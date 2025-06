Le 10 migliori alternative a Timeular per il 2025

Il tempo è denaro. Ma monitorarlo utilizzando le tecniche giuste è tutta un'altra storia.

Un rapporto indica che il 35% dei titolari di aziende afferma che una cattiva gestione del tempo è un ostacolo alla produttività. Questo tempo sprecato porta a ore perse, opportunità mancate e un team frustrato.

Gli strumenti di gestione del tempo come Timeular sono più importanti che mai per mantenere i team in carreggiata e far funzionare meglio le aziende. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato problemi con lo strumento, come un monitoraggio impreciso, un'interfaccia difettosa e piani costosi.

Se ti ritrovi in questa descrizione, questo post fa al caso tuo. Abbiamo compilato un elenco delle 10 migliori alternative a Timeular, complete di funzionalità/funzioni chiave, pro e contro, prezzi e recensioni di utenti reali. Scopriamo insieme i migliori strumenti per il monitoraggio del tempo!

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Timeular?

Quando cerchi la migliore alternativa a Timeular, prova a sceglierne una che includa le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Controlli timer facili: Trova uno strumento di monitoraggio del tempo con controlli rapidi e semplici come scorciatoie da tastiera o widget

Acquisizione automatica del tempo: Assicurati che la tua alternativa funzioni silenziosamente in background, registrando sia le ore di lavoro che quelle di inattività. L'automazione di questo processo riduce al minimo gli errori e mantiene precisi i tuoi registri orari

Gestione di progetti e attività: Cerca un'alternativa a Timeular che ti consenta di organizzare le voci temporali per progetti, client e attività, gestendole direttamente dalla stessa piattaforma

Dashboard personalizzata e in tempo reale: Utilizza una dashboard per ottenere una panoramica rapida del monitoraggio del tempo attuale, dei timer attivi e dello stato di avanzamento giornaliero o settimanale

Accessibilità multipiattaforma: scegli un'alternativa a Timeular che consenta ai tuoi dipendenti di monitorare il tempo da qualsiasi luogo, che funzioni senza problemi su desktop, web e dispositivi mobili, con assistenza offline e sincronizzazione automatica

Reportistica e analisi complete: Cerca un'alternativa ideale che ti consenta di creare report dettagliati e personalizzabili su come viene impiegato il tempo nei vari progetti, sulle tendenze di produttività e sulle ore fatturabili

Potenti integrazioni: assicurati che la tua alternativa a Timeular si integri perfettamente con le piattaforme da cui dipende già la tua azienda, consentendo una connettività fluida con vari strumenti di terze parti

Le 10 migliori alternative a Timeular

Con le funzionalità descritte, ecco le 10 migliori alternative a Timeular da esplorare.

1. ClickUp (Il migliore per una gestione completa del tempo e della produttività)

Combina il monitoraggio del tempo con la gestione delle attività con ClickUp e mantieni il controllo delle tue tabelle orarie e dei tuoi progetti su un'unica piattaforma

ClickUp è molto più di un semplice software di project management. È l'app per tutto il lavoro.

La funzionalità di monitoraggio della produttività e della gestione del tempo di ClickUp aggiunge una dimensione extra al tuo flusso di lavoro e ti offre un'istantanea completa della tua attività aziendale. Tieni traccia del tempo direttamente sulle tue attività o integra le app timer più diffuse.

Vuoi vedere quanto sei stato produttivo o quali attività ti stanno rubando tempo? Apri una vista Tabella oraria sui tuoi progetti per vedere cosa sta facendo il tuo team.

Ancora meglio, tutti questi strumenti si integrano facilmente con le tue attività e i tuoi progetti. Prendiamo ad esempio il blocco del tempo. Invece di destreggiarti tra strumenti separati, puoi bloccare il tempo sul tuo calendario all'interno di ClickUp e trasformare istantaneamente quei blocchi in attività.

In questo modo, il tuo programma e l'elenco delle cose da fare rimangono perfettamente sincronizzati senza lavoro richiesto.

Monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

Imposta la durata stimata con le funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp e scopri quanto tempo viene dedicato alle attività e ai progetti

Sei pronto per iniziare a monitorare le tue operazioni? La funzionalità Monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp ti consente di impostare la durata stimata, monitorare il tempo effettivo dedicato alle attività e alle attività secondarie e confrontare i due valori. In questo modo avrai una visione chiara di quanto le tue stime siano allineate alla realtà, sia a livello di attività che di progetto.

