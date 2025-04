Come utilizzare Google Gemini per generare immagini?

L'IA ha rivoluzionato la creazione di contenuti in modi che un tempo ritenevamo impossibili.

Qualche anno fa, avresti mai immaginato di poter digitare qualcosa come "Un'astronave blu neon che fluttua in una galassia di nebulose viola e dorate, con scie luminose che le seguono" e generare all'istante un'immagine mozzafiato?

Questo è il potere dei generatori di immagini IA. Un nome che sentirai spesso in questo elenco è Gemini. In questo post del blog ti spiegheremo come generare immagini con Gemini seguendo un approccio passo dopo passo.

E qui viene il bello: alla fine ti sveleremo uno strumento che renderà la creazione di contenuti più facile di quanto avresti mai immaginato.

Quindi seguici fino alla fine! 🤝

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Gemini è un generatore di immagini IA che trasforma i tuoi prompt di testo in immagini sbalorditive in pochi secondi Usa Gemini sul suo sito web, sull'app o tramite Vertex IA. Passa alla modalità avanzata per una personalizzazione più dettagliata Vuoi l'immagine perfetta? Sii specifico nei tuoi prompt. Descrivi lo stile, le impostazioni e la prospettiva per aiutare Gemini a realizzare la tua visione Devi creare e gestire progetti di immagini? ClickUp ti aiuta a organizzare tutto con strumenti come lavagne online per il brainstorming, automazioni per risparmiare tempo e chat per un lavoro di squadra efficiente

Introduzione alle funzionalità di generazione delle immagini di Gemini

Gemini sta ridefinendo il modo in cui i professionisti creativi e gli artisti digitali approcciano la creazione di immagini.

Imagen 3, l'ultima versione di Google DeepMind, ora crea immagini altamente dettagliate e fotorealistiche a partire da descrizioni testuali di poche parole.

via Gemini

Gemini genera immagini utilizzando tecniche avanzate di IA basate su anni di ricerca nel campo dell'apprendimento automatico. Alla base, è alimentato da modelli generativi addestrati su enormi set di dati contenenti miliardi di immagini e le relative descrizioni.

Perché utilizzare Gemini per la generazione di immagini?

Il tempo è prezioso e Gemini lo sa bene. Crea immagini di qualità professionale in pochi secondi. È progettato per la velocità senza compromettere la qualità delle immagini o la creatività.

Secondo un rapporto di DeepMind, Imagen 3 è leader nelle capacità di allineamento delle immagini prompt, con un significativo vantaggio di +114 punti Elo. Ha anche ottenuto un tasso di successo del 63% rispetto al secondo miglior modello in test prompt dettagliati come DOCCI (Detailed Object and Conceptual Caption Interpretation).

Gemini ha dimostrato di essere estremamente versatile e di adattarsi a diverse tecniche creative e flussi di lavoro professionali. Detto questo, esaminiamo alcuni casi d'uso reali:

1. Campagne di marketing

Le foto stock possono portare il tuo marchio solo fino a un certo punto. Al contrario, Gemini crea immagini che catturano il vero messaggio del tuo marchio, facendo risuonare le tue campagne nel tuo pubblico.

🔖Esempio: supponiamo che tu stia presentando una nuova bottiglia d'acqua ecologica. Digita un prompt come "Una bottiglia d'acqua elegante e moderna su uno sfondo verde lussureggiante con gocce d'acqua e un logo minimalista" e voilà: hai immagini pronte per essere pubblicate sui social media, nelle campagne email o nelle brochure stampate.

2. Concept art

Che tu sia un designer, uno scrittore o uno sviluppatore di giochi, Gemini è il compagno ideale per il brainstorming per dare corpo a personaggi, impostazioni o oggetti di scena per l'arte IA. Ti offre la spinta creativa di cui hai bisogno per dare vita alla tua visione.

🔖Esempio: stai sviluppando un fumetto di fantascienza? Digita "Paesaggio urbano futuristico con luci al neon e auto volanti" e lascia che Gemini ti dia un punto di partenza visivo che sembra uscito da un film di successo.

3. Contenuti per i social media

Nel mondo dei social media, fermare lo scorrimento è tutto. Gemini ti aiuta a creare post visivamente accattivanti che connettono istantaneamente con il tuo pubblico.

