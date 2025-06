I 10 migliori strumenti CRM operativi per semplificare la tua attività aziendale

Hai mai giocato a "Whack-a-Mole"? La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può spesso sembrare un gioco del genere, in cui devi martellare il più velocemente possibile per portare a termine le attività.

Gestione dei dati dei clienti, aggiornamenti commerciali e campagne di marketing: un lavoro che non si ferma mai.

È qui che entrano in gioco gli strumenti CRM operativi. Organizzano, automatizzano e ottimizzano i processi, aiutandoti a gestire il ritmo frenetico dell'azienda.

In questo articolo ti presenteremo 10 strumenti CRM operativi che possono semplificare la gestione delle relazioni con i clienti.

Quando scegli gli strumenti CRM operativi più adatti alla tua azienda, concentrati sulle funzionalità/funzioni che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali:

Gestione dei dati dei clienti: Assicurati che il CRM sia in grado di archiviare e analizzare i dati rilevanti dei clienti e le prestazioni commerciali. Cerca funzionalità/funzioni che supportino un facile accesso alle informazioni sui clienti per interazioni personalizzate

Automazione commerciale e di marketing: Cerca strumenti che automatizzino attività ripetitive come campagne email e follow-up. Supporta i processi commerciali con strumenti che gestiscono il funnel di vendita e aumentano la produttività dei tuoi team commerciali e di marketing

Gestione della pipeline: Concentrati sugli strumenti che supportano la gestione del processo commerciale e forniscono informazioni dettagliate su ogni fase del ciclo di vendita. Uno strumento che offre una pipeline commerciale visiva può semplificare questo compito

Monitoraggio delle interazioni con i clienti: Trova un buon sistema CRM operativo orientato al cliente, che registri tutte le interazioni con il servizio clienti, le email e le chiamate. Queste informazioni aiutano a migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti

Integrazione e personalizzazione: Scegli piattaforme CRM commerciali altamente personalizzabili che si adattano alle tue esigenze aziendali. Assicurati che il CRM si integri perfettamente con i tuoi strumenti esistenti, come il software di project management o di marketing

Analisi e reportistica: Funzionalità/funzioni come la previsione delle vendite possono aiutarti a prevedere le tendenze e allocare le risorse in modo oculato. Cerca quindi strumenti che forniscano report commerciali e approfondimenti sulle prestazioni di vendita

Interfaccia intuitiva: Una piattaforma CRM con un'interfaccia facile da usare riduce la dipendenza dai team IT ed elimina ostacoli come l'inserimento manuale dei dati

Scalabilità e costi: valuta il modello di prezzo, ad esempio i piani per utente, per assicurarti che il CRM scelto sia in linea con il tuo budget. Assicurati che il CRM sia scalabile in base alla crescita della tua azienda, in grado di supportare team più grandi e un maggior numero di relazioni con i clienti

Avere lo strumento CRM giusto per le tue esigenze può fare la differenza tra affogare in fogli di calcolo infiniti, follow-up mancati e clienti frustrati, oppure monitorare senza sforzo ogni lead, automatizzare attività noiose e costruire relazioni più solide e personalizzate.

1. ClickUp (Il miglior CRM personalizzabile con collaborazione team senza soluzione di continuità)

Trasforma le relazioni con i tuoi clienti con la soluzione CRM all-in-one ClickUp

Hai mai desiderato un'app CRM che facesse tutto? ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Con il software di project management CRM di ClickUp, puoi creare e personalizzare flussi di lavoro che si adattano perfettamente alla tua azienda.

Utilizza viste personalizzate come Elenco, Bacheca Kanban e Grafici Gantt per gestire i lead e monitorare efficacemente le interazioni con i clienti nelle varie fasi del processo commerciale.

