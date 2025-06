Le 13 migliori alternative a Connecteam nel 2025

Nel dinamico mondo del lavoro odierno, una gestione e una comunicazione efficaci del team sono più cruciali che mai, soprattutto con il continuo sviluppo dei modelli di lavoro da remoto e ibrido.

Sebbene Connecteam offra una piattaforma solida per la gestione dei team e delle operazioni, esistono diverse alternative in grado di soddisfare le diverse esigenze e preferenze aziendali.

Cos'altro c'è in giro?

Buone notizie: abbiamo creato un elenco dei migliori concorrenti di Connecteam (compresi strumenti con una versione gratuita) che potrebbero avere proprio le funzionalità/funzioni che mancano alla tua configurazione attuale. Scopriamoli insieme.

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Connecteam?

Ecco cosa devi assolutamente cercare in qualsiasi alternativa:

Gestione del database dei dipendenti : centralizza i dati, classifica i dipendenti in base al ruolo o alla posizione e aggiorna facilmente le informazioni

Gestione delle presenze e delle ferie : semplifica i registri delle presenze, le voci e il monitoraggio dei tempi e le richieste di ferie, garantendo al contempo l'accuratezza delle buste paga

Opzioni self-service : consenti ai dipendenti di accedere a una knowledge base dedicata ai documenti delle risorse umane, richiedere permessi e monitorare i propri progetti in modo indipendente

Strumenti di gestione delle prestazioni : esegui revisioni dettagliate delle prestazioni, imposta obiettivi e offri feedback in tempo reale

Piattaforme di apprendimento e analisi: offrono sviluppo professionale e utilizzano l'analisi per monitorare il coinvolgimento, l'abbandono e la produttività

Le 13 migliori alternative a Connecteam

Fatto sorprendente: solo il 16% delle aziende utilizza la tecnologia per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Quel 16% ha un vantaggio perché il monitoraggio del coinvolgimento e delle prestazioni dei dipendenti, specialmente in una configurazione remota, è fondamentale per aumentare la produttività e garantire l'esito positivo dell'azienda.

Ecco un elenco selezionato di strumenti che hanno funzionalità/funzioni simili a Connecteam ma senza nessuno degli svantaggi:

1. ClickUp (Ideale per la collaborazione in team, la pianificazione e la gestione delle attività)

Ricordi le funzionalità/funzioni indispensabili di cui abbiamo parlato poco fa? ClickUp le ha tutte. Ecco cosa rende Clickup "l'app completa per il lavoro", scelta da oltre 3 milioni di team in tutto il mondo. Molti di questi team operano da remoto e ClickUp offre funzionalità progettate specificamente per semplificare la pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei progetti in tutti gli ambienti di lavoro.

Prendiamo ad esempio la pianificazione. La vista Calendario di ClickUp consente il drag-and-drop che rende la riprogrammazione semplicissima: basta cliccare, trascinare e rilasciare e l'intera settimana viene riorganizzata. Hai un progetto a lungo termine? Passa alla vista Gantt di ClickUp, mappa le dipendenze e modifica le scadenze con un semplice clic.

Trascina e rilascia gli eventi su un calendario utilizzando le funzionalità/funzioni di pianificazione di ClickUp

Vuoi monitorare lo stato di avanzamento? La vista Carico di lavoro mostra chi è sommerso dal lavoro e chi potrebbe svolgere più attività, semplificando la gestione del team.

ClickUp è anche molto efficace nella gestione delle attività con ClickUp Tasks.

La personalizzazione delle attività è un altro punto di forza, che consente ai manager di personalizzare le attività in base alle esigenze dei singoli membri del team. Hai un perfezionista nel tuo team? Aggiungi una lista di controllo e cancella le fasi come "bozza" o "in revisione" per soddisfare la loro natura meticolosa.

Organizza le attività in base alle tue esigenze utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Puoi utilizzare i campi personalizzati di ClickUp per monitorare metriche e approfondimenti direttamente all'interno delle attività. Queste diverse funzionalità aiutano i team a gestire la delega delle attività nel modo più semplice possibile.

