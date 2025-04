Potenziare il business assicurativo: Le migliori soluzioni CRM per le assicurazioni da esplorare

L'esito positivo nell'azienda assicurativa non si limita alla vendita di polizze. Si tratta di costruire fiducia, anticipare le esigenze del cliente e creare connessioni significative in ogni passaggio.

È qui che il software CRM (Customer Relationship Management) diventa il vostro più potente alleato. Centralizza i dati dei client, automatizza i processi chiave e snellisce i follow-up per creare flussi di lavoro più efficienti e reattivi. Migliorare l'esperienza del cliente di appena l'1% può aumentare i ricavi di 1 miliardo di dollari. Questo è il potere di un'assicurazione solida CRM !🔑

Vi sembra qualcosa di utile per la vostra azienda assicurativa? Rimanete sintonizzati per esplorare i 10 migliori sistemi CRM che stanno trasformando il settore e aumentando la soddisfazione dei clienti. 🚀

Utilizzare ClickUp CRM per centralizzare i flussi di lavoro delle assicurazioni

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco una rapida panoramica delle 10 migliori piattaforme CRM progettate specificamente per le aziende assicurative:

clickUp: Migliore per l'automazione del flusso di lavoro e la gestione dei sinistri

hubSpot CRM: Il migliore per allineare i processi di marketing assicurativo e commerciale

✅ monday CRM: Il migliore per il monitoraggio visivo dei progetti e delle attività

pipedrive: Il migliore per la gestione della pipeline commerciale

freshsales: Il migliore per gli approfondimenti e la comunicazione con i client grazie all'IA

✅ Zoho CRM: Il migliore per personalizzazione e scalabilità

agencyBloc: Il migliore per gli agenti di assicurazione vita e malattia

✅ Insureio: Il migliore per le Automazioni commerciali e di marketing nel settore assicurativo

✅ Radiusbob: il migliore per la gestione semplificata di lead e agenti

✅ Salesforce Financial Services Cloud: Migliore per le agenzie di livello enterprise

Cosa cercare nel CRM assicurativo?

Quando si sceglie il CRM giusto per la propria azienda assicurativa, è fondamentale andare oltre le funzionalità/funzione di superficie e scavare più a fondo per capire cosa supporta veramente i propri obiettivi.

Ecco i punti chiave Componenti del CRM su cui concentrarsi in termini di funzioni, scalabilità ed esperienza del cliente:

Flussi di lavoro personalizzabili: Personalizzate la vostra piattaforma CRM per adattarla alle esigenze specifiche della vostra agenzia. Automazione dei processi, configurazione di pipeline di richieste di risarcimento e impostazione di trigger per un'esecuzione senza errori

Personalizzate la vostra piattaforma CRM per adattarla alle esigenze specifiche della vostra agenzia. Automazione dei processi, configurazione di pipeline di richieste di risarcimento e impostazione di trigger per un'esecuzione senza errori Gestione delle polizze end-to-end: Monitoraggio di ogni attività cardine della polizza. Dalla lead generation alla sottoscrizione, fino ai rinnovi e alle richieste di risarcimento, supervisionate ogni fase per un'esecuzione impeccabile,esperienza personalizzata end-to-end Reportistica e analisi: Trasformare i dati in informazioni utili. Monitoraggio delle criticitàMetriche del CRM come il tasso di fidelizzazione dei clienti, le opportunità di cross-selling, i tempi di risoluzione dei reclami e la produttività degli agenti per prendere decisioni migliori

Monitoraggio di ogni attività cardine della polizza. Dalla lead generation alla sottoscrizione, fino ai rinnovi e alle richieste di risarcimento, supervisionate ogni fase per un'esecuzione impeccabile,esperienza personalizzata end-to-end Sicurezza e conformità: Proteggere le informazioni sensibili dei clienti con una crittografia avanzata e un accesso basato sui ruoli. Garantire la conformità agli standard di settore come HIPAA, GDPR e le leggi modello NAIC

