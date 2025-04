I 10 migliori software CRM per concessionarie automobilistiche nel 2025

Deve essere piuttosto comune che un cliente entri nella vostra concessionaria sapendo esattamente quale auto vuole, le sue opzioni di finanziamento e il valore di permuta.

È la nuova normalità. Gli acquirenti fanno i compiti. Arrivano preparati. Ma il punto è che vogliono comunque una conversazione vera, non solo una transazione.

Le piattaforme CRM per il settore automobilistico aiutano a colmare questo divario, in modo da comprendere i clienti meglio di quanto non facciano loro. 🤩

Dal prevedere quando avranno bisogno di assistenza al ricordare i nomi dei loro figli, questi strumenti fanno in modo che ogni interazione conti. Ecco la nostra analisi dei 10 migliori sistemi che danno risultati. 📊

DealerSocket (il migliore per la gestione completa delle concessionarie automobilistiche)

AutoRaptor (Il miglior CRM incentrato sulle vendite per concessionarie di piccole e medie dimensioni)

Elead CRM (il migliore per l'ottimizzazione delle prestazioni delle concessionarie)

VinSolutions (la migliore per la gestione digitale integrata di vendita al dettaglio e CRM)

Selly Automotive (la migliore per accelerare le vendite digitali)

ProMax (il migliore per la gestione delle prestazioni delle concessionarie)

Dominion Vision CRM (il migliore per informazioni specializzate nel settore automobilistico e monitoraggio delle prestazioni)

DealerMine CRM (il migliore per l'impegno commerciale adattivo e l'automazione del flusso di lavoro)

Zoho CRM (il migliore per la gestione delle vendite di automobili a livello aziendale)

Cosa dovresti cercare in un CRM per il settore automobilistico?

La selezione del giusto software CRM per il settore automobilistico garantisce alle concessionarie la possibilità di gestire efficacemente i lead, semplificare la comunicazione e ottimizzare le operazioni commerciali. Un sistema ben equipaggiato migliora l'efficienza del team e l'esperienza complessiva del cliente.

Ecco cosa devi cercare in un software CRM per il settore automobilistico. 💁

*gestione e monitoraggio dei lead: acquisizione e organizzazione dei lead provenienti da varie fonti per evitare di trascurare qualsiasi potenziale cliente

Follow-up e promemoria automatici: mantenere i potenziali clienti coinvolti attraverso comunicazioni programmate, riducendo i tempi di risposta e migliorando le conversioni

*strumenti di comunicazione multicanale: centralizza le interazioni tra chiamate, email, messaggi di testo e piattaforme digitali per mantenere un coinvolgimento costante

Integrazione con i sistemi di gestione dei concessionari (DMS): Sincronizzazione perfetta con i database di inventario, gli strumenti finanziari e le piattaforme di marketing per creare un flusso di lavoro unificato

reportistica e analisi personalizzabili: *Genera informazioni dettagliate sulle prestazioni commerciali, sulla qualità dei lead e sulla produttività del team per supportare il processo decisionale basato sui dati

Interfaccia intuitiva e accessibilità: Riduci i tempi di formazione con una Riduci i tempi di formazione con una dashboard CRM intuitiva che garantisce una rapida adozione tra i team

Scalabilità e personalizzazione: Adatta funzionalità/funzioni e flussi di lavoro per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle concessionarie in crescita

*funzionalità/funzioni di sicurezza e conformità: proteggere i dati dei clienti e mantenere la conformità normativa con protocolli di sicurezza integrati

I 10 migliori CRM per il settore automobilistico

Gestire una concessionaria significa essere sempre al passo con i lead, i follow-up dei clienti e un processo di vendita che non si ferma mai. Ma come si fa a far sì che tutto funzioni senza intoppi? Un CRM ad alte prestazioni è ciò che serve per garantire che ogni richiesta riceva una risposta, che i follow-up avvengano in tempo e che gli affari procedano senza attriti.

