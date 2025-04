Come migliorare l'esperienza delle persone per migliorare la cultura dell'ambiente di lavoro

Volete raggiungere gli obiettivi aziendali, ma è possibile farlo senza le persone?

La risposta è un secco no!

I dipendenti impegnati costruiscono un'organizzazione fiorente. 41% dei dipendenti lascia le organizzazioni, citando problemi di cultura aziendale e mancanza di sviluppo professionale.

Statistiche come queste mettono in luce una verità cruciale: investire in strategie di benessere per i dipendenti non è solo vantaggioso, è essenziale.

In questo post esploreremo le strategie per migliorare l'esperienza delle persone (px) sul posto di lavoro, migliorare le valutazioni dei dipendenti e mantenere le promesse di un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.

⏰ Riassunto di 60 secondi

**Incoraggiare una cultura positiva: creare un ambiente di lavoro di supporto, inclusivo e coinvolgente

L'esperienza delle persone (PX) riguarda il modo in cui i dipendenti si sentono. L'obiettivo è farli sentire benvenuti, felici e ascoltati

riguarda il modo in cui i dipendenti si sentono. L'obiettivo è farli sentire benvenuti, felici e ascoltati Una forte PX porta a: Minore turnover, migliori assunzioni, maggiore coinvolgimento, migliore esperienza del cliente, innovazione

Minore turnover, migliori assunzioni, maggiore coinvolgimento, migliore esperienza del cliente, innovazione 7 pilastri della strategia PX: Comprensione della forza lavoro, allineamento culturale, coinvolgimento della leadership, personalizzazione, meccanismi di feedback, apprendimento e sviluppo, iniziative di benessere

Comprensione della forza lavoro, allineamento culturale, coinvolgimento della leadership, personalizzazione, meccanismi di feedback, apprendimento e sviluppo, iniziative di benessere Misurare la PX: Utilizzare sondaggi, analizzare il feedback sulle prestazioni, monitorare la retention e il turnover

Utilizzare sondaggi, analizzare il feedback sulle prestazioni, monitorare la retention e il turnover Affrontare le sfide: Ambiente di lavoro ostile, dipendenti sottovalutati e lavoro da remoto

Ambiente di lavoro ostile, dipendenti sottovalutati e lavoro da remoto Utilizzare la tecnologia: Utilizzare software HR come ClickUp per snellire i processi, automatizzare le attività e monitorare i dati dei dipendenti

Utilizzare software HR come ClickUp per snellire i processi, automatizzare le attività e monitorare i dati dei dipendenti Privilegiare il feedback: Implementare cicli di feedback regolari e agire in base alle intuizioni

Comprendere l'esperienza delle persone

Supponiamo che siate appena entrati in un nuovo team di marketing. L'esperienza delle persone riguarda le sensazioni che si provano durante il periodo trascorso in quel gruppo, non solo per quanto riguarda il piano delle campagne, ma anche il modo in cui il team leader vi tratta, la cordialità dei colleghi e persino i tempi registrati per il log-in e il log-out.

Si tratta di:

Sentirsi benvenuti: Il team riconosce i vostri risultati e ciò che portate in tabella?

Il team riconosce i vostri risultati e ciò che portate in tabella? da fare: Sentirsi felici: Vi piace fare sessioni di brainstorming e passare del tempo con tutti?

Vi piace fare sessioni di brainstorming e passare del tempo con tutti? Sentirsi ascoltati: Se vi sentite a disagio o bloccati, qualcuno lo nota e vi aiuta?

Quando tutto va bene, si vuole rimanere nel team, impegnarsi di più e divertirsi. Ma se le cose si sentono ingiuste o solitarie, si potrebbe voler lasciare il gruppo.

Differenze tra esperienza delle persone ed esperienza dei dipendenti

Rimaniamo sull'esempio del team di marketing. L'esperienza del dipendente è l'insieme di tutti i passaggi e i momenti vissuti da un membro del team. Si tratta del vostro viaggio all'interno di un'organizzazione. Le aziende cercano di impostare questo viaggio in modo da rendere più fluida e migliore l'esperienza di lavoro per loro.