Proteggere le informazioni sensibili dei clienti con una crittografia avanzata e un accesso basato sui ruoli. Garantire la conformità agli standard di settore come HIPAA, GDPR e le leggi modello NAIC Gestione dei lead: Riunire in un unico luogo i potenziali lead provenienti da più canali: social media, moduli web e segnalazioni. Un CRM dedicato agisce come unsoftware per database clientimemorizzando ogni interazione con il cliente per una comunicazione senza interruzioni

Riunire in un unico luogo i potenziali lead provenienti da più canali: social media, moduli web e segnalazioni. Un CRM dedicato agisce come unsoftware per database clientimemorizzando ogni interazione con il cliente per una comunicazione senza interruzioni Capacità di integrazione: Scegliete un CRM che si integri bene con gli altri strumenti del vostro stack tecnologico. Cercate le integrazioni con le piattaforme di gestione delle politiche, di account e di marketing per ridurre i silos di dati

💡 Consiglio bonus: Enfatizzare l'accessibilità mobile📱

In questo mondo in movimento, è meglio che il vostro CRM stia al passo. Le previsioni indicano che il fatturato globale delle app per dispositivi mobili raggiungerà i 613 miliardi di dollari entro il 2025, rendendo il CRM mobile-friendly non negoziabile.

Il vostro CRM deve offrire funzioni complete sui dispositivi mobili, sia per la gestione dei sinistri in remoto che per le riunioni con i client in loco. In questo modo i vostri agenti assicurativi potranno essere agili e reattivi, garantendo un servizio clienti eccezionale sempre e ovunque!

I 10 migliori software CRM assicurativi da controllare

Le crescenti aspettative dei client e la concorrenza spietata stanno rimodellando il settore assicurativo. 📊 Nel 2022, i premi assicurativi degli Stati Uniti supereranno 1.400 miliardi di dollari evidenziando un mercato enorme e ricco di potenzialità.

Ecco perché gli agenti assicurativi dovrebbero concentrarsi sull'essere più efficienti che mai, e un solido sistema CRM supporta questo obiettivo.

Ecco dieci soluzioni eccezionali da prendere in considerazione:

1. ClickUp (migliore per l'automazione del flusso di lavoro assicurativo e la gestione dei sinistri)

Prova ClickUp CRM

Come app per il lavoro, ClickUp consente un'automazione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità, aiutando gli agenti assicurativi a rimanere organizzati e reattivi, sia per l'elaborazione dei sinistri che per il follow-up dei clienti.

Nel settore assicurativo, ogni viaggio del cliente è unico, e Il CRM avanzato di ClickUp riunisce senza sforzo queste esigenze. Invece di destreggiarsi tra più app per le polizze, i rinnovi, i sinistri e le comunicazioni, aiuta l'intera operazione a riunirsi sotto un unico tetto digitale.

La magia inizia con flussi di lavoro personalizzabili che si adattano a qualsiasi ciclo di vita della polizza, che si tratti di assicurazione sulla vita, copertura auto o piani commerciali specializzati. Nel frattempo, ClickUp CRM ottimizza la comunicazione con i client, automatizza le attività di routine e fornisce informazioni in tempo reale, assicurando che il vostro team sia al corrente di ogni dettaglio e offra un servizio eccezionale in ogni punto di contatto.

Prova i campi personalizzati in ClickUp

Avete difficoltà a tenere sotto controllo i limiti di copertura, le date di rinnovo o le informazioni sui beneficiari? I campi personalizzati di ClickUp affrontano questo problema, consentendo di inserire tutti i dati cruciali dei clienti nelle visualizzazioni delle attività e dei progetti.

Inoltre, le robuste funzionalità di reportistica di ClickUp rivelano le prestazioni degli agenti e i colli di bottiglia emergenti, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti. ClickUp offre un'estensione della libreria di Modelli di CRM -Un ottimo punto di partenza per i professionisti del settore assicurativo che non vogliono partire da zero.