Ecco le 10 migliori opzioni CRM per il settore automobilistico per mantenerti organizzato e reattivo e concludere più vendite. 🏅

1. ClickUp (il migliore per ottimizzare le vendite e le operazioni nel settore automobilistico)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina project management e CRM in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione di nuova generazione e dall'IA. La soluzione CRM ClickUp fornisce ai concessionari di auto una piattaforma unificata per gestire le vendite, tenere traccia delle interazioni con i clienti e semplificare le operazioni quotidiane.

Inizia a utilizzare ClickUp CRM Gestisci i lead, monitora lo stato delle trattative e semplifica le operazioni quotidiane della concessionaria con ClickUp CRM

Copre tutte le parti in movimento della tua vita (lead, test drive, approvazioni di finanziamento, richieste di assistenza) garantendo al contempo un'esperienza cliente senza soluzione di continuità. Utilizza le seguenti funzionalità/funzioni all'interno del CRM ClickUp per semplificare le operazioni della tua concessionaria.

Attività di ClickUp

Creazione e monitoraggio delle richieste dei clienti come attività di ClickUp

Le attività di ClickUp mantengono organizzati i dettagli più fini del lavoro quotidiano. Ogni richiesta di un cliente, affare o richiesta di servizio diventa un'attività con priorità chiare, membri del team assegnati e scadenze.

Devi programmare un test drive? Crea un'attività in pochi secondi (Ctrl + Alt + T o Cmd + Opzione + T), completa con le preferenze del veicolo, i dettagli dell'appuntamento e le note di follow-up.

ClickUp Automazioni

Assegnazione e follow-up automatizzati dei lead con ClickUp Automazioni

Il monitoraggio manuale di ogni lead può rallentare le cose. È qui che ClickUp Automations può essere d'aiuto. Il sistema assegna automaticamente le nuove richieste al giusto rappresentante di vendita, aggiorna lo stato dei lead in tempo reale e invia promemoria di follow-up con trigger specifici senza input manuale.

Ad esempio, quando un cliente completa un test drive, l'automazione avvisa il team finanziario di preparare un'offerta di prestito per garantire che il processo proceda senza intoppi.

ClickUp Vista Elenco

Monitoraggio di lead e offerte nella vista Elenco di ClickUp

ClickUp Visualizza rende più efficiente il monitoraggio delle trattative. Offre diverse prospettive attraverso le quali è possibile vedere le attività e i progetti, ognuna delle quali offre una prospettiva unica per adattarsi al flusso di lavoro.

Ad esempio, la vista Elenco di ClickUp struttura i lead in un formato facile da scansionare, aiutando i team di vendita a dare priorità al contatto. Allo stesso modo, la vista Bacheca di ClickUp offre un layout drag-and-drop per spostare le trattative attraverso diverse fasi, da "Richiesta iniziale" a "Vinto chiuso". Una concessionaria che elabora più richieste di finanziamento può anche organizzarle nella vista Bacheca, in modo che nessuna trattativa rimanga bloccata o trascurata.

La vista Gantt del grafico di ClickUp mostra tutto in una sequenza, offrendo ai manager una chiara visione delle scadenze imminenti e dei traguardi commerciali.

Ottieni un modello gratis Il modello CRM di ClickUp è progettato per aiutarti a monitorare clienti e lead commerciali

Se preferisci non creare un sistema CRM da zero, prova il modello ClickUp CRM. Aiuta i reparti commerciali e di assistenza a organizzare le richieste dei clienti, monitorare lo stato delle vendite e centralizzare tutto.

Questo modello garantisce che nessun potenziale cliente passi inosservato per una concessionaria che gestisce più richieste al giorno. Può essere personalizzato per memorizzare le preferenze del veicolo, i dettagli di finanziamento e anche le note di follow-up.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Assegnare commenti nelle attività: Tagga i membri del team direttamente nei commenti per assegnare follow-up, garantendo risposte rapide senza thread di email disordinati

*collabora con il tuo team senza sforzo: collega diversi team, discuti delle offerte e mettiti in contatto con i clienti utilizzando ClickUp Chat , lo strumento di messaggistica integrato di ClickUp che mantiene il contesto e le conversazioni connesse

