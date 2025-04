Come coinvolgere e reclutare candidati passivi

Trovare il candidato giusto può sembrare come cercare un ago in un pagliaio. Dopo innumerevoli candidature, si presentano sempre gli stessi problemi: alcuni candidati non hanno esperienza, altri semplicemente non sono in linea con la visione dell'azienda.

A volte, i candidati migliori non sono nemmeno alla ricerca di un lavoro. I loro profili si distinguono silenziosamente per l'esperienza impressionante e le intuizioni acute, ma non ci sono segni che siano sul mercato.

Attrarre questi candidati passivi non significa aspettare che si candidino. È necessario un approccio ponderato e convincente, che susciti interesse per opportunità che non sapevano nemmeno di perdere.

Per trovare e trattenere i migliori talenti, devi sapere come coinvolgere i candidati passivi e conquistarli. Esploriamo le strategie che funzionano e come ClickUp può aiutarti a semplificare questo processo. 🔍

Sfrutta i social media: interagisci su LinkedIn, Instagram e X con un approccio personalizzato e il branding del datore di lavoro

Attingi a riserve di talenti nascosti: esplora i candidati precedenti, i referral e le comunità professionali

Crea messaggi accattivanti: evita messaggi generici, sottolinea le opportunità di crescita professionale e personalizza il tuo approccio

Semplifica il reclutamento con ClickUp : utilizza le attività di ClickUp per monitorare i candidati, ClickUp Brain per il reclutamento basato sull'IA e i modelli HR per semplificare le assunzioni utilizza le attività di ClickUp per monitorare i candidati, ClickUp Brain per il reclutamento basato sull'IA e i modelli HR per semplificare le assunzioni

I candidati passivi sono professionisti che non stanno cercando attivamente un nuovo lavoro, ma sono aperti alle giuste opportunità. Sono soddisfatti dei loro attuali ruoli e non stanno scorrendo le bacheche di lavoro o aggiornando LinkedIn alla ricerca di nuovi annunci.

📌 Ecco alcuni esempi di candidati passivi: 💻 Un ingegnere informatico che sta ottenendo ottimi risultati nel suo ruolo attuale, ma è disposto a entrare in un'azienda concorrente per progetti innovativi 📊 Un manager di marketing esperto che condivide online le sue conoscenze, non alla ricerca attiva, ma disponibile a ricoprire ruoli senior in linea con la sua esperienza 🎨 Un grafico che ama il proprio lavoro, ma è attratto da opportunità che offrono maggiore libertà creativa e collaborazione con designer di alto livello

I candidati attivi sono come esploratori sempre in movimento, mentre i candidati passivi sono più simili ad agenti segreti, soddisfatti della loro missione attuale fino a quando non si presenta l'occasione perfetta.

Ecco come si differenziano:

Aspetto Candidati attivi Candidati passivi Stato della ricerca di lavoro Alla ricerca attiva di nuove opportunità Non sto cercando lavoro, ma sono aperto a offerte interessanti Livello di coinvolgimento Candidati spesso alle offerte di lavoro e partecipa ai colloqui Hai bisogno di un approccio personalizzato e convincente? Mentalità Focalizzati sulla crescita professionale o sul cambio di lavoro Contenti del loro lavoro attuale, ma curiosi di scoprire opzioni migliori Posizione nel mercato delle competenze Junior, livello intermedio o alla ricerca di un nuovo lavoro dopo una pausa o una transizione Professionisti qualificati che eccellono nel proprio ruolo Lavoro richiesto per il reclutamento Più facile raggiungere il traguardo e coinvolgere i candidati Richiede un sourcing proattivo e un'attenta gestione delle relazioni Motivazione al cambiamento Spinti dalla disoccupazione, dall'insoddisfazione o dalla ricerca di una progressione di carriera Attratti da opportunità migliori, crescita professionale o sfide uniche

Comprenderli ti consentirà di modificare il tuo approccio per raggiungere i tuoi obiettivi di reclutamento e trovare il candidato perfetto.

