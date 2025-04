Alternative al grafico a torta per una migliore visualizzazione dei dati

Sapevi che le aziende basate sui dati hanno 19 volte più probabilità di rimanere redditizie rispetto alla concorrenza? Eppure, spesso i dati vengono messi da parte quando non sembrano immediatamente rilevanti.

Il punto è questo: le persone elaborano le informazioni in modo diverso. Alcuni amano i numeri grezzi, altri hanno bisogno di grafici e altri ancora vogliono immagini che raccontino una storia. Il tuo compito? Incontrali dove sono.

Pensa al New York Times. Le loro visualizzazioni rendono argomenti complessi come l'inflazione o il cambiamento climatico accessibili a milioni di persone, non solo agli esperti, trasformando i dati in storie avvincenti. Puoi fare lo stesso con il tuo team.

I tuoi colleghi hanno già a cuore ciò che i dati dicono sul loro lavoro. La chiave è creare immagini che attirino l'attenzione e rendano i dati significativi. Certo, i grafici a torta possono aiutare, ma non sono sempre la scelta migliore.

Questo articolo esplora diverse alternative e modelli di grafici a torta per aiutarti a costruire una cultura in cui i dati guidano le decisioni. Iniziamo!

Perché i grafici a torta non sono adatti alla visualizzazione dei dati

I grafici a torta possono sembrare semplici, ma spesso non riescono a trasmettere dati complessi. Ecco perché spesso non sono efficaci quando si tratta di visualizzare i dati:

Rappresentazione limitata dei dati : i grafici a torta sono ottimi per mostrare le proporzioni, ma diventano poco chiari quando si hanno più categorie. Ad esempio, se i tuoi dati includono più di 10 categorie, il grafico si trasforma in un'incomprensibile torta a fette

Mancanza di precisione: confrontare le fette di un grafico a torta può essere complicato, soprattutto quando le differenze sono minime. Immagina di cercare di distinguere tra il 22% e il 24%: buona fortuna con un grafico a torta in Excel!

Difficili da leggere a colpo d'occhio: i grafici a torta si basano molto sui colori e sulle etichette per essere comprensibili. Ma se il tuo pubblico deve cercare una legenda o interpretare sfumature simili, il messaggio va perso

Mancanza di analisi delle tendenze : vuoi mostrare la crescita nel tempo o le relazioni tra i punti dati? I grafici a torta non possono aiutarti. Si concentrano su istantanee statiche, lasciando fuori dall'equazione le tendenze e i modelli

Uso eccessivo: Il pubblico ha visto così spesso i grafici a torta che ormai quasi non li nota più. Il loro uso ripetuto può indebolire il messaggio nei Il pubblico ha visto così spesso i grafici a torta che ormai quasi non li nota più. Il loro uso ripetuto può indebolire il messaggio nei diagrammi del flusso di lavoro , rendendolo meno efficace

💡Suggerimento: se utilizzi ancora Excel per i grafici a torta ma desideri sfruttare al massimo le sue funzionalità, consulta questa guida alla creazione di grafici a torta in Excel.

le 10 migliori alternative ai grafici a torta per una migliore visualizzazione dei dati

Ecco un'analisi approfondita delle dieci migliori alternative ai grafici a torta che devi provare se stai cercando i migliori strumenti di visualizzazione dei dati:

1. Grafici a barre: semplici ed efficaci

I grafici a barre sono un tipo di visualizzazione che rende il confronto dei valori tra le categorie semplice, chiaro ed efficiente. Con barre orizzontali o verticali, questo tipo di grafico ti aiuta a cogliere le differenze a colpo d'occhio.

via Dataviz

Per analizzare le preferenze dei clienti, un grafico a barre mostra, ad esempio, quanti preferiscono le scarpe alle borse o alle giacche. In questo modo è più facile individuare le tendenze e dare priorità all'inventario.

