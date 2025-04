Goodnotes vs Apple Notes: quale app per prendere appunti è giusta per te?

Ti viene un'idea rivoluzionaria e ti affretti a prenderne nota. Ma la tua app per prendere appunti non è all'altezza. Frustrante, vero?

Che si tratti di gestire una sincronizzazione perfetta, mantenere i tuoi pensieri organizzati o offrire il layout perfetto, avere lo strumento giusto può fare la differenza tra caos e chiarezza.

📈Il mercato delle app per prendere appunti dovrebbe raggiungere i 32,4 miliardi di dollari entro il 2032, con un CAGR dell'11,15%.

Mentre sempre più persone cercano il taccuino digitale definitivo per dispositivi iOS, due contendenti principali si distinguono: Apple Notes e Goodnotes. Ognuno offre funzionalità/funzioni uniche progettate per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, rendendoli le scelte migliori per gli appassionati di app per prendere appunti.

In questo blog esploreremo Goodnotes e Apple Notes, confrontandone i punti di forza e le funzionalità per aiutarti a scegliere quella più adatta a te. 🚀

Che cos'è Apple Notes?

Apple Notes è un'applicazione nativa per prendere appunti progettata esclusivamente per i dispositivi Apple.

Consente agli utenti di acquisire, organizzare e accedere a un'ampia gamma di contenuti, inclusi testo, schizzi, foto, documenti scansionati ed elenchi di cose da fare. Perfettamente integrata nell'ecosistema Apple, l'app offre una sincronizzazione perfetta tra iPhone, iPad e Mac tramite iCloud.

Ciò che la rende speciale è la sua interfaccia utente intuitiva e la facilità con cui si sincronizza su tutti i tuoi dispositivi Apple. Ti aiuta a iniziare una nota sul tuo iPhone e finirla sul tuo Mac senza perdere un colpo.

Con funzionalità come cartelle e tag, è facile organizzare le tue note, mentre la possibilità di gestire foto, documenti e persino documenti PDF scansionati aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Apple Intelligence ti consente anche di utilizzare strumenti di scrittura per correggere, rielaborare/riassumere, cambiare il tono e riscrivere il tuo testo. E se stai lavorando con un team o pianificando un viaggio con gli amici, condividi le note e collabora in tempo reale con un massimo di 100 persone.

🔍 Lo sapevi? Prendere appunti ha avuto un ruolo fondamentale nella storia. Nell'antica Grecia, le persone creavano qualcosa chiamato hypomnema, ovvero appunti personali in cui registravano idee importanti. Queste note venivano utilizzate per tenere traccia di tutto, dai pensieri filosofici agli eventi storici e persino alle osservazioni scientifiche.

Funzionalità/funzioni di Apple Notes

Ecco alcune funzionalità/funzioni distintive di Apple Notes che lo rendono uno strumento potente per organizzare e gestire le tue idee:

Opzione di ricerca

Con la potente funzionalità di ricerca di Apple Notes, trovare le tue note è semplicissimo. La funzionalità riconosce le immagini per cercare il contenuto delle immagini, controlla gli allegati e i documenti scansionati e persino i disegni e gli scarabocchi per fornirti risultati adeguati.

Ti consente anche di cercare una nota specifica utilizzando l'opzione Trova nella nota.

Schizzi, appunti e matematica

Tramite Assistenza Apple

Apple Notes offre un metodo divertente per prendere appunti che ti consente di disegnare i tuoi pensieri. Prova una varietà di strumenti, tra cui matite, pennarelli e colori, per disegnare e scarabocchiare. Per comodità, puoi modificare lo spessore e l'opacità dei tuoi disegni.

Inoltre, Apple Pencil ti consente di creare note scritte a mano. La funzionalità Scribble le trasformerà istantaneamente in testo digitato, assicurandoti di comprenderle facilmente in un secondo momento.