Questo viaggio comprende:

L'ingresso nel team: Il modo in cui si viene accolti nell'ambiente di lavoro

Il modo in cui si viene accolti nell'ambiente di lavoro Impegnarsi con il team: come viene organizzato il programma per aiutarvi a migliorare e a concentrarvi sulla crescita personale

come viene organizzato il programma per aiutarvi a migliorare e a concentrarvi sulla crescita personale Progettazione: Cosa succede quando si smette di lavorare: da fare in modo che la transizione sia facile?

L'esperienza del dipendente si concentra su passaggi specifici del ciclo di vita del lavoro, verificando se tutto è ben organizzato. Si tratta più che altro di semplificare il processo, mentre l'esperienza delle persone riguarda il modo in cui tutti questi momenti vi fanno sentire.

Ecco una tabella per facilitare il confronto:

Esperienza delle persone (px) Esperienza del dipendente Si concentra sulle emozioni, le relazioni e l'esperienza complessiva: come i dipendenti percepiscono l'ambiente di lavoro, lo scopo e le connessioni con gli altri. Si concentra sui processi e sui sistemi, compresi i punti di contatto specifici come l'assunzione, l'inserimento e l'uscita dall'organizzazione. Teams ha sentito di appartenere al team? Il team del supporto e della motivazione? Da fare: il team leader ha organizzato le riunioni con largo anticipo? Tutti i punti di vista sono stati ascoltati? Obiettivi: Creare un senso di appartenenza, felicità e fiducia. Obiettivo: rendere il viaggio di ogni dipendente scorrevole, efficiente e coerente.

**In parole povere, l'esperienza dei dipendenti è il "cosa" del viaggio sul posto di lavoro e l'esperienza delle persone è il "come ci si sente" a far parte di quel viaggio

Vantaggi di una forte esperienza delle persone

Se vogliamo tirare fuori il meglio dalle persone, anche noi dobbiamo seminare semi di incoraggiamento

Joel Osteen, pastore e televangelista americano

Quando le organizzazioni incoraggiano le loro persone, aumentano l'impegno, il morale e la produttività, ingredienti chiave per un coinvolgimento positivo dei dipendenti.

Piccoli gesti come l'organizzazione di programmi di apprendimento e di sviluppo o di attività di coinvolgimento dei dipendenti possono contribuire al loro benessere olistico, contribuendo alla reputazione della vostra organizzazione.

Ecco cinque vantaggi tangibili dell'investimento nei programmi di benessere dei dipendenti:

Riduzione del tasso di turnover: Dare priorità all'esperienza delle persone significa ridurre il turnover e risparmiare sui costi associati all'assunzione e alla formazione di nuovo personale.

👀 Lo sapevate? Le aziende possono impiegare fino a sei mesi o più per raggiungere il pareggio sull'investimento in una nuova assunzione.

**Prima di candidarvi, fate ricerche sulle aziende e confrontatevi con gli ex dipendenti: la qualità della cultura aziendale è direttamente proporzionale alle candidature che riceverete

Coinvolgimento maggiore: Date valore ai vostri dipendenti, fate del loro sviluppo professionale una priorità e inizieranno a contribuire attivamente alla crescita aziendale

Date valore ai vostri dipendenti, fate del loro sviluppo professionale una priorità e inizieranno a contribuire attivamente alla crescita aziendale **Miglioramento dell'esperienza dei clienti: i dipendenti soddisfatti sono sufficientemente interessati ai prodotti e ai servizi dell'azienda da offrire esperienze personalizzate e contribuire alla soddisfazione dei clienti

Sondaggi positivi per i dipendenti: Promettere e offrire un'esperienza positiva alle persone (px) si rifletterà nei sondaggi interni all'azienda, attirando i migliori talenti

Promettere e offrire un'esperienza positiva alle persone (px) si rifletterà nei sondaggi interni all'azienda, attirando i migliori talenti Mentalità innovativa: I dipendenti felici pensano fuori dagli schemi, provano nuovi approcci e si spingono oltre i limiti. Questo è essenziale per lo sviluppo di nuovi servizi/prodotti e per l'aggiornamento professionale in un mercato competitivo

Questi vantaggi non vi sembrano brillanti per migliorare la vostra organizzazione? Continuate a leggere per avere un piano PX strutturato e dettagliato per il prossimo trimestre Obiettivi delle risorse umane .

Strategie per l'esperienza delle persone

🧠 Fatto divertente: Le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti possono aumentare la redditività del 23% .