Scheda dashboard con grafico a barre ClickUp

Uno strumento come la scheda Dashboard con grafico a barre di ClickUp può migliorare la tua visualizzazione con:

Origini dati personalizzate : estrai dati da spazi, cartelle o elenchi e persino da attività archiviate o chiuse

Campi dinamici : utilizza campi personalizzati, campi formula o punti dello sprint per visualizzazioni su misura

Monitoraggio basato sul tempo : analizza le tendenze su giorni, settimane o mesi con intervalli di date continui o personalizzati

Raggruppamento flessibile : raggruppa i dati per assegnatari, tag, stati o priorità

Filtri avanzati : applica filtri specifici per attività come stato, tipo o priorità per approfondimenti più dettagliati

Opzioni di esportazione: esporta i grafici in formato PDF, PNG o CSV per condividere le informazioni sui dati

Visualizza lo stato di avanzamento senza sforzo con la scheda Dashboard con grafico a barre di ClickUp

Utilizzatelo al posto di un grafico a torta statico quando confrontate più categorie affiancate, monitorate le tendenze nel tempo (come le vendite mensili) o date priorità ai valori esatti rispetto alle proporzioni.

È ideale anche quando hai più di cinque segmenti o proporzioni troppo simili per essere distinti.

Utilizziamo ClickUp per tutta la gestione dei nostri progetti e delle nostre attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per diversi altri casi d'uso, tra cui diagrammi di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter disporre di tutte queste funzionalità in un unico prodotto, poiché è molto facile collegarle tra loro.

💡Suggerimento: se utilizzi grafici a barre per le presentazioni, scegli colori che contrastano bene e mantieni chiare le etichette degli assi.

2. Grafici a barre impilati: confronto delle proporzioni tra categorie

Un grafico a barre sovrapposte si basa sulla semplicità dei grafici a barre, ma aggiunge livelli di dati come sottocategorie, mostrando totali e contributi.

Ad esempio, le barre sovrapposte in un grafico a colonne possono visualizzare i budget dei reparti, suddividendo le spese in categorie quali stipendi, marketing e formazione per un'allocazione più precisa delle risorse.

via Dataviz

Modello di grafico a barre sovrapposte ClickUp

Il modello di grafico a barre sovrapposte di ClickUp estende questa funzionalità, rendendo più facile analizzare dati complessi e presentarli in modo fruibile. Tieni traccia dello stato di avanzamento dei progetti, delle prestazioni del team o del sentiment dei clienti con questo modello progettato per semplificare il flusso di lavoro e generare informazioni significative.

Scarica questo modello Crea grafici a barre sovrapposti con il modello predefinito ClickUp Stacked Bar Graph Template

Con gli aggiornamenti in tempo reale, puoi monitorare le attività in tutti gli stati, come Aperta, Completata o In corso, e vedere immediatamente a che punto sono. Usa la vista Barra impilata per creare grafici condivisibili che comunicano chiaramente lo stato di avanzamento alle parti interessate.

Ecco quando puoi utilizzarlo come alternativa al grafico a torta:

Per confrontare i valori totali e mostrare i contributi delle sottocategorie

Per dati multistrato come ricavi per regione e tipo di prodotto

Quando devi dimostrare relazioni proporzionali in un contesto più ampio

💡Suggerimento: Hai bisogno di mostrare dati stratificati in modo efficace? Scopri passo dopo passo come creare un grafico a barre sovrapposte in Excel.

3. Grafici ad anello: una versione raffinata del grafico a torta

I grafici ad anello sono grafici a torta con un buco al centro, in senso letterale e figurato.

Questo design li rende uno dei migliori strumenti di visualizzazione dei dati per mantenere la familiarità dei grafici a torta migliorando al contempo la leggibilità e l'estetica, soprattutto quando si ha a che fare con un numero ridotto di categorie.

via GeeksforGeeks

Un grafico ad anello può ridurre facilmente il carico cognitivo concentrandosi sui punti chiave dei dati. È meno disordinato e offre spazio aggiuntivo per etichette o totali.