Visualizza lo stato di avanzamento del tuo team e monitora gli esiti positivi con i dashboard di ClickUp

Consolida i KPI in dashboard ClickUp personalizzabili per visualizzare e analizzare le metriche commerciali e di marketing in un unico posto. Questo approccio centralizzato garantisce al tuo team un accesso rapido ai dati vitali, facilitando il processo decisionale informato e le interazioni personalizzate con i clienti.

Comunica più velocemente e collabora senza sforzo con ClickUp Chat

Con ClickUp Chat, puoi riunire il tuo lavoro e i tuoi messaggi in un unico posto e collaborare con il tuo team in tempo reale. Ti consente di creare e gestire attività direttamente dai messaggi di chat, trasformando le discussioni in elementi utilizzabili con un solo clic. Questa integrazione garantisce inoltre che tutte le conversazioni siano automaticamente collegate alle attività, ai documenti e ai progetti pertinenti, fornendo contesto e continuità nelle interazioni con i client.

Rimani organizzato e porta a termine la tua lista di cose da fare con le attività di ClickUp

Gestisci le tue attività in modo efficiente con le attività di ClickUp. Assegna attività, imposta priorità e monitora lo stato di avanzamento per garantire che tutti gli aspetti della gestione delle relazioni con i clienti siano gestiti in modo tempestivo ed efficace.

Hai bisogno di un aiuto per iniziare? ClickUp offre una varietà di modelli progettati per i processi CRM. Questi modelli pronti all'uso sono progettati per semplificare i processi di gestione delle relazioni con i clienti, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Ad esempio, puoi utilizzare il modello CRM ClickUp per monitorare lead, trattative, account e contatti senza soluzione di continuità. Offre funzionalità/funzioni quali stati personalizzati per monitorare lo stato delle relazioni con i clienti e campi personalizzati per acquisire informazioni essenziali come i dettagli di contatto e il settore, il tutto organizzato in più viste per un facile accesso e una gestione semplificata.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai provato. La sua versatilità ti consente di gestire davvero tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi.

💡 Suggerimento: Utilizza le automazioni di ClickUp per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale. Ad esempio, se gestisci una pipeline commerciale, imposta un'automazione per spostare automaticamente un'attività nella colonna "Negoziazione" quando lo stato cambia in "Proposta inviata". Salva l'automazione e guardala funzionare senza intoppi in background. Risparmia tempo e semplifica i flussi di lavoro con le potenti automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza i flussi di lavoro in base ai tuoi processi aziendali unici, dall'onboarding dei clienti all'automazione dei servizi

Sfrutta le integrazioni con strumenti popolari come Slack, Google Drive e Salesforce per semplificare le operazioni

Genera report personalizzati per analizzare le prestazioni commerciali, prevedere le tendenze e migliorare la fidelizzazione dei clienti

Utilizza ClickUp Brain , l'assistente IA nativo di ClickUp, per interagire con i clienti, automatizzare l'inserimento dei dati e i promemoria di follow-up e ottenere informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti per personalizzare la comunicazione e semplificarla

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida a causa delle sue ampie funzionalità

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattateci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia azienda, dalla gestione della pipeline di vendita ai cicli di vendita CRM, alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e offre la possibilità di rendere ogni spazio proprio. Mi piace anche poter invitare ospiti e utilizzare questa funzione per consentire ai miei clienti di vedere i loro prodotti in tutte le fasi della produzione in tempo reale, mentre il grafico di Gant mi permette di riunire tutto per una panoramica completa della pianificazione della produzione.

Adoro ClickUp! Lo uso per tutto nella mia azienda, dalla gestione della pipeline di vendita ai cicli di vendita CRM, alle comunicazioni del team e ai programmi di produzione. La possibilità di personalizzare tutto rende ClickUp flessibile e offre la possibilità di rendere ogni spazio proprio. Mi piace anche poter invitare ospiti e utilizzare questa funzione per consentire ai miei clienti di vedere i loro prodotti in tutte le fasi della produzione in tempo reale, mentre il grafico di Gant mi permette di riunire tutto per una panoramica completa della pianificazione della produzione.