Questo aumento è una semplice correlazione tra esperienza dei dipendenti e coinvolgimento. Più i dipendenti sono felici ed entusiasti della vostra azienda, migliore sarà la loro esperienza di lavoro.

Considera Spotify la famosa piattaforma musicale iper-personalizzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-217-1400x568.png Spotify /$$$img/

via Spotify Spotify ha costruito la sua strategia di esperienza delle persone incoraggiando una cultura di crescita che enfatizza l'avanzamento continuo, lo sviluppo e la crescita di carriera.

Il Manifesto della band di Spotify delinea l'impegno dell'azienda a imparare dai fallimenti, ad accettare le sfide e a incoraggiare i dipendenti a correre rischi.

Il personale si fa carico della gestione delle proprie prestazioni creando un piano di sviluppo personale che delinea le proprie aspirazioni e i passaggi da compiere. I manager rivedono questi piani, li aggiornano regolarmente e aiutano i singoli a salire di livello.

per supportare la crescita di carriera, Spotify offre ai dipendenti l'opportunità di esplorare nuovi ruoli all'interno dell'azienda attraverso Echo, un mercato interno di talenti alimentato dall'IA .

Pertanto, l'approccio di Spotify basato sulla mentalità della crescita dimostra come la gestione delle performance e la mobilità delle carriere possano essere integrate in una strategia di people experience, creando una cultura in cui i dipendenti si sentano motivati, valorizzati e supportati nel raggiungimento del loro pieno potenziale.

Anche voi potete progettare una strategia come Spotify e molti altri marchi di esito positivo. Basta adattare o modificare questi sette pilastri per creare una strategia efficace di employee experience per migliorare la soddisfazione lavorativa dei vostri dipendenti e le performance aziendali.

1. Comprendere la propria forza lavoro

Conoscere chi lavora per voi è necessario per creare una strategia di people experience (px). Si può iniziare con una comprensione profonda e sfumata della propria forza lavoro per conoscere il sentiment dei dipendenti.

Questo va oltre i dati demografici e comporta:

Condurre sondaggi e valutazioni complete per identificare le sfide generali e personali

Creazione di personas dettagliate dei dipendenti per valutare la loro compatibilità con la cultura organizzativa

Mappare i viaggi dei dipendenti e identificare i punti di contatto chiave e i momenti critici

Riconoscere le diverse esigenze, motivazioni e aspettative dei singoli dipendenti per personalizzare le esperienze

Consiglio: Utilizzate il feedback ricevuto nei sondaggi per le personas dei dipendenti e create profili fittizi simili alle caratteristiche, ai comportamenti, alle motivazioni, ecc. dei dipendenti esistenti. Da fare, graficizzate i viaggi fittizi dei dipendenti di queste personas e confrontateli con i dati esistenti.

2. Allineamento culturale

La cultura organizzativa e l'allineamento dei dipendenti sono fondamentali per una collaborazione a lungo termine. Mettono in connessione i compagni di squadra, guidano il comportamento, stabiliscono aspettative realistiche e aumentano la soddisfazione sul lavoro.

Una solida strategia di people experience (px) deve:

Definire e comunicare con chiarezza i valori fondamentali dell'organizzazione e la percezione del marchio

Garantire che le politiche interne riflettano questi valori

Creare opportunità per i dipendenti di vivere e respirare i principi culturali dell'organizzazione

Incoraggiare un ambiente inclusivo che celebri la diversità e promuova l'appartenenza

L'allineamento culturale fa sì che i dipendenti si sentano connessi a qualcosa di più grande del loro ruolo, aumentando la fedeltà e formando allegati emotivi. Ciò contribuisce ulteriormente all'esito positivo dell'organizzazione.

3. Coinvolgimento della leadership

Le organizzazioni possono creare una cultura in cui i dipendenti si sentano sicuri rendendo i leader partecipanti attivi e sostenitori delle esperienze delle persone. Un forte coinvolgimento della leadership assicura inoltre che queste iniziative non siano solo politiche sulla carta, ma pratiche serie incorporate nell'organizzazione.

