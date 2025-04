15 migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti nel 2025

I sondaggi sul polso dei dipendenti non servono certo a verificare se il cuore di tutti batte ancora al lavoro (anche se in un lunedì difficile, non sarebbe una cattiva idea!).

quindi, cosa sono esattamente i sondaggi per i dipendenti?

Un sondaggio sul polso dei dipendenti è una rapida impostazione di domande inviate ai dipendenti a intervalli regolari.

Proprio come il controllo del polso fornisce informazioni sulla salute fisica, questi sondaggi frequenti aiutano le risorse umane a monitorare il morale dei dipendenti e a identificare le aree di miglioramento.

Utilizzando un software per il sondaggio dei dipendenti, è possibile raccogliere efficacemente il feedback dei dipendenti su aspetti quali la soddisfazione sul lavoro, le relazioni sul posto di lavoro e l'ambiente generale.

Questi strumenti di sondaggio per i dipendenti sono essenziali per creare un ambiente di lavoro più coinvolgente e di supporto. Per scoprire l'opzione ideale per voi, esploriamo i 15 migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti.

Cosa cercare negli strumenti di sondaggio per i dipendenti?

Quando si sceglie una risorsa umana, si conducono diversi cicli di colloqui per trovare la persona perfetta, giusto? Ebbene, lo stesso vale per uno strumento di sondaggio per i dipendenti, il cui scopo principale è quello di raccogliere i feedback dei dipendenti.

Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento di sondaggio.

Personalizzazione : La personalizzazione è la chiave! I buoni strumenti di sondaggio vi permettono di personalizzare le domande e i sondaggi in base alle vostre esigenze e persino di inserire il vostro logo per mantenerli in linea con il marchio

: La personalizzazione è la chiave! I buoni strumenti di sondaggio vi permettono di personalizzare le domande e i sondaggi in base alle vostre esigenze e persino di inserire il vostro logo per mantenerli in linea con il marchio Dati e analisi : Cercate strumenti che vi diano informazioni preziose. Dati e analisi efficaci vi aiuteranno a monitorare le tendenze, a misurare il coinvolgimento dei dipendenti e a informare le vostre strategie HR

: Cercate strumenti che vi diano informazioni preziose. Dati e analisi efficaci vi aiuteranno a monitorare le tendenze, a misurare il coinvolgimento dei dipendenti e a informare le vostre strategie HR Facilità d'uso : Complicatosoftware per il coinvolgimento dei dipendenti non è il più conveniente: scegliete strumenti con un'interfaccia semplice e user-friendly e modelli che vi aiutino a realizzare i sondaggi in poco tempo

: Complicatosoftware per il coinvolgimento dei dipendenti non è il più conveniente: scegliete strumenti con un'interfaccia semplice e user-friendly e modelli che vi aiutino a realizzare i sondaggi in poco tempo Automazioni: Automazioni per la consegna e l'elaborazione dei sondaggi, per risparmiare tempo e per avere sempre nuove informazioni a portata di mano

Bonus: Scoprite i 10 migliori strumenti software per il sondaggio dei dipendenti per i team delle risorse umane che possono trasformare il feedback in informazioni utili!

I 15 migliori strumenti per i sondaggi tra i dipendenti

Bene, professionisti delle risorse umane e campioni del posto di lavoro, è il momento di parlare di strumenti.

Prendete un caffè, accomodatevi ed esploriamo i 15 migliori strumenti di sondaggio che faranno dire ai vostri dipendenti "Finalmente qualcuno ci ascolta!"

1. ClickUp (il migliore per creare e visualizzare i dati dei sondaggi)

I sondaggi sui dipendenti sono un processo in tre parti: progettazione, conduzione e analisi.

ClickUp si occupa di tutti questi passaggi! Moduli di ClickUp consente di raccogliere i feedback dei dipendenti senza le solite difficoltà. È possibile creare rapidamente sondaggi che i dipendenti possono compilare in pochi minuti, perfetti per i sondaggi che devono essere rapidi e frequenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Bundle-with-Custom-Fields.png Moduli ClickUp usati come strumenti di sondaggio per i dipendenti /$$$img/

creare e gestire moduli di sondaggio senza fatica in ClickUp con un menu semplificato per i moduli_

È possibile personalizzare questi moduli con domande specifiche in base alle esigenze della vostra organizzazione, come la valutazione del coinvolgimento dei dipendenti o la comprensione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Poi c'è Documenti di ClickUp che elimina lo stress di compilare e presentare i risultati dei sondaggi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-10.gif ClickUp Documenti per presentare i risultati degli strumenti di sondaggio per i dipendenti /$$$img/

collabora efficacemente ai documenti con ClickUp Docs, monitorando le modifiche in tempo reale

Questi documenti consentono di formattare le informazioni in modo facile da leggere e di condividerle in tempo reale con gli altri stakeholder.

Allo stesso tempo, i modelli già pronti di ClickUp consentono di risparmiare tempo nella progettazione e nel formattare e forniscono un solido punto di partenza. Basta inserire eventuali domande aggiuntive e il gioco è fatto!

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/cleanshot-2023-07-06-at-1217192x-1200.jpg Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di sondaggio sull'impegno dei dipendenti di ClickUp è lo strumento perfetto per ottenere un quadro preciso della soddisfazione e del coinvolgimento dei dipendenti. Con questo modello è possibile:

Sviluppare informazioni chiare e attuabili su come si sente il vostro team

su come si sente il vostro team Creare sondaggi personalizzati con domande personalizzate

con domande personalizzate Raccogliere feedback in tempo reale dai dipendenti su qualsiasi dispositivo

Questo modulo semplificato consente di raccogliere e analizzare il feedback olistico dei dipendenti, di valutare la soddisfazione e di comprendere meglio la cultura aziendale.

