12 piattaforme intelligenti per la collaborazione sui contenuti potenziate dall'IA

Ricordi la campagna "Dream Crazy" di Nike? Ha visto la partecipazione di icone come Serena Williams e LeBron James ed è diventata virale. Dietro le quinte, però, ci sono volute probabilmente decine di copioni, immagini e collaborazione in tempo reale per realizzarla.

Forse non stai lanciando una campagna pubblicitaria globale, ma se hai mai coordinato un post sul blog, una serie di email o una pagina di landing, sai bene quanto possa diventare caotica la creazione di contenuti. File ovunque. Feedback sparsi. Confusione su quale sia la versione definitiva.

È qui che entra in gioco una solida piattaforma di collaborazione per i contenuti. Questi strumenti riuniscono documenti, commenti, attività e approvazioni in un unico posto, consentendoti di creare, revisionare e pubblicare in modo più rapido e con meno confusione.

Ho testato decine di strumenti e ho analizzato le recensioni e le funzionalità/funzioni più importanti. Sulla base di tutto ciò (oltre a ciò che utilizziamo noi di ClickUp), ecco le 12 migliori piattaforme di collaborazione per i contenuti che vale la pena provare.

Cosa dovresti cercare in una piattaforma di collaborazione per i contenuti?

Se ti ritrovi costantemente a destreggiarti tra documenti, approvazioni e feedback del team, la piattaforma giusta può fare la differenza nel tuo flusso di lavoro dei contenuti

Ecco cosa cercare quando scegli uno strumento che si adatti davvero al tuo team

Modifica in tempo reale: dovresti poter scrivere, modificare e commentare insieme al tuo team senza ritardi o confusione, specialmente durante le revisioni dei contenuti o i brainstorming Controllo delle versioni che ha senso: ogni modifica dovrebbe essere monitorata automaticamente con la possibilità di tornare alle versioni precedenti, così non perderai mai il lavoro e non finirai per pubblicare la bozza sbagliata Attività e flussi di lavoro integrati: cerca strumenti che ti consentano di assegnare i passaggi successivi, aggiungere date di scadenza e effettuare la connessione dei documenti ai progetti più ampi, in modo che i contenuti non rimangano mai isolati Condivisione flessibile dei file: gli strumenti migliori ti consentono di caricare e visualizzare in anteprima tutto, dai PDF ai video e alle immagini, con feedback e approvazioni integrati nello stesso spazio Collaborazione ottimizzata per dispositivi mobili: che tu stia revisionando un post dal tuo telefono o approvando modifiche mentre sei in viaggio, i tuoi strumenti dovrebbero funzionare altrettanto bene sui dispositivi mobili Onboarding rapido e facilità d'uso: non dovresti aver bisogno di una sessione di formazione solo per lasciare un commento: cerca un'interfaccia utente pulita e un'esperienza intuitiva che tutto il tuo team possa adottare rapidamente Collaborazione basata sull'IA: dal riassunto dei commenti alla generazione delle prime bozze, l'IA dovrebbe ridurre attivamente il lavoro di routine e aiutarti a trasformare i contenuti da idea a pubblicazione più rapidamente

Una volta identificato ciò che conta di più per il tuo team, diventa molto più facile restringere il campo alle piattaforme che ti aiutano davvero ad andare più veloce, non solo a rimanere organizzato.

📮 ClickUp Insight: Il 48% dei dipendenti afferma che il lavoro ibrido è la soluzione migliore per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, con il 50% che lavora ancora prevalentemente in ufficio, rimanere allineati tra le diverse posizioni può essere una sfida. Ma ClickUp è progettato per tutti i tipi di team: remoti, ibridi, asincroni e tutto ciò che sta in mezzo. Con ClickUp Chat e i commenti assegnati, i team possono condividere rapidamente aggiornamenti, fornire feedback e trasformare le discussioni in azioni concrete, senza riunioni infinite. Collabora in tempo reale tramite ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards, assegna attività direttamente dai commenti e mantieni tutti sulla stessa lunghezza d'onda, indipendentemente da dove lavorino!💫 Risultati reali: STANLEY Security ha registrato un aumento dell'80% nella soddisfazione del lavoro di squadra grazie agli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità di ClickUp.

Le migliori piattaforme di collaborazione per i contenuti in sintesi

Strumento Funzionalità principale Caso d'uso principale Prezzi ClickUp Documenti basati sull'IA, flussi di lavoro per i contenuti, assistente IA integrato (ClickUp Brain) Teams che creano e gestiscono flussi di lavoro relativi ai contenuti, dall'ideazione alla pubblicazione, con l'IA e la collaborazione in tempo reale Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Google Workspace / Drive Modifica in tempo reale, condivisione facile, integrazioni Gemini IA in Documenti e riunioni Teams che già utilizzano gli strumenti Google e necessitano di una collaborazione fluida sui documenti e di suggerimenti intelligenti Gratis per uso personale; i piani Business partono da 8,40 $ al mese per utente Notion Database di contenuti personalizzati, pagine sincronizzate, Notion IA per riassunti e generazione Team che stanno creando un hub flessibile per documenti, wiki e collaborazione sui contenuti Piano Free; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Miro Lavagne visive, modelli per il brainstorming, IA per riepilogare e strutturare le idee Teams che sviluppano idee in modo visivo e trasformano i concetti in flussi di lavoro strutturati Piano Free; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente Planable Anteprime perfette al pixel, flussi di lavoro di approvazione, bozze e riassunti basati sull'IA Marketing teams collaborating on social posts, blogs, and newsletters Gratis (fino a 50 post); i piani a pagamento partono da 39 $ al mese per utente Asana Pipeline editoriali, visualizzazioni della Sequenza, IA per riassunti e suggerimenti sulle attività Team che gestiscono le operazioni relative ai contenuti in progetti e campagne articolati in più passaggi Piano Free; i piani a pagamento partono da 10,99 $ al mese per utente Smartsheet + Brandfolder Gestione delle risorse, tagging dei metadati, flussi di lavoro creativi basati sull'IA Team creativi che gestiscono risorse di marca, sequenze e flussi di approvazione su larga scala Prezzi personalizzati Confluence Documenti strutturati, feedback in linea, Atlassian Intelligence per documenti intelligenti Teams che documentano conoscenze, politiche o specifiche con la collaborazione asincrona Piano Free; i piani a pagamento partono da 5,75 $ al mese per utente Dropbox Condivisione sicura dei file, Dropbox IA per domande e risposte sui documenti, anteprime e commenti in tempo reale Teams che gestiscono file di grandi dimensioni o collaborano con stakeholder esterni I piani a pagamento partono da 11,99 $ al mese per utente Bitrix24 Suite all-in-one, CRM + contenuti, assistente IA per l'assistenza nelle attività e nei contenuti Piccoli team che gestiscono contenuti, CRM e comunicazione su un'unica piattaforma Piano Free; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese per 5 utenti Box Sicurezza dell'azienda, flussi di lavoro dei file, Box IA per la sintesi e i metadati Aziende che necessitano di collaborazione sui documenti sicura e scalabile e di conformità I piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente Zoho WorkDrive Integrazione con Zoho, Zia IA per la ricerca e i riassunti, collaborazione sui documenti in tempo reale PMI che utilizzano la suite Zoho per organizzare, effettuare la modifica e collaborare sui file I piani a pagamento partono da 3 $ al mese per utente

🎉 Curiosità: una delle prime forme di collaborazione remota sui documenti? Il fax. Sì, davvero. Ne abbiamo fatta di strada.

Abbiamo individuato le 12 migliori piattaforme di collaborazione per la creazione di contenuti attualmente disponibili, ognuna delle quali offre funzionalità/funzioni uniche per migliorare il lavoro di squadra, semplificare le attività e ottenere risultati eccezionali.

1. ClickUp – Ideale per la creazione, la gestione e la collaborazione sui contenuti

Se ti trovi a gestire più progetti di contenuti contemporaneamente, ClickUp può diventare rapidamente la tua piattaforma di riferimento. Dal brainstorming iniziale alle approvazioni finali, ti aiuta a semplificare ogni fase del processo di creazione dei contenuti.

Con ClickUp Docs , puoi creare, modificare e collaborare in tempo reale, che si tratti di redigere bozze di post per il blog, pianificare piani per i contenuti o effettuare la condivisione di feedback con gli editori.

Prova ClickUp Docs gratis! Lavora in team da qualsiasi luogo: modifiche in tempo reale e aggiornamenti istantanei in ClickUp Docs

Puoi collegare i documenti direttamente alle attività e ai flussi di lavoro, in modo che ogni contenuto sia legato a un'azione. ClickUp mantiene i tuoi documenti organizzati in un unico posto, grazie alla pagina Home documenti e a una potente funzione di ricerca, mentre i controlli sulle autorizzazioni e sulla privacy garantiscono che il lavoro sensibile rimanga protetto.