La funzionalità/funzione Matematica consente agli utenti di risolvere equazioni, assegnare variabili, tracciare grafici e accedere alla cronologia matematica dalla calcolatrice e dall'app Note.

Cartelle intelligenti

La funzionalità Cartelle intelligenti di Apple Notes ti consente di utilizzare tag e altri criteri pertinenti per classificare le tue note. Se scrivi una nuova nota e aggiungi il tag, questa verrà automaticamente aggiunta alla cartella pertinente.

💡Suggerimento: Ti stai chiedendo come utilizzare un'app "secondo cervello" per massimizzare la tua produttività? Segui queste strategie: Tieni le tue note accessibili su tutti i dispositivi 🖥️

Organizza con strutture flessibili come tag e cartelle 📂

Collabora condividendo e modificando le note con i tuoi colleghi 🤝

Usa le funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le tue idee 🔍

Integra la tua app con strumenti di gestione delle attività per rispettare le scadenze 📅

Note sicure

Apple Notes ti consente anche di proteggere le tue note utilizzando il codice PIN del tuo dispositivo, una password personalizzata, Face ID o Touch ID. In questo modo, i tuoi pensieri e le tue informazioni private rimangono privati🔒.

Collegamento ad altre note

L'app Note ti consente anche di collegare una nota a un'altra nota. Questo ti aiuta a tenere traccia delle attività e delle note rilevanti. Tutto quello che devi fare è selezionare Aggiungi collegamento e inserire il titolo della nota a cui desideri collegarti.

Aggiungi allegati

Aggiungi una varietà di allegati per fornire più contesto e praticità alle tue note. Includi la tua posizione e il tuo sito web e aggiungi foto o video cliccando su "Nuovo" o utilizzando quelli esistenti. Puoi anche scansionare documenti e foto da Note, aggiungere la tua firma e salvarli direttamente.

Cosa c'è di più? Ti consente di registrare e trascrivere l'audio utilizzando l'opzione allegato.

Prezzi di Apple Notes

Free Forever

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi da agire, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu stia inviando note di follow-up o utilizzando fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

Cos'è Goodnotes?

Goodnotes è una potente app per prendere appunti digitali progettata con l'obiettivo di fornire un'esperienza senza interruzioni agli utenti che preferiscono la scrittura a mano ma cercano anche la funzionalità degli strumenti digitali.

Sebbene inizialmente progettato per iPad, Goodnotes è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui Android, Windows, iOS e piattaforme web.

Una funzionalità che distingue Goodnotes è il riconoscimento della scrittura manuale, che trasforma i tuoi appunti in testo ricercabile, così potrai sempre ritrovare le tue note in un secondo momento.

Nel complesso, Goodnotes è una soluzione versatile per prendere appunti, che combina la soddisfazione tattile della scrittura a mano con i vantaggi dell'organizzazione digitale e dell'accessibilità.

Funzionalità/funzioni di Goodnotes

Ecco alcune funzionalità chiave che contraddistinguono Goodnotes:

Carta digitale basata su IA

Goodnotes sfrutta l'IA per offrire funzionalità intelligenti per prendere appunti. Ti consente di utilizzare Word Complete per risparmiare tempo durante la scrittura, il controllo ortografico per evitare errori di ortografia e la ricerca per trovare testo digitato, note scritte a mano o testo PDF.

L'IA riepiloga/riassume le note e chiarisce gli appunti abbozzati, ove necessario. 📝

Combina testo scritto a mano e digitato

via Goodnotes

Goodnotes ti consente di trasformare le note scritte a mano in testo digitato utilizzando lo strumento Lasso. Disegna diagrammi, scrivi equazioni e molto altro con una varietà di stili.

Puoi utilizzarla come app di diario digitale completamente funzionale, utilizzando una Apple Pencil per scrivere, disegnare e fare equazioni. Registra clip audio sincronizzati con le tue note digitate o scritte a mano per aggiungere ulteriore contesto.

