza problemi.

Funzionalità/funzione n. 3: prezzi e scalabilità

Rally è progettato per le grandi aziende e offre piani che supportano fino a 5.000 utenti in una singola istanza cloud. Tuttavia, non troverai una pagina dei prezzi con numeri chiari: tutto è personalizzato in base alle tue esigenze. Sebbene questo funzioni per le grandi organizzazioni che necessitano di soluzioni su misura, non è l'ideale se desideri semplicemente vedere i costi in anticipo.

Jira, invece, offre un piano gratuito per piccoli team (fino a 10 utenti) e piani a pagamento a partire da 7,53 $ al mese per utente. Che si tratti di una startup o di un'azienda in crescita, puoi scalare al tuo ritmo senza doverti impegnare in un piano di livello aziendale fin dal primo giorno.

🏆 Vincitore: Jira è la scelta migliore se desideri una soluzione che cresca con te e non richieda una chiamata commerciale solo per conoscere i prezzi.

Rally vs Jira su Reddit

Siamo andati su Reddit per confrontare Rally e Jira e cercare di capire le esperienze reali degli utenti. Sebbene non ci siano discussioni specifiche che mettono a confronto i due strumenti, abbiamo setacciato thread e forum per raccogliere informazioni dai team che utilizzano entrambi.

Partendo da Jira, un utente ha detto:

Puoi utilizzarlo in qualsiasi fase del tuo percorso agile. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, processo di acquisizione, ecc. e i plugin sono fantastici. È anche piuttosto facile imparare le basi.

Puoi utilizzarlo in qualsiasi fase del tuo percorso agile. Kanban, full scrum, waterfall, ticketing, processo di accettazione, ecc. e i plugin sono fantastici. È anche piuttosto facile imparare le basi.

Un altro utente ha pubblicato un'opinione diversa:

Jira non è affatto utile per un team che desidera essere agile nello sviluppo dei propri prodotti o servizi. Jira è nato come prodotto per il "tracking dei bug", il suo ambiente naturale è un centro di assistenza in cui i problemi vengono segnalati in modo ad hoc, ma devono passare attraverso un processo definito, e il criterio di valutazione principale è il tempo di risposta. Questo non ha nulla a che vedere con lo sviluppo agile di prodotti o servizi. Non ha nulla a che vedere nemmeno con il project management.

Jira non è affatto utile per un team che desidera essere agile nello sviluppo dei propri prodotti o servizi. Jira è nato come prodotto per il "tracking dei bug", il suo ambiente naturale è un centro di assistenza in cui i problemi vengono segnalati in modo ad hoc, ma devono passare attraverso un processo definito, e il fattore di merito principale è il tempo di risposta. Questo non ha nulla a che vedere con lo sviluppo agile di prodotti o servizi. Non ha nulla a che vedere nemmeno con il project management.

D'altra parte, Rally ha alcune recensioni limitate ma pertinenti, con un utente che afferma:

Abbiamo alcuni problemi immediati che stiamo affrontando. Abbiamo appena completato una revisione AoA lo scorso anno e AC/Rally era ancora l'opzione migliore.

Abbiamo alcuni problemi immediati che stiamo affrontando. Abbiamo appena effettuato una revisione AoA lo scorso anno e AC/Rally era ancora l'opzione migliore.

Un altro utente ha aggiunto:

Rally offre un account gratuito per le organizzazioni con meno di 50 utenti. È leggermente limitato (ad esempio, non consente l'accesso alle API), ma potrebbe funzionare se hai già familiarità con questo strumento.

Rally offre un account gratuito per le organizzazioni con meno di 50 utenti. È leggermente limitato (ad esempio, non consente l'accesso alle API), ma potrebbe funzionare se hai già familiarità con questo strumento.