Ottieni il massimo dai documenti:

Incorporare contenuti multimediali come immagini e video per creare contenuti coinvolgenti e interattivi

Personalizza gli accessi in modo che ogni membro del team possa visualizzare, commentare o effettuare una modifica in base al proprio ruolo

Collegare documenti correlati utilizzando utilizzando le relazioni di ClickUp per creare una base di conoscenze interconnessa

Monitoraggio di ogni modifica con la cronologia delle versioni e ripristina le versioni precedenti se necessario

💡 Suggerimento da esperto: Se utilizzi ClickUp Docs, abbinalo a ClickUp AI per riepilogare le discussioni nei commenti o suggerire elementi da intraprendere in base alle modifiche.

ClickUp Brain va ancora oltre. Questa IA integrata si adatta al tuo ruolo e alle tue esigenze, aiutandoti a creare, gestire e migliorare i contenuti in modo rapido.

Quando ti trovi di fronte a un blocco creativo, genera idee utilizzando ClickUp Brain

Hai un blocco creativo? Usa ClickUp Brain per generare idee o redigere contenuti di alta qualità basati sui tuoi input. È di grande aiuto quando lavori con scadenze strette o hai bisogno di un vantaggio iniziale.

🔁 Esempio di flusso di lavoro reale Supponiamo che tu stia scrivendo un post per il blog. Apri un ClickUp Documento, annoti le tue idee e @menzioni il tuo editor affinché lo esamini. Lui interviene, lascia commenti in tempo reale e, una volta che tutto è a posto, colleghi il Documento a una Attività nella tua pipeline di contenuti. A questo punto, entrano in gioco le automazioni di ClickUp: spostano l'attività in "Revisione", avvisano le parti interessate e la assegnano al tuo designer. Questi aggiungono immagini, taggano il marketing e ora il tuo post è in coda per la pubblicazione, il tutto senza mai cambiare strumento. Tutto rimane visibile, gestibile e in linea con gli obiettivi. Questa è la vera collaborazione end-to-end in ClickUp.

Collabora senza intoppi con chat, commenti e menzioni

Collabora in tempo reale utilizzando ClickUp Chat per ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e aumentare la chiarezza del progetto

Comunica in tempo reale con ClickUp Chat: crea canali o invia messaggi diretti per condividere aggiornamenti, scambiare idee e mantenere tutte le conversazioni relative al progetto organizzate e orientate all'azione. Lascia commenti ovunque (su attività, documenti o lavagne online) per fornire feedback, porre domande o chiarire i requisiti.

Trasforma i feedback in azioni concrete con i Commenti assegnati, assegnandoli come attività da svolgere, che vengono automaticamente contrassegnate come completate una volta risolte.

Usa le @menzioni nelle attività, nei documenti, nei commenti e nella chat per avvisare immediatamente i colleghi, assegnare responsabilità o coinvolgere le parti interessate, assicurandoti che nulla sfugga al controllo. Grazie a una collaborazione unificata e ricercabile, il tuo team può lavorare insieme nel contesto e non perdere mai di vista le conversazioni importanti.

Rimarrai inoltre in sincronia grazie a ClickUp Collaboration Detection , che ti mostra quando i tuoi colleghi stanno digitando, commentando o visualizzando un documento. Nessun aggiornamento, nessun ritardo: solo una co-modifica fluida in tempo reale.

Modifica i documenti insieme su più piattaforme e rimani aggiornato con ClickUp Instant Collaboration Detection

⏩ Funzionalità IA: ClickUp Brain sfrutta i più recenti modelli GPT, Claude e Gemini per automatizzare i brief dei contenuti, riepilogare i thread di commenti, generare bozze di blog e persino rispondere alle domande relative all'area di lavoro. Puoi anche utilizzare gli Autopilot Agents per gestire attività ripetitive, come far passare i documenti attraverso le fasi di revisione o assegnare i follow-up, in modo che il tuo team rimanga concentrato sulla creatività, non sul lavoro amministrativo.

Ideale per: dai liberi professionisti ai grandi team interfunzionali (da 1 a oltre 1000 utenti)

A chi sono rivolte:

Teams che producono blog, pagine di atterramento, contenuti social o campagne con più parti interessate

Teams ibridi e remoti che necessitano di visibilità su ogni fase del processo di creazione dei contenuti, dalla bozza alla consegna

Le migliori funzionalità di ClickUp

Lavora in tempo reale sui contenuti con il tuo team : crea documenti ClickUp con formattazione avanzata, incorpora file multimediali e modifica insieme ai collaboratori durante il monitoraggio delle modifiche

Collega i contenuti ai tuoi flussi di lavoro : collega i documenti alle attività, assegna azioni da intraprendere e trasforma i feedback in passaggi successivi tracciabili senza dover cambiare strumento

Non perdere mai il contesto grazie a approfondimenti immediati : usa ClickUp Brain per riepilogare le discussioni nei commenti, estrapolare i punti chiave o generare idee per i contenuti

Pianifica i tuoi contenuti in modo visivo : mappa i flussi di lavoro editoriali su lavagne online, quindi collega le idee direttamente al tuo calendario dei contenuti

Automatizza i passaggi di consegne : imposta regole per spostare le attività, assegnare i titolari o attivare promemoria quando un documento è pronto per la revisione

Tieni tutto in un unico posto: dai brief sui contenuti alle sequenze delle campagne, usa i modelli per standardizzare il tuo processo di creazione

Vantaggi:

Combina documenti, attività, lavagne online, IA e automazioni in un unico strumento

Offre modelli predefiniti per la collaborazione sui contenuti per iniziare subito

La modifica e il feedback in tempo reale rendono la collaborazione tra i team fluida

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare il nostro flusso di lavoro nella creazione di contenuti per i social e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni singolo contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina inoltre tutte le comunicazioni via email avanti e indietro, poiché la sezione dei commenti di ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare compiti/passaggi successivi (soddisfacendo l’esigenza di monitoraggio e follow-up del nostro ciclo di creazione dei contenuti). ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora possiamo passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente.

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare il nostro flusso di lavoro nella creazione di contenuti per i social e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni singolo contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina inoltre tutte le comunicazioni via e-mail avanti e indietro, poiché la sezione dei commenti di ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare compiti/passaggi successivi (soddisfacendo l’esigenza di monitoraggio e follow-up del nostro ciclo di creazione dei contenuti). ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora possiamo passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente.

Contro:

La vista Tabella non è (ancora) disponibile su dispositivi mobili

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di assistenza iniziale per utilizzare tutte le funzionalità/funzioni in modo efficace

Come ogni piattaforma solida, c'è una curva di apprendimento, specialmente quando si effettuano l'impostazione di automazioni avanzate o strutture annidate. Ma una volta che si prende la mano, è incredibilmente efficiente. Ci piacerebbe vedere integrazioni ancora più profonde con gli strumenti finanziari e un'esperienza mobile più fluida per gli utenti intensivi.

Come ogni piattaforma solida, c'è una curva di apprendimento, specialmente quando si effettuano le impostazioni per automazioni avanzate o strutture annidate. Ma una volta che si prende la mano, è incredibilmente efficiente. Ci piacerebbe vedere integrazioni ancora più profonde con gli strumenti finanziari e un'esperienza mobile più fluida per gli utenti intensivi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Assolutamente sì. ClickUp è il mio strumento preferito per gestire l'intero processo di creazione dei contenuti senza dover passare da uno a cinque strumenti diversi. Che si tratti di redigere bozze di contenuti per il blog in Documenti, taggare un designer in una lavagna online o lasciare che Brain mi aiuti a riutilizzare vecchi post, tutto rimane collegato e in linea con gli obiettivi. Se prendi sul serio la collaborazione sui contenuti, dalle idee di massima alle campagne pubblicate, ClickUp è senza dubbio la soluzione più completa che abbia mai usato.

2. Google Workspace/Google Drive – Ideale per la collaborazione sui documenti in tempo reale

Google Drive è un servizio di archiviazione cloud e condivisione file ampiamente utilizzato. Consente di archiviare, accedere e condividere file da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet. L'interfaccia intuitiva della piattaforma e l'integrazione con altri servizi Google come Gmail, Documenti Google e Fogli Google lo rendono una scelta popolare sia per uso personale che professionale.

La co-modifica in tempo reale è una funzionalità/funzione distintiva di Google Drive che migliora notevolmente la collaborazione fluida sui contenuti.

⏩ Funzionalità AI: Documenti Google ora includono funzionalità basate sull'IA di Gemini (precedentemente Duet AI), che ti aiutano a redigere bozze di contenuti, riscrivere frasi per migliorarne la chiarezza o il tono, generare riepiloghi/riassunti e persino effettuare automazioni di formattazione. Anche le integrazioni con Gmail e Google Meet utilizzano l'IA per suggerire risposte, fornire contesto e trascrivere le riunioni in documenti modificabili, rendendo la collaborazione più intelligente ed efficiente.

