I 10 migliori strumenti di IA per la scrittura di annunci pubblicitari per potenziare le tue campagne di marketing

Sei stanco di lottare per rendere visibile il testo dei tuoi annunci? Gli strumenti di copywriting pubblicitario basati sull'intelligenza artificiale sono la tua scorciatoia per creare rapidamente testi pubblicitari accattivanti.

Un recente rapporto di Dentsu CMO afferma che il 79% dei CMO concorda sul fatto che "in un mondo in cui la pubblicità è più facile da ignorare, è più importante che mai intrattenere e coinvolgere".

Anni di sovraccarico digitale hanno intorpidito i nostri percorsi neurali al punto che sono necessari contenuti pubblicitari sempre più innovativi per ottenere lo stesso "picco di dopamina" (leggi "coinvolgimento del pubblico").

Questo cambiamento sfida i marketer e i copywriter a generare testi pubblicitari innovativi che catturino rapidamente l'attenzione. Gli strumenti di copywriting basati sull'IA sono progettati per soddisfare questa esigenza. In questo post del blog, esploriamo i 10 migliori strumenti di copywriting basati sull'IA per aiutarti a risparmiare tempo nella scrittura di testi pubblicitari e post sui social persuasivi e ad alto tasso di conversione

Quando selezioni strumenti di gestione degli annunci basati sull'IA, considera funzionalità/funzioni in linea con le preferenze evolute del pubblico moderno.

Ecco cosa cercare negli strumenti di copywriting basati sull'IA:

Personalizzazione e targeting : la personalizzazione per specifici dati demografici attinge ai meccanismi che triggerano la dopamina, rendendo i contenuti rilevanti e coinvolgenti

Creatività attraverso i dati : gli strumenti di marketing basati sull'IA dovrebbero offrire suggerimenti diversi in termini di formulazione, tono e stile per soddisfare le soglie di coinvolgimento più elevate dei consumatori odierni

Funzionalità IA: cerca un software di copywriting basato sull'IA che sfrutti cerca un software di copywriting basato sull'IA che sfrutti tecniche avanzate di IA come l'elaborazione del linguaggio naturale per produrre contenuti di alta qualità

Linguaggio basato sulle emozioni : i migliori strumenti di IA sfruttano le conoscenze delle neuroscienze per includere trigger emotivi che catturano l'attenzione. Ad esempio, concentrarsi sulla "novità" o sulla "sorpresa" genera una risposta dopaminergica, come evidenziato da : i migliori strumenti di IA sfruttano le conoscenze delle neuroscienze per includere trigger emotivi che catturano l'attenzione. Ad esempio, concentrarsi sulla "novità" o sulla "sorpresa" genera una risposta dopaminergica, come evidenziato da studi sul coinvolgimento dei consumatori

Facilità di integrazione: un'interfaccia utente che si integra perfettamente con piattaforme come Google Ads o Facebook garantisce che lo strumento sia pratico ed efficiente

Concentrandoti su queste funzionalità/funzioni, potrai generare testi pubblicitari basati sull'IA in grado di catturare anche il pubblico più distratto.

👀 Lo sapevi? Negli anni '70, l'americano medio vedeva 500 annunci pubblicitari al giorno, mentre oggi ne vede ben 5000!

Ecco i 10 migliori strumenti di IA per la scrittura di testi pubblicitari che si distinguono per le loro funzionalità/funzioni uniche, le interfacce intuitive e la capacità di generare contenuti di alta qualità su misura per le tue esigenze:

1. ClickUp (Il migliore per contenuti integrati con IA e project management)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è utile per i team di marketing che cercano una piattaforma unificata per gestire i testi pubblicitari, il processo di creazione dei contenuti e i flussi di lavoro dei progetti, il tutto alimentato dall'IA.

Il team social media di Cartoon Network, sempre in movimento, ha utilizzato ClickUp come unica fonte di verità e ha raddoppiato la propria produttività in metà tempo con lo stesso numero di membri del team! Ecco tutte le funzionalità/funzioni che hanno utilizzato:

Il software di project management per il marketing di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Consente ai team di gestire le loro campagne pubblicitarie in modo semplice e collaborativo.

Collega le tue roadmap di marketing direttamente alle attività che le portano avanti con tutte le funzionalità/funzioni del software di project management per il marketing ClickUp

Puoi pianificare campagne, monitorare lo stato di avanzamento e gestire tutte le attività correlate in un'unica posizione centralizzata. Ciò significa che i team possono suddividere la creazione di testi pubblicitari in attività specifiche e tracciabili con scadenze e assegnazioni chiare.