I responsabili delle risorse umane e aziendali dovrebbero iniziare con quanto segue:

Modellare i comportamenti organizzativi desiderati: se l'innovazione ha un valore, devono mostrare apertura alle nuove idee e disponibilità a correre rischi

Destinare risorse e budget significativi ai programmi di esperienza delle persone

Concentrarsi sull'ascolto empatico al di là della comunicazione tradizionale

Discutere e stabilire le prioritàle metriche di coinvolgimento dei dipendenti nei forum e nelle riunioni di riesame

Un impegno genuino da parte della leadership, a prescindere dallo stato occupazionale, segnala una cultura del lavoro accogliente e inclusiva.

Studio di caso: La trasformazione di Microsoft sotto la guida di Satya Nadella

Sotto la guida di Satya Nadella, Microsoft ha subito un significativo cambiamento culturale, abbracciando una "mentalità di crescita" Nadella ha modellato i comportamenti desiderati incoraggiando l'apertura all'innovazione e l'assunzione di rischi, in particolare attraverso l'adozione del cloud computing (Azure) e acquisizioni come LinkedIn e GitHub.

La partecipazione attiva di Nadella nel promuovere l'innovazione e l'empatia si è estesa anche ai dipendenti. Ha enfatizzato la sicurezza psicologica, in cui i dipendenti si sentono sicuri di proporre idee audaci senza paura di fallire. I leader dovevano rispecchiare questo atteggiamento supportando la sperimentazione, anche se alcune iniziative non avevano successo immediato.

Questa adesione non si è fermata alle parole: è diventata parte della pratica, con i leader che si impegnano regolarmente in cicli di feedback, celebrano le idee innovative e danno priorità alle esperienze dei dipendenti.

4. Approcci personalizzati

L'era delle esperienze dei dipendenti a dimensione unica è finita. Le strategie moderne enfatizzano la personalizzazione attraverso:

Modalità di lavoro flessibili come settimane lavorative compresse, impostazioni di lavoro da remoto o orari differenti

🧠 Fatto divertente: Uno dei vantaggi di lavorare in ClickUp sono gli ambienti di lavoro da remoto e ibridi. Il nostro team è distribuito in tutto il mondo, dalla sede centrale di San Diego negli Stati Uniti all'Irlanda, al Regno Unito, all'Australia, all'India, alle Filippine e altro ancora.

Percorsi personalizzati di apprendimento e sviluppo, come l'analisi dei gap di competenze e la formazione mirata

Piani di avanzamento di carriera personalizzati, come programmi di mobilità interna o esposizione interfunzionale

Programmi di riconoscimento e ricompensa totale su misura, come l'iscrizione a un fitness club o la definizione di bonus di performance individuali

Tecnologia che supporta percorsi personalizzati per i dipendenti, come meccanismi di feedback continuo, monitoraggio degli stati o raccomandazioni di apprendimento personalizzate

L'iper-personalizzazione consente ai dipendenti di sentirsi a proprio agio e dimostra che l'organizzazione li considera e valorizza come individui unici, non solo come risorse.

5. Meccanismi di feedback

Un feedback continuo, trasparente e attuabile è essenziale per l'esito positivo dell'organizzazione e per la soddisfazione dei dipendenti.

Da fare:

Implementare sondaggi periodici

Creare più canali per la raccolta dei feedback dei dipendenti

Sviluppare processi trasparenti per agire sui feedback

Usare analisi avanzate per capire il sentiment e le tendenze

Chiudere il ciclo di feedback comunicando le azioni intraprese

L'avanzamento continuo è un motivo interessante per contribuire a un'organizzazione.

6. Apprendimento e sviluppo

L'investimento nella crescita dei dipendenti è una componente critica dell'esperienza delle persone.

Si comincia con lo sviluppo di programmi completi di sviluppo delle competenze che forniscano ai dipendenti gli strumenti per eccellere nei loro ruoli e adattarsi ai cambiamenti del settore. L'offerta di opportunità di mentorship e coaching aggiunge un tocco personale, favorendo relazioni individuali in cui i dipendenti possono ottenere preziose intuizioni e indicazioni dai colleghi più esperti.

Supportare l'apprendimento continuo attraverso piattaforme digitali, come corsi di e-learning, certificazioni e workshop virtuali, garantisce ai dipendenti la flessibilità necessaria per aggiornarsi secondo i propri ritmi. Inoltre, la creazione di esperienze di apprendimento interfunzionali e interdipartimentali incoraggia la collaborazione, amplia le prospettive e aiuta i dipendenti a capire come i loro contributi si allineano agli obiettivi organizzativi più ampi.