Reclutare candidati passivi può richiedere più lavoro, ma ne vale la pena.

Ecco perché:

🎯 Sono interessati a un impegno a lungo termine: i candidati passivi sono spesso altamente qualificati e selettivi, il che li rende più propensi a rimanere.

🌟 Offrono prospettive diverse: Poiché molti provengono da settori e background diversi, introducono competenze e idee uniche che possono portare il tuo team a un livello superiore.

Tuttavia, i candidati passivi non busseranno alla tua porta: devi essere tu a contattarli e catturare la loro attenzione.

Lo sapevate? Il 70% della forza lavoro globale è costituito da candidati passivi. Si tratta di un bacino di talenti piuttosto ampio da prendere in considerazione.

Come adeguare la tua campagna di reclutamento per attirare i candidati passivi?

Scopriamolo insieme. 🔎

1. Disegna il tuo candidato ideale

Secondo un rapporto, il 90% dei datori di lavoro non ha raggiunto i propri obiettivi di assunzione nel 2023 e il 32% ha affermato che ciò è dovuto al fatto che il pool di candidati non era adeguato. Descrizioni delle mansioni poco chiare e scarsa visibilità sono problemi comuni, ma trovare il talento giusto è un tiro al buio se non si sa chi si sta cercando.

È qui che entra in gioco la creazione di un profilo del candidato ideale. Ti aiuta a capire chi sono i candidati qualificati, cosa vogliono e come attirarli verso il ruolo giusto.

💪 Per farlo nel modo giusto: Comprendi cosa motiva i tuoi candidati ideali, che si tratti di crescita professionale, equilibrio tra vita lavorativa e vita privata o competenze specifiche

Utilizza i dati delle assunzioni precedenti, il feedback del tuo team e le ricerche di mercato per dare forma al tuo profilo con informazioni reali

Personalizza le descrizioni dei posti di lavoro, le attività di outreach e il tuo employer branding per rispondere direttamente alle esigenze e alle preferenze dei candidati ideali

Ecco un esempio:

Esempio di profilo candidato per un senior product marketing manager

🚫 Errori da evitare: Generalizzazione eccessiva : i candidati passivi sono unici, con motivazioni e preferenze distinte. Quindi, abbandonate i profili standardizzati

Amplificazione dei pregiudizi : concentrarsi troppo su titoli di studio o certificazioni specifici può involontariamente escludere candidati di talento provenienti da contesti diversi

Stagnazione: non accontentarti di un profilo obsoleto. Aggiornalo regolarmente in base all'evoluzione delle esigenze del mercato e delle aspettative dei candidati

📽️ Bonus Watch: Temete che la vostra strategia di reclutamento stia fallendo? Attrarre i talenti giusti vi sembra come cercare un ago in un pagliaio? Potenzia il reclutamento con l'IA. Ecco come:

2. Fai lavorare i tuoi social media

I social media non sono un gioco del tipo "pubblica e aspetta" come le bacheche di annunci di lavoro. Sono una strada a doppio senso dove puoi entrare in contatto, avviare conversazioni e costruire relazioni. Inoltre, puoi dare un'occhiata agli interessi, alla personalità e a ciò che motiva i candidati.

Non c'è da stupirsi che il 92% dei datori di lavoro si rivolga alle piattaforme dei social media per trovare candidati passivi!

Ecco come sfruttare al meglio ogni piattaforma:

LinkedIn Utilizza LinkedIn Sales Navigator per attingere a un bacino di talenti passivi con filtri avanzati per competenze, settore e cambiamenti di carriera

Dai un'occhiata alle referenze e alle raccomandazioni per valutare l'esperienza e la reputazione di un candidato nel proprio campo

Gli InMail generici, come "Ehi, stiamo assumendo!", non funzionano. Dimostra loro che conosci il loro lavoro

Esempio di InMail personalizzata su LinkedIn

Instagram Usa Stories e Reels per mostrare ciò che rende unica la tua azienda. Pensa a gite di team, progetti interessanti o persino agli animali domestici dell'ufficio