Ideale per: team di piccole e grandi dimensioni che utilizzano già Google Workspace

A chi sono rivolte:

Scrittori, editor e professionisti del marketing che collaborano alla stesura di articoli, proposte o testi per campagne

Teams remoti o ibridi che utilizzano Google Meet, Calendario e Gmail per la comunicazione quotidiana

Le migliori funzionalità di Google Drive:

Modifica i contenuti con il tuo team in tempo reale : Documenti Google, Fogli Google e Slides consentono a più utenti di scrivere, revisionare e suggerire modifiche contemporaneamente

Non perdere mai traccia delle modifiche : la cronologia delle versioni monitora ogni modifica e ti consente di ripristinare facilmente le bozze precedenti

Mantieni tutto in sincronia : Google Drive centralizza file, cartelle e autorizzazioni di condivisione per una collaborazione fluida

Collabora da qualsiasi luogo : accedi ai file tramite cellulare, tablet o desktop con supporto offline

Inserisci commenti e attività nel tuo flusso di lavoro : usa le @menzioni per assegnare attività o lasciare feedback direttamente nei documenti

Semplifica le riunioni e i follow-up: l'IA di Google Meet e Gmail trasforma le conversazioni in documenti utilizzabili con riepiloghi/riassunti e risposte suggerite

Vantaggi:

Estremamente intuitive e facili da utilizzare per i nuovi membri del team

Perfetta integrazione con l'intero ecosistema di Google Workspace

La modifica e la collaborazione in tempo reale sono veloci e affidabili

Ciò che mi piace di più di Google Workspace è la sua collaborazione senza soluzione di continuità e le funzionalità di modifica in tempo reale tra strumenti come Documenti Google, Fogli Google e Slides. Rende il lavoro di squadra incredibilmente efficiente, sia che si lavori da remoto o nella stessa stanza. La stretta integrazione tra Gmail, Calendario, Drive e Meet semplifica inoltre la comunicazione e la pianificazione, riducendo gli attriti nei flussi di lavoro quotidiani. La sua natura basata sul cloud garantisce che tutto sia accessibile da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, il che è particolarmente prezioso per i team distribuiti. Nel complesso, è intuitivo, affidabile e progettato per la produttività.

Ciò che mi piace di più di Google Workspace è la sua collaborazione senza soluzione di continuità e le funzionalità di modifica in tempo reale tra strumenti come Documenti Google, Fogli Google e Slides. Rende il lavoro di squadra incredibilmente efficiente, sia che si lavori da remoto o nella stessa stanza. La stretta integrazione tra Gmail, Calendario, Drive e Meet semplifica inoltre la comunicazione e la pianificazione, riducendo gli attriti nei flussi di lavoro quotidiani. La sua natura basata sul cloud garantisce che tutto sia accessibile da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, il che è particolarmente prezioso per i team distribuiti. Nel complesso, è intuitivo, affidabile e progettato per la produttività.

Contro:

Durante l'esportazione su altre piattaforme possono verificarsi problemi di formattazione

Non ideali per flussi di lavoro complessi o approvazioni in più fasi

Le cartelle possono diventare disorganizzate in fretta se non si seguono chiare convenzioni di denominazione

A volte la formattazione va in tilt quando scarico un file dai Documenti Google o Slides in Microsoft Word o PowerPoint. Inoltre, quando molte persone effettuano delle modifiche al documento contemporaneamente, può verificarsi un leggero rallentamento. Ma nel complesso funziona alla grande.

A volte la formattazione va in tilt quando scarico un file da Documenti Google o Slides in Microsoft Word o PowerPoint. Inoltre, quando molte persone effettuano delle modifiche al documento contemporaneamente, può verificarsi un leggero rallentamento. Ma nel complesso funziona alla grande.

Prezzi di Google Workspace

Personale: gratuito

Business Starter: 8,40 $ per utente al mese (abbonamento mensile, flessibile)

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente

Business Plus: 26,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Workspace/Drive

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

Capterra (Google Drive): 5,0/5 (oltre 1.800 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì. Documenti Google sono ancora il modo più veloce per scrivere in collaborazione e lavorare sui contenuti in tempo reale. Se usi già Gmail o Calendario, è una scelta ovvia. Per un flusso di lavoro e una gestione delle attività più avanzati, però, ti consigliamo di abbinarlo a qualcosa come ClickUp.

🧐 Lo sapevi? Documenti Google sono ancora lo strumento di collaborazione sui documenti più utilizzato, ma raramente sono la soluzione più completa per i team creativi con flussi di lavoro di progetto

3. Notion – Il miglior strumento di lavoro per la collaborazione strutturata sui contenuti

Notion è uno spazio di lavoro all-in-one che combina la creazione di note, la gestione delle attività e la collaborazione sui contenuti. È l'ideale per i team che necessitano di una piattaforma flessibile per gestire progetti di contenuti e collaborare sui documenti. Può essere utile per organizzare idee di contenuto, collaborare alle bozze e gestire i calendari dei contenuti, ed è uno strumento versatile per qualsiasi team.

⏩ Funzionalità IA: Notion IA ti aiuta a generare riassunti, trovare idee per i titoli dei blog, riscrivere sezioni per migliorarne il tono o la chiarezza ed estrarre azioni da intraprendere dalle note delle riunioni. Puoi anche compilare automaticamente tabelle, tradurre testi e convertire pensieri grezzi in contenuti strutturati, il tutto all'interno della tua area di lavoro Notion.

Ideale per: team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di flussi di lavoro flessibili per i contenuti

A chi sono rivolte:

Team di marketing e contenuti che necessitano di un hub condiviso per documenti, attività e calendari

Startup, docenti e creativi che organizzano idee di contenuto, wiki aziendali o processi editoriali

Le migliori funzionalità di Notion:

Crea il tuo hub di contenuti in un unico posto : usa pagine, database e contenuti in linea per centralizzare la scrittura, il piano e la pubblicazione

Tieni traccia delle fasi dei contenuti in modo visivo : passa dalla vista Tabella, Bacheca, Calendario e Sequenza per gestire i flussi editoriali

Collabora con chiarezza : aggiungi commenti in linea, tagga i colleghi e crea connessioni tra le pagine correlate utilizzando backlink e blocchi in modalità di sincronizzazione

Risparmia tempo con i modelli : inizia più velocemente con strutture già pronte per la pianificazione dei contenuti, i post del blog, i wiki e il monitoraggio delle campagne

Usa Notion IA per ripulire rapidamente i contenuti : riscrivi sezioni, riepiloga documenti lunghi o genera schemi di blog ottimizzati per la SEO con pochi clic

Personalizza senza codice: crea sistemi di contenuti scalabili utilizzando database, filtri, formule e collegamenti relazionali

Vantaggi:

Interfaccia flessibile e dal design accattivante per la collaborazione sui contenuti

Ottime per creare connessioni tra i contenuti scritti e i progetti, le attività o i database correlati

L'assistente IA velocizza la scrittura, la strutturazione e l'ideazione

Notion sostituisce molti degli strumenti della suite Google e, poiché non è stato creato da Google, è visivamente gradevole e intuitivo, facile da usare. Ha funzionalità avanzate ma è abbastanza leggero da non costituire un ostacolo al suo utilizzo immediato. Notion è ottimo anche per la collaborazione: ogni documento ha autorizzazioni chiare e dettagliate ed è facile commentare, collegarsi o effettuare menzioni di documenti interni ed esterni.

Notion sostituisce molti degli strumenti della suite Google e, poiché non è stato creato da Google, è visivamente gradevole e intuitivo, facile da usare. Ha funzionalità avanzate ma è abbastanza leggero da non costituire un ostacolo al suo utilizzo immediato. Notion è ottimo anche per la collaborazione: ogni documento ha autorizzazioni chiare e dettagliate ed è facile commentare, collegarsi o effettuare menzioni di documenti interni ed esterni.

Contro:

Può sembrare opprimente per i nuovi utenti a causa del suo approccio "tabula rasa"

Prestazioni più lente con aree di lavoro molto grandi o complesse

Manca di un'automazione avanzata dei flussi di lavoro, a meno che non venga integrata con strumenti esterni

Sebbene potente, Notion può richiedere un po' di tempo per imparare a usarlo, specialmente per i nuovi utenti che non hanno familiarità con il suo sistema basato su blocchi. Può anche sembrare un po' lento o macchinoso con pagine o database di grandi dimensioni, e alcune funzionalità avanzate richiedono qualche espediente. La funzionalità offline potrebbe essere migliorata.

Sebbene potente, Notion può richiedere un po' di tempo per imparare a usarlo, specialmente per i nuovi utenti che non hanno familiarità con il suo sistema basato su blocchi. Può anche sembrare un po' lento o macchinoso con pagine o database di grandi dimensioni, e alcune funzionalità avanzate richiedono qualche espediente. La funzionalità offline potrebbe essere migliorata.

Prezzi di Notion

Free

Inoltre : 12 $ al mese per postazione

Aziendale : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.750 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.550 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, soprattutto se stai cercando un hub di contenuti flessibile che si adatti al modo di pensare e lavorare del tuo team. Notion è perfetto per gestire i contenuti insieme a attività, riunioni e documentazione, senza dover passare da una piattaforma all'altra.