2. HubSpot CRM (ideale per l'interfaccia intuitiva con integrazione marketing)

tramite HubSpot

Stai cercando un CRM che sia una naturale estensione del tuo team?

HubSpot CRM è una piattaforma intuitiva che integra marketing, commerciale e assistenza clienti, rendendola una delle preferite dalle aziende che mirano a migliorare le relazioni con i clienti.

Una delle funzionalità/funzioni più apprezzate di HubSpot CRM è la dashboard centralizzata, che offre agli utenti una panoramica completa della loro strategia di vendita e marketing. Utilizzala per tracciare le interazioni con i clienti, monitorare le previsioni di vendita e persino visualizzare aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni del team.

Questo software CRM operativo semplifica la creazione e il monitoraggio delle campagne di marketing, l'invio di email personalizzate e l'analisi delle metriche relative alle prestazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Pianifica email e riunioni dal CRM utilizzando il pianificatore di riunioni integrato

Sfrutta le integrazioni integrate con i modelli di email per automatizzare le campagne email

Analizza le prestazioni commerciali con dashboard che misurano l'efficacia delle campagne di marketing, degli annunci pubblicitari e del lavoro richiesto per generare lead

Limiti di HubSpot CRM

Alcune funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere sottoscrizioni di livello superiore

Prezzi di HubSpot CRM

Free

Piattaforma cliente Starter: 16 $/mese (include una postazione; le postazioni aggiuntive costano 20 $/mese)

Piattaforma professionale per i clienti: 1.300 $/mese (include cinque postazioni; le postazioni aggiuntive costano 50 $/mese)

Enterprise Customer Platform: 4.300 $/mese (include sette postazioni; ogni postazione aggiuntiva costa 75 $/mese)

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?

Abbiamo implementato HubSpot nella nostra azienda circa 6 mesi fa. È stato fantastico per i nostri team commerciali, di marketing e di assistenza avere un unico punto in cui centralizzare i dati. Prima, tutti i nostri contatti erano sparsi tra Gmail, il nostro sito web, fogli di calcolo casuali e post-it... sì, ne avevamo davvero bisogno.

Abbiamo implementato HubSpot nella nostra azienda circa 6 mesi fa. È stato fantastico per i nostri team commerciali, di marketing e di assistenza avere un unico punto in cui centralizzare i dati. Prima, tutti i nostri contatti erano sparsi tra Gmail, il nostro sito web, fogli di calcolo casuali e post-it... sì, ne avevamo davvero bisogno.

3. Salesforce Sales Cloud (Il miglior CRM completo con personalizzazione avanzata)

tramite Salesforce

Salesforce Sales Cloud offre una suite completa di strumenti per gestire le relazioni con i clienti, automatizzare i processi commerciali e fornire approfondimenti dettagliati attraverso analisi avanzate.

Le sue funzionalità supportano flussi di lavoro personalizzati, processi commerciali complessi e grandi team di vendita. Le sue ampie capacità di integrazione consentono alle aziende di connettersi con varie applicazioni di terze parti, creando un ecosistema unificato che supporta diverse funzioni aziendali.

Inoltre, Salesforce Sales Cloud fornisce strumenti completi per la gestione della pipeline che offrono visibilità in tempo reale sul processo commerciale. Questa funzionalità consente ai responsabili commerciali di monitorare lo stato delle trattative e facilitare la gestione proattiva dei dati e delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Sales Cloud

Sincronizzazione automatica dei contenuti di email e calendario e dei dati CRM con la funzionalità Salesforce Einstein

Utilizza strumenti di reportistica affidabili per monitorare le prestazioni aziendali

Collabora con i membri del team utilizzando funzionalità di comunicazione integrate e strumenti di collaborazione come Chatter