💡Pro Tip: Gamificate i vostri programmi di apprendimento e sviluppo per renderli più coinvolgenti e divertenti. Utilizzate quiz, sfide e premi per motivare i dipendenti a partecipare e imparare.

7. Iniziative per il benessere

C'è una grande differenza tra promettere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e mantenerlo. La maggior parte delle aziende fa la prima e si dimentica di attuarla.

La serie di ricerche sulla salute mentale dei dipendenti dell'SHRM ha pubblicato una reportistica che mostra che il 44% dei 1.405 dipendenti statunitensi sottoposti a sondaggio si sente esaurito sul lavoro, il 45% si sente "svuotato emotivamente" e il 51% finisce la giornata sentendosi "esaurito"

Ecco perché il benessere olistico sta diventando una preoccupazione nelle moderne strategie di lavoro.

Seguite questo approccio:

Creare programmi completi di supporto alla salute mentale

Supportare le iniziative per il benessere fisico

Assistere le risorse per il benessere finanziario

Incoraggiare la gestione dello stress e la formazione alla resilienza

Implementare politiche di supporto per le sfide familiari e personali

👉🏼 **Potete prendere spunto dal libro di ClickUp

Andiamo oltre le iniziative di superficie incorporando il benessere nelle nostre strategie sul posto di lavoro.

Per quanto riguarda il supporto alla salute mentale, i dipendenti ClickUp hanno accesso a risorse per la salute mentale, come sessioni di terapia attraverso il nostro Programma di Assistenza ai Dipendenti (EAP). Offriamo inoltre una PTO illimitata, che consente ai dipendenti di prendersi le ferie necessarie per la loro salute mentale o personale.

Per quanto riguarda il benessere fisico, ClickUp offre benefit come gli stipendi per la configurazione di un ufficio a casa, garantendo ai dipendenti un ambiente di lavoro confortevole e salutare, e fornisce rimborsi per il benessere che possono essere utilizzati per iscriversi a corsi di fitness o per altre spese legate alla salute.

Sebbene questi sette pilastri costituiscano una solida base per una cultura positiva dell'ambiente di lavoro, la loro progettazione e implementazione può ostacolare le attività quotidiane, se terminate manualmente!

Allora perché non sfruttiamo la tecnologia? Organizzare e personalizzare la strategia in base alle esigenze dell'organizzazione in termini di esperienza delle persone può amplificarne l'impatto. Dopo tutto, gli ambienti di lavoro moderni supportano l'efficienza, la personalizzazione e gli approfondimenti basati sui dati: tutte cose che la tecnologia consente.

Optare per software per il coinvolgimento dei dipendenti per migliorare i cicli di feedback e monitorare lo sviluppo dei dipendenti. Diamo un'occhiata!

ClickUp per migliorare l'esperienza delle persone

La nostra soluzione preferita per la gestione delle risorse umane, ClickUp può essere la risposta a una forza lavoro complessa.

Oltre a essere un'app per il lavoro, funziona anche come software personalizzabile per il coinvolgimento dei dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-218.png Piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp: Esperienza delle persone /$$$img/

Gestite l'onboarding dei dipendenti, le prestazioni e l'esperienza delle persone con ClickUp HR Management Platform

Ecco tutti i modi in cui La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp può aiutarvi a migliorare l'esperienza delle persone:

1. Semplificare la gestione dei dipendenti

ClickUp centralizza tutte le attività delle risorse umane - assunzione, onboarding, valutazione delle prestazioni e sviluppo - in un'unica piattaforma. Grazie a flussi di lavoro personalizzabili, i team delle risorse umane possono monitorare senza problemi i candidati, inserire i nuovi assunti e gestire la crescita dei dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-18.gif Piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp: Esperienza delle persone /$$$img/

Creazione di stati personalizzati nella piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp per impostare un flusso di lavoro che si adatti ai vostri processi Campi personalizzati in ClickUp possono aiutarvi a tenere traccia dei dati chiave dei dipendenti, come certificazioni, stato di formazione e metriche di performance. E Dipendenze delle attività di ClickUp assicurano automaticamente che le attività, come i passaggi di onboarding, si svolgano nel giusto ordine per evitare ritardi.