ClickUp Brain

L'assistente IA interno di ClickUp, ClickUp Brain, è uno strumento chiave per i marketer. Puoi utilizzarlo per generare contenuti pubblicitari accattivanti in modo efficiente.

Basta inserire i dettagli essenziali, come il pubblico di destinazione, le funzionalità/funzioni del prodotto e il tono desiderato, per produrre rapidamente testi accattivanti su misura per le tue specifiche esigenze di marketing.

Crea testi pubblicitari accattivanti con ClickUp Brain

Lo strumento di IA sfrutta algoritmi avanzati per generare contenuti pubblicitari coinvolgenti e mirati, analizzando modelli di annunci di successo, tendenze di comportamento dei consumatori e modelli linguistici. Inoltre, poiché è integrato nel tuo flusso di lavoro, puoi utilizzarlo per ricavare informazioni dai documenti esistenti su ricerche sui clienti, analisi della concorrenza e altro ancora.

Modello di annuncio pubblicitario di ClickUp

Inoltre, con il modello di pubblicità di ClickUp, è facile creare annunci efficaci che si distinguono dalla massa. Questo garantisce anche che i tuoi annunci siano coerenti con la voce unica del tuo marchio.

Scarica questo modello Evita di partire da zero quando crei i tuoi testi pubblicitari con il modello per pubblicità di ClickUp

Questo modello ti aiuta a trovare nuove strategie per le campagne pubblicitarie, organizzare e gestire piani a pagamento, dare priorità alle attività e monitorare le metriche delle prestazioni per garantire il massimo ROI.

Puoi monitorare lo stato di avanzamento di ogni annuncio contrassegnando lo stato delle attività con "Implementazione", "Attivo", "Nuova richiesta", "Ricerca" e "Completato"

"Prima delle automazioni, ogni volta che un copywriter finiva un'attività, dovevamo comunicare manualmente alla catena di comando che il testo era pronto. Ciò poteva richiedere fino a 36 ore. È stato fantastico, perché tutto il team segue le proprie attività quotidiane in ClickUp. "

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Facilita la comunicazione all'interno del tuo team utilizzando ClickUp Chat per discutere le strategie delle campagne pubblicitarie, condividere aggiornamenti e porre domande rapide

Mantieni una panoramica visiva delle sequenze dei contenuti pubblicitari con i grafici Gantt di ClickUp e monitora scadenze, attività cardine e dipendenze in tutte le tue campagne pubblicitarie

Modifica e finalizza il testo di marketing utilizzando ClickUp Docs , ottieni feedback tramite commenti e implementa le modifiche all'interno della stessa piattaforma

Ottimizza la gestione commerciale e del marketing monitorando le prestazioni delle campagne e l'impatto delle campagne pubblicitarie utilizzando le dashboard di ClickUp

Integra strumenti come Google Workspace e piattaforme di social media utilizzando le integrazioni di ClickUp per monitorare e ottimizzare direttamente gli annunci, migliorando l'efficacia delle campagne

Limiti di ClickUp

Il set di funzionalità/funzioni è ampio e gli utenti potrebbero avere bisogno di un po' di tempo per imparare a utilizzarlo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡 Suggerimento per gli esperti: per automatizzare la gestione delle campagne, imposta le automazioni di ClickUp in modo da inviare notifiche quando un'attività di copywriting pubblicitario passa alla fase successiva. In questo modo il team rimane allineato e le scadenze vengono rispettate.

2. Jasper (ideale per remixare e riutilizzare contenuti esistenti)

Jasper è uno strumento avanzato di IA progettato per assistere nella creazione di contenuti. Brand Voice di Jasper ha una funzionalità di memoria che ti permette di insegnargli i dettagli dei tuoi prodotti, servizi e pubblico, e una funzionalità di tono e stile che ti permette di insegnare a Jasper il tono di voce del tuo marchio.