Limiti di Salesforce Sales Cloud

La piattaforma può essere complessa e richiedere tempo per essere appresa e utilizzata appieno

Funzionalità/funzioni interessanti come la previsione e la gestione dei preventivi non sono disponibili nella suite iniziale

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: 25 $ al mese per utente

Pro Suite: 100 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 165 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Unlimited: 330 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Einstein 1 Sales: 500 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (oltre 23.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.700 recensioni)

4. Zoho CRM (Il CRM più conveniente con comunicazione multicanale)

via Zoho

Stai cercando un CRM operativo e analitico che ti aiuti a gestire le relazioni con i clienti e riunisca tutti i tuoi canali di comunicazione in un unico posto? Allora questo è quello che fa per te.

Zoho CRM è uno strumento CRM operativo per aziende di tutte le dimensioni. È particolarmente popolare tra le piccole e medie imprese che cercano una soluzione economica ma ricca di funzionalità/funzioni per semplificare le interazioni con i clienti e i cicli commerciali.

La piattaforma gestisce senza sforzo la comunicazione multicanale. Dalle email alle telefonate, dalla chat live ai social media, Zoho ti assicura di poter entrare in contatto con i tuoi clienti sulle loro piattaforme preferite.

Attività come la generazione di lead, i promemoria di follow-up e le campagne di email marketing possono essere automatizzate, consentendo ai team commerciali e di marketing di risparmiare tempo prezioso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Ricevi notifiche in tempo reale ogni volta che un cliente interagisce con le tue email, il tuo sito web o i tuoi post sui social media con la funzionalità SalesSignals

Identifica e analizza le prestazioni commerciali e le tendenze nei tuoi dati con l'assistente basato sull'IA, Zia

Analizza le prestazioni commerciali e le attività di vendita con strumenti di reportistica avanzati per prendere decisioni strategiche

Limiti di Zoho CRM

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia può essere meno intuitiva rispetto ad altri CRM

Gli strumenti di IA sono disponibili solo nei livelli superiori

Prezzi di Zoho CRM

Free

Standard: 14 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Professional: 23 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 40 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Ultimate: 52 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Zoho CRM si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di personalizzare i flussi di lavoro. L'integrazione con altri strumenti dell'ecosistema Zoho facilita la gestione centralizzata dei dati e l'automazione delle attività ripetitive, consentendo di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nelle operazioni quotidiane. Inoltre, il modulo di analisi è molto completo e utile per il processo decisionale.

Zoho CRM si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di personalizzare i flussi di lavoro. L'integrazione con altri strumenti dell'ecosistema Zoho facilita la gestione centralizzata dei dati e l'automazione delle attività ripetitive, consentendo di risparmiare tempo e migliorare l'efficienza nelle operazioni quotidiane. Inoltre, il modulo di analisi è molto completo e utile per il processo decisionale.

5. Pipedrive (Il miglior CRM incentrato sulle vendite con gestione visiva della pipeline)

tramite Pipedrive

Vuoi vedere l'intero ciclo commerciale a colpo d'occhio, con ogni trattativa e ogni fase disposte in modo sensato? Allora Pipedrive è la soluzione che fa per te.

Si tratta di uno strumento CRM commerciale progettato specificamente per aiutare te e i tuoi team commerciali a rimanere organizzati, concentrati e sulla strada giusta per chiudere più contratti.

Che tu lavori nel settore immobiliare, commerciale o in qualsiasi altro settore, le pipeline personalizzabili si adattano alle esigenze del tuo team.

Gli strumenti Insights e Reportistica di Pipedrive sono altrettanto impressionanti. È possibile generare report per monitorare le prestazioni e analizzare i tassi di conversione della pipeline.