Collaborate con i dipendenti per condividere contenuti sulla vita quotidiana sul profilo della vostra azienda. Persone reali = impatto reale

Utilizza hashtag come #WeAreHiring o #LifeAt[YourCompany] per aumentare la visibilità

X (Twitter) Cerca hashtag come #OpenToWork, #DesignJobs o parole chiave specifiche del settore per individuare candidati passivi in cerca di lavoro

Interagisci con potenziali candidati mettendo "Mi piace" o commentando i loro tweet. È un ottimo modo per instaurare un rapporto (senza sembrare spam)

Pubblica offerte di lavoro con un tocco di originalità: aggiungi umorismo, una GIF o giochi di parole intelligenti

Crea elenchi privati di potenziali candidati per seguire i loro aggiornamenti e interagire con loro in modo significativo nel tempo

🚫 Errori da evitare: Ignorare le impostazioni sulla privacy : non inviare messaggi diretti senza autorizzazione. Rispetta le impostazioni sulla privacy

Ignorare la cultura della piattaforma : ciò che funziona su Instagram potrebbe fallire su LinkedIn. Quindi, conosci l'atmosfera della tua piattaforma

Solo condivisione di annunci di lavoro : costruisci una relazione prima di chiedere un curriculum

Incollare i messaggi: evitate messaggi generici su piattaforme diverse; personalizzateli per ciascuna piattaforma

3. Attingi a diversi bacini di talenti

Per trovare i candidati passivi giusti, occorre innanzitutto sapere dove cercare. Se state cercando un grafico, siti come Dribble e Behance sono il posto giusto per trovare i migliori talenti. Per i ruoli commerciali, gli eventi di networking e le conferenze di settore possono portare a ottimi risultati.

💪 Ecco dove concentrare il lavoro richiesto: Candidati precedenti : a volte la persona giusta è già nella tua pipeline, quindi controlla il tuo sistema di monitoraggio dei candidati. Contatta coloro che sono arrivati alle fasi finali, ma che l'ultima volta non erano nella fase giusta

Programmi di segnalazione dei dipendenti : i tuoi dipendenti sono i tuoi migliori talent scout. Incoraggiali a segnalare persone delle loro reti. I candidati segnalati tendono a ottenere risultati migliori e a rimanere più a lungo, rendendoli una soluzione vantaggiosa per il tuo processo di assunzione. Infatti, sono la : i tuoi dipendenti sono i tuoi migliori talent scout. Incoraggiali a segnalare persone delle loro reti. I candidati segnalati tendono a ottenere risultati migliori e a rimanere più a lungo, rendendoli una soluzione vantaggiosa per il tuo processo di assunzione. Infatti, sono la fonte numero 1 di assunzioni di qualità

Comunità professionali: entra a far parte di comunità specifiche del settore su piattaforme come Discord o Slack. Sono luoghi perfetti per individuare candidati passivi già coinvolti in discussioni significative relative al tuo settore di nicchia

🚫 Errori da evitare: Sovraccaricare con troppe richieste: Evita di bombardare i dipendenti con continue richieste di segnalazioni. Concentrati invece su alcuni ruoli chiave e incentiva le segnalazioni di qualità piuttosto che la quantità

Trascurare il galateo della community: A nessuno piace lo spam. Rispetta la community partecipando alle discussioni prima di presentare una richiesta di assunzione

4. Rendi ogni email importante con la personalizzazione

Inviare email generiche, premere "invia" e aspettare senza ricevere alcuna risposta: è come la sfida definitiva che ogni reclutatore deve affrontare ogni giorno.

Ma la verità è questa: i contatti generici sono ormai superati. Se volete distinguervi, la personalizzazione è la strada da seguire, soprattutto quando il 76% delle persone in cerca di lavoro è disposta a ricevere email dai reclutatori.