💡 Suggerimento per gli esperti: con i campi personalizzati di ClickUp, aggiungi menu a discesa, caselle di controllo o persino campi numerici alle tue attività per una migliore organizzazione e contestualizzazione. Se stai assegnando un'attività di creazione di contenuti, includi campi come "Destinatari", "Scadenza" e "Stato di approvazione". In questo modo, tutti sapranno esattamente cosa è necessario fare a colpo d'occhio.

Un altro ambito in cui ClickUp eccelle è la collaborazione.

Un team di marketing che lavora al lancio di un prodotto può fare brainstorming sulle lavagne online di ClickUp, documentare le proprie strategie nei documenti di ClickUp e assegnare attività con scadenze e priorità chiare nelle attività di ClickUp.

Suggerisci modifiche, lascia feedback e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Hai bisogno di modificare la bozza della campagna? L'intero team può lavorare insieme in tempo reale su ClickUp Docs, lasciando commenti e suggerimenti direttamente nell'area di lavoro.

📌 Esempio: immagina un team HR remoto che si occupa dell'inserimento dei nuovi assunti. Utilizzando ClickUp, può archiviare tutti i documenti dei dipendenti, dai contratti ai materiali di formazione, in una cartella centralizzata e sicura. Ogni membro del team può aggiornare i file, aggiungere note e monitorare i progressi senza mai interferire con il lavoro degli altri. Grazie a funzionalità/funzioni come i commenti in thread e le notifiche istantanee, tutti rimangono informati senza dover controllare costantemente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp ✅

Pianificazione del calendario con trascinamento della selezione : sposta gli eventi senza sforzo nelle visualizzazioni giornaliere, settimanali o mensili, ideale per modificare i piani senza alcuna difficoltà

Grafici Gantt con dipendenze : mappa le sequenze dei progetti, collega le attività con le dipendenze e modifica facilmente le pianificazioni per tenere tutto sotto controllo

Gestione delle risorse con la vista Carico di lavoro : controlla le capacità dei membri del team a colpo d'occhio per evitare il burnout o il sottoutilizzo

Campi personalizzati e stati delle attività : personalizza le attività con elenchi a discesa, caselle di controllo e stati di avanzamento come "bozza iniziale" o "in revisione"

15+ viste personalizzabili : da Elenco e Bacheca a Sequenza e Calendario, lascia che il tuo team scelga la vista più adatta al proprio flusso di lavoro

Collaborazione in tempo reale con ClickUp Docs: modifica i documenti in modo collaborativo, fai brainstorming sulle lavagne online e monitora i commenti in thread per mantenere tutti allineati

Limiti di ClickUp 💢

All'inizio, la miriade di funzionalità/funzioni può sembrare eccessiva, soprattutto per chi non ha familiarità con gli strumenti di project management

Prezzi di ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise: contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il monitoraggio delle attività è semplicissimo grazie a numerosi dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare alla bacheca e alle attività è semplicissimo.

2. QuickBooks (ideale per il monitoraggio del tempo e l'integrazione delle buste paga)

tramite QuickBooks

QuickBooks Time interviene per rendere il monitoraggio del tempo meno faticoso e più efficiente.

Che tu sia una piccola azienda che monitora le ore lavorative o una grande impresa che gestisce l'integrazione delle buste paga, QuickBooks Time è progettato per semplificare la gestione della forza lavoro.

Con la sua app mobile per il monitoraggio del tempo e le funzionalità di geofencing, QuickBooks Time ti assicura di sapere sempre chi sta lavorando, dove e su cosa.