Se siete alla ricerca di qualcosa di più concreto, ClickUp ha lo strumento perfetto per voi Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp . Questo modello aiuta a identificare i fattori chiave del coinvolgimento, a implementare cambiamenti d'impatto e a garantire la responsabilità dei risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Modulo View : Semplifica la creazione e la gestione dei moduli, rendendo semplice la raccolta dei dati

: Semplifica la creazione e la gestione dei moduli, rendendo semplice la raccolta dei dati Generatore di domande di sondaggio : Strumento alimentato dall'IA che aiuta a creare domande di sondaggio pertinenti e coinvolgenti, adatte ai propri oggetti

ClickUp Dashboard : I dashboard di ClickUp sono perfetti per visualizzare i dati dei sondaggi, con widget personalizzati per il monitoraggio di metriche specifiche e il confronto dei risultati nel tempo

ClickUp Documenti : Ideale per la condivisione di riepiloghi/riassunti dei sondaggi, con funzionalità di collaborazione e monitoraggio del tempo in tempo reale

: Ideale per la condivisione di riepiloghi/riassunti dei sondaggi, con funzionalità di collaborazione e monitoraggio del tempo in tempo reale Vista Gantt di ClickUp : Ideale per l'impostazione delle Sequenze, la gestione dei programmi di sondaggio e il monitoraggio dello stato dal lancio al completamento

Limiti di ClickUp

Funzione dell'app per dispositivi mobili: L'app mobile di ClickUp non è ancora all'altezza delle funzioni complete della versione desktop, il che potrebbe essere un po' impegnativo se si devono apportare modifiche mentre si è in viaggio

Prezzi di ClickUp

Free Forever : l'applicazione mobile non è ancora all'altezza delle funzionalità della versione desktop, il che potrebbe essere un po' problematico se si devono apportare modifiche mentre si è in movimento

: l'applicazione mobile non è ancora all'altezza delle funzionalità della versione desktop, il che potrebbe essere un po' problematico se si devono apportare modifiche mentre si è in movimento Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. SurveySparrow (ottimo per sondaggi automatizzati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SurveySparrow.png SurveySparrow tra i migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti /$$$img/

via SondaggioSparrow SurveySparrow offre una piattaforma intuitiva per la conduzione di sondaggi tra i dipendenti, che consente alle aziende di misurare facilmente l'impegno dei dipendenti .

Una delle funzionalità/funzione di spicco è la programmazione automatica dei sondaggi, che consente di impostare i sondaggi e lasciare che la piattaforma gestisca il resto.

La piattaforma vanta anche un'interfaccia conversazionale che rende i sondaggi più personali e coinvolgenti, portando a un aumento del 40% dei tassi di completamento dei sondaggi.

Tuttavia, alcuni utenti hanno riscontrato che la riorganizzazione dei campi di testo nei sondaggi è un po' un rompicapo, e queste funzionalità avanzate possono avere un prezzo.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Programmazione automatizzata dei sondaggi : Imposta sondaggi regolari e lascia che sia il sistema a gestire le promemoria, in modo da poterti concentrare su altre cose

: Imposta sondaggi regolari e lascia che sia il sistema a gestire le promemoria, in modo da poterti concentrare su altre cose Interfaccia di conversazione : Coinvolge i dipendenti con un'esperienza personalizzata, aumentando le percentuali di completamento dei sondaggi

: Coinvolge i dipendenti con un'esperienza personalizzata, aumentando le percentuali di completamento dei sondaggi Ricca dashboard di reportistica : Fornisce informazioni rapide e invia aggiornamenti in tempo reale per tenervi informati sui risultati dei sondaggi

: Fornisce informazioni rapide e invia aggiornamenti in tempo reale per tenervi informati sui risultati dei sondaggi Raccolta dati omnicanale : Raccolta di feedback da più fonti come email, web e social media, tutto in un unico luogo

: Raccolta di feedback da più fonti come email, web e social media, tutto in un unico luogo Logica di condizione avanzata: Personalizzazione dei sondaggi in base alle risposte, rendendo l'esperienza degli utenti fluida e personalizzata

Limiti di SurveySparrow

Difficoltà nel riorganizzare i campi di testo : Riordinare i campi di testo può essere difficile e potrebbe influenzare il layout del sondaggio

: Riordinare i campi di testo può essere difficile e potrebbe influenzare il layout del sondaggio Caricamento lento della pagina : Alcuni utenti segnalano che i sondaggi incorporati rallentano le pagine web su cui si trovano

: Alcuni utenti segnalano che i sondaggi incorporati rallentano le pagine web su cui si trovano Costo elevato per le funzionalità/funzione avanzate: L'accesso alle funzionalità/funzione avanzate richiede un piano aggiornato, che potrebbe essere più costoso del previsto

Prezzi di SurveySparrow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Leggi anche: 8 modelli di questionario gratis per una raccolta dati efficiente

3. ThriveSparrow (il migliore per sondaggi flessibili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ThriveSparrow-1400x1062.png Software per sondaggi sui dipendenti ThriveSparrow /$$$img/

via Passero di prosperità ThriveSparrow mira ad alimentare il coinvolgimento continuo dei dipendenti, fornendo sondaggi regolari che aiutano le organizzazioni a comprendere i livelli di coinvolgimento e a rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze.

Con ThriveSparrow è facile personalizzare la frequenza di questi sondaggi: che vogliate aggiornamenti settimanali o tendenze mensili, lo strumento si adatta ai vostri programmi HR.

Tuttavia, è bene notare che ThriveSparrow potrebbe non essere ideale per le aziende di grandi dimensioni; è più adatto alle piccole e medie imprese.

Le migliori funzionalità/funzione di ThriveSparrow

Programmazione flessibile dei sondaggi : Scegliete la frequenza dei sondaggi in base alle esigenze della vostra organizzazione, dai controlli settimanali alle tendenze mensili

: Scegliete la frequenza dei sondaggi in base alle esigenze della vostra organizzazione, dai controlli settimanali alle tendenze mensili Sondaggi : Sondaggi a domanda singola che misurano la fiducia dei dipendenti e aiutano a identificare le aree di miglioramento

: Sondaggi a domanda singola che misurano la fiducia dei dipendenti e aiutano a identificare le aree di miglioramento Reportistica completa : Fornisce informazioni utili sulle tendenze del coinvolgimento, consentendo ai provider di prendere decisioni basate sui dati

: Fornisce informazioni utili sulle tendenze del coinvolgimento, consentendo ai provider di prendere decisioni basate sui dati Integrazione perfetta : Si integra con Slack, l'area di lavoro di Google e altro ancora, rendendolo facile da integrare nel vostro stack tecnologico HR esistente

: Si integra con Slack, l'area di lavoro di Google e altro ancora, rendendolo facile da integrare nel vostro stack tecnologico HR esistente Supporto multilingue: Permette sondaggi in più lingue, perfetti per i team globali

Limiti di ThriveSparrow

Integrazioni limitate : Ha meno integrazioni di terze parti rispetto ad altri strumenti di sondaggio, il che potrebbe limitarne l'uso all'interno di un ecosistema tecnologico più ampio