Utilizzalo al posto di un grafico a torta per presentare proporzioni semplici, evidenziare metriche chiave o visualizzare informazioni aggiuntive, come i valori totali, all'interno del grafico.

Grafici ad anello ClickUp

ClickUp Donut Charts rende tutto ancora più facile!

Evidenzia le proporzioni con i grafici ad anello di ClickUp invece che con un grafico a torta

I grafici ad anello in ClickUp offrono:

Immagini più chiare : evidenzia le metriche critiche come il totale delle ore o le entrate con un centro vuoto

Personalizzazione : regola colori, etichette e dati in base alle esigenze del team

Aggiornamenti in tempo reale : monitora i cambiamenti dinamici non appena si verificano

Configurazione semplice: attiva/disattiva facilmente i grafici a torta e ad anello con pochi clic nelle impostazioni della scheda

👀 Lo sapevi? Le aziende che sfruttano i dati hanno 23 volte più probabilità di superare i concorrenti nell'acquisizione di clienti.

4. Mappe ad albero: visualizzazione gerarchica dei dati

Le mappe ad albero utilizzano rettangoli nidificati per rappresentare dati gerarchici, dove i rettangoli più grandi indicano valori più alti e quelli più piccoli mostrano le sottocategorie.

Ideali per set di dati complessi, le mappe ad albero visualizzano le relazioni e mostrano come le sottocategorie contribuiscono al tutto.

tramite Google Charts

Ad esempio, un'azienda di e-commerce potrebbe utilizzare una mappa ad albero per visualizzare le origini del traffico del sito web (organico, a pagamento, diretto) e le sottocategorie (mobile, desktop). Questa rappresentazione visiva rivela immediatamente i canali e i sottosegmenti con le migliori prestazioni. A differenza dei grafici a torta, le mappe ad albero gestiscono in modo efficiente più livelli di dati.

Leggi anche: Istogrammi vs grafici a barre: cosa usare e quando

5. Grafici a cascata: visualizzazione di dati sequenziali

I grafici a cascata suddividono i dati cumulativi passo dopo passo, mostrando come i singoli elementi contribuiscono al totale. Illustrano come i valori cambiano in sequenza e sono eccellenti per suddividere processi complessi in passaggi facilmente comprensibili, laddove i grafici a torta non riescono a trasmettere la progressione dei valori.

Quando utilizzarlo al posto di un grafico a torta: Per visualizzare metriche finanziarie come profitti e perdite

Per evidenziare i cambiamenti passo dopo passo nei dati sequenziali

tramite Google Charts

Se sei un professionista delle risorse umane, potresti utilizzare un grafico a cascata per spiegare il turnover dei dipendenti: numero iniziale di dipendenti, nuove assunzioni, dimissioni e numero finale di dipendenti. Ciò consentirebbe alla leadership di visualizzare chiaramente le dinamiche che influenzano il personale.

👀 Lo sapevi? Puoi visualizzare i tuoi dati sequenziali come un professionista con questo semplice tutorial sulla creazione di grafici a cascata in Excel.

6. Mappe di calore: individuare modelli e tendenze

Le mappe di calore utilizzano i colori per rappresentare l'intensità dei dati, rendendole ideali per identificare rapidamente modelli, anomalie o tendenze. Sono perfette anche per grandi set di dati in cui le tendenze sono più importanti della precisione numerica.

via Wikipedia

Usa le mappe di calore al posto dei grafici a torta per: Identifica i punti caldi o i cluster nei dati (ad esempio, clic sul sito web, utilizzo delle app)

Visualizza relazioni bidimensionali tra dati con intensità variabile

Tieni traccia delle metriche nel tempo (ad esempio, punteggi di soddisfazione dei clienti commerciali) In qualità di designer UX, puoi utilizzare una mappa di calore per monitorare i clic sulle pagine web, con le aree più scure che indicano un'elevata interazione, aiutandoti a ottimizzare il posizionamento dei pulsanti di invito all'azione.

