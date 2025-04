50+ prompt di immagini IA per creare immagini straordinarie

Immaginate questo: è notte fonda e siete in un circolo vizioso di schizzi, cancellazioni e ripensamenti. Provate una combinazione di colori, poi un'altra, modificate la composizione e l'immagine non sembra ancora quella giusta.

I generatori di immagini IA consentono agli artisti e a chi non ha competenze di design di creare immagini straordinarie semplicemente descrivendo i loro concetti a parole.

Tuttavia, proprio come altri strumenti di IA, le immagini dipendono dai prompt che vengono forniti. Dai ritratti realistici ai paesaggi astratti e sognanti, è possibile creare infinite immagini.

In questo blog esploreremo 50+ prompt di immagini IA per aiutarvi a dare vita alla vostra visione per diversi casi d'uso. 🎯

Ecco come creare immagini straordinarie con i prompt dell'IA:

Fornire istruzioni chiare agli strumenti di IA per generare immagini, da descrizioni semplici a dettagliate

Includere il tipo di immagine, il soggetto principale, la scena di sfondo, lo stile di composizione e altri dettagli

Siate specifici, trasmettete l'atmosfera, usate riferimenti artistici, perfezionate l'iterazione e sperimentate per creare immagini generate dall'IA

Potete creare immagini per design professionale, arte, cartoni animati, video, brochure di marketing, eventi e altro ancora!

Date priorità alle attività di ClickUp Tasks, fate brainstorming con le lavagne online, memorizzate i prompt in Documenti e collaborate tramite ClickUp Chattare per un feedback in tempo reale

**Che cosa sono i prompt delle immagini IA?

**Un prompt di immagine IA è un'istruzione o una descrizione chiara utilizzata per generare un'immagine visiva. Si tratta di una guida dettagliata per lo strumento IA, che delinea argomenti quali l'argomento, lo stile, l'illuminazione, la tavolozza dei colori e l'atmosfera

La qualità del prompt dipende dalla capacità di descrivere la propria visione. Un prompt chiaro e dettagliato riduce la confusione e porta a risultati migliori.

Elementi essenziali di un buon prompt

Un prompt efficace è chiaro, specifico e coinvolgente, in grado di fornire all'IA un contesto sufficiente per orientare la sua risposta, lasciando spazio alla creatività.

Deve delineare il formato o il risultato desiderato, che si tratti di un saggio, di un elenco o di una narrazione, e includere tutti i dettagli chiave che aiutano a formare la risposta.

Esploriamo alcuni suggerimenti per i prompt dell'IA. 👇

Tipo di immagine

Scegliete il tipo di immagine che desiderate: un modello 3D, un'illustrazione, una scena animata o anche uno schizzo disegnato a mano. È inoltre necessario specificare eventuali preferenze sullo stile visivo, ad esempio cartoonistico o iperrealistico.

Esempio: 'Crea un modello 3D iperrealistico di un'auto sportiva futuristica con curve slanciate e sottoilluminazione blu brillante.'

Argomento principale

Cancellare l'argomento chiave dell'immagine. Può trattarsi di un carattere, di un oggetto, di un animale o anche di una scena come un intervallo di montagne o lo skyline di una città. Siate il più specifici possibile; se necessario, potete descriverne la posa, l'aspetto o il ruolo nella scena.

Esempio: "Un personaggio di ispirazione cyberpunk in giacca di pelle, con braccia cibernetiche luminose, che si erge fiducioso sotto la pioggia"

📖 Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA per i progettisti

Scena di sfondo

Imposta l'ambiente per il soggetto. Che si tratti di una vivace strada cittadina, di una tranquilla foresta o di qualcosa di astratto, lo sfondo contribuisce a formare l'immagine.

Esempio: 'Un mercato vivace e futuristico con insegne olografiche, venditori robotici e folla vivace.'

Stile di composizione

Esprime il modo in cui si desidera che l'immagine sia disposta. Si tratta di un primo piano o di un grandangolo? Da fare un disegno pulito e minimalista o uno più dettagliato? Considerate la possibilità di includere elementi di atmosfera come ombre drammatiche o luci morbide e calde nelle vostre idee di prompt per l'IA.