Inoltre, offre funzionalità come il riconoscimento del palmo della mano e il supporto per i mancini. Queste caratteristiche portano la sua funzionalità a un livello superiore, offrendo un'esperienza più fluida a tutti gli utenti.

Annotare i PDF

Questa funzionalità ti consente di evidenziare, disegnare e scrivere sui PDF. Disegna frecce e forme e spostale per rendere più precise le tue note. Ti consente inoltre di aggiungere i tuoi pensieri personali, evidenziare parti importanti dei PDF per comodità e riepilogare/riassumere sezioni nel PDF stesso.

Usa la struttura a cartelle nidificate di Goodnotes per organizzare le tue note. Ti consente di creare cartelle e sottocartelle per un'organizzazione completa. La barra laterale ti consente di accedere alle pagine aggiunte ai segnalibri, ai preferiti e ai documenti condivisi

Set di studio

Goodnotes offre una funzionalità unica chiamata Set di studio per gli studenti. Ti consente di creare set di studio, ovvero flashcard in formato libero con testo e immagini per esercitarti a ricordare attivamente. Per renderlo più coinvolgente, usa lo strumento Nastro per nascondere e rivelare sezioni delle note che stai studiando.

Marketplace

Goodnotes Marketplace offre modelli di pagine personalizzati, agende, adesivi modificabili e copertine modificabili per i quaderni che rendono divertente il processo di presa di appunti. Ti consente di aggiungere maggiore profondità alle tue note utilizzando le copertine e di risparmiare tempo con i modelli.

Modalità presentazione

Hai in programma una presentazione per la tua prossima riunione? La modalità Presentazione di Goodnotes trasforma il tuo dispositivo in una lavagna online, offrendoti la flessibilità necessaria per coinvolgere visivamente il tuo pubblico. La funzionalità Puntatore laser migliora ulteriormente la tua presentazione consentendoti di evidenziare con facilità i punti chiave, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e mirato.

Prezzi di Goodnotes

Goodnotes offre i seguenti piani:

Gratis: 3 quaderni

Tutte le piattaforme, abbonamento annuale: 9,99 $/anno

Pagamento unico Apple: 29,99 $/una tantum

Android e Windows Annuale: 6,99 $/anno

Goodnotes for Business: 50 $ per dispositivo (fatturato annualmente)

Apple Notes vs Goodnotes: confronto delle funzionalità/funzioni

Ora che hai visto i punti di forza di entrambe le app per prendere appunti, è il momento di un confronto diretto! 🏆

Mettiamo alla prova ogni funzionalità e vediamo quale app per prendere appunti è la migliore: Goodnotes o Apple Notes.

Funzionalità 1: Funzionalità/funzioni per prendere appunti

La prima funzionalità che verificheremo è la creazione di note. Cominciamo.

Apple Notes

L'app Note offre tutti gli strumenti e le funzionalità di scrittura di base, tra cui l'aggiunta di tabelle, titoli, intestazioni, elenchi puntati e altre funzionalità di formattazione come grassetto, corsivo ed evidenziazione. Puoi anche creare liste di controllo, aggiungere collegamenti, scarabocchi, schizzi e documenti scansionati e sincronizzare le tue note su tutti i dispositivi.

Infine, acquisisci note scritte a mano utilizzando la funzionalità Scribble e chiedi ad Apple Intelligence di correggere, rielaborare/riassumere, cambiare il tono e riscrivere il tuo testo.

Goodnotes

Goodnotes supporta il testo digitato e scritto a mano, proprio come Apple Notes. Utilizza funzionalità di formattazione come grassetto, corsivo, barrato, sottolineato, colore del testo, allineamento, ridimensionamento, evidenziazione e interlinea.

Inoltre, crea diagrammi, aggiungi forme, scrivi equazioni, aggiungi PDF e trasforma le note scritte a mano in testo digitato. Goodnotes IA ti fa risparmiare tempo fornendo funzionalità come il completamento delle parole, il controllo ortografico, il riepilogo/riassunto delle note, il chiarimento delle note abbozzate e il completamento delle frasi.