Scaricare questo modello

Uno standout è **Il modello CRM di ClickUp progettato per gestire clienti, lead e l'intera pipeline commerciale in un unico luogo. Il risultato? Un flusso di lavoro più fluido per il vostro team e assicurati più felici e fiduciosi. Ecco perché amerete questo modello:

Ottenere informazioni preziose per monitorare la Sequenza dei rinnovi, lo stato dei sinistri e le prestazioni degli agenti

Collaborare alle trattative o alle modifiche della copertura grazie a chattare, commentare e condividere file integrati

Utilizzare la visualizzazione di benvenuto per personalizzare l'esperienza di onboarding di ogni client

Ideale per: Agenzie multilinea o specializzate che gestiscono sinistri e coperture complesse. È ideale anche per i broker assicurativi che necessitano di collaborazione in tempo reale e di promemoria automatizzati in un'unica piattaforma.

💡Pro Tip: Avete difficoltà ad attrarre e coltivare client di valore? ClickUp Brain rivoluziona la vostra strategia con intuizioni basate sull'IA. Ecco come utilizzare l'IA per la lead generation e potenziare la vostra pipeline:

Creare profili precisi di clienti ideali con l'analisi dei dati guidata dall'IA 🎯

Automazioni e programmazione di email personalizzate, per mantenere i potenziali clienti impegnati 📧

Affinare le strategie di marketing e concentrarsi sulle opportunità ad alta conversione 📈

Condividete le intuizioni generate dall'IA con il vostro team per un approccio coeso 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizza un sistema personalizzabile Visualizzazioni di ClickUp per organizzare il processo assicurativo e aumentare l'efficienza

Automazioni di attività e scadenze ripetitive per evitare che i rinnovi o i follower sfuggano al controllo

Sfruttare la comunicazione in tempo reale con ClickUp Chattare e condivisione delle risorse tra i team commerciali e di marketing

Analizzare le tendenze e i KPI degli agenti utilizzando la dinamica ClickUp Dashboard Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono presentare una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

Gli utenti sono entusiasti delle capacità CRM di ClickUp e ne lodano la versatilità e l'impareggiabile personalizzazione. Ecco cosa ne pensa un utente soddisfatto G2 ha detto: G2 Scoprite come l'IA può aiutarvi ad automatizzare le attività ripetitive di manutenzione e aggiornamento. 👇🏼

2. HubSpot CRM (il migliore per il marketing assicurativo e l'allineamento dei processi commerciali)

via CRM di HubSpot Nel settore assicurativo, i processi commerciali e di marketing devono essere sincronizzati e HubSpot è ottimo per colmare questo divario. La sua interfaccia facile da usare è perfetta per gli agenti assicurativi che vogliono una soluzione completa per allineare ogni interazione e aumentare le opportunità commerciali.

Inoltre, questa piattaforma CRM eccelle nella comunicazione con i clienti, nell'automazione del marketing e nella compliance. Gli strumenti integrati per la gestione dei ticket di assistenza e il monitoraggio dei feedback dei clienti garantiscono che ogni viaggio dei clienti sia personalizzato ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Proteggete i dati dei client con flussi di lavoro di approvazione dei contenuti e comunicazioni documentate

Esplorazione di informazioni utili e generazione di reportistica con dashboard di analisi in tempo reale

Migliorare la produttività del team con attività condivise e controlli di accesso basati sul ruolo

Responsabilizzazione degli agenti assicurativi grazie a moduli di formazione, webinar e supporto dedicato

Limiti di HubSpot

La versione gratuita offre opzioni di personalizzazione limitate

Gli strumenti avanzati hanno un prezzo maggiorato, che potrebbe non essere adatto ai team più piccoli

Prezzi di HubSpot

**Strumenti gratuiti: Free per un massimo di 2 utenti

Starter: 16/mese per utente (postazioni extra a $20/mese)

16/mese per utente (postazioni extra a $20/mese) Professional: $1000/mese per tre utenti (postazioni extra a $50/mese)

$1000/mese per tre utenti (postazioni extra a $50/mese) Enterprise: $3800/mese per cinque utenti (postazioni extra a $75/mese)

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4.4/5 (12000+ recensioni)

4.4/5 (12000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di HubSpot?