ClickUp Brain

Se vuoi fare un passaggio in più nella gestione del tempo, l'assistente nativo basato sull'IA di ClickUp, ClickUp Brain, può massimizzare la tua giornata lavorativa e trasformarti in un ninja dell'efficienza!

Concentrati su ciò che conta di più con ClickUp Brain, definendo il tuo programma per te

Lascia che l'IA ti invii promemoria basati sul tempo e ti indichi su quali attività concentrarti successivamente. Questo aumenterà la tua produttività e ti aiuterà a concentrarti sulle attività giuste al momento giusto.

Gestisci in modo efficiente il tuo tempo e la tua produttività ottenendo una visione d'insieme con l'aiuto della visualizzazione Sequenza di ClickUp

Se hai bisogno di fare un passo indietro e guardare il quadro generale invece dei dettagli, ClickUp Views è la soluzione giusta per te.

Passa alla visualizzazione Sequenza per monitorare i dati tracciati insieme allo stato di avanzamento del progetto. Puoi vedere come il monitoraggio del tempo corrisponde alle attività cardine, alle scadenze e alle dipendenze del progetto: informazioni che gli strumenti di monitoraggio del tempo autonomi non sono in grado di fornire.

Modelli ClickUp

Scarica questo modello Ottimizza la tua pianificazione visualizzando il tempo trascorso con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Sappiamo che iniziare da zero può essere un'idea intimidatoria. Per questo abbiamo creato una ricca libreria di modelli di gestione del tempo pronti all'uso e completamente personalizzabili per aiutarti a iniziare!

Ad esempio, il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è uno strumento indispensabile per i professionisti che gestiscono innumerevoli responsabilità quotidiane. Una volta completata, puoi spostare le attività in stati come Da fare, In corso e Completata. Ti fornisce anche campi personalizzati per le priorità, le date di scadenza e le stime di tempo.

Hai bisogno di un modo più semplice per monitorare il tuo tempo e la tua produttività? Il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp vale la pena provare. Ti aiuta a rimanere produttivo migliorando il modo in cui grafici il tuo stato di avanzamento e gestisci le tue attività. Con viste come Elenco attività e Scadenze, ti consente di concentrarti su ciò che conta di più riducendo lo stress grazie a una migliore organizzazione del tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra il tempo dal tuo desktop, dall'app mobile o dall'estensione del browser e collegalo alle attività di ClickUp

Aggiungi o modifica manualmente le voci relative al tempo trascorso impostando un intervallo di date o modificando le voci esistenti

Aggiungi note alle voci temporali per descrivere il lavoro svolto per il team e il contesto del client

Usa le etichette sulle attività per organizzare e filtrare facilmente le voci relative al tempo

Tieni traccia in modo efficace del tempo fatturabile e non fatturabile e semplifica la fatturazione

Limiti di ClickUp

Alcune visualizzazioni di ClickUp, come i moduli, non sono disponibili sulle app mobili

Un alto livello di personalizzazione può essere leggermente opprimente per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Avevo bisogno di un sistema di project management che mi aiutasse a coordinare le attività dei miei client e quelle del mio team di freelance. Ho provato diverse soluzioni, ma nessuna offriva la combinazione di flessibilità e monitoraggio del tempo. Il monitoraggio del tempo era fondamentale perché, essendo un'azienda che lavora a tariffa oraria, avevo bisogno di un sistema integrato nel mio sistema di project management per evitare di dover unificare ogni mese due sistemi diversi per creare le fatture. ClickUp ha risolto il problema del monitoraggio del tempo e mi ha offerto una grande flessibilità che mi ha permesso di strutturare i miei clienti, i progetti e le attività in modo estremamente vantaggioso per il mio modo di lavorare e gestire i progetti. Anche con l'evoluzione dei miei sistemi e dei miei processi, ClickUp mi ha offerto la flessibilità necessaria per adattarsi alle mie esigenze. È fantastico!

2. Clockify (Il migliore per un monitoraggio accurato del tempo a un costo accessibile)

tramite Clockify

Se hai bisogno di monitorare da vicino i tuoi dipendenti senza spendere una fortuna, Clockify è una buona opzione.