: Ha meno integrazioni di terze parti rispetto ad altri strumenti di sondaggio, il che potrebbe limitarne l'uso all'interno di un ecosistema tecnologico più ampio Interfaccia di base : Pur essendo di facile utilizzo, l'interfaccia manca di funzionalità/funzione avanzate, il che potrebbe non soddisfare le esigenze delle organizzazioni più grandi

: Pur essendo di facile utilizzo, l'interfaccia manca di funzionalità/funzione avanzate, il che potrebbe non soddisfare le esigenze delle organizzazioni più grandi Scalabilità limitata: ThriveSparrow è stato progettato pensando alle piccole e medie imprese e potrebbe non essere scalabile in modo efficiente per le aziende più grandi

Prezzi di ThriveSparrow

Performance : $5 al mese per dipendente

: $5 al mese per dipendente Engage : $3 al mese per dipendente

: $3 al mese per dipendente Kudos: $2 al mese per dipendente

4. CultureMonkey (il migliore per ottenere informazioni complete sul coinvolgimento dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/CultureMonkey-1400x1232.webp Software per il sondaggio dei dipendenti CultureMonkey /$$$img/

via CulturaScimmia CultureMonkey offre una matrice di funzionalità/funzioni progettate per promuovere una cultura positiva sul posto di lavoro. Grazie a diversi sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e alla gestione dei feedback in tempo reale, CultureMonkey aiuta le organizzazioni a capire cosa spinge i loro dipendenti.

Uno dei punti di forza di CultureMonkey è l'uso di mappe di calore e analisi del sentiment. Questi strumenti consentono ai leader di identificare rapidamente le tendenze di coinvolgimento e di intraprendere azioni significative.

Tuttavia, CultureMonkey si rivolge principalmente alle aziende medio-grandi, il che si riflette nel suo modello di prezzo personalizzato e nelle funzionalità/funzioni adattate alle esigenze organizzative più ampie.

Le migliori funzionalità/funzione di CultureMonkey

Opzioni di sondaggio diversificate : Include eNPS, sondaggi personalizzati e pulse per soddisfare le varie esigenze organizzative

: Include eNPS, sondaggi personalizzati e pulse per soddisfare le varie esigenze organizzative Approfondimenti basati sui dati : Fornisce heatmap, analisi del sentiment e benchmark per identificare i punti critici e monitorare i miglioramenti nel tempo

: Fornisce heatmap, analisi del sentiment e benchmark per identificare i punti critici e monitorare i miglioramenti nel tempo Feedback anonimo : Garantisce il 100% di anonimato, consentendo un feedback onesto attraverso canali sicuri e conformi al GDPR

: Garantisce il 100% di anonimato, consentendo un feedback onesto attraverso canali sicuri e conformi al GDPR Strumenti di reportistica completi : Offre opzioni di esportazione CSV e PPT per un'analisi approfondita dei dati e una reportistica personalizzata

: Offre opzioni di esportazione CSV e PPT per un'analisi approfondita dei dati e una reportistica personalizzata Automazioni per la programmazione dei sondaggi: Permette di impostare sondaggi automatici, riducendo il lavoro richiesto e massimizzando i tassi di partecipazione

Limiti di CultureMonkey

Modello di prezzo personalizzato : La mancanza di informazioni sui prezzi in anticipo può rendere più difficile determinare l'efficacia dei costi, soprattutto per le piccole aziende

: La mancanza di informazioni sui prezzi in anticipo può rendere più difficile determinare l'efficacia dei costi, soprattutto per le piccole aziende Potenziale complessità : La piattaforma potrebbe essere più complessa del necessario per i piccoli team o le startup a causa delle sue funzionalità/funzione estese

: La piattaforma potrebbe essere più complessa del necessario per i piccoli team o le startup a causa delle sue funzionalità/funzione estese Integrazioni di terze parti limitate: Pur offrendo un ampio intervallo di strumenti all'interno della piattaforma, le opzioni di integrazione con altri software sono relativamente limitate

Prezzi di CultureMonkey

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CultureMonkey

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

Leggi anche: 10 Alternative e concorrenti di SurveyMonkey

5. 15Five (il migliore per sondaggi facili da usare)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/15Five.webp software per sondaggi sui dipendenti 15Five /$$$img/

via 15Cinque Pensato per i responsabili delle risorse umane che vogliono avere un impatto tangibile, 15Five offre sondaggi facili da usare e basati su dati scientifici che possono essere distribuiti in soli due clic e le risposte raccolte in circa sei minuti.

Con funzionalità/funzione quali benchmarking e dashboard approfondite sui risultati delle risorse umane, 15Five aiuta a misurare il coinvolgimento a tutti i livelli - azienda, dipartimento o team - e a monitorare lo stato nel tempo.

Sebbene le funzionalità/funzione estese della piattaforma la rendano eccellente per le organizzazioni medio-grandi, la sua semplicità potrebbe non essere sufficiente per chi cerca soluzioni altamente personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di 15Five

Dashboard dei risultati delle risorse umane : Visualizza una visione completa delle metriche di coinvolgimento insieme ad altri dati aziendali chiave, supportando le decisioni basate sui dati

: Visualizza una visione completa delle metriche di coinvolgimento insieme ad altri dati aziendali chiave, supportando le decisioni basate sui dati Sondaggi e benchmark personalizzabili : offre modelli e strumenti di benchmarking basati su dati scientifici per confrontare l'impegno nel tempo e nei diversi settori

: offre modelli e strumenti di benchmarking basati su dati scientifici per confrontare l'impegno nel tempo e nei diversi settori Consulenza e coaching in-house : Include il supporto di esperti per creare strategie di coinvolgimento e sviluppare l'efficacia dei manager

: Include il supporto di esperti per creare strategie di coinvolgimento e sviluppare l'efficacia dei manager Feedback in tempo reale e analisi del sentiment : Permette di identificare rapidamente i problemi dei dipendenti, dal burnout alle iniziative di DE&I

: Permette di identificare rapidamente i problemi dei dipendenti, dal burnout alle iniziative di DE&I Integrazione di Slack per il riconoscimento tra pari: Permette ai dipendenti di dare riconoscimenti e celebrare i risultati ottenuti, promuovendo una cultura positiva sul posto di lavoro

I limiti di 15Five

Interruzione del flusso di lavoro : Alcuni utenti trovano le frequenti notifiche della piattaforma fastidiose, soprattutto se integrate nella loro routine quotidiana