Esempio:_'Un drammatico primo piano dell'occhio di un drago, che riflette la silhouette di un cavaliere che si avvicina con la spada alzata

🔍 Da fare? Secondo un sondaggio globale di Adobe, l'83% dei professionisti della creatività utilizza l'IA generativa nel proprio lavoro. Il 20% riferisce che i propri datori di lavoro o i clienti richiedono l'IA nei loro lavori. Ciò sottolinea la crescente aspettativa dei professionisti di incorporare l'IA nel loro processo di progettazione.

Dettagli aggiuntivi

Aggiungete dettagli unici ai prompt del generatore d'arte IA e date più carattere alla vostra immagine. Ad esempio, texture come la rugosità di un muro di pietra o la levigatezza di una superficie di vetro.

Si possono anche descrivere schemi di colori, l'energia della scena o persino influenze artistiche, come colori vibranti ispirati alla pop art o un aspetto morbido e sbiadito simile alle foto vintage.

Esempio:"Le piume della fenice dovrebbero brillare con le sfumature dell'arcobaleno e i suoi occhi dovrebbero brillare come lava fusa"

Perché padroneggiare i prompt delle immagini IA è importante

La padronanza dei prompt dell'IA consente di usufruire appieno del potenziale dei generatori di immagini, colmando il divario tra idee vaghe e immagini straordinarie. Vi permette di controllare lo stile, l'atmosfera e altri dettagli intricati per riunire la vostra visione artistica.

Ecco come questi prompt aiutano:

Maggiore creatività: Potete esplorare rapidamente un intervallo più ampio di concetti e stili per generare idee visive non convenzionali e sperimentali

Potete esplorare rapidamente un intervallo più ampio di concetti e stili per generare idee visive non convenzionali e sperimentali **Maggiore efficienza: gli strumenti di IA automatizzano e accelerano il processo di progettazione per flussi di lavoro agili come le campagne di marketing

**Miglioramento del processo decisionaleIngegneria prompt facilita un rapido feedback e approfondimenti visivi sulle scelte progettuali, consentendo alle parti interessate di valutare rapidamente diversi concetti

Efficacia dei costi: La creazione di immagini con prompt dell'IA riduce la dipendenza dalle risorse di progettazione grafica tradizionale, che possono essere costose e richiedere molto tempo

Leggi anche: 10 alternative a DALL-E per creare immagini IA

Esempi di prompt di immagini IA efficaci

Per creare opere d'arte uniche e stimolanti, il prompt giusto può fare la differenza. Esploriamo alcuni esempi di prompt artistici dell'IA per un ottimo prompt di immagini. Analizzeremo anche altri casi d'uso 💁

l. Arte

Ecco alcuni prompt di IA art efficaci per creare immagini straordinarie Arte generata dall'IA :

Creazione di storyboard: Generare pannelli di storyboard per [tipo di film], illustrando i momenti chiave come [descrizione della scena]. Concentratevi sulle ´[emozioni´] con uno stile che combini ´[stile visivo´] Illustrazioni editoriali: Creare un'illustrazione editoriale per [tipo di pubblicazione] su [argomento, ad esempio la salute mentale]. Usare [elementi artistici] per rappresentare visivamente [concetto]

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Art.png Prompt artistico dell'IA /$$$img/

via Diffusione stabile

Illustrazioni per libri per bambini: _Disegnare caratteri stravaganti per una storia per bambini sul [tema], con funzionalità/funzione di [dettagli]. Includere impostazioni come la posizione con uno stile coerente Arte surreale: _Generate immagini surreali che raffigurino [concetto] con [elementi chiave]. Usare un mix di ´[schemi di colore´] per creare un ´´umore´´ Arte astratta: Generare immagini surreali raffiguranti [concetto] con [elementi chiave]. Usare un mix di [schemi di colore] per creare un [stato d'animo] Arte sperimentale: Produrre un'opera sperimentale in cui ´[elemento´] si fonde con ´[moduli inaspettati´], in una fusione surreale ma armoniosa