Leggi anche: Decodificare il comportamento degli utenti: il miglior software di mappe di calore per intuizioni rivoluzionarie

💡Suggerimento: scegli una sfumatura di colore in linea con il contesto, ad esempio colori caldi per indicare intensità.

7. Grafici a dispersione: comprendere le relazioni tra le variabili

I grafici a dispersione utilizzano punti per rappresentare i dati su due assi, aiutandoti a visualizzare le relazioni o le correlazioni tra le variabili. Sono ottimi per analizzare le relazioni di causa-effetto o individuare i valori anomali.

via GeeksforGeeks

Quando utilizzarlo come grafico per il project management: Per esaminare come interagiscono due variabili (ad esempio, spesa di marketing rispetto a commerciale).

Viene utilizzato per identificare cluster, tendenze o valori anomali in un set di dati. Ad esempio, un responsabile commerciale può utilizzare un grafico a dispersione per analizzare la relazione tra le ore di formazione e le prestazioni commerciali. Se i punti tendono verso l'alto, significa che una maggiore formazione porta a risultati migliori.

Leggi anche: Miglioramenti alla dashboard per monitorare il lavoro da ogni punto di vista

8. Grafici a bolle: espansione dei grafici a dispersione per più dati

I grafici a bolle sono grafici a dispersione con una terza dimensione: la dimensione delle bolle. Sono molto efficaci per confrontare tre variabili e aggiungere profondità all'analisi dei dati.

tramite Google Charts

Vuoi aggiungere una dimensione ai tuoi grafici a dispersione? Inizia con i modelli di mappe a bolle, perfetti per mostrare più dati contemporaneamente.

Invece di utilizzare grafici a torta, utilizza grafici a bolle raggruppate per analizzare le relazioni tra tre variabili (ad esempio, entrate, dipendenti, quota di mercato), confrontare dati proporzionali o enfatizzare il volume nei set di dati.

Modello di mappa a bolle ClickUp

Il modello Mappa a bolle di ClickUp migliora il tuo flusso di lavoro con questi vantaggi:

Visualizza le relazioni : rappresenta facilmente le relazioni tra attività, idee o obiettivi, individuando dipendenze, sovrapposizioni o lacune

Semplifica i progetti complessi : suddividi i progetti intricati in sezioni gestibili, assicurandoti che nulla venga trascurato

Incoraggia la collaborazione : condividi con il tuo team per aggiornamenti in tempo reale, favorendo la trasparenza e la risoluzione dei problemi

Migliora il processo decisionale: utilizza il modello per valutare le opzioni, soppesare i pro e i contro e stabilire le priorità delle azioni da intraprendere per prendere decisioni più informate

Scarica questo modello Organizza i tuoi dati visivamente con il modello Bubble Map di ClickUp per scoprire modelli e tendenze

Ecco alcuni esempi di come utilizzare le mappe a bolle in ClickUp: Per la gestione dei progetti, puoi visualizzare attività cardine, dipendenze e sequenze temporali per progetti complessi. Nella pianificazione strategica, mappa gli obiettivi aziendali, le risorse e i rischi per allineare il tuo team attorno a una visione condivisa. Durante le sessioni di brainstorming, cattura e organizza le idee con bolle per ogni concetto e connessioni che mostrano la rilevanza. Per gli alberi decisionali, semplifica le decisioni complesse suddividendole in passaggi più piccoli e attuabili e monitorando visivamente i possibili risultati.

💡Suggerimento: Il Dipartimento ADS della Wake Forest University ha trasformato la propria reportistica dei dati e l'allineamento dei team, usufruendo di una nuova efficienza grazie alla potenza delle dashboard ClickUp. Leggi la loro storia per scoprire come puoi farlo anche tu!