La sua semplicità, unita a funzionalità/funzioni potenti come le app mobili e le integrazioni con strumenti come Slack, Google Workspace e Trello, lo rendono la scelta ideale per i professionisti commerciali che desiderano un CRM funzionale e facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Sincronizza tutta la corrispondenza email con il CRM grazie alla funzionalità Smart Email BCC

Aggiungi note, imposta promemoria e allega file direttamente alle trattative con gli strumenti di gestione delle trattative di Pipedrive

Pianifica chiamate, riunioni e follow-up direttamente all'interno dello strumento con la pianificazione delle attività

Visualizza e gestisci la tua pipeline commerciale con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop

Limiti di Pipedrive

Funzionalità/funzioni limitate per l'automazione del marketing rispetto ad altri software CRM operativi

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 24 $ al mese per postazione

Avanzato: 44 $ al mese per postazione

Professionale: 64 $ al mese per postazione

Potenza: 79 $ al mese per postazione

Enterprise: 129 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Pipedrive ha strutturato con successo il proprio CRM pensando alle persone che potrebbero non essere esperte nell'uso di software complessi. Lo ha reso semplice senza compromettere le funzionalità/funzioni critiche. Lo utilizziamo ogni giorno per attività commerciali semplici e per gare d'appalto e progetti complessi e Pipedrive fornisce il monitoraggio di tutte le attività, dall'acquisizione del lead alla chiusura.

Pipedrive ha strutturato con successo il proprio CRM pensando alle persone che potrebbero non essere esperte nell'uso di software complessi. Lo ha reso semplice senza compromettere le funzionalità/funzioni critiche. Lo utilizziamo ogni giorno per attività commerciali semplici e per gare d'appalto e progetti complessi e Pipedrive fornisce il monitoraggio di tutte le attività, dall'acquisizione del lead alla chiusura.

6. Freshsales (Il miglior CRM basato sull'IA con lead scoring)

tramite Freshsales

Freshsales combina automazione dei servizi, analisi dei dati e un'interfaccia intuitiva per rendere la gestione commerciale più intelligente e veloce.

È uno dei migliori esempi di software CRM operativo completamente basato sull'IA. È rivolto alle aziende di servizi che desiderano concentrare il lavoro richiesto sulle opportunità di alto valore.

Grazie alla sua app mobile, Freshsales è anche un potente strumento per i team remoti. L'app consente ai rappresentanti commerciali di gestire i lead, aggiornare le fasi delle trattative e accedere alle informazioni sui clienti mentre sono in movimento.

Infine, gli strumenti di reportistica e analisi di Freshsales forniscono informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali, sia che si tratti di monitorare i tassi di conversione, analizzare l'esito positivo di una campagna di marketing o prevedere le tendenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Implementa il lead scoring basato sull'IA per concentrarti sui potenziali clienti ad alto potenziale

Crea flussi di lavoro personalizzati per la lead nurturing con la funzionalità di sequenza commerciale, che semplifica la guida dei potenziali clienti

Consolida tutte le interazioni con i clienti (email, chiamate, chat e riunioni) in un'unica visualizzazione unificata con profili dei clienti a 360 gradi

Automatizza i flussi di lavoro commerciali per aumentare l'efficienza e ridurre il lavoro richiesto manualmente

Limiti di Freshsales

Alcuni utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri CRM operativi

Prezzi Freshsales

Crescita: A partire da 9 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Pro: 39 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 59 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 610 recensioni)

7. Bitrix24 (Il miglior CRM all-in-one con project management)

tramite Bitrix24

Se stai cercando uno strumento CRM operativo che integri la gestione delle relazioni con i clienti con la collaborazione del team e il project management commerciale, Bitrix24 può essere una scelta valida.

Bitrix24 è un software CRM operativo all-in-one progettato per gestire i processi aziendali di organizzazioni di tutte le dimensioni. Dalle piccole startup alle grandi aziende, Bitrix24 offre una suite completa di strumenti per migliorare la produttività e gestire le interazioni con i clienti.