💪 Per far risaltare il tuo messaggio: Abbandona il copia-incolla: Nessuno vuole sentirsi solo un nome in un elenco. Fai riferimento ai loro progetti recenti, ai risultati ottenuti o anche a quel tweet in cui parlano del loro amore per i viaggi

Mostra i vantaggi oltre lo stipendio: la retribuzione è importante, ma è solo uno dei tanti tasselli del puzzle. Enfatizza la flessibilità, le opportunità di crescita professionale, la cultura aziendale inclusiva e i vantaggi esclusivi che contraddistinguono la tua azienda

Parla la loro lingua: Alcuni candidati apprezzano i dettagli, mentre altri preferiscono chattare in modo più informale. Scopri cosa funziona meglio e crea il tuo messaggio di conseguenza

🚫 Errori da evitare: Eccesso di gergo tecnico : sebbene dimostrare competenza sia positivo, l'uso eccessivo di gergo tecnico o parole alla moda può allontanare i candidati. Utilizzate un linguaggio chiaro e semplice

Mancanza di rispetto per il loro tempo: Mantieni il tuo messaggio conciso e diretto, ma con abbastanza fascino da catturare la loro attenzione

Saltare il follow-up: Non lasciare una conversazione a metà. Un piccolo sollecito dimostra che sei ancora interessato e mantiene aperta la porta a potenziali opportunità

5. Poni le domande giuste durante il colloquio

Quando susciti l'interesse di un candidato passivo, utilizza domande di colloquio mirate per scoprire le sue motivazioni.

💪 Domande da porre a un candidato passivo: Domanda basata su uno scenario : Immagina di lavorare a un progetto con una scadenza ravvicinata e che il client cambi i requisiti a metà del lavoro. Come gestiresti la situazione?

Domanda visionaria : se domani dovessi guidare un team di 10 persone, quale visione stabiliresti per loro e come le motiveresti a raggiungerla?

Sbirciatina alla personalità : qual è la soluzione più creativa che hai trovato al lavoro e che impatto ha avuto?

Crescita professionale : Dove ti vedi tra 5 anni e in che modo pensi che la nostra azienda potrebbe supportare questa visione?

Adattamento culturale: In quale ambiente di lavoro riesci a dare il meglio e in che modo contribuisci a una cultura positiva?

🚫 Errori da evitare: Domande sì/no: Domande come "Hai raggiunto i tuoi traguardi commerciali?" non ti diranno molto oltre al numero. Chiedi invece "Quali strategie hai implementato per superare i tuoi traguardi commerciali?"

Modalità interrogatorio: Evita un approccio troppo inquisitorio che faccia sentire il candidato sotto esame

Affrettare il processo di colloquio: I candidati passivi hanno bisogno di tempo per valutare un cambiamento. Affrettare il processo può farli sentire sottovalutati

Assumere candidati passivi comporta delle difficoltà e per superarle occorrono creatività e spiccate capacità di reclutamento, al fine di indirizzarli verso l'opportunità giusta.

1. Scrivere annunci di lavoro efficaci

Poiché i candidati passivi non sono attivamente alla ricerca di un lavoro, i tradizionali annunci di lavoro potrebbero non riuscire ad attirare la loro attenzione.

Soluzione: ✅ Utilizza un software di gestione dei talenti per creare annunci di lavoro che non solo attraggano professionisti qualificati, ma che siano anche in sintonia con la tua missione, i tuoi valori e la tua cultura ✅ Distribuisci gli annunci di lavoro nei luoghi che frequentano, come forum di settore, LinkedIn o comunità di nicchia

2. Disponibilità limitata per i colloqui

I candidati passivi spesso hanno difficoltà a trovare il tempo per i colloqui mentre cercano di destreggiarsi tra le loro attuali responsabilità.

Soluzione: ✅ Offri orari flessibili per i colloqui, anche di mattina presto, di sera o nel fine settimana ✅ Aggiungi video interviste preregistrate o strumenti di valutazione asincrona al tuo stack tecnologico per il reclutamento, in modo da adattarti ai loro programmi

3. Superare le "manette d'oro"

I candidati passivi possono godere di vantaggi come azioni azionarie, bonus o benefici non monetari che rendono difficile lasciare il proprio lavoro.