Ho usato questo software quando ero in campo assicurativo e ha funzionato in modo fantastico per tenere traccia di tutti i lead del mio team e per garantire che non passassimo sui piedi di nessuno.

Recensore G2

3. monday CRM (Il migliore per il monitoraggio visivo di progetti e attività)

via monday.com I flussi di lavoro nel settore assicurativo si basano sulla chiarezza e sulla struttura, e monday CRM le offre entrambe. Questo sito visivamente ricco Database CRM centralizza il processo commerciale e le relazioni con i clienti, organizzando ogni attività, follower e attività cardine in un unico luogo.

Costruite app, progettate flussi di lavoro e create automazioni personalizzate su misura per i processi specifici della vostra agenzia assicurativa. Approfondite i report granulari o ottenete una panoramica veloce con i dashboard visivi, perfetti per monitorare le performance commerciali, le richieste di polizze e lo stato dei clienti.

🔍 Lo sapevate? La costruzione della diga di Hoover negli anni '30 ha dato il via a un'innovazione assicurativa! Troppo grande per una sola compagnia di fideiussione, ha portato a uno dei primi accordi di coassicurazione. Ventiquattro agenzie assicurative unirono le forze per rendere possibile questa meraviglia ingegneristica.

monday CRM migliori funzionalità/funzione

Visualizzazione della pipeline commerciale con dashboard e Kanban personalizzabili

Accelerare la chiusura delle trattative con conversazioni email automatizzate e promemoria delle attività

Adatta i tuoi flussi di lavoro per rispecchiare le tue politiche e la gestione dei lead con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Collaborazione con i team board e le notifiche in tempo reale

limiti del CRM Monday

I piani di base non dispongono di funzionalità avanzate di CRM e di strumenti di reportistica

I costi aumentano rapidamente con l'espandersi del team

monday Prezzi CRM

Basic: $15/mese per utente

$15/mese per utente Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Pro: $33/mese per utente

$33/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

monday.com CRM valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (390+ recensioni)

💡Pro Tip: Vi state chiedendo come i migliori sistemi CRM eccellano in scenari reali? Date un'occhiata a questi Esempi di software CRM per scoprire casi d'uso pratici che possano ispirare la vostra strategia.

4. Pipedrive (il migliore per la gestione della pipeline commerciale)

via Pipedrive Pipedrive è all'altezza del suo nome e offre una pipeline precisa e visiva per la gestione dei contatti. La sua integrazione con email, calendari e piattaforme di marketing fa sì che gli agenti passino meno tempo a destreggiarsi tra gli strumenti e più tempo a chiudere gli affari.

È possibile creare pipeline separate per le diverse linee di produttività e trascinare le trattative da una fase all'altra. Il risultato è che i vostri agenti assicurativi non perderanno mai di vista la posizione di un potenziale cliente. Inoltre, le dashboard in tempo reale aiutano a valutare i tassi di conversione, la durata media delle trattative e i ricavi previsti.

Le migliori funzionalità di Pipedrive

Monitoraggio di ogni lavoro richiesto e di generazione di lead con una pipeline chiara e visiva

Evidenziate i client ad alto valore utilizzando strumenti intelligenti di segmentazione e filtraggio

Personalizzazione dei dashboard per osservare le prestazioni, i KPI commerciali e la produttività del team

Impostazione di promemoria ricorrenti per rimanere al passo con le interazioni con i client e le attività commerciali

Limiti di Pipedrive

Non offre un piano Free, il che può limitare l'accessibilità per i team più piccoli

L'automazione del marketing è meno avanzata rispetto alla concorrenza

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per utente

$14/mese per utente Avanzato: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professionale: $59/mese per utente

$59/mese per utente Power: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,3/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

In qualità di agente assicurativo, Pipedrive mi aiuta a rimanere aggiornato sui rinnovi e a concentrarmi sull'attività più importante in quel momento. Anche le analisi sono molto utili, in quanto mi aiutano a graficare la crescita della mia azienda.