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-7-1400x661.png ClickUp Brain : IA Image Prompts (prompt di immagini) /$$$img/

via ClickUp Brain

Arte paesaggistica: _Generare una rappresentazione in stile impressionista di un'ambientazione, con pennellate spesse e toni caldi per evocare un'emozione **Creare un ritratto stravagante del carattere, incorporando elementi surreali come lanterne galleggianti o compagni animali con espressioni simili a quelle umane Arte concettuale: Progettare un'opera concettuale che raffiguri un'idea, combinando elementi come l'architettura antica intrecciata con fili e schermi illuminati al neon

II. Disegni professionali

Ecco alcuni esempi di prompt IA per progetti professionali:

Layout di un sito web di e-commerce: Creare un layout [aggettivo] per un sito web di e-commerce che vende [categoria di prodotti]. La homepage deve presentare una grande immagine principale di [prodotto in evidenza] e includere una navigazione chiara con sezioni per [categorie specifiche]. Utilizzate una palette di colori moderna e assicuratevi che il layout sia facile da navigare, con particolare attenzione all'esperienza dell'utente Progettazione di una brochure aziendale:Progettare una brochure aziendale per [nome dell'azienda], un [tipo di settore]. La brochure deve includere sezioni per la panoramica dell'azienda, i servizi offerti e le testimonianze dei client. Utilizzate [palette di colori] e integrate [elementi visivi specifici]_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Professional-designs.jpg Design professionale /$$$img/

via Diffusione stabile

**Disegnare un logo massimalista per $$$a, un'industria. Il logo deve utilizzare lo stile dei font e includere un elemento grafico sottile che rifletta i valori dell'azienda. La tavolozza dei colori dovrebbe essere composta da ´[colori´] per un aspetto moderno e pulito_ Progettazione dell'interfaccia utente di un'app per dispositivi mobili: Disegnare un'interfaccia utente elegante e intuitiva per [nome dell'app], una [funzione dell'app]. L'app deve presentare una funzionalità/funzione di colore e includere schede, pulsanti e notifiche facili da navigare. La schermata iniziale deve mostrare le funzionalità/funzione chiave e l'app deve presentare elementi di design specifici **Creare un rendering 3D fotorealistico di [nome del prodotto], che mostri le sue funzionalità/funzione in [impostazione]. Il [prodotto] deve essere posizionato su una superficie liscia con riflessi leggeri. Il rendering deve mettere in evidenza le funzionalità/funzione specifiche, con un'illuminazione che enfatizzi le texture e i contorni del prodotto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/via-ClickUp-Brain-1400x659.png Prompt per le immagini IA /$$$img/

tramite generatore di immagini IA nelle lavagne online di ClickUp

Design della confezione del prodotto _Progettare una confezione elegante e moderna per [nome del prodotto]. Deve avere funzionalità/funzione di [materiale specifico] e una [tavolozza di colori]. Il logo del prodotto deve avere una tipografia minimalista; qualsiasi testo aggiuntivo deve essere in [font]. Il design deve trasmettere [attributi del marchio]

III. Fotografia

Ecco alcuni prompt di immagini IA per diversi tipi di fotografia:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Photography-1400x1400.jpg lucciola adobe /$$$img/

via Lucciola di Adobe

Blog/siti web di viaggio: Generate foto dell'impostazione del sole su [specifiche destinazioni di viaggio], catturando il caldo bagliore del crepuscolo. Includere [dettagli come strutture in rilievo o cieli colorati con sfumature di arancione, rosa e viola] Vetrina di prodotti Scattare una foto ad alta risoluzione di un prodotto posto su una superficie in un'impostazione da studio. Modellare la composizione con uno [stile di composizione] per enfatizzare le [funzionalità del prodotto], come ad esempio le [caratteristiche specifiche]_ Riviste di lifestyle:Generate foto di [ambiente domestico], pieno di luce naturale che passa attraverso [tipo di finestre]. Evidenziate ´[elementi chiave dell'arredamento´], con piccoli dettagli come ´[accenti decorativi´] **Creare immagini serene di persone che praticano ´´attività di benessere´´ in ´´posizione´´ durante ´´l'ora del giorno´´. Utilizzare una tavolozza di ´[toni specifici´] per evocare ´[sensazioni´]_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Lifestyle-product-use-1400x662.png ClickUp Brain /$$$img/