Soluzione: ✅ Ricerca le tendenze del mercato e le retribuzioni attuali prima di contattare i candidati. Segui risorse dedicate al reclutamento come il podcast "The Recruiting Future " di Matt Alder per rimanere informato ✅ Posiziona la tua offerta come un'opportunità "a prova di futuro" che nel tempo supererà i loro attuali vantaggi

I reclutatori trascorrono ore a setacciare profili, inviare email di contatto a freddo e personalizzare i propri messaggi, mentre gestiscono altre attività di assunzione. Organizzare tutto con documenti e fogli di calcolo diventa rapidamente un incubo.

Gli strumenti di reclutamento basati sull'IA semplificano il processo, consentendoti di concentrarti sulla ricerca dei candidati migliori. Questi strumenti utilizzano l'apprendimento automatico e algoritmi avanzati per:

Gestisci le attività ripetitive

Mantieni vivo l'interesse dei candidati con una comunicazione fluida

Fornisci informazioni dettagliate per perfezionare la tua strategia di assunzione

La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp è una di queste soluzioni. Come app completa per il lavoro, ClickUp offre molteplici funzionalità che consentono ai responsabili delle assunzioni di gestire la strategia di reclutamento dall'inizio alla fine.

Ecco come può aiutarti:

Semplifica i flussi di lavoro complessi con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp centralizzano tutto in un unico posto. Dal momento in cui trovi un candidato passivo a quando gli fai un'offerta, puoi creare attività per ogni passaggio del processo, come ad esempio:

Esamina il portfolio del candidato

Invia un messaggio di presentazione

Pianifica un follow-up

Vuoi contattare un candidato entro 24 ore? Imposta una data di scadenza per ricevere un promemoria. Inoltre, aggiungi tag di priorità (ad es. Urgente, Alta, Media, Bassa) per dare priorità al tuo carico di lavoro e concentrarti prima sui candidati con priorità elevata.

Crea attività più piccole all'interno delle attività di ClickUp per gestire i flussi di lavoro di reclutamento

A volte le attività prevedono più passaggi o richiedono dettagli più granulari, quindi è possibile suddividerle in attività secondarie.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Puoi anche utilizzare stati personalizzati delle attività, come "Contatto iniziale", "Colloquio programmato" o "Offerta estesa", per sapere esattamente a che punto si trova ogni candidato in ogni fase. Inoltre, crea una lista di controllo delle attività in ClickUp per contrassegnare gli elementi come terminati o non terminati.

Spunta ogni attività man mano che la completi tramite le liste di controllo delle attività di ClickUp

Hai bisogno di dare seguito a un colloquio o di rivedere il profilo di un candidato? ClickUp Reminders ti aiuta con dei promemoria delicati, che si tratti di un promemoria una tantum o di un'attività ricorrente.

Perfeziona il tuo messaggio di outreach con ClickUp Brain

Scrivere descrizioni di lavoro o email ai candidati è diventato molto più facile con ClickUp Brain.

Basta un prompt per ottenere contenuti di alta qualità in pochi secondi. Inoltre, garantisce un linguaggio professionale ma accattivante, in modo da attirare i migliori talenti. ClickUp Brain perfeziona anche i tuoi testi controllandone la grammatica e il tono, rendendoti impeccabile in ogni comunicazione.