Integrazione con strumenti essenziali: Connetti ClickUp a oltre 1.000 piattaforme di terze parti per email, contabilità e CRM, mantenendo tutte le operazioni della concessionaria in sincronizzazione con Connetti ClickUp a oltre 1.000 piattaforme di terze parti per email, contabilità e CRM, mantenendo tutte le operazioni della concessionaria in sincronizzazione con ClickUp Integrazioni

Navigare in un'interfaccia intuitiva: Accedere alle attività, ai dettagli dei clienti e allo stato delle vendite senza sforzo, in modo che i team possano concentrarsi sulla conclusione delle trattative invece di dover capire il software

Accedi a una libreria di modelli: Accedi a una varietà di Accedi a una varietà di modelli CRM predefiniti progettati per semplificare il monitoraggio dei lead, le pipeline di vendita e la gestione dei clienti, rendendo più rapida e semplice una configurazione CRM personalizzata

Limiti di ClickUp

Per le concessionarie più piccole, l'ampio intervallo di funzionalità/funzioni potrebbe sembrare eccessivo, soprattutto se non si ha bisogno di tutti gli strumenti offerti da ClickUp

La configurazione iniziale richiede molto tempo

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Aziendale: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nel mio business, dalla gestione della mia pipeline di vendita al ciclo di vendita CRM, nonché per le comunicazioni del team e il mio programma di produzione.

2. DealerSocket (il migliore per la gestione completa delle concessionarie automobilistiche)

tramite DealerSocket

DealerSocket funge da CRM completo per concessionarie. Esplicitamente progettato per concessionarie in franchising e indipendenti, aiuta i team a gestire il monitoraggio dei lead, il coinvolgimento dei clienti e i follow-up post-vendita.

La piattaforma automatizza l'assegnazione dei lead, assicurando che le richieste siano indirizzate al giusto rappresentante commerciale in base alla disponibilità e alla competenza. Include anche strumenti di vendita al dettaglio digitale, che consentono ai clienti di sfogliare i veicoli, calcolare il finanziamento e fissare appuntamenti online, creando un ponte più fluido tra le esperienze online e in negozio.

Le migliori funzionalità/funzioni di DealerSocket

Segna e distribuisci i lead in modo intelligente, assicurandoti che i potenziali acquirenti ricevano risposte rapide e pertinenti

Monitoraggio di ogni interazione durante il ciclo di vita del cliente, dalla richiesta iniziale agli appuntamenti per l'assistenza, e automazione dei follow-up tramite email e testo

Fornire ai clienti strumenti di vendita al dettaglio digitali per aiutarli a esplorare le opzioni di finanziamento online prima di visitare la concessionaria

Analizza le prestazioni della concessionaria con una reportistica approfondita sulle tendenze di vendita e sui tassi di conversione

Limiti di DealerSocket

Duplica i lead invece di unire le ripetizioni

Gli utenti si lamentano dell'inefficienza dei processi per la creazione di report personalizzati

Prezzi DealerSocket

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DealerSocket

G2: 3. 8/5 (60+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DealerSocket?

Il CRM è semplice e facile da usare, è necessaria pochissima formazione per insegnare ai dipendenti come usarlo. La maggior parte delle attività sono molto semplici.

3. AutoRaptor (il migliore CRM per le concessionarie di piccole e medie dimensioni focalizzato sulle vendite)

tramite AutoRaptor

AutoRaptor è un CRM creato per le concessionarie che hanno bisogno di uno strumento semplice ma efficiente. È progettato per concessionarie di piccole e medie dimensioni e si concentra sul monitoraggio dei lead, sulla gestione della pipeline di vendita e sul follow-up dei clienti: tutto ciò di cui hai bisogno con un'interfaccia user-friendly.