Ma alcune persone sono rimaste deluse da Rally, affermando:

Si bloccava continuamente, quindi c'erano periodi in cui non potevamo aggiornare le nostre attività o le nostre storie. Nel complesso, l'interfaccia utente è molto complicata. Le cose che dovrebbero essere immediatamente visibili all'utente sono nascoste in sottomenu e simili.

Si bloccava continuamente, quindi c'erano periodi in cui non potevamo aggiornare le nostre attività o le nostre storie. Nel complesso, l'interfaccia utente è molto complicata. Le cose che dovrebbero essere immediatamente visibili all'utente sono nascoste in sottomenu e simili.

È in questo momento che molti utenti iniziano a cercare altrove, trovando soluzioni che colmano il divario creato da Rally e Jira.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Rally e Jira

Rally e Jira offrono molti vantaggi, ma spesso le sfide che comportano mettono in ombra i pro. È in questi casi che serve una svolta.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, emerge come il modo migliore per porre fine al dibattito. Offre un equilibrio perfetto tra flessibilità, un'interfaccia intuitiva e funzionalità/funzioni robuste. Combina le funzionalità di livello aziendale di Rally con le vaste integrazioni e le opzioni di personalizzazione di Jira.

E, francamente, non siamo noi a dirlo. Ascolta Mike Muller della Stevens Advertising:

Viene utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, le sequenze delle attività e la fatturazione. Ha sostituito un sistema più vecchio e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile, contribuendo a migliorare le comunicazioni interne.

Viene utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, le sequenze delle attività e la fatturazione. Ha sostituito un sistema più vecchio e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile, contribuendo a migliorare le comunicazioni interne.

Scopri cosa rende ClickUp così speciale! 💁

ClickUp è il numero 1: software di project management

I team Agile si muovono velocemente. ClickUp Project Management li aiuta a muoversi ancora più velocemente. È progettato per supportare Scrum, Kanban, flussi di lavoro ibridi e una vasta gamma di modelli Agile, mantenendo tutto, dalla pianificazione degli sprint alla gestione del backlog, in un unico posto.

Accelera i tuoi piani di progetto e la loro esecuzione con ClickUp per il project management

Dando uno sguardo più da vicino, ecco come le funzionalità di project management di ClickUp consentono a team come il tuo di lavorare meglio 👇

📌 Scegli tra le viste Kanban, Gantt, Elenco o Calendario in base al tuo flusso di lavoro. Nessuna configurazione rigida: solo ciò che funziona per te

📌 I dashboard in tempo reale mostrano grafici burndown, velocità e carichi di lavoro a colpo d'occhio, senza dover scavare nei report

📌 Imposta trigger tempestivi e lascia che Imposta trigger tempestivi e lascia che le automazioni di ClickUp gestiscano gli aggiornamenti di stato, l'assegnazione delle attività e persino i promemoria

Semplifica il processo di sviluppo software e migliora la collaborazione del team con ClickUp per i team di sviluppo software

Vai oltre con la soluzione software ClickUp per accelerare i cicli di sviluppo e fornire software di qualità in tempo.

Con gli strumenti di gestione delle versioni, i team possono impostare liste di controllo automatizzate per la distribuzione, in modo che ogni passaggio, dalle revisioni QA all'attivazione delle funzionalità/funzioni, venga completato senza intoppi.

Ad esempio, un team agile che lavora all'aggiornamento di un'app può utilizzare ClickUp per mappare il flusso di lavoro del software. Inoltre, può pianificare visivamente gli obiettivi degli sprint con roadmap, assegnare attività con dipendenze chiare e tenere traccia del backlog con la vista Bacheca di ClickUp.

💡Suggerimento: utilizza il modello di monitoraggio dei bug di ClickUp per registrare e monitorare errori o bug durante lo sviluppo del software. Con questo sistema di monitoraggio predefinito, diventa più facile valutare e risolvere rapidamente i problemi.