📌 Esempi di prompt: Scrivi una descrizione del lavoro per un senior marketing manager

Crea un annuncio di lavoro creativo e coinvolgente per un ingegnere software

Scrivi un'email che offra un'opportunità esclusiva a un candidato nel settore del marketing digitale, sottolineando i vantaggi del ruolo

Scrivi un'email di follow-up per un candidato che non ha risposto dopo il primo colloquio

Controlla la grammatica di questa email/descrizione del lavoro e assicurati che sia professionale ma cordiale

Crea comunicazioni di outreach coinvolgenti e prive di errori tramite ClickUp Brain

Pianifica i colloqui con il Calendario ClickUp Visualizza

Tenere traccia di più colloqui tra email, calendari e note adesive può essere stressante. È qui che entra in gioco la visualizzazione Calendario di ClickUp. Ecco come:

Visualizza tutto : visualizza tutte le attività di reclutamento e filtrale per concentrarti solo sui colloqui

Pianificazione drag-and-drop : trascinate la vostra attività in un altro slot temporale per spostare un colloquio

Niente più conflitti di orario : individua e risolvi eventuali sovrapposizioni in tempo reale. Questo significa niente più momenti imbarazzanti del tipo "ops, non mi ero reso conto che ti avevamo fissato lo stesso orario"

Codici colore per organizzarsi meglio: utilizzate codici colore per distinguere facilmente i diversi tipi di colloquio, ad esempio blu per i colloqui tecnici e viola per le fasi finali

Rappresenta visivamente e pianifica eventi e attività tramite la vista Calendario di ClickUp

Inizia subito con i modelli HR di ClickUp

Perché passare ore a creare processi di assunzione da zero quando puoi utilizzare i modelli HR già pronti di ClickUp per semplificare tutto? Scegli un modello, modificalo in base alle tue esigenze e sei pronto.

Il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp ti aiuta a definire tutto, dalla ricerca dei candidati all'inserimento di quelli più adatti.

Scarica questo modello Semplifica il processo di ricerca, reclutamento e inserimento dei dipendenti con il modello di piano d'azione ClickUp

Con le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp, hai a disposizione cinque modi diversi per esaminare il tuo processo di reclutamento:

Visualizzazione "Non idoneo": per archiviare i candidati che non hanno superato la selezione

Elenco delle assunzioni: per tenere traccia di tutti i candidati

Visualizza per ruolo: Se stai assumendo per più posizioni

Visualizzazione modulo di candidatura: per un facile accesso alle candidature

Inizia qui Visualizza: Per guidarti attraverso i passaggi del processo

È inoltre possibile impostare attività cardine per monitorare date chiave, come "Colloqui completati entro venerdì" o "Decisione finalizzata entro la prossima settimana". Inoltre, la dashboard mostra lo stato di avanzamento, ad esempio il numero di candidati che avete intervistato o quanti sono ancora nella fase "In corso".

Il modello ClickUp per l'assunzione dei candidati ti aiuta a monitorare, confrontare e valutare i candidati. Utilizza stati personalizzati, pianifica i colloqui nella "Vista Calendario" e confronta i candidati nella "Vista Tabella" "Read Me HR Applicant Tracking View" tiene traccia dello stato di avanzamento, "Chat View" semplifica la comunicazione e "Full Gallery View" offre una panoramica visiva. Per maggiori dettagli, la "Vista elenco completo" organizza i candidati in base al ruolo o alle competenze, aiutandoti a trovare la persona più adatta.

Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nel reclutamento (casi d'uso e strumenti)

Raggiungi i tuoi obiettivi di reclutamento passivo con ClickUp

Assumere candidati passivi è come convincere qualcuno ad alzarsi dal divano e partecipare a una festa danzante. È difficile, ma con l'approccio giusto puoi trasformare il loro "magari più tardi" in "facciamolo!"

Strumenti come ClickUp creano un flusso di lavoro automatizzato e senza soluzione di continuità che ti consente di concentrarti sulla costruzione di relazioni significative con i migliori talenti prima ancora che prendano in considerazione la possibilità di cercare un lavoro.

Le attività di ClickUp mantengono ogni passaggio organizzato senza momenti "ops, ho dimenticato!". ClickUp Brain è un assistente HR personale che semplifica le cose. E non dimenticare i modelli HR: configurazioni pronte all'uso che trasformano i complessi flussi di lavoro di reclutamento in un processo semplificato.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e naviga con facilità nel panorama competitivo dei talenti! 🙌