🏅Vincitore: Entrambe le app eccellono nella presa di appunti, ma Apple Notes vince grazie alla perfetta integrazione con i dispositivi Apple, alle funzionalità di scrittura avanzate e alla sincronizzazione cloud.

Funzionalità/funzione 2: Prezzo

Vediamo quale strumento è più conveniente:

Apple Notes

Completamente gratis! Se possiedi un dispositivo Apple, hai già accesso all'app: nessun costo nascosto, nessuna sottoscrizione.

Goodnotes

Goodnotes ha una versione gratuita che consente di creare 3 taccuini. Successivamente, offre 3 piani a pagamento che forniscono più funzionalità.

🏅Vincitore: Se stai cercando un'app per prendere appunti integrata senza costi aggiuntivi, Apple Notes è imbattibile.

Funzionalità/funzione 3: Organizzazione e personalizzazione

Vediamo quale strumento vince nella sfida tra Goodnotes e Apple Notes in termini di funzionalità di organizzazione e personalizzazione:

Apple Notes

Apple Notes offre cartelle intelligenti per aiutarti a organizzare le tue note con tag🗂️. Raggruppa le tue note per categoria e trova quelle che ti servono utilizzando i tag. In termini di personalizzazione, Apple Notes offre funzionalità limitate.

Goodnotes

Goodnotes offre una personalizzazione di livello superiore. Scegli tra diverse copertine per i quaderni, tipi di carta (come griglie o pentagrammi) e layout. Dispone anche di un marketplace dove acquistare adesivi, copertine per quaderni e altro ancora.

Per l'organizzazione, Goodnotes offre una struttura di cartelle nidificate che consente di creare cartelle e sottocartelle.

🏅 Vincitore: Goodnotes si distingue come vincitore grazie alla sua organizzazione avanzata delle cartelle e alle ampie opzioni di personalizzazione.

Funzionalità 4: Funzionalità di collaborazione

Per chi utilizza le note per la documentazione di progetti o la collaborazione in team, sono essenziali strumenti avanzati di condivisione e collaborazione. Scopriamo quale app offre le migliori funzionalità/funzioni:

Apple Notes

Apple Notes ti consente di collaborare con chiunque utilizzi un dispositivo Apple. Condividi una copia delle tue note tramite iCloud, messaggi o email. Ti consente di collaborare con un massimo di 100 persone sulla stessa nota.

Goodnotes

Goodnotes ti consente di condividere le note con altri attivando la condivisione dei link. In questo modo, chiunque disponga del link potrà accedere al tuo documento. Inoltre, utilizza la modalità Presentazione per mostrare il tuo taccuino agli altri.

Tuttavia, la versione attuale non supporta la condivisione tramite email. La condivisione dei link è completamente pubblica, quindi non è possibile controllare chi visualizza il tuo taccuino.

🏅Vincitore: In questo caso, Apple Notes vince grazie alle sue funzionalità di condivisione e collaborazione.

Funzionalità/funzione 4: Allegati

Vediamo quali strumenti offrono migliori funzionalità di allegati:

Apple Notes

Apple Notes ti consente di allegare link, foto esistenti, video, link ad altre note e documenti. Inoltre, puoi aggiungere registrazioni audio e trascriverle.

Scatta nuove foto o scansiona testi e documenti direttamente da Note. Modifica i tuoi documenti per cambiare le dimensioni dell'anteprima e rinominarli.

Goodnotes

Goodnotes ti consente di allegare foto, link e registrazioni audio al tuo taccuino.

Aggiungi adesivi, modelli e documenti scansionati. Inoltre, porta la funzionalità PDF a un livello superiore consentendoti di aggiungere annotazioni. Puoi scrivere, disegnare o evidenziare i PDF per maggiore comodità.

🏅Vincitore: Le funzionalità avanzate di Goodnotes, come l'aggiunta di modelli e l'annotazione di documenti scansionati, gli danno un vantaggio rispetto ad Apple Notes.