🔖Esempio: supponiamo che tu sia il titolare di una caffetteria e voglia pubblicare un post sui tuoi nuovi corsi di latte art. Potresti inserire il prompt "Una scena accogliente in un bar con latte art a forma di cuore" e Gemini creerà un post per i social media che ti farà venire voglia di caffè.

4. Mockup per designer di prodotti

Stai testando una nuova idea? Gemini ti consente di visualizzare i tuoi progetti di prodotto senza attendere i prototipi. È veloce, flessibile e incredibilmente dettagliato, ideale per il brainstorming e la messa a punto delle idee.

🔖Esempio: un marchio di scarpe da ginnastica vuole testare i modelli della sua nuova linea. Usa un prompt come "Crea un'immagine di un paio di scarpe da ginnastica con disegni geometrici astratti in colori vivaci" e Gemini genererà dei mockup perfetti.

Passaggi per generare immagini con Google Gemini

Gli strumenti di IA per i designer hanno rivoluzionato il settore negli ultimi anni, non è vero? E al centro di tutto questo fermento ci sono i generatori di immagini IA. Quindi, tuffiamoci subito nel mondo di Google Gemini, basato su Imagen 3, per creare immagini straordinarie!

E la parte migliore? È semplicissimo da usare. Puoi creare immagini direttamente dal sito web Gemini o integrandolo con Vertex IA.

Diamo un'occhiata più da vicino 👇

1. Utilizzo del sito web Gemini

Iniziamo creando immagini sul sito web Gemini.

Crea immagini sul tuo desktop

Per prima cosa, vai su "gemini.google.com ". Quindi, crea il tuo account e inizia a esplorare

🔔 Promemoria: Sebbene la versione gratuita di Imagen 3 offra funzionalità limitate, è possibile usufruire di un intervallo più ampio di strumenti avanzati passando alla modalità avanzata. Basta cliccare sul menu a discesa a sinistra e selezionare Modalità avanzata per sbloccare funzionalità aggiuntive.

Quindi, annota una descrizione dettagliata dell'immagine che desideri creare sul modello gratuito (1. 5 Flash) o passa alla Modalità avanzata. Sii specifico riguardo allo sfondo, ai colori, al tema e alle angolazioni che hai in mente per evitare il ciclo infinito di modifiche

Ecco un prompt che ho inserito nella versione gratuita: "Crea un tranquillo paesaggio montano al tramonto. La scena dovrebbe avere come funzionalità/funzione un lago limpido in primo piano, che riflette le calde tonalità del cielo. Includi una piccola capanna di legno con finestre illuminate da una luce soffusa, immersa tra alti pini sul lato sinistro dell'immagine. Usa toni caldi arancioni e rosa per il cielo e sfumature di verde intenso per gli alberi. Aggiungi una sottile nebbia intorno al lago per un effetto sognante e assicurati che l'atmosfera generale sia calma e tranquilla."

Risultato 👇

Ora, se ti piacciono i risultati, clicca semplicemente sull'icona Scarica passando il cursore sull'angolo destro. Se invece non ti piacciono i risultati, riprova con specifiche aggiuntive o clicca su Rigenera

Crea immagini su Android

Creare immagini dal tuo cellulare è simile a ciò che hai fatto finora sul tuo desktop.

app Gemini Per iniziare, visita Google Play Store e scarica l'

Una volta aperta l'app, accedi con il tuo account Google. Passa alla Modalità avanzata e inserisci il tuo prompt tramite testo o voce (a tua scelta!), oppure utilizza il prompt nella versione gratuita (come hai fatto sul desktop)

Poiché fa parte dell'ecosistema Google, puoi esportare l'immagine su Gmail o Documenti Google: basta cliccare sui tre puntini nell'angolo in basso a destra

Quando ti piace ciò che vedi, premi a lungo sull'immagine fino a quando non compare un pop-up che ti chiede di Salvare l'immagine

Crea immagini su iOS

Se desideri accedere a Gemini's Imagen 3 su iOS, il processo è molto simile:

Basta visitare l'app store e scaricare l'applicazione

Accedi con il tuo account Google, inseriscilo tramite testo o voce e divertiti! Salva o condividi i risultati per un uso futuro

2. Utilizzo di Vertex IA

Vertex IA è una piattaforma end-to-end per progetti di machine learning (ML) che rende ancora più potente la generazione di immagini tramite Imagen 3. Con un semplice prompt di testo, puoi creare e modificare parti specifiche dell'immagine.