💡 Consiglio da esperto: Non aspettare la bozza finale per chiedere un feedback. Commentare in tempo reale (anche su documenti disordinati) accelera le approvazioni e crea un maggiore allineamento.

4. Miro – Ideale per la collaborazione visiva e il brainstorming

Miro è una piattaforma di lavagna online che aiuta i team a visualizzare, pianificare e collaborare in tempo reale. È particolarmente utile nelle prime fasi del processo di creazione dei contenuti, quando si fanno brainstorming sulle idee per le campagne, si pianificano i flussi di lavoro editoriali o si sviluppano concetti creativi con il proprio team.

⏩ Funzionalità IA: i nuovi strumenti di IA di Miro aiutano ad accelerare il brainstorming, a generare gruppi di post-it, a suggerire i passaggi successivi durante la creazione di diagrammi e a riassumere le sessioni sulla lavagna online. L'IA aiuta anche a convertire le discussioni libere in flussi di lavoro strutturati, in modo che nulla vada perso dopo una riunione creativa.

Ideale per: team di medie e grandi dimensioni che gestiscono la pianificazione o l'ideazione dei contenuti in modo visivo

A chi sono rivolte:

Teams di marketing, creativi o agenzie che fanno brainstorming, realizzano wireframe e collaborano sui contenuti visivi

Team remoti o ibridi che necessitano di uno spazio condiviso per workshop, moodboard o calendari dei contenuti

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro:

Mappa visivamente le idee di contenuto in tempo reale : usa post-it, forme e modelli per collaborare tra fusi orari diversi

Crea e riutilizza modelli di pianificazione : i modelli per calendari dei contenuti, flussi delle campagne e comitati editoriali ti aiutano a muoverti rapidamente

Trasforma il brainstorming disordinato in azione : collega gli elementi della lavagna online a attività, documenti o strumenti come Asana e ClickUp

Incorpora e co-crea contenuti : lavora con file multimediali incorporati, PDF o Documenti Google direttamente all'interno di una bacheca Miro

Registra automaticamente le riunioni : usa l'IA per riepilogare le discussioni o estrarre le attività di follow-up dopo le sessioni alla lavagna online

Integrazione con il tuo stack di contenuti: crea una connessione tra Miro e Figma, Slack, Google Drive e oltre 100 app per unificare feedback e risorse

Vantaggi:

Le migliori della categoria per la lavagna online collaborativa, la mappatura delle idee e la pianificazione creativa

Offre centinaia di modelli relativi ai contenuti e bacheche di casi d'uso

L'IA aiuta a trasformare rapidamente il brainstorming in una struttura

La sua flessibilità e la facilità con cui si adatta a diversi tipi di progetti e team. La possibilità di personalizzare completamente le bacheche e l'ampia varietà di modelli ci aiutano ad avviare qualsiasi attività in modo efficiente. La collaborazione in tempo reale è una delle sue funzionalità/funzioni più forti.

La sua flessibilità e la facilità con cui si adatta a diversi tipi di progetti e team. La possibilità di personalizzare completamente le bacheche e l'ampia varietà di modelli ci aiutano ad avviare qualsiasi attività in modo efficiente. La collaborazione in tempo reale è una delle sue funzionalità/funzioni più forti.

Contro:

Non adatte a flussi di lavoro che richiedono molta scrittura o a documenti di lunga durata

Potrebbe essere necessaria una formazione per chi non pensa in modo visivo

I contenuti archiviati nelle bacheche possono diventare disordinati se privi di una struttura

Sebbene Miro offra molti vantaggi, può richiedere un po' di tempo per imparare a utilizzarlo per i nuovi utenti che non sono abituati agli strumenti visivi. Inoltre, le prestazioni potrebbero rallentare leggermente quando molte persone lavorano su una bacheca complessa con un gran numero di elementi.

Sebbene Miro offra molti vantaggi, può richiedere un po' di tempo per imparare a utilizzarlo per i nuovi utenti che non sono abituati agli strumenti visivi. Inoltre, le prestazioni potrebbero rallentare leggermente quando molte persone lavorano su una bacheca complessa con un gran numero di elementi.

Prezzi di Miro:

Piano Free disponibile

Piano Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Miro:

G2: 4,7/5 (oltre 8.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, soprattutto per i team che sviluppano idee in modo visivo o organizzano workshop frequenti. Miro è uno dei modi migliori per far emergere le idee di contenuto dalle menti delle persone e trasformarle in un formato su cui poter costruire.

5. Planable – Ideale per i flussi di lavoro relativi ai contenuti social e scritti

Planable è una piattaforma di collaborazione online creata appositamente per i team che si occupano di contenuti. È progettata per aiutarti a creare, revisionare e approvare post sui social media, contenuti per blog, newsletter e campagne di marketing. Con un calendario drag-and-drop, anteprime perfette al pixel e funzionalità di feedback in tempo reale, è uno dei modi più semplici per pubblicare i contenuti scritti più velocemente.

⏩ Funzionalità IA: Planable ora include un'assistenza IA integrata per aiutarti a redigere bozze di post, generare varianti di campagne, suggerire hashtag e riepilogare i feedback. La sua IA aiuta ad accelerare le revisioni, rendendo più facile passare dalla bozza all'approvazione senza ritardi.

Ideale per: team di marketing e social media di piccole e medie dimensioni che gestiscono contenuti multipiattaforma

A chi sono rivolte:

Agenzie e team interni che pubblicano e collaborano regolarmente su blog, newsletter e contenuti social

Responsabili dei contenuti e creativi che desiderano centralizzare revisioni, feedback e approvazioni in un unico posto

Le migliori funzionalità/funzioni di Planable:

Visualizza in anteprima i contenuti esattamente come appariranno : visualizza i post sui social e i layout delle email con precisione al pixel prima che vengano pubblicati

Ricevi feedback contestualizzati : lascia commenti direttamente sui post, tagga i colleghi e risolvi le modifiche in tempo reale

Trascina e rilascia per pianificare i piani delle campagne : usa la vista Calendario per organizzare i prossimi post, blog e risorse su tutte le piattaforme

Automatizza le approvazioni a più livelli : crea flussi di approvazione personalizzati per far passare i contenuti senza intoppi tra le parti interessate

Riutilizza rapidamente i contenuti : duplica e modifica i post su tutte le piattaforme con pochi clic

Mantieni tutto organizzato: utilizza aree di lavoro condivise e una libreria multimediale integrata per archiviare le risorse e collaborare senza intoppi

Vantaggi:

Realizzate su misura per i team di marketing e contenuto

La collaborazione e le approvazioni in tempo reale accelerano i cicli di produzione

Le anteprime visive eliminano le sorprese post-pubblicazione

Ha sostituito gran parte del mio processo manuale di creazione dei contenuti tra me, il mio team e i nostri clienti. Non esiste nessun altro software che ti permetta di redigere, approvare e programmare i contenuti su più piattaforme. Usiamo Planable ogni giorno e impostiamo le nostre campagne mensili con facilità. Ci ha fatto risparmiare tantissimo tempo!

Ha sostituito gran parte del mio processo manuale di creazione dei contenuti tra me, il mio team e i nostri clienti. Non esiste nessun altro software che ti permetta di redigere, approvare e programmare i contenuti su più piattaforme. Usiamo Planable ogni giorno e impostiamo le nostre campagne mensili con facilità. Ci ha fatto risparmiare tantissimo tempo!

Contro:

Non sono pensate per contenuti di lunga durata come documenti interni o wiki

Il piano Free limita il volume dei post

Mancano strumenti integrati per la gestione dei progetti o delle attività di project management

Sebbene Planable sia forte nella collaborazione e nella pianificazione, presenta delle carenze in diversi ambiti. La mancanza di funzionalità avanzate di analisi o reportistica è un grave svantaggio per gli utenti che hanno bisogno di effettuare il monitoraggio delle prestazioni o generare report per i clienti: attualmente, per ottenere informazioni approfondite è necessario affidarsi a strumenti esterni. La piattaforma inoltre non supporta la pubblicazione diretta su Instagram Stories o Pinterest, e presenta limiti relativi all'importazione in blocco di contenuti, al riutilizzo di post evergreen e alle librerie di contenuti per il riutilizzo dei post

Sebbene Planable sia forte nella collaborazione e nella pianificazione, presenta delle carenze in diversi ambiti. La mancanza di funzionalità avanzate di analisi o reportistica è un grave svantaggio per gli utenti che hanno bisogno di effettuare il monitoraggio delle prestazioni o generare report per i clienti: attualmente, per ottenere informazioni approfondite è necessario affidarsi a strumenti esterni. La piattaforma inoltre non offre il supporto per la pubblicazione diretta su Instagram Stories o Pinterest, e presenta limiti relativi all'importazione in blocco di contenuti, al riutilizzo di post evergreen e alle librerie di contenuti per il riutilizzo dei post

Prezzi di Planable:

Free: fino a 50 post

Basic: 39 $ al mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Planable:

G2: 4,6/5 (oltre 850 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, soprattutto se gestisci flussi di lavoro social o editoriali e desideri un modo più veloce e collaborativo per pianificare e pubblicare. Planable colma il divario tra la creazione e la distribuzione dei contenuti con strumenti di feedback chiari e strutturati e un solido supporto IA.