2. Migliore processo di onboarding per i nuovi assunti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-19.gif ClickUp Documenti: Esperienza delle persone /$$$img/

Connessione di ClickUp Docs ai vostri flussi di lavoro e centralizzazione delle informazioni chiave

La piattaforma HR di ClickUp rende l'onboarding veloce, efficace e privo di stress grazie ai suoi provider:

Liste di controllo: Forniscono ai nuovi dipendenti guide con passaggi per completare attività come l'invio di documenti o l'impostazione di account

Forniscono ai nuovi dipendenti guide con passaggi per completare attività come l'invio di documenti o l'impostazione di account Documenti e wiki: Archiviazione di tutti i materiali di formazione in un unico luogo per un facile accesso via Documenti di ClickUp con la possibilità di aggiornarlo in tempo reale

Archiviazione di tutti i materiali di formazione in un unico luogo per un facile accesso via Documenti di ClickUp con la possibilità di aggiornarlo in tempo reale Modelli: Utilizzate modelli di onboarding già pronti per risparmiare tempo e mantenere la coerenza

3. Mantenere una comunicazione chiara e aperta

ClickUp incoraggia un dialogo aperto tra i dipendenti, i manager e la dirigenza attraverso ClickUp Chattare .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-219-1400x746.png ClickUp Chattare /$$$img/

Utilizzare ClickUp Chat per connettersi con l'intera organizzazione e avere tutti sulla stessa pagina

Ecco come può essere d'aiuto:

Fornisce ai dipendenti e ai provider una posizione centrale per comunicare tra loro. Questo può aiutare a migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione e a mantenere tutti sulla stessa pagina

Permette un feedback in tempo reale, che può essere utile sia per i dipendenti che per i manager. I dipendenti possono ricevere un feedback immediato sul loro lavoro e i provider possono fornire un feedback in modo tempestivo

Può essere integrato con Attività di ClickUp che consente una migliore gestione delle attività. I manager possono assegnare compiti e seguirli attraverso ClickUp Chattare, mentre i dipendenti possono porre domande e ottenere chiarimenti sulle attività nella stessa piattaforma in cui lavorano

Contribuisce a migliorare il morale dei dipendenti offrendo un ambiente di lavoro più sociale e collaborativo. I dipendenti possono chattare sui loro eventi di lavoro e di vita personale, il che può contribuire a costruire relazioni e a migliorare lo spirito di squadra

4. Monitoraggio delle prestazioni per aiutare i dipendenti a crescere

Gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni di ClickUp aiutano i provider a stabilire gli obiettivi, a monitorare lo stato e a fornire feedback tempestivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-220.png ClickUp Dashboard: Esperienza delle persone /$$$img/

Utilizzate le dashboard di ClickUp per monitorare i KPI del coinvolgimento dei dipendenti ClickUp Dashboard consentono di visualizzare le tendenze delle prestazioni e di identificare le aree di miglioramento consolidando i feedback provenienti da sondaggi, valutazioni delle prestazioni e moduli di coinvolgimento in un'unica interfaccia personalizzabile.

In qualità di analista aziendale, la funzionalità dashboard di Click-up ha reso molto più semplice la rappresentazione dei dati in modo bello e mirato. La funzionalità/funzione di confronto è personalizzata e consente di visualizzare i dati in modo completo e comprensibile Shikha Chaturvedi , analista aziendale presso Cedcoss Technologies Private Limited

5. Utilizzare un modello precostituito

Al di là di questi strumenti, se desiderate utilizzare un modello strutturato di processo HR, il Modello per le operazioni delle persone di ClickUp è esattamente ciò di cui avete bisogno per gestire tutto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-221.png Modello per le operazioni di ClickUp People https://app.clickup.com/signup?template=t-90060308031&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello centralizza tutte le funzioni HR, dal reclutamento e l'onboarding alle valutazioni delle prestazioni e ai sondaggi. È quindi perfetto per migliorare l'esperienza dei dipendenti e per gestire in modo efficiente le attività delle persone.