In qualità di marketer, puoi inserire una breve descrizione del tuo pubblico di riferimento, della piattaforma e degli obiettivi, e Jasper produrrà diverse varianti. I team possono modificare o perfezionare rapidamente queste bozze per adattarle al tono del marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Esegui strumenti di analisi per monitorare le prestazioni dei contenuti, ottenendo informazioni dettagliate sulle metriche di coinvolgimento e sul comportamento del pubblico

Riutilizza i contenuti esistenti in diversi formati, ad esempio trasformando un post di blog in snippet per i social media o newsletter via email

Integrazione con piattaforme popolari come Meta Ads Manager e Google Ads per una gestione pubblicitaria senza interruzioni

Limiti di Jasper

La configurazione iniziale per il tono e il pubblico può richiedere una personalizzazione dettagliata

Prezzi di Jasper

Gratis: versione di prova di 7 giorni

Autore : 49 $/utente al mese

Pro : 69 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

3. Copy. ai (Ideale per personalizzare tono e stile e garantire una voce coerente del marchio)

Aumenta le conversioni con testi di alta qualità generati da Copy. ai. Questo strumento è in grado di generare in modo rapido ed efficiente testi per un'ampia gamma di contenuti scritti, da testi pubblicitari accattivanti a post di blog convincenti. Ideale per contenuti brevi come titoli, slogan, tag di titolo, meta descrizioni e descrizioni pubblicitarie.

Gli utenti possono inserire parametri specifici come tono, stile e pubblico di destinazione per garantire che il contenuto generato sia in linea con l'identità del loro marchio e generare variazioni per i test A/B.

Copy. ai migliori funzionalità/funzioni

Automatizza le attività di creazione dei contenuti, ottimizzando le operazioni di marketing e commerciali

Crea contenuti in oltre 25 lingue, rendendolo ideale per le aziende con un pubblico globale

Sfrutta un repository centralizzato per le informazioni aziendali che può essere integrato nei contenuti

Limiti di Copy. ai

La generazione di contenuti in blocco può occasionalmente richiedere modifiche manuali per garantire la massima precisione

Prezzi di Copy. ai

Gratis per sempre

Starter: 49 $ al mese

Avanzato: 249 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy. ai

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

4. Anyword (ideale per contenuti pubblicitari orientati alle prestazioni)

Su misura per i professionisti del marketing, Anyword dà la priorità alle strategie basate sui dati. Genera testi pubblicitari e ne prevede le prestazioni, consentendo la creazione di messaggi chiave che risuonano con il pubblico di destinazione.

Anyword consente di scrivere testi mirati in diversi segmenti e può classificare ogni variante di titolo in base ai tassi di clic previsti (CTR), guidando un processo decisionale informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Personalizza i messaggi attraverso i profili dei clienti per annunci specifici per il pubblico

Crea annunci ottimizzati per Google, Facebook e LinkedIn, sfruttando il supporto multicanale dello strumento

Migliora i risultati delle campagne pubblicitarie utilizzando le funzionalità di test A/B basate sui dati

Limiti di Anyword

Il testo generato dall'IA ha ancora un tono artificiale che manca delle sfumature del testo scritto da un essere umano

Sebbene supporti più lingue, il suo obiettivo principale è l'inglese, il che potrebbe non soddisfare i mercati non anglofoni

Prezzi di Anyword

Starter: 49 $ al mese per utente

Basato sui dati: 99 $ al mese per utente

Business: 499 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

5. Wordtune (ideale per riscrivere e perfezionare testi pubblicitari esistenti)

via Wordtune

Wordtune è specializzato nel perfezionamento di testi esistenti, offrendo alternative chiare, concise e accattivanti. Ciò consente agli utenti di trasformare semplici post di blog e idee di contenuto in testi raffinati.

La funzionalità/funzione di riepilogo/riassunto consente ai professionisti del marketing di sintetizzare le idee dei contenuti in messaggi concisi che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento. Le estensioni per browser si integrano con strumenti come Documenti Google e Gmail, garantendo flussi di lavoro fluidi per i professionisti del marketing che collaborano alla campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wordtune

Migliora la chiarezza, il tono e lo stile dei testi esistenti invece di crearne di nuovi da zero sulla base dei suggerimenti di riscrittura

Passa facilmente da un tono formale a uno informale per adattare i tuoi testi a diversi contesti di marketing

Adatta i contenuti alle esigenze specifiche del pubblico mantenendo uno stile linguistico coerente

Limiti di Wordtune

Sebbene eccella nel perfezionamento dei testi, Wordtune non crea contenuti di lunga durata

Prezzi di Wordtune

Gratis per sempre

Avanzato: 13,99 $/utente al mese

Unlimited: 19,99 $ al mese per utente

Teams: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

6. Writesonic (il migliore per generare testi pubblicitari e landing page)

Smetti di accontentarti di testi standardizzati. Writesonic, uno strumento di copywriting basato sull'IA, genera opzioni di testi pubblicitari personalizzati in base agli obiettivi specifici della tua campagna, aiutando i marketer a creare testi pubblicitari creativi in modo rapido e senza sforzo.