🎉 Curiosità: Il termine "collaborazione" deriva dal latino collaborare, che letteralmente significa "lavorare insieme" — qualcosa che i tuoi strumenti dovrebbero effettivamente aiutarti a fare.

6. Asana – Ideale per il monitoraggio dei contenuti e i flussi di lavoro editoriali

Asana è uno strumento di gestione del lavoro che aiuta i team a rimanere organizzati e a rispettare le scadenze. Sebbene non sia stato creato specificamente per la collaborazione sui contenuti, è ampiamente utilizzato dai team di marketing e di creazione contenuti per gestire i calendari editoriali, effettuare il monitoraggio delle approvazioni e coordinare le risorse delle campagne. Le sue bacheche visive, le visualizzazioni del calendario e gli strumenti di automazione lo rendono ideale per far avanzare i flussi di lavoro dei contenuti composti da più passaggi.

⏩ Funzionalità AI: Asana ora include strumenti basati sull'IA per assegnare automaticamente le priorità alle attività, generare riepiloghi dei progetti, suggerire i passaggi successivi ed evidenziare i rischi. Le sue integrazioni IA supportano anche il monitoraggio intelligente degli obiettivi e possono raccomandare modifiche alle sequenze dei contenuti in base al carico di lavoro o ai colli di bottiglia.

Ideale per: team di marketing o di gestione dei contenuti di medie e grandi dimensioni che gestiscono progetti articolati in più fasi

A chi sono rivolte:

Team editoriali che devono pianificare, programmare e effettuare il monitoraggio di contenuti scritti o visivi in diverse fasi

Teams che gestiscono pipeline di blog, attività di campagna, collaborazione interfunzionale e distribuzione di risorse

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana:

Visualizza l'intera pipeline dei contenuti : passa dalla vista Bacheca a quella Sequenza e Calendario per pianificare e gestire le attività in modo flessibile

Mantieni i contenuti in linea con le date di scadenza e le automazioni : automatizza gli incarichi, le approvazioni o i promemoria per ridurre i follow-up manuali

Collabora tra team e funzioni : condividi le tempistiche dei progetti, tagga i membri del team e commenta direttamente sulle attività

Suddividi i contenuti in parti gestibili : usa attività secondarie, dipendenze e sezioni per organizzare in modo chiaro i progetti di grandi dimensioni

Monitora lo stato di avanzamento dei contenuti con le dashboard : tieni traccia dell'andamento delle campagne, degli elementi in ritardo o della velocità di pubblicazione con report in tempo reale

Sincronizzati con i tuoi strumenti preferiti: si integra con Slack, Google Workspace, Figma e oltre 200 altri strumenti per mantenere tutto connesso

Vantaggi:

Ottime per gestire operazioni di gestione del contenuto su larga scala o flussi di lavoro che coinvolgono più reparti

Viste e dashboard flessibili offrono un'ottima visibilità

Le funzionalità di automazione riducono il lavoro ripetitivo e il mancato rispetto delle scadenze

Asana è una potente piattaforma per la gestione del lavoro interfunzionale. La sua flessibilità ci permette di progettare modelli, flussi di lavoro e regole di automazione che supportano sia le esigenze interne che quelle rivolte ai clienti. La possibilità di utilizzare diverse visualizzazioni (elenco, bacheca, timeline, ecc.) rende facile adattarsi a diversi tipi di progetto e alle preferenze degli stakeholder. Apprezziamo anche le sue solide funzionalità di collaborazione (commenti, sottoattività e integrazioni) che mantengono i team allineati e trasparenti.

Asana è una potente piattaforma per la gestione del lavoro interfunzionale. La sua flessibilità ci permette di progettare modelli, flussi di lavoro e regole di automazione che supportano sia le esigenze interne che quelle rivolte ai clienti. La possibilità di utilizzare diverse visualizzazioni (elenco, bacheca, timeline, ecc.) rende facile adattarsi a diversi tipi di progetto e alle preferenze degli stakeholder. Apprezziamo anche le sue solide funzionalità di collaborazione (commenti, sottoattività e integrazioni) che mantengono i team allineati e trasparenti.

Contro:

Non progettate per la co-modifica di documenti: devono essere abbinate a uno strumento per documenti come ClickUp o Documenti Google

Supporto nativo limitato per il controllo delle versioni o l'annotazione dei contenuti in tempo reale

L'interfaccia può diventare disordinata a causa di un gran numero di attività e dipendenze

Penso che manchino alcuni dettagli in termini di sicurezza dei dati e collaborazione. Dovresti poter decidere a quali campi concedere l'accesso di modifica/visibilità a terzi. Ritengo inoltre che manchi flessibilità nel tipo di campi che è possibile creare.

Penso che manchino alcuni dettagli in termini di sicurezza dei dati e collaborazione. Dovresti poter decidere a quali campi concedere l'accesso di modifica/visibilità a terzi. Ritengo inoltre che manchi flessibilità nel tipo di campi che è possibile creare.

Prezzi di Asana:

Personale: Gratis

Premium: 10,99 $ al mese per utente

Business: 24,99 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana:

G2: 4,4/5 (oltre 12.100 recensioni)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, se gestisci progetti di contenuti complessi e articolati in più passaggi che coinvolgono diversi stakeholder. Anche se avrai bisogno di uno strumento per la documentazione separato, Asana ti permette di vedere facilmente chi sta facendo cosa, quando è prevista la consegna e cosa sta causando ritardi.

💡 Consiglio da esperto: Se stai collaborando su contenuti di lunga durata, suddividi il documento in sezioni utilizzando i titoli a scomparsa in ClickUp Docs o Notion. Aiuta i revisori a rimanere concentrati e accelera le approvazioni.

7. Smartsheet + Brandfolder – Ideale per la collaborazione su risorse visive su larga scala

Smartsheet è una piattaforma di lavoro in stile foglio di calcolo e, se abbinata a Brandfolder (la sua soluzione di gestione delle risorse digitali), diventa uno strumento potente per i team di marketing e creativi che gestiscono le operazioni relative ai contenuti. Questa combinazione ti aiuta a mantenere sincronizzati piani di campagna, scadenze, approvazioni e risorse del marchio: perfetta per i team che devono destreggiarsi tra grandi volumi di richieste creative e prodotti finali.

⏩ Funzionalità IA: l'IA di Smartsheet è in grado di classificare automaticamente i tipi di contenuto, suggerire metadati per le risorse in Brandfolder e raccomandare flussi di lavoro basati sull'attività storica. L'IA supporta inoltre la creazione di riepiloghi dei documenti, l'assegnazione predittiva delle attività e il rilevamento delle anomalie nelle campagne di contenuto.

Ideale per: grandi team creativi, di marketing o di agenzie (da 20 a oltre 500 persone) che gestiscono risorse visive e scadenze

A chi sono rivolte:

Team operativi creativi che gestiscono campagne, librerie di foto/video e cicli di feedback

Professionisti del contenuto che hanno bisogno di organizzare e collaborare su richieste creative e distribuzione di risorse

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet + Brandfolder:

Tieni traccia dei contenuti e delle campagne come un professionista : utilizza le visualizzazioni a griglia, a schede o a calendario per monitorare scadenze, attività e approvazioni tra tutte le parti interessate

Centralizza le risorse del marchio in un unico posto : gestisci loghi, immagini, video e contenuti con tagging dei metadati, autorizzazioni e controllo delle versioni

Collabora visivamente e su larga scala : crea allegati per la correzione di bozze, annota i file e inoltra i materiali creativi per ottenere feedback e approvazioni in più passaggi

Integra i contenuti con le sequenze delle campagne : collega le risorse di Brandfolder direttamente ai progetti Smartsheet per facilitarne il monitoraggio e il riutilizzo

Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi : utilizza automazioni basate su regole per indirizzare le risorse, aggiornare gli stati o avvisare le parti interessate

Migliora la conformità grazie alle tracce di audit: monitora la cronologia delle versioni, i cicli di feedback e l'utilizzo delle risorse nelle campagne

Vantaggi:

Ottima per combinare il project management con i flussi di lavoro delle risorse creative

Scalabili per agenzie o team interni con molti collaboratori

Ottimo controllo sulla coerenza del marchio e sull'accesso alle risorse

Esistono tantissimi modi per filtrare e analizzare i risultati di ricerca. Impostando etichette, tag e altro ancora, è facile trovare esattamente ciò che stai cercando in un mare di risorse digitali. Questo ha funzionato molto meglio rispetto all'utilizzo di una struttura a cartelle su uno dei nostri server locali.

Esistono tantissimi modi per filtrare e analizzare i risultati di ricerca. Impostando etichette, tag e altro ancora, è facile trovare esattamente ciò che stai cercando in un mare di risorse digitali. Questo ha funzionato molto meglio rispetto all'utilizzo di una struttura a cartelle su uno dei nostri server locali.