Goodnotes vs Apple Notes su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti del dibattito Goodnotes vs Apple Notes. Molti utenti concordano sul fatto che Apple Notes offre vantaggi agli utenti Apple in termini di prezzo e facilità di collaborazione.

Un utente dice: "Apple Notes ha molte buone funzionalità, funziona su tutti i dispositivi Apple, è già preinstallato, supporta facilmente la condivisione/sincronizzazione tra più persone e soddisfa le esigenze di molti. Inoltre è gratis"

Alcuni utenti concordano anche sul fatto che Goodnotes sia un'ottima scelta, soprattutto se cerchi funzionalità avanzate come la gestione dei PDF.

Un altro utente ha detto: "La cosa che mi colpisce di più è che non è possibile nemmeno ingrandire. Goodnotes ha semplicemente più funzionalità e gestisce molto bene tutti i miei taccuini/PDF. Non userei mai Apple Notes"

Scopri ClickUp: la migliore alternativa ad Apple Notes e Goodnotes

Apple Notes è perfetta per esigenze più semplici, mentre Goodnotes è perfetta per chi vuole ottenere di più dalle proprie note. Ma se esistesse un'alternativa che ti aiutasse a fare entrambe le cose?

ClickUp, come app completa per il lavoro, si distingue in questo senso.

Combina la semplicità di Apple Notes con funzionalità/funzioni di gran lunga superiori a Goodnotes, garantendoti di poter gestire senza problemi le attività, prendere appunti dettagliati e collaborare con i team, tutto in un unico posto.

Diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità intuitive di ClickUp che portano la tua esperienza di presa di appunti a un livello superiore:

ClickUp è numero 1: ClickUp Docs

Usa le ricche funzionalità di formattazione per migliorare le tue note con ClickUp Docs

Usa ClickUp Docs per gestire le tue note digitali, creare wiki, aggiungere tabelle, accedere a infinite funzionalità di formattazione, utilizzare pagine nidificate, incorporare segnalibri e collaborare con il tuo team in tempo reale.

Ti consente inoltre di collegare ciò che è scritto nei documenti alle attività effettive, assegnare elementi di azione, taggare i membri del team e lasciare commenti agli altri per garantire che tutti siano aggiornati.

Crea link condivisibili e gestisci il controllo degli accessi con ClickUp Docs

Inoltre, puoi utilizzare la Modalità Focus per creare uno spazio libero da ingombri in cui lavorare. Inoltre, per proteggere la tua privacy, Docs ti consente di creare link condivisibili e gestire le autorizzazioni per il controllo degli accessi.

Inoltre, utilizza modelli come Modello per note di riunione di ClickUp direttamente con Documenti per monitorare gli ordini del giorno delle riunioni, gli elementi da trattare e le decisioni importanti. Ottimizza il processo di presa di appunti e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Modifica e correggi i tuoi contenuti con ClickUp Brain

L'uso dell'IA per prendere appunti durante le riunioni ottimizza il processo e garantisce che le tue intuizioni vengano catturate in modo accurato ed efficiente.

Prova l'IA avanzata di ClickUp, ClickUp Brain, per rendere il processo di presa di appunti più veloce e fluido. Funziona come un assistente di scrittura e offre funzionalità come il controllo ortografico integrato, le trascrizioni audio e la scrittura di note in modo più efficiente.

Ti consente di modificare, correggere e riepilogare/riassumere le tue note direttamente nei documenti per una revisione rapida. E se stai studiando appunti in un'altra lingua, traduci in pochi secondi con Brain.

Brain funziona anche come assistente IA per prendere appunti durante le riunioni e aiuta a creare contenuti specifici per ogni ruolo, come proposte di progetto, risposte rapide e comunicazioni con i clienti.