9. Grafici radar: visualizzazione di dati multivariati

I grafici radar, chiamati anche grafici a ragno o a ragnatela, sono progettati per confrontare più variabili su un'unica scala. Ogni asse rappresenta una variabile diversa e la forma risultante riepiloga/riassume i punti di forza e di debolezza.

tramite Canva

Utilizzalo al posto di un grafico a torta per: Confronta dati multivariati tra categorie (ad esempio, competenze del team o funzionalità/funzioni dei prodotti)

Mostra le metriche delle prestazioni relative a un benchmark

Valuta l'equilibrio o la sproporzione nei set di dati (ad esempio, allocazioni di budget) Un product manager, ad esempio, può utilizzare un grafico radar per confrontare gli strumenti di project management in base a funzionalità/funzioni quali facilità d'uso, integrazioni, prezzi e assistenza, aiutando gli stakeholder a identificare la soluzione più adatta alle esigenze dell'azienda.

🧠 Curiosità: Le aziende basate sui dati sono quasi 7 volte più efficaci nel fidelizzare i propri clienti!

10. Diagramma di flusso con corsie: visualizzazione di responsabilità, ruoli e attività

Ogni corsia rappresenta un'entità specifica coinvolta nel flusso di lavoro, rendendo più facile comprendere come le diverse funzioni interagiscono e contribuiscono al processo complessivo.

I diagrammi di flusso con corsie aiutano a organizzare visivamente flussi di lavoro complessi dividendo le attività e le responsabilità in "corsie" distinte in base a ruoli, reparti o processi.

Il modello di diagramma di flusso con corsie di ClickUp semplifica ulteriormente questo processo, offrendo una struttura pronta all'uso per creare diagrammi dettagliati e visivamente accattivanti senza il fastidio di partire da zero.

Scarica questo modello Mappa le responsabilità e identifica i colli di bottiglia con il modello di diagramma di flusso con corsie di ClickUp

Passa ai diagrammi di flusso con corsie per:

Spiega il processo di onboarding dei clienti

Analizza i colli di bottiglia interdipartimentali e pianifica flussi di lavoro interfunzionali

Visualizza approvazioni e passaggi di consegne e monitora le sequenze temporali di completamento delle attività

Ad esempio, in un flusso di lavoro di reso di un prodotto per una piattaforma di e-commerce, un diagramma di flusso a corsie potrebbe mostrare i clienti che avviano un reso, il servizio clienti che lo approva, il magazzino che riceve l'elemento e l'ufficio finanziario che elabora il rimborso.

I grafici a torta possono funzionare bene per proporzioni semplici, ma richiedono strumenti più avanzati per analizzare le tendenze, effettuare confronti, migliorare i dashboard o monitorare i cambiamenti in tempo reale.

ClickUp , la tua app per tutto il lavoro, raccoglie la sfida con una matrice di visualizzazioni (grafici a barre, grafici a linee e dashboard in tempo reale) che trasformano i dati grezzi in informazioni utili su cui puoi agire immediatamente. *

Team diversi analizzano i dati in modo diverso e ClickUp lo riconosce. I suoi strumenti di visualizzazione sono progettati per garantire flessibilità a team come: Marketing: utilizza grafici a barre sovrapposti per suddividere le prestazioni delle campagne per canale, mostrando chiaramente quali piattaforme generano i risultati migliori

Prodotto: Tieni traccia dei cicli di sviluppo o dello stato di avanzamento degli sprint con grafici a linee per identificare i colli di bottiglia e rispettare le scadenze di lancio

Finanza: monitora le spese con grafici a barre personalizzati che raggruppano le spese per reparto o progetto, garantendo il rispetto dei budget

Puoi filtrare, ordinare e personalizzare la dashboard di lavoro per concentrarti su periodi di tempo specifici, progetti o persino membri del team. Questa adattabilità significa che ClickUp non è solo uno strumento, ma un partner per i dati su misura per gli obiettivi unici del tuo team.

Scopriamo più nel dettaglio come ClickUp supporta il tuo team con queste funzionalità/funzioni avanzate:

ClickUp offre strumenti versatili per semplificare la visualizzazione dei dati e ottimizzare la gestione del flusso di lavoro.