Recensore G2

5. Freshsales (Migliore per l'analisi e la comunicazione con i clienti basata sull'IA)

via Lavori freschi Freshsales, un software CRM guidato dall'IA di Freshworks, ridefinisce il modo in cui gli agenti assicurativi gestiscono le interazioni con i client, gestiscono le polizze e chiudono più affari. Il suo assistente IA, Freddy IA, prevede il comportamento dei client, assegna un punteggio ai lead e mette in evidenza le opportunità a priorità massima.

Un dashboard unificato centralizza email, telefono, chat e SMS per una comunicazione senza interruzioni. Nel frattempo, l'automazione del flusso di lavoro elimina le attività ripetitive e banali, lasciando il tempo di concentrarsi sulla costruzione di relazioni più forti con i clienti e sui risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Ottenere un lead scoring intelligente, approfondimenti predittivi e raccomandazioni attuabili

Connessione con i client via email, telefono, chattare e SMS in un'unica dashboard

Visualizzazione del processo commerciale con visualizzazioni Kanban e schede drag-and-drop

Monitoraggio di KPI, stati delle politiche e stato dei client con analisi in tempo reale

Limiti di Freshsales

Gli strumenti avanzati di reportistica sono disponibili con i piani di livello superiore

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi alle funzionalità complete della piattaforma

Prezzi di Freshsales

Piano Free: $0 (per un massimo di 3 utenti)

$0 (per un massimo di 3 utenti) Crescita: $11/mese per utente

$11/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $71/mese per utente

Freshsales valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4.5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 modelli di gestione dei client in PowerPoint e ClickUp

6. Zoho CRM (il migliore per personalizzazione e scalabilità)

via Zoho CRM Zoho CRM per gli agenti assicurativi è costruito per migliorare ogni fase del percorso del cliente, dall'onboarding all'elaborazione dei sinistri e ai rinnovi. È possibile adattare i flussi di lavoro alle esigenze specifiche dell'agenzia, automatizzare le promemoria per il rinnovo e ottenere visibilità sui dati dei clienti.

Grazie alla comunicazione omnichannel via email, telefono, chat e social media, ogni interazione con i client avviene senza soluzione di continuità su un'unica piattaforma. Inoltre, grazie a potenti dashboard analitici, potrete trasformare i dati dei clienti in approfondimenti che alimentano decisioni più intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Assegnare le richieste di risarcimento agli agenti giusti con regole preimpostate e ridurre i ritardi

Gestione di più polizze sotto un unico profilo del cliente, con visibilità chiara

Creazione di layout a più pagine per le polizze, impostazione di campi a condizione e definizione di strutture di dati uniche

Standardizzare i processi con liste di controllo, SLA e flussi di lavoro di approvazione

Limiti di Zoho CRM

Lo strumento presenta una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici

Le funzioni avanzate richiedono l'aggiunta di estensioni

Prezzi di Zoho CRM

**Gratuito

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2700+ recensioni)

4.1/5 (2700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6800+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Zoho è uno dei CRM più belli, progettati e senza attriti che abbia mai usato. La sua interfaccia utente è accattivante e attraente e la disposizione intuitiva dell'interfaccia utente lo rende adatto all'uso da parte di tutti

Recensore G2

ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follower o verbali di riunioni per monitorare gli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati.

Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le chiavi di lettura necessarie possono rimanere sepolte nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, è possibile trasformare istantaneamente le conversazioni in attività attuabili in tutta l'area di lavoro, assicurando che nulla vada perso.