: Alcuni utenti trovano le frequenti notifiche della piattaforma fastidiose, soprattutto se integrate nella loro routine quotidiana Manca una personalizzazione completa : Pur essendo di facile utilizzo, può risultare insufficiente per coloro che necessitano di personalizzazioni molto specifiche o di strumenti aggiuntivi

: Pur essendo di facile utilizzo, può risultare insufficiente per coloro che necessitano di personalizzazioni molto specifiche o di strumenti aggiuntivi Funzionalità/funzione mancanti nei piani base: Alcune funzionalità/funzione chiave sono disponibili solo nei livelli superiori, il che richiede un investimento più consistente per un'esperienza completa

15Five prezzi

Engage : 4 dollari per utente al mese

: 4 dollari per utente al mese Perform : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Piattaforma totale: $16 per utente al mese

15Five valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1.700+ recensioni)

6. Workleap Officevibe (il migliore per gli approfondimenti settimanali e il feedback dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Workleap-1400x1120.webp Workleap Officevibe, uno dei migliori strumenti per il sondaggio tra i dipendenti /$$$img/

via Workleap Officevibe Workleap Officevibe è un potente strumento di sondaggio per i dipendenti, progettato per fornire ai leader informazioni utili con il minimo lavoro richiesto.

Le funzionalità/funzione di Officevibe includono l'opzione di feedback anonimo, che incoraggia le risposte oneste dei dipendenti.

Inoltre, le integrazioni di Officevibe con Slack e Google semplificano l'esperienza di sondaggio.

Tuttavia, gli utenti hanno notato che l'integrazione con Slack può essere problematica e talvolta interrompere il flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Workleap Officevibe

Sondaggi settimanali : Pone cinque domande a traguardo ogni settimana, offrendo approfondimenti continui senza sovraccaricare i dipendenti

: Pone cinque domande a traguardo ogni settimana, offrendo approfondimenti continui senza sovraccaricare i dipendenti Feedback anonimo : Raccoglie risposte anonime per incoraggiare l'onestà e migliorare l'accuratezza dei dati sul coinvolgimento

: Raccoglie risposte anonime per incoraggiare l'onestà e migliorare l'accuratezza dei dati sul coinvolgimento Reportistica in tempo reale : Fornisce dati chiari e aggregati per aiutare le risorse umane e i manager a concentrarsi sulle aree critiche di miglioramento

: Fornisce dati chiari e aggregati per aiutare le risorse umane e i manager a concentrarsi sulle aree critiche di miglioramento Trasparenza totale : Condivisione dei dati del sondaggio con tutto il team, consentendo ai dipendenti di partecipare al miglioramento della cultura dell'ambiente di lavoro

: Condivisione dei dati del sondaggio con tutto il team, consentendo ai dipendenti di partecipare al miglioramento della cultura dell'ambiente di lavoro Integrazione con Slack e Google: Permette di accedere facilmente ai sondaggi e ai risultati direttamente all'interno delle piattaforme più conosciute

Limiti di Workleap Officevibe

Confusione nella configurazione iniziale : Alcuni utenti trovano confuso il processo di configurazione, in particolare per quanto riguarda la creazione dell'account e la gestione della password

: Alcuni utenti trovano confuso il processo di configurazione, in particolare per quanto riguarda la creazione dell'account e la gestione della password Problemi di integrazione con Slack : L'integrazione con Slack può essere incoerente, portando alcuni utenti ad accedere accidentalmente con Google

: L'integrazione con Slack può essere incoerente, portando alcuni utenti ad accedere accidentalmente con Google Piano gratuito limitato: La versione gratis offre una cronologia dei dati limitata e supporta solo un team, il che potrebbe non essere sufficiente per le grandi organizzazioni

Prezzi di Workleap Officevibe

Gratis : $0

: $0 Essenziale : $3,50 per persona al mese

: $3,50 per persona al mese Pro : $5 per persona al mese

: $5 per persona al mese Componente aggiuntivo per la gestione delle prestazioni: $6 per persona al mese

Valutazioni e recensioni di Workleap Officevibe

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

7. TINYpulse (il migliore per i feedback anonimi e il riconoscimento tra pari)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TinyPulse.webp Software per il sondaggio dei dipendenti TINYpulse /$$$img/

via TINYpulse L'aspetto migliore di TINYpulse è che consente ai dipendenti di esprimersi senza la pressione di essere identificati.

L'esclusiva funzionalità/funzione "Cin Cin per i colleghi" della piattaforma, che consente ai colleghi di darsi reciprocamente dei riconoscimenti, contribuisce a promuovere una cultura del riconoscimento.

D'altro canto, alcuni utenti trovano la navigazione un po' confusa, soprattutto a causa dei periodici aggiornamenti dell'app che a volte causano la rottura dei collegamenti.

Inoltre, i team di piccole dimensioni possono trovarsi di fronte a problemi di anonimato, in quanto i dipendenti a volte si chiedono: "Chi ha lasciato quel punteggio basso?"

Le migliori funzionalità/funzione di TINYpulse

Domande di sondaggio personalizzabili : Permette agli amministratori di adattare le domande alle specifiche esigenze dell'organizzazione

: Permette agli amministratori di adattare le domande alle specifiche esigenze dell'organizzazione Tendenze e reportistica sulla felicità : Traccia il morale dei dipendenti nel corso del tempo, monitorando gli schemi che potrebbero richiedere attenzione

: Traccia il morale dei dipendenti nel corso del tempo, monitorando gli schemi che potrebbero richiedere attenzione Opzioni di feedback anonimo : Promozione di risposte oneste, con la possibilità per gli amministratori di rispondere in privato senza rivelare l'identità

: Promozione di risposte oneste, con la possibilità per gli amministratori di rispondere in privato senza rivelare l'identità Applausi per i colleghi : Incoraggia il riconoscimento da pari a pari, creando una cultura lavorativa più connessa e apprezzabile

: Incoraggia il riconoscimento da pari a pari, creando una cultura lavorativa più connessa e apprezzabile Raccomandazioni attuabili: Offre suggerimenti basati sui dati per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, eliminando le congetture sui miglioramenti

Limiti di TINYpulse

Problemi di navigazione dell'interfaccia : Alcuni utenti trovano il layout difficile, soprattutto dopo gli aggiornamenti dell'app

: Alcuni utenti trovano il layout difficile, soprattutto dopo gli aggiornamenti dell'app Problemi di anonimato nei team di piccole dimensioni : Nei team più piccoli, mantenere il vero anonimato può essere difficile, il che porta alla curiosità sulle fonti di feedback

: Nei team più piccoli, mantenere il vero anonimato può essere difficile, il che porta alla curiosità sulle fonti di feedback Confusione sul modello dei prezzi: Gli utenti segnalano cambiamenti nella struttura dei prezzi nel corso del tempo, con conseguenti incomprensioni sui costi per gli utenti

Prezzi di TINYpulse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TINYpulse

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (45+ recensioni)

8. Culture Amp (il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti basato sui dati e l'analisi delle persone)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Culture-Amp-1400x933.png Software per il sondaggio dei dipendenti Culture Amp /$$$img/

via Cultura Amp Culture Amp è una piattaforma versatile per il coinvolgimento dei dipendenti, progettata per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni strategiche grazie a data-backed insight.