via ClickUp Lavagne online

Utilizzo di prodotti lifestyle: Cattura un'immagine di [persona, ad esempio un uomo, una donna o un bambino] che utilizza [tipo di prodotto] in una [posizione specifica, ad esempio cucina, soggiorno]. Mostrate loro [un'azione specifica, ad esempio gustare una tazza di caffè, usare il prodotto] con un'illuminazione morbida e naturale da una [fonte di luce, ad esempio una finestra, una lampada] Editoriale di moda: _Generare un servizio editoriale di alta moda con funzionalità/funzione di [tema] in [posizione]. Includere modelli acconciati con [elementi], in posa in [posizioni dinamiche]. Utilizzare un'illuminazione che enfatizzi l'atmosfera per mettere in evidenza le funzionalità/funzione chiave

IV. Cartoni animati e caricature

Ecco alcuni prompt di immagini IA per creare vignette e caricature:

**Creare caratteri unici per il tema della serie, incorporando funzionalità/funzione. Enfatizzare ´[tono specifico´] con uno ´stile´´ Caricature per promozioni: Progettare caricature umoristiche per [tipo di evento], con funzionalità/funzione di [espressioni esagerate, oggetti di scena chiave o impostazioni giocose] che si allineino al [tema] della campagna

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Cartoons-and-caricatures-1400x1400.jpg Cartoni animati e caricature /$$$img/

via Adobe Firefly

Souvenir personalizzati: Generare caricature di ´[individui specifici´], catturando ´[dettagli chiave´] che riflettono le loro ´[esperienze o personalità´] Murales d'arte pubblica: Progettare un concetto di murale vivace che celebri il ´tema´, incorporando ´elementi chiave´. Assicurarsi che il progetto trasmetta ´[messaggi specifici´] in uno ´[stile´]

🔍 Lo sapevate? La dimensione del mercato globale dei generatori di immagini IA è proiettata a crescere fino a 917.448 mila dollari nei prossimi cinque anni .

V. Design dei video

Ecco alcuni prompt di immagini IA per la progettazione di videogiochi:

Schemi di colore e temi: _Sviluppare una tavolozza di colori per [tipo di gioco], con funzionalità/funzioni specifiche che evochino [emozioni]. Assicurarsi che la tavolozza sia complementare a [elementi chiave] **Creare il design dei personaggi in un'impostazione di gioco. Concentratevi su [dettagli] che riflettano i loro [ruoli] Concetti di ambiente: _Generare immagini di [posizione specifica], mettendo in evidenza [dettagli]. Usare le ´illuminazione´ per migliorare il ´tono´ dell'ambiente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Video-game-design-1400x660.png Progettazione di video: IA Image Prompts /$$$img/

via ClickUp Lavagne online

Materiale promozionale del gioco: _Progettare un'immagine banner per [tipo di gioco] con funzionalità/funzione di [carattere o scena principale]. Includere [dettagli] per catturare l'attenzione e mettere in evidenza i [punti di vendita unici] del gioco

VI. Marchio e identità

Ecco alcuni prompt dell'IA da utilizzare per le immagini relative al marchio e all'identità:

**Creare materiale visivo di branding, come schede aziendali e carta intestata, utilizzando il logo e la combinazione di colori del marchio. Assicuratevi che tutto sia coerente e rifletta l'identità del marchio, con elementi come [ad esempio, linee pulite, font professionali]_ Design del packaging: Progettare concetti di packaging per [tipo di prodotto], utilizzando materiali ecologici come [ad esempio, carta riciclata, plastica biodegradabile] ed elementi di design moderno che riflettano lo [stile del marchio] **Creare mockup di prodotti di marca, come magliette o tazze con il logo del marchio, per mostrare l'aspetto dei prodotti nella vita reale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Branding-and-identity.jpg Marchio e identità /$$$img/

via Diffusione stabile

Progettazione di uno stand per eventi Progettare le immagini di uno stand per eventi con funzionalità/funzione di [nome del marchio]. Includere banner, configurazioni di espositori ed elementi come [ad esempio, oggetti di scena brandizzati] per rappresentare il marchio in modo efficace