È dotato di funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale e utilizza dati web in tempo reale, garantendo che i contenuti generati siano pertinenti e accurati dal punto di vista fattuale.

Sulla base di una breve descrizione del prodotto, Writesonic è in grado di generare opzioni su misura per gli obiettivi della tua campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Scegli tra oltre 80 modelli su misura per diversi tipi di idee di contenuto, semplificando il processo di scrittura

Crea annunci in oltre 25 lingue e integra perfettamente i più diffusi strumenti di marketing

Assicurati che i contenuti generati siano ricchi di parole chiave e ottimizzati per i motori di ricerca utilizzando gli strumenti di ottimizzazione SEO integrati

Limiti di Writesonic

Alcuni risultati potrebbero richiedere ulteriori modifiche per garantire che soddisfino gli standard specifici del marchio

I nuovi utenti potrebbero avere difficoltà iniziali a causa della varietà di funzionalità/funzioni disponibili sulla piattaforma

Prezzi di Writesonic

Free Forever (fino a 25 crediti)

Individuale: 20 $ al mese per utente

Standard: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Servizio di contenuti IA + umani: 2000 $ al mese per cinque utenti

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. AdZis (Il migliore per l'automazione della scrittura di annunci pubblicitari per l'e-commerce)

Il tempo stringe e la tua campagna di marketing richiede centinaia di varianti di testi pubblicitari. Crearli manualmente uno per uno è semplicemente impossibile.

AdZis entra in gioco con la sua funzionalità/funzione distintiva: la creazione di contenuti pubblicitari in blocco, che consente alle aziende di accedere a testi di marketing e descrizioni di migliaia di prodotti. La sua capacità di automatizzare le descrizioni dei prodotti, i titoli e i messaggi promozionali lo rende uno strumento indispensabile per i rivenditori online che desiderano migliorare il lavoro richiesto dalla pubblicità digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di AdZis

Ottimizza le descrizioni dei prodotti in base alle tue esigenze di e-commerce

Garantisci una maggiore qualità dei contenuti utilizzando una combinazione di contenuti generati dall'IA e modifiche apportate da esseri umani

Integralo con le piattaforme di e-commerce più diffuse, come Shopify e Magento, per garantire un flusso di lavoro fluido

Limiti di AdZis

Potrebbe non essere adatto a tipi di contenuti non correlati all'e-commerce

Per i titolari di piccole imprese con budget limitati, la struttura dei prezzi può essere considerata costosa

Prezzi di AdZis

Descrizioni dei prodotti di livello 2 (standard): 60 $ per 100 prodotti

Descrizioni dei prodotti di livello 3 (esperto): da 3 a 8 dollari per prodotto

Servizi gestiti con pacchetto DFY (Terminato per te): 99 $/mese

Valutazioni e recensioni di AdZis

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Lo sapevi? Secondo una ricerca, circa il 40% dei marketer ha dichiarato di utilizzare strumenti software di IA per la produzione di contenuti per i social media.

8. Smart Copy di Unbounce (ideale per testi pubblicitari orientati alla conversione)

Smart Copy dispone di una vasta libreria di oltre 45 modelli personalizzabili per vari tipi di contenuti, tra cui testi di marketing, campagne email e post sui social media. Ciò consente agli utenti di generare rapidamente contenuti di alta qualità in linea con i propri obiettivi di marketing.

I clic sugli annunci Facebook, Instagram e LinkedIn portano il potenziale cliente in pochi clic alla pagina di destinazione personalizzata per la campagna, ottimizzando il tuo tasso di conversione.

Smart Copy si integra perfettamente con le pagine di destinazione di Unbounce e altre piattaforme di marketing, semplificando il flusso di lavoro dalla creazione alla pubblicazione delle campagne pubblicitarie e creando contenuti per annunci e post sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unbounce Smart Copy

Accedete alle funzionalità/funzioni di Smart Copy direttamente dal vostro browser per creare contenuti ovunque vi troviate e su diverse applicazioni

Usa Content Expander per aggiungere profondità ai testi pubblicitari e modelli predefiniti per diversi tipi di annunci su varie piattaforme, tra cui Google Ads e i post sui social media

Crea una pagina di destinazione web responsive per dispositivi mobili senza scrivere alcun codice

Limiti di Unbounce Smart Copy

Le funzionalità/funzioni avanzate sono più efficaci solo se abbinate alle pagine di destinazione Unbounce

Prezzi di Unbounce Smart Copy

Build: 99 $/mese

Prova: 149 $ al mese

Ottimizza: 249 $/mese

Agenzia: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni di Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

9. Copysmith Rytr (Il migliore per generare contenuti brevi di alta qualità)

Come assistente IA, Copysmith Rytr ricrea il tuo tono di scrittura analizzando un campione dei tuoi testi. Questo garantisce che il contenuto generato dall'IA corrisponda al tuo stile. Puoi anche creare più toni personalizzati per adattarti a diversi scenari, progetti o client.