Contro:

Può sembrare un peso se devi gestire solo semplici documenti o post di blog

Curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici

Per usufruire di tutte le funzioni sono necessari sia Smartsheet che Brandfolder

All'inizio è stato un po' complicato capire come usare Brandfolder, ho dovuto farmi guidare da un membro del team. Rispetto a servizi di archiviazione file come Box o Dropbox, era un po' più difficile da navigare. Inoltre, non mi piace il fatto che, quando devo effettuare la condivisione di elementi con utenti esterni, a volte ai miei revisori vengano mostrate altre aziende della mia organizzazione; abbiamo dovuto ovviare a questo problema creando link a risorse specifiche per le persone, e la cosa può diventare complicata, specialmente se è necessario aggiungere qualcosa a un link esistente.

All'inizio è stato un po' complicato capire come usare Brandfolder, ho dovuto farmi guidare da un membro del team. Rispetto a servizi di archiviazione file come Box o Dropbox, era un po' più difficile da navigare. Inoltre, non mi piace il fatto che, durante la condivisione di elementi con utenti esterni, a volte ai miei revisori vengano mostrate altre aziende della mia organizzazione; abbiamo dovuto ovviare a questo problema creando link a risorse specifiche per le persone, e la cosa può diventare complicata, specialmente se è necessario aggiungere qualcosa a un link esistente.

Prezzi di Smartsheet + Brandfolder:

Brandfolder: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet + Brandfolder:

G2: 4,4/5 (oltre 1350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 per entrambi gli strumenti (oltre 440 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, per i team di contenuti che lavorano con molti file multimediali, specialmente quelli che gestiscono approvazioni esterne, gestione dei diritti o conformità del marchio. I due strumenti insieme creano un hub strutturato e scalabile per la distribuzione dei contenuti.

🎉 Curiosità: ClickUp Documenti non sono solo per il testo: puoi incorporare GIF, blocchi di codice, file Figma e persino fogli di calcolo per mantenere tutto nel contesto.

8. Confluence – Ideale per la documentazione strutturata e la condivisione interna delle conoscenze

Confluence di Atlassian è una potente piattaforma di collaborazione sui contenuti che aiuta i team a costruire una base di conoscenze condivisa. È particolarmente utile per la documentazione interna, i wiki, gli appunti delle riunioni e i contenuti di lunga durata che devono essere organizzati. Grazie a modelli personalizzabili e layout strutturati, puoi mantenere una documentazione chiara e ricercabile tra progetti e team.

⏩ Funzionalità IA: Atlassian Intelligence, integrata in Confluence, aiuta a riassumere automaticamente le pagine, generare documentazione da prompt, estrarre azioni da intraprendere dalle note e fornire risposte intelligenti alle domande del team, trasformando il tuo wiki in un assistente di conoscenza intelligente.

Ideale per: team di medie e grandi dimensioni (da 25 a oltre 500 persone) che desiderano centralizzare la documentazione interna e consentire la collaborazione asincrona

A chi sono rivolte:

Team di prodotto o di ingegneria che documentano specifiche, decisioni e note sugli sprint

Team HR, operativi o di customer success che gestiscono politiche, guide di onboarding e FAQ interne

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence:

Trasforma note sparse in conoscenze organizzate e collegate : crea pagine strutturate che possono essere raggruppate in spazi e gerarchie

Collabora sui contenuti con il tuo team : lascia commenti in linea, tagga i colleghi e effettua il monitoraggio delle modifiche in tempo reale

Inizia subito con oltre 100 modelli : usa layout già pronti per note di riunioni, schede prodotto, OKR e altro ancora

Trova qualsiasi cosa all'istante : la ricerca intelligente e le etichette ti aiutano a individuare rapidamente pagine, allegati o aggiornamenti

Amplia la tua area di lavoro : incorpora grafici, bacheche Miro, progetti Figma e problemi Jira nelle pagine senza dover cambiare strumento

Lavora su più fusi orari con la comunicazione asincrona: sostituisci le catene di email con discussioni e aggiornamenti contestualizzati

Vantaggi:

Ideale per contenuti di lunga durata e documentazione strutturata

Profonda integrazione con gli strumenti Atlassian (come Jira, Trello)

Funzionalità di collaborazione avanzate a supporto dei team asincroni

Utilizzo Confluence da un paio d'anni sia per uso personale che professionale e ne sono molto soddisfatto. È un ottimo strumento che permette a me e ai miei colleghi di collaborare e effettuare le modifiche alla documentazione relativa al nostro prodotto software. La possibilità di gestire il controllo delle versioni su tutta la nostra documentazione semplifica la gestione del flusso di informazioni e ci permette di vedere cosa è cambiato e perché.

Utilizzo Confluence da un paio d'anni sia per uso personale che professionale e ne sono molto soddisfatto. È un ottimo strumento che permette a me e ai miei colleghi di collaborare e effettuare le modifiche alla documentazione relativa al nostro prodotto software. La possibilità di gestire il controllo delle versioni su tutta la nostra documentazione semplifica la gestione del flusso di informazioni e ci permette di vedere cosa è cambiato e perché.

Contro:

Non ideali per flussi di lavoro con contenuti multimediali pesanti

L'esportazione dei documenti può risultare macchinosa o limitata nelle opzioni di formato

La struttura dei contenuti può sembrare rigida rispetto a strumenti come Notion o ClickUp

Confluence, in particolare Confluence Cloud, può essere difficile da personalizzare in termini di aspetto grafico. Se vuoi che Confluence abbia un aspetto diverso da quello di una piattaforma di documentazione, spesso dovrai affidarti ad app di terze parti per farlo.

Confluence, in particolare Confluence Cloud, può essere difficile da personalizzare in termini di aspetto grafico. Se vuoi che Confluence abbia un aspetto diverso da quello di una piattaforma di documentazione, spesso dovrai affidarti ad app di terze parti per farlo.

Prezzi di Confluence:

Gratis per un massimo di 10 utenti

Prezzo standard: 5,75 $ al mese per utente

Premium: 9,73 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Confluence:

G2: ⭐ 4,1/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (oltre 3.600 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, per i team che danno priorità alla chiarezza della documentazione e alla condivisione interna delle conoscenze. Confluence eccelle quando hai bisogno di una fonte di verità condivisa che si adatti alle dimensioni della tua organizzazione.

💬 Chiediti Pensi che il tuo processo di creazione del contenuto possa essere più fluido? Inizia da qui: Come sarebbe gestire l'intero flusso di lavoro dei contenuti in un unico posto?

In quale fase si verificano solitamente i ritardi: nella stesura, nel feedback o nelle approvazioni?

Quanti strumenti diversi devi alternare solo per pubblicare un singolo contenuto?

Tutti i membri del tuo team possono vedere cosa è terminato, cosa è in sospeso e quali sono i prossimi passi, senza doverlo chiedere?

I feedback sono sparsi tra email, chat e documenti? 💡 Consiglio da esperto: Se ti sei fermato a riflettere su uno di questi punti, probabilmente è il momento di ripensare alla tua configurazione. Inizia scegliendo uno strumento che riunisca tutto in un unico posto: idee, modifiche, commenti e attività. Come ClickUp!

9. Dropbox – Ideale per la condivisione sicura dei file e la sincronizzazione dei contenuti

Dropbox è sinonimo di condivisione di file, e a ragione. È una delle piattaforme più intuitive disponibili, che semplifica la condivisione di file, la collaborazione sui documenti e l'archiviazione sicura dei contenuti. Puoi utilizzare Dropbox per condividere file di grandi dimensioni con i clienti e collaborare alle bozze dei contenuti con i membri del team.

⏩ Funzionalità IA: Dropbox ora include Dropbox IA, che riepiloga i documenti, offre un'anteprima del contenuto con evidenziazioni intelligenti e risponde alle domande in base al contenuto dei file, aiutandoti a ottenere le informazioni chiave più rapidamente senza dover aprire ogni singolo file.

Ideale per: team di piccole e medie dimensioni (da 5 a oltre 200 persone) che si occupano dello spazio di archiviazione e della distribuzione di contenuti e di una collaborazione semplice sui file

A chi sono rivolte:

Teams creative che gestiscono file di grandi dimensioni come video, presentazioni o risorse di progettazione

Agenzie che effettuano la condivisione dei risultati finali con i clienti o raccolgono feedback sui contenuti multimediali

Le migliori funzionalità/funzioni di Dropbox:

Sincronizza i file senza sforzo su tutti i dispositivi : Rimani aggiornato grazie alla sincronizzazione automatica dei file su desktop e dispositivi mobili

Visualizza in anteprima e commenta i file senza scaricarli : lascia feedback direttamente su documenti, PDF, immagini e video

Organizza i contenuti in modo intuitivo : usa cartelle, elementi contrassegnati con una stella e la ricerca per mantenere l'ordine e ridurre il tempo speso a cercare i file

Garantisci la sicurezza con autorizzazioni avanzate : controlla chi può visualizzare, modificare o scaricare i file grazie alla protezione con password e ai link a scadenza

Collabora facilmente con i clienti esterni : effettua la condivisione di file o richiedi il caricamento senza che sia necessario creare un account

Integrazione con le tue applicazioni esistenti: collega Dropbox a Slack, Zoom, Canva e Google Workspace

Vantaggi:

Estremamente affidabile per la condivisione dei file e il monitoraggio delle versioni

Interfaccia utente intuitiva con un'ottima esperienza sull'app mobile

Funzionalità avanzate di condivisione esterna e collaborazione con i clienti

-È molto pratico per la condivisione di file: carica un documento e in pochi secondi puoi inviarlo tramite un link. È perfetto per il lavoro in team senza complicazioni. -C'è una buona sincronizzazione tra i dispositivi: posso iniziare qualcosa sul computer e continuare sul telefono senza alcun problema. Questo mi ha salvato diverse volte. -Ha una buona cronologia delle versioni: se elimini qualcosa per errore o devi tornare a una versione precedente, puoi recuperarla senza stress.