Inoltre, puoi ottimizzare la gestione delle conoscenze archiviando tutte le conoscenze aziendali in un hub centralizzato con ClickUp Knowledge Management. Che tu stia lavorando a un progetto di team, creando documentazione interna o semplicemente tenendo traccia delle informazioni essenziali, ti consente di organizzare e archiviare tutte le tue note e risorse in un'unica posizione di facile accesso.

Puoi anche utilizzare il modello Knowledge Base di ClickUp, che offre un framework strutturato per consentire ai team di creare e organizzare una libreria digitale di informazioni. Include sezioni per articoli informativi, domande frequenti e risorse, semplificando il processo di archiviazione e condivisione di informazioni preziose all'interno della tua azienda.

💡Suggerimento: Ti stai chiedendo come visualizzare le tue note per facilitarne la comprensione e la revisione? ClickUp Mind Maps trasforma le tue note in diagrammi visivi, aiutandoti a organizzare e collegare le idee in modo chiaro e intuitivo. Ti consente di suddividere concetti complessi in parti facilmente comprensibili, rendendolo perfetto per sessioni di brainstorming, studio o pianificazione di progetti.

ClickUp's One Up #3: Blocco note ClickUp

Crea liste di controllo e note rapide con Blocco note ClickUp

Cerchi qualcosa di veloce per creare liste di controllo o annotare punti importanti? Il blocco note di ClickUp può aiutarti. Ti consente di organizzare le tue note, convertirle in attività tracciabili e organizzarle in una lista di controllo.

Blocco note sincronizza automaticamente le note su tutti i dispositivi per garantirti un accesso facile e veloce da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. Utilizza le funzionalità di formattazione avanzate, come l'aggiunta di intestazioni, banner ed elenchi puntati, per rendere le tue note più divertenti.

Inoltre, con le attività di ClickUp, puoi pianificare, organizzare e collaborare in modo efficiente ai progetti. Ti consente di creare attività, personalizzarne lo stato, impostare le priorità e collegarle direttamente alle tue note, garantendo un project management senza soluzione di continuità e flussi di lavoro ottimizzati.

Ascolta cosa ha da dire Alaina Maracotta, coordinatrice del marketing degli eventi presso Vida Health, su ClickUp:

Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me.

Funzionalità bonus: ClickUp AI Notetaker

Cattura facilmente gli elementi di azione con ClickUp AI Notetaker

Se le tue difficoltà nel prendere appunti sono specifiche delle riunioni, abbiamo una soluzione favolosa anche per questo! AI Notetaker di ClickUp cattura non solo le parole pronunciate, ma anche le decisioni effettivamente prese, rendendole facilmente condivisibili con chiunque, indipendentemente dalla partecipazione alla riunione.

Oltre alla semplice registrazione, IA Notetaker trasforma le conversazioni in passaggi concreti acquisendo e assegnando elementi di azione, assicurando che nulla venga trascurato.

Inoltre, conserva il contesto di ogni riunione collegando le discussioni alle attività, ai file e alle decisioni precedenti pertinenti, evitando ai team di dover riprendere conversazioni precedenti. Questo approccio completo, che va oltre il semplice riepilogo/riassunto, favorisce la chiarezza e lo slancio, trasformando le riunioni da perdite di tempo a motori di lavoro produttivo.

Ottimizza i tuoi processi di presa di appunti con ClickUp

Che tu stia annotando pensieri veloci o collaborando con i tuoi colleghi, selezionare lo strumento giusto può migliorare significativamente il modo in cui gestisci e utilizzi le tue note.

Sebbene Apple Notes e Goodnotes siano entrambe ottime opzioni a sé stanti, ClickUp va oltre la semplice presa di appunti. Come piattaforma all-in-one per il lavoro e il project management, ClickUp integra la presa di appunti con strumenti organizzativi più ampi.

Offre anche diversi modelli personalizzabili e funzionalità/funzioni che soddisfano vari stili di presa di appunti, che si tratti di delineare, fare brainstorming o monitorare lo stato delle attività.