Una delle sue funzionalità/funzioni chiave è l'accesso mobile in tempo reale, che consente ai rappresentanti di vendita di acquisire lead, registrare interazioni e dare seguito ovunque si trovino. I manager possono anche utilizzare la dashboard di reportistica per monitorare le prestazioni del team, monitorare l'attività di vendita e fornire coaching quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoRaptor

Acquisisci e organizza i lead in modo efficiente con avvisi e monitoraggio in tempo reale

Accedi a un'interfaccia mobile-friendly per la disponibilità in movimento e invia messaggi SMS e MMS ai clienti direttamente dalla piattaforma

Monitoraggio delle vendite, monitoraggio delle prestazioni e ottimizzazione delle strategie con report dettagliati e basati su grafici

Utilizza modelli personalizzabili per la comunicazione e i piani di attività

Limiti di AutoRaptor

L'app mobile sembra essere inefficiente, secondo le recensioni dei clienti

La personalizzazione e alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono l'acquisto di piani di livello superiore

Mancano integrazioni CRM approfondite per operazioni di concessionaria complesse

Prezzi AutoRaptor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AutoRaptor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5 (260+ recensioni)

4. Elead CRM (il migliore per l'ottimizzazione delle prestazioni delle concessionarie)

tramite Elead CRM

Elead CRM offre una soluzione basata sui dati per le concessionarie per migliorare il coinvolgimento dei clienti, l'efficienza delle vendite e le strategie di fidelizzazione. La piattaforma supporta il lead nurturing, la comunicazione multicanale e il monitoraggio dettagliato delle prestazioni, rendendola ideale per i processi di vendita.

Come assicurarsi che ogni potenziale cliente riceva l'attenzione che merita? Il sistema di distribuzione dei lead assegna automaticamente ogni richiesta al giusto membro del team in modo da poter rispondere più velocemente e concludere più affari. Inoltre, con gli strumenti integrati per telefono, email e testo, è possibile personalizzare la comunicazione in base alle preferenze di ogni cliente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Elead CRM

Monitoraggio e gestione delle relazioni con i clienti nei reparti commerciali, di assistenza e marketing

Ottieni informazioni in tempo reale sulle prestazioni della concessionaria con report dettagliati su vendite, lead e coinvolgimento

Migliora l'efficienza del reparto assistenza con la programmazione, i promemoria e la cronologia degli interventi

Automatizzare i follow-up dei servizi per mantenere i clienti coinvolti oltre la vendita iniziale

Limiti di Elead CRM

La configurazione iniziale e del sistema richiede tempo e fornisce solo 500 campi personalizzati

La personalizzazione avanzata potrebbe richiedere ulteriore supporto

Prezzi di Elead CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Elead CRM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. VinSolutions (la migliore per la gestione integrata digitale al dettaglio e CRM)

tramite VinSolutions

VinSolutions combina CRM e strumenti digitali di vendita al dettaglio per aiutare a gestire i lead, aumentare la soddisfazione dei clienti e migliorare l'efficienza operativa. La piattaforma consente alle concessionarie di monitorare ogni fase del percorso del cliente, dalla navigazione online agli acquisti di persona.

*Come si fa a garantire che il team commerciale si concentri sui lead giusti? Il sistema di lead scoring e distribuzione di VinSolution fa in modo che i team commerciali si concentrino sui clienti con la massima priorità, riducendo i tempi di risposta e migliorando le conversioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di VinSolutions

Valutare e dare priorità ai lead di vendita utilizzando informazioni basate sull'IA per migliorare le conversioni

Consentire ai clienti di esplorare le opzioni di finanziamento e permuta online prima di visitare la concessionaria

Ottieni informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali e operative attraverso analisi dettagliate

Limiti di VinSolutions

Non ordina i clienti contattati e non contattati in base a filtri

Il CRM non invia notifiche quando i lead passano alla fase commerciale

Prezzi VinSolutions

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di VinSolutions

G2: 4. 2/5 (95+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di VinSolutions?

VinSolutions CRM ha molte funzionalità/funzioni utili. Mi piace che sia basato su cloud. È possibile cercare lead in base a marca e modello, che mostrano quando i clienti sono stati contattati l'ultima volta. Da lì è possibile impostare attività per il venditore o il responsabile.

6. Selly Automotive (la migliore per accelerare le vendite digitali)

tramite Selly Automotive

Selly Automotive è pensato per concessionarie indipendenti e per i lotti buy-here-pay-here (BHPH). Aiuta i team commerciali a gestire i lead, automatizzare i follow-up e accelerare le trattative con il minimo lavoro manuale richiesto.