-È molto pratico per la condivisione di file: carica un documento e in pochi secondi puoi inviarlo tramite un link. È perfetto per il lavoro in team senza complicazioni. -La sincronizzazione avviene bene tra i dispositivi: posso iniziare qualcosa sul computer e continuare sul telefono senza alcun problema. Questo mi ha salvato diverse volte. -Ha una buona cronologia delle versioni: se elimini qualcosa per errore o devi tornare a una versione precedente, puoi recuperarla senza stress.

Contro:

Funzionalità limitate di project management per le attività e i progetti

Costose rispetto a strumenti di spazio di archiviazione simili di livello superiore

La co-modifica dei documenti in tempo reale è ancora meno fluida rispetto ai documenti Google o a Notion

La funzionalità di ricerca potrebbe essere più intelligente: trovare i file in cartelle profondamente annidate non è sempre così veloce come vorrei. Inoltre, sebbene Dropbox Paper abbia del potenziale, tendiamo a utilizzare altri strumenti per la documentazione e la collaborazione perché Paper non eguaglia ancora pienamente la velocità e la flessibilità di Documenti Google o Notion.

La funzionalità di ricerca potrebbe essere più intelligente: trovare i file in cartelle profondamente annidate non è sempre così veloce come vorrei. Inoltre, sebbene Dropbox Paper abbia del potenziale, tendiamo a utilizzare altri strumenti per la documentazione e la collaborazione perché Paper non eguaglia ancora pienamente la velocità e la flessibilità dei documenti Google o di Notion.

Prezzi di Dropbox

Inoltre : 11,99 $ al mese per utente

Essentials : 19,99 $ al mese per utente

Aziendale : 18 $ al mese per utente

Business Plus: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 27.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, soprattutto se il tuo team gestisce file di grandi dimensioni o collabora spesso con i clienti. Non è un'area di lavoro completa per i contenuti, ma come piattaforma di condivisione file, Dropbox rimane la migliore della categoria.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative e concorrenti di Dropbox Paper nel 2024

10. Bitrix24 – La migliore per la collaborazione all-in-one tra team e clienti

Bitrix24 è una piattaforma completa che consente la collaborazione sui contenuti. Offre strumenti per il project management e il content marketing, CRM e comunicazione. È un'ottima opzione se stai cercando un'unica soluzione per gestire diversi aspetti della tua attività.

Apprezzo la funzionalità di intranet social di Bitrix24, che favorisce la comunicazione e la collaborazione all'interno del team in un ambiente più informale.

⏩ Funzionalità IA: Bitrix24 ha aggiunto l'IA generativa per risposte email intelligenti, follow-up CRM automatizzati e suggerimenti sui contenuti. Il suo assistente IA aiuta anche a riassumere le chat, suggerire titoli per le attività e redigere bozze di documenti destinati ai clienti all'interno della piattaforma.

Ideale per: team di piccole e medie dimensioni (10-200 persone) incentrati sul cliente che necessitano di collaborazione e CRM in un unico spazio

A chi sono rivolte:

Agenzie di marketing che gestiscono i contenuti insieme alle trattative e alle comunicazioni con i clienti

PMI che desiderano funzionalità integrate di monitoraggio delle attività, condivisione dei file e portali clienti

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24:

Sostituisci 4-5 strumenti con un'unica suite : include CRM, gestione delle attività, archiviazione, Calendario e chat, il tutto con un unico accesso

Archivia e modifica i documenti in collaborazione : carica, modifica e collabora sui documenti nell'app Drive integrata

Metti in contatto il tuo team e i tuoi clienti : usa il portale clienti e le funzionalità integrate di telefonia e chat per tenere tutte le conversazioni in un unico posto

Automatizza i tuoi processi di approvazione : crea flussi di lavoro per l'approvazione dei contenuti, il passaggio di consegne delle attività e l'instradamento dei lead

Rimani organizzato con i gruppi di lavoro: crea spazi dedicati a progetti, reparti o clienti

Vantaggi:

Ottimo valore per i team che necessitano di contenuti e CRM in un'unica piattaforma

Generatore di flussi di lavoro senza codice per i processi interni

La modifica in tempo reale e la chat integrata mantengono i cicli di feedback efficienti

È una piattaforma davvero ottima che le piccole imprese possono utilizzare come strumento di comunicazione e collaborazione di livello aziendale, senza i costi e le difficoltà di piattaforme come Jira, Confluence e MS Teams. Apprezzo in particolare la collaborazione e la procedura guidata per lo sviluppo di siti web con i modelli.

È una piattaforma davvero ottima che le piccole imprese possono utilizzare come strumento di comunicazione e collaborazione di livello aziendale, senza i costi e le difficoltà di piattaforme come Jira, Confluence e MS Teams. Apprezzo in particolare la collaborazione e la procedura guidata per lo sviluppo di siti web con i modelli.

Contro:

L'interfaccia utente può sembrare disordinata, soprattutto per i nuovi utenti

Le impostazioni di amministrazione sono rigide: solo i super amministratori possono configurare alcune funzionalità/funzioni

Curva di apprendimento più ripida per i team non tecnici

È un po' complesso per un principiante. Ci sono state aggiunte molte funzionalità, che lo fanno sembrare un programma ingombrante. Essendo un programma piuttosto pesante, rallenta il PC o il portatile.

È un po' complesso per un principiante. Ci sono state aggiunte molte funzionalità, che lo fanno sembrare un programma ingombrante. Essendo un programma piuttosto pesante, rallenta il PC o il portatile.

Prezzi di Bitrix24

Free

Basic: 49 $ al mese per cinque utenti

Standard: 99 $ al mese per 50 utenti

Professional: 199 $ al mese per 100 utenti

Enterprise250: 399 $ al mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni su Bitrix24

G2: 4,1/5 (oltre 530 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 850 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, se stai cercando una piattaforma onnicomprensiva che unifichi contenuti, CRM e comunicazione. Preparati però a una breve curva di apprendimento.

11. Box – La migliore per la collaborazione sicura sui contenuti aziendali

Box è una piattaforma basata su cloud progettata per la gestione dei contenuti dell’azienda e la collaborazione. È particolarmente adatta alle grandi organizzazioni con esigenze complesse di collaborazione sui progetti di contenuto. Box è uno strumento eccellente per gestire grandi volumi di contenuti, specialmente quando sono richieste rigorose misure di conformità e sicurezza.

⏩ Funzionalità IA: Box AI (basato su GPT) ora è in grado di riassumere documenti lunghi, estrarre i punti chiave dai contratti e rispondere alle domande sulla base dei contenuti archiviati nel tuo Box Drive. Inoltre, suggerisce metadati e automatizza la classificazione dei contenuti per una ricerca più rapida e una maggiore conformità.

Ideale per: aziende di medie e grandi dimensioni (oltre 200 utenti) che danno priorità alla collaborazione sicura sui contenuti

A chi sono rivolte:

Settori regolamentati (sanitario, legale, finanziario) che gestiscono contenuti sensibili

Teams IT aziendali che necessitano di controllo amministrativo e governance dei contenuti

Le migliori funzionalità/funzioni di Box:

Collabora in modo sicuro tra i reparti : modifica in tempo reale con autorizzazioni utente dettagliate e cronologia delle versioni

Proteggi i contenuti sensibili : conformità a HIPAA, FINRA, GDPR e altre normative grazie alle funzionalità integrate di rilevamento delle minacce e alle politiche di conservazione dei dati

Lavora con il tuo stack esistente : integrazioni native con oltre 1.500 app, tra cui Salesforce, ServiceNow e Slack

Semplifica le firme elettroniche e le approvazioni : usa Box Sign per gestire i contratti e le approvazioni dei documenti all'interno del tuo flusso di lavoro

Controlla il ciclo di vita dei contenuti: automatizza l'archiviazione, la conservazione e i blocchi legali

Vantaggi:

Estremamente sicure e facili da controllare per l'uso dell'azienda

Ecosistema di integrazione profonda con strumenti IT

Prestazioni affidabili per team globali distribuiti

Box è ottimo per la condivisione dei file e la collaborazione, sia per il nostro team distribuito, sia per i clienti con cui condividiamo. L'interfaccia è pulita e facile da usare. L'integrazione con Google Workspace è stata perfetta ed è stata una manna dal cielo per organizzare tutti i nostri documenti e per la collaborazione

Box è ottimo per la condivisione dei file e la collaborazione, sia per il nostro team con distribuzione, sia per i clienti con cui condividiamo. L'interfaccia è pulita e facile da usare. L'integrazione con Google Workspace è stata perfetta ed è stata una manna dal cielo per organizzare tutti i nostri documenti e per la collaborazione

Contro:

Interfaccia utente più lenta per il caricamento o la sincronizzazione di file di grandi dimensioni

Non ideali per autori di contenuti occasionali o progetti semplici

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo con i piani di livello superiore

La sincronizzazione durante l'utilizzo delle funzionalità offline può risultare un po' lenta e complicata. Anche l'app mobile non è molto intuitiva. I documenti più grandi non si sincronizzano bene con la versione desktop.