Inoltre, Vertex IA offre due diversi modelli di Imagen 3:

Immagine 3 : è un modello di qualità superiore che genera quattro immagini in meno di 9 secondi con illuminazione naturale e fotorealismo. È la scelta migliore per prompt più lunghi e complessi. Se hai bisogno di testo nelle tue immagini, questo è il modello che dovresti usare

Imagen 3 Fast: genera immagini a una velocità doppia. È consigliato soprattutto per foto più luminose e dinamiche con un contrasto elevato

Entrambi i modelli consentono di modificare le proporzioni in modo programmatico. Inoltre, con Vertex IA, puoi incorporare direttamente la generazione di immagini nelle tue pipeline di produzione, app o flussi di lavoro multimodello.

💡Suggerimento professionale: crea un sistema di modelli di prompt che indirizza automaticamente a Fast o Standard in base alla presenza di parole chiave specifiche (come "testo", "fotorealistico" o "luminoso").

Creiamo ora la prima immagine ⬇️

Dashboard nella barra laterale sinistra, scorri verso il basso e clicca su Vision Inizia creando un account gratuito su Vertex IA con 300 $ di crediti gratis da utilizzare. Una volta che il tuo account è attivo e funzionante, clicca sunella barra laterale sinistra, scorri verso il basso e clicca su

tramite Vertex IA

Ora, inserisci il tuo prompt, seleziona il modello e premi invio.

Ecco il prompt che ho inserito:

"Una fotografia professionale di una famiglia felice di quattro persone sedute intorno a un falò fuori da un camper mentre preparano s'mores e ammirano le lucciole"

Ecco cosa ho ottenuto 👇

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per la progettazione grafica

Suggerimenti per creare prompt efficaci

Non riesci a descrivere ciò che desideri? Succede! A volte sai esattamente cosa hai in mente, ma non riesci a esprimerlo a parole e questo può rendere piuttosto frustrante scrivere un buon prompt. Non preoccuparti, però!

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a creare prompt efficaci e dare vita alla tua visione.

Usa aggettivi descrittivi ed elementi contestuali: gli aggettivi danno vita ai prompt, mentre gli elementi contestuali creano l'ambientazione. Stai immaginando qualcosa di vintage, futuristico o minimalista? Includi questi spunti per guidare l'IA

💡Suggerimento professionale: abbina gli aggettivi ai nomi per trasmettere sia l'atmosfera che i dettagli. Ad esempio, scrivendo "Un'illustrazione stravagante di un cielo notturno stellato con costellazioni luminose e morbide nuvole color pastello", otterrai sempre un'immagine migliore rispetto a una semplice richiesta del tipo "Un cielo scuro con costellazioni". *È nei dettagli.

Incorpora stile e mezzo: Gemini può imitare stili artistici e mezzi espressivi. Vuoi un dipinto ad acquerello? Uno schizzo a matita? Forse un'opera d'arte digitale che ricorda i poster fantascientifici retrò? Menziona come dovrebbe apparire la base

🔖 Esempio: "Un dipinto digitale di un paesaggio urbano futuristico, con luci al neon che si riflettono sulle strade bagnate dalla pioggia, ispirato all'estetica cyberpunk".

Mantieni un tono naturale ma chiaro: evita di complicare eccessivamente il prompt. Sebbene i dettagli siano fondamentali, scrivere in un linguaggio semplice spesso funziona meglio che cercare di sembrare eccessivamente tecnico. Spiega le tue idee come faresti con un amico

❌ Troppo complicato: "Genera una rappresentazione fotorealistica ad altissima definizione di un esemplare di felino domestico, che presenti in particolare un folto mantello arancione, in posizione di riposo su una superficie tessile comunemente utilizzata come postazione, con un'illuminazione ambientale che suggerisca un'impostazione temporale corrispondente al tardo pomeriggio". ✅ Naturale: "Crea una foto di un gatto rosso che si rilassa su un divano al tramonto, con una luce calda che entra dalla finestra. "

Sperimenta con la composizione e la prospettiva: puoi guidare Gemini nell'inquadratura della scena. Menziona se desideri un primo piano, un grandangolo o persino una prospettiva dall'alto. La composizione gioca un ruolo importante nel risultato finale dell'immagine

🔖Esempio: "Ritratto ravvicinato di una tigre del Bengala con occhi penetranti e intricati motivi sul pelo, su uno sfondo sfocato della giungla".

Anche in questo caso, l'obiettivo è scrivere prompt descrittivi ma semplici, vividi ma facili da seguire e dettagliati ma sufficientemente flessibili da consentire un'interpretazione creativa.

➡️ Bonus: Le 25 migliori idee di prompt artistici IA per stimolare la tua creatività

Limiti dell'utilizzo di Google Gemini per la generazione di immagini

Ti sei mai chiesto perché la generazione di immagini Gemini di Google a volte non centra l'obiettivo? Sebbene sia uno strumento potente, ha i suoi limiti. Esploriamo dove potrebbe fallire e cosa significa per i tuoi progetti creativi:

Mancanza di prevedibilità dei risultati : Gemini può talvolta produrre risultati che si discostano da quelli previsti. Questa variabilità può frustrare gli utenti che necessitano di risultati precisi per progetti creativi

Sfide con scene complesse : la creazione di immagini con dettagli intricati o elementi multipli come "una piazza affollata con persone diverse, bancarelle di cibo e un carnevale colorato" può portare a incongruenze visive

Risorse intensive per attività ad alto volume: l'elaborazione di immagini complesse o ad alta risoluzione tramite Gemini può richiedere risorse computazionali significative, con conseguenti tempi di attesa più lunghi durante i periodi di picco di utilizzo

Creazione di immagini IA con ClickUp

La gestione dei progetti di creazione di immagini IA può diventare rapidamente opprimente.

È facile perdere traccia delle attività o impantanarsi in infiniti cicli di feedback. E quando gli strumenti e i file sono sparsi ovunque? È una ricetta per la frustrazione.

Ma c'è una piattaforma che tiene sotto controllo tutti i tuoi progetti senza limitare la tua creatività. Si chiama ClickUp. È l'app "tutto per il lavoro" che unisce project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA.

Allora, iniziamo e scopriamo come semplifica l'intero flusso di lavoro 👇

Usa le lavagne online ClickUp per il brainstorming e la creazione di immagini con IA

Il primo passaggio di qualsiasi progetto è il brainstorming: definire i flussi di lavoro, scambiare idee e mettere tutti sulla stessa pagina. Ma, onestamente, questo processo può diventare complicato, soprattutto se il tuo team è disperso o se hai difficoltà a spiegare la tua visione.

ClickUp Whiteboards viene in tuo soccorso in questa situazione. Con esso, puoi collaborare e discutere idee in tempo reale con il tuo team.

Collabora visivamente e dai vita alle tue idee con le lavagne online ClickUp

E se hai dei grafici a bordo, puoi abbozzare idee, aggiungere note, creare una bacheca e mappare visivamente la tua visione, anche se non sei un professionista del disegno.

Il vantaggio in più?

Immagina di cercare di spiegare un'idea di design al tuo grafico, ma lui non riesce a vederla come te. Invece di andare avanti e indietro con spiegazioni testuali, usa la lavagna online di ClickUp in combinazione con ClickUp Brain. Basta creare un'immagine con Brain per dare forma alla tua idea direttamente sulle lavagne online.

Prova il generatore di immagini IA di ClickUp Usa ClickUp Brain all'interno delle lavagne online per spiegare la tua visione in tempo reale ai tuoi colleghi

Ma non è tutto. Poiché la fase di ideazione della creazione di immagini IA prevede diverse conversazioni in loop, le lavagne online ti consentono di convertire gli elementi grezzi in attività di ClickUp. Assegna responsabilità, imposta scadenze e monitora lo stato, il tutto senza uscire dalla piattaforma.

💡Suggerimento professionale: Quando utilizzi lavagne online basate sull'IA per creare immagini, valuta la possibilità di avere più bacheche "what if". Queste bacheche ti consentono di sperimentare diverse varianti delle tue idee, con combinazioni di colori, elementi di design o flussi di lavoro diversi.

Come afferma Briettny Curtner, ClickUp ha reso la sua vita molto più semplice che mai 👑

"Infine, la funzionalità lavagna online? Ne sono ossessionato. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o approfondire determinate iniziative. "

"Infine, la funzionalità lavagna online? Ne sono ossessionato. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare meglio alcune iniziative."

Utilizza le funzionalità/funzioni di automazione di ClickUp per semplificare il flusso di lavoro

Uno dei maggiori grattacapi nella gestione dei progetti di generazione di immagini IA è il continuo passaggio da un'app all'altra e da una scheda all'altra.

Assegnare attività alle persone giuste, impostare scadenze, monitorare i progetti in arrivo e gestire infinite modifiche: può sembrare rapidamente un lavoro a tempo pieno (quello che non hai firmato).

Ma i tempi sono cambiati e ora hai bisogno di una soluzione di automazione creativa.

Risparmia tempo e concentrati sulle priorità automatizzando senza sforzo le attività ripetitive con ClickUp

Per concludere l'affare, prova le automazioni di ClickUp! Semplificano oltre 100 attività banali, facendoti risparmiare tantissime ore che non sapevi di avere.

In breve ⬇️

Assegna automaticamente le attività: Non dovrai più rincorrere i membri del team! Le automazioni possono assegnare istantaneamente le attività alle persone giuste non appena vengono create

Mantieni attivi i flussi di lavoro: aggiorna lo stato delle attività man mano che procedono, ad esempio passando a "In revisione" dopo l'invio di una bozza

Ricevi avvisi di feedback immediati: non appena viene aggiunto un feedback, le automazioni avvisano il designer in modo che possa iniziare subito le revisioni. Non è necessario contattare manualmente le persone

Trigger dei passaggi successivi: Una volta approvata un'immagine, le automazioni possono spostarla alla fase successiva, ad esempio inviarla al reparto marketing o finalizzarla per la consegna

Ma chi vuole passare ore a impostare manualmente i trigger di automazione? La buona notizia è che ClickUp ha pensato anche a questo! Basta inserire un prompt e il suo generatore di automazioni IA si occuperà del lavoro pesante.

Progetta flussi di lavoro che si adattano alle esigenze del tuo team e semplifica i tuoi processi con pochi clic

➡️ Per saperne di più: I 10 migliori generatori di arte IA

A nostro avviso, il killer più comune della produttività è sempre stato il caos comunicativo. Non c'è da stupirsi che le cose inizino ad andare male quando devi assegnare un'attività in uno strumento, creare un'immagine in un altro e poi discutere il feedback con il tuo team in un'altra app ancora.

Una nota positiva: ClickUp Chat ha cambiato le regole del gioco riunendo tutto in un unico posto. Risolve quello che è sempre stato un problema frustrante: la comunicazione interrotta tra strumenti sparsi.

Discuti, annuncia e crea attività tracciabili all'interno della chat di ClickUp

Con Chat, puoi discutere idee, condividere file e trasformare istantaneamente le chat in attività concrete, il tutto senza cambiare app. È come se qualcuno avesse finalmente detto: "La chat non funzionava, sistemiamola", e poi lo avesse fatto davvero.

Ecco come puoi utilizzarla:

Collega le chat ai documenti o alle attività di ClickUp , in modo che le discussioni sui set di dati o sui risultati siano sempre contestualizzate

Carica le immagini generate per ricevere feedback direttamente nella chat e tagga i membri del team per ottenere suggerimenti

Usa Brain all'interno di ClickUp Chat per riepilogare/riassumere le discussioni o generare elementi di azione rapida

📮ClickUp Insight: Quasi il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente in fermento con scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche terreno fertile per un sovraccarico di comunicazioni. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat e ClickUp Assigned Comments, le conversazioni sono sempre collegate alle attività giuste, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up non necessari.

💡Suggerimento: Aggiungi una sezione "Modelli di prompt IA " ai documenti ClickUp per classificare i prompt con esito positivo in base allo stile (ad esempio, "fotorealistico", "rendering 3D"). In questo modo creerai una libreria di risultati replicabili generati dall'IA.

Aumenta la tua produttività con ClickUp

ClickUp può rivoluzionare il modo in cui il tuo team lavora, semplificando il project management e ottimizzando l'assegnazione delle attività, fino a consentire la collaborazione in tempo reale. Ciò è particolarmente utile per i team che devono gestire più priorità, flussi di lavoro distribuiti o affrontare progetti su larga scala con scadenze strette.

Se stai cercando una piattaforma unica per gestire attività, documenti e comunicazioni del team mantenendo tutto perfettamente connesso, ClickUp è la risposta giusta.

Inizia oggi gratis e scopri come ClickUp trasforma il modo in cui crei, collabori e conquisti.