Gli amministratori possono garantire che tutte le ore di lavoro siano registrate con precisione abilitando il monitoraggio forzato del tempo. A differenza del monitoraggio flessibile di Timeular, questa funzionalità/funzione richiede automaticamente agli utenti di inserire il tempo mancante, garantendo registrazioni complete e coerenti.

Ad esempio, se qualcuno registra 6 ore su una giornata lavorativa di 8 ore, dovrà completare la propria tabella oraria prima di inviarla. Ciò è particolarmente utile per le aziende che necessitano di fatturazione accurata o registrazioni a tempo pieno per motivi di conformità.

Clockify include anche funzionalità/funzioni come il monitoraggio GPS, screenshot automatici ogni 5 minuti, rilevamento dell'inattività e blocco delle modifiche manuali del tempo per dipendenti specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Tieni traccia del tempo con un timer di inizio e fine lavoro su dispositivi mobili, desktop o estensioni del browser per registrare ogni minuto di lavoro

Approva le tabelle orarie e crea fatture, inclusi sconti e tasse

Rileva i tempi di inattività e ricevi notifiche per rimuovere le voci inattive

Genera report basati sul tempo, sulle presenze o riepiloghi/riassunti per analizzare la produttività

Tieni traccia del tempo offline e sincronizza automaticamente le voci quando torni online

Limiti di Clockify

L'interfaccia di Clockify può sembrare confusa ai nuovi utenti

Opzioni limitate per quanto riguarda i temi

Passaggio incoerente tra app mobili e desktop

Prezzi di Clockify

Gratis: Free Forever

Base: 4,99 $ al mese per utente

Standard: 6,99 $ al mese per utente

Pro: 9,99 $ al mese per utente

Enterprise: 14,99 $ al mese per utente

Pacchetto: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.100 recensioni)

3. Timely (Il migliore per il monitoraggio automatico del tempo)

via Timely

Non sei un fan del monitoraggio manuale del tempo? Timely ti aiuterà a risparmiare tempo. Funziona silenziosamente in background, registrando automaticamente le tue attività digitali (email, riunioni, lavoro su documenti, navigazione web) e utilizzando l'IA per organizzarle in voci di progetto. Ciò significa che non dovrai più avviare e arrestare i timer o cercare di ricordare su cosa hai lavorato.

La funzionalità Memory Tracker di Timely crea una sequenza visiva privata della tua giornata lavorativa che solo tu puoi vedere. Puoi facilmente controllare le allocazioni di tempo dell'IA e trascinare le attività nei progetti giusti.

Mentre Timeular richiede di monitorare manualmente ogni attività, Timely ti consente di rivedere e modificare i registri temporali in un secondo momento. È perfetto per chi svolge più attività contemporaneamente o per chiunque abbia bisogno di ricostruire la propria giornata per una fatturazione accurata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Condividi report live con i tuoi client che si aggiornano in tempo reale quando vengono rinfrescati

Invia report istantanei a tempo fisso ai client con un solo clic

Ricevi promemoria automatici per timbrare il cartellino o ricordare al tuo team di registrare le ore lavorate

Sincronizzazione con il calendario per visualizzare gli eventi programmati insieme al tempo monitorato

Connettiti con vari strumenti di project management come ClickUp, Asana e Trello

Limiti di Timely

Nessuna opzione di fuso orario per i dipendenti internazionali

Gli utenti non possono monitorare il tempo utilizzato su diverse app con la versione mobile

Prezzi tempestivi

Starter: 11 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Unlimited: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4,8/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

4. QuickBooks Time (il migliore per il monitoraggio del tempo su dispositivi mobili)

tramite QuickBooks Time

Scelta popolare tra i team mobili e remoti, QuickBooks Time si distingue per la sua tecnologia di geofencing.

Invece del monitoraggio da scrivania, può registrare automaticamente l'entrata e l'uscita dei dipendenti quando entrano o escono dal luogo di lavoro. Ad esempio, se il tuo team richiede la tua presenza in loco, il sistema monitora automaticamente il tuo tempo e lo assegna al progetto corretto in base alla tua posizione. Ciò evita errori manuali e mantiene accurate le ore di presenza in loco.

Con questi strumenti e la loro connessione a QuickBooks per la gestione delle buste paga, la fatturazione e la contabilità, QuickBooks Time è una buona opzione per le aziende che necessitano di un monitoraggio del tempo collegato direttamente ai processi finanziari, qualcosa che Timeular non offre.