La sincronizzazione durante l'utilizzo delle funzionalità offline può risultare un po' lenta e complicata. Anche l'app mobile non è molto intuitiva. I documenti più grandi non si sincronizzano bene con la versione desktop.

Prezzi di Box

Aziendale : 20 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Business Plus : 33 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Enterprise: 47 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Valutazioni e recensioni di Box

G2: 4,2/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.400 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, se lavori in un ambiente con elevati requisiti di conformità e hai bisogno di controlli amministrativi robusti. Ma per i team più piccoli, è probabilmente eccessivo.

12. Zoho WorkDrive – La migliore per la collaborazione sui contenuti negli ecosistemi Zoho

Zoho WorkDrive è uno strumento di gestione dei documenti e collaborazione basato su cloud, pensato su misura per i team che già utilizzano prodotti Zoho come Zoho CRM, Zoho Projects e Zoho Mail. Offre un'efficace organizzazione dei file, una condivisione sicura e strumenti integrati per la collaborazione in team, senza sopraffarti con eccessiva complessità.

⏩ Funzionalità IA: Zoho WorkDrive ha integrato Zia IA per classificare automaticamente i file, rilevare anomalie nei documenti e offrire risultati di ricerca intelligenti. Zia è anche in grado di riepilogare documenti lunghi e suggerire metadati per un recupero più rapido.

Ideale per: team di piccole e medie dimensioni (5-100 utenti) che utilizzano già le app Zoho

A chi sono rivolte:

Startup e PMI che utilizzano la suite aziendale di Zoho

Team di contenuti che desiderano una collaborazione e una condivisione semplici basate su cartelle

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho WorkDrive:

Organizza i contenuti in cartelle di team : mantieni i documenti strutturati per reparto, progetto o scopo

Collabora sui file in tempo reale : usa Zoho Writer per la modifica simultanea, i thread di commenti e l'assegnazione delle attività

Controlli di condivisione sicuri : imposta la scadenza dei link, le autorizzazioni per visualizzare e scaricare e i ruoli degli utenti

Sincronizzazione su tutti i dispositivi : supporto per desktop, dispositivi mobili e browser con backup automatico

Accedi all'analisi dei file: monitora l'utilizzo, le visualizzazioni e le modifiche dei file all'interno del tuo team

Vantaggi:

Perfetta integrazione con CRM, progetti e Mail di Zoho

Interfaccia utente semplice e pulita per piccoli team e startup in fase iniziale

Potenti controlli degli amministratori e opzioni di recupero dei file

La collaborazione su Zoho Docs offre modifiche in tempo reale, commenti e controllo delle versioni. La possibilità di taggare i membri del team e assegnare attività direttamente all'interno dei documenti semplifica notevolmente i flussi di lavoro. I tutorial di Zoho su come navigare in questa applicazione sono molto utili.

La collaborazione su Zoho Docs offre modifiche in tempo reale, commenti e controllo delle versioni. La possibilità di taggare i membri del team e assegnare attività direttamente all'interno dei documenti semplifica notevolmente i flussi di lavoro. I tutorial di Zoho su come navigare in questa applicazione sono molto utili.

Contro:

Integrazioni limitate al di fuori dell'ecosistema Zoho

Versioni base rispetto a piattaforme aziendali più complete

Alcuni strumenti di collaborazione sembrano ormai superati rispetto alle moderne piattaforme di gestione dei contenuti

Il lato negativo è che lavorare offline può essere complicato, poiché l'accesso offline è piuttosto limitato. Se sei nuovo su Zoho, potrebbe volerci un po' di tempo per abituarti, perché all'inizio il sistema può sembrare un po' complesso. Inoltre, l'app mobile non dispone di tutte le funzionalità/funzioni disponibili su computer

Il lato negativo è che lavorare offline può essere complicato, poiché l'accesso offline è piuttosto limitato. Se sei nuovo su Zoho, potrebbe volerci un po' di tempo per abituarti, perché all'inizio il sistema può sembrare un po' complesso. Inoltre, l'app mobile non dispone di tutte le funzionalità/funzioni disponibili su computer

Prezzi di Zoho WorkDrive:

Piano Starter: 3 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Team: 6 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Aziendale: 1 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Valutazioni e recensioni di Zoho WorkDrive:

G2: ⭐ 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Consiglio questo strumento?

Sì, se il tuo team utilizza già gli strumenti Zoho, WorkDrive integra perfettamente tutto. In caso contrario, potresti trovare alternative autonome migliori.

Perfetto. Ecco la sezione Menzioni d'onore aggiornata con 4 strumenti accuratamente selezionati sulla base della nostra rosa di candidati, ciascuno con una forte utilità di nicchia, presenza nelle SERP o miglioramenti unici basati sull'IA:

🙌 Menzioni d'onore

Questi strumenti non sono stati inseriti nell’elenco principale, ma sono comunque eccellenti piattaforme di collaborazione per i contenuti, specialmente per flussi di lavoro specifici o team più piccoli.

Microsoft OneDrive – La migliore per la collaborazione sui contenuti in Office 365

Se il tuo team lavora principalmente su Microsoft Word, Excel o PowerPoint, OneDrive for Business semplifica la collaborazione sui documenti. Offre funzionalità di co-authoring, cronologia delle versioni e una stretta integrazione con Teams e SharePoint.

Funzionalità IA: Microsoft Copilot ora aiuta a generare riepiloghi/riassunti, punti d'azione e bozze di contenuti direttamente all'interno dei documenti di Office.

OnlyOffice – La migliore per la collaborazione su documenti in self-hosting

OnlyOffice combina documenti, fogli di calcolo e presentazioni collaborativi con flessibilità di implementazione. È open source e consente ai team di utilizzare la piattaforma in locale o nel cloud.

Funzionalità IA: l'assistente IA integrato fornisce supporto per la riassunzione, la traduzione, la correzione grammaticale e il completamento automatico dei blocchi di contenuto.

Slite – Ideale per la documentazione asincrona del team

Slite è una moderna piattaforma di collaborazione e knowledge base dall'interfaccia pulita, pensata per i team che prediligono la comunicazione asincrona. È particolarmente utile per le note delle riunioni, la documentazione dei progetti e il coordinamento dei team remoti.

Funzionalità IA: l'assistente IA di Slite redige bozze di documenti sulla base di prompt, riepiloga le conversazioni su Slack e aiuta a trasformare note disordinate in contenuti curati.

Wordable – Ideale per pubblicare documenti Google Docs su WordPress

Se il tuo team di contenuti lavora su Documenti Google e pubblica su WordPress, Wordable semplifica l'intero passaggio. Esportazione con un clic, formattazione pulita e compressione delle immagini incluse.

Funzionalità IA: Wordable ora utilizza l'IA per correggere la formattazione disordinata, comprimere le risorse e ottimizzare automaticamente i post per la SEO durante l'esportazione.

Scegli la migliore piattaforma di collaborazione per i contenuti

Che tu stia gestendo un calendario dei contenuti, esaminando le proposte dei clienti o coordinandoti con un team distribuito, la piattaforma di collaborazione sui contenuti giusta ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. Non dovrai più setacciare le email o passare da uno strumento all'altro solo per far avanzare i contenuti.

Ciascuna delle piattaforme in questo elenco offre qualcosa di diverso: dalle pagine flessibili di Notion alle lavagne online di Miro, fino ai flussi di lavoro social di Planable. Ma la scelta migliore dipende dalle dimensioni, dalla velocità e dallo stile del tuo team.

Se cerchi uno strumento che combini creazione di contenuti, monitoraggio dei progetti, condivisione di file e collaborazione in tempo reale in un unico posto, ClickUp è una vera rivoluzione. Puoi redigere bozze in Docs, assegnare attività relative ai contenuti, automatizzare i promemoria e persino lasciare che l'IA ti aiuti a riepilogare, modificare e pubblicare più velocemente.

👉 Sei pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro dei contenuti? Prova ClickUp oggi stesso! Non te ne pentirai.