Il sistema CRM di Bitrix24 centralizza i dati dei clienti, monitora le interazioni e automatizza le attività commerciali. Questa funzionalità è particolarmente utile per i team commerciali che desiderano mantenere registrazioni organizzate delle comunicazioni con i client.

Poiché Bitrix24 offre anche strumenti di project management, i tuoi team di marketing possono utilizzarlo per pianificare, organizzare e monitorare i progetti e collaborare tra i vari reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Gestisci progetti e attività utilizzando strumenti integrati che supportano varie metodologie, tra cui grafici Kanban e Gantt

Crea e personalizza siti web con il generatore di siti web integrato

Accedete all'assistenza commerciale basata sull'IA per ottenere approfondimenti e consigli, supportando il processo decisionale basato sui dati

Limiti di Bitrix24

La complessità delle funzionalità/funzioni può comportare una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti, richiedendo potenzialmente più tempo per la formazione e l'adattamento

Prezzi di Bitrix24

Free

Base: 61 $/mese (include cinque utenti)

Standard: 124 $/mese (include 50 utenti)

Professional: 249 $/mese (include 100 utenti)

Enterprise: A partire da 499 $ al mese (include oltre 250 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4. 1/5 (oltre 540 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 920 recensioni)

8. Insightly (Il migliore per integrare il CRM con il project management)

tramite Insightly

Insightly è una soluzione CRM unificata che consente alle aziende di gestire senza sforzo le interazioni con i clienti e i flussi di lavoro dei progetti.

Il tuo team commerciale può inoltre trarre vantaggio dalle funzionalità di routing dei lead e di gestione della pipeline di vendita di Insightly, che automatizzano la distribuzione dei lead e forniscono visibilità in tempo reale sulle fasi delle trattative.

Inoltre, i dashboard personalizzabili e gli strumenti avanzati di reportistica di Insightly offrono informazioni preziose sulle prestazioni aziendali. Gli utenti possono generare report su misura per le loro esigenze, facilitando il processo decisionale informato e la pianificazione strategica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Integra il project management con il CRM per supervisionare i progetti dei client dall'inizio alla fine

Accedete alle applicazioni mobili per gestire le relazioni con i clienti e i progetti in mobilità

Automatizza l'assegnazione dei lead per garantire un follow-up tempestivo e appropriato da parte dei membri del team giusti

Limiti di Insightly

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate, che potrebbero non soddisfare le esigenze delle aziende che richiedono flussi di lavoro altamente personalizzati

Per utilizzare la maggior parte delle funzionalità avanzate, i clienti devono acquistare la suite CRM Enterprise

Prezzi Insightly

In più: 29 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Professional: 49 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 99 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4,2/5 (oltre 910 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 650 recensioni)

9. monday CRM di monday. com (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili con un'interfaccia intuitiva)

Che ne dici di un sistema CRM operativo altamente personalizzabile e intuitivo? Se la tua risposta è sì, allora monday CRM potrebbe fare al caso tuo.

monday. com funziona bene con team di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende, che cercano la gestione dei processi commerciali, la gestione dei dati e la gestione delle relazioni con i clienti all'interno di un'unica interfaccia intuitiva.

Inoltre, le sue capacità di integrazione consentono a tutte le tue applicazioni essenziali di lavorare insieme in modo armonioso, creando un ecosistema coeso che supporta il flusso di lavoro del tuo team.

le migliori funzionalità/funzioni di Monday CRM

Automatizza le attività ripetitive con l'automazione senza codice, migliorando l'efficienza e la precisione

Visualizza lo stato dei progetti con bacheche dinamiche, sequenze e grafici Gantt, garantendo trasparenza e responsabilità

Collabora in tempo reale con i membri del team grazie alle funzionalità/funzioni di comunicazione integrate, favorendo il lavoro di squadra e l'allineamento

limiti di Monday CRM

I prezzi possono aumentare con l'aggiunta di nuovi utenti e funzionalità avanzate, il che può essere un fattore da considerare per i team attenti al budget

La configurazione iniziale potrebbe richiedere tempo per la personalizzazione completa e l'integrazione con i flussi di lavoro esistenti, ritardando potenzialmente l'adozione immediata

prezzi di Monday CRM

Base: 15 $ al mese per postazione

Standard: 20 $ al mese per postazione

Pro: 33 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Monday CRM

G2: 4,6/5 (oltre 910 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday CRM?