La piattaforma basata su cloud fornisce strumenti per CRM, gestione dei lead, marketing, monitoraggio delle chiamate e vendite. Offre inoltre gestione dell'inventario, monitoraggio della pipeline di vendita, email marketing e altre funzionalità/funzioni per migliorare le relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Selly Automotive

Assegni automaticamente la priorità ai lead ad alto potenziale utilizzando il punteggio basato sull'IA, aiutando i rappresentanti commerciali a concentrarsi sui prospect giusti

Automatizza i follow-up con testo, email e promemoria delle chiamate per migliorare i tempi di risposta e il coinvolgimento dei clienti

Monitoraggio in tempo reale dell'attività del team e delle performance commerciali, per garantire ai responsabili CRM visibilità sullo stato e sugli ostacoli

Accedi a un CRM completamente mobile-friendly che consente ai team commerciali di aggiornare i lead e di seguirli sempre e ovunque

Limiti di Selly Automotive

Pianificare i permessi del team per l'assegnazione delle attività è noioso

Il CRM non offre opzioni accessibili per la gestione dei co-acquirenti e l'inserimento delle date di nascita

Prezzi di Selly Automotive

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Selly Automotive

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (70+ recensioni)

7. ProMax (il migliore per la gestione delle prestazioni delle concessionarie)

tramite ProMax

ProMax è una piattaforma CRM a servizio completo per concessionarie. Utilizza l'analisi predittiva per individuare i lead di alto valore, in modo che i tuoi rappresentanti commerciali possano concentrarsi sulle opportunità più promettenti.

Non hai mai desiderato poter vedere quali lavori richiesti di marketing stanno dando i loro frutti? I manager possono utilizzare report personalizzati per il monitoraggio dei tassi di conversione, del ROI del marketing e delle tendenze di vendita per prendere decisioni più intelligenti. Inoltre, integra i reparti finanziari e di assistenza con dashboard condivise, migliorando l'esperienza del cliente end-to-end.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProMax

Analizza il comportamento dei clienti, le tendenze di acquisto e i modelli di vendita utilizzando l'analisi predittiva basata sull'IA per ottimizzare le strategie delle concessionarie

Personalizza le campagne di marketing con un'azione di sensibilizzazione automatizzata, aiutando le concessionarie a raggiungere i clienti giusti al momento giusto

Rimani aggiornato sulle leggi in materia di risorse umane con le funzionalità/funzioni di gestione della conformità dello strumento

Aumenta la redditività con strumenti di gestione, garantendo la conformità attraverso l'automazione

Limiti di ProMax

L'importazione dei dati è frustrante poiché molti campi non vengono compilati

Richiede Internet Explorer per funzionare

Prezzi ProMax

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProMax

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 3. 9/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProMax?

Il modulo di gestione è di prim'ordine. Massimizza i profitti e aiuta i concessionari a vendere più auto. Anche il modulo di gestione dei messaggi di testo è di grande aiuto per la comunicazione.

8. Dominion Vision CRM (il migliore per informazioni specializzate nel settore automobilistico e monitoraggio delle prestazioni)

tramite Dominion Vision

Dominion Vision CRM è pensato per le concessionarie che cercano strumenti decisionali basati sui dati insieme alle funzioni CRM standard. Offre informazioni di mercato basate sull'IA, informazioni sui prezzi e analisi delle prestazioni.

La piattaforma prevede il comportamento d'acquisto utilizzando i dati storici delle vendite e aiuta ad adeguare di conseguenza le strategie CRM. Il suo sistema di gestione dei lead integra tutti i punti di contatto con il cliente, fornendo una visualizzazione completa delle interazioni per follow-up più strategici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dominion Vision CRM

Mantenere il coinvolgimento del cliente attraverso il monitoraggio del ciclo di vita, garantendo che le relazioni post-vendita e i follow-up del servizio siano gestiti in modo efficace

Ottimizza le decisioni relative a inventario e prezzi in base a previsioni, migliorando i ricavi e riducendo le scorte obsolete