VII. Tipografia e design grafico

Ecco alcuni prompt che vi aiuteranno utilizzare l'IA per la progettazione grafica e la tipografia:

Layout tipografici sperimentali: Creare un design tipografico audace e futuristico con funzionalità/funzione di lettere sovradimensionate e sovrapposte in $$$a]. Integrare motivi geometrici e forme astratte come complementi visivi, garantendo un flusso dinamico degli elementi del testo Illustrazioni integrate nel testo Progettare un pezzo tipografico in cui i moduli delle lettere fanno parte di un'illustrazione, come ad esempio [tema di esempio]. Utilizzate [stile specifico] per unire senza soluzione di continuità testo e immagini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Typography-and-graphic-design-1400x668.png Tipografia e design grafico /$$$img/

via ClickUp Lavagne online

Design del manifesto: Generate un manifesto di design grafico incentrato su una tipografia pulita e su uno spazio negativo audace. Utilizzate uno stile di font semplice con [palette di colori specifici] per enfatizzare la chiarezza e l'impatto Disegni tipografici: Disegnate un motivo ripetuto fatto interamente di tipografia, in cui le lettere sono distorte, ruotate o astratte in motivi decorativi. Scegliere ´[tema$$a] e una tavolozza di colori armoniosa per un design coeso_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Adobe-Firefly--1400x1400.jpg Prompt per le immagini IA /$$$img/

via Adobe Firefly

Fusione di tipografia e fotografia: Progettare un'immagine in cui la tipografia è integrata in una fotografia, come ad esempio le parole che formano un modulo $$$a o un oggetto. Assicuratevi che le lettere imitino la texture e l'illuminazione della foto per ottenere una fusione perfetta

VIII. Immagini di marketing

Ecco alcuni prompt di immagini IA per il marketing:

Stile infografica per i social media: Creare un'infografica di colore che metta in evidenza i vantaggi di [servizio/prodotto]. Utilizzate icone come [icone di esempio] e un breve testo per renderla visivamente accattivante e facile da capire **Creare un grafico con un conto alla rovescia per l'imminente vendita di un prodotto. Utilizzate elementi dinamici come orologi o timer, accompagnati da frasi come "[nome della vendita commerciale]" o "[dettagli del conto alla rovescia]" per creare attesa_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Marketing-visuals-1400x666.png Immagini di marketing /$$$img/

via ClickUp Lavagne online

Immagine di intestazione per l'email marketing: Progetta un'intestazione pulita e accattivante per la tua newsletter, con funzionalità/funzione di $$$a], con il tuo logo su un lato e uno sfondo semplice di [colore/texture] **Creare un banner per la campagna email di [prodotto] per promuovere lo sconto su [prodotto/servizio]. Utilizzate una tipografia audace con enfasi sulla percentuale di sconto e colori vivaci per attirare l'attenzione_ Pulsante per la call-to-action: Progettate un pulsante luminoso e che attiri l'attenzione per la call-to-action. Il testo deve recitare "[frase d'azione]" in grassetto e con colori vivaci per incoraggiare i clic

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Stable-Diffusion-.png IA Immagine prompt /$$$img/

via Diffusione stabile

**Visuali per la pagina di destinazione di [nome del sito web] che evidenziano le funzionalità/funzione chiave di [prodotto/servizio]. Utilizzate icone e testi brevi come "[funzionalità 1], [funzionalità 2], [funzionalità 3]" per mantenerli semplici e d'impatto_ Illustrazioni personalizzate: Sviluppare illustrazioni uniche per [nome del sito web] che rappresentino [i valori fondamentali del vostro marchio], su sfondi pertinenti che si adattino al messaggio, come [ad esempio, skyline di città, motivi ispirati alla natura] Immagine pubblicitaria: _Progettare un'inserzione pubblicitaria con funzionalità/funzione [tipo di prodotto] su uno sfondo pulito. Utilizzate testi in grassetto come "[benefici chiave del prodotto]" e colori accattivanti come [arancione brillante, blu, ecc Miniatura del video: _Generate una miniatura accattivante per il vostro annuncio video su [servizio/prodotto]. Utilizzate immagini accattivanti, come ad esempio un prodotto in azione, un testo animato, e sovrapposizioni di testo per catturare l'attenzione Volantino promozionale: Crea un volantino attraente che promuova il tuo evento o la tua vendita. Includete immagini di [prodotti in funzionalità/funzione] e tutti i dettagli chiave dell'evento, come [data dell'evento, posizione], in un formato chiaro e di facile lettura **Creare un'infografica che riepiloghi/riassuma i risultati chiave di un caso di studio su [argomento o prodotto], rendendolo facile da digerire visivamente_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/White-paper-visuals-1400x665.png IA Image Prompts /$$$img/

