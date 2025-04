Documenti Google è il tuo strumento preferito per tutto, dalla stesura di email alla creazione di report completi?

Grazie alle sue funzionalità/funzioni incentrate sulla collaborazione, Documenti Google è diventato uno strumento indispensabile per molte istituzioni accademiche e team remoti. Ma probabilmente non è il primo strumento a cui pensi quando si tratta di disegnare.

Tuttavia, personalizzare il tuo documento Google con un elemento visivo è in realtà piuttosto semplice.

Dalla creazione di schizzi rapidi ai diagrammi di flusso, fino all'aggiunta di un tocco personale al tuo documento: ecco una guida passo passo su come disegnare su Documenti Google e migliorare i tuoi progetti.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco come disegnare su Documenti Google: Utilizza lo strumento di disegno integrato in Documenti Google: accedi tramite Inserisci > Disegno > + Nuovo

Aggiungi forme e linee: Personalizza colori e bordi

Crea schizzi a mano libera: usa lo strumento scarabocchio

Sfrutta Disegni Google: per disegni più complessi, mappe mentali e diagrammi di flusso

Inserisci disegni nei documenti Google: vai su Inserisci > Disegno > Da Drive

Limiti di Documenti Google: funzionalità/funzioni limitate, difficoltà con le mappe mentali e le annotazioni, scarsa integrazione dei modelli e collaborazione limitata

Considera ClickUp: Una piattaforma centralizzata per la collaborazione in tempo reale con strumenti di modifica avanzati come mappe mentali, lavagne online e gestione integrata delle attività Una piattaforma centralizzata per la collaborazione in tempo reale con strumenti di modifica avanzati come mappe mentali, lavagne online e gestione integrata delle attività

Crea documenti professionali con ClickUp: Progetta documenti visivamente accattivanti e interattivi

Come disegnare su un documento Google

Documenti Google è uno strumento versatile per creare e modificare documenti di testo.

Supporta anche funzioni di disegno di base come l'aggiunta di diagrammi, schizzi, diagrammi di flusso o l'annotazione visiva del testo. Esistono due semplici modi per aggiungere elementi visivi al tuo documento:

Metodo 1: strumento di disegno integrato

tramite Documenti Google

Vai alla barra dei menu e clicca su Inserisci nella barra dei menu in alto. Seleziona Disegno dal menu a discesa e clicca su + Nuovo. Si aprirà una finestra pop-up con una tela bianca, pronta per la tua opera d'arte!

Puoi aggiungere forme, linee, testo e persino più immagini dagli strumenti di disegno disponibili. L'opzione scarabocchio ti consente anche di creare il tuo capolavoro a mano libera sulla tela!

Personalizza il colore, lo stile del bordo e altro ancora per il tuo disegno da questa finestra pop-up. Una volta terminato, fai clic su Salva e chiudi per aggiungere il disegno al tuo file Documenti Google.

Per apportare modifiche al disegno, clicca su di esso e seleziona Modifica per riaprire la finestra pop-up.

🧠 Curiosità: mentre Documenti Google esiste dal 2006, Disegni Google è stato introdotto nel 2010. È interessante notare che la possibilità di inserire un disegno in un documento è stata aggiunta solo nel 2019.

Metodo 2: Utilizzo di Disegni Google

Hai bisogno di opzioni di disegno e progettazione più avanzate? Disegni Google è quello che fa per te. Si tratta di un'app autonoma per disegnare progetti più elaborati. Con un paio di clic, si integra anche con Documenti Google.

Ecco come puoi utilizzarlo:

Apri Disegni Google tramite Google Drive. Crea il tuo disegno utilizzando il set di strumenti ampliato in una finestra di disegno.

Qui puoi anche progettare mappe mentali e strutture gerarchiche.

Una volta terminato, salva il disegno nel tuo Google Drive.

Torna a Documenti Google, aggiungi la tua immagine facendo clic su Inserisci > Disegno > Da Drive.

💡 Suggerimento: Documenti Google non supporta direttamente i livelli. Puoi invece creare disegni a più livelli su Disegni Google e aggiungerli al tuo file.