Gestisci i lead su più canali per visualizzare in modo unificato le interazioni con i clienti e la cronologia delle comunicazioni

Limiti di Dominion Vision CRM

Ci vuole tempo per implementare il CRM e integrarlo con i flussi di lavoro della concessionaria a causa delle funzionalità/funzioni di analisi avanzate

Visualizzazione unica del cliente (SCV) per misurare il comportamento e il coinvolgimento dell'utente

Prezzi Dominion Vision CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dominion Vision CRM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. DealerMine CRM (il migliore per l'impegno commerciale adattivo e l'automazione del flusso di lavoro)*

tramite DealerMine

DealerMine CRM punta a rendere più intelligente l'impegno commerciale con automazioni e approfondimenti basati sull'IA. Aiuta il tuo team a concentrarsi sui lead giusti al momento giusto, in modo che concludano gli affari invece di inseguirli.

I manager hanno a disposizione dashboard in tempo reale per tenere d'occhio le prestazioni e modificare le strategie al volo. E se stai cercando un CRM che si adatti alle esigenze della tua concessionaria, DealerMine ti offre la flessibilità e l'automazione necessarie per far funzionare tutto senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di CRM di DealerMine

Identifica i migliori lead per il follow-up utilizzando un sistema di prioritizzazione basato sull'IA che classifica i potenziali clienti in base al comportamento e alle intenzioni

Automazione della comunicazione personalizzata con i clienti tramite testo, email e telefono per mantenere il coinvolgimento

Ottimizza i flussi di lavoro con promemoria e assegnazione delle attività automatizzati, riducendo il carico di lavoro amministrativo per i team

Limiti di DealerMine CRM

Come per altri sistemi di gestione delle concessionarie (DMS), può esserci una mancanza di integrazione e collaborazione tra i reparti, che ostacola una comunicazione snella

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono la sottoscrizione di un abbonamento

Prezzi DealerMine CRM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DealerMine CRM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Zoho CRM (il migliore per la gestione delle vendite automobilistiche a livello aziendale)

tramite Zoho

Zoho CRM offre una piattaforma altamente flessibile e scalabile per le concessionarie che necessitano di strumenti completi per il monitoraggio delle vendite, il coinvolgimento dei clienti e l'automazione aziendale.

A differenza dei CRM specializzati nel settore automobilistico, Zoho offre personalizzazioni a livello aziendale e integrazioni profonde tra più reparti. Il sistema di analisi basato sull'IA monitora le interazioni con i clienti, le tendenze di acquisto e le prestazioni della concessionaria, facilitando decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Automazione del monitoraggio e della distribuzione dei lead per garantire che ogni richiesta raggiunga il rappresentante commerciale più pertinente

Utilizza strumenti di previsione delle vendite basati sull'IA per prevedere l'andamento dei ricavi e ottimizzare le scorte e le strategie di marketing

Semplifica le interazioni con i clienti su più canali, tra cui email, social media, chat e telefonate

Limiti di Zoho CRM

Capacità offline limitate poiché basato su cloud

Richiede tempo di configurazione e impostazione per adattare il CRM alle esigenze specifiche della concessionaria

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 20 $ al mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.730+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (6.920+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Zoho CRM è facile da usare, flessibile e personalizzabile in base alle proprie esigenze. È possibile impostare l'intera pipeline di lead con automazioni per messaggi ed email. Inoltre, offre un'eccellente integrazione con altri strumenti che migliorano la produttività.

Passa alla marcia superiore con ClickUp CRM

La tua concessionaria non può permettersi di operare lentamente in un mercato competitivo. Il giusto CRM assicura che il tuo processo di vendita funzioni come una macchina ben oliata, migliorando i tempi di risposta, aumentando il coinvolgimento dei clienti e incrementando le conversioni di vendita.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, riunisce tutto in un unico posto: monitoraggio dei lead, follow-up automatizzati, gestione della pipeline di vendita e collaborazione in team. Le richieste raggiungono immediatamente il giusto rappresentante di vendita, le trattative rimangono organizzate e le interazioni con i clienti rimangono in pista.

Allora, cosa stai aspettando? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