Il nostro team apprezza molto la flessibilità di monday CRM. Con monday possiamo fare molte cose che non potremmo fare con altri software (o che richiederebbero un supporto personalizzato/di sviluppo per essere abilitate). Apprezziamo anche la facilità con cui si integra con la gestione del lavoro e i moduli di monday, che utilizziamo da diversi anni, rendendo così più semplice la creazione del CRM.

Il nostro team apprezza molto la flessibilità di monday CRM. Con monday possiamo fare molte cose che non potremmo fare con altri software (o che richiederebbero un supporto personalizzato/di sviluppo per essere abilitate). Apprezziamo anche la facilità con cui si integra con la gestione del lavoro e i moduli di monday, che utilizziamo da diversi anni, rendendo così più semplice la creazione del CRM.

10. Copper (ideale per una perfetta integrazione con Google Workspace)

via Copper

Se il tuo lavoro si basa molto su Google Workspace e desideri uno strumento operativo per la gestione delle relazioni con i clienti che si integri perfettamente con le altre app Google, questo strumento CRM è quello che fa per te.

Copper è un software CRM operativo che si integra direttamente con Google Workspace, creando un ambiente familiare e intuitivo per la gestione delle relazioni con i clienti.

Progettato per le piccole e medie imprese, Copper si integra con Gmail, Calendario e Drive, consentendoti di gestire i lead, monitorare le email e pianificare i follow-up senza uscire dalla finestra In arrivo.

Questa integrazione consente di ridurre il tempo necessario per attivare/disattivare le applicazioni e dedicarne di più alla costruzione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copper

Gestisci le attività ripetitive con l'automazione del flusso di lavoro, liberando tempo per attività più strategiche

Automatizza l'inserimento dei dati acquisendo le informazioni di contatto e le interazioni dalle tue email, mantenendo aggiornato il tuo CRM senza alcuno sforzo

Limiti del rame

Potenziale curva di apprendimento per i nuovi utenti a causa dell'ampiezza delle funzionalità/funzioni disponibili

Prezzi Copper

Starter: 12 $ al mese per postazione

Base: 29 $ al mese per postazione

Professional: 69 $ al mese per postazione

Business: 134 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Copper

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 600 recensioni)

Entra in sintonia con i tuoi clienti utilizzando ClickUp

Tutti vogliono che il proprio team lavori come un'orchestra sinfonica, con ogni strumento in perfetta armonia e ogni nota suonata con precisione. Questo è il coordinamento e la chiarezza che il giusto strumento CRM operativo può portare alla tua azienda.

In questo articolo abbiamo esplorato i migliori sistemi CRM operativi che aiutano le aziende a gestire le relazioni con i clienti, semplificare i processi commerciali e ottenere risultati positivi.

Ogni strumento ha i suoi punti di forza, ma quando si tratta di combinare flessibilità e collaborazione, uno spicca su tutti: ClickUp.

ClickUp semplifica i processi complessi senza sovraccaricare il tuo team. A differenza degli strumenti che eccellono in un solo ambito, ClickUp va oltre il semplice CRM: è un'app completa per il project management, il monitoraggio delle interazioni con i clienti e la collaborazione in team.

Le sue ampie opzioni di personalizzazione e le integrazioni perfette garantiscono l'adattamento alle esigenze specifiche della tua azienda.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e scopri la differenza che può fare per il tuo team. Dopo tutto, il momento migliore per migliorare la tua efficienza e le relazioni con i clienti è adesso.