Con oltre 40 modelli di sondaggio che coprono aree come l'impegno, la DE&I e altro ancora, Culture Amp permette ai team HR di adattare i sondaggi alle specifiche esigenze organizzative.

Tuttavia, sebbene Culture Amp offra funzionalità/funzione estese, il modello di prezzo personalizzato e la complessità della piattaforma potrebbero non essere ideali per le organizzazioni più piccole o per chi cerca soluzioni più semplici.

Leggi anche: 11 Modelli di moduli di feedback gratis

Le migliori funzionalità/funzione di Culture Amp

Libreria completa di sondaggi : Offre oltre 40 modelli di sondaggio personalizzabili e basati su dati scientifici per diverse aree di coinvolgimento

: Offre oltre 40 modelli di sondaggio personalizzabili e basati su dati scientifici per diverse aree di coinvolgimento Analisi alimentate dall'IA : Fornisce informazioni sicure e oggettive che aiutano a dare priorità alle iniziative e a ispirare l'azione

: Fornisce informazioni sicure e oggettive che aiutano a dare priorità alle iniziative e a ispirare l'azione Analisi delle persone : Fornisce strumenti decisionali basati sui dati per le risorse umane, consentendo una comprensione più approfondita del sentiment dei dipendenti

: Fornisce strumenti decisionali basati sui dati per le risorse umane, consentendo una comprensione più approfondita del sentiment dei dipendenti Piani d'azione comprovati : Basati sulle intuizioni di organizzazioni leader, questi piani aiutano ad affrontare le sfide chiave dell'engagement

: Basati sulle intuizioni di organizzazioni leader, questi piani aiutano ad affrontare le sfide chiave dell'engagement Strumenti di reportistica flessibili: Consente analisi dettagliate con funzionalità di slicing e dicing e offre visualizzazioni intuitive

Limiti di Culture Amp

Modello di prezzo personalizzato : I prezzi non sono resi noti, il che può rendere difficile per le organizzazioni valutare i costi in anticipo

: I prezzi non sono resi noti, il che può rendere difficile per le organizzazioni valutare i costi in anticipo Potenziale complessità per i team più piccoli : Con il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione, la piattaforma può risultare eccessiva per le organizzazioni più piccole o le startup

: Con il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione, la piattaforma può risultare eccessiva per le organizzazioni più piccole o le startup Problemi di integrazione delle piattaforme: Gli utenti hanno notato che la gestione di più piattaforme HR può essere ingombrante e può portare a difficoltà di reportistica

Prezzi di Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2 : 4.5/5 (1.200+ recensioni)

: 4.5/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. Qualtrics (il migliore per la programmazione flessibile dei sondaggi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Qualtrics.webp Qualtrics tra i migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti /%img/

via Qualtrics Nota per la sua adattabilità, Qualtrics consente alle organizzazioni di monitorare il coinvolgimento dei dipendenti con sondaggi flessibili.

Queste possono essere adattate per concentrarsi su aree come il benessere e la DE&I senza dover lanciare un programma completamente nuovo.

Tuttavia, Qualtrics può talvolta risultare ostico per i nuovi utenti e i tempi di risposta del servizio clienti non sono sempre all'altezza delle aspettative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics

Programmazione flessibile dei sondaggi : Permette di modificare rapidamente le aree di interesse del sondaggio, consentendo di monitorare il coinvolgimento in tempo reale

: Permette di modificare rapidamente le aree di interesse del sondaggio, consentendo di monitorare il coinvolgimento in tempo reale Dashboard alimentati dall'IA : Fornisce approfondimenti specifici per ruolo per supportare decisioni tempestive e follower efficaci

: Fornisce approfondimenti specifici per ruolo per supportare decisioni tempestive e follower efficaci Libreria di sondaggi e benchmark : Offre oltre 300 domande precostituite e benchmark di settore per la progettazione di sondaggi completi

: Offre oltre 300 domande precostituite e benchmark di settore per la progettazione di sondaggi completi Integrazione con il sistema HR : Mantiene i dati dei dipendenti in sicurezza e aggiornati con gli strumenti HR esistenti

: Mantiene i dati dei dipendenti in sicurezza e aggiornati con gli strumenti HR esistenti Hub di assistenza ai manager: Fornisce ai gestori del team intuizioni personalizzate per affrontare le lacune di coinvolgimento specifiche del team

Limiti di Qualtrics

Pida curva di apprendimento per i nuovi utenti : La piattaforma può essere difficile da navigare all'inizio, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con il software per l'esperienza dei dipendenti

: La piattaforma può essere difficile da navigare all'inizio, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con il software per l'esperienza dei dipendenti Ritardi nel servizio clienti : Alcuni utenti segnalano lunghi tempi di attesa per il supporto, che possono essere frustranti quando è necessaria un'assistenza immediata

: Alcuni utenti segnalano lunghi tempi di attesa per il supporto, che possono essere frustranti quando è necessaria un'assistenza immediata Potenziali problemi di consegna delle email: Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le email di sondaggio che non hanno raggiunto i dipendenti, forse a causa del filtro antispam

Prezzi di Qualtrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Qualtrics

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

10. Vantage Pulse (il migliore per il feedback in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vantage-Pulse.webp Software di sondaggio Vantage Pulse per i dipendenti /$$$img/

via Vantage Pulse Ideale per le organizzazioni che cercano di aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti, Vantage Pulse evita i sondaggi annuali e facilita invece l'ascolto continuo con un feedback in tempo reale

La piattaforma è dotata di un dashboard di facile utilizzo che fornisce visualizzazioni intuitive di trend e benchmark.

Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che la piattaforma potrebbe beneficiare di una maggiore varietà nei modelli di sondaggio e di un catalogo di premi più dinamico per il riconoscimento tra pari.

Le migliori funzionalità/funzione di Vantage Pulse

Visualizzazione in tempo reale dei feedback e delle tendenze : Fornisce approfondimenti continui grazie a un dashboard dinamico che visualizza il sentiment dei dipendenti e le tendenze di coinvolgimento

: Fornisce approfondimenti continui grazie a un dashboard dinamico che visualizza il sentiment dei dipendenti e le tendenze di coinvolgimento Sondaggi completamente anonimi : Assicura ai dipendenti la condivisione di feedback onesti, con la garanzia dell'anonimato durante l'intero processo

: Assicura ai dipendenti la condivisione di feedback onesti, con la garanzia dell'anonimato durante l'intero processo Automazioni di promemoria per i sondaggi : Promemoria per l'impostazione e la dimenticanza che aiutano a incrementare i tassi di partecipazione ai sondaggi senza follower manuale

: Promemoria per l'impostazione e la dimenticanza che aiutano a incrementare i tassi di partecipazione ai sondaggi senza follower manuale Supporto multilingue : Assistenza in più di 14 lingue, che lo rende accessibile ai team di tutto il mondo

: Assistenza in più di 14 lingue, che lo rende accessibile ai team di tutto il mondo Modelli di sondaggio pre-costruiti: Offre più di 25 modelli per vari scopi, tra cui sondaggi onboarding, DE&I e di uscita

Limiti di Vantage Pulse

Opzioni personalizzate limitate : Alcuni utenti riferiscono che i modelli di sondaggio e il catalogo dei premi possono risultare ripetitivi nel tempo

: Alcuni utenti riferiscono che i modelli di sondaggio e il catalogo dei premi possono risultare ripetitivi nel tempo Problemi occasionali di monitoraggio : Gli utenti hanno notato che il monitoraggio dei punti per i premi può talvolta essere incoerente

: Gli utenti hanno notato che il monitoraggio dei punti per i premi può talvolta essere incoerente Interfaccia confusa per i nuovi utenti: Sebbene sia generalmente facile per gli utenti, alcuni trovano l'interfaccia difficile da navigare a volte

Prezzi di Vantage Pulse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vantage Pulse

G2 : 4.7/5 (oltre 8.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 8.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 5.100 recensioni)

Leggi anche: Come prevenire le dimissioni silenziose e mantenere il coinvolgimento dei dipendenti

11. Glint (il migliore per i sondaggi sul ciclo di vita dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Glint-1400x788.png Glint tra i migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti /%img/

via Brillantezza Con opzioni come i sondaggi trimestrali sull'engagement, i sondaggi sulla diversità e l'inclusione e i sondaggi sull'efficacia dei manager, Glint fornisce alle organizzazioni gli strumenti per acquisire informazioni sui dipendenti in diverse aree e fasi del loro percorso.

Inoltre, Glint offre i programmi 360 Feedback e Anytime Feedback, che supportano la crescita e lo sviluppo continui a tutti i livelli.

Tuttavia, la piattaforma può essere difficile da navigare e gli utenti hanno notato una mancanza di documentazione dettagliata, che rende più difficile per i nuovi utenti iniziare.

Le migliori funzionalità/funzione di Glint

Offerte di sondaggi diversificate : Offre diversi programmi di sondaggio, tra cui engagement, DE&I, efficacia dei manager e sicurezza dei pazienti, per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione

: Offre diversi programmi di sondaggio, tra cui engagement, DE&I, efficacia dei manager e sicurezza dei pazienti, per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione Sondaggi del ciclo di vita : Raccolgono feedback durante le attività cardine dei dipendenti, offrendo informazioni dall'ingresso all'uscita che supportano la fidelizzazione e l'impegno

: Raccolgono feedback durante le attività cardine dei dipendenti, offrendo informazioni dall'ingresso all'uscita che supportano la fidelizzazione e l'impegno Programmi di feedback a 360 e in qualsiasi momento : Consentono un feedback continuo e in tempo reale per lo sviluppo continuo dei dipendenti e l'efficacia del team

: Consentono un feedback continuo e in tempo reale per lo sviluppo continuo dei dipendenti e l'efficacia del team Sondaggi basati sulla scienza delle persone : Ogni programma è supportato dal team di esperti di Glint, che garantisce che i sondaggi forniscano informazioni utili

: Ogni programma è supportato dal team di esperti di Glint, che garantisce che i sondaggi forniscano informazioni utili Integrazione con i sistemi HR: Sincronizzazione con le piattaforme HR esistenti per mantenere i dati dei dipendenti accurati e aggiornati

Limiti di Glint

Navigazione complessa : Alcuni utenti riferiscono che la piattaforma può essere confusa da navigare, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con le funzionalità/funzione di Glint

: Alcuni utenti riferiscono che la piattaforma può essere confusa da navigare, soprattutto per coloro che non hanno familiarità con le funzionalità/funzione di Glint Documentazione limitata : Alcuni utenti hanno notato la mancanza di risorse dettagliate che spieghino funzioni specifiche, il che potrebbe ostacolare la configurazione e l'utilizzo

: Alcuni utenti hanno notato la mancanza di risorse dettagliate che spieghino funzioni specifiche, il che potrebbe ostacolare la configurazione e l'utilizzo Problemi di anonimato: Sebbene Glint offra un feedback anonimo, alcuni utenti ritengono che i dipendenti potrebbero comunque trattenersi dal condividere le proprie opinioni

Prezzi di Glint

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Glint

Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

12. Weekdone (migliore per l'allineamento dell'OKR e la reportistica settimanale dello stato)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Weekdone-1400x736.jpg Software per il sondaggio dei dipendenti Weekdone /$$$img/

via Settimana Con Weekdone, le organizzazioni possono allineare gli obiettivi del team attraverso gli OKR (Objectives and Key Results).

In questo modo tutti i membri del team possono vedere i risultati da raggiungere settimanalmente e trimestralmente.

Inoltre, Weekdone include sondaggi e feedback 1:1, a supporto della gestione continua delle prestazioni e del coinvolgimento dei dipendenti.