Prova gratis ClickUp

7. AgencyBloc (Il migliore per le agenzie di assicurazione vita e malattia)

via AgenziaBloc AgencyBloc è un affidabile sistema di gestione delle agenzie costruito appositamente per le agenzie di assicurazione sulla vita e sulla salute. Ottimizza ogni aspetto della vostra compagnia assicurativa, dal servizio clienti alle attività commerciali, fino alla gestione della conformità.

Il suo sistema Commissions+ elimina gli errori, accelera i pagamenti e scopre i mancati guadagni. Campagne email intelligenti alimentano i nuovi clienti e i dashboard analitici in tempo reale forniscono informazioni utili per prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità di AgencyBloc

Automazioni dei flussi di lavoro per la fidelizzazione dei clienti e la gestione della conformità

Miglioramento delle provvigioni con strutture di pagamento personalizzabili e rendiconti per gli agenti

Generazione di proposte di prestazioni di gruppo con strumenti di quotazione multi-vettore

Accesso alla sicurezza conforme alla normativa HIPAA con audit regolari HITRUST/SOC 2

Limiti di AgencyBloc

Progettato principalmente come CRM per le assicurazioni sanitarie e sulla vita, limita il suo uso più ampio

Le opzioni di integrazione con app di terze parti sono limitate

Prezzi di AgencyBloc

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su AgencyBloc

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (120+ recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 Migliori software CRM per le aziende di servizi

8. Insureio (il migliore per il marketing assicurativo e l'automazione commerciale)

via Assicurazione Per le agenzie o i broker assicurativi, il tempo è denaro e Insureio garantisce che ogni minuto sia importante. Questo software CRM riduce al minimo le pratiche burocratiche, permette di costruire funnel personalizzati che guidano i potenziali clienti dall'acquisizione del lead al preventivo e fa fluire il vostro flusso assicurativo.

Costruito per i processi commerciali e di marketing, snellisce le approvazioni, coltiva i lead e migliora le tattiche di follow-up, sotto un unico tetto. **Confronta le polizze di oltre 40 vettori in pochi secondi, gestisce campagne con modelli precostituiti e lascia che l'adempimento del ticket faccia il lavoro pesante

Le migliori funzionalità/funzioni di Insureio

Tracciamento di lead, attività o polizze con dashboard in tempo reale e strumenti di previsione commerciale

Automazioni delle campagne di marketing grazie a modelli precostituiti e flussi di lavoro di nurture

Utilizzare strumenti di quotazione integrati per polizze vita, LTC, invalidità e rendite

Aumentare la fidelizzazione dei clienti e costruire relazioni migliori attraverso un portale clienti sicuro

Limiti di Insureio

Le limitate integrazioni di terze parti possono limitare la flessibilità

L'interfaccia sembra datata rispetto ai moderni CRM

Prezzi di Insureio

Basic: $25/mese per utente

$25/mese per utente Marketing: $50/mese per utente

$50/mese per utente Gestione dell'agenzia: $50/mese per utente

$50/mese per utente Marketing e gestione dell'agenzia: $75/mese per utente

Insureio valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: non abbastanza recensioni

➡️ Leggi tutto: Project management del cliente: 7 fantastiche strategie per maintainer e mantenere i clienti

9. Radiusbob (Il migliore per la gestione semplificata di lead e agenti)

via Raggiobob Radiusbob (Bob, abbreviazione di "Book of Business") semplifica la gestione degli agenti e dei lead per i broker assicurativi. La sua promessa? Dedicare meno tempo alla navigazione degli strumenti e più tempo alla creazione di relazioni con i clienti.