Immagina un membro del team remoto che timbra il cartellino da un sito client o un operaio edile che riceve automaticamente un promemoria per timbrare l'uscita quando lascia il cantiere.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks ✅

Traccia, modifica e approva le tabelle orarie da qualsiasi luogo utilizzando l'app mobile

Assicurati che i dipendenti siano dove devono essere con promemoria di timbratura in entrata e in uscita basati sulla posizione

Consenti ai lavoratori in loco di timbrare con codici PIN o verifica fotografica per prevenire furti di tempo

Genera approfondimenti dettagliati per monitorare i costi dei progetti, controllare la produttività dei dipendenti e pianificare le buste paga

Confronta le ore stimate con quelle effettive per una migliore allocazione delle risorse e consegne puntuali

Limiti di QuickBooks 💢

Il costo base più i costi per utente possono aumentare rapidamente per le piccole imprese

Gli utenti segnalano che il sistema richiede spesso modifiche della password, il che può interrompere i flussi di lavoro

Sebbene potenti, l'impostazione e la padronanza delle integrazioni e degli strumenti avanzati possono richiedere molto tempo

Prezzi di QuickBooks 💰

Premium : tariffa base di 20 $ al mese + 8 $ al mese per utente

Elite: tariffa base di 40 $ al mese + 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuickBooks 🌟

G2 : 4,5/5 (oltre 1.430 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.960 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks?

Le funzionalità/funzioni più apprezzate sono la fatturazione, il monitoraggio delle spese e la gestione dell'inventario. Lo uso spesso, quasi ogni giorno.

3. Clockify (Il migliore per il monitoraggio del tempo con un piano gratuito)

tramite Clockify

Clockify elimina il caos dal monitoraggio del tempo e delle presenze con il suo piano gratuito a vita, perfetto per i team che desiderano gestire le ore di lavoro senza spendere una fortuna.

Da semplici timer a reportistica avanzata, Clockify è sinonimo di flessibilità. Immagina un designer che monitora le ore fatturabili o un manager che analizza i dati delle tabelle orarie per perfezionare i flussi di lavoro.

Funziona anche per team remoti, offrendo monitoraggio della posizione GPS e geofencing per garantire la precisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify ✅

Tieni traccia del tempo, dei progetti e degli utenti senza alcuna restrizione di costo

Utilizza timer, tabelle orarie e persino un chiosco condiviso per i team in loco

Ottieni informazioni dettagliate su produttività, guadagni e allocazione del tempo

Monitora le posizioni e i percorsi del team per garantire la responsabilità

Confronta il tempo stimato con quello effettivamente impiegato per le attività e i progetti

Limiti di Clockify 💢

Funzionalità avanzate come la pianificazione e la fatturazione richiedono aggiornamenti a pagamento

Il numero elevato di funzionalità/funzioni può scoraggiare gli utenti con esigenze semplici

Alcuni utenti segnalano occasionali problemi tecnici e un'esperienza meno intuitiva rispetto alla versione desktop

Prezzi di Clockify 💰

Standard : 5,49 $ al mese per utente

Pro : 7,99 $ al mese per utente

Enterprise: 11,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify: 🌟

G2 : 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.130 recensioni)

4. Deputy (ideale per la pianificazione dei turni dei dipendenti e il monitoraggio del tempo)

tramite Deputy

Cercare di gestire contemporaneamente gli orari dei dipendenti, le buste paga e la conformità è una ricetta per il caos.

Deputy semplifica tutto questo offrendo una piattaforma intuitiva per la pianificazione, il monitoraggio del tempo e la gestione della forza lavoro.

Ecco come: Deputy ti consente di creare pianificazioni intelligenti in pochi clic. Puoi scambiare i turni senza infinite discussioni o gestire le buste paga e la conformità dalla stessa piattaforma invece di passare da una piattaforma all'altra.

Inoltre, la sua app mobile consente ai dipendenti di timbrare il cartellino, richiedere permessi o controllare i propri orari da qualsiasi luogo. Ciò lo rende particolarmente conveniente per ambienti di lavoro dinamici come la vendita al dettaglio, l'ospitalità e la sanità.