ClickUp è un passo avanti #2: assistenza Agile

I team Agile integrano nei loro processi il miglioramento continuo, lo sviluppo iterativo e rapidi cicli di feedback. Ed è proprio questo che offre il project management Agile di ClickUp.

Gestisci roadmap di prodotto, backlog, sprint, progettazione UX e molto altro ancora, tutto in un unico posto con ClickUp per team Agile

Ecco cosa intendiamo:

Imposta gli obiettivi degli sprint, monitora lo stato di avanzamento con le roadmap e mantieni chiare le priorità con l'organizzazione delle attività tramite drag-and-drop

Assicurati che il tuo team mantenga il ritmo con cartelle Sprint dedicate, gestione del backlog, grafici burndown e monitoraggio della velocità

Condividi le roadmap dei prodotti, consenti alle parti interessate di visualizzare lo stato di avanzamento tramite link pubblici e raccogli il feedback dei clienti tramite moduli

Attività di ClickUp

E tutto diventa ancora più snello con le attività di ClickUp, dove ogni sprint, elemento del backlog e priorità rimane organizzato in un unico posto centrale.

Usa le attività di ClickUp per l'esecuzione degli sprint, la gestione del backlog e il miglioramento continuo

In sostanza, le attività di ClickUp ti aiutano a:

Suddividi le epiche in attività, imposta le priorità e trascina gli elementi del backlog negli sprint attivi

Assegna i titolari, imposta le date di scadenza e monitora lo stato di avanzamento con stati chiari come "In arretrato", "In corso" e "Terminato"

Tieni traccia degli elementi di azione retrospettivi con attività ricorrenti e rendi il miglioramento continuo parte integrante del flusso di lavoro

⌛Risparmio di tempo: Evita la seccatura di creare un flusso di lavoro da zero, poiché il modello di project management agile di ClickUp ti consente di essere subito operativo. Perfetto per i team non software che utilizzano Kanban o Scrum, aiuta a semplificare le richieste, dare priorità al lavoro ed eseguire gli sprint senza intoppi!

ClickUp One Up #3: Funzionalità/funzioni di reportistica

La reportistica non è mai stata così facile come con le dashboard di ClickUp. Invece di districarsi tra più strumenti e fogli di calcolo, i team Agile ottengono una vista dettagliata e in tempo reale dello stato dei progetti, tutto in un unico posto.

Trasforma i tuoi progetti in una tela flessibile di dati, elenchi, schede, grafici e diagrammi con i dashboard di ClickUp

Ecco come fare:

Con potenti strumenti di analisi, monitora i grafici burn-down e burn-up, il flusso cumulativo e le metriche di velocità per vedere come stanno prendendo forma gli sprint

Registra, classifica e assegna priorità ai report sui bug insieme alle attività degli sprint per mantenere i team di sviluppo sulla strada giusta

Se un'attività è bloccata o un flusso di lavoro sta rallentando, le dashboard lo rendono evidente in modo che i team possano intervenire

Ma c'è di più. ClickUp consente ai team di personalizzare le dashboard con widget che mostrano i limiti del lavoro in corso (WIP), la durata dei cicli e persino la distribuzione del carico di lavoro. Ciò significa che tutti (dagli sviluppatori agli stakeholder) sono sempre allineati grazie a dati precisi e di facile comprensione.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Scegli la piattaforma che fa tutto: ClickUp

Rally e Jira sono entrambi ottimi prodotti. Ma quando si tratta di punti di forza, personalizzazione e potenza dei framework Agile, c'è solo una soluzione che batte tutte le altre.

ClickUp offre le solide funzionalità e la personalizzazione di cui il tuo team Agile ha bisogno, il tutto all'interno di una piattaforma intuitiva. È progettato per rendere il project management fluido e produttivo, dai dashboard e dagli sprint in tempo reale alle integrazioni con i tuoi strumenti di sviluppo esistenti.

Sei pronto ad accelerare il tuo flusso di lavoro? Registrati oggi stesso a ClickUp gratis! ✅