Questo software CRM per agenzie assicurative sostituisce i sistemi frammentati centralizzando il monitoraggio dei lead, l'automazione delle vendite e la comunicazione. Esplora un maggior numero di potenziali clienti, pianifica i follow-up e triggera le campagne di drip, mantenendo in sicurezza tutti i dati dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Radiusbob

Automazioni dei flussi di lavoro commerciali per la distribuzione dei lead e i follower

Effettuare e ricevere chiamate direttamente all'interno della piattaforma utilizzando il VoIP integrato

Proteggere le informazioni sui clienti con una crittografia avanzata e integrazioni di terze parti

Mantenere l'organizzazione con la cronologia dei clienti, le promemoria, le attività e le note con indicazione del tempo

Limiti di Radiusbob

La mancanza di un'app per dispositivi mobili potrebbe limitare la flessibilità per gli agenti assicurativi in movimento

Limitato supporto per l'onboarding, che potrebbe rallentare il processo di configurazione

Prezzi di Radiusbob

Agente: $43/mese per utente

$43/mese per utente CSR: $86/mese per utente

$86/mese per utente Broker: $190/mese per utente

$190/mese per utente Agenzia: $380/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Radiusbob

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di RadiusBob?

Radius è parte integrante della mia giornata lavorativa. Mi permette di tenere sotto controllo il mio carico di lavoro e di concentrarmi su dove prestare attenzione per muovere i miei clienti. L'integrazione di automazione del mio calendario mi permette di vedere il piano di ogni giorno e di automatizzare la programmazione per i miei client

Recensore G2

10. Salesforce Financial Services Cloud (migliore per le agenzie di livello aziendale)

via Il cloud dei servizi finanziari di Salesforce Salesforce Financial Services Cloud è ideale per le grandi compagnie assicurative che operano su più linee. Unifica tutti i dati provenienti dai sistemi assicurativi, bancari e di gestione patrimoniale per visualizzare a 360 gradi la base clienti.

Questa perfetta integrazione aiuta i commerciali a prendere decisioni informate e a offrire esperienze iper-personalizzate ai clienti. Inoltre, le sue analisi basate sull'IA vanno oltre la reportistica di base, consentendo di prevedere le esigenze dei clienti e le opportunità di cross-selling.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Financial Services Cloud

Unificare i dati dei clienti da più piattaforme per un monitoraggio continuo delle polizze

Utilizzo di flussi di lavoro preconfigurati per l'onboarding dei client in modo rapido ed efficiente

Integrazione con centinaia di strumenti di terze parti per aggiungere funzioni

Migliorare l'efficienza con l'automazione dell'IA e i portali self-service

Limiti di Salesforce Financial Services Cloud

I prezzi elevati potrebbero non essere adatti alle agenzie più piccole o ai broker indipendenti

Ha una curva di apprendimento molto ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce Financial Services Cloud

Commerciale: $300/mese per utente

$300/mese per utente Servizio: $300/mese per utente

$300/mese per utente Vendite+Servizio: 325$/mese per utente

325$/mese per utente Einstein 1 per le vendite e l'assistenza: $700/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Salesforce Financial Services Cloud?

Per me è tutta una questione di organizzazione e questo CRM lavora magicamente e mi aiuta a raggiungere le quote e gli obiettivi mensili. È molto facile ottimizzare e dare priorità a ciò che è importante rispetto a un lead freddo.

Recensore G2

Massimizza l'efficienza e fai crescere il tuo Business assicurativo con ClickUp

Ecco i 10 migliori software CRM per le assicurazioni!

Ma la scelta del CRM giusto va oltre la soluzione dei problemi di oggi: si tratta di correggere di bozze il futuro della vostra agenzia. Una soluzione ideale dovrebbe crescere con la vostra azienda, affrontare le sfide emergenti e potenziare ogni interazione, polizza e pipeline in base alle vostre dimensioni.

È qui che ClickUp si distingue. Non è solo il miglior CRM per agenti assicurativi: è una soluzione completamente personalizzabile per flussi di lavoro più intelligenti, collaborazione senza sforzo e proattività gestione dei client . Che siate broker indipendenti o gestori di una grande compagnia assicurativa, ClickUp vi offre la massima produttività e risultati tangibili in ogni passaggio.

Quindi, perché aspettare?

e sperimentate la differenza!