via ClickUp Lavagne online

Immagini per un white paper: disegnare la grafica per un whitepaper su $$$a], scomponendo idee complesse in elementi semplici e visivi per migliorare la comprensione_

IX. Marketing per eventi

Ecco alcuni prompt del generatore di immagini IA per il marketing degli eventi:

Banner per conferenze:Disegnare immagini per i banner delle conferenze, promuovendo le sessioni su argomenti correlati al ´[settore o all'argomento trattato´] in modo che si distinguano Grafica dell'invito all'evento: Crea una grafica per l'invito all'evento che mostri chiaramente la data, l'ora, la posizione e i dettagli per l'RSVP con un design attraente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Event-marketing-1400x1400.jpg Marketing per eventi: prompt di immagini IA /$$$img/

via Adobe Firefly

Segnaletica di riconoscimento degli sponsor: Progettare una segnaletica che riconosca gli sponsor dell'evento, incorporando i loro loghi ed elementi di branding in un layout pulito e professionale Progettazione del fondale della cabina fotografica: Creare un fondale divertente per la cabina fotografica del vostro evento, incorporando il tema dell'evento e lasciando spazio al vostro logo Grafica riepilogativa post-evento: Progettare una grafica che riepiloghi i punti salienti dell'evento, comprese le citazioni chiave, gli approfondimenti dei relatori e le testimonianze dei partecipanti

🔍 **Da fare? 71% delle immagini condivise sui social media sono generate dall'IA negli Stati Uniti. La cifra per il Canada e l'APAC è più alta, raggiungendo il 77%, mentre l'Europa è al 68%.

Come scrivere un prompt di immagini IA e strumenti di IA per la creazione di prompt di immagini

Prima di capire come scrivere un prompt di immagini per l'IA, familiarizziamo con Strumenti di IA per la creazione di immagini .

Eccone alcuni che potete utilizzare:

DALL.E 3: Integrato con ChatGPT, offre un'esperienza senza soluzione di continuità per la creazione e la generazione di prompt

Integrato con ChatGPT, offre un'esperienza senza soluzione di continuità per la creazione e la generazione di prompt Midjourney: Rinomato per i suoi risultati artistici, Midjourney genera immagini che spesso assomigliano a illustrazioni professionali e arte concettuale

Rinomato per i suoi risultati artistici, Midjourney genera immagini che spesso assomigliano a illustrazioni professionali e arte concettuale Stable Diffusion: Adatto a sviluppatori e autori per la sua flessibilità e personalizzazione, è uno strumento di IA open-source utilizzato per la messa a punto

Adatto a sviluppatori e autori per la sua flessibilità e personalizzazione, è uno strumento di IA open-source utilizzato per la messa a punto Adobe Firefly: Integrato nella Adobe Creative Suite, Firefly è ideale per i marketer e i designer che lavorano su contenuti raffinati

Gli strumenti giusti semplificano questo processo, rendendo la creazione di prompt più intuitiva ed efficiente. Strumenti di ingegneria prompt come ChatGPT possono aiutarvi a perfezionare e a fare brainstorming di prompt creativi, mentre piattaforme come Canva modificano i concetti generati.

Ma c'è qualcosa di meglio là fuori. ClickUp , l'app per il lavoro, consente di generare prompt unici basati su parametri definiti dall'utente, come lo stile artistico, il tema e le preferenze di colore.

ClickUp Brain

L'assistente IA integrato, ClickUp Brain utilizza l'apprendimento automatico per analizzare vasti database di arte e tendenze e scrivere prompt che stimolano la vostra creatività.