Limiti dell'utilizzo di Documenti Google per disegnare

Sebbene Documenti Google ti consenta di creare disegni, non è realmente attrezzato per supportare progetti più avanzati. Diamo un'occhiata alle sue limitazioni:

1. Funzionalità/funzioni di disegno limitate

Lo strumento di disegno integrato in Documenti Google è piuttosto semplice. Include solo alcuni strumenti essenziali come forme, linee, caselle di testo e un'opzione per gli scarabocchi. Ma se desideri illustrazioni dettagliate o progetti ricchi dal punto di vista visivo, non è all'altezza dei software dedicati alla progettazione grafica o alla creazione di diagrammi. Manca di:

Funzionalità avanzate di disegno a mano libera come stili di penna, gomma e forme personalizzabili

Strumenti di precisione per allineare o ridimensionare oggetti

Opzioni di formattazione avanzate, come sfumature, ombre o bordi personalizzati

2. Difficoltà nella creazione di mappe mentali

Documenti Google non è progettato per creare mappe mentali. Cercare di crearne una può essere piuttosto complicato per motivi quali:

Lo strumento non dispone di opzioni o layout predefiniti per semplificare la creazione di mappe mentali

Dover disporre manualmente forme, linee e caselle di testo è un'attività impegnativa. Oltre a richiedere molto tempo, può portare a errori imbarazzanti

La collaborazione in tempo reale su mappe mentali dinamiche richiede estensioni aggiuntive o app esterne

3. Integrazione limitata con i modelli di Documenti Google

Puoi trovare modelli di Documenti Google per ogni situazione immaginabile, ma non necessariamente modelli dedicati ai disegni o ai diagrammi.

Ecco perché l'integrazione dei modelli su Documenti Google è un problema:

I modelli in Documenti Google sono principalmente incentrati su formati basati su testo come curriculum, relazioni o proposte

Non è possibile accedere direttamente a modelli specifici per diagrammi di flusso, infografiche o progetti avanzati

L'importazione di modelli esterni da Google Presentazioni e Disegni può interrompere il flusso del testo e apparire goffa

L'annotazione di immagini o diagrammi è un altro ambito in cui Documenti Google risulta carente:

Sebbene sia possibile disegnare o sovrapporre testo alle immagini utilizzando lo Strumento di disegno, le funzionalità sono rudimentali e non adatte per annotazioni precise

Non ci sono livelli, il che significa che gestire gli elementi sovrapposti può essere frustrante

5. Assistenza limitata per il lavoro visivo collaborativo

Documenti Google eccelle nella collaborazione in tempo reale per il testo, ma fatica con i progetti visivi dinamici e collaborativi:

La modifica condivisa dei disegni all'interno del documento è limitata all'interfaccia pop-up dello Strumento di disegno, che può interrompere il flusso di lavoro

Potresti non trovare gli aggiornamenti dei disegni intuitivi o fluidi come le modifiche al testo, rendendo meno efficace il brainstorming visivo in tempo reale

Utilizzo di ClickUp per disegnare, creare documenti e gestirli

Uno dei limiti maggiori di Documenti Google è il suo approccio unidimensionale alla documentazione e al disegno.

ClickUp, invece, offre funzionalità/funzioni che vanno oltre quelle di Google Documenti.

Vantaggi del disegno e della documentazione su ClickUp

Con ClickUp, scrivere e disegnare non sono aspetti separati del progetto che devono essere forzati. È una piattaforma fluida, che ti permette di visualizzare il tuo lavoro proprio come desideri. Dopotutto, siamo l'app che fa tutto per il lavoro.

Scopri perché è la scelta migliore per il project management integrato e la creazione di documenti: Lavoro centralizzato: Con ClickUp, puoi documentare e disegnare sulla stessa piattaforma, eliminando la necessità di più app e pop-up

Collaborazione in tempo reale: i tuoi colleghi possono modificare il testo e i disegni contemporaneamente a te, facilitando il brainstorming

Strumenti di lavoro di squadra integrati: Puoi trasformare qualsiasi blocco di testo o disegno in un'attività e assegnarla al tuo team

Strumenti di modifica avanzati: Gli strumenti di modifica di ClickUp includono la formattazione del testo, l'aggiunta di immagini, l'incorporamento di contenuti multimediali e la possibilità di disegnare a mano libera

Modelli: ClickUp offre un elenco di modelli facili da usare per un'ampia gamma di scenari

💡Suggerimento: dopo aver aggiunto le immagini al documento, utilizza le opzioni di avvolgimento del testo per migliorare la leggibilità. In questo modo le immagini risulteranno armoniose con il testo senza essere distorte.

Lavagne online ClickUp per il brainstorming

I modelli su Documenti Google o anche su Microsoft Word possono essere limitanti quando si tratta di dare libero sfogo alla tua creatività. E, naturalmente, la collaborazione è un'esperienza complicata.

Le lavagne online ClickUp, invece, consentono ai team di fare brainstorming, disegnare e sviluppare idee in modo interattivo.

Crea disegni dettagliati, aggiungi attività, modifica i font, personalizza le forme e i colori dei livelli all'interno delle lavagne online di ClickUp

Esempio: supponiamo che il tuo gruppo di studenti stia lavorando all'invio di un progetto. Alcuni di voi stanno lavorando a un documento con lo schema dell'argomento, altri a una roadmap visiva.

All'interno dello stesso file ClickUp, puoi incorporare il documento nella tua lavagna online e modificarlo mentre disegni. È un'esperienza davvero collaborativa che combina scrittura e disegno.