🚀 Grafici a barre ClickUp

I grafici a barre di ClickUp ti consentono di confrontare i dati fianco a fianco o di monitorare le tendenze nel tempo all'interno di dashboard interattive e in tempo reale.

Monitora le prestazioni in modo dinamico utilizzando i grafici a barre di ClickUp per ottenere informazioni utili

Utilizzali per misurare la produttività del team monitorando le attività completate o le tappe fondamentali. Personalizza le fonti dei dati (spazi, cartelle o elenchi) e configura gli assi X/Y per visualizzazioni su misura. Le caratteristiche principali includono l'assistenza per campi personalizzati, campi formula e punti dello sprint.

🚀 Grafici a linee ClickUp

Hai bisogno di monitorare lo stato di avanzamento o i cambiamenti nel tempo? Le schede con grafici a linee di ClickUp sono eccellenti per monitorare le tendenze o lo stato di avanzamento nel tempo.

Analizza le tendenze nel tempo con le schede grafiche a linee di ClickUp, progettate per garantire precisione e chiarezza

I project manager possono utilizzarli per valutare scadenze o problemi ricorrenti, garantendo l'ottimizzazione delle risorse. Personalizza gli intervalli di tempo, le opzioni di raggruppamento e i filtri in base alle tue esigenze. I dati esportabili e la facile condivisione migliorano la collaborazione del team.

🚀 ClickUp Dashboard

Centralizza i tuoi dati e le attività del team con le dashboard di ClickUp

Centralizza tutti i tuoi dati con i dashboard di ClickUp. Questi dashboard personalizzabili forniscono aggiornamenti in tempo reale, widget come grafici a barre e a linee e opzioni di condivisione semplificate per gli stakeholder. I team possono creare dashboard specifici per ruolo, come quelli per il monitoraggio delle entrate commerciali o per i team di prodotto che monitorano gli sprint, favorendo la trasparenza e la collaborazione.

🚀 Automazioni ClickUp

Mantenere i dati aggiornati può essere un grattacapo logistico, ma non con le automazioni di ClickUp. Queste aggiornano automaticamente le tue visualizzazioni dei dati.

Semplifica i flussi di lavoro senza soluzione di continuità con le automazioni ClickUp per risparmiare tempo e aumentare la produttività

I grafici a barre, i grafici a linee e le dashboard riflettono lo stato delle attività in tempo reale, consentendo di risparmiare tempo e garantire la precisione. Ad esempio, i team finanziari possono monitorare le spese mensili utilizzando grafici a barre sovrapposti, che vengono aggiornati in tempo reale man mano che le spese vengono registrate.

🚀 Grafici a torta ClickUp

Le schede con grafici a torta di ClickUp sono ideali per riassumere visivamente le proporzioni. I team delle risorse umane possono monitorare lo stato delle assunzioni, mentre i project manager possono monitorare lo stato delle attività o la distribuzione del carico di lavoro. Gli aggiornamenti in tempo reale garantiscono accuratezza e interattività, rendendo i grafici a torta uno strumento prezioso per il tuo toolbox di dati.

Scomponi set di dati complessi con la scheda Grafico a torta di ClickUp, perfetta per riepiloghi/riassunti visivi di facile lettura

Usufruisci della potenza delle visualizzazioni avanzate dei dati con ClickUp

I grafici a torta hanno un loro ruolo nella visualizzazione dei dati, ma non hanno la profondità necessaria per dati complessi.

Strumenti come grafici a barre, grafici a linee e dashboard dinamici forniscono informazioni più approfondite rivelando il "cosa" e il "perché" dietro i numeri.

ClickUp migliora la visualizzazione dei dati con funzionalità versatili come schede con grafici a barre, grafici a barre sovrapposti e dashboard automatizzati. Questi strumenti consentono di monitorare lo stato, confrontare le metriche e analizzare i dati stratificati con aggiornamenti in tempo reale.

Sei pronto ad andare oltre i grafici statici? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e scopri come visualizzazioni più intelligenti possono aiutarti a prendere decisioni migliori e più rapide!