ClickUp Brain è una funzionalità innovativa basata sull'IA che ridefinisce il modo in cui i team gestiscono i progetti.

Oltre a semplificare i flussi di lavoro, è una vera e propria centrale creativa che consente agli utenti di generare immagini su richiesta. Da fare è solo aprire il sito di ClickUp Brain Lavagne online ClickUp e aggiungere un prompt descrittivo. Questo aiuta la comunicazione visiva e le sessioni di brainstorming, facilitando la realizzazione dei concetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/generate-AI-art-with-ClickUp-Brain-1400x660.png Aggiungere un breve prompt descrittivo per generare arte IA con ClickUp Brain /$$$img/

Aggiungere un breve prompt descrittivo per generare arte AI con ClickUp Whiteboards

Inoltre, vi assiste nella creazione di prompt precisi ed efficaci per ottenere i risultati desiderati. Questa funzionalità/funzione è particolarmente preziosa per coloro che hanno difficoltà a tradurre idee astratte in descrizioni attuabili.

ClickUp offre anche funzionalità di gestione delle attività e dei progetti. Fornisce tutto ciò di cui ha bisogno il vostro flusso di lavoro di progettazione, da modelli di brainstorming a strumenti di collaborazione efficaci.

Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzione che potrete utilizzare per le vostre esigenze artistiche e grafiche. 📃

Attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Tasks-1.png Semplificate il vostro flusso di lavoro di progettazione con le attività di ClickUp /$$$img/

Semplificate il vostro flusso di lavoro di progettazione con le attività di ClickUp Attività di ClickUp semplificano il flusso di lavoro creativo, consentendovi di creare immagini accattivanti e di rimanere organizzati. Suddividete la vostra sequenza di progetti in attività più piccole e gestibili.

Ogni attività contiene dettagli come le descrizioni dei progetti, le scadenze e i livelli di priorità, per aiutarvi a non perdere la rotta.

Per istanza, durante il brainstorming di immagini generate dall'IA, è possibile creare attività per elencare concetti per stili specifici, come tipografia, arte concettuale o design grafico. Aggiungete priorità chiare per affrontare prima i progetti più urgenti.

Leggi anche: Esempi essenziali di prompt di metà percorso per artisti e designer

Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Whiteboards-1.gif Mappate visivamente i progetti e collaborate con il vostro team in tempo reale con le lavagne online di ClickUp: IA Image Prompts /$$$img/

Mappare visivamente i progetti e collaborare con il team in tempo reale con le lavagne online di ClickUp Lavagne online di ClickUp sono un ottimo modo per creare una Bacheca delle idee /IA, fare brainstorming e pianificare le idee di $$$a, offrendo un ambiente di team dinamico e collaborativo. È possibile mappare visivamente i propri pensieri utilizzando vari strumenti creativi come note adesive, mappe mentali e diagrammi di flusso per organizzare e perfezionare le idee.

Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, più membri del team possono aggiungere e modificare le idee simultaneamente, lasciare commenti ed espandere i suggerimenti degli altri. In questo modo si garantisce che tutti gli input vengano catturati in modo efficiente.

Per istanza, se state pianificando una serie di opere d'arte surreali, potete creare sezioni per temi come "paesaggi da sogno", "ibridi natura-tecnologia" e "figure astratte"

🧠 Fatto divertente: L'opera d'arte dell'IA più costosa è stata venduta a 432.000 dollari . Si chiama Portrait of Edmond de Belamy e mostra il ritratto di una persona immaginaria creato da un'IA chiamata Generative Adversarial Network. L'opera è stata impostata dai membri del collettivo artistico francese "Obvious Art"

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-5.gif Creazione di un database centralizzato di prompt di immagini IA all'interno di ClickUp AI Documenti /$$$img/

Creazione di un database centralizzato di prompt di immagini IA all'interno di ClickUp AI Docs Documenti di ClickUp è uno strumento eccellente per la creazione e la memorizzazione di un repository centralizzato di Prompt per l'arte dell'IA per organizzare e accedere alle vostre idee creative in un unico luogo.