Funzionalità/funzioni migliori di QuickBooks Time

Tieni traccia delle ore lavorate, del chilometraggio, della posizione e altro ancora con tabelle orarie dettagliate

Crea report personalizzati per analizzare i costi di lavoro, pianificare le buste paga e misurare la redditività

Connettiti con i più diffusi strumenti per le risorse umane e la gestione delle buste paga come ADP, Square e JazzHR

Usa l'app mobile per aggiornare le tue tabelle orarie in tempo reale

Limiti di QuickBooks Time

Mancano funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo specifiche per i progetti

Personalizzazione limitata

Prezzi di QuickBooks Time

Avvio semplice: 35 $ al mese

Essentials: 65 $ al mese

In più: 99 $ al mese

Avanzato: 235 $/mese

Componente aggiuntivo Time Premium: 20 $/mese per 1 amministratore + 8 $/utente al mese

Componente aggiuntivo Time Elite: 40 $/mese per 1 amministratore + 10 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.900 recensioni)

🧠 Curiosità: Nel VI secolo in Cina, per misurare il tempo si usavano orologi a incenso! Questi affascinanti dispositivi, i primi timer della storia, bruciavano incenso in modo costante. La quantità di incenso bruciato indicava il passare del tempo. Il fumo dell'incenso che saliva segnalava momenti specifici della giornata dedicati ad attività o cerimonie.

5. RescueTime (Il migliore per l'analisi della produttività)

tramite RescueTime

RescueTime adotta un approccio unico al monitoraggio del tempo: valuta automaticamente le app e i siti web che utilizzi su una scala da "molto produttivo" a "molto distratto"

Invece di limitarsi a monitorare le ore, questa app di monitoraggio del tempo valuta la tua produttività raggruppando le tue attività e permettendoti di modificare queste etichette in base al tuo ruolo e ai tuoi obiettivi. Ad esempio, se sei un social media manager, potresti contrassegnare Facebook come "produttivo", ma se sei uno sviluppatore di software, potresti etichettarlo come "distraente"

Con le sessioni Focus, RescueTime ti aiuta a rimanere concentrato sulle attività. Queste sessioni bloccano i siti web che distraggono, silenziano le notifiche, monitorano il tempo di concentrazione e rivelano come cose come le riunioni o il lavoro notturno influenzano la tua produttività. È un modo potente per prendere il controllo della tua giornata lavorativa e raggiungere i tuoi obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Visualizza report dettagliati sui tuoi periodi più e meno produttivi

Fissa gli obiettivi e monitora come il tuo tempo si rapporta ad essi

Confronta i modelli di produttività tra giorni e settimane

Integra le app di calendario per vedere come le riunioni influiscono sulla produttività

Limiti di RescueTime

Non supporta più lingue, il che influisce sui team globali

A volte, il monitoraggio del tempo offline non registra tutte le attività

Prezzi di RescueTime

Solo: 12 $ al mese per utente

Team: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4. 1/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

6. Toggl Track (Ideale per liberi professionisti e startup)

tramite Toggl Track

Le nuove aziende e i liberi professionisti con un budget limitato spesso preferiscono Toggl Track ai suoi concorrenti per due funzionalità gratuite: il monitoraggio automatico del tempo e il rilevamento dei periodi di inattività.

Questa alternativa semplice e facile da usare a Timeular rileva automaticamente quando smetti di lavorare e ti chiede se desideri mantenere o rimuovere il tempo di inattività. Inoltre, classifica il tuo lavoro in base alle app e ai siti web che utilizzi, risparmiandoti il fastidio di aggiornamenti manuali costanti.

Inoltre, Toggl va oltre gli strumenti di automazione e le pratiche scorciatoie con le sue Sequenze. Invece delle semplici voci temporali, crea una sequenza visiva della tua giornata lavorativa e la analizza per individuare eventuali lacune o errori di allocazione del tempo.

Ad esempio, se di solito monitori le riunioni con i client ma ne dimentichi una, Sequenza Insights la segnalerà e suggerirà il progetto e l'attività corretti in base al tuo calendario e alle attività passate.