🧠 Lo sapevi: il 94% dei leader aziendali in tutto il mondo desidera che il proprio software per la gestione delle buste paga sia perfettamente integrato con tutti i propri software e sistemi HR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deputy ✅

Crea, modifica e scambia i turni dei dipendenti con pochi clic

Registra tabelle orarie accurate ed esportale direttamente nei sistemi di gestione delle buste paga

Consenti ai dipendenti di gestire i turni, timbrare l'entrata e l'uscita e richiedere permessi tramite l'app

Semplifica il rispetto delle leggi sul lavoro ed evita costosi errori con strumenti di conformità integrati

Connettiti ai più diffusi sistemi di gestione delle buste paga e delle risorse umane per semplificare le operazioni

Limiti di Deputy 💢

I prezzi per utente possono aumentare rapidamente per i team di piccole dimensioni con budget limitati

Le funzionalità di reportistica potrebbero non essere avanzate come quelle di alcuni concorrenti

Alcuni utenti segnalano tempi di caricamento lenti e piccoli problemi di usabilità durante i picchi operativi

Prezzi di Deputy 💰

Pianificazione : 4,50 $ al mese per utente

Orari e presenze : 4,50 $ al mese per utente

Premium : 6 $ al mese per utente (fatturato annualmente a 5 $ al mese per utente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deputy 🌟

G2 : 4,6/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 730 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Deputy?

Mi piace che i programmi possano essere visualizzati dai membri del team e anche che possano essere divisi in gruppi.

5. Asana (Ideale per il project management e la collaborazione in team)

tramite Asana

Con Asana, puoi organizzare ogni dettaglio del tuo progetto: imposta scadenze, assegna attività e monitora lo stato in tempo reale.

Infatti, se hai bisogno di una panoramica dettagliata, puoi utilizzare la vista Sequenza per visualizzare come tutto si incastra.

Dall'automazione dei flussi di lavoro all'integrazione con oltre 300 strumenti come Slack e Google Drive, Asana è progettato per semplificare i progetti complessi.

🧠 Lo sapevate: Secondo il sondaggio globale annuale condotto da Deloitte tra i dirigenti, il 73% delle organizzazioni ha iniziato a utilizzare l'automazione intelligente per semplificare i flussi di lavoro e i processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana ✅

Organizza le attività in modo efficiente con priorità chiare e aggiornamenti in tempo reale

Invita i membri del team alle aree di lavoro, condividi lo stato di avanzamento e lascia commenti sulle attività

Visualizza lo stato dei progetti e identifica facilmente i requisiti in conflitto

Connettiti con oltre 300 strumenti, tra cui Slack, Microsoft Teams e Google Drive

Aggiungi dettagli specifici alle attività per fornire contesto e monitorare efficacemente lo stato di avanzamento

Limiti di Asana 💢

A differenza dei concorrenti, Asana non dispone di funzionalità/funzioni native per il monitoraggio del tempo

Il vasto numero di funzionalità/funzioni può rendere le attività di base inutilmente complesse

A un'attività può essere assegnato un solo utente, il che può ostacolare la collaborazione sulle responsabilità condivise

Prezzi di Asana 💰

Personale : Gratis

Starter : 10,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana 🌟

G2 : 4,4/5 (oltre 10.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

L'interfaccia di Asana è facile da usare e intuitiva, il che rende più semplice la navigazione nella piattaforma e l'esecuzione di attività specifiche.

6. Rippling (ideale per la gestione completa delle risorse umane, delle buste paga e dell'IT)

via Rippling

Se sei un professionista delle risorse umane alla ricerca di uno strumento di gestione del team che unifichi le risorse umane, le buste paga, l'IT e la gestione delle spese, dai un'occhiata a Rippling.

L'ecosistema integrato di Rippling ti consente di inserire un nuovo dipendente semplicemente assegnandogli un dispositivo e impostando la sua busta paga, il tutto in un unico flusso di lavoro.