Con questo modello è possibile:

Programmare i check-in, monitorare i punti di discussione e registrare le informazioni utili, creando un ciclo di feedback coerente grazie alle funzionalità/funzione integrate per l'organizzazione e la documentazione delle riunioni 1:1

Affrontare le sfide e fornire aggiornamenti in loco con campi e stati personalizzabili

Utilizzo Automazioni di ClickUp per inviare promemoria per le sessioni di feedback, prompt per la revisione delle attività o avvisi ai manager quando vengono raggiunte le attività cardine

Misurare l'esperienza delle persone

L'esperienza delle persone è tutto ciò che accade durante il ciclo di vita di un dipendente, dal processo di onboarding al colloquio di uscita. Per garantire il benessere in tutte queste fasi, le organizzazioni devono misurare e analizzare regolarmente i fattori chiave che influiscono sul modo in cui i dipendenti si sentono e lavorano.

Ecco un elenco di tre metodi che potete adottare per promettere un viaggio tranquillo ai dipendenti e migliorare la vostra cultura organizzativa:

1. Tipi di persone che fanno sondaggi

I sondaggi sono uno strumento potente per valutare la percezione che i dipendenti hanno del loro posto di lavoro e identificare le aree di miglioramento. Ecco alcuni tipi di sondaggi:

Sondaggi sul coinvolgimento: Valutano la soddisfazione generale per il lavoro, la motivazione e la connessione con l'organizzazione

Valutano la soddisfazione generale per il lavoro, la motivazione e la connessione con l'organizzazione **Sondaggi Pulse: brevi e frequenti per raccogliere un feedback rapido su problemi specifici come le dinamiche del team o il carico di lavoro

Sondaggi di ingresso e di uscita: Misurano la qualità dei processi di ingresso e scoprono le ragioni dell'abbandono dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-222-1400x934.png Modulo ClickUp: Esperienza delle persone /$$$img/

Valutare e comprendere l'esperienza delle persone con i moduli ClickUp dinamici Moduli ClickUp aiutano a raccogliere i feedback dei dipendenti e a misurare efficacemente l'esperienza delle persone. Questi moduli sono facili da usare, personalizzabili e dinamici. Grazie ad essi, i feedback raggiungono i team giusti e le risposte vengono convertite in attività tracciabili, consentendo una risoluzione tempestiva dei vari problemi.

2. Analizzare i feedback sulle prestazioni dei dipendenti

I feedback sulle prestazioni sono una ricca fonte di informazioni per comprendere le esigenze dei dipendenti e le opportunità di crescita. Ecco come Da fare:

Valutazioni a 360 gradi: Raccogliete i feedback di colleghi, manager e diretti per visualizzare un quadro olistico delle prestazioni e delle dinamiche interpersonali

Raccogliete i feedback di colleghi, manager e diretti per visualizzare un quadro olistico delle prestazioni e delle dinamiche interpersonali Dati sul raggiungimento degli obiettivi: Monitorare lo stato degli obiettivi individuali e di team per identificare modelli di impegno e motivazione

Monitorare lo stato degli obiettivi individuali e di team per identificare modelli di impegno e motivazione Temi di feedback: Cercate i temi ricorrenti nelle valutazioni delle prestazioni, come le sfide con le risorse o la comunicazione

3. Ruolo delle metriche di retention e turnover dei dipendenti

Le valutazioni di retention e turnover sono indicatori critici dell'esperienza delle persone:

Metriche di retention: Un'elevata retention è spesso indice di un ambiente positivo in cui i dipendenti si sentono valorizzati e supportati. Misurare la percentuale di dipendenti che rimangono nel corso dell'anno e confrontarla tra i vari reparti o ruoli

Un'elevata retention è spesso indice di un ambiente positivo in cui i dipendenti si sentono valorizzati e supportati. Misurare la percentuale di dipendenti che rimangono nel corso dell'anno e confrontarla tra i vari reparti o ruoli Metriche di turnover: Analizzare i dati di uscita per identificare le tendenze, come ad esempio il motivo per cui i dipendenti lasciano e se il turnover è volontario o involontario. Un elevato turnover può indicare problemi come una cattiva gestione, la mancanza di crescita professionale o preoccupazioni non affrontate sul posto di lavoro

Analizzare i dati di uscita per identificare le tendenze, come ad esempio il motivo per cui i dipendenti lasciano e se il turnover è volontario o involontario. Un elevato turnover può indicare problemi come una cattiva gestione, la mancanza di crescita professionale o preoccupazioni non affrontate sul posto di lavoro Implicazioni sui costi: Utilizzare queste metriche per calcolare l'impatto finanziario del turnover, rafforzando l'importanza di investire in una solida strategia di people experience

**Il processo si svolge in questo modo

Raccogliere il feedback ➡ Analizzare le vulnerabilità e i punti di forza ➡ Apportare cambiamenti per aumentare la soddisfazione lavorativa.