Toggl Track migliori funzionalità/funzioni

Passa facilmente da un timer all'altro con le scorciatoie da tastiera

Crea report dettagliati con tariffe fatturabili personalizzabili

Suggerisci progetti per le voci temporali in base alle tue abitudini passate

Tieni traccia del tempo dalle estensioni del browser o dalle app desktop

Trasforma gli eventi del calendario in voci temporali con progetti assegnati

Limiti di Toggl Track

L'app mobile non supporta diverse visualizzazioni del calendario

Alcuni utenti trovano le funzionalità/funzioni di reportistica troppo basilari

Toggl Prezzi

Gratis (fino a cinque utenti)

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

💡Suggerimento: se guardi attentamente, vedrai che sia Toggl che Clockify sono scelte valide e convenienti. Se ti stai chiedendo come si confrontano, ecco una panoramica dettagliata di Toggl vs Clockify che puoi esplorare.

7. Everhour (Ideale per il budgeting dei progetti)

tramite Everhour

Il monitoraggio e la gestione del tempo diventano ancora più difficili quando si lavora con budget di progetto limitati. Per rispettarli, è necessario sapere esattamente dove va a finire il tempo del tuo team e il tuo denaro. È qui che il sistema di budgeting di Everhour fa la differenza.

Ad esempio, se un progetto ha un limite di 40 ore, lo strumento ti avvisa quando ti avvicini e può persino impedire ai membri del team di registrare più ore una volta raggiunto il limite. Ciò mantiene i tuoi progetti in carreggiata e impedisce il superamento del budget prima che si verifichi.

Inoltre, Everhour si connette facilmente con strumenti di project management come ClickUp e Asana. Gli aggiornamenti alle ore o alla durata stimata vengono sincronizzati automaticamente, quindi qualsiasi modifica apportata viene immediatamente riportata nel tuo sistema di project management senza alcun lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Sincronizzazione automatica degli aggiornamenti delle attività con gli strumenti di project management

Tieni traccia dei costi dei progetti in tempo reale utilizzando le tariffe del team

Pianifica la durata stimata delle attività ricorrenti

Genera automaticamente fatture dalle ore fatturabili monitorate

Limiti di Everhour

La registrazione del tempo non è sempre accurata, soprattutto per i dipendenti che lavorano in paesi diversi

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di integrazione

Prezzi di Everhour

Gratis: Free Forever (fino a 5 postazioni)

Team: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

8. Hubstaff (il migliore per il monitoraggio dettagliato del tempo e delle attività dei dipendenti)

tramite Hubstaff

Se stai cercando uno strumento specializzato nell'offrire informazioni dettagliate su come lavora il tuo team, Hubstaff potrebbe essere la soluzione migliore.

Ecco come funziona: Hubstaff monitora i livelli di attività monitorando se il tuo team utilizza la tastiera o il mouse a intervalli di 10 minuti. Ad esempio, se qualcuno è attivo per metà di quel tempo, il suo tasso di attività viene visualizzato come 50%.

Non registra i tasti digitati, ma solo se c'è attività, quindi mantiene le cose semplici e concentrate sull'impegno. Inoltre, è dotato di una pratica funzionalità di rilevamento dell'inattività con promemoria personalizzati, geofencing e strumenti di pianificazione.

Ciò che distingue Hubstaff è la sua completezza. Cattura screenshot, tiene traccia degli URL visitati e analizza l'attività per darti un quadro completo del tempo trascorso. Mostra anche la disponibilità dei dipendenti, le sequenze temporali dei progetti e i limiti del carico di lavoro da regolare man mano che procedi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Tieni traccia dei budget dei progetti con avvisi in tempo reale

Pianifica facilmente gli orari e i carichi di lavoro del team con bacheche visive

Crea automaticamente i report sui salari in base alle ore lavorate e alle tariffe orarie

Verifica la redditività dei progetti confrontando le ore pianificate con il tempo effettivamente impiegato

Semplifica l'approvazione delle tabelle orarie con flussi di lavoro personalizzati e promemoria

Limiti di Hubstaff

Le funzioni di monitoraggio della produttività sono limitate

Alcuni utenti trovano l'interfaccia poco intuitiva e macchinosa

Prezzi di Hubstaff

Starter: 7 $ al mese per utente

Crescita: 9 $ al mese per utente

Team: 12 $ al mese per utente

Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,5/5 (oltre 1.250 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

📮Approfondimento ClickUp: il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso della produttività. Centralizzando tutte le conversazioni, le attività e le chat all'interno dell'area di lavoro, ClickUp ti consente di abbandonare il passaggio da una piattaforma all'altra e ottenere le risposte rapide di cui hai bisogno. Nessun contesto va mai perso!