Dall'automazione delle attività ripetitive con "ricette" personalizzabili agli avvisi su problemi di conformità come violazioni del salario minimo o disparità salariali, offre soluzioni che i concorrenti spesso trascurano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling ✅

Ricevi notifiche su problemi quali violazioni del salario minimo, disparità retributive e vulnerabilità della sicurezza

Automatizza le attività che richiedono molto tempo con le "Ricette" generate dagli utenti per sondaggi, formule contabili e altro ancora

Gestisci risorse umane, paghe, IT e spese in un'unica piattaforma, garantendo operazioni senza intoppi

Aggiungi o elimina funzionalità/funzioni man mano che la tua azienda cresce o si riduce

Gestisci team in oltre 140 paesi con strumenti per la gestione delle buste paga, dei benefit e delle risorse umane

Limiti di Rippling 💢

Le aziende devono commit a un piano a pagamento senza testare prima il software

La piattaforma si basa su connessioni app alimentate dagli utenti, che possono essere incoerenti o incomplete

Supporta solo l'inglese e il francese, il che potrebbe rappresentare una sfida per i team globali

Prezzi variabili 💰

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni entusiastiche 🌟

G2 : 4,8/5 (oltre 5.430 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 3.390 recensioni)

7. Homebase (Ideale per piccole aziende con team a ore)

tramite Homebase

La gestione dei dipendenti a ore comporta sfide uniche: conflitti di pianificazione, errori nelle buste paga e infinite discussioni sui turni.

Homebase elimina il caos offrendo una piattaforma all-in-one che combina pianificazione, monitoraggio del tempo e gestione delle buste paga e migliora la comunicazione del team.

📌 Esempio: immagina che un membro del tuo team richieda uno scambio di turno e che in pochi minuti la richiesta venga approvata e aggiornata per tutto il team, senza messaggi di testo e senza confusione. Homebase mantiene tutti sulla stessa pagina con la sua app mobile facile da usare, le notifiche automatiche e gli aggiornamenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Homebase ✅

Gestisci la pianificazione e il monitoraggio del tempo per un massimo di 20 dipendenti in un'unica posizione senza alcun costo

Consenti ai dipendenti di timbrare l'entrata/l'uscita, visualizzare gli orari e richiedere permessi mentre sono in movimento

Semplifica la pianificazione dei turni con modelli, pianificazione predittiva e notifiche in tempo reale

Converti le tabelle orarie in buste paga senza soluzione di continuità con la funzione di dichiarazione dei redditi integrata

Invia aggiornamenti, promemoria sui turni e annunci al team tramite l'app

💡 Suggerimento per gli esperti: con ClickUp, vai oltre la semplice pianificazione e il monitoraggio del tempo. Utilizza i campi personalizzati per aggiungere dettagli come "Tipo di turno", "Tariffa" o "Stato di approvazione" direttamente nelle attività e integrali perfettamente con i sistemi di gestione delle buste paga per garantire pagamenti accurati, il tutto su un'unica piattaforma.

Limiti di Homebase 💢

Molte funzionalità, come gli strumenti per l'assunzione e la conformità, sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Alcuni utenti segnalano problemi con la registrazione dell'entrata e dell'uscita, che possono compromettere l'accuratezza delle buste paga

Si rivolge principalmente alle aziende con sede negli Stati Uniti, con un limite di usabilità a livello globale

Prezzi di Homebase 💰

Base : Gratis (fino a 20 dipendenti in un'unica posizione)

Essentials : 20 $ al mese per posizione

Plus : 48 $ al mese per posizione

All-in-One: 80 $/mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Homebase 🌟

G2 : 4,2/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.060 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Homebase?

Mi piace che invii email e notifiche di testo quando viene creato un nuovo programma o una modifica.

8. BambooHR (Ideale per soluzioni HR complete per le PMI)

tramite BambooHR

Simile a Rippling, BambooHR ti consente di gestire le nuove assunzioni, le iscrizioni e l'elaborazione delle buste paga su un'unica piattaforma di facile navigazione.

Che si tratti di ridurre un processo di erogazione dei benefit da tre settimane a soli due giorni o di risparmiare 20.000 dollari all'anno grazie all'automazione delle buste paga, la piattaforma consente alle aziende di concentrarsi maggiormente sulle persone e meno sulle pratiche burocratiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di BambooHR ✅

Consolida le buste paga, il monitoraggio del tempo, i benefit e la gestione delle prestazioni in un'unica interfaccia

Consente ai dipendenti di accedere e aggiornare le proprie informazioni, automatizzando la gestione del carico di lavoro delle risorse umane

Offre una varietà di report personalizzabili per un processo decisionale basato sui dati