Sebbene Weekdone sia facile da usare, alcuni utenti hanno notato problemi nella navigazione tra le schede e nell'accesso ai riepiloghi/riassunti settimanali, il che potrebbe compromettere l'esperienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Weekdone

Allineamento e monitoraggio degli obiettivi : Organizza e allinea gli obiettivi individuali e di squadra con una gerarchia visiva di OKR, aiutando i team a rimanere concentrati sugli oggetti a livello aziendale

: Organizza e allinea gli obiettivi individuali e di squadra con una gerarchia visiva di OKR, aiutando i team a rimanere concentrati sugli oggetti a livello aziendale Reportistica settimanale sullo stato di avanzamento : Fornisce reportistica settimanale automatizzata sullo stato di avanzamento, consentendo ai dipendenti di monitorare il proprio stato e dare priorità alle attività

: Fornisce reportistica settimanale automatizzata sullo stato di avanzamento, consentendo ai dipendenti di monitorare il proprio stato e dare priorità alle attività Sondaggi e check-in : Offre sondaggi di valutazione a 5 stelle e check-in per monitorare l'impegno e il benessere dei dipendenti

: Offre sondaggi di valutazione a 5 stelle e check-in per monitorare l'impegno e il benessere dei dipendenti 1:1 e annunci del team : Teams facilita le conversazioni private 1:1 e gli annunci del team, contribuendo a migliorare la comunicazione e il feedback

: Teams facilita le conversazioni private 1:1 e gli annunci del team, contribuendo a migliorare la comunicazione e il feedback Strumenti per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi: Include strumenti per l'impostazione e il monitoraggio di OKR, KPI e iniziative, con modelli personalizzabili per una maggiore flessibilità

Limiti di Weekdone

Problemi di navigazione : Alcuni utenti trovano difficile navigare tra le schede, in particolare quando visualizzano i riepiloghi/riassunti settimanali

: Alcuni utenti trovano difficile navigare tra le schede, in particolare quando visualizzano i riepiloghi/riassunti settimanali Problemi di politica dei rimborsi : Gli utenti hanno segnalato problemi con le richieste di rimborso, che possono influire sulla soddisfazione dei clienti

: Gli utenti hanno segnalato problemi con le richieste di rimborso, che possono influire sulla soddisfazione dei clienti Supporto clienti limitato: Alcuni utenti hanno notato che il supporto clienti può essere poco reattivo nei momenti critici

Prezzi di Weekdone

Free per un massimo di 3 utenti : Per la versione gratis non è richiesta la carta di credito

: Per la versione gratis non è richiesta la carta di credito 4-10 utenti: 108 dollari al mese, fatturati mensilmente, con un costo per utente di 10,80 dollari per pacchetti di 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ recensioni)

: 4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Leggi anche: 25 domande per il sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti per controllare il team

13. Lattice (Ideale per il feedback continuo e la gestione delle prestazioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Lattice.webp Lattice tra i migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti /$$$img/

via Lattice I sondaggi di Lattice sul coinvolgimento e i pulse surveys aiutano i team a raccogliere un feedback continuo .

Nel frattempo, Analytics Explorer offre visualizzazioni dettagliate per supportare il processo decisionale basato sui dati.

Inoltre, Lattice integra nella sua piattaforma le riunioni 1:1 e le relazioni sulle prestazioni, aiutando i manager a snellire le loro operazioni e a sfruttare al meglio il tempo a disposizione con i loro diretti collaboratori.

Tuttavia, alcuni utenti trovano la navigazione di Lattice difficile, in particolare quando si accede a funzionalità/funzione come le note 1:1, il che può avere un impatto sull'usabilità complessiva.

Leggi anche: 8 modelli di questionario gratis per una raccolta dati efficiente

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Sondaggi in tempo reale e coinvolgimento : Raccolta di feedback continui per identificare e affrontare potenziali problemi prima che abbiano un impatto sul morale

: Raccolta di feedback continui per identificare e affrontare potenziali problemi prima che abbiano un impatto sul morale Monitoraggio completo degli obiettivi e degli OKR : Allinea gli obiettivi individuali e del team con le priorità dell'azienda, supportando l'impatto strategico

: Allinea gli obiettivi individuali e del team con le priorità dell'azienda, supportando l'impatto strategico Informazioni e analisi basate sull'IA : Fornisce dati immediati e fruibili per informare le decisioni e migliorare l'esperienza dei dipendenti

: Fornisce dati immediati e fruibili per informare le decisioni e migliorare l'esperienza dei dipendenti Integrazione di incontri 1:1 e valutazioni delle prestazioni : Incoraggia le interazioni significative tra manager e dipendenti con strumenti per il feedback continuo e lo sviluppo dei talenti

: Incoraggia le interazioni significative tra manager e dipendenti con strumenti per il feedback continuo e lo sviluppo dei talenti Componente aggiuntivo per la gestione delle retribuzioni: Centralizza le revisioni delle retribuzioni e il benchmarking, garantendo pratiche retributive eque e coerenti

Limiti di Lattice

Complessità di navigazione : Alcuni utenti trovano difficile navigare tra le funzionalità/funzione, come ad esempio la posizione di note specifiche 1:1

: Alcuni utenti trovano difficile navigare tra le funzionalità/funzione, come ad esempio la posizione di note specifiche 1:1 Limiti alla personalizzazione delle recensioni : Gli utenti riferiscono che la personalizzazione delle revisioni delle prestazioni è limitata, il che rende difficile adattare le revisioni a esigenze specifiche

: Gli utenti riferiscono che la personalizzazione delle revisioni delle prestazioni è limitata, il che rende difficile adattare le revisioni a esigenze specifiche Ritardi occasionali nel supporto: Sebbene il supporto sia generalmente reattivo, alcuni utenti hanno notato dei ritardi nei periodi di forte richiesta

Prezzi di Lattice

Gestione dei talenti : $11 per postazione al mese

: $11 per postazione al mese Componente aggiuntivo di Engagement : +$4 per postazione al mese

: +$4 per postazione al mese Crescita Componente Aggiuntivo : +$4 per postazione al mese

: +$4 per postazione al mese Componente aggiuntivo: +$6 per postazione al mese;

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2: 4.7/5 (oltre 3.800 recensioni)

14. Leena IA (il migliore per l'analisi del sentimento guidata dall'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Leena-AI-1400x1344.webp /IA Strumenti di IA per i sondaggi tra i dipendenti /$$$img/

via Leena IA I sondaggi di Leena IA, che si concentrano sulla comprensione dei fattori di engagement in ogni fase, dall'onboarding all'uscita, utilizzano un'IA avanzata per analizzare i feedback aperti.