I team possono collaborare senza problemi, creando, modificando e perfezionando i prompt per varie attività artistiche e di design.

I prompt possono essere organizzati in pagine, cartelle o spazi annidati in base a categorie, come "Creazione di arte IA", "Fotografia di prodotti" o "Grafica per i social media ". Inoltre, si connette perfettamente con Tasks e Whiteboards per mantenere tutte le informazioni centralizzate.

Leggi anche: 11 migliori alternative e concorrenti di Midjourney per la generazione di immagini IA

ClickUp Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-2-1400x932.png Ottenete il feedback del team e ideate le modifiche con il vostro team con ClickUp Chat /$$$img/

Ottenere il feedback del team e ideare le modifiche con il proprio team con ClickUp Chattare ClickUp Chattare offre solidi strumenti di collaborazione per favorire la comunicazione e il feedback del team in tempo reale. È possibile utilizzare la chat per discutere idee, condividere intuizioni o criticare il lavoro degli altri quando si lavora a progetti artistici.

È anche possibile impostare canali dedicati a progetti specifici o integrarli con le attività e i documenti, consentendo a tutti di partecipare alle discussioni e di avere accesso diretto ai prompt e alle risorse pertinenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Assign-Comments.png Utilizzate ClickUp Assign Comments per taggare specifici stakeholder per ottenere un feedback: prompt di immagini IA /$$$img/

Utilizzare ClickUp Assign Comments per taggare specifici stakeholder per un feedback

Altro, ClickUp Assegnazione Commenti migliora il processo di feedback, trasformando i commenti in attività da svolgere. **Ad istanza, durante la revisione di un progetto, è possibile taggare direttamente il designer per una modifica del layout

Il sistema invierà istantaneamente un avviso per cancellare le responsabilità.

Best Practices e suggerimenti per perfezionare i prompt

La creazione di prompt efficaci per la generazione di immagini IA è fondamentale per ottenere i risultati visivi desiderati.

Ecco alcune strategie chiave per migliorare i prompt:

**Gli aggettivi sono un ottimo modo per trasmettere l'atmosfera o l'estetica desiderata. Se state cercando un'atmosfera moderna e pulita, potreste specificare: 'Create un design minimalista con linee nette e una tavolozza di colori neutri'

Riferimenti artistici: Fate riferimento ad artisti o movimenti famosi. Ad esempio, chiedete "un'immagine impressionista" o "che ricordi il lavoro astratto di Picasso"

Fate riferimento ad artisti o movimenti famosi. Ad esempio, chiedete "un'immagine impressionista" o "che ricordi il lavoro astratto di Picasso" **Un buon prompt deve essere dettagliato ma non deve sovraccaricare il generatore di immagini. Per concetti semplici, 5-7 parole funzionano bene, mentre prompt complessi potrebbero richiedere un po' più di spiegazioni

**Se l'IA non cattura la vostra visione al primo tentativo, modificate il prompt e fate un altro tentativo. Piccole modifiche possono fare una grande differenza e tenere un registro degli esiti positivi dei prompt aiuta a migliorare i risultati futuri

**Provate a modificare gli aggettivi o ad aggiungere nuovi elementi per esplorare diversi risultati. Sperimentare con frasi o dettagli diversi aiuta a scoprire nuove interpretazioni visive e ad avvicinarsi al risultato perfetto

Trasforma le tue idee in immagini straordinarie con ClickUp

Con oltre 50 prompt di immagini IA nel vostro kit di strumenti da questo blog post, le possibilità di creare immagini straordinarie sono infinite. Dalla fotografia di prodotto ai post coinvolgenti per i social media, l'IA può portare il vostro processo creativo a nuovi livelli.

Ma mentre l'IA fornisce un'ispirazione infinita, mantenere i progetti creativi organizzati e in linea con i tempi è la chiave dell'esito positivo. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp organizza le attività di ClickUp, imposta le scadenze e collabora senza sforzo, assicurando che le vostre idee non rimangano solo concetti ma prendano vita nel modo più efficiente possibile.

Volete migliorare le vostre immagini e i vostri progetti artistici generati dall'IA? Iscriversi a ClickUp gratis oggi stesso! ✅