Semplifica il reclutamento e l'assunzione con la funzionalità ATS integrata

Semplifica il processo di inserimento dei nuovi assunti con le firme elettroniche e i pacchetti di benvenuto

Limiti di BambooHR 💢

I dettagli sui prezzi non sono immediatamente disponibili ed è necessario contattare il team commerciale

L'amministrazione delle buste paga e dei benefit è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti

Il monitoraggio del tempo non è incluso nel pacchetto base e richiede un costo aggiuntivo

Prezzi di BambooHR 💰

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR 🌟

G2 : 4,4/5 (oltre 2.420 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.980 recensioni)

9. Buddy Punch (Ideale per un monitoraggio del tempo semplice e la responsabilità)

tramite Buddy Punch

Gestire le ore dei dipendenti non dovrebbe sembrare come decifrare un codice, e Buddy Punch garantisce che non lo sia.

Progettata per le piccole e medie imprese, questa piattaforma semplifica il monitoraggio del tempo, la pianificazione e l'integrazione delle buste paga.

Ecco come funziona: Buddy Punch semplifica il monitoraggio delle ore con GPS, geofencing e verifica tramite webcam.

Inoltre, offre il monitoraggio della posizione e tabelle orarie automatizzate che si integrano direttamente con i sistemi di gestione delle buste paga come QuickBooks e Paychex.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buddy Punch ✅

I dipendenti possono timbrare l'entrata e l'uscita utilizzando codici QR, webcam o GPS

Imposta restrizioni basate sulla posizione per impedire timbrature fraudolente

Ricevi notifiche per gli straordinari o le timbrature mancanti

Connettiti senza problemi con i principali software di gestione delle buste paga come QuickBooks e ADP

Genera tabelle orarie dettagliate e riepiloghi/riassunti delle buste paga

Limiti di Buddy Punch 💢

Richiede una connessione Internet per timbrare l'entrata/uscita

La chat live è disponibile solo dal Monday al Friday

Le app mobili non dispongono di alcune funzionalità/funzioni disponibili nella versione desktop

Prezzi di Buddy Punch 💰

Starter : 4,49 $ al mese per utente + 19 $ di tariffa base

Pro : 5,99 $ al mese per utente + 19 $ di costo base

Enterprise: 10,99 $/mese per utente + 19 $ di tariffa base

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch 🌟

G2 : 4,8/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.030 recensioni)

10. Monday. com (Ideale per un project management intuitivo)

Supponiamo che il tuo team stia faticando a mantenere tutti sulla stessa pagina. Con monday.com, puoi visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando grafici Gantt, bacheche Kanban e dashboard personalizzate, automatizzando al contempo le attività ripetitive per risparmiare tempo.

🍪 Bonus: la sua interfaccia drag-and-drop semplifica l'organizzazione del flusso di lavoro senza richiedere competenze tecniche.

Da notare che funzionalità/funzioni avanzate come il monitoraggio del tempo e i grafici Gantt sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

monday. com migliori funzionalità/funzioni ✅

Personalizza le bacheche dei tuoi progetti in base alle tue esigenze specifiche

Tieni traccia delle prestazioni del team con oltre 15 opzioni di visualizzazione, inclusi grafici e tabelle

Imposta regole per le notifiche, i cambiamenti di stato e l'assegnazione delle attività

Condividi bacheche con stakeholder esterni e lascia commenti ai membri del team

Inizia più rapidamente con flussi di lavoro predefiniti

limiti di monday.com 💢

Adatto solo per piccoli team (fino a due utenti)

I piani di base non includono funzionalità/funzioni avanzate

Richiede tempo per padroneggiare le opzioni di personalizzazione

Meno funzionale rispetto alla versione desktop

prezzi di Monday.com 💰

Piano Free: Per singoli utenti e piccoli team (fino a 2 utenti)

Piano Basic : 9 $ al mese per utente

Piano standard : 12 $ al mese per utente

Piano Pro : 19 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di monday.com 🌟

G2 : 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Da fare Mi piacciono anche le sue capacità di integrazione, oltre ad offrire tantissime integrazioni senza codice con piattaforme come CognitoForms, Gmail, Slack, Twilio ecc.