Inoltre, seleziona il tono desiderato tra più di 20 opzioni, consentendo di creare messaggi personalizzati che risuonano con un pubblico specifico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copysmith Rytr

Genera contenuti ovunque scrivi utilizzando l'estensione Chrome di Rytr

Crea contenuti IA adatti a oltre 30 casi d'uso diversi, generando tipi di contenuti che vanno oltre il semplice testo pubblicitario

Regola il livello di creatività dei contenuti generati, consentendo risultati più semplici o fantasiosi in base alle esigenze della campagna pubblicitaria

Limiti di Copysmith Rytr

Rytr può avere difficoltà a produrre articoli approfonditi o narrazioni complesse rispetto ad altri strumenti di scrittura IA specializzati

La qualità dei contenuti generati varia, richiedendo ulteriori modifiche per essere perfezionati

Prezzi di Copysmith Rytr

Free Forever

Unlimited: 9 $ al mese per utente

Premium: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Jacquard (ideale per personalizzare gli annunci sui social media e i messaggi)

Jacquard. com, precedentemente Phrasee, consente ai professionisti del marketing di generare messaggi personalizzati e conformi su vari canali su larga scala. Con la sua attenzione al marketing del ciclo di vita, Jacquard aiuta la comunicazione con i clienti a rimanere pertinente, garantendo che i messaggi siano in sintonia con le preferenze e i contesti dei clienti.

Jacquard genera contenuti e testa e perfeziona continuamente i messaggi sulla base di metriche di performance, garantendo che le campagne rimangano pertinenti e di grande impatto.

Fornendo la possibilità di adattare dinamicamente le strategie di messaggistica, Jacquard consente ai marketer di costruire un coinvolgimento a lungo termine dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jacquard

Genera migliaia di varianti linguistiche, tutte arricchite da informazioni dettagliate sui prodotti, per offrire ai clienti contenuti pubblicitari contestualmente rilevanti in base ai loro modelli di coinvolgimento passati

Adatta i messaggi alle preferenze di tono uniche (diretto, curioso o giocoso) di ciascuno dei migliaia di singoli clienti

Utilizza il processo di approvazione integrato per esaminare accuratamente i tuoi messaggi multicanale prima che raggiungano i tuoi clienti

Limiti di Jacquard

Si concentra principalmente su client di grandi aziende e i prezzi possono essere proibitivi per le piccole imprese

I nuovi utenti potrebbero trovare le funzionalità/funzioni della piattaforma troppo complesse

Prezzi Jacquard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jacquard

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠 Curiosità: lo slogan "Think Small" della campagna Volkswagen del 1959 è spesso citato come il miglior annuncio pubblicitario del XX secolo. Oggi, gli strumenti di copywriting basati sull'IA funzionano analizzando campagne iconiche per creare slogan nuovi e supportati da dati in pochi secondi.

Scegli lo strumento di IA per la scrittura di annunci pubblicitari più adatto alle tue esigenze

Scegliere i migliori strumenti di copywriting basati sull'IA può avere un impatto sulle tue campagne di marketing, dal risparmio di tempo nella creazione dei contenuti alla promozione di un maggiore coinvolgimento e conversioni migliori.

Sebbene ciascuno degli strumenti di IA qui descritti eccella in aree specifiche, come Jasper per la creatività o Jacquard per la personalizzazione su larga scala, ClickUp si distingue come la piattaforma all-in-one definitiva. ClickUp combina project management, chat e creazione di contenuti basati sull'IA in un'unica piattaforma. Questo approccio centralizzato consente ai tuoi team di marketing e copywriting di raggiungere prestazioni ottimali.

Consentendo la collaborazione in tempo reale con i social media manager, il monitoraggio dello stato delle campagne e l'utilizzo dell'IA, ClickUp permette alle aziende di gestire in modo efficiente ogni aspetto del lavoro richiesto dalla pubblicità.