Inoltre, grazie al supporto multicanale e alle funzionalità multilingue in oltre 100 lingue, Leena IA assicura che il feedback sia accessibile e inclusivo per una forza lavoro globale.

Sebbene la piattaforma offra solide funzionalità/funzione, alcune organizzazioni potrebbero trovare il modello di prezzo personalizzato poco trasparente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leena IA

/IA analisi del sentiment: Utilizza l'IA generativa per analizzare i feedback aperti, rivelando intuizioni sul sentiment dei dipendenti e individuando le aree che richiedono attenzione

Pianificazione delle azioni all'interno del piano : Permette ai team HR di gestire progetti, monitorare i miglioramenti e assegnare attività direttamente nella piattaforma per una gestione semplificata del coinvolgimento

: Permette ai team HR di gestire progetti, monitorare i miglioramenti e assegnare attività direttamente nella piattaforma per una gestione semplificata del coinvolgimento Informazioni e dashboard in tempo reale : Fornisce dashboard intuitivi e alimentati dall'IA che presentano i dati sull'engagement in tempo reale, supportando un rapido processo decisionale

: Fornisce dashboard intuitivi e alimentati dall'IA che presentano i dati sull'engagement in tempo reale, supportando un rapido processo decisionale Assistenza multicanale e multilingue : Si integra con i canali di comunicazione esistenti e supporta oltre 100 lingue, rendendolo ideale per le organizzazioni globali

: Si integra con i canali di comunicazione esistenti e supporta oltre 100 lingue, rendendolo ideale per le organizzazioni globali Integrazione con altri sistemi HR: Si sincronizza con la gestione delle prestazioni, l'onboarding e altri sistemi per un'esperienza coesiva dei dipendenti

Limiti di Leena IA

Modello di prezzo personalizzato : Le informazioni sui prezzi non sono prontamente disponibili, il che può rendere difficile per le organizzazioni valutare in anticipo la convenienza economica

: Le informazioni sui prezzi non sono prontamente disponibili, il che può rendere difficile per le organizzazioni valutare in anticipo la convenienza economica Complessità per le piccole organizzazioni : Le funzionalità avanzate di IA e le analisi complete potrebbero essere più che necessarie per i team più piccoli

: Le funzionalità avanzate di IA e le analisi complete potrebbero essere più che necessarie per i team più piccoli Limitate recensioni di terze parti: Anche se recensita positivamente, la piattaforma ha un numero inferiore di recensioni degli utenti rispetto ai concorrenti più grandi, il che potrebbe influire sulla fiducia degli acquirenti

Prezzi di IA Leena

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leena IA

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

Leggi anche: 10 strategie di benessere per i dipendenti per mantenere il team felice

15. WorkTango (il migliore per i sondaggi personalizzabili lungo tutto il ciclo di vita dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WorkTango.webp WorkTango tra i migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti /%img/

via LavoroTango WorkTango consente alle organizzazioni di cogliere il feedback in varie fasi, con modelli che coprono aree come il coinvolgimento, la DE&I, l'onboarding e l'off-boarding.

Le analisi guidate dall'IA e il Sentiment Cloud della piattaforma aiutano i team HR e i leader a identificare rapidamente temi e tendenze dalle risposte in testo aperto, mentre le conversazioni anonime consentono di esplorare più a fondo le preoccupazioni dei dipendenti.

Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che le opzioni di analisi e dashboard della piattaforma potrebbero essere più intuitive e l'interfaccia può essere difficile da navigare per i nuovi utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di WorkTango

Sondaggi personalizzabili illimitati : Distribuzione di sondaggi con domande e modelli basati sulla ricerca per ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti

: Distribuzione di sondaggi con domande e modelli basati sulla ricerca per ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti Sentiment Cloud e analisi : Visualizzazione delle risposte in testo aperto e accesso agli insight in tempo reale per identificare le tendenze e supportare il piano d'azione

: Visualizzazione delle risposte in testo aperto e accesso agli insight in tempo reale per identificare le tendenze e supportare il piano d'azione Conversazioni anonime : Partecipare a dialoghi di follow-up per ottenere informazioni più approfondite mantenendo la riservatezza

: Partecipare a dialoghi di follow-up per ottenere informazioni più approfondite mantenendo la riservatezza Riconoscimento e premi : Riconoscimento dei dipendenti con programmi automatizzati per le attività cardine e i risultati raggiunti

: Riconoscimento dei dipendenti con programmi automatizzati per le attività cardine e i risultati raggiunti Analisi predittiva per i leader: Supporta i manager con azioni consigliate basate su intuizioni predittive, aiutandoli nel processo decisionale e nello sviluppo professionale

Limiti di WorkTango

Navigazione complessa : Alcuni utenti segnalano difficoltà a spostarsi tra le schede e a navigare nella piattaforma, in particolare all'interno della sezione conversazioni

: Alcuni utenti segnalano difficoltà a spostarsi tra le schede e a navigare nella piattaforma, in particolare all'interno della sezione conversazioni Personalizzazione di base delle analisi : Sebbene robuste, le opzioni di analisi e dashboard possono sembrare limitate e non personalizzabili come alcuni utenti preferirebbero

: Sebbene robuste, le opzioni di analisi e dashboard possono sembrare limitate e non personalizzabili come alcuni utenti preferirebbero Gestione dei punti: La politica trimestrale "usa o perdi" per i punti premio può essere restrittiva per alcuni utenti

Prezzi di WorkTango

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkTango

G2 : 4.7/5 (850+ recensioni)

: 4.7/5 (850+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

Tieni il dito sul Pulse con ClickUp

In uno studio a lungo termine, le aziende con una forte cultura aziendale che valorizzava i dipendenti, i clienti e la leadership hanno visto una crescita dei ricavi del 682% .

I sondaggi tra i dipendenti possono fare al caso vostro: possono rilevare lo stato attuale del vostro ambiente di lavoro e permettervi di identificare le aree di miglioramento con strategie efficaci.

Le funzionalità/funzione di ClickUp, come i modelli di sondaggio personalizzabili, la raccolta di feedback in tempo reale e le informazioni utili, forniscono tutto ciò che serve per raggiungere il livello di coinvolgimento e soddisfazione dei dipendenti.

pronti ad acquisire informazioni in tempo reale sulle esperienze del vostro team? Iscriviti su ClickUp oggi stesso!