11. Hubstaff (Ideale per la produttività e il monitoraggio del tempo)

tramite Hubstaff

Immagina una soluzione che non solo monitora le ore, ma segnala anche le inefficienze in tempo reale: Hubstaff fa proprio questo.

È adatto a team che lavorano alla scrivania, in remoto e ibridi, offrendo funzionalità che garantiscono un monitoraggio accurato del tempo e informazioni dettagliate sulla produttività.

E se desideri monitorare in modo dettagliato le attività, acquisire screenshot, URL e app utilizzate durante l'orario di lavoro, hai indovinato: Hubstaff è quello che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff ✅

Tiene traccia delle ore di lavoro su desktop, web, dispositivi mobili ed estensione Chrome

Monitora i tasti digitati, acquisisce screenshot e tiene traccia dell'utilizzo di app/URL per garantire la responsabilità

Automatizza le buste paga e genera fatture per i client in base alle ore monitorate

Fornisce report dettagliati per identificare le inefficienze e migliorare l'allocazione delle risorse

Tiene traccia delle posizioni dei team sul campo, anche se la funzionalità potrebbe essere più robusta

Limiti di Hubstaff 💢

Non blocca i dipendenti che timbrano il cartellino fuori dalla sede di lavoro

Non è possibile aggiungere dettagli relativi al progetto o alla posizione ai turni, il che limita la flessibilità

Funzionalità/funzioni come il monitoraggio delle pause e le regole sugli straordinari nell'app mobile sono meno efficaci rispetto agli strumenti desktop

Funzionalità avanzate come integrazioni illimitate e reportistica approfondita sono disponibili solo con i piani premium

Prezzi di Hubstaff 💰

Starter : 4,99 $ al mese per utente

Crescita : 7,50 $ al mese per utente

Team : 10,00 $ al mese per utente

Enterprise: 25,00 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hubstaff 🌟

G2 : 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Il processo di autorizzazione è semplice e l'app fa un ottimo lavoro nel chiarire quali dati vengono raccolti, quindi non ho mai dubbi su come funziona.

12. Gusto (Ideale per le piccole e medie imprese)

tramite Gusto

Gusto si occupa di tutte le consuete seccature delle risorse umane: elaborazione delle buste paga, gestione dei benefit senza alcuno sforzo e inserimento dei nuovi assunti.

Che tu stia appena iniziando o espandendo la tua attività, Gusto semplifica le questioni più complesse, come tasse, benefit e conformità, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua azienda e mantenere felice il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gusto ✅

Gestisci le buste paga in pochi clic con il calcolo e la dichiarazione delle imposte integrati

Include assicurazione sanitaria, piani pensionistici e vantaggi finanziari, senza costi aggiuntivi di intermediazione

Semplifica i processi con il monitoraggio delle attività, liste di controllo personalizzate per l'onboarding e flussi di lavoro senza carta

I dipendenti possono accedere alle buste paga, gestire i benefit e utilizzare l'app Gusto Wallet per strumenti finanziari

Connettiti con le principali app aziendali per il monitoraggio del tempo, la contabilità e altro ancora

Limiti di Gusto 💢

Il prezzo dei piani raddoppia tra un livello e l'altro, limitando l'accessibilità per le aziende più piccole

Strumenti importanti come gli avvisi di conformità sono disponibili solo nel piano più costoso

Aumentano le segnalazioni di tempi di risposta lenti e problemi irrisolti

La copertura è disponibile in 38 stati e a Washington, D.C., solo

L'app supporta solo i dipendenti, lasciando i datori di lavoro senza funzionalità mobili

Prezzi di Gusto 💰

Semplice : 40 $ al mese + 6 $ per utente

Plus : 80 $/mese + 12 $ per utente

Premium: 180 $/mese + 22 $ per utente

Valutazioni e recensioni di Gusto 🌟

G2 : 4,5/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

13. When I Work (Ideale per luoghi di lavoro basati su turni)

Tramite Quando lavoro

Immagina che sia venerdì pomeriggio e il tuo team sta ancora cercando di definire i turni della prossima settimana. I messaggi di testo si susseguono, le email si accumulano e ti chiedi se esiste un modo migliore per lavorare.