E, proprio come in Inception, puoi andare ancora più a fondo! Puoi trasformare qualsiasi blocco di testo o capolavoro artistico in un'attività e assegnarla al tuo team.

La funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare meglio alcune iniziative.

La funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o elaborare meglio alcune iniziative.

Incorpora documenti all'interno della lavagna online di ClickUp per continuare a scrivere mentre lavori su disegni complessi

Ma aspetta, c'è ancora di più che puoi fare con le lavagne online:

Personalizza la tela: regola colori, dimensioni e connettori in base al tuo stile

Organizza più facilmente: copia, elimina o riorganizza gli elementi per un layout pulito

Arricchisci i contenuti: incorpora immagini, app e link per presentazioni dinamiche

Mostra connessioni: Usa i connettori per mappare relazioni e flussi di lavoro

Migliora la formattazione: evidenzia i punti chiave con banner e titoli. Aggiungi pulsanti e divisori per contenuti coinvolgenti e interattivi

Mappe mentali ClickUp per organizzare i flussi di lavoro

Personalizza i flussi di lavoro per diversi progetti con le mappe mentali di ClickUp

Se sei un insegnante e stai spiegando alla tua classe un evento storico, una mappa mentale può esserti d'aiuto! Puoi suddividere aspetti come le cause e gli effetti dell'evento in una mappa tracciabile.

La creazione di pillole di conoscenza più piccole e digeribili è uno dei motivi per cui dovresti prendere in considerazione le mappe mentali di ClickUp.

Da concetti complessi a flussi di lavoro, progettali su ClickUp Mappe mentali

Dal brainstorming di base alla creazione di diagrammi di flusso di lavoro più dettagliati, ecco come semplificano le cose:

Modifica flessibile: modifica, elimina o riorganizza i nodi per perfezionare le tue idee

Semplificazione: Aggiungi facilmente una casella di testo alla tua mappa mentale su ClickUp. Gli strumenti di disegno manuale di Documenti Google rendono più difficile disporre le etichette e disegnare linee

Categorizzazione personalizzata: ordina, assegna priorità e codifica con colori i rami per una migliore organizzazione e chiarezza

Pulizia istantanea: utilizza la funzionalità di riorganizzazione del layout per riallineare automaticamente la tua mappa mentale, mantenendo la gerarchia e mettendo in evidenza le priorità chiave a colpo d'occhio

Crea documenti ClickUp per condividere e collaborare in tempo reale

Assegna attività, collabora in tempo reale, commenta con feedback immediati e personalizza i documenti con ClickUp Docs

Come professionista, aprire un documento Google è una tradizione quando viene annunciato un nuovo progetto. Poi bisogna aprire un'altra app per assegnare le attività al team e un'altra ancora per creare diagrammi.

E se invece potessi fare tutto questo mentre crei tabelle, incorpori link e persino crei sottopagine in un unico posto?

Collabora con il tuo team in tempo reale su ClickUp Docs

ClickUp Docs mira a trasformare l'elaborazione di testi di base in un'idea più collaborativa e attuabile. A differenza dei più tradizionali Documenti Google e Microsoft Word, ClickUp Docs ti aiuta con quanto segue:

Contenuti ricchi dal punto di vista visivo: aggiungi immagini, disegni a mano libera dalla lavagna online, banner e diagrammi ai tuoi progetti. Puoi anche migliorare i tuoi documenti con la formattazione avanzata

Organizzazione migliore: Struttura i tuoi documenti con indici adesivi e pagine nidificate, rendendo la navigazione un gioco da ragazzi. La struttura piatta di Documenti Google non offre questo livello di organizzazione intuitiva per documenti grandi o complessi

Funzionalità integrate per documenti arricchiti: Incorpora segnalibri, tabelle, forme e altro ancora per creare documenti interattivi e informativi. Queste funzionalità aiutano a presentare informazioni dettagliate in modo visivamente accattivante

Integrazione con le attività: converti gli elementi direttamente dai tuoi documenti in attività eseguibili all'interno di ClickUp

Documenti personalizzabili e orientati al client: Progetta documenti professionali con pulsanti personalizzati e inviti all'azione chiari, perfetti per il materiale destinato ai client

Migliora l'elaborazione dei tuoi documenti con ClickUp

Se sei uno studente o un professionista che desidera integrare alcune forme di base nel proprio documento, Documenti Google è la soluzione giusta.

Ma se hai bisogno di forme più complesse, mappe mentali, collaborazione o attività eseguibili, ClickUp è un'alternativa più adatta.

Con il suo approccio completo, ClickUp può aiutarti a organizzare le tue esigenze di elaborazione testi e scarabocchi, tutto in un unico posto!

Colma il divario tra creatività ed esecuzione insieme al tuo team. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!