9. Jibble (Ideale per i nuovi utenti alla ricerca di una soluzione gratuita)

via Jibble

Se hai appena iniziato con il monitoraggio del tempo e non vuoi commit subito a strumenti costosi, Jibble è un'ottima scelta.

Il piano Free supporta registrazioni accurate degli orari di lavoro utilizzando l'IA per verificare la presenza dei dipendenti tramite i loro dispositivi mobili, riducendo il rischio di timbrature illecite. Nel frattempo, le funzionalità avanzate consentono di impostare tariffe diverse per gli straordinari nei giorni feriali e nei fine settimana, monitorare le pause obbligatorie e persino ricevere avvisi quando i dipendenti stanno per raggiungere i limiti di straordinari o saltare le pause.

Jibble si integra anche con i principali sistemi di gestione delle buste paga come Stripe e Paylocity, aiutandoti ad automatizzare il calcolo delle retribuzioni in base al tempo monitorato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jibble

Crea dashboard di presenza in tempo reale per monitorare i ritardatari e gli assenti

Tieni traccia delle pause e degli orari di pranzo con politiche personalizzate

Gestisci i turni di lavoro con notifiche automatiche per i membri del team

Limiti di Jibble

Mancanza di approfondimenti dettagliati e report personalizzati

Problemi tecnici e funzionalità limitate nella versione mobile

Prezzi di Jibble

Gratis: Free Forever

Premium: 4,99 $ al mese per utente

Ultimate: 9,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 1250 recensioni)

10. Harvest (Ideale per la fatturazione semplificata)

tramite Harvest

Uno dei preferiti dalle aziende di servizi, Harvest ti aiuta a monitorare le ore fatturabili e a ricevere i pagamenti senza dover passare da un sistema all'altro.

Con questa piattaforma puoi registrare sia le ore che le spese e poi generare fatture accurate che includono le ore fatturabili, le ricevute e persino le tasse calcolate. Ad esempio, un consulente potrebbe monitorare le proprie ore, aggiungere le ricevute delle cene con i clienti e creare una fattura professionale da un unico strumento.

Harvest offre anche report semplici ma dettagliati per tenere traccia dei registri orari, del lavoro non pagato e della redditività per client, progetto o membro del team. Se cerchi ancora più trasparenza, la sua dashboard client consente ai clienti di visualizzare le fatture e i pagamenti tramite un URL unico che puoi condividere.

L'app tiene traccia anche della redditività dei progetti e dei tassi di utilizzo del team, aiutandoti a monitorare la gestione delle risorse e a semplificare la fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Crea abitudini di monitoraggio del tempo con promemoria automatici

Blocca le voci relative al tempo e alle spese una volta fatturate o approvate

Genera fatture dalle voci relative al tempo e riscuoti i pagamenti dei client tramite le integrazioni Stripe e PayPal

Ottieni informazioni dettagliate su come il tuo team impiega le ore di lavoro e monitora le spese dei progetti

Limiti di Harvest

Funzionalità/funzioni di reportistica di base

Funzionalità e personalizzazione limitate

Prezzi di Harvest

Piano Free: Gratis per sempre

Piano Pro: 13,75 $ al mese per utente

Piano Premium: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Gestisci il tuo tempo e i tuoi progetti insieme con la giusta alternativa a Timeular: ClickUp!

Quando la vita diventa frenetica, lo stress e le scadenze non rispettate possono accumularsi. Una buona alternativa a Timeular può aiutarti a rimanere organizzato, aumentare la produttività e creare un equilibrio più sano tra vita lavorativa e vita privata.

Prima di scegliere quello giusto, concentrati sulla ricerca di uno strumento che soddisfi le tue esigenze. Cerca qualcosa che funzioni su diverse piattaforme, si integri con i tuoi strumenti di project management e calendari preferiti e offra il monitoraggio automatico del tempo e analisi utili.

Il nostro elenco mette in evidenza le migliori opzioni, ma la nostra scelta migliore è ClickUp.

ClickUp offre tutte le funzionalità/funzioni essenziali di cui hai bisogno per monitorare la tua produttività personale e quella del tuo team. La sua funzionalità di monitoraggio del tempo e il software di project management all-in-one ti aiutano a concentrarti su ciò che conta e a prendere decisioni più intelligenti in base ai tuoi obiettivi.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!