È qui che When I Work migliora le cose.

La piattaforma rende semplicissimo programmare i turni, monitorare il tempo e tenere tutti sulla stessa pagina. Che tu gestisca un caffè affollato, un negozio al dettaglio o una struttura sanitaria, When I Work ti aiuta a risparmiare ore di lavoro amministrativo.

🧠 Lo sapevi: secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), a febbraio 2023, il 43% delle aziende private statunitensi pagava i propri dipendenti ogni due settimane, rendendo questo il periodo di pagamento più comune. Ciò rende la pianificazione un'attività importante per le risorse umane.

Quando lavoro al meglio funzionalità/funzioni ✅

Crea automaticamente interi programmi di lavoro con un solo clic

I dipendenti possono scambiarsi i turni e i manager vengono avvisati immediatamente

Messaggistica integrata per chattare individualmente o in gruppo e mantenere tutti allineati

Pianifica, monitora il tempo e comunica direttamente dalle app mobili

Gestisci i budget di manodopera e riduci i costi con strumenti predittivi

Quando lavoro, ho dei limiti 💢

Nessuna assistenza telefonica e orari limitati per la chat live

Impossibile monitorare attività specifiche o tipi di lavoro orario

Alcune esigenze di pianificazione avanzate potrebbero richiedere soluzioni manuali

Quando lavoro sui prezzi 💰

Essentials : 2,50 $ al mese per utente

Pro : 5 $ al mese per utente

Premium: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di When I Work 🌟

G2 : 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Ecco un elenco di alternative aggiuntive a Connecteam che non sono entrate nella nostra lista delle 13 migliori, ma che possono essere molto utili per i tuoi team:

7shifts : si concentra sulla pianificazione dei turni nei ristoranti con funzionalità quali gestione dei turni, monitoraggio del tempo e previsione dei costi di manodopera. Si integra perfettamente con i sistemi POS per operazioni semplificate

Personio : Creato appositamente per le piccole e medie imprese. Offre strumenti di monitoraggio del tempo conformi alla legge, gestione dei dati dei dipendenti, elaborazione delle buste paga e strumenti di reclutamento

Xenia: specializzata nella gestione della forza lavoro in prima linea con funzionalità di gestione delle attività, comunicazione e monitoraggio delle prestazioni. Fornisce flussi di lavoro personalizzabili e analisi in tempo reale per aumentare la produttività

Clicca meno, fai di più: ClickUp porta a termine il lavoro

Sette manager su dieci ritengono che la tecnologia di monitoraggio dei dipendenti migliori le prestazioni. In netto contrasto, il 72% dei dipendenti afferma che ha un impatto minimo o nullo e, in alcuni casi, ostacola effettivamente la produttività.

Ecco un'idea audace: cosa succederebbe se i tuoi migliori collaboratori iniziassero improvvisamente a non rispettare le scadenze?

Il monitoraggio del tempo non dovrebbe sembrare di avere il Grande Fratello che ti controlla alle spalle. L'obiettivo non è quello di controllare ogni mossa, ma di utilizzare strumenti intelligenti che aiutano a bilanciare i carichi di lavoro, prevenire il burnout e mantenere l'intero team coinvolto e produttivo.

ClickUp eccelle offrendo strumenti come la pianificazione drag-and-drop e i grafici di Gantt, che rendono la pianificazione semplice e adattabile. Il suo sistema di gestione delle attività personalizzabile consente di personalizzare i flussi di lavoro con menu a discesa, liste di controllo e fasi di stato, soddisfacendo le esigenze specifiche del tuo team.

E poi ci sono funzionalità di modifica in tempo reale come Documenti e Lavagne online, che mantengono tutti allineati anche in configurazioni remote.

Quando gestisci dei team, non si tratta di aggiungere più strumenti, ma di scegliere quello giusto. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!