Affrontare le sfide nell'esperienza delle persone

È difficile dire che non ci siano sfide nella gestione dell'esperienza delle persone. Ecco tre delle più pressanti e i modi per affrontarle efficacemente:

1. Affrontare un ambiente di lavoro ostile

Un ambiente di lavoro tossico può influire sul morale, sulla fiducia e sulla comunicazione dei dipendenti, con un impatto negativo sull'esperienza delle persone. Ecco come affrontarlo:

Identificare i problemi: Usare un'immagine anonimastrumenti di feedback per i dipendenti e sondaggi per scoprire comportamenti o pratiche problematiche

Usare un'immagine anonimastrumenti di feedback per i dipendenti e sondaggi per scoprire comportamenti o pratiche problematiche **Stabilire aspettative chiare: stabilire e comunicare una politica di tolleranza zero per bullismo, discriminazione e molestie

**Formare i leader aziendali a riconoscere e affrontare l'ostilità e a costruire una cultura del rispetto attraverso workshop e comunicazioni aperte

2. Strategie per coinvolgere i dipendenti sottovalutati

I dipendenti che si sentono sottovalutati mostrano una minore produttività e un maggiore turnover. Per affrontare questo problema, è possibile

Riconoscere i contributi: Implementare programmi di riconoscimento regolari per celebrare i risultati individuali e del team

Implementare programmi di riconoscimento regolari per celebrare i risultati individuali e del team **Incoraggiare lo sviluppo dei dipendenti: offrire mentorship, programmi di formazione e opportunità di crescita professionale per promuovere l'apprendimento continuo

Ascoltare attivamente: Creare circuiti di feedback in cui i dipendenti possano esprimere preoccupazioni e suggerimenti, rafforzandone l'importanza e utilizzando i suggerimenti per un miglioramento continuo

3. Gestire il lavoro da remoto e le politiche di flessibilità

L'aumento del lavoro ibrido e da remoto pone delle sfide per mantenere la connessione e la produttività. Ecco cosa Da fare:

Promuovere la connessione: Utilizzare attività di team building virtuale e check-in regolari per mantenere relazioni e collaborazione

Utilizzare attività di team building virtuale e check-in regolari per mantenere relazioni e collaborazione Assicurare la chiarezza: Cancellare le aspettative per la gestione delle prestazioni e comunicare gli obiettivi aziendali per chiarire i ruoli

Cancellare le aspettative per la gestione delle prestazioni e comunicare gli obiettivi aziendali per chiarire i ruoli Mantenere il benessere: Fornire risorse come strumenti ergonomici, supporto per la salute mentale e orari flessibili per aiutare i provider a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Creare valore e validare con ClickUp

La costruzione di un'esperienza di accoglienza implica la creazione di un'area di lavoro positiva, di canali di comunicazione fluidi e di opportunità di crescita. I professionisti delle risorse umane e i dirigenti devono rimanere in contatto con il personale sul campo per riconoscere i problemi e trovare soluzioni.

Non si tratta di un lavoro per una sola persona o per un solo dipartimento. L'intera organizzazione deve lavorare insieme per migliorare l'esperienza dei dipendenti, ma non può essere terminato manualmente. È impossibile risolvere decenni di lacune in pochi mesi per migliorare i tassi di retention e di turnover.

È necessaria un'interfaccia di facile utilizzo che si integri con l'area di lavoro, conosca i dipendenti, comprenda le politiche e automatizzi le attività ripetitive sfruttando modelli e strumenti per migliorare l'esperienza delle persone (px).

Avete bisogno di ClickUp e delle sue funzionalità/funzioni personalizzabili, come la piattaforma HR completa e i modelli precostituiti! Registrarsi a ClickUp gratis e scoprirete le infinite possibilità di migliorare l'integrazione tra lavoro e vita privata della vostra forza lavoro.