Le 13 migliori alternative e concorrenti di Bluesky per il 2025

Non è raro vedere utenti dei social media esprimere la loro frustrazione nei confronti dei propri feed. Spesso questi feed sono controllati da algoritmi e, invece di vedere i post degli amici o degli autori che seguono, gli utenti si ritrovano con un feed pieno di contenuti proposti dagli algoritmi.

Questo ha portato molti a passare a Bluesky, un sito di social networking decentralizzato che mira a diventare il "masterplace degli algoritmi", consentendo agli utenti di personalizzare i propri feed.

Tuttavia, Bluesky è ancora in fase di evoluzione. Ha una base di utenti più piccola rispetto a piattaforme come Instagram e X, e trovare persone può essere complicato a causa delle convenzioni di denominazione uniche e delle funzionalità di ricerca limitate. Inoltre, Bluesky consente agli utenti di creare linee guida per la comunità, offrendo un'esperienza di social media radicalmente diversa.

Se non sei un fan di Bluesky, ci sono molte altre piattaforme di social media che puoi esplorare. Abbiamo compilato un elenco di 13 alternative a Bluesky per aiutarti a trovare la piattaforma di social media perfetta!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi: Ecco un elenco delle 13 migliori alternative e concorrenti di Bluesky per il 2025: Threads di Instagram: Ideale per chi usa Instagram Diaspora: Ideale per chi desidera ospitare i propri pod PixelFed: Ideale per chi desidera una piattaforma decentralizzata per la condivisione di foto Nostr: Ideale per utenti esperti di tecnologia alla ricerca di un'app basata su protocollo Pubblica notizie: Ideale per chi cerca una piattaforma orientata alle notizie Hive Social: Ideale per chi cerca una combinazione tra Instagram e X Friendica: Ideale per creare post di testo lunghi X (precedentemente Twitter): Ideale per rimanere aggiornati sulle tendenze mondiali Mastodon: Ideale per appassionati di hobby di nicchia alla ricerca di comunità moderate Minds: Ideale per la monetizzazione dei contenuti TrustCafe (WT. Social): Ideale per chi desidera un'app semplice e incentrata sulla community Farcaster: Ideale per sviluppatori e utenti GitHub AT Protocol: Ideale per gli sviluppatori che danno priorità ai social media decentralizzati

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Bluesky?

Ecco le funzionalità che dovresti cercare in un'alternativa a Bluesky:

🌐 Decentralizzazione

Pensa a piattaforme che ti danno il controllo decentralizzando il loro modo di lavorare. Puoi unirti o ospitare un server, così i tuoi dati non sono vincolati alle regole o alla moderazione di un'azienda. Inoltre, la decentralizzazione rende queste piattaforme più resilienti, riducendo le possibilità che interruzioni o censura ti ostacolino.

🤝 Moderazione della community

Cerca piattaforme che mettono la moderazione nelle mani della comunità. Queste piattaforme consentono agli utenti di dare forma alla propria esperienza con regole e filtri dei contenuti personalizzati, rendendo più facile la creazione di uno spazio sicuro e inclusivo. Si tratta di darti più controllo su ciò che vedi e con cui interagisci.

🔗 Interoperabilità

Scegli piattaforme che possono connettersi con altre reti o utilizzare sistemi federati. Questo ti permette di interagire con un pubblico più ampio, anche al di fuori della tua piattaforma. È un ottimo modo per rimanere connesso senza dover gestire più account.

⚙️ Personalizzazione e usabilità

Cerca piattaforme che offrono funzionalità/funzioni uniche, come feed cronologici, profili personalizzabili, emoji o opzioni per condividere foto e video. Una piattaforma facile da navigare e che include strumenti come sondaggi, community o chat live può rendere la tua esperienza social più divertente e su misura per le tue esigenze.

💡Suggerimento: unisciti a un server pubblico con moderazione attiva e una community vivace. È un modo semplice per testare la piattaforma prima di ospitare il tuo server o approfondire la personalizzazione!

Le 13 migliori alternative a Bluesky

Ecco le 13 migliori alternative a Bluesky tra cui puoi scegliere:

1. Threads by Instagram (Ideale per gli utenti Instagram che desiderano unirsi a una community)

via Threads

Threads è la versione di Instagram di una piattaforma di microblogging progettata per mantenere le cose semplici e familiari per gli utenti. Il layout e le funzionalità sono simili a quelli di altre piattaforme basate su testo, rendendo facile condividere aggiornamenti, partecipare a conversazioni e interagire con i follower, il tutto rimanendo connessi al proprio account Instagram.

La funzionalità/funzione distintiva di Threads è quella dei tag. Invece di ingombrare un post con più hashtag, gli utenti possono semplicemente aggiungere un tag che descrive il contenuto. Ciò consente alle persone di interagire con i post che le interessano e di connettersi con altri che condividono passioni simili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Threads

Condividi post di testo fino a 500 caratteri

Collega il tuo account Threads direttamente a Instagram per una configurazione semplice e il passaggio da un'app all'altra

Condividi post di testo, foto e video, rispondi tramite commenti e interagisci con gli altri tramite like e ripubblicazioni

Conduci sondaggi personalizzati su Threads per raccogliere opinioni, stimolare conversazioni e coinvolgere il tuo pubblico

Limiti dei thread

Per utilizzare Threads è necessario un account Instagram, il che potrebbe non piacere a chi preferisce piattaforme autonome

Prezzi di Threads

Free

Valutazioni e recensioni di Threads

Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Threads?

Finora mi piace l'app Threads. Ci sono molte cose da sistemare e alcune funzionalità devono essere aggiunte, ma capisco perfettamente perché l'hanno lanciata in fretta. Ora è disponibile anche in versione desktop ed è più facile attivare/disattivare gli account. Penso che valga sicuramente la pena iscriversi. Inoltre, le sponsorizzazioni e gli accordi con i marchi sono uno dei metodi più semplici per trarre vantaggio dall'app Threads.

2. Diaspora (ideale per ospitare pod)

via Diaspora

Se stai cercando un social network che dia priorità alla privacy e al controllo, Diaspora potrebbe fare al caso tuo. A differenza delle solite piattaforme che conservano i tuoi dati sui propri server, Diaspora ti permette di decidere dove conservare le tue informazioni. Puoi scegliere un server sul browser, chiamato "pod", o persino ospitarne uno tuo.

Ciò che distingue Diaspora sono i suoi principi fondamentali: decentralizzazione, libertà e privacy. In sostanza, sei tu a decidere chi vede i tuoi contenuti, come ti connetti con le persone e dove vengono archiviati i tuoi dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Diaspora

Ottieni la titolarità e il controllo completi del tuo piano di comunicazione con la struttura decentralizzata

Condividi aggiornamenti e contenuti multimediali con "Aspects" per segmentare facilmente amici, familiari e connessioni professionali

Prova un ambiente più pulito e senza distrazioni, senza pubblicità o monitoraggio di terze parti

Modifica il codice sorgente per personalizzare la rete in base alle tue preferenze

Limiti di Diaspora

L'interfaccia utente potrebbe sembrare un po' obsoleta, più simile a un sito Wikipedia

Prezzi di Diaspora

Free

Valutazioni e recensioni di Diaspora

Recensioni insufficienti

3. PixelFed (ideale per la condivisione di foto)

via PixelFed

Se ti piacciono le funzionalità/funzioni di Instagram ma non vuoi che un algoritmo controlli il tuo feed, PixelFed potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di una piattaforma di condivisione foto che ti permette di gestire la creazione dei tuoi contenuti e la tua privacy. Puoi condividere e modificare foto, organizzarle in album e interagire con gli altri tramite like e commenti.

La parte migliore? È completamente senza pubblicità e non utilizza algoritmi, quindi il tuo feed rimane cronologico e privo di distrazioni. Prima di registrarti, puoi sfogliare diversi server dedicati all'arte, all'ingegneria e ad altri scopi.

Le migliori funzionalità/funzioni di PixelFed

Goditi un'esperienza senza pubblicità e senza algoritmi con un feed cronologico

Avvia conversazioni thread con il suo sistema di commenti integrato

Condividi contenuti dinamici con funzionalità/funzioni come Storie e Album

Limiti di PixelFed

Poiché PixelFed è una piattaforma di social networking decentralizzata, la sua popolarità dipende dalla comunità. Alcune comunità potrebbero sembrare piccole o inattive, quindi trovare quella giusta potrebbe richiedere un po' di lavoro

Prezzi di PixelFed

Free

Valutazioni e recensioni di PixelFed

Recensioni insufficienti

4. Nostr (Ideale per chi desidera un'app basata su protocollo)

via Nostr

Nostr non è la tipica piattaforma social con un server centralizzato. È un linguaggio di programmazione utilizzato per la comunicazione. Quando ti registri, generi una chiave privata che funge da accesso personale alla piattaforma.

Non è necessario fornire un indirizzo email o un numero di telefono, quindi hai il pieno controllo. I tuoi post e le tue interazioni vengono inviati tramite relay, ovvero server che inoltrano i messaggi tra gli utenti. Questo lo rende potente e flessibile, ma può anche sembrare tecnico o intimidatorio per i nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nostr

Genera chiavi private per garantire il controllo completo sul tuo account o sulla comunicazione di gruppo

Connettiti tramite relay per condividere i tuoi messaggi senza fare affidamento su un server centralizzato

Trasmetti i tuoi post utilizzando relay pubblici o privati per consentire strategie di comunicazione resistenti alla censura

Configura il tuo relay per la massima personalizzazione e privacy

Limiti di Nostr

Ha una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di Nostr

Gratis, ma potrebbe essere necessario acquistare la chiave

Valutazioni e recensioni di Nostr

Recensioni insufficienti

5. Pubblica notizie (ideale per chi cerca una piattaforma orientata alle notizie)

via PostNews

Post News è incentrato su discussioni approfondite e contenuti curati, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. È uno spazio in cui immergersi in notizie, opinioni e discussioni senza il solito rumore di fondo.

Ciò che lo distingue è l'enfasi sui contenuti provenienti da fonti verificate, in modo da poter interagire con informazioni affidabili. Se dai valore alle conversazioni significative e alle notizie affidabili, vale la pena dare un'occhiata a Post News.

Pubblica notizie migliori funzionalità/funzioni

Interagisci con post provenienti da fonti di notizie verificate e collaboratori affidabili

Sostieni il giornalismo lasciando una mancia direttamente agli autori e agli autori

Promuovi un coinvolgimento significativo incentrato sulla civiltà e sul rispetto

Rimani informato con un'interfaccia pulita e senza pubblicità che mette in evidenza i contenuti importanti

Limiti di pubblicazione delle notizie

La base di utenti è ancora in crescita, il che potrebbe limitare la diversità di prospettive e conversazioni per ora

Prezzi di Post News

Free

Pubblica valutazioni e recensioni sulle notizie

Recensioni insufficienti

6. Hive Social (ideale per chi cerca una combinazione tra Instagram e X)

via Hive Social

Hive sembra una bella miscela di X e Instagram. Il feed funziona in modo molto simile a quello di X, mostrando i post in ordine cronologico, mentre lo stile visivo e gli extra divertenti, come la musica del profilo, le GIF e i sondaggi, ti ricorderanno Instagram.

Questa piattaforma ti consente di aggiungere musica al tuo profilo, pubblicare post con testo e immagini e sondaggi. Le funzionalità/funzioni di personalizzazione di Hive offrono un tocco personale, rendendo più facile connettersi con altri utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive Social

Crea un profilo personalizzabile con temi colore unici e integrazione musicale

Goditi i feed cronologici per un'esperienza di navigazione semplice e senza pubblicità

Aggiungi i tuoi segni zodiacali o i pronomi al tuo profilo

Entra in contatto con gli altri attraverso funzionalità/funzioni coinvolgenti come commenti, like e repost

Limiti di Hive Social

La base di utenti più ridotta di Hive comporta un numero minore di connessioni e contenuti rispetto alle reti più grandi

Prezzi di Hive Social

Free

Valutazioni e recensioni di Hive Social

Recensioni insufficienti

7. Friendica (ideale per creare post di testo lunghi)

via Friendica

Friendica è una piattaforma social che semplifica le tue interazioni online. Puoi unirti a uno dei tanti server pubblici gratuiti disponibili in varie lingue o configurare il tuo server se desideri avere il controllo completo sui tuoi dati.

La piattaforma consente una lunghezza illimitata del testo e ricche opzioni di formattazione per i post.

La cosa davvero interessante di Friendica è il modo in cui si connette con altre reti: che si tratti di Mastodon, X o Diaspora, puoi interagire con tutte direttamente da un unico account.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frendica

Utilizza plugin di terze parti per aggiungere funzionalità e personalizzare il tema

Personalizza la tua esperienza con un'ampia gamma di temi e componenti aggiuntivi

Organizza la tua rete con controlli di privacy granulari e funzionalità/funzioni di gruppo

Invia un post a te stesso e tieni un diario personale

Limiti di Frendica

Il processo di configurazione di Friendica può essere un po' tecnico, soprattutto se si utilizza un hosting autonomo

Prezzi di Frendica

Free

Valutazioni e recensioni di Frendica

Recensioni insufficienti

💡Suggerimento: per le piattaforme decentralizzate come Mastodon o Friendica, il server che scegli può influire notevolmente sulla tua esperienza. Cerca comunità in linea con i tuoi interessi e valori.

via X

X (precedentemente Twitter) è una delle piattaforme social più popolari, amata per le sue conversazioni veloci e in tempo reale. È il luogo in cui le persone condividono brevi aggiornamenti, chiamati tweet, che possono includere testo, immagini, video e link.

X rende più facile partecipare e rimanere aggiornati sulle conversazioni globali: che si tratti di ultime notizie, argomenti di tendenza o meme virali, tutto si svolge in tempo reale. Inoltre, la sua funzionalità Spazi ti consente di partecipare a chat audio dal vivo, aggiungendo un altro livello al modo in cui ti connetti con le comunità e gli influencer di tutto il mondo.

X migliori funzionalità/funzioni

Condividi brevi aggiornamenti, chiamati tweet, con testo, immagini, video e link

Segui le ultime notizie, gli argomenti di tendenza e le conversazioni globali in tempo reale

Partecipa alle chat audio live con Spaces per interazioni più dinamiche

Entra in contatto con gruppi di nicchia attraverso le Comunità

Usa Messaggi per conversazioni private e networking

Limiti di X

Ha molti account spam che possono interferire con la tua esperienza

Prezzi X

Free

Base: $3 al mese

Premium: 8 $ al mese

Premium+: 22 $ al mese

Valutazioni e recensioni di X

G2: 4,3/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di X?

X è un modo brillante per comunicare con i follower, nonché per trovare informazioni aggiornate e commenti in tempo reale sugli eventi attuali che accadono nel mondo. X è carino, ma sembra che riceva sempre più notifiche di utenti o post che non hanno nulla a che fare con me e non mi interessano affatto.

✨ Curiosità: Il primo tweet in assoluto è stato semplicemente "just setting up my twttr" (sto configurando il mio twttr) del fondatore Jack Dorsey. X è stato inizialmente progettato come un modo per consentire alle persone di aggiornare il proprio stato in 140 caratteri.

9. Mastodon (Ideale per appassionati di hobby di nicchia alla ricerca di comunità moderate)

via Mastodon

Mastodon è una piattaforma di social networking open source dove gli utenti possono scegliere o creare la community più adatta a loro. Funziona attraverso server, ciascuno gestito da organizzazioni o individui indipendenti, e questi server possono variare in termini di focus, regole e politiche di moderazione.

Una volta scelto un server, potrai seguire chiunque sulla rete Mastodon, indipendentemente dal server su cui si trova, assicurandoti che la tua scelta di comunità non limiti mai le connessioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mastodon

Condividi post (chiamati "toots") con testo, immagini, video e link

Esprimiti utilizzando audio, video, immagini, sondaggi e avatar animati

Goditi un feed cronologico e senza pubblicità per un'esperienza senza distrazioni

Connettiti a diversi server mantenendo un approccio decentralizzato

Limiti di Mastodon

Non mostra account o post consigliati da seguire

Prezzi di Mastodon

Free

Valutazioni e recensioni di Mastodon

Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mastodon?

Mi piace partecipare alle conversazioni con persone e argomenti di mio interesse e, occasionalmente, condividere cose divertenti della mia vita. Mastodon non ha un algoritmo. Segui gli account che ti interessano, vieni seguito da chi è interessato a te e conversi.

10. Minds (ideale per la monetizzazione dei contenuti)

via Minds

Minds è un social network che mette al centro dell'esperienza la libertà di espressione, la privacy e i premi. Unisce le funzionalità/funzioni familiari delle piattaforme tradizionali con la tecnologia blockchain, consentendoti di guadagnare per interagire, pubblicare e contribuire.

Il punto di forza di Minds è il suo impegno per la trasparenza e lo sviluppo open source, che lo rendono una scelta solida per gli autori di contenuti che danno valore alla libertà e al controllo sulla propria presenza online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Minds

Vendi abbonamenti per un accesso esclusivo e monetizza con gli annunci pubblicitari

Personalizza la tua esperienza con strumenti open source e politiche trasparenti

Entra in contatto con una comunità globale che dà priorità alla libertà di espressione e alla privacy

Supporta direttamente gli autori con suggerimenti e sottoscrizioni premium

Limiti di Minds

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Minds

Free

Valutazioni e recensioni di Minds

Recensioni insufficienti

💡Suggerimento: molte alternative a Bluesky, come Threads o Minds, offrono opzioni di personalizzazione per profili e feed. Prenditi il tempo necessario per personalizzare la configurazione e ottenere il massimo dalla piattaforma.

11. WT. Social (TrustCafe) (Ideale per chi desidera un'app semplice)

via TrustCafe

Trust Cafe è un social network incentrato su conversazioni significative e informazioni affidabili.

A differenza delle piattaforme tradizionali, evita algoritmi e pubblicità, dando priorità ai contenuti generati dagli utenti e a un approccio incentrato sulla comunità. È progettato come un feed Twitter o Threads e puoi commentare, seguire e condividere contenuti sulla piattaforma.

WT. Social: le migliori funzionalità/funzioni

Partecipa a discussioni basate sulla qualità e sulla rilevanza piuttosto che su algoritmi

Unisciti o crea gruppi basati sui tuoi interessi per entrare in contatto con persone che la pensano come te

Contribuisci e collabora a contenuti affidabili e orientati agli utenti

Goditi un'esperienza senza pubblicità che mette al primo posto la community e le conversazioni

WT. Limiti sociali

L'interfaccia utente sembra obsoleta e poco intuitiva

WT. Prezzi social

Free

WT. Valutazioni e recensioni sociali

Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? WT. Social è stata creata dal cofondatore di Wikipedia Jimmy Wales. È una piattaforma senza pubblicità e finanziata tramite crowdfunding per promuovere discussioni basate sui fatti.

12. Farcaster (Ideale per sviluppatori e utenti di GitHub)

via Farcaster

Farcaster è un social network decentralizzato che punta sulla portabilità e sul controllo totale da parte degli utenti. Ti permette di essere padrone della tua identità e delle tue connessioni, così puoi passare da un'app o da una piattaforma all'altra senza preoccuparti di perdere i tuoi follower o i tuoi dati.

Farcaster è anche intuitivo per gli sviluppatori, rendendo facile creare o utilizzare app all'interno del suo ecosistema mantenendo la tua identità coerente. Se stai cercando flessibilità e controllo in un social network, vale la pena esplorare Farcaster.

Le migliori funzionalità/funzioni di Farcaster

Diventa proprietario della tua identità e dei tuoi follower, garantendo la portabilità tra le piattaforme

Crea o utilizza app all'interno di un ecosistema decentralizzato in continua crescita

Scopri un'esperienza utente pulita e minimalista progettata per la semplicità

Interagisci con un protocollo intuitivo per gli sviluppatori per creare o personalizzare nuovi strumenti

Limiti di Farcaster

La base di utenti di Farcaster è ancora in crescita, quindi il numero di app e comunità rimane limitato per ora

Prezzi di Farcaster

Free

Valutazioni e recensioni di Farcaster

Recensioni insufficienti

13. AT Protocol (ideale per gli sviluppatori che danno priorità ai social media decentralizzati)

tramite AT Protocol

AT Protocol è la tecnologia decentralizzata che alimenta Bluesky, creata per creare un social network più aperto e controllato dagli utenti. Si tratta di darti la libertà di condividere la tua identità, i tuoi contenuti e i tuoi follower su diverse piattaforme.

Inoltre, offre algoritmi personalizzabili che ti consentono di dare forma al tuo feed in base alle tue preferenze. Se cerchi portabilità e trasparenza, AT Protocol fa al caso tuo.

Migliori funzionalità/funzioni di AT Protocol

Trasferisci la tua identità e i tuoi dati in modo semplice su diverse piattaforme

Personalizza il tuo feed con algoritmi trasparenti e un maggiore controllo su ciò che vedi

Connettiti attraverso una rete federata che garantisce interoperabilità e scelta

Crea o utilizza app che danno priorità alla decentralizzazione e al controllo degli utenti

Limiti del protocollo AT

In quanto protocollo fondamentale, AT Protocol dipende dallo sviluppo e dall'adozione di app come Bluesky, che stanno ancora ampliando le loro funzionalità/funzioni e la loro base di utenti

Prezzi di AT Protocol

Free

Valutazioni e recensioni di AT Protocol

Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? La sigla "AT" in AT Protocol sta per "Authenticated Transfer" (trasferimento autenticato), un riferimento all'obiettivo della rete di creare un web di piattaforme social realmente interoperabile e decentralizzato.

Bluesky e altre piattaforme, tra cui Hive Social e Diaspora, offrono una moderazione personalizzata della community, una maggiore privacy e un controllo più elevato. Tuttavia, server e linee guida diversi danno come risultato community frammentate. Inoltre, la maggior parte di questi strumenti ha un processo di registrazione complesso.

È qui che hai bisogno di uno strumento con funzionalità che vanno oltre il social networking. ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina gestione dei progetti, documenti e comunicazione del team in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Scopri come puoi utilizzare ClickUp per creare una community solida.

🚀 Crea canali separati per la comunicazione

ClickUp Chat offre uno strumento di comunicazione integrato che mantiene le conversazioni legate ai tuoi progetti. Puoi invitare ospiti nella tua area di lavoro e creare canali di discussione separati.

A differenza delle tradizionali app di messaggistica, Chat è direttamente integrata nei tuoi flussi di lavoro. Collega attività, documenti e messaggi, facilitando la collaborazione senza perdere il contesto.

Collabora in modo efficiente con i membri del team con ClickUp Chat

Puoi inviare annunci importanti utilizzando i Post, trasformare i messaggi in attività concrete, sincronizzare i thread con le attività e inviare messaggi diretti ai membri della community per interazioni personali.

La parte migliore è che puoi riepilogare/riassumere i thread con ClickUp Brain , il potente assistente IA di ClickUp. Puoi anche utilizzarlo per redigere post coinvolgenti e ponderati, personali o per conto della tua organizzazione, da pubblicare sui tuoi vari account social.

🚀 Collabora in tempo reale

I documenti di ClickUp rendono incredibilmente facile creare, modificare e condividere documenti, il tutto all'interno della tua area di lavoro. Ti aiuta a collegare i dettagli del progetto, raccogliere idee o aggiungere note di riunioni direttamente alle tue attività. Puoi organizzare le informazioni aggiungendo commenti, impostando controlli di modifica, tenendo traccia della cronologia delle versioni e utilizzando opzioni di formattazione avanzate.

Collega i dettagli del progetto e fai brainstorming di idee con i documenti ClickUp

🚀 Brainstorming e visualizzazione delle idee

Le lavagne online di ClickUp sono una vera rivoluzione per i team che amano l'organizzazione visiva. Ti consentono di fare brainstorming, pianificare strategie e mappare i flussi di lavoro con la semplicità del drag-and-drop. Inoltre, puoi collegare gli elementi direttamente alle attività, mantenendo tutto connesso.

Che tu stia pianificando contenuti o allineando la visione del tuo team, le lavagne online offrono una soluzione collaborativa e completa.

Fai brainstorming di idee con amici o membri del team con le lavagne online ClickUp

🚀 Automatizza le attività di marketing

ClickUp è anche un ottimo strumento per i team social e di marketing. Aiuta a organizzare campagne, pianificare contenuti e automatizzare le attività con ClickUp Marketing.

Con aree di lavoro personalizzabili come Bacheche e grafici Gantt, ClickUp è facile da adattare alle tue esigenze. Si distingue per la combinazione di monitoraggio dei progetti, collaborazione in tempo reale e controlli di accesso sicuri, che lo rendono una soluzione all-in-one per gestire ed eseguire i progetti in modo efficace.

🚀 Inizia con i modelli

ClickUp offre oltre 1000 modelli pronti all'uso per aiutare i team di social media e marketing a partire con il piede giusto.

Scarica questo modello Crea comunità coinvolgenti con il modello di gestione della community di ClickUp

Il modello di gestione della community ClickUp offre un ottimo modo per rimanere organizzati mentre gestisci la tua community. Ti aiuta a monitorare le interazioni, pianificare eventi e garantire che tutto funzioni senza intoppi. Se stai gestendo molte attività della community, questo può semplificarti le cose.

Il modello avanzato per social media ClickUp è utile se lavori con un team numeroso o gestisci campagne complesse. È ricco di strumenti per la pianificazione dettagliata dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni, così puoi tenere sotto controllo ogni dettaglio e garantire la sincronizzazione del tuo team. Ma non è tutto! Puoi anche utilizzare il modello per social media ClickUp per pianificare e organizzare i tuoi contenuti sui social media. Rende facile programmare i post e raccogliere idee, aiutandoti a rimanere coerente e in linea con i tuoi obiettivi senza complicare troppo le cose.

➡️ Vuoi rimanere aggiornato sulle funzionalità/funzioni di ClickUp? Unisciti alla community di ClickUp oggi stesso!

Crea una community coinvolgente con ClickUp

Sebbene Hive Social, Diaspora e altre piattaforme di social media siano ottime per connettersi con le persone e condividere aggiornamenti personali, potrebbero non aiutarti a far crescere una community a causa delle loro regole, del sovraccarico dei server e della scarsa popolarità. Se desideri creare una community di grandi dimensioni, ClickUp può essere la piattaforma ideale.

Offre un facile accesso. Puoi invitare ospiti a chattare su ClickUp, creare canali separati, allegare file, creare elementi di azione dai messaggi e molto altro ancora.

Inoltre, ClickUp offre anche modelli di gestione della community per aiutarti a iniziare